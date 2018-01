Sucedió una noche (14/1/2018)

Voz 1 00:00 bienvenido sea sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 0229 00:50 hola qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche Audrey Hepburn la mítica actriz de películas como Vacaciones en Roma o Desayuno con diamantes es la gran protagonista del programa le hemos dedicado nuestra sección lo que el cine nos dejó ya que la semana que viene se cumplen veinticinco años de su fallecía miento también estará presente en la terapia de terror de Jack Bourbon con una de sus películas Sola en la oscuridad vamos a recordar cómo fue el estreno en España de El último tango en París a charlar con la actriz y directora Ana Asensio que estrena este fin de semana su película Biutiful Island escucharemos un poco de música de cine para comenzar la película de la programación de TCM por la que apostamos esta semana el color púrpura de Steven Spielberg la que tiene un papel por cierto una de las grandes protagonistas de los Globos de Oro la presentadora Oprah Winfrey ganadora del Premio Cecil Sylvie de mil autora del discurso más emocionante de la ceremonia pero no perdemos más tiempo adelante con Sucedió una noche

Voz 6 01:54 no era el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 8 02:12 la película de TCM si el próximo martes TCM emite El color púrpura una película dirigida por Steven Spielberg en mil novecientos ochenta y cinco que lanzó la carrera de la actriz Whoopi Goldberg

Voz 0544 02:28 Steven Spielberg sin efectos especiales Spielberg sin extraterrestres tiburones aventureros con látigo así se presentaba el director americano ante su público en mil novecientos ochenta y cinco cara a cara con una historia que tenía al elemento humano como único protagonista

Voz 10 02:43 un día hay N Patrick eso que tu madre no quiera hacer base hacerlo así he tenido dos hijos contar un que se llamaba ingleses lo llevo mientras que en una niñita que se llama Olivia en que todos todos

Voz 0544 03:00 la película fue un éxito de crítica y público y logró nada menos que once nominaciones a los Oscar sin embargo en la ceremonia de premios Spielberg y su película fueron ignorados y casi podríamos decir que insultado los al no recibir ni uno solo algo que muchos entendieron entonces como una vendetta de sus colegas celosos de de éxito del director nunca antes Spielberg había hecho tantos méritos para ser amado por la Academia pero Hollywood lo pisó fijarse en el color púrpura

Voz 11 03:26 que si pasas ante el corredor todo quiere ser nosotros cantamos y bailar sí sí

Voz 0544 03:41 pero por qué el director más taquillero del momento se arriesgaba a abandonar la fórmula que tantos éxitos le había proporcionado hasta entonces la culpa la tuvo una novela de Alice Walker ganadora del Premio Pulitzer en mil novecientos ochenta y dos que había emocionado hasta la lágrima Spielberg y a muchos lectores americanos

Voz 12 03:59 señoras de ovino hablar tanto objetiva como si fuera

Voz 0544 04:05 Spielberg compró los derechos y pensó dejarla en manos de un director de color ya que creía que su sensibilidad sería más afín a la historia fue su amigo el compositor Quincy Jones quién le convenció para que la dirigiera el mismo además John se encargó de la banda sonora sustituyendo por una vez a John Williams en la parte musical de una película de Spielberg

Voz 13 04:30 con él pero es mujer

Voz 11 04:33 en efecto ser mujer

Voz 0544 04:35 negra pobre y fea era lo peor que le podía pasar a una persona en los Estados Unidos a comienzos del siglo veinte más que una denuncia sobre el segregacionista como El color púrpura es una reivindicación de los derechos de la mujer cuenta a lo largo de treinta años la historia de una mujer que pasa de ser prácticamente una esclava a convertirse en una persona libre e integrada en este caso el amo no es un terrateniente blanco sino su propio marido negro cuya filosofía de cómo tratar a las mujeres es bien sencilla

Voz 11 05:06 pero son como los críos

Voz 14 05:08 tienen que saber quién manda en la casa para eso no hay nada mejor que una

Voz 0544 05:12 el proceso de liberación de la protagonista es lento y pasará muchos años de penurias y malos tratos sólo cuando entabla amistad con una cantante de blues amante para más inri de su marido y la mujer descubre que la vida es algo más que la triste existencia

Voz 0544 05:49 Spielberg cuenta su historia con apasionamiento sin renunciar a las lágrimas pero tampoco al humor el director encontró a su mejor aliado en la gran interpretación de la protagonista Whoopi Goldberg que por entonces sólo era conocida como cómica televisiva

Voz 15 06:03 ah sí es fea pero no le hace ascos al trabajo

Voz 0544 06:08 así que

Voz 15 06:09 vamos a hacer con ella lo que quieras que nos desvelará para darle de comer y vestirse

Voz 0544 06:12 Danny Glover interpretaba al marido y también tenía un papel secundario la presentadora televisiva Oprah Winfrey la de Whoopi Goldberg como mejor actriz fue una de las once candidaturas al Oscar que recibió la película luego vino la debacle de la ceremonia aunque Spielberg aceptó el golpe con deportividad como demostró en una entrevista realizada en Televisión Española

Voz 16 06:32 cuál va veces lo habitual yo vuelvo a mirar el lado bueno de las cosas y hay once estoy aquí fueron el mayor número de las que ha tenido nunca una película dirigida por me sentí muy contento con la nominación es lo que no sucedió con los oscars no fue algo sin precedentes ya había ocurrido antes en dos ocasiones además pero no me siento amargado por ello en absoluto creo que la película sí apreció y que al público la Livingstone

Voz 0544 06:57 pues sí a pesar de que la Academia no cumplió el público y la crítica así lo hicieron convirtiendo a El color púrpura en una de las grandes películas de los años ochenta

Voz 0229 07:23 sí ahora que toca

Voz 20 07:25 pues toca jugar a las películas Yuki aquí pasaron muchas cosas precisamente en este hotel durante años y que no todas fueron buenas

Voz 21 07:35 la habitación doscientos treinta te da miedo esa habitación verdad no señor que hay en la doscientos treinta y siete

Voz 22 07:45 eh

Voz 23 08:03 eh

Voz 24 08:08 correr siempre ha sido muy importante nuestra familia sobre todo para escapar de la policía es difícil de entender todo lo que sé es que hay que correr correr sin saber porqué a través de bosques y campos y correrse en una meta aunque la gente césped vitoriano esa es la soledad que siento el corredor

Voz 26 08:49 yo no tengo nada en contra de la independencia pues comprométete con nosotros mi forma de comprometerme es dando clase a mis alumnos enseñándoles a leer yo no estamos para aprender a leer para vosotros os vamos a echar vosotros esto es solo que hay que escoger qué bando aquí a veinte kilómetros mis padres están enterrados aquí yo no quiero marcharme de quiero como a un hermano pero si mañana tengo que matarte lo haré

Voz 0229 10:27 bueno pues estás cuatro películas también se pueden ver la semana que viene en la programación de TC queréis saber cuáles eran empezábamos con el resplandor de Stanley Kubrick y tras el diálogo sonaba la versión del Réquiem de Mozart hizo Wendy Carlos la segunda película era la soledad del corredor de fondo de Tony Richardson acompañada de un tema de jazz de su banda sonora a cargo de John Addison la tercera era lejos de los hombres una película francesa de dos mil catorce protagonizada por Viggo Mortensen y ambientada en la guerra de Argelia músicas encargaron Nick Cave Warren para terminar la comedia rebobinar por favor de Michel Gondry y suena un tema de su banda sonora el clásico gato en Euskadi interpretado por Fritz Walter

Voz 6 11:13 en el cine que ya tenías que haber visto

Voz 30 11:24 la próxima semana el día veinte de enero se cumplen veinticinco años de la muerte de Audrey Hepburn una de las grandes actrices de la historia del cine de ella os hablamos en los próximos minutos

Voz 6 11:34 dos érase una vez una bonita escuálida muchacho vivía sola exceptuando un gato si no

Voz 0229 12:08 en realidad se llamaba bajera era hija de una baronesa holandesa Hidum banquero inglés que les abandonó cuando la niña tenía seis años durante la Segunda Guerra Mundial vivía en Holanda hay pasó mucha hambre y penalidades de hecho esa inanición determinó su físico escuálido e impidió por ejemplo que cumpliera su sueño de ser bailar

Voz 32 12:28 esa esa ETA

Voz 0229 12:44 Pargo la flota Kutxa creció y floreció como una jovencita de gran belleza

Voz 33 12:48 qué cambia recuerdas aquella chiquillas Kutxa que cuando los veía venir se escondía llevaba las piernas pintada siempre de propina

Voz 0229 12:55 fíjate ahora comenzó a trabajar en el cine en mil novecientos cincuenta participando en varias películas británicas con papeles insignificantes en mil novecientos cincuenta y uno viajó a la Riviera francesa para trabajar en la película americanos en Montecarlo baje asistía como espectadora la artista hay escritora Colette autora de la novela Yeti Mutu

Voz 0229 13:31 Let Se quedó fascinada con la joven la sacó del rodaje y se la llevó con ella a Broadway donde se estaba preparando la adaptación musical de su novena Audrey Hepburn interpretó durante dos años el papel de en los escenarios papel que le valió ser elegida para la película que definitivamente lanzaría su carrera cinematográfica vacaciones en Roma

Voz 0229 13:58 la película estaba diseñada en un principio para el lucimiento de Gregory Peck pero fue Modric quién se llevó los mayores halagos era el año mil novecientos cincuenta y tres Audrey tenía veinticuatro años el pelo corto las manos temblorosas cuando recibió el Oscar por este papel

Voz 0229 14:34 eran los años cincuenta la época de las actrices despampanantes llenas de curvas a los Sophia Loren Marilyn Monroe

Voz 0229 14:44 la imagen delgada fina y elegante de Audrey supuso una ruptura en la moda femenina en puso los zapatos planos y la sobriedad en los diseños que modistos como Givenchy creaban para ella

Voz 0229 15:01 el pelo corto y el flequillo a mitad de frente se convirtió en una de sus señas de identidad y en uno de los peinados más imitados del mundo entonces y ahora

Voz 33 15:09 es su cara tiene gancho Gimme decirte América suele decirse de de las personas que tienen cierto encanto si son gratis

Voz 0229 15:26 sus papeles fueron muchas veces de Feliciano como el Sabrina una cara con Angelo My Fair Lady

Voz 0229 15:45 también de lo cuela como en dos en la carretera o Desayuno con diamantes

Voz 31 15:49 supongo que usted cree que soy muy descarado que estoy loca no la creo más loca que cualquier otra persona usted y todo el mundo no quiere pero no me importa todos vivimos en el manicomio

Voz 0229 16:11 panaderos de rodaje y los directores que trabajaron con ella siempre hablaban de su ternura y su amabilidad ejemplo Cary Grant solía decir lo que sí

Voz 0229 16:22 de Billy Wilder aseguraba que bastaban cinco minutos a su lado para enamorarse

Voz 0229 16:42 Billy Wilder le dio dos de sus mejores papeles en Ariane junto a Gary Cooper en Sabrina junto a Humphrey Bogart y William Holden de compañeros

Voz 0229 17:01 así es como hecho la dura Stanley Donen también la dirigió en varias películas chalada Dos en la carretera y Una cara con ángel

Voz 0229 17:17 en esta película Una cara con ángel Audrey pudo hacer las dos cosas que más le gustaban bailar y cantar en Mayfair Lady también bailó pero no la dejaron cantar inmune a su disgusto la doblaron en las canciones pero en una cara con ángel no así cantaba Audrey Hepburn

Voz 20 17:52 a pesar de eso

Voz 0229 17:53 éxito con todas estas películas y otras como que hay paz Los que no perdonan Sola en la oscuridad Audrey Hepburn nunca consideró que el cine fuera el centro de su vida

Voz 33 18:02 que se dedican a esta clase de trabajo casi nunca lo dejan a no ser que a no ser que sus alumnos les permita continuada

Voz 0229 18:08 Audrey no estaba mal de salud cuando en mil novecientos sesenta y siete se separó de su marido el actor Mel Ferrer se casó con un psiquiatra italiano decidió abandonar el cine nunca he llegado a comprender nuevos lo contaremos más detalladamente la sección de bourbon pero básicamente fue para cuidar a sus hijos se trasladó a Roma vivió como una persona corriente durante varios años

Voz 33 18:29 soy buena cocinera podría ganarme la vida con ello se coser y limpiar la casa planchar aprendí a hacer todas esas cosas aunque nunca tuve ocasión de hacerlas para no

Voz 0229 18:40 en los nueve años que estuvo alejada del cine no dejaron de llegarle ofertas para que volviera gracia no le interesa

Voz 25 18:55 dimito ni siquiera consideradas datos

Voz 0229 18:59 no regresaría a las pantallas hasta mil novecientos setenta y seis con la película Robin y Marian en la que Audrey son Connery daban vida a unos Lady Marian y Robin Hood ya viejos y cansados

Voz 11 19:09 qué haces con ese hábito vivo en él he vuelto a casa María la guerra ha terminado ahora soy la madre quién y te puedes volver a Jerusalén

Voz 22 19:17 Hay

Voz 0229 19:36 fue embajadora de buena voluntad de Unicef enviada especial de la Organización para Somalia los niños africanos se convirtieron en sus hijos de corazón

Voz 20 19:48 una de las cosas que siempre vida este enérgicos y vuelvo al mismo tanto recibir amor

Voz 0229 19:57 Audrey Hepburn trabajó en una treintena de películas ganó un Oscar y logró cuatro nominaciones más también consiguió un Emmy un Tony y un Grammy siendo una de las pocas personas que han ganado los cuatro premios grandes del mundo del espectáculo su última película fue Always para siempre de Steven Spielberg estrenada en mil novecientos ochenta y nueve en la que interpretaba a un ángel

Voz 0229 20:35 murió el veinte de enero de mil novecientos noventa y tres a los sesenta y tres años de edad víctima de un cáncer de colon su casa de Suiza al lado de sus hijos de su tercer marido el actor holandés Robert Bonner

Voz 39 20:47 es un festín Si la noche de Nochebuena Audrey pudo levantar si bajar al comedor para pasar unas horas con nuestros hijos y conmigo más tarde cuando se metió en la cama me dijo Éstas han sido las mejores Navidades de mi vida

Voz 6 21:25 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de subida desde Casablanca toda vivida estado esperando decir

Voz 0544 21:42 hoy hablamos con Ana Asensio una actriz madrileña que desde hace unos años vive en Nueva York allí ha dirigido su primera película most beautiful Island Un Phil que ella misma protagoniza y que cuenta la historia de una inmigrante ilegal que vivirá una auténtica pesadilla en el submundo de la Gran Manzana most beautiful Islands estrena este fin de semana en España se presentó en el Festival de Sitges ha recibido premios en certámenes estadounidenses como el de Austin y excandidata en los próximos Spirit Awards los premios del cine independiente norteamericano yo os aseguramos que es una película muy pero que muy inquietante y esto es lo que nos ha contado despedida de su primer largometraje Ana Asensio

Voz 42 22:24 eh

Voz 13 22:29 yo empecé como actriz aquí en Madrid

Voz 20 22:33 madrileña actúen un par de series de televisión

Voz 13 22:37 en cita decidí que bueno que quería irme a vivir aventuras hiló justifique con la idea de que me iba a Nueva York a aprender inglés y a seguir estudiando interpretación entonces bueno me fui allí durante un año

Voz 44 22:48 Nueva York es una máquina maravillosa con

Voz 11 22:51 mecanismo de palancas resortes marchas igual que un reloj bien ajustado siempre preciso tras ese año no

Voz 45 23:31 gracias a Dios por haberla conocido porque si tienes la suerte de estar con ella escribirá el mejor guión que te has escrito en toda tu vida

Voz 13 23:55 pero bueno tengo una idea muy clara que es esta película que sucede en unas horas en un día en el que la Cámara es muy próxima el personaje va con ella a lo largo del día Bono del dos mil quince fui capaz de rodar la película y este año se ha estrenado

Voz 13 24:26 no parece muy interesante mostrar ese lado de Nueva York desde el punto de vista de una neoyorquina de alguna manera porque llevo allí muchos años ya pero también desde el punto de vista abrumador de una persona que acaba de llegar que es el caso del personaje protagonista no como la ciudad a veces es tan intensa los sonidos los los olores los colores todo que es como casi paralizante sabes por dónde empezar es de alguna manera te da la sensación de que hay tantos caminos en elegir bueno si me me parece muy interesante mostrar calles que que no son habituales

Voz 11 24:58 así en qué zona en la ochenta y tres comparta ha venido seguro que quieres vivir tan alejado no está lejos papá es mal sitio desde el niño es mal sitio desde la ochenta y seis esa zona es muy bonito lo es

Voz 13 25:12 a filmar la película en un plano

Voz 13 25:24 así es como lo visualizó en el dos mil once y obviamente todo el mundo me absoluto disparate bueno pues la por el tema de logística en no tener presupuesto obviamente para bloquear las calles para organizar cosas pues al final lo dice así después modifique y quería filmar cada escena sólo secuencia también eso fue modificado al final porque me di cuenta que en el en la segunda parte de la película me hacía falta para rellenar esos silencios y para generar más tensión me hacía falta una mayor cobertura en el en el rodaje como estilo en cuanto a la historia como quería que la Cámara contar esa historia también una de mis grandes inspiraciones son las películas de los hermanos me encanta ese ese tono naturalista y cómo te mete unas historias muy simples pero tan compleja siguiera de pequeños detalles más antiguo me me fascina Cassavetes y como como filmaba sus películas con esa energía hay la Cámara mano improvisación para los bueno son mis como mis influencias más importantes y luego hay un tono surrealista es la película que pues estoy más inspirada en las películas de Polanski de los años setenta

Voz 20 26:47 es extraño pero cuando descubría un director de cine hace ya muchísimos años fue la primera vez que vi una película con unos ojos diferentes a los míos de actriz o de espectador plano no fue la película Azul de esquí su marido que ha perdido la vida en el accidente su hija también descubrió que los que fue

Voz 10 27:08 como un mundo de de entender que el cine

Voz 20 27:38 que eligen poner la cámara en este sitio no entonces es cierto que siempre que veo una película ahora estoy pensando en esas decisiones que eso

Voz 13 28:20 es perfecto porque entrar en el debate que está a la orden del día sin embargo a mí lo que me sorprende es que que sea como algo nuevo cuando en realidad esto es la historia de la de la historia del país es que todos son inmigrantes

Voz 11 28:33 América

Voz 51 28:37 y además esquí

Voz 13 28:38 cuando conoces a un americano siempre te dicen entre ellos mismos se dicen pero tú que eres a no yo soy irlandés hoyos hoy italiano están diciendo que sus sus raíces sus usa sus tatarabuelo ya en este caso así que el Trump está casado con emigrantes que hay una base que está sustentada por una inmigración ilegal y eso está ahí les interesa a ellos no

Voz 13 29:04 la verdad es que no me importaría para nada me parecería super curioso ver cómo cómo esto lo hace mente hollywoodiense la verdad me encantaría ver lo que lo que se les ocurre hacer ellos se seguro que la hacen súper comercial mono pagaría mucho dinero sí que estaría muy contento

Voz 0229 30:51 aquí estamos de nuevo con la segunda parte de Sucedió una noche hemos comenzado con esta canción del cantante jamaicano Jimmy Cliff que pertenece a la banda sonora de caiga quien caiga una película del año mil novecientos setenta y dos en la que el propio Jimmy Cliff interpretaba a un delincuente inspirado en un famoso criminal jamaicano de los años cuarenta su banda sonora llena de canciones reggae fue decisiva a la hora de introducir este género musical en los Estados Unidos y en otros muchos países que ahora dejamos el reggae para hablar de tangos de uno en particular el último tango en París

Voz 0229 31:33 como Marte se cumplen cuarenta años del estreno en España de la que fue una de las películas más comentadas de las que la censura prohibió en nuestro país lo que la convirtió en un verdadero mito de la década de los setenta Último tango en París de Bernardo Bertolucci

Voz 0544 31:59 el último tango en París se había estrenado en Italia una noche de diciembre de mil novecientos setenta y dos a mitad de la proyección un espectador se salió de la sala se fue a comisaría y presentó una denuncia contra la película hay subdirector el fiscal la admitió a trámite ya que opinaba como el indignado señor que la película era un compendio de vicios y contenidos pecaminoso

Voz 54 32:23 el juez condenó a Bertolucci ya

Voz 0544 32:36 sí estábamos hablando pero que era lo que provocaba tanto escándalo la película contaba la relación de una joven francesa con un americano Maduro atormentado por el suicidio de su mujer

Voz 55 33:04 eres una jovencita anticuada de complaciente que intenta parecerlo prefiero ser un argumento aparentemente sencillo no escucha será esencialmente una película de amor pues no nada de amor en realidad era una historia terrible sobre la angustia existencial y la soledad del ser humano

Voz 0544 33:35 pero no fue su profundidad psicológica lo que llamó la atención de la gente sino sus escenas de sexo escenas que hoy en día parecen poca cosa pero que en su día escandalizaron a muchas personas ideas con fama a la película por entonces la gente se moría por verle el culo a Marlon Brando y sobretodo por encontrar un uso alternativo a la mantequilla del desayuno en la cocina Iman

Voz 0544 34:05 polémica y que dio pie a toda clase de fantasías eróticas fue la de la mantequilla que el personaje de Brando utilizaba como lubricante para dominar a Maria Schneider

Voz 0544 34:39 su puesto con semejantes cartas de presentación la censura franquista en España no dejó entrar ni una sola copia la película estaba terminantemente prohibida pero eso no significó que los españoles nos quedásemos sin verla

Voz 0544 35:00 el que podía hacía el viaje por su cuenta hacia Perpiñán la ciudad francesa más cercana a la frontera española donde se exhibía el film si se salía pronto desde Madrid se llegaba a tiempo para la sesión de noche en el cine castillete

Voz 0544 35:16 a las sesiones de sábado empezaban con una Martine ya sin interrupción se proyectaban hasta la medianoche del domingo

Voz 0544 35:27 varias agencias de viaje organizaron excursiones los fines de semana para ver la película fletado autobuses desde Barcelona y otras ciudades enseguida los periódicos franceses se hicieron eco de la noticia en pocos meses más de ciento diez mil personas habían visto la película en una ciudad como Perpiñán que no llegaba a los noventa mil habitantes por supuesto la mayoría de esos espectadores eran españoles

Voz 0544 36:05 los dueños de los cines incluso invirtieron unos miles de francos por su cuenta para poner subtítulos en castellano a la película

Voz 11 36:19 Pride

Voz 11 36:24 lo quiero ver a los curas por aquí no quiero ver ningún cruda

Voz 11 36:30 nadie cree el obispo

Voz 3 37:20 todo bien

Voz 58 37:47 pasta no esté dispuesta a consentir inmoralidad de ese nuestras pantallas

Voz 0544 37:55 no sólo llegaron desde los sectores moralistas algunos intelectuales de izquierda le acusaron de haber abandonado su posición de cineasta comprometido Ig grupos feministas se manifestaron también contra la película subdirector

Voz 0544 38:16 se quejaban del machismo de la película que presentaba María Schneider como un simple objeto

Voz 0544 38:26 yo también tengo derecho a existir sabes y eso que por entonces no sabían lo que sabemos ahora el engaño al que Bertolucci Brando sometieron a la actriz en la escena de la sodomía dominación fue el propio director el que lo confesó en una entrevista de dos mil trece que fue subida a YouTube hace un año provocando la indignación de mucha gente

Voz 0544 39:20 algunos medios han publicado que la violación fue real pero no es cierto aunque eso no quita lo denigrante que resulta engañar a una actriz con una escena que no estaba en el guión y que unos hombres manipulen a una mujer que no estaba en las mismas condiciones que ellos con la coartada artística de buscar una interpretación mejor

Voz 0544 39:49 pero volvamos al estreno en España de El último tango en París con la muerte de Franco en mil novecientos setenta y cinco Se pensaba que las trabas para su estreno acabaría

Voz 0544 40:00 pero la película seguía sin llegar a las pantallas los que ya la habían visto presumían del privilegio de lo cosmopolita a Esquerra

Voz 0544 40:18 más de dos años después de la muerte de Franco tuvieron que pasar para que el último tango en París llegara a España el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y siete Se hizo un primer pase en dos cines de Madrid y unos días después el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y ocho tenía lugar el estreno oficial en España la gente fue a verla algunos se quedaron tan sólo en las escenas de sexo como otros los menos apreciaron su profundidad psicológica hay asistencial

Voz 0229 40:46 de ese toque que hubiera

Voz 0544 40:49 con los años el escándalo y las prohibiciones se olvidaron los verdaderos valores de la película fueron reconocidos por la crítica y el público hoy en día el último tango en París se ha convertido en un clásico hice la considera una de las películas más revolucionarias de la historia del cine

Voz 0229 42:36 esta canción que mezcla el Kiss de Prince con el Harvey Coté él de Elvis Presley y la cantan al alimón Nicole Kidman Hugh Jackman y pertenece a la banda sonora de Happy Feet la película de animación de George Miller Cassavetes aquella del pingüino bailarlo ya al que no le gusta bailar mucho que digamos esa nuestro siguiente protagonista

Voz 11 43:07 no permite Se se trataba de ese tipo de peligro

Voz 0544 43:21 hola qué tal amigos cuando el lunes pasado me dijeron que en el programa de esta semana iban a hablar de Audrey Hepburn me sentí feliz siempre ha sido mi actriz favorita lo malo es que en su filmografía no hay ninguna película de terror y me apetecía mucho que fuera ella la protagonista de mi sección de hoy pensando y pensando encontré la solución no hay ninguna de terror en su filmografía pero sí un clásico del cine de suspense de los años sesenta Sola en la oscuridad dirigida por Terence Young el realizador de los primeros títulos de la saga James Bond esta película tiene un final verdaderamente terrorífico

Voz 0544 44:09 ella tenía dos por buenos amigos cuyos nombres no les dirán

Voz 64 44:13 a los tres les gustaba representar pequeños tramas ante un selecto auditorio

Voz 0229 44:17 desde que Alfred Pisco había lograr un gran éxito con su adaptación al cine de la obra de teatro Crimen perfecto los ejecutivos de Hollywood no se perdía ningún estreno del dramaturgo británico Frederick no el actor Mel Ferrer por entonces marido de Audrey Hepburn convenció al jefazos de la Warner para que le acompaña era la representación de su última obras Solá y la oscuridad que en mil novecientos sesenta y seis triunfaba en Broadway recuérdate allí Rémy estaba obteniendo un gran éxito

Voz 20 44:44 la razón es la obra tiene muchas posibilidades Audrey estaría de papel pero tú crees que afectaría

Voz 8 44:52 Jack Warner Le haría encantado el trabajo de Audrey en My Fair Lady in no dudó en comprar los derechos de la obra para ofrecerle a la actriz el papel principal

Voz 0229 45:00 Mel Ferrer sería el productor de la película bueno entrar en acción la elección de Audrey Hepburn no pudo ser más acertada como la acción transcurría practicamente en un único escenario un apartamento de Nueva York la interpretación de los actores era esencial además con su aspecto frágil y delicado la actriz reforzaba la idea de indefensión que debía tener el personaje una mujer ciega que ha perdido la vista hace pocos meses exmiss susto simple

Voz 33 45:29 no se contener que todavía no estoy acostumbrado

Voz 0229 45:33 a esta oscura como era habitual en ella Audrey se preparó a fondo para uno de los personajes más sacrificados de su carrera

Voz 32 45:40 si hace buen tiempo lo el estudio y quién es que sea la campeona del mundo de los ciegos

Voz 20 45:53 en directo

Voz 0229 45:54 por Terenci aún quería que la actriz aprendiera comportarse comunes

Voz 8 45:57 evidente en todos los detalles podría asistió durante varias semanas a las clases de una prestigiosa escuela para ciegos en Manhattan

Voz 20 46:05 es sencilla así es la punta del dedo sabrás cuando el vaso está tienes impuesto

Voz 59 46:33 luego braille quise familiarizado con el bastón unas lentes de contacto especial matizaron la luminosidad habitual de sus ojos

Voz 0229 46:44 Sola en la oscuridad es una película de suspense en el más puro estilo de Hitchcock en esta vez es una muñeca que contiene un alijo de heroína muñeca cae en manos del marido de otra por casualidad

Voz 64 46:56 Lisa dio la muñeca un hombre llamado Hendrix lo encontró en el avión de Montreal amigos de Lisa porque alguien le esperaba sin saberlo ella así que Hendrik atrajo aquí

Voz 0229 47:08 es entonces cuando los traficantes elaboran un plan para recuperar la muñeca

Voz 64 47:13 ayer por la noche Elisa reclamo por teléfono la muñeca pero Hendrik no pudo ya lo registro todo pero no pudo allá

Voz 64 47:24 el lugar volveremos mañana

Voz 13 47:29 no que ahora sale a las cinco

Voz 65 47:34 eh quizá para media a si telefonea a esa señora de la muñeca dile que aún no la he

Voz 0229 47:54 Sola en la oscuridad debe su fama a esos últimos veinte minutos de película llenos de emoción suspense terror Alan Arkin que aquel año había sido nominado al Oscar por su trabajo en que vienen los rusos fue elegido para el papel del psicópata después de que el Llor si Scott hijo de Steiger los rechazaran por las lógicas antipatías que levantaba el personaje entre el público

Voz 59 48:18 a pesar que el asesino que a lo largo de toda la película ya ha dado muestra de su falta de escrúpulos no duda en deshacerse de sus propios compinches antes de ir a por la mujer

Voz 59 48:42 Audrey estas son cerraba con un tribunal en el apartamento

Voz 32 48:50 para entregarme la muñeca no es la única arma con la que cuenta para enfrentarse al asesino

Voz 11 49:13 yo tengo las cerillas señora Hendrix

Voz 59 49:31 pero utiliza un bidón de gasolina para mantenerle alejado una emocionante escena que termina con un forcejeo el apuñalamiento adquieren tal del psicópata y sigo teniendo su nadie estaba aterrorizada pero ha vencido el criminal ya cuando de pronto

Voz 59 49:59 muerto hoy salta sobre la ciega agarrando con fuerza su pierna esto hacía saltar a los espectadores de la butaca hay que recordar que en el año mil novecientos sesenta y siete resoluciones momentáneas de los criminales caídos era un recurso aún no utilizado luego el cine de terror lo explotaría hasta la saciedad hoy en día casi lo estamos esperando antes de que ocurra pero por entonces resultaba de lo más efectivo Audrey sigue soltarse y se esconde tras la puerta de la nevera María asesino avanza tambaleándose hacia ella en una escena de lo más angustioso está a pocos palmos de la mujer el Planus Se corta de golpe

Voz 64 51:00 he aquí sus si estoy aquí que quedará

Voz 59 52:23 los había sido maldito trabajo nos estás bien y pronto voz Soccer parten

Voz 38 52:42 decidió hacer cine para cuidar a mis hijos claro que habría querido hacer algunas películas

Voz 0229 52:54 Trichet Moore se alejó de las pantallas durante nueve años no volvería a intervenir en una película hasta mil novecientos setenta y seis cuando protagonizó Robin y Marian

Voz 11 53:41 hasta la semana que viene amigos

