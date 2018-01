Lucas Vázquez: "El Real Madrid está obligado a darlo todo"

Voz 1313 00:00 aquí viene con su cazadora no sólo bolsillos escucha pues la primera sesión de Lucas Vázquez hoy en nuestra clase delante de nuestra gente pero pero bueno lo importante era pasar ahora a pensar en el en el sorteo del viernes sin Lucas G siete

Voz 1 00:14 en forma llevas cinco goles lo mismo por ejemplo que Benzema le preguntábamos al míster Si no sé si una de las soluciones puede ser mover el equipo intocable decía que no va a echar mierda nadie en los que estáis ahí peleando día a día cree que en algún caso sería justo que que hubiera algún cambio bueno yo creo que por nuestra parte negó de podemos hacer es es rendir bien de estar preparados para lo que de lo que el míster decidida ahí ya a tope todos juntos

Voz 1313 00:41 Lucas preguntarte por la reunión no por lo que hablabais evidentemente sino por las sensaciones de un joven veterano como eres tu nombre de de grupo que sabe lo que lo que pasa en el club oí que también habló en la reunión que os saber tu sensación bueno yo creo que el míster ayer lo explicó muy bien en rueda de prensa y a partir de ahí lo que nos lo que nos queda es es entrenar mejor salir con más confianza con ganas de de seguir ganando de seguir consiguiendo cosas y bueno yo creo que al final pues podemos lograr nuestros objetivos

Voz 2 01:15 no nos lo que dijo sino cómo lo dijo con esa contundencia imagino que al vestuario Le tiene que que a reactivar que que casi casi esa depresión que se ve en el campo tiene que desapareciera el equipo tiene que que empezará a dar lo mejor lo mejor de si sois conscientes que que ahora casi casi os quedáis sin escudos sin parapeto que ya a fin de cuentas delante de la gente que después de esta reunión estáis casi casi obligados más si cabe a darlo todo

Voz 1313 01:42 bueno yo creo que el Real Madrid siempre está obligado a darlo todo está claro y ahora mismo pues la situación no es la mejor pero pero bueno yo creo que estamos a tiempo de poder remediarlo de poder hacer mejor las cosas de la no todos tanto la afición el equipo todos juntos e formar ese equipo que queramos el año pasado oí ya por todo pero

Voz 3 02:04 sin olvidar perdonar una duda que tengo los jugadores escucháis la rueda de prensa de Zidane

Voz 1313 02:09 y en la radio ley no no no pero por supuesto eh son personas estamos al tanto de todo lo que sale de todos los titulares por eso

Voz 3 02:16 de como como escucharla imagino por lo menos es lo que dice Zidane cuando dices cuento con todos tú por ejemplo en tu caso te lo crees tú crees que siempre era el mucho juegas o qué bases pero en la segunda parte para salir

Voz 1313 02:26 no no yo creo que eso no no no depende de mí lo que depende del míster yo tengo que estar bien preparado y a partir de ahí el que toma las decisiones es el yo creo que viene demostrando estas temporadas el míster que que hace rotaciones que cuenta con todo el mundo y yo creo que esa es la fórmula que nos hizo ganar

Voz 1 02:43 lugar el fútbol es muy grande el fútbol es sorprendente hace cuatro meses no cuenta en esta película hay evidentemente ninguno no la creíamos pero tenéis detectado el problema de la reunión después de haber hablado entre vosotros sabe lo que está pasando protege cuesta entender

Voz 1313 02:56 sí la verdad es que son cosas que difíciles de explicar yo creo que eh quizás pequeños detalles que que el año pasado pues caían en nuestro favor este año no no caen bueno lo que queda es analizar esos errores para corregirlos que no vuelvan a pasar y a partir de ahí se ha por amor más y con buenas sensaciones con mucha confianza Si uno que correr a Lucas Vázquez ve que no es un problema físico porque Luka corre bastante a veces que hasta hace goles y luego es un plegó mental porque el equipo se cae porque el equipo comienza bien con ganas y hoy se va diluyendo como un azucarillo complicado desplegarse eh yo creo que que quizás ese sea nuestro nuestro punto débil esto esta temporada ese últimamente que que tenemos que corregir y bueno yo creo que he viendo el error loco

Voz 4 03:45 digo que que nos queda es trabajar para para corregirlo