Segarra y Madrid - La persona como marca (11/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 3 00:10 we will make a Marca

Voz 4 00:13 Manuel y este otro de Oprah

Voz 2 00:15 a Winfrey durante la pasada ceremonia de los Globos de Oro

Voz 5 00:18 sobre todo ello Chen Here Now Chendo

Voz 2 00:27 ya sea que mientras el primero ya es presidente de los Estados Unidos la segunda todavía no lo es porque más allá de la ideología seguramente con pocos puntos en común afortunadamente algunos parecen representar una tendencia idéntica a la persona como marca no es tanto una idea no es tanto un partido no no no es la propia persona individuos con fuerza suficiente para liderar un proyecto por encima de la maquinaria pesará de los partidos políticos la necesidad de encontrar financiación o de hacerse policía piensen que quizá aquí tenemos algo muy parecido y por eso ayer algunos en aludían a Pablo Iglesias y esa ausencia el motivo de la crisis de Podemos bueno de todo ello vamos a hablar esta mañana con las cabezas más brillantes que yo conozco no delincuentes a seis cabezas de brillante nacería Toni Segarra muy buenos días buenos días cabezas brillantes por la calva

Voz 6 01:19 no era para no ir a mí me da cuenta el decirlo pero no

Voz 4 01:23 pero no es una calva es una placa solar no tampoco tiene buenos días en mi caso no es por la calva bueno bueno da cuenta Segarra perdóname que ahora está Patricia hablando de lo bien vestido Toni Garrido ya hecho una elipsis nadie habla de la ropa de Tom

Voz 7 01:41 nadie me yo me he dado cuenta de los paz de lo fácil que lo tengo yo no

Voz 2 01:46 para venir vestido me da la gana cada recta podrías ir desnuda inglés no sabéis hoy vamos a hablar con vosotros de de la marca como como persona de la persona como marca me como individuo se convierten por encima de ideas por encima del dos por encima de tendencias en el verdadero fenómeno sí que vamos a escuchar un pequeño fragmento del ya famoso discurso primer discurso probablemente primer discurso presidencial de Oprah Winfrey

Voz 5 02:12 sólo hago yo así que quiero que todas las

Voz 0419 02:15 niñas que nos están viendo hoy sepan que llega un nuevo día en el horizonte y cuando por fin amanezca ese nuevo día será gracias a un montón de mujeres magníficas muchas de las cuales están aquí ahora esta noche ya algunos hombres fenomenales que luchan duro para asegurarse de que son ellos los que se conviertan en los líderes que nos conducen a ese tiempo en el que nunca nadie tenga que decir yo también otra vez

Voz 2 02:45 Milito el famoso hasta que mi tú

Voz 0419 02:47 gracias

Voz 2 02:50 los no creéis que Oprah Winfrey se decide si decide intentara suceder a Trump puede tener un un eslogan proponemos desde aquí Winfrey Iscomar

Voz 4 02:59 yo como analista de la Cadena Ser de la prestigiosa cadena SER digo que sí of a Winfrey se presenta a las elecciones Oprah Winfrey la nueva presidenta de Estados Unidos y no me cabe la más mínima duda

Voz 2 03:10 bueno en primer lugar vamos sin anotando ya las formas diferentes decía

Voz 4 03:13 o porque yo lo he dicho Teletón maneras en la misma frase Ofra para que me puede corregir si sí más sencillo Toni no hay muchas más Oprah Oprah

Voz 8 03:22 eh es un es un discurso hay un momento

Voz 9 03:25 es muy muy muy enjundioso y mi maravilloso va

Voz 8 03:28 sobre todo para analizar desde el punto dice la comunicación yo creo que lo lo primero que hace Oprah es abrir una cosa que está ahí que es la carrera por ser la primera mujer presidente de Estados Unidos que está ahí que es casi una inercia obligatoria es decir casi diría casi por una cuota psicológica no decir toca que haya una mujer presidenta ella yo creo que decide voy a probar es muy interesante donde lo deciden no porque yo creo que es el desbordamiento absoluto de que la políticas entretenimiento no ya lo sabíamos

Voz 7 03:57 o lo suponíamos sospechábamos

Voz 8 04:00 pero es un desfile van desde la venta es decir elige una una presentación de unos premios de de una industria que en Estados Unidos es la industria osea yo estaba pensando en España un actor no se podía presentaron presentado sobre eso podría presentar porque no tienes a pero a lo mejor Amancio Ortega si es decir el poder de poder de determinadas industrias en determinados países es interesante como como relación con el poder luego lo que es maravilloso el discurso hay una hay una profunda hay una relación preciosa con entre la lo luminoso y la la oscuridad no esa ese principio con la corbata blanca de de simpatía la piel negra y como ya lo deriva al revés es decir al final ya que es negra mujer integra lo cual le da muchos votos muchas ventajas para ganar las acciones Xetra transforma la luminosidad y la claridad y la y la la brillantez en en en en algo propio Delaunay de lo negro o de lado de los negros no no hay muchísima muchísimos detalles muy brillantes no

Voz 4 04:57 el discurso ni a mí yo recomiendo

Voz 8 04:59 el lanzamiento un eslogan por ejemplo no lo de lo de su tiempo se ha acabado sin es claramente un eslogan en buena señal utiliza gran lo repite tres veces lo Corea a la gente se levanta ya yo viendo el vídeo tengo la sospecha de que hay gente en el público que sabía lo que iba a pasar

Voz 7 05:13 tú a en consecuencia

Voz 4 05:17 hemos creado bien no si yo recomiendo encarecidamente verlo porque hay muchas cosas que pasan por alto no manda muchos vídeos pero yo creo que hay que tomarse los ocho minutos yo creo que lo tiene todo yo creo que tiene empatía porque empieza hablando de cuando ella era una niña tenía seis años y veía como bueno la conciencia de que está haciendo un anuncio no ella explica que está haciendo anuncio porque ella vio un anuncio hace muchos años si sí ese momento era un spot no cese no tiene es es la perfección tiene la empatía tiene inspiración cuando saca Rosa Parks tiene la esperanza cuando saca su eslogan tiene la hemos Dion tiene tiene pasión consigue que de rock llore

Voz 2 05:54 es la sublimación pero también se postule perdón e también se postulaba a presidente iba a ser

Voz 7 06:00 bien dice no hay nombres no olvidamos que no que lo bienvenida de Hollywood Ashton tiene dos ahora si no preguntamos los americanos Ling canta la gente con carisma eso no es necesariamente a un buen presidente

Voz 4 06:16 yo ahí manda por Estados Unidos que discrepe que de pues yo creo yo

Voz 8 06:22 creo que claramente un buen presidente tiene que ser un buen actor

Voz 4 06:24 yo indebidamente yo creo yo creo que Obama hará mucho mejor actor que Reagan no quién escribe el guión ahí esos tonos que teníamos que elegir yo creo que nos ponemos puristas con esto decir históricamente para ser presidente de Estados Unidos en la política ya era gobernador sin de CTC o vacías carrera militar y era general pero por qué un general de división que entró en el Ejército con dieciséis años y probablemente no es un tío especial de forma economía mejor presidente de Gobierno que una multimillonaria que se ha hecho a sí misma como Oprah sea yo creo que hay determinados prejuicios yo creo que Trump esto supone vamos a escuchar pero porque las

Voz 2 06:57 la verdad es que Donald Trump siempre tratamos de hacer una similitud de personajes para poner un contexto y de esa manera a tratar de entenderla del personaje en su día Oprah Winfrey todos los días decía la María Teresa Campos ahí yo creo que ya esa esa definición no nos vale pensemos en qué ocurriría si de los premios Goya es un personaje conocido lanzar a ese tipo de discurso mientras está recibiendo en grupo que lleva ya iba a recoger un Globo de Oro bueno en cualquier caso la agencia ha sido tan grande que el propio Donald Trump

Voz 7 07:28 ha dicho esto

Voz 10 07:30 tu es otra ha reclamado ya el propio

Voz 2 07:35 Donald Trump vería con muy buenos ojos que fuera junto a él en las próximas elecciones junto

Voz 4 07:41 bueno de hecho la la la muestra de que Oprah es el mejor candidato posible es que hay un vídeo que circula año noventa y nueve donde jugando a a Donald Trump le pregunta no viene a decir si yo me presentara y le preguntan quién llevaría de VICE dijo Oprah Winfrey sino retomando lo que usted si era si retomamos lo que decíais en la entradilla al final hablamos mucho de pases de Estados Unidos tienes que tener una gran recaudación se habla de dinero para que necesita recabar dinero la pregunta para que te conozcan para hacer publicidad por qué gana Donald Trump porque ya lo conocen porque no necesita gastarse millones y millones en que se conozcan aquí conocemos más a Oprah o a Donald Trump no hay conversación y lo segundo es la la política no va de ideas que te compren tus ideas para que te compre entusiastas tienes que saber vender es que Oprah probablemente es la mejor vendedora de la historia de Estados Unidos

Voz 7 08:29 pero es bueno bueno volvemos al contenido yo creo que ganador en parte por su personaje mediático

Voz 4 08:37 yo creo que Tram ganó porque representa parte de esa campaña de publicidad contra el establishment no porque es una marca que representa una serie de valores pero es que Oprah es el spot definitivo del sueño americano todos han tenido algo de sueño americano Oprah es la perfección es una mujer hecha a sí misma superación que viene gracias según pasar complica con nueve años con el escándalo sexual que se ha hecho a sí misma de de Un mundo de vista empresarial que tiene la empatía que tiene la comunicación Oprah a mí me hace mucha gracia cuando debo decimos María Teresa Campos y es verdad que yo soy el primero que ha hecho ese símil Oprah tiene dos mil trescientos millones de dólares operativo un canal propio de televisión cada vez que Oprah recomienda un libro es un millón de venta

Voz 7 09:11 si es que antes es comparable decía Segarra

Voz 4 09:13 eh que probablemente aquí sea Amancio Oprah trasladado a España sería un hombre hecho asimismo la admiración que nos genera Amancio Ortega con la capacidad o el Creed la credibilidad que le hemos otorgado históricamente a Iñaki Gabilondo con él Karima de Rafa Nadal hizo falta un cuarto tío que sumara esa coacción par Oprah que es alguien comprometido con las claro ese sociales no porque de la música negra aclara es muy querido por los americanos ahí un hombre no es que sea muy querida es es que probablemente sea la persona más querida por los americanos lleva siendo según la revista Time según la persona más influyente de Estados Unidos desde más influyente hace treinta años

Voz 8 09:50 y luego no hay que olvidar también que el que el que toca es decir que que Oprah recoge la a la minoría o a la oposición es decir a Trump en el fondo recogió a lo que Obama había convertido en oposición qué tal el blanco que siempre había sido mayoría de control del el blanco tradicional americano se convierte en la oposición porque porque el que manda es un negro porque porque ha recogido digamos sea sea el negro sacudido un establishment no la minoría establishment entonces de pronto ese blancos que oposición y el cambio viene de volver a colocar al banco en el en el podio no ya yo creo que toca claramente la mujer y creo que esto inaugura una carrera veremos otras mujeres salir inaugura la carrera quién va a ser presidenta de Estados Unidos yo creo que que ser Oprah ser mujer negra es empatía

Voz 2 10:33 el hombre más allá de eso la reflexión también es como dice Gonzalo sin necesitamos cuatro de aquí para igualar la dimensión de una mujer negra americana bueno habla muy bien de ella y quizá no habla también de nosotros

Voz 4 10:48 estoy de acuerdo que no habla muy bien de nosotros ayer ayer

Voz 8 10:50 hubo ayer hubo un momento maravilloso que habría que destacar más que es el enfrentamiento ese cara a cara entre los políticos de verdad de presentados por los padres de la Constitución y los de ahora no no sé no sé si habéis leído AIS dijo deprimente así lo de que no se claro en qué nos hemos convertido no es decir desde este Miquel Roca frente Rufián demuestra que aquí aquí hay tuitero

Voz 4 11:11 pero es que además eso con la comparación tú

Voz 2 11:14 hemos despojado de talento y uso preguntado es decir cuando uno y en la noticia de un señor después de veinticinco años de impartir abandona porque nunca es al revés porque nunca en España en este país a alguien después una carrera tremenda

Voz 4 11:28 si alguien con dos mil trescientos millones de euros que quiero ahora dicen oye ahora que en este momento

Voz 2 11:33 vivir a lo que quiero es ayudar a todos si voy a poner todo mi conocimiento toda mi experiencia edificio de la sociedad porque eso nunca ocurre aquí

Voz 8 11:40 por qué no se puede porque el sistema de partidos infidelidad de partidos es un sistema de construcción de mediocridad cada vez más mientras eso sea así y mientras los políticos salgan de los partidos no hay nada que hacer y por otro lado la gente con talento la gente de la gente con dinero la gente con recursos no quiere ni aparecer en política ni aparecer en fútbol fijémonos que nadie ambas cosas se arreglaría bastante subirá ve veamos los por ejemplo a los políticos o a los directo a los presidentes de clubs vascos

Voz 7 12:07 que son una excepción yo creo que también en ese sentido hablamos de Estados Unidos en América lo queremos lo deseamos sigue siendo el país donde ocurren las cosas donde hay energía donde hay dinámica donde no

Voz 4 12:21 sí sí yo me de país es increíble de eso vencido

Voz 7 12:25 cansado es que yo creo que yo creo que son

Voz 4 12:28 los unos es yo creo que es muy fácil juzgar a distancia yo invito a que alguien me traiga un discurso de un político español de los últimos quince años que te ponga los pelos de punta entonces acabará diciendo es que no es importante

Voz 2 12:40 te reto a otra cosa sencilla dime un una frase en discurso de un político español relevante en los últimos cinco años no

Voz 6 12:51 hay una nueva váyase señor González todo esto está muy bien pero como frase poética en fin como altura intelectual váyase señor González dar ahora la la la la mantuvo prometer y prometo ser grande frases del ya yo volviendo a la corbata

Voz 8 13:05 por eso es poesía que era eso que obviamente no es Oprah es es

Voz 4 13:09 muy brillantes e muy bien decía volviendo a Oprah for porque tenemos pocas ocasiones hablar de este pedazo de diva os imagináis el Yes we can de Ofra es decir si Obama fue capaz de movilizar a la comunidad hip hop Oprah que veranea con Springsteen Tom Hanks que hizo ella sola tampoco es así no pero que ya hizo presidente Obama cuando le dio el check en la Comunidad os imagináis la capacidad una una mujer que que ha tenido que es eh cuando quiere contar algo importante su programa en cuando Bill Gates quiere decir algo relevante va a verla a ella os imagináis la movilización que puede conseguir operan en Estados Unidos

Voz 2 13:47 a su tiempo se ha acabado es impresionante pero si se acaba un año después yo creo que va algo que dice eso tiempos acabados de realidad

Voz 8 13:58 duramente en esa trampa

Voz 2 13:59 he hecho un ejercicio muy rápido porque hemos hecho el ejercicio

Voz 4 14:03 detrás lavar si ese mensaje

Voz 2 14:06 a lo más parecido lo más parecido lo hemos precio que hemos encontrado aquí es esto

Voz 11 14:09 nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros terminaré con Cervantes Don Quijote es Antonio Banderas mente soñador Hay por momentos lúcida decían como no estás experimentado en las cosas del mundo todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles confía en el tiempo

Voz 2 14:33 es que no existiera un mensaje presidencial de banderas y no lo supimos entender

Voz 4 14:38 se prevén este país no os acordáis mirar os acordáis cuando hablamos de vuestra estuvo David Summers en el programa me compré el libro David dice una cosa en el libro que me parece me me parece muy interesante dice cómo es posible que en Estados Unidos cuando quieren rendir tributo un artista le meten en una al teatro de ahí vienen todos los cantantes mundo cantar sus canciones iba al presidente de Gobierno Estados Unidos un artista que en el reconocimiento social y el prestigio en este país tú que imaginas a Rajoy yendo a un teatro a darle Alejandro Sanz poniéndose en pie y darle alejándose ante un abrazo en este país eso no pasa

