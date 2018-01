Voz 0401 00:00 a todos esos propósitos que se hayan hecho que estén empeñados en cumplir en este dos mil dieciocho les proponemos que dejen un hueco para su propia sexualidad ya que cogemos con tantísimas ganas el año nuevo por lo menos qué tal

Voz 1 00:34 en ello vemos algo pues para la entrepierna qué tal si perfecto

Voz 0401 00:40 creamos la técnica Amat Oria en toda la extensión de la palabra Ignasi Puig Rodas psicólogo sexólogo terapeuta de parejas y uno de mis referentes en sexualidad no convencional buenas noches

Voz 2 00:53 buenas noches imagine que hacía años que

Voz 0401 00:55 tengo la misma pareja nos conocemos a la perfección y uno de mis propósitos para este dos mil dieciocho que nos empeñamos todos que a principio de año hay que cambiar algo pues uno de mis propósitos es que ambos aprendamos algo más de sexualidad no convencional porque después de tantos años metiéndonos juntos en la cama

Voz 1 01:14 pretendo innovar un poco

Voz 2 01:17 primero desde mi punto de vista aplaudo diría esta decisión no por irá hacia la sexualidad es no convencionales sino por el hecho romper la monotonía de la forma que sea porque el ameno la monotonía en la cama es la mejor manera de empezar a romper una relación y a partir de aquí es plantearme hacia donde tengo curiosidad para ir explorando porque él tampoco aparte poquito poco porque la sexualidad es de que se apartan del centrismo son muy amplias hay mucha cosa posible por hacer la verdad

Voz 1 01:50 estos colores donde crees que pudo empezar a nutrir

Voz 0401 01:55 me de algún modo porque Si

Voz 3 01:58 sí me habla más de literatura pues voy a tener que invertir mucho tiempo pero que me puede aconsejar a quién puedo recorrer mira por un lado ahí todo

Voz 2 02:09 la serie de profesionales que por suerte en nuestro país están en todas las grandes ciudades a las cuales se dedican a ir orientando a las diferentes personas para ir conociendo de qué cosas se pueden probar por dentro la sexualidad incluso hay diferentes entidades asociaciones empresas que se dedican horas zar cursos au pequeñas catas que sirve para aprobar de iniciación al bondades iniciación a las relaciones de ese iniciación al amor iniciación al sexo en grupo Atrévete con el sexo anal y hay mogollón de pequeñas cosas que a través de la de una actividad como puede ser un taller o una pequeña charla es un espacio donde la gente se siente segura porque claro como ya tengo el rol de alumno de alumna se que es como me tengo que comportar se que no van a pedir que hacer nada delante de otras personas me siento en esta comodidad qué puedo decir de mira esto me ha gustado lo que me han dicho me pica la curiosidad y ahora sí que me atrevo a aprobarlo en algún entorno en el cual pues no me sienta quizá tan vulnerable como es expuesto yo que sé no nos vamos a imaginar de ostras quiere aprobar algo debe de SM me voy a ir a una fiesta en un club directamente claro si el bondad

Voz 0401 03:12 el sadomasoquismo nos llama la atención mínimamente quizás no sean muy apropiado ir directamente al Cuatro Rosas en Barcelona

Voz 2 03:20 de no porque muchas veces la gente se imagina de que sólo llegar ahí voy a poder hacer realidad mis fantasías y no es así o por lo contrario sólo llegar ahí me van a obligar a hacer cosas que no quiero hacer que tampoco es ese

Voz 0401 03:31 eso ni tanto ni tan calvo bueno tú crees que sería posible por ejemplo con todos los referentes que hay profesionales te tenemos aquí pero Internet lo que sí que nos puede dar es un un gran espectro online se puede asesorar a alguien hacia dónde puede ir en en este tipo de sexualidad es si tengo

Voz 2 03:52 tras una persona que sepa de lo que esté hablando si hay muchas personas que se dedican a hacer desde pequeños tutorial es a través de Youtube hasta tienen blogs geniales donde te están comentando diferentes aspectos lo mejor todavía aunque no estén comentando estas mismas personas te ponen en contacto con a otros artículos otras charlas o otros comentarios de terceras personas dice mira yo de esto se poquito pero esta personas honradas referente fiable claridad esta persona te puedes informar

Voz 0401 04:21 es verdad que cuando en una pareja uno de los dos tiene como propósito el intercambio de parejas por ejemplo que eso es algo muy habitual o el sexo en grupo que también nuestra o One de descargas siempre tiene que ver con con orgías con el niño pues ya tengo que reconocer yo pues suele está en nuestros One pero es verdad que las orgías llama mucho la atención el intercambio de parejas claro no

Voz 2 04:48 es tan importante gestione

Voz 1 04:50 el tema de los celos antes de proponerlo

Voz 2 04:54 sobre todo a parte de los celos también es el porque la otra persona me está proponiendo mi hace este tipo de actividades de sexo en grupo que es lo que está buscando Se supone que si hoy no entidad en sección de sexo en grupo es para hacer algo que a solas con mi pareja no puedo hacer que si lo que quiero es probar tipos diferentes de sexo no hace falta que sea es sexo en grupo donde haya mogollón de personas donde todo el mundo tenga que interactuar con todo el mundo pudo quedar simplemente a través de diferentes aplicaciones que existen con otra pareja y hacerlo en la intimidad por ejemplo un un sitio donde no he ido nunca aparte de esto hay una cosa que siempre me gusta dejar claro a todas las parejas vienen en consulta y me preguntan o están interesadas por ampliar su sexualidad para con terceras personas desde recordad siempre que tenéis la opción de decir no

Voz 0401 05:42 a veces se olvida no que que podemos decir que no en cualquier momento

Voz 2 05:46 y que muchas veces se que no es que ya hemos quedado todo estamos hemos estado hablando durante dos semanas con una pareja hornos un amigo amiga nos han metido en una orgía llega el día de la orgía estás ahí dices ostras claro ahora no diré que no ahora no voy a quedar como una persona muy gigante ahora no van a pensar de emitan pues ahora ya me comprometí no todo esto da igual es decir si tú en ese momento no te sientes cómodo no te sientes cómodo tienes el derecho decir no lo siento no es lo que me esperaba ostras no me encuentro bien tengo un compromiso que no recordaba lo que sea pero si en ese momento no te sientes a gusto con lo estás haciendo pues Se dice no te vas porque mucha gente muchas veces que está presión grupal a mucha gente le impide luego será selectiva con su propia sexualidad y sobre qué es lo que quiere no quieren ese momento

Voz 0401 06:29 cuando hablamos de propósito es el de un año nuevo en este caso el dos mil dieciocho siempre sobre todo cuando hablamos de los de ámbito sexual siempre pensamos en parejas de largo recorrido pero imagínate que no es precisamente una pareja largo recorrido acabo de iniciar una relación irreales multa que a mí me gusta hacer determinadas cosas en la cama que todavía pues no lo he planteado mi propósito para el dos mil dieciocho es dejar de fingir con mi amante de ayudas

Voz 2 07:00 es un gran propósito hilo buenos no decirlo en pleno momento del acto sino en el metro porque si no es como si a es la la urgencia del momento de ahora ya estamos con la cabeza plantear hacer tal cosa si ahora es justamente en este instante les rompe esquemas a mi padre gélido no mira que es que todo lo que estamos haciendo hasta ahora no vale porque yo siempre en escondido qué tal cosa buenos días vale que no que

Voz 0401 07:21 que no es suficiente no supieron en qué

Voz 2 07:24 poco estaba fingiendo o que en verdad me gusta otra cosa digo lo no vale porque hay muchas veces que cuando se comenta este tipo de secreto por decirlo de un modo que tenemos en nuestra sexualidad a nuestra pareja aunque sea de poco recorrido hacia esta persona Le puede generar sensación de todo este tiempo como ha estado haciendo y no me lo he dicho me asco

Voz 4 07:42 no no me has contado me has estado engañando

Voz 2 07:44 es dado viviendo una mentira da claro depende qué persona puede ser comunes es decir de ostras entiendo que te ha sido difícil comentar esto Pedro

Voz 0401 07:51 según jarro de agua fría para otras pero

Voz 2 07:55 lo puede vivir como como una traición como un engaño por eso es mejor escoger en qué momento se iba a decir esto es decir de oye mira pues ahora queremos confianza matizar de no te lo dicho hasta ahora porque es una cosa que en general mis inseguridades porque hay muchas veces hay gente que no le gusta y entonces comentarlo y es muy curioso porque ciertos casos de que cuando se comentan este tipo de preferencia sexual es que no nos habíamos atrevido comentar quizá la persona con la que estamos pues dicen mira a mi lo que tú me estás diciendo realmente no me interesa especialmente pero mira quizá lo pruebo porque no había pensado nunca de que quizás me podría gustar incluso después de probarlo se han dado casos en los cuales dice mira no me gustara por lo mismo que te gusta a ti pero encuentro en esta práctica sexual otro aliciente diferente al tuyo y que hace que a mí también me gusta

Voz 0401 08:42 claro hablabas antes de cuando tienes en secreto esa sexualidad y me ha brotado una duda cuando tu sexualidad convencional es precisamente una sexualidad no convencional hay mucho armario de sexualidad es no convencionales en los que la en los que también nos escondemos cuando Camps ese tipo de sexualidad

Voz 2 09:02 muchos armarios ella armarios dentro de armarios y armarios dentro de armarios dentro de armarios que no llevan a Narnia

Voz 0401 09:07 ya una vez tú hicimos una una entrevista aquí a una mujer que cuando le dije hasta qué punto todo el mundo sabe ella mantenía una una relación una sexualidad muy poco convencional dijo yo en los armarios solamente tengo escobas se lo he dicho ya todo el mundo porque me resulta mucho más fácil a la hora de encontrar una buena pareja mí

Voz 1 09:29 eh

Voz 2 09:30 aquí hay dos estrategias distintas hay personas los que lo que dicen es donde yo de bueno de buenas a primeras ya se lo digo a las personas con las cuales me planteo quizá ponerte en algún tipo de relación sexo afectiva porque es un filtro rápido de aquella persona que no lo entienda ya no pierdo el tiempo ni me tengo desamores ni tengo malas experiencias y hay otras personas que intentan ser un poco más conservadoras y prefieren primero conocer un poco más a la otra persona Iber si están en confianza para decírselo cada en sus pros y sus contras claro

Voz 5 09:58 oye también se plantea

Voz 0401 10:00 a dar una vuelta de tuerca que aflojar es decir una pareja por ejemplo que practica abunda así su dominación y sadomasoquismo habitualmente con regularidad uno de ellos

Voz 1 10:11 decide aflojar un poco el tipo de sexualidad que comparten como se hace también eso hombre

Voz 2 10:19 si tú vas a decirle a esa persona de ostras esto ya no lo quiero hacer ahí no diré ni altas ni bajas pero sí probabilidades de que la otra persona lo vea como un rechazo de ostras significa esto que no te está gustando el tema que hacemos significa que estaba fingiendo y estabas aparentando ser más de lo que queríamos si se le dices de modo es fácil que genere este rechazo pero puede hace lo contrario de hoy no estoy diciendo que no a esto estoy diciendo que sí a otro tipo de variedad el hecho de incluir como se dice ahora de mira pues esta práctica que quizás sería más convencional o que no es B SM por ejemplo de ser el tema de hacer sexo en al aire libre no hacerse eh si llamara útil o hacer intercambios de pareja es decir no tiene nada que ver con el bcm o en ciertos casos pero el hecho es decir de oye es que estamos probando otra área distinta

Voz 0401 11:09 de distintas no se iba un poco paredes

Voz 2 11:11 entonces que ya me estaba cansando que sólo pudiéramos tener sexo a condición de de utilizar un juego de rol de de amo y sumiso claro pues ya soy un poco distinto ya no están un rechazo es un cambio es un cambio porque

Voz 0401 11:23 usted lo que me te planteas es que sea una cuestión de sumar y no de restar ahí está de dejarse

Voz 2 11:29 sitio a otras platos en el menú

Voz 0401 11:31 Ignasi Puig Rodas tienes algo un propósito sexual para este año es que yo sí súper Cotillo ha

Voz 2 11:37 sí yo tengo mis propósitos sexuales evidentemente lo recomienda

Voz 0401 11:41 que nos hagamos nuestros propósitos sexuales

Voz 2 11:43 yo creo que sí porque la sexualidad de una persona es una parte más de su faceta de su personalidad ir siempre es bueno el hecho de estar constantemente revisando se buscando crecer como individuos para no estancarse unos la verdad el primer paso siempre esto más que decir de a ver que no probado esto pues voy a hacerlo plantearnos unos os gusta nuestra sexualidad actual que no nos gusta de nuestra sexualidad actual que cosas hacia hacíamos antes ya hemos dejado un poco descartadas qué cosas esto todavía no nos hemos atrevido a hacer y por qué y en base a este auto en Alice y entonces decidir vale pues esto me supone una opción para tener una un un buen propósito de año nuevo hice vemos que sí pues explorar climas arrepentirse una cosa que has hecho que no una que no has hecho