'Un día en el diván'

Voz 1 00:00 con los pasos perdidos de José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches aunque hace dos días que te llevan a comisiones esos pasos que no son breves no

Voz 2 00:07 entonces de hoy unos hombres pero es que yo creo que les doy las ayer también pero los de hoy con los protagonistas son muy interesantes

Voz 1071 00:15 merece la pena dedicarles un poco de tiempo para escucharles bien el modelo territorial español se ha tirado hoy en un diván para pensarse en esa comisión sobre el sistema autonómico que impulsa al Partido Socialista la primera sesión que era como dices La de hoy ha citado los tres padres de la Constitución que siguen vivos ninguno de ellos es socialista y ninguno ha defendido la tesis del PSOE que a España le hace falta una reforma federal

Voz 1573 00:35 primero porque el federalismo es un concepto muy polémico es un concepto de esos que Ortega decía que tienen pico y garras

Voz 1071 00:44 la definición federal no le gusta Herrero de Miñón quién ahora hablaba Nira Pérez Llorca que ha empezado citando a Estados Unidos y Alemania ejemplos de estados federados pero que dejado para el final a Yugoslavia que también lo fue Yugoslavia empezaron así después cuando vino la democracia no ha pasado que ha pasado y termino Goyo uno la había porque quiero dejar claro que ese es el camino que no debemos recorrer ahí por tanto una primera idea aquí los ponentes rechazan el sistema federal pero el PSOE cree que esta idea se abrirá paso lo mismo piensa al PSOE de que se tenga que reformar la Constitución y sin embargo tampoco lo acaban de ver los ponentes Miquel Roca por esta razón

Voz 1573 01:25 que el modelo de organización territorial puede ser mejorado es necesario para ello reformar la Constitución puede ser no lo sé en todo caso la Constitución nos da mucho más todavía para sin necesidad de reforma poder acometer cambios trascendentes en lo que pueda ser la organización territorial del Estado

Voz 1071 01:48 Herrero de Miñón dejaría la Constitución tal como está y haría que los partidos políticos alcancen nuevos acuerdos que den a esos mismos artículos los mismos tal como están nuevas interpretaciones a eso él lo llama una mutación

Voz 1573 02:01 la mutación hasta dónde puede llegar de ese parte hasta donde se pacte entre todos sabiendo para qué se quiere pactar y que se ha quedado de Herrero de Miñón

Voz 1071 02:10 sin embargo también esta polémica comparación que escucharán para defender que no hay que premiar a quienes como los partidos independentistas catalanes sean saltado la ley escuchen

Voz 1573 02:20 si me permiten una broma que no es broma es serio pero parece frívola e muchos delitos de género duros que hará desgraciadamente se cometen tantos cuando comparece ante el juez el asesino lleves no sabe usted mi mujer era insoportable claro el juez debe decir si su mujer sería insoportable estoy dispuesto a aceptarlo pero usted es un criminal no se puede premiar la delincuencia criminal porque la otra parte haya cometido errores

Voz 1071 02:51 bueno el más reacio a los cambios es Pérez Llorca también ha sido el más crítico con el modelo territorial del que él mismo es autor y que sin embargo le parece caro y lujoso nuestro modelo autonómico lo que él propone integración que es una manera de llamar a lo que siempre se ha conocido como recentralización pero sin embargo eso no lo ha dicho argumentaba de esta manera su rechazo que haya ahora una reforma Mare en España irá hay mucha mucha hay mucha ira lo decía por aquella canción de la Transición precisamente de libertad sino alejado esta comisión argumentos que se van a quedar en la atmósfera por lo pronto ha dejado a otro nivel en los discursos es verdad les caen sin querer citas de autores clásicos modernos proceden de una política pensada de otra manera y que hoy han venido a reivindicar la Cámara había un aire distinto en el Congreso inédito con la mirada puesta en Cataluña y por eso se guardaba especialmente lo que dijera Miquel Roca

Voz 1573 03:41 si en el año setenta y siete setenta y ocho nos enfrentamos a todo lo que teníamos que enfrentarnos ilicitano ahora que tenemos los instrumentos para poder pactar hablar entendernos comprender no no lo podemos hacer la Constitución tiene que respetarse en sus interna al margen de la oposición no hay más que la reforma de la Constitución pero dicho esto déjenme creer que un problema político puede resolverse políticamente

Voz 1071 04:17 déjeme que este genera está ingenuidad la ira en fin frases largas de Miquel Roca en este caso que estaba también en las frases más cortas

Voz 1573 04:26 en la Constitución cabe lo que cabe lo que no cabe en la Constitución no cabe que no cabe no cabe

Voz 1071 04:35 si hay algún consenso es por acabar en la necesidad de reformar el Senado bueno todos al Senado lo ven alguna pega y al final Miquel Roca ha acabado por explicar que aquello la definición del Senado y la atribución de sus funciones cuando hicieron la Constitución esto merece la pena escucharla aquello lo hicieron como lo hicieron

Voz 1573 04:55 seguramente donde más Nos equivocamos donde más nos equivocamos es en el en el Senado pero teníamos una cierta prisa por terminar ratones externas tenían una cierta pisa fuerte en el Senado no estuvimos muy brillante no está realmente creo yo representando eficazmente lo que es que refleje la estructura territorial de España

Voz 2 05:24 da la sensación de que les dijeron tenéis que acabar un día tengo curiosidad por saber o las razones externas se acercaba unas vacaciones en fin de semana cualquier un partido de fútbol decisivo a tiene que