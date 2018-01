Zidane: "Estamos convencidos de que vamos a sacar esta situación adelante"

Voz 1 00:00 plácida vacilan se vamos Jaime terminar pregunta para en Zidane no está demasiado sonriente como siempre y afronta la primera placeres buenas noches Jaime Rodríguez Mondo

Voz 2 00:11 ha aparecido su Madrid esta noche Isidro chicos jóvenes los que menos oportunas han teniendo Si no sé si este año nota usted que que les afecta un poco más la presión no tienen que está costando más de demostrar su nivel en comparación a como sucedió el pasado año

Voz 1994 00:28 sí pero eso no porque al final no es fácil para los jugadores que juegan menos yo creo que hicimos un buen partido al final no sea falta un poco de de de a lo mejor de gasolina o qué también porque tienes un rival que bueno que viene aquí corre Ny hasta el final pase lo que pase ellos corren y bueno Institut físicamente bajo bajas un poco puede puede suceder eso pero contento con la actuación de todos porque no es no es fácil eh con los jugadores que tienes menos minutos y me alegro por eso y me alegro por la por por bueno pues la eliminatoria porque al final es partido el partido de ida ha sido ha sido importante

Voz 1 01:20 vamos a más preguntas para dinero destruirán Melchor Ruiz de la escuchamos lo aparente del Real Madrid pero que lo poco

Voz 1157 01:26 positivo de la noche desde el punto de vista es la clasificación porque el equipo ha empezado bien ha marcado pronto pero a partir de ahí yo a menos asiente con la que no se en qué sensaciones te deja claro por eso

Voz 1994 01:36 acabo acabo diciendo que el partido ha sido clave de la ida porque bueno hoy tú puedes pensarlo lo que quiere es pero al final son para los jugadores que juegan menos es es un poco es un poco difícil pero yo contento con con lo que han hecho contento porque te digo al final ha sido un poco la pena es el el gol antes del descanso también gol al final pero bueno dentro de eso aparte eso ha sido yo creo que hemos tenido un buen partido de fútbol y han hecho lo que lo que había

Voz 1157 02:16 sí sea tienes buenas sensaciones eso esto es lo que esperaba después de la reunión de ayer lo esperabas otra imagen

Voz 1994 02:24 me está diciendo dos cosas distinto vale entonces yo contento con la actuación de mi equipo está lo más importante eso islas y luego la eliminatoria que nosotros estamos ahora

Voz 3 02:42 qué tal te Verín buenas noches Antón ver en directo en El Larguero de la Cadena SER no ha respondido a esta pregunta de Melchor si cree que esperaba más del equipo después de la charla de ayer si cree que el equipo ya ha tocado fondo que peor que como está a dieciséis del Barça empatando con el Numancia en la Copa ya peor que esto no puede estar no para volver para mí no para mismo puede estar peor no para mí

Voz 1994 03:04 estamos estamos recuperando las cosas giro y lo vamos a hacer sabes con con con mis jugadores y con tranquilidad sin sin sin sin problema además yo sé que todo lo que las preguntas las cosas qué pensáis eh el el mal juego o la o lo que queráis puede ser pero nosotros estamos convencido de que esto lo vamos a sacar adelante hoy porque si queremos habla del partido de de hoy yo estoy contento con los jugadores que han que han que han jugado menos de desde el de la D el principio de temporada no es fácil para ellos Si contento con la actuación

Voz 1 03:54 qué tal si club e irán a la pregunta de Antón Meana

Voz 5 03:58 en una rueda de prensa en la que se eleve un cómodo porque es una clasificación que el Madrid está contraje municiones y que es lo importante pero no deja buen sabor de boca ese empate a dos otro tropiezo más en el Bernabéu escuchamos una más de decía no sale

Voz 1994 04:11 pero como tú decía en los dos partidos y me voy satisfecho de los jugadores también

Voz 6 04:17 pues se va satisfecho buenas noches país que quería preguntarles si Borja Mayoral ha tenido algún problema físico la enviado y ha sido un cambio en cambio

Voz 1994 04:32 no tenemos problema en un cambio táctico

Voz 1 04:37 respuestas cortas buenas noches utilizar poblamiento escuchamos una si te parece felicidades por la clasificación

Voz 1157 04:43 este escuchado en las últimas ruedas de prensa decir que sólo te valen los cinco meses son los seis meses que te quedan de este dos mil dieciocho yo te quiero preguntar por por un tema personal tienes contrato solo hasta este año ollas firmado esa renovación que son los que no ha hecho oficial me dijiste es el año pasado sólo me queda un año de contrato tiene sólo hasta el treinta de junio del dos mil dieciocho o ya firmado esa renovación que bueno que habló el presidente en el mes de junio

Voz 1994 05:11 ya está firmado

Voz 1157 05:12 Chad tienes dos años más hasta el dos mil veinte no porque lo fía todo hasta el treinta de junio el dieciocho

Voz 1994 05:18 por qué por qué solo

Voz 1157 05:20 casi el treinta de junio del dos mil dieciocho teniendo dos años y medio