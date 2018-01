"Responsabilizar a los conductores es un error"

Voz 1850 00:00 María Seguí muy buenos días

Voz 1 00:02 muy buenos días usted estuvo al frente

Voz 1850 00:05 de la DGT en la primera legislatura de Rajoy qué opina de la gestión que ha hecho de este episodio que comentamos su sucesor Gregorio Serrano

Voz 1 00:14 no es una pregunta difícil de responder con un bien no con un mal no en de Teo la oportunidad de hablar con Gregorio para escuchar su versión de los hechos pero lo que está claro es que ha generado una controversia enorme que sólo se agrava cuando el otro se van añadiendo piezas de información que que lo que hacen es amplificar es una realidad que es que muchos miles de ciudadanos quedaron atrapados en una carretera en un día de operación retorno no en ante unas circunstancias absolutamente previsibles puesto que tanto el volumen de tráfico como las nevadas se sabían que iban a ocurrir no una pregunta

Voz 1850 00:53 muy concreta porque usted ha sido directora general de de tráfico el día de la operación retorno de Navidad con el anuncio meteorológico de una gran nevada los conductores deben ir equipados eso es evidente pero el director general de Tráfico debe estar en su puesto de trabajo supervisando la operación

Voz 1 01:11 el puesto de trabajo del director es es es es difícil de determinar puesto que afortunadamente la dirección tiene muchos lugares

Voz 2 01:20 este es el de poder trabajar los centros de gestión están repartidos por toda España y la casa y la casa pues

Voz 1850 01:26 Domicilio particular del director general es el sitio para coordinar un día sí Kun anuncio meteorológicas

Voz 1 01:32 de el domicilio particular de director no puedo opinar porque ni sé dónde está ni he estado sí que se que en la vivienda oficial de director está equipada con conexiones directas a los propios centros de gestión con lo cual quiere decir que el el donde está el director es quizás menos importante que el con quién está en qué información está recibiendo y qué decisiones se están tomando no

Voz 1850 01:55 si un conductor se queda atrapado en una autopista a la que le han dejado entrar sin problemas o a la que incluso le han desviado desde la DGT se puede responsabilizar a ese conductor de haber tomado malas decisiones como dijo el señor Serrano

Voz 1 02:12 responsabilizar a los conductores en general es siempre un error lo ha sido históricamente y por desgracia es uno que se que sí que se ha utilizado que se utiliza sí que es muy difícil de erradicar a la otra cuestión es culpabilizar a un conductor que se tiene evidencia que se ha hecho mal no pero pero en general no por supuesto que no culpabilizar conductor insisto es una estrategia muy muy utilizada pero desafortunadamente muy muy malamente utilizadas muy poco efectiva

Voz 1850 02:44 dos mil diecisiete determinado con el peor dato de muertos en carretera en los últimos cuatro años que cree que está fallando

Voz 1 02:50 pues está fallando que las acciones nuevas que se tenían que haber implementado hace tiempo siguen sin implementarse

Voz 1850 02:59 qué políticas se pusieron en marcha bajo su mandato se han dejado de aplicar

Voz 1 03:04 no es tanto que se hayan dejado aplicado en todo caso no tengo constancia de que alguna o ninguna en concreto a aplicar lo lo que no se llegó a aplicar es muchas de las cosas que estaban prácticamente cerradas a hubo en todo caso a punto de ser cerradas desde la aplicación del reglamento de circulación con unas modificaciones sustanciales de velocidades de circulación sobre todo en días interurbana se de carácter rural y en las zonas urbanas y las modificaciones necesarias para que la renovación del permiso por puntos fuera más específica para las personas con problemas con alcohol del uso de drogas ilegales y hay muchas medidas que que que se evaluaron que se emitieron que llegamos a producir las estimaciones del número de muertes y heridos graves que se evitarían ya aplicarse bueno pues están ahí no

Voz 1850 04:04 sí porque está ahí porque esta señora seguir porque porque porque están ahí porque no se han implementado

Voz 1 04:10 pues pues pues por lo que casi siempre ocurre en todos los países del mundo porque los intereses políticos y económicos no actúan realmente sobre el interés prioritario de ellos las edad incluso erradicarla no cuando cuando se trata de de reformas que modifican el status quo pues pues a veces aparecen fuerzas reaccionarias que impiden esas modifica

Voz 3 04:37 acciones señala la fuerza ahora enseñado nada

Voz 1850 04:39 señala que nadie

Voz 3 04:42 este asunto práctico en el trato

Voz 4 04:44 sí hay muchas puertas reaccionarias no no nos engañemos en España halle insisto en todos los países pero

Voz 1 04:51 es un honor y un sistema viene desarrollándose durante tantas décadas no por tantísimos años pues pues existen unos intereses llenos interés intereses es es es difícil

Voz 5 05:01 el moverlo

Voz 1 05:04 no terminamos querría hacerlo con con su

Voz 1850 05:06 reflexión sobre un asunto eh que le afecta directamente y sobre el que esta redacción por ejemplo sí que ha llegado a debatir usted dimitió en verano del año dos mil dieciséis porque se publicó un asunto sobre el que luego conflicto de intereses sobre el que después la oficina de conflictos de intereses del Ministerio de Hacienda dictaminó que no hubo no existió nuevo injerencia no hubo conflicto de intereses el caso se archivó para entonces se había hablado abundantemente del asunto su carrera política yo no sé si se truncó pero desde luego tuvo un punto y aparte dimitió como ha vivido todo el proceso cómo ha vivido el final de ese proceso

Voz 1 05:47 el final del proceso con con con la paz con la que me con con la que hablé contigo la última vez no me refería la conciencia absolutamente tranquila y por lo tanto cuando este proceso se serlo pues pues pues con paz pero con pena con mucha pena porque obviamente es una situación que a nadie deseo hay que deja en evidencia como aquella frase de Gandhi sigue siendo tan válida hoy no

Voz 2 06:19 más allá de la maldad de algunas personas en lo que duele profundamente es la diferencia de la mayoría de las personas de muchas personas no no hará no te puedo citar las palabras de Gandhi exactamente no

Voz 1 06:31 pero en su momento el fue patente el que pues era era muy difícil el poder seguir trabajando en lo que es mi trabajo a mi trabajo en ese momento que era dirigir la dirección en pos de esa seguridad vial y de esa mejora en la movilidad de la ciudadanía Easyjet no podía hacer mi trabajo porque la atención estaba en otros lugares que además eran tan desagradables lugares pues pues pues era indigno el el mantenerme en un puesto que no podía ejercer adecuadamente era indigno esa fue la decisión Ésa fue la razón por la que decidió mentir para para qué pudiera yo seguir trabajando e irá para que otra persona que no estuviera siendo atacada de esa manera pudiera tomar las riendas de acción

Voz 1850 07:21 no es que los daba satisfacción de ver de vez en cuando comprobar que dimitir no es un nombre ruso como se suele decir de broma en España también colgarlos la parte que nos toque no la parte que nos toque a los medios de comunicación que abrimos y abrimos informativos con el episodio no tanto con su resolución señora seguí muchas gracias buenos días