¿Cuáles son los beneficios de tener un orgasmo?

Voz 2 00:00 buenas noches Elia Fernández muy buenas noches estás llevándolo bien estoy fenomenal si te Patti te sientan bien estas cositas de la Navidad todas las lucecitas tienes la cara con la misma cara de felicidad que tiene todos los niños cuando pasaron porque era de esas calles iluminadas que lo sepas si estás igual de maquillaje igual de bonita que me traes hoy traigo a la voz de la experiencia la sabiduría y la innovación en sexo

Voz 3 00:34 en serio sí

Voz 2 00:35 porque si si en otros programas cuando hablan de cuestiones científicas su política se más tienen que tener sus expertos nosotras también sí porque nosotras solamente somos el vehículo para que todo el mundo lo conoce exacto queremos siempre a gente con conocimiento de causa cuanto más mejor y quién mejor que Venus O'Hara hombre pelirroja o buenas noches Venus O'Hara desde los estudios de Radio Barcelona por Creed en siguen roja peligrosa si por ahora sí

Voz 4 01:04 pero quizá con Arnau Rome cambio de pelo pero es que es muy

Voz 2 01:07 Dios dice Piatti yo hijo claro

Voz 4 01:10 momentillo también en algún momento yo necesito

Voz 2 01:12 en ese tono de cabello que bien pues es que Venus y otra vamos a tus espaldas sabes yo desde luego como sois pero por qué porque nos gusta darte sorpresivo cuál es la de hoy y la de hoy es que me dice ella qué motivos hay para tener un orgasmo pues si te digo la verdad como a como tal no me lo había planteado nunca yo tampoco había planteado así se que me gusta que me gusta mucho tener orgasmos que me lo paso muy bien que forman parte de mi de mi

Voz 0401 01:44 modus operandi cuando tengo sexo porque ya sabes que yo lo de los que no sé qué es lo que en ella y todas esas cosas lo yo me cuesta me cuesta estoy aprendiendo está aprendiendo mucho

Voz 2 01:56 Venus O'Hara even me tienes la imperiosa necesidad a veces de tener orgasmos cada día cada día

Voz 5 02:07 sí sí sí entre uno y tres al día

Voz 2 02:09 si si si ves ves el otro día estuvimos dando de duchas de duchas y demás tomarnos en la ducha yo decía es una excelente manera de asegurarte tu orgasmo mañanero claro yo le lea la conducta no por tener orgasmos que Dios me libre por decirlo todo el rato pero para eso estamos aquí vamos uno uno a uno al día o Paris o tres

Voz 5 02:35 sí porque lo primero es por eh un capricho un capricho personal pero los otros dos son de trabajo por trabajos

Voz 2 02:45 vale vale claro

Voz 6 02:46 hora de juguetes que sí sí

Voz 7 02:49 tú materia claro claro hoy cada uno tiene sus horas de trabajo y las horas de Taro percutió en tus horas de trabajo lo que hace es es masturbarse no es verdad si por la mañana

Voz 5 02:59 el despertador desde hace ocho años que es fantástico me espetó Cyber sean y sin prisas siempre aquí en quince minutos este me respiración ha dominado más turbo entonces estas dos cosas por la mañana empiezo a día con muchísima energía y de esta para cualquier cosa

Voz 2 03:21 es decir tienes ese cutis hay que hay que decirlo oye una pregunta si súper personal como todas las que te hacemos tiras de fantasías de elucubraciones húmedas

Voz 5 03:34 imaginar salgo todo es imaginación conmigo porque yo no veo porno que jamás he tenido esa necesidad de encender

Voz 8 03:43 qué orden autor o usar mi móvil

Voz 5 03:45 la masturbarse buena si estoy haciendo se extienden quizás Pérez yo tengo muchísimas fantasías y a veces me gusta ir cambiando de género de diputada canarista sabe así pero claro eso no se puede hacer con una máquina que existe hoy en día

Voz 2 04:03 o sea que a ti lo que te gustaría sería desfile de amantes

Voz 5 04:07 bueno eso a veces no es una persona en concreto que a veces hay persa y es curioso porque hay situaciones durante el día que me pueden explotar pero luego cuando empiezan a masturbarse pensando una persona que conozco no puedo es es que es que me cuestan poco pero luego tengo mis fantasías por ejemplo pero no son no estoy imaginando nunca sexo en si estoy mirando discusiones por ejemplo una que no favorito que mío es por ejemplo un compañero de piso poco pervertido y una vez llega a casa le encuentre en mi habitación

Voz 9 04:44 la tema Chihiro Mis acabadas y claro ahí renta miento y otra sabes

Voz 5 04:54 portada de mi libro Las máscaras de Beno si no es sólo una foto neutral ante el espejo es ahí es una más mis fantasías más grandes porque cuando vivía en París conocí un nombre en la empresa donde trabajaba que cuando se enteró que yo hacía Bellas Artes puedas me dijo yo también voy a clases te de de sí y me enseña sus dibujos eran eran fatales no puedes imaginar yo pensé para mirarla moteros sabes era muy yo pensé yo de esa fantasía de ser la modelo hace así todos mirando mirando así yo también soy resisto me gusta esta de Estado infecciosas así siempre pero es curioso porque al final lancha expectación de es muy diferente entre las personas no ya lo veo su cuadro ha afinado su dibujo o de aunque no es lo peor es que hasta lo mirándome más cuando ponen sabes esta situación es un poco

Voz 2 05:53 yo exhibicionista pero si te haces en tiempo de hecho hace sentir esa poco me decías vimos que hay

Voz 0401 06:01 el hecho de masturbarse por las mañanas lleva implícito que tú recargas energía es decir te enfrentas al día con más energía cómo cambia tu cuerpo al tener un orgasmo por qué aconsejaría a alguien que se resiste pese a masturbarse a que tuviese un orgasmo

Voz 5 06:18 yo lo que noto sobretodo por las noches cuando usó ese método para el insomnio es que por ejemplo cuerpo músculos son más relajados los los pierna las piernas en la cama a este frente no son Chain sazón más más abiertas más dentro son sabes no son tan no no sé cómo describirlo en lugar de yo no soy nada de metraje cientos no nos tomo nunca nada desde hace muchísimos años y cualquier si tienes un dolor pues no es siempre mejor para dolor de cabeza dolor menstrual insomnio estrés y sí para relajar los músculos es fantástico es mejor resto que que las pastillas que además hacen esas fantasías elaboradas cómoda mía las mías pues las preocupaciones fuera sabes

Voz 2 07:05 estamos eso está muy bien siempre que quiere puedes tener un orgasmo

Voz 5 07:13 sí eso depende siempre de la fantasía más que juguete otras cosas sabes tener mucha concentración de juguete

Voz 2 07:24 sí

Voz 0401 07:24 cómo es cuando tiros de juguete porqué los eliges como los eliges cuál es el juguete que sabes que no te va a dejar a medias

Voz 5 07:34 bueno hay hay tres cosas que siempre digo que que son necesarias en el gótico y un motor potente

Voz 10 07:43 eh

Voz 5 07:44 también la forma es importante donde estimula por ejemplo donde está en un motor porque a veces hay juguetes que tienen un motor en el mango sabes dónde hemos sujetas es una vibración Messi no es hay aparte más potente entonces es muy muy importante esto motor la forma ir

Voz 0401 08:08 entonces aconseja es que no sé qué pero vemos que vayamos buscando de oí que encontremos porque todos podemos usar los mismos juguetes con el mismo grado de satisfacción

Voz 5 08:19 sí pero yo creo que siempre el objetivo Si buscas sí que es un orgasmo no no hasta enero si quieres es el objetivo tiene que ser Center la hacer porque su objetivo no puede ser generan orgasmos salvo si sabes piano como tenerlo en mi caso pero para personas que no saben pues en París a pasar quince minutos de vez en cuando con esas fantasías disfrutando

Voz 11 08:45 te escrito escribiendo vas donde te sientes bien no sé nos un alcance esos pues hablado hoy a meter otro otro

Voz 5 08:53 en cuanto menos tú esperas a llegas noruegas

Voz 12 08:57 sí sí estuvo estuvo la semana pasada con nosotras y Carolina Armero hablando de

Voz 2 09:03 y de varias cosas y entre ellas

Voz 12 09:06 es dijo que sólo un uno por ciento de las drogas me has que llegaban a su consulta eran física o por motivos médicos que el resto eran por motivos psicológicos de qué manera

Voz 2 09:18 tú podrías orientaron qué truco le darías a una persona que tiene ese bloqueo que le impide relajarse lo suficiente para poder conseguirlo

Voz 5 09:27 puede haber muchísimos motivos por los bloqueos es más ajeno en educación católica entonces

Voz 8 09:37 un poco esta Copa

Voz 5 09:39 está a veces hay que echar un buen buena evaluación con el cuerpo esto es súper importante y por ejemplo ponerlas la mano o las pierna así nos va esto que es importante empezar a correr resta parte de su cuerpo y tu cuerpo en generado sentir vergüenza no y empezar a descubrir la cuerpo poco a poco y nada Dios metió concreto puedo usarlo

Voz 2 10:10 esa es una buena definición y es una es una excelente conclusión cargada

Voz 0401 10:15 el respeto hacia la gente que que sus profundas convicciones religiosas les impida que el sexo fluya

Voz 2 10:23 la misma habitualidad con la misma sencillez

Voz 5 10:26 que ha porque te pone esto para para hacer una tentación no es ese es un clásico

Voz 0401 10:34 gracias Dios mío por poner eso en trenes piernas pues Venus O'Hara te voy a resumir combatir el insomnio recarga de energía el mejor antídoto contra los dolores para combatir el estrés y una súper pastilla de relajación sin tener que tomar absolutamente nada cuantas cosas buenas nos traen los orgasmos se ahora mismo