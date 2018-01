'La Ventana del Cine' (10/01) | Carlos Boyero: “Me apetece conocer más a Julita que a Charlize Theron”

Voz 0324 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor por muy bonita no no voy a contar qué qué fin al tiene que dice lo que piensa para bien me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una sola palabra eso es un tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la Carlos Boyero

Voz 1 00:47 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal como alardes igualmente tal arrancando dos mil dieciocho bien

Voz 0324 00:54 bueno normal últimamente ya no no ocurren cosas así anormales en mi vida pero bastante bastante bien está lo de sobrevivir no perspectiva es decir esperanza es decir para este año forzosamente las tengo que tener porque el que el que ha

Voz 2 01:12 casado ha sido ha sido muy flojo pero me he acordado de no no ha sido no te ha gustado donar a dos mil diecisiete uno al Bochum no no me ha gustado el al final el el fin Espanyol que visto y sí sí sí he visto

Voz 0324 01:27 cinco seis películas que están muy

Voz 1 01:30 vivían no pero él yo anoche de Gustavo Salmerón hay documental famosos guerreros por cierto como yo os vendría aquí a La Ventana con con Julieta verdad con Julita con Julita dos tuberías aquí con la cosa si estaría encantado de evitar no les invitamos a Gustavo es Ny Londres diga charlamos

Voz 0324 01:47 es mi es mi musa en los últimos tiempos es a esa anciana maravillosa digital que te pareció que es una cosa muy especial

Voz 1 01:58 diferente de dos momentos divertidos como ya me habíais anticipada los que lo habías visto efectivamente del momento de dices cómo no encontraba final me tengo que cobren bocadillo de chorizo pero es que eso es como colorines puedes crear no pretende Bono no nos va dando una dura deliberadas en el caso con leche la señora que tiene magnetismo tiene un magnetismo particular pero bueno la historia que cuenta la familia la y la ahí con todo lo que muestran las discusiones con el marido de política hay tal no no a mi me parece que es un vamos a muchos hijos su mono y un castillo es un producto absolutamente recomendable por lo diferente y por lo singular si sin ninguna duda os vamos evitaron

Voz 0324 02:39 eh nos ha encantado el otro día vamos darles

Voz 1 02:43 no no está escuchando que lo sepa si volveré a La Ventana unidades lo pues también los esta escucha

Voz 0324 02:49 cuando agradecerle una una nota de que el ISM mando el otro día y un tenedor los que hayan visto un tenedor gigante los que hayan visto la película ya saben de qué va la movida llevamos vine me apetece más conocerá Julita que a Charlize Theron estaba Julita es muy es mi ídolo ultimamente es que me lo pasé tan bien con ella no se española al final de al final se reconcilió con sí pero el cine el cine americano que como sabes es el que soy el que más me gusta cuando es cuando es bueno no me ha decepcionado mucho y el el en fin europeo bastante bastante horrorosas y sido como un año un año muy tristes que tengo que hacer demasiada memoria para recordar películas así que me que me hayan gustado ahora llegan las las de los Oscar no

Voz 1 03:43 vamos a ver sin algunos estrenos de esta semana Boyero se nos reconcilia con el con el cine cine americano por ejemplo este próximo viernes estrena la gran triunfadora en los Globos de Oro

Voz 3 03:54 tres anuncios en las afueras

Voz 4 04:03 eh eh a nuestro producto que es más que

Voz 0313 04:16 música de son una historia de una mujer que tras ver cómo asesinan a su hija comienza por su cuenta una especie de batalla contra la policía de su pueblo porque cree que están más interesados en torturar a los negros con hacer justicia

Voz 5 04:31 tiene ingenuas Oporto a ese escudo y seis fan Hessel tras Ray o venga este versión original que dice la ley sobre qué se puede poner o no en una bahía

Voz 6 04:47 doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como poder punto coño verdad

Voz 7 04:55 entonces

Voz 6 04:56 de hacerlo intuyo que es la madre de Angela G dice exacta

Voz 0313 05:01 según la versión doblada con Frances Mc Dormand con Woody Harrelson con Sam Rockwell tiene buena pinta esta película de tengo muchas ganas de verla

Voz 0324 05:10 sí vamos a ver es una sabes que la han dado todo si soy secos de oro y es la mejor película mejor guión si mejor actriz mejor actor de reparto Sam Rockwell es una de las favoritas para para los Oscar yo creo que no es para tanto y fui con con ganas con ganas porque el el director este examina Martín una más

Voz 0313 05:35 sí

Voz 0324 05:35 hizo una película que a mí me gustó mucho que es el titula escondidos en Brujas no la he visto yo son dos asesinos profesionales que van a a cumplir un encargo a Brujas era una mezcla muy delirante de de tragedia pero con con mucho humor con personajes muy exóticos e una peli muchas en la que veías un director que pretende ir de de original y de distinta junto a veces que sea original no es aquella así pues aquí aquí le ocurre un poco lo mismo es como dejar el sello de autor en cada plano que está situada en la América profunda de un pueblo te remite de de alguna forma Fargo o no

Voz 8 06:21 también eh

Voz 0324 06:23 aquí eh pretende yo creo que pretende en cada plano demostrar de qué es no que controla la historia que hace virguerías con ella que el guión te va a sorprender siempre que los personajes que te parece mal los luego no serán tan malos y al revés es una película que en vez de fluir expone Dani amén te y yo tengo la sensación de que me el director me está imponiendo todo el rato de fíjate qué listo soy como cuento las cosas de una forma distinta y cómo puede creo personajes tan excéntricos y como dialogo oí qué se puede se puede ver vamos bien no pero a mí no no me entusiasma no no me parece la mejor película del año repito me parecería un año un poco un poco decepcionante está en France más de Bagdad forma en que es una actriz magnífica anda es buen y Llesta esa perfectas y sigue ya trabaja siempre con su marido que es Joel Coen no pero también es una tía que siempre está bien hace poco volví a ver agenda oculta

Voz 9 07:43 hay artífice sí sí sí que bueno decorar las doce es eh

Voz 0324 07:48 es una mujer con muchos matices aquí da da vida esta tía da vida y muerte porque es una persona desolada pero absolutamente endurecida no impidiendo venganza por esa violaciones asesinato de la hija que que según ella las autoridades locales pues pasa de de la movida no y entonces hay situaciones que rozan la la caricatura sobre todo ya te digo el es que estoy viendo al al director todo el rato y los directores que yo más admiro no se dejaba vez contaban las historias yo no como los arbitrajes si pasan de ese hombre no no eso son los mejores navegantes joven bien a como lo ha hecho a John Ford nunca se lee ya se notaban sus sus intenciones bueno fluía mucho más vamos con eso

Voz 1 08:40 todo intento va

Voz 0324 08:42 el instante más oscuro

Voz 10 08:44 no

Voz 1 08:50 también se estrena este este viernes película que nos sitúa en el año mil novecientos cuarenta cuando Churchill se convierte en el primer ministro británico en un momento clave de la Segunda Guerra Mundial con los nazis avanzando con la amenaza inminente de de invadir Inglaterra

Voz 3 09:05 ah sí

Voz 11 09:12 los extensos terrenos

Voz 6 09:16 pues que tendrá versión original es hablo por primera vez como primer los alemanes Calvo sesenta divisiones británicas y francesas el hundimiento de Europa occidental es inminente no es que estemos los extractos dos vías necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres el piso del mundo recaer sobre tus hombros Nos enfrentamos a una derrota segura a la dilación del Ejército ya una invasión inminente

Voz 12 09:49 hay que iniciar conversaciones de paz cuando abran veremos a lección duró cuadros muy graves

Voz 6 09:54 pero con un hombre cuando pierdes

Voz 12 09:57 el Sun

Voz 1 09:58 esto vale esta frase hoy primera pregunta Carlos qué tal está Careol mal en abierto

Voz 0324 10:02 en general se asombra sólo ha ganado el Globo de Oro al mejor actor pero esta esta inmenso y además dice que se se negó a a engordar Gary Oldman en su nombre muy delgada chill debía de pesar más de cien kilos no entonces pues eh se sometió pues aún maquillaje brutal y a su cuerpo es cómo se llama eso cuando te nexos que le toma sobre si no se ejerce mantiene Delgado metido ahí en una en una estructura en una estructura tremenda no hay me parece asombrosa su interpretación volvería a pedirle a a la gente que que que le que le vieran en versión original iría no

Voz 13 10:50 es fácil de porque además hay interpretado mucho a Churchill pero hay uno muy reciente

Voz 9 10:54 sí que es el de la serie de Netflix The Crown me han hablado de las

Voz 13 11:00 esto pero yo creo que es difícilmente superable porque lo hace muy verosímil por lo tanto lo tenemos muy muy reciente están contado concretamente una episodios So

Voz 0324 11:09 de la niebla si elemental a la reina exactamente no vamos a desvelar pero que me ha dado el apetito se hizo otra película sobre Churchill que su estreno en verano también eh como se titulaba no me acuerdo no en con Brian Cox no con Brian Cox y estaba forma que hable pero lo lo de Gary Oldman es es que pienso además la última interpretación que les había Gary Oldman que sin él la otra empero que era el choque en el Jones Jon Vélez deberá chuches sí que Senna el topo interpretando muy bien ha hay fue en al Oscar pero fue candidato era de unas sobriedad absoluta ahí de una serenidad aquí el personaje con el macuto la última novela de John Le Carré así ha salido hoy a salir a la tengo que vuelve llores mayoría yo me voy corriendo a comparar ahora aquí sí y digamos que el personaje que aquí es desaforado sarcástico volcánico astuto que en su intimidad eh puede llegar a resultar patético pero es una intimidad que no permite ver que la vea nadie porque eso les supondría la pérdida de fortaleza sólo su mujer no y ante aún pues más más terrible no de de su vida comienza con el discurso en el Parlamento en el que dice esto va a suponer sangre sudor y lágrimas no hay cuenta algo que no se había hablado demasiado de ello no sabía profundiza hoy es que en un momento determinaron el año cuarenta cuando las cosas están absolutamente negras Chamberlain que había sido el primer ministro cree que la única solución para Inglaterra es negociar con Hitler no ir Churchill que que llega a planteárselo también eh viendo que llega el apocalipsis no entonces te cuenta la la crisis en durante esos días cruciales que que van a marcar la historia de la humanidad es una películas es está muy bien hecha alavés con mucho interés hay una secuencia magnífica que me gustaría que que fuera real y que no se hayan inventado para el fin de que es que Churchill que jamás ha hecho una cola ni ha cogido el metro se Churchill alcohólico que estaba bebiendo desde por la mañana y le dice al Rey eso cómo lo consigo usted dice con la práctica usada que tome una botella de champán para comer otra para cenar empieza con whisky a las once de la mañana y a partir de la cena ya brandy extra eh te quiero decir un personaje desaforada e hice pues esto se consigue con la practica y al mismo tiempo una mente lúcida un una capacidad de seducción con las masas y la secuencia hasta que te decía él baja el metro en en ir sin escolta Si se empieza a hablar con la gente en el metro preguntándoles qué que preferirían Si la tiranía que va suponer Fielder no o la posible de las escogieron no en lo que cueste Higuero es una secuencia muy emotiva y que no se repito si ocurrió en la en la rabia gustar ya que hubiera qué hubiera ocurrido pero sobretodo ya te digo es es un monumento a la interpretación lo que viene Gary Oldman repito solo me responsabilizo sin le Being Il escucha en en en versión original me parece me parece una interpretación repito portentosas

Voz 14 14:50 a los cada vez está harina

Voz 0313 14:57 yo y esto es lo que hemos anunciado hace un ratito antes de abrir la ventana del cine que es la primera película de la historia del cine diríamos que que pintada al óleo estas una versión de la canción que compuso en el año setenta y uno dedicada a Vincent Van Gogh ya han hecho una película homenaje a él donde cada fotograma es un cuadro

Voz 16 15:36 Blanco

Voz 6 15:37 Nuestro otros en sexo

Voz 16 15:43 Versión original

Voz 6 15:46 pinche en Bangkok se seguido disiparía un hombre que estaba bien a suicidarse en tan sólo seis semanas fuera pregunta implica la curiosa esa gestión una pintas

Voz 0324 15:57 es que es una preciosidad eh pero bonita bonita bonita

Voz 17 16:03 iría no sólo par a

Voz 0324 16:06 la gente interesada en la obra de de ese pintor absolutamente genial no de ser atormentado totalmente desesperado sino

Voz 18 16:19 como la como

Voz 0324 16:21 han realizado este homenaje es un montón de gente haciendo sus cuadros se mueven no que éste que está hecho con con una visión ni una idilio lo y de repente ves besa los los cuadros de Van Gogh sí ese esos colores llenos de de furia ahí de ida locura osa contando la historia esos cuadros que empiezan a moverse contando es de los últimos mensajes de Van Gogh la investigación que lleva a cabo un señor eh a través de la las últimas cartas que le escribe a su hermano Theo no que va a obligar a a porque el el suicidio Van Gogh fue raro no se pega un tiro en la cabeza sabe ese pegado un tiro en el estómago o no tarda en morir varios días centro ese plan de es la reconstrucción con la en la posada en la que vivió con la hija del del posaderas con la gente que le trató con indicios sobrecoste que no hubiera sido un suicidio es tratar de entrar en en el en el alma de de esta persona que que que le fue tan mal en la vida que se sentía tan sola Ike incomprensiblemente que creía que había fracasado en en su arte osea que es que no venden cuadros enseguida lo cual es algo tan era terrorífico no pensar que que uno de los mejores pintores cada la humanidad un tío que con esa capacidad de contagiar te tantos sentimientos y de dejarte fascina o no con de revelar te es un mundo interior con con esas pinturas que a mí me estremecen yo cada vez que piso Ansterdan lo primero que hago es ir al al Museo Van Gogh no in índices es es como tremendo la película es repito es es es muy bonita es un homenaje yo creo que en Van Gogh se sentiría orgulloso oscilarán

Voz 15 18:30 pues la extensa gira Airlines eso no era ya está tío

Voz 0313 18:50 grito aversión esta que suena pero aquí el honor de cerrar con música La Ventana del cine lo tiene Carlos Boyero

Voz 19 18:57 fue

Voz 0313 19:00 no ha elegido mal tampoco bueno regula es que las las canciones de amor más hermosas que grito y tanta o nunca no la hombría junto al me metí Pepa de Jacques Brel

Voz 0324 19:20 eh esa cantando María Creus saques señora brasileña con una voz increíble esto se lo inventó y canta quitar mía en uno de los grandes maestros de la la música no diría brasileñas sino universal y un poeta un trío con con unas letras que era Vinicius de Moraes no día además está Toquinho también con con ellos te quiero decir un domar el equipo que bueno en la letra pues es es la canción de amor más bonita dignas triste no es pero esa eh se que te voy a querer el en todas las despedidas sé que voy a sufrir se que te voy es que es una canción memorable así que me imagino que conoce

Voz 19 20:06 no

Voz 0313 20:20 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo ha sido un placer