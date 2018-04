Admitir errores en política

España yo asumo la culpa había que tengo porque fui responsable haber cogido un un digamos con tren eh que se iba acelerando que se me ha generado un poco más que empezamos a celebrarlo un poquito al final del periodo pero que no llegamos a tiempo

Voz 1727

01:08

no estuvimos muy brillantes claro que en un caso han pasado cuarenta años y en el otro diez por quién caliente aquí no asume errores nadie el Gobierno no nunca jamás lo contamos cada día pero es que la oposición tampoco Nos espera de ciudadanos encaramado ahora la ola de las encuestas y que pretende seguir creciendo apoyando gobiernos del PP y del PSOE aquí haya pero sin mancharse las manos con la gestión ni lo ha hecho en profundidad en público al menos el PSOE con un crecimiento mínimo irrelevante en Cataluña el PSC hace Podemos que por no hacer no hacen y comparecencias públicas de su líder Pablo Iglesias desde antes del veintiuno de diciembre es un número dos señala la prensa como responsable de que esos mensajes no K en ya irán nuestros hijos a contarnos a la tumba las explicaciones de los protagonistas del dos mil diecisiete Pepa Bueno