El dietario de Ramoneda: "Rato contra el mundo"

Voz 1150

00:06

no hay que dejarse llevar por el ruido de Puigdemont y su entorno amplios sectores del independentismo han sumido en lección de estos meses no hay condiciones para insistir en la vía unilateral ala hay que formaron gobierno para recuperar las instituciones dar vida a una legislatura entera y consolidar la mayoría parlamentaria adquirida fuimos ingenuos al no valorar la respuesta del Estado mediación destacado militante independentista quedan todavía unos días para los rumores y soluciones imaginativas la última que Puigdemont sea elegido renuncie inmediatamente después pero el calendario aprieta Puigdemont tendrá que aceptar la cruda realidad habrá gobierno independentista y actuará dentro del marco legal lo que no quita que con el calendario judicial impuso señala en momentos de alta tensión no quedará más remedio que asumir la clasificación del problema catalán dicen algunos pero la pregunta es en qué momento ambas partes entenderán que ya no tienen incentivos para mantener la confrontación y que hay que sentarse a hablar habrá que esperar a que la mayoría de los actores del conflicto pasen a la reserva para hacer visible un problema aparentemente indivisible y entrar en la lógica de la transacción resulta escalofriante la arrogancia de Rodrigo Rato en su comparecencia en el Congreso el imputado Rato contra el mundo víctima de una conspiración de su propio entorno político un estilo que tiene el valor de recordatorio de estos años nihilista sin que se impuso la idea de que no había límites en la derecha muchos creyeron que todo es estaba permitido el debate sobre las pensiones no admite ya dilaciones y el PP y el PSOE deberían ser los primeros interesados en la medida en que sus lectores están en las franjas altas de la pirámide de edad pero requiere afrontar con claridad a una cuestión de partida se pueden crear las condiciones para recuperar un pacto social como el que tejió Europa después de la guerra hoy que dar por hecho que el dinero no está por la labor que como dice la derecha no hay alternativa es decir más precariedad laboral e inminente caída de las pensiones si fuera así adiós democracia adiós