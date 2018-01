YoNo - Editorial de Toni Garrigo - (11/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1995

00:13

se venir once días han pasado ya yo sigo poniendo dos mil diecisiete es jueves ayer escuchamos en el Congreso algunos de los padres hablar sobre la reforma de la Constitución nada nuevo yo creo que con quiénes deberíamos hablar es con las madres de la Constitución que no hay solución al tema territorial a que bollo y lo encuentra también en el Congreso ayer el ministro de Economía que negó la existencia de la burbuja inmobiliaria Pedro Solbes afirmó que podrían haberlo hecho mejor IS es una afirmación genérica que no se corresponde con la realidad Solbes asentó después del periodo de carencia legal el consejo de la eléctrica italiana al que sus decisiones ayudaron a hacerse con Endesa y permanece entre otros desempeño en el Consejo Asesor de un gran así que mejor mejor no sabemos si podría haberlo hecho al menos para él hoy también hace un par de horas hemos conocido el resultado de la autopsia de Diana Quer la joven murió estrangulada esa es la noticia puntos no hay más pero sobre ese nuevo dato vimos que se fundamenta el amarillo morboso de la televisión por más que tomó el mando y ajusta el color su aparato hoy ya verán Se va a teñir de amarillo amarillo marrón para ser mucho más concreto porque no sé si se han dado cuenta pero muchos medios unos digitales pero de manera muy intensa la televisión han encontrado un llamativo filón de audiencia en la urgencia en el error lo hacen en nombre del periodismo así lo llaman