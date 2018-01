Albert Benaiges: "Me sorprende cuando se gasta mucho dinero en Arda o en André Gomes, seguro que Aleñá puede tener esos minutos"

Voz 1906 00:00 sí que Rodríguez Barcelona qué tal o la mano muy buenas

Voz 1375 00:03 decía Valverde el escuchábamos ahora en ese corte de la rueda de prensa que el modelo sigue siendo el mismo pero en Barcelona y en toda España los que seguimos el fútbol y los que ven al Barça piensan que sí que ha cambiado algo que de esos años maravillosos donde probablemente ese tiró de la Masia porque salió una generación pues no sé si irrepetible pero de ahí han ido saliendo tantos y tantos jugadores indiscutibles y titulares en el primer equipo del Barça algo que es muy difícil que de la Masia se llegue al primer equipo titular del Barça y que te mantenga siete y estés ahí durante unos cuantos años salieron un montón de jugadores del Barça y de la selección a este nuevo escenario en el que lo que prima especialmente en esta última temporada es el talonario es algo que hace que muchos planteen ese debate y que lo planteamos hoy en El Larguero ha cambiado el modelo el Barça pasa de La Masia es imposible que salgan jugadores de la cantera asienten en el primer equipo porque no tienen la calidad que requiere el primer pues el Barça o es que se apuesta por el talonario porque no hay otra manera de competir especialmente con clubes como el City el París Anne Germaine no el Madrid etc etc en Valverde ha dicho que sigue el mismo modelo pero los números los nombres que dicen sí que bueno

Voz 1906 01:14 por lo que respecta la masía según datos que nos da el director de La Masia Carles Polguera entre un doce catorce por ciento de los jugadores llegan al primer equipo un veinte el cinco por ciento no debuta con el Barça pero se gana la vida con el fútbol estos uno de cada cuatro uno de cada cinco más o menos es así hay fin casi uno de cada diez

Voz 1375 01:37 llega al primer equipo

Voz 1906 01:39 uno de cada cuatro o más o menos aunque no jóvenes Barça viven del fútbol sigue exacto y el resto un sesenta y cinco setenta por ciento no llegan a ser profesionales esto es datos históricos el punto álgido de la cantera lo vivimos en el dos mil doce en un Levante Barça con Tito Vilanova en Liga coincidieron en el campo once jugadores de la cantera en el diseño Valdés Montoya ver que Pujol Jordi Alba Xavi Busquets Cesc Pedro Messi e Iniesta jugó el equipo ya sean con Guardiola habían jugado diez coma once en un partido contra el Betis pero no coincidieron toros todos juntos ese dos mil doce es el punto histórico que marca el récord por lo que

Voz 1375 02:24 respecta futbolistas de la cantera defensas repasamos la defensa era la defensa

Voz 1906 02:28 Montoya Piqué Puyol Jordi al hermano

Voz 1906 02:33 pasamos por las copas de Europa que ha ganado el Barça es interesante porque vemos que en la primera Cruyff alineó a dos jugadores de la cantera Ferrer Guardiola Ray Híjar en la segunda alineó a tres Valdés Oleguer Puyol Iniesta salió en la segunda mitad Guardiola en la tercera y cuarta metió a siete de titulares llegaron a jugar ocho de hecho en la final de de de Wembley durante unos minutos coincidieron ocho jugadores de la cantera en el en el campo en una final de Champions si en una final de Champions Valdés Piqué Busquets Xavi Iniesta Messi y Pedro Pujol que salió en la segunda parte en la de Luis Enrique ya fueron menos la fin trabajó cinco fueron titulares Piqué Jordi Alba Busquets Iniesta ahí y Messi si miramos los datos es verdad que poco a poco baja el peso de la cantera porque Guardiola hizo debutar a veintidós futbolistas de la cantera su gran legado son Busquets y Pedro aunque Pedro había debutado con Rijkaard Guardiola lo hace futbolista hizo debutar a Thiago o a Sergi Roberto y Bartra son en total veintidós con Guardiola con Luis Enrique son dieciséis su gran legado es haber descubierto la posición de lateral derecho para Sergi Roberto nombraría debutado con Guardiola Luis Enrique se inventa esta nueva posición su gran apuesta fue Rafinha que se lo llevó al Celta y luego los recuperó para el Barça aquí como apuestas también fuertes Munir Sandro Guardiola veintidós Luis Enrique dieciséis con el Tata fueron tres ninguno se ha consolidado en el primer equipo de ir con Ernesto Valverde de momento también son tres porque a leña que es el que tiene también minutos ya debutó con Luis Enrique con Valverde han debutado José Arnaiz Oriol Busquets sí sí

Voz 1375 04:19 a que Arnaiz de la cantera si no es de la cantera porque cuando jugando en el Barça

Voz 1906 04:24 no no no sería considerado de la cantera e los ídem la inversión es interesante porque es verdad que con Bartomeu es el protagonista de los fichajes más caros de la historia del Barça era vicepresidente deportivo cuando se fichó animar ya como presidente pago ochenta y un millones de euros por Luis Suárez ha pagado más de trescientos entre de Emelec Coutinho de hecho si nos fijamos en el gasto de esta temporada son trescientos veinte millones de euros ya incluimos lo de Jerry mina contando solo los fijos trescientos veinte millones de euros se ha gastado el Barça este año en Coutinho velé Paulinho Se medio Deulofeu Jerry mina es récord histórico es el doble de lo que se había gastado en en el año dos mil catorce que fue cuando más se gastó en la primera temporada de Luis Enrique ciento sesenta y seis millones en jugadores como Suárez Mathieu Vermaelen Rakitic Douglas Ter Stegen y Bravo pero sí es cierto mano que Valverde tiene razón en que históricamente el Barça siempre ha fichado jugadores que han reventado el auténtico así en el setenta y tres PIB por cien millones de pesetas en el ochenta y dos Maradona por mil doscientos en el ochenta y ocho pagó mil millones por Koeman recordaron defensa en el noventa y seis fichó a Ronaldo por dos mil quinientos millones en el noventa y siete a Rivaldo por cuatro mil ir en la época de Guardiola por ejemplo hizo récord cuando fichó a Alves por treinta y dos millones una pasta para un lateral derecho hizo en el dos mil nueve se llevó a Ibrahimovic por un valor de sesenta y seis millones que eran cuarenta y seis más Eto'o que el club valorada en veinte millones es decir que tendrá que históricamente el Barça hasta sobre todo la llegada de Florentino que empezó a marcar la pauta con los fichajes galácticos quién traía los jugadores si marcaba récord en el mercado era era el Barça pero con Bartomeu seguramente por la coyuntura la actual y el el gasto se ha disparado muchísimo en en un informe de As tendrá que el Barça se ha gastado en el siglo XXI mil quinientos cincuenta millones de

Voz 1375 06:41 que no está mal y otros tienen preparados para traerse a Griezmann que veremos a ver si lo consigue o no pero ahí están también preparados otros cien más por eso por estos números que unos aquí

Voz 1 06:50 va de explicar el informe que no acaba de de exponer Sique Rodríguez hay quién piensa que ahora el Barça parece más el Madrid de Florentino de los primeros años a golpe de talonario

Voz 1906 07:00 lo vamos a preguntarle a alguien que está por ahí que que sabe mucho de la el Barça no sé si estuvo como decías más de veinte años en el en el club llegó con Johan Cruyff en el dream team se marchó en dos mil trece ha sido fue coordinador del del fútbol base a sus órdenes han estado jugadores como Iniesta Piqué Sergi Roberto Jordi Alba Messi Valdés bueno han estado todos creo que llego a tener mil diecisiete o veinte futbolistas del primer equipo que habían pasado por sus órdenes ahora están pública dominicana en el Zhivago a quién ha hecho campeón lo ha clasificado para la CONCACAF se marchó del Barça hay coincidió con Maradona en en Próximo Oriente e ir en el club en Barcelona y en el en el país

Voz 1375 07:49 es considerado una auténtica institución esa Albert Benaiges Albert Benaiges que fue coordinador de la cantera del Barça especialmente en la era dorada con Joan Laporta como presidente y que ahora está ahí en la República Dominicana Albert buenas noches

buenas noches

eso seis horas menos yo

pero la noche la noche aquí sí cinco horas menos

pero bueno el estudio de Varsovia incluyo de aquí

jo de evitando el trío ya ya te digo ya te veo Punta Cana o Santo Domingo donde

esto es un Santiago de los Caballeros que están en medio de la mano de las islas hice hace tres años un club que sea masiva de usted se me atrajo mucho hecho que se fundaba de cero

sí ya hemos conseguido así que ganarla Chan

que cada está instigado para con Kaká y ahora nos ha tocado la eliminatoria contra Chivas que jugamos el día veintidós de febrero y si pasamos con él vamos Abudavi juegos es que pasa evidentemente de Zhivago archivar pues la diferencia es abismal es una experiencia muy buena para mí desde el punto de vista profesional de aquí estoy disfrutando del clima

no sabe muy bien eso de eso de la Champions del Caribe suena de pelotas verdad

daba oye perdona es histórico eh sí sí ha calificado ni siquiera la primera fase pues como campeón

pues sí que estamos sacando pecho ya has ya seguir triunfando

yo estoy todo esto de hombre por favor

Voz 1375 09:23 sí desde desde allí ahora desde la distancia que sigue al Barça evidentemente porque has estado ahí veinte años SAS ha pasado por tus manos todo lo que decía así que desde ese Reed Roberto desde Valdés de que fuiste un padre para él Puyol Xavi Iniesta que ha sido su padre deportivo Messi bueno al visto toda la crema absoluta hay aflore innata de la cantera del Barça cree es que Se está perdiendo protagonismo que ha perdido protagonismo la la masía en el Barça y que ahora funciona desgraciadamente el golpe de talonario o no o cómo lo ves tú

Voz 2 09:53 pues yo lo que veo a mucha distancia la verdad tiene esto sabe opinable estando allí cerca no hay unos números que han marcado sí que hay es lo que hay no pero sí que es verdad que una historia de fútbol el Barcelona ha habido épocas y a pocas yo recuerdo cuando yo llegué había era quitar el Mini cuál había chavales esas setenta y cinco asados cinco setenta y ocho que era muy flaqueza flanes aquel muchísimos jugadores que juegan al primer equipo el Barcelona yo recuerdo me con Johan pues de seis siete ocho jugadores no hubo una un poquito de agujero en la cantera del año ochenta y dos se Baba chica que estaba junto con Víctor Valdés con Mikel Arteta completé Reina y eso siempre hay unos poquitos puntuando entonces hubo un momento en el en el libro pues el ochenta y siete se puede decir que ha sido la mejor generación que ha habido en el mismo equipo estaba Gerard Piqué está Francesc Fábregas estaba el propio Leo Messi y otros jugadores están jugando en diferentes sitios no desde allí coincidió una base de jugadores de varias épocas como por ejemplo es Xavi que ya era del ochenta y ochenta y siete entraban y salían es decir ocultada se dejen vemos que llegó a la culminación Joe tengo la presentación que hicimos o la puerta del futuro el Barcelona habíamos puesto que quince por ciento de la haya que ser el topten del mundo y en un momento dado pues se Messi

Voz 1375 11:25 Xavi Iniesta y los demás y cuando ves por ejemplo cuando vas por ejemplo a ver que ahora gastan ciento cincuenta en den velé o ciento sesenta en Coutinho cómo lo ves

Voz 2 11:36 pues la verdad es que yo veo que se gastan un vídeo pues con otro tipo de jugadores como portugués esos como Thuram vital

Voz 3 11:43 porque no el portugués André Gomes no

Voz 2 11:46 se exacto entonces ahí sí que me da un poquito de de cosa porque piensa que el fútbol va seguro que captura guadaña porque tiene la puerta de esas cosas pero bueno no se allí para poder juzgar si la realidad es de que el Barcelona siempre te vienen los mejores jugadores del mundo evidentemente yo pensé que puede seguir Coutinho esté ahora en una en un punto en lo cual hace cosas diferentes como Neymar jugador de traer como Ronaldinho que antes lo habéis nombrado sino que también es verdad referente a construir agua y construirá pasa si tiene decirte que siempre hemos tenido los mejores jugadores del mundo sí que es verdad pues que en las últimas eso climas por temporadas pues incluso el Barça ha acabado de cuajar demasiados jugadores de abajo

Voz 3 12:30 muchos Camus no muchos cambios también en el quería Álvaro

Voz 2 12:36 aquí el ochenta y ocho que a cero para tengo aquí dijo no había un jugador en España que fuese jugador para el Barcelona para el Madrid no habían jugado llegó vimos lo construido locos Nos encontramos en París pero parece que fue Rodolfo Borrell que es Sitting implicadas Giovani Dos Santos quedaran ochenta y ocho y biorritmos en aquel momento realmente haya muy pocos jugadores de la cantera porque fue una franja de ochenta y ocho ochenta ochenta y siete que no había quedaría demasiados jugadores a partir de la de la de la cantera de de Messi

Voz 3 13:12 compañía osea yo osea que entiendo sí sí sí

Voz 2 13:16 juega con dos Vangal que goleados holandeses es con coco estoy estoy diciendo en aquel momento también veíamos usted que algunas veces podíamos que sea un jugador de pueda o Red siguiese compañías yo estuviéramos chavales de la cantera

Voz 4 13:33 que que que que te hubieras

Voz 1375 13:35 idea que tuvieran la calidad para estar en el en el primero sí

Voz 2 13:38 ahora mismo tenemos el ejemplo por ejemplo de Saviola esa súper bien incluso con los amigos en aquel momento nosotros seguíamos delantero un año más joven que yo creo que ha sido mejor jugador que Saviola que era Sergio García nos supimos aprovechar entonces siempre siempre el Barcelona siempre los jugadores de si lo hacemos bien no lo hace

Voz 1375 14:02 está claro entiendes entiendes que el Barça ficha jugadores como Coutinho como de velé pero crees que los que tapan de verdad la masía no son esto sino como he dicho jugadores como Arda Turan o como André Gomes ese perfil de jugador son los que pueden tapar la salida de la cantera

Voz 2 14:14 sí yo estoy muy lejos pero yo pienso que eso sí que lo porque antes serías a Eto'o a Ibrahimovic el es jugarlo podría ser que sí que eso sería una de las causas no pero esa desde dentro que es lo que abajo porque a veces una captación unos la misma hay hay momentos que la colocación en Catalunya es complicada porque sabe español que siempre trabaja muy bien coge muchos jugadores el Villarreal está trabajando mucho ya sabemos lo fácil escucharlos mejor claro

bueno a una mujer el bromas con eso

este te vienes al Caribe conmigo

Voz 1375 15:01 este te vienes al Caribe conmigo

oye yo firmo eh yo lo firmo un par de temporadas así

Voz 1375 15:23 oye yo firmo eh yo lo firmo un par de temporadas así

pues nada que contar conmigo que vaya muy bien Albert Benayas y suerte

con la República Dominicana hasta luego

las ella que vaya bien que vaya bien ahora en contra

Voz 3 15:42 las ella que vaya bien que vaya bien ahora en contra