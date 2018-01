Isaí, desde Perú: "Me casé en Lima y mi mujer me ha dado una estabilidad familiar que no tenía en España"

Voz 1 00:00 desde Perú Isaí buenas noches buenas noches muchísimas gracias por llamar

Voz 2 00:07 gracias a ustedes la verdad que siempre les escucho vía internet con la aplicación de el móvil siempre les escuche hoy me trae la nostalgia de cuando yo vivía yo en España justo y me decidí a poder llamarle Si poder hablar

Voz 1 00:22 jo qué ilusión muchísimas gracias por haberse animado y de que de que le gustaría hablar ahí

Voz 3 00:27 pues justamente de lo que están hablando de objetos de las cosas que uno renuncia al final pues no son cuando renunció a ellas no son tan importante yo hace cinco años me decidí marcharme de España y quise probar fortuna en un país diferente y entonces surgió lo surgió la oportunidad de poder venir acá a Perú y entonces me vine para acá me tienes estuviera ya trabajar yo tenía ya trabajó en España pero quería un cambio en de momento porque no tenía ninguna atadura ya tenía una edad madura pero no tenía ninguna atadura económica ni familiar a entonces era el momento me acuerdo que yo empecé a hacer mis maletas ir decía como meto en dos maletas toda mi vida que llevo que dejo ir al ya tantas cosas que para mí era especiales no se hablaban un álbum de fotos colecciones ahí me gustaba coleccionar cosas muy raras yo coleccionaba papeletas electorales de esas que mandaban las casas

Voz 1 01:31 qué interesante que bonita colección

Voz 3 01:34 sí tengo el uso de la época que cuando Felipe González presentaba Guardo sus cartas todavía demandaban mandaban por buzón las tengan España en casa de mi madre las inmediaciones para acá sí muchas de esas cosas y sin embargo no me pisó renuncia nada de eso

Voz 1 01:51 sorprende

Voz 3 01:53 cuando vine acá encontré cosas mucho más importantes que lo que son las cosas materiales cuando viene sólo ahora por ejemplo vino Mi hermana uno tiempo después pero estoy yo estaba solo y el balón en amistad el valor de alguien que te trate como familia donde tú puedes llegar a sentirte cómo que has llegado a un lugar de tranquilidad vale mucho más que cualquier otra cosa material después de estos cinco años pues hoy justo hace un mes que me casado

Voz 4 02:25 mucha ansiedad

Voz 3 02:28 así en la verdad que me siento muy muy feliz yo les quiero decir pues a todos los que esta noche estamos compartiendo el programa Hablar por hablar justamente que si tienen ganas de aventura ganas de querer conocer un poco el mundo yo les animo que vivan esta experiencia no todos me sale diez de un año me fui de vacaciones algunas navidades pasar con mi madre ella Canarias canario

Voz 2 02:56 y me encontré una española en la cola de la heroína

Voz 3 02:58 Puerto para coger el avión y me decía que llevaba dos años aquí que se volvía que no le había gustado entonces puede que no te salga bien pero vale la pena es una experiencia élite fuera a vivir unos años yo ahora me plan pues es quedarme fuera pero a lo mejor está algún tiempo vive y luego vuelves te enriquece mucho aprendes mucho otra de otras culturas aprenden mucho otras formas de vida ves cosas hermosas ves por ejemplo pasaron en Navidad en verano el comer cosas diferentes Jaca no comer turrón si vida cosas distintas pero a la vez muy entonces yo quiero animar a eso que me importa renunciar no material lo material alguien me va pero la experiencia vital queda para siempre

Voz 1 03:47 ahí que aprendió usted de su experiencia migratoria de qué manera le cambió

Voz 3 03:53 a mí me han enseñado a valorar mucho la pequeña cosas por ejemplo yo antes siempre he sido muy de radio yo en mi trabajo vayan España trabajaban el Archivo Histórico de Las Palmas entonces siempre me acompañaba la radio me gustaba yo estudié Historia ella siempre me acompañaba en la radio pero no lo valoraba pero ahora agarrada ahí poner por internet a escuchar la radio para mi hija no increíble ya ha ido mucho del valor de la amistad quién tiene un amigo realmente tiene un tesoro allá tienen cuando vives en tu propio país tienes a tu familia tiene a tu amigo pero acá tiene sólo tus amigo mi caso ahora mismo mi hermana pues tengo mi hermana pero el valor de una amistad ha sido increíble el valor de la familia ahora por ejemplo la familia de mi esposa acogido como parte de tu familia así es increíble poder tener una familia y a un sobrino un primo un tío al que abrazar con el que hablar en la Ser amigo que son como tu familia porque no tiene familia también hizo un amigo mi un amigo junior se ha convertido en como si fuera un hermano más para mí

Voz 1 05:03 bueno porque ese volvió a Perú

Voz 3 05:06 por qué me vine para acá que ir ya hacer algún tipo en el mundo yo había venido un proyecto solidario acá en Perú en dos mil once vi que podía utilizar mis habilidades para ayudar a niños de la Amazonas profunda a poder aprender a escribir enseñarles valores de cómo organizar un hogar yo creí que eso era útil y poder compartir entonces decidí venir para acá ya me vine me lo una carrera muy diferentes me voy a estudiar Teología en una universidad la cristiana y ahora pues con mi esposa pues queremos poder justamente ayudar comunidades a que adquieran valores como el que puede ser como una casa como planificar el tener un número determinado dijo ya hay parar porque muchos zona de este tipo de país que no conocen eso sí eso es lo que queremos hacer con nuestra vida nosotros

Voz 1 06:02 es un hito Isaí ya encontrado eso que que buscaba está desarrollando el proyecto está creciendo

Voz 3 06:09 estoy justamente ahora en fase de buscarlo he terminado mis estudios estuvo cinco años ya estoy en búsqueda de trabajo y parece que ya ha saliendo

Voz 1 06:18 no hay que bien si finalmente

Voz 3 06:20 que den dinero parece que llegamos a empezar a trabajar íbamos a podré ayudar era lógico

Voz 1 06:29 Isaí muchísima suerte gracias por llamar de verdad que nos ha hecho muchísima ilusión y hágalo cuando quiera que será un placer volver a hablar con ustedes saber cómo le va como va creciendo ese proyecto