Podemos y la melancolía

Voz 1389

00:06

pues fíjate podemos siempre ha sido un partido contundente no debe de convicciones y palabras a menudo incluso exageradas cuando no era así al menos sabía dar esa impresión que es de lo que se trata la política hacer creer algo al votante más allá de lo que crea astur en Catalunya si algo se ha llevado por delante ha sido precisamente eso los matices no y el que mejor lo explica es el propio Echenique diciendo que la prensa ha impuesto su agenda por encima de la agenda que proponía podemos menos mal Pepa que no nunca ha dicho legítimamente porque era lo que nos faltaba ya para hacer Jaled anuncio de esa agenda Ródenas si se habla constantemente aquí y en todas partes bueno yo tengo la sensación de que los periodistas Nos gustaría hablar más de esos problemas reales que afectan a la población no porque lo diga podemos sino porque estará vueltas a estas alturas con conflictos nacionalistas e identitarios es un poco deprimente pero fíjate Podemos es un partido político que aspira a gobernar España yo creo que no puede decir que hay una agenda más importante que la existencia o no de El País que quiere gobernar Podemos quiere ganar unas elecciones con un programa de gobierno para un país que consiste en que pueda votarse para romperlo esto tiene además un agravante ideológico una de las principales razones para la independencia es la insolidaridad económica es decir el vivimos mejor solos porque aportamos más dinero del que se nos está devolviendo si Pablo Cheney que está preocupado por la situación de Podemos de preguntarse más allá de lo que es haciendo la prensa desde cuando la izquierda tolera compadre ha o consiente que las comunidades ricas quieran desprenderse las comunidades pobres no se dedican a combatir esta idea frontalmente sinceramente la razón creo que es bastante sencilla en este asunto para Podemos es más importante su enemigo político que su propio votante hasta mañana