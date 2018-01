Entrevista a Andy Stalman - (11/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:05 Toni Garrido ayer se inauguraba en Las Vegas gran ciudad la mayor feria de tecnología del planeta el Consumer Electronic Show no saben ustedes no semana creer que es lo más comentado de la jornada no fue una máquina para viajar en el tiempo ni unos calzoncillos inteligentes no lo más comentado fue esto el apagón durante dos horas en la mayor feria electrónica del mundo se fue la luz durante dos horas con lo cual el primer mensaje es paradójico ciento ochenta mil personas ciento ochenta mil dos veces a tres el dos veces el Santiago Bernabéu dos veces el el Nou Camp ciento ochenta mil personas a oscuras intentando averiguar qué es eso del progreso Andy Andy es es flexión interesantísima después de dos horas

Voz 2 01:01 es la que se produce es una es una metáfora Superbe ya no de de cómo somos tan electrónico dependientes

Voz 1995 01:09 todo es tan entonces una delgada línea que separa del caos del desorden del fin del mundo al fin y al cabo

Voz 2 01:15 eso es el alguna dicen que el caos es el orden que todavía no comprendemos pero de alguna manera es increíble que una de las tres ferias más asistidas del mundo en tecnología CT nada o que crear dos horas sin es fantástico lo que ha pasado

Voz 1995 01:32 Andy está branding es una de las mentes más relevantes del marketing mundial y también es un optimista tecnológico han divino ya a presentarnos humano no humano con humano Fon como FON es un nuevo libro sonoro hito que te te de explicar pues quiénes somos adónde vamos de dónde venimos y que la baterías móviles una paradoja en sí misma en su Twitter hemos descubierto hace pocas horas El Dedo que es no a es una es una pulsera teléfono que usa como auricular tu tu propio del es Andy buenos días este el anuncio

Voz 3 02:12 es de ahí sacas tu energía y aunque esto es corriendo no quieres perderte ni una llamada de tus seres queridos cuando recibe una llamada haz clic en el botón lleva te el dedo a la oreja hay responde a la llamada

Voz 1995 02:24 donde ustedes imaginar perdona él lo estúpido la imagen de un señor con el dedo metido en el dedo como hay poesía en ese en ese el dedo como instrumento de comunicación que

Voz 2 02:36 hace hace hace mucho tiempo vengo diciendo de que el ser humano ya no tiene cinco sentido sino seis el sexto sentidos la tecnología que de momento va siempre encima nuestro en nuestra pulsera en nuestras gafas en estos teléfono nuestra mano no nos alejamos de la tecnología más de un metro las veinticuatro horas del día pero en nuestra piel de momento que ya estén nuestra piel entonces si es el sexto sentido en toda regla no me corregía el otro día una señora y me decía perdón joven usted habla muy bien en las conferencias pero las mujeres ya teníamos Sexto sentido con lo cual sería el sexto sentido del hombre y el séptimo en la mujer se iban acumulando excepto una nueva no se restan uno vamos a repasar vamos a hablar de tu libro pero

Voz 1995 03:12 a repasar algunas de las de las cosas algunos de los gadgets que hemos conocido en esa feria tecnológica de Las Vegas por ejemplo mi desde parece vino mal hacemos una ronda rápido vamos a libro el coche eléctrico que es cada vez más autónomo que le tu mente y previene accidentes se presentó lo presentó Nissan de manera que la tecnología reduce nuestros peores instintos por así decirlo

Voz 2 03:35 bueno esto es como siempre preguntamos qué pasa si el algoritmos equivoca qué pasa si el algoritmo tiene una decisión ante un semáforo tiene que decir entre chocar contra la madre o contra están cruzando por la calle porque evidentemente las está preparado para que el último de los posibles accidentado sea quién va en el coche entonces aquí en vamos

Voz 1995 03:56 con qué vas a casa una referencia lo siento eh que es la misma que utiliza una Bombers el famoso terrorista norteamericano y una serie fantástica sobre una bombero y habla de el semáforo en rojo como muestra de lo estúpido de la tecnología se imaginan ustedes una carretera vacía a las dos de la mañana un solo coche y un semáforo en rojo y un semáforo en rojo y ese coche detenida dels Mapfre fresnos Se trata de regular el tráfico Nano uno de pactar tu vida

Voz 2 04:25 exactamente lo lo lo lo de lo de la serie está Man Hunt Ana Bombers buenísimo porque él también quizás es un poco al extremo de de de demonizar la tecnología en el sentido del control no de que en definitiva es la paradoja del control en donde nos dicen que hay que parar paramos no y que no tenemos el libre pensar viento libre albedrío de decidir lo que queremos hacer no él habla una tecnología que nos controla y no nosotros contra vamos a tecnología pero está bien nos pone frente al espejo para reflexionar sobre aspectos que damos por hecho como correctos o asumidos y que quizás haya que poner

Voz 1995 04:58 no me ha presentado esto te va a dar un disgusto el bar tender Cuca que es una máquina a la que no le puedes pedir carga me lo bien porque es un robot camarero que tres medidas prefijada de en España debería funcionar es es el único sitio el mundo de tu pides algo ir Camero basta basta ahora para para para no ocurre en ningún otro lugar realmente necesitamos robots camareros

Voz 2 05:23 bueno hay una máxima que dice que todo lo que se puede automatizar sido automatizar y que todo lo que se va dirigida ese puede digitalizar se va a digitalizar que es lo importante el camarero es lo que sirve o es la conversación ese ese puntito de psicólogo de poder escuchar al que quiere tomará algo el acompañara ciertas personas en su soledad la creatividad el chiste el salero en el hacer de tomar lo que sea una experiencia memorable podrá el robot tener esas habilidades sociales es empatía para poder reemplazar al al buen camarero

Voz 1995 05:57 vale después se ha presentado el Times Co que esto es alucinante y esto es lo que les voy a contar es una máquina para viajar en el tiempo a través de la realidad virtual que brinda una forma completamente nueva de visitas ciudades realmente piensen esos antiguos telescopios de moneda o de tú metías un euro cinco veinticinco céntimos de peseta si veías al lejos bueno puestos más o menos igual de era que imaginen que se asoman al río Sena en París en el año dos mil dieciocho pero a través de esa experiencia van a ver París en mil seiscientos veintiocho

Voz 2 06:33 esto son palabras mayores no hay que ver también en en qué momento en qué contexto instó la visión de quién estamos viendo ese París en esa época no estamos viendo una época de revoluciones del lado de los que son corta cabezas o de que son cabezas cortadas no entonces puede ser más o menos interesante e intensa la experiencia según el lado de la historia en que caigamos no esa inmersión

Voz 5 06:56 lo importante es de hablando de caer en la inversión no caer al río esa sobre todo en invierno niqab larva

Voz 1995 07:02 Andy tú con tu nuevo con tu nuevo libro de fines o trazas definir a un ser humano en el en el futuro lo que pasa es que ese ese futuro inmediato cuando vemos la televisión de los medios cambiará en un proceso de quince no no apenas dos tres años si miramos un poco atrás hemos evolucionado muy muy muy rápidamente de un futuro casi un formato presente si esencialmente

Voz 2 07:27 ya hace muchos años hablaba de que el futuro ya llegó no es mucho en el futuro es hoy otras empezamos a decir el futuro es ahora hay otro futuro en este mismo momento las cosas están cambiando no el mundo de hace media hora sea distinto del mundo que vivimos en este instante lo que está pasando es que el impacto de esta nueva era que estamos viviendo evidentemente transforma la sociedad y la civilización como otros grandes inventos son descubrimientos lo han hecho largo de la historia desde la imprenta desde la agricultura y tantos otros grandes cimiento lo que pasa que la velocidad del cambios lo que cambia todos no estamos absorbiendo y asumiendo un cambio que con internet y en menos de tres décadas ha puesto todo patas arriba la comunicación las relaciones el trabajo la vida el amo

Voz 1995 08:10 cuyo tuyo la respuesta de pero es un cambio a mejor

Voz 2 08:14 yo soy de los que estamos del lado de el optimismo de que ven las cosas a mejor siempre me hablan de óperas visto en las redes sociales los acosadores eh eh el odio la xenofobia el racimo los grupos de terrorismo más en realidad siempre los malos son muy muchos menos que los buenos pero en cantidades

Voz 6 08:36 eh unas proporciones de de de

Voz 2 08:38 uno a un millón lo que pasa es que los malos hace mucho ruido los malos están teniendo mucho más titular que los buenos y aquellos aspectos más oscuro de la tecnología que hay que ajustar que hay que repensar que hay que en algún punto legislar no le pueden quitar mérito a todo lo bueno que ha traído la tecnología y todo lo bueno que está trayendo la tecnología en ámbitos como la salud como la educación como el viaje como el turismo como dar voz a quienes no tienen voz como poder estar informados de aquellas crisis que está viviendo el mundo y que antes quizá ni nos enterábamos no

Voz 1995 09:08 bueno vamos a hablar con Andy de humano Fon porque el anterior la anterior era justo al revés entonces verá Brando Fon exacto y ahora es humano fue que es muy interesante el en la manera en la que andinos concierto cotidianos cierto no sala de Un mundo

Voz 2 09:25 qué

Voz 1995 09:26 con esa frase me quedo seguimos en segundos cadena SER Hoy por hoy Toni Garrido Andy Salman es uno de los publicistas más importantes del planeta lo llama amistoso branding es profesor en escuelas de negocio licenciado en Relaciones Internacionales y periodismo forma parte del equipo que lanzó el primer canal de noticias en español del mundo cable visita noticias director de marketing de Lacoste de Aeropuertos Argentina hasta el dos mil en la solapa el libro te define como un humanista en el mundo de la empresa sí que los tiburones en otros Sandy hay tiburones esa imagen de los tiburones empresa

Voz 2 10:02 no sigue habiendo muchos desafortunadamente tiburones que lo único que ambicionan es ese el dinero oí en la rentabilidad por encima de del ser humano las personas el bien común y los valores compartidos como dice Rodrigo Rato el mercado amigo el mercado desde el mercado habla

Voz 1995 10:19 el mercado el mercado mercado no es bueno

Voz 2 10:22 es es un poco lo que está pasando con con bitcoins no que sube el cincuenta por ciento baja treinta por ciento pasa de mil a veinte mil baja trece Emilio sube a dieciocho mil los los amantes del Bloc Chain hablan de que la adscrito monedas van a ser un cambio tan grande como fue la división entre Estado e Iglesia si esto va a ser el cambio tan grande como dividir lo que es la divisa del Estado no todos los los amantes del Bloc Chen lo entienden así pero yo me pregunto cuántos de lo que están entrando en bitcoins y compañía entran de verdad convencidos de una nueva tecnología de una nueva la forma de entender la divisa y cuantos centrarán especular John me atrevería sin datos en la mano de decir que es un noventa por ciento de especulación un diez por ciento de de comprensión no

Voz 1995 11:08 no perdón cuando esa especulación si se va al traste no lo sabemos pero sí o sí pero si pedirán todo el dinero muchas de esas personas dirán me han estafado yo creí lo que tú me decías y ahí desgraciadamente hay que darle la razón al señor Rato candidez del mercado

Voz 2 11:27 venga el mercado amigo engañar

Voz 1995 11:30 es tu suerte escucha es un tiburón que no

Voz 2 11:32 Puente algún fracaso o algún no éxito todos hablan de de de las grandes inversiones de la he invertido en estas Pinedo genial invertido en esta acción y me ha ido genial todos hablando y cuando va bien y la verdad es que la mayoría gente pierde no Dana esto es como Arús incluso de

Voz 4 11:48 tiene fama

Voz 2 11:49 tenía unos fracasos tremendo tremendo sí sí sí sí

Voz 1995 11:55 no quiero poner a prueba tu optimismo pero me gustaría hoy que viene es presentarnos este Gimeno Fon editado por Deusto poner un poco vamos a hacer una una ronda rápida te pido por cesión un hombre digital un hombre con con larga experiencia Andy esta alma Andy está más eres más listo desde que existe Google lo si sientes más ansiedad porque existe Twitter

Voz 2 12:24 sí

Voz 1995 12:25 tienes mejor salud desde que tienes un pulsómetro en tu muñeca

Voz 2 12:28 no tengo

Voz 1995 12:30 cuidas entonces estar no vale me es mejora tus amistades desde que existe Facebook no sea felicitar a alguien en Facebook que por su cumpleaños fue te lo recuerda a máquina eso

Voz 2 12:41 no vale vale pero hombre fue el año pasado mi cumpleaños recibí el primer llamado de felicitación a las dos de la tarde usted pueden decir bueno tienes pocos amigos no también puede ser posible

Voz 5 12:54 te dedicas a la policía eso lo justifica

Voz 2 12:56 justificarlo me llamó un cambio de colegio de la Primaria Il digo Adrián que bueno que me llamaste el primer llamado El y a mí se está harto de los saludos por Whatsapp de los saludos por Facebook y la salud twitter al final cuanto salud recibís digitales cuantos llamados telefónicos recibís cuantos físicos recibís seguramente lo físico sean los mínimos cuando antes hacer una fiesta de cumpleaños celebrar de cumpleaños hasta ahora no

Voz 1995 13:20 es mejor no hacerlo

Voz 2 13:22 que nadie pues bueno

Voz 4 13:25 siempre hablamos en este de no sé qué estamos sitar a Michael Owen no como es lo que dice él

Voz 2 13:30 en España perdona viéndose dice Mc Luhan Mc Luhan padre no hijo también anda por ahí con sus teorías a que ese será padre Mc Luhan más me Mc Luhan entre sus

Voz 4 13:43 los sabios comentar es una era que con cada avance hay una amputación perdemos

Voz 2 13:48 algo

Voz 4 13:49 sí yo personalmente creo que en todo esto no sabemos lo que perdemos habrá Samos cualquier novedad sin tener la capacidad parece valorar si es mejor quedar con leer anterior o simplemente por la novedad

Voz 7 14:03 comprarlo un nuevo

Voz 2 14:06 no voy a contradecir a Mc Luhan y lo que es uno de los grandes ídolos de la comunicación pero siempre estamos viendo lo que perdemos y no estamos viendo lo que ganamos en creo que hemos perdido cosas y creo que estamos ganando muchas otras es como cuando salen los apocalípticos del trabajo que todos vamos a ser reemplazados por robots por máquinas cuántos trabajos nuevos se han generado en los últimos años si ustedes ven la cantidad de empleados por ejemplo que ha generado amasó en los últimos diez años no lo podrían crear

Voz 4 14:33 bueno pero Luisa poniendo robots ahora

Voz 2 14:35 también también pero pero estamos entendiendo que también hay robots en los aeropuertos

Voz 1995 14:40 por eso podemos decir bueno de cuánto trabajo destruido Amazon de tiendas de de pequeñas empresario decir

Voz 2 14:45 se gana y se pierde seguro pero

Voz 1995 14:47 a lo que es que nuestra relación con con la literatura con los objetos con te pongo déjeme muy sencillo que lo hemos utilizado más de vez desde Gutenberg la palabra da idea al objeto sino exigir la mesa no hay mesa la palabra no no no nos ordena el pensamiento si en esas palabras tal y como las ordena Guttenberg para desde entonces la derecha de arriba abajo es una acción en todo el mundo todo como especie hemos repetido eso una vez durante cientos de años ahora ya no leemos de izquierda de derecha ni de arriba abajo ahora coges cualquier periódico o el Gimeno ya el orden en el que esté secuenciado de importancia para el periodista o para mal para Amazon no es el tuyo con lo cual incluso la propia página empieza a variar su forma de configuración para hacer de lo más más accesible pero no para que sepas más sino para que consuman más tiempo en su página hay algo perverso en esa asociación no digo que fuera un hombre al turista que dedicó su vida a los demás pero hay algo muy perverso porque sólo tiene que ver con el interés puramente económico detrás transaccional alguien quiere que yo esté mucho tiempo en esa página o bien que compres objeto o bien que vea los anuncios que en esa pagina punto no no busca nada más de mí no están interesa aunque ello sea mejor persona mejor individuo que aprenda a que conozca que no quieren una cosa muy concreta y eso eso no está bien Dani

Voz 2 16:05 bueno hay hay una gran mayoría una mayoría aplastante expandido que acceso no que hace esencialmente so cuanto más tiempo esté cuanto más con su más cuanto más Gates y cuanto más tiempo tengas y uno tengan otros mejor para mí evidentemente hay una una una situación de de de no digo de falta de valores no ni de falta de ética pero sí de de de espacios bastante controversiales pero no todo el mundo se eso no todo el mundo busca eso hoy por hoy estamos viendo en el mundo de las marcas una transición de la estética a la ética estamos empezando a ver qué marcas sin propósito empiezan a ser elegidas por encima de aquellas marcas que sí tienen propósito estamos viendo que marcas que no han tenido en cuenta los porqués de su existencia como impactan en la vida de la gente empiezan a no ser elegidas entonces acaso la manipulación nace con Internet o la manipulación existe desde que existe el poder y los medios empiezan a ordenar según sus intereses económicos o también antes muchos medios organizaban sus parrillas a sus contenidos según sus intereses económicos yo no creo que ahora esto sea algo nuevo lo que pasa que horas amplifica mucho más hora tenemos la capaces ya de verlo de entenderlo de denunciarlo de criticarlo no leerlo hoy de ir a otro lugar u haberlo por qué decisión toman los telespectadores para no ver una tele basura Iber una tele de calidad cuántas teles de calidad hemos visto te abordaje tu programa de la nube de la nube ha sido bueno me las dos fantástico programa once de la noche unos Ratings altísimos siendo lados porque él hablaba de cosas que quizás no eran mainstream que no eran más market perdóneme los anglicismos pero como estamos aquí me quiero expresar también con el amigo pero pero Hollins hablando de cosas aparte adelantadas a su tiempo y quizás no eran tan comerciales optan marketiniana pero eran esenciales para nosotros como sociedad

Voz 1995 17:51 en el sesenta y nueve eh quizá la nuestra hay mucha gente ahora que nos está escuchando que le pilla un poco a contrapié porque es que yo ya vengo de una sociedad completamente analógica la tuya la mía Nos pilla a medio hacer esa no hemos terminado de formarnos con como individuos ni como profesionales cuando llega todo lo de Internet de forma que para nosotros es sencillo subirnos a esa hora relativamente sencilla hay el botón que ahí está la suya pero hay una generación hay miles millones de personas que no han vivido beso de primera mano no sienten esa revolución ese nuevo mundo ese avance tecnológico como algo que les toque que les afecte porque ese mundo realmente ha crecido a espaldas soy yo no no no se sienten integrados Ibiza eso haría que la sociedad se dividirá en dos de los tecnólogos entre comillas y los no declarados y esa es una diferencia que habla muy mal de nosotros una vez más como especie no no podemos dejar a nadie fuera de todo eso

Voz 2 18:46 sí sí hay hay hay dos lecturas una es una lectura más a nivel planeta Hoy por hoy de siete mil quinientos millones de habitantes el cuarenta y nueve coma cinco por ciento no tiene acceso a Internet más allá de su edad o de su generación hay tres mil quinientos millones cosas que no tienen acceso a Internet ya en el micro de nuestro mundo más cercano de Stella o de la brecha digital eh yo he notado en los últimos años a muchísimas madres y padres cuyos hijos han nacido en la última década y cuyos abuelos viven en otras ciudades que en otros países que gracias a la tecnología pueden comunicarse y hoy por hoy vía whatsapp vía Face Time vía Skype y tantos otras tecnologías el abuelo y el nieto la abuela y nieta pueden estar en contacto y los más adultos han empezado a incorporar nuevas tecnologías como parte de esa comunicación desempatar y desarrollo de esa relación no lo ven como algo tan complejo porque él lo toman a un nivel fácil de entender y fácil de aplicar y creo que las grandes tecnologías que simplifica no mejora en la vida de la gente son aquellas que van a defendernos

Voz 1995 19:52 bueno Fon se hace la pregunta es una pregunta realmente hay respuesta en el libro pues una pregunta trascendental está internet cambiando unas como seres humanos es una pregunta que debemos hacernos indonesio al la familia ahí en el bloque de vecinos de la ciudad en el entorno está cambiando Internet como quiénes somos nosotros los está cambiando como seres humanos han diez Altman es uno de los mayores expertos en blandiendo el del planeta de viene a presentarnos una fantástica obra que seguro seguro nos va a ayudar a a que esos dos mundos de los que hablamos por es hacer que en un poco y que estos días cuando escuchemos términos LOGSE y en la cripta monedas Kodak por cierto ha sacado ya empiezan algunas compañías de su propia Cripta unida hoy escuchábamos once un poco oportunista de una ley de un piso que será donde solamente en bitcoins sino alguien que vende el piso en sólo en bitcoins bueno es ese mundo donde vamos a estar nos gusta irremediablemente el futuro donde vamos a ir así que está bien y es agradecer a gente como como dicho que trate de asomarnos un poquito a serlo el CONI mirar un poco en la distancia no es la cercanía la inmediatez sino mirar un poco más allá así que haces un trabajo fabuloso Andy

Voz 2 21:00 muchas gracias por la invitación por la conversación eh creo que cualquier reflexión que pueda aportar humano fue bueno cualquier conversación cualquier despertar de la conciencia siempre será interesante si es seguido por la acción porque lo único que verdaderamente transforma es el hacer no osea que esta final que hablemos que debates vamos que pensemos pero luego que hagamos eso llevamos los dedos que todas las salir bien dedo quién utilizamos para llamar a la huelga

Voz 5 21:28 no