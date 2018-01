Audrey Hepburn, 25 años de su muerte

Voz 1 00:00 érase una vez una bonita escuálida muchacha vivía sola exceptuando un gato sin no

Voz 0229 00:07 era efectivamente muy delgada ella decía que no le gustaba esa delgadez y su cuello ni su rostro ángulos pero todo el mundo alababa su belleza y su exquisita elegancia una elegancia que no sólo era externa sino que nacía de su interior

Voz 1 00:21 la chica más guapa el vestido más bonito la mejor bailarina la emperatriz de la fiesta

Voz 2 00:26 qué tal

Voz 0229 00:33 en realidad se llamaba bajera era hija de una baronesa holandesa Hidum banquero en inglés que les abandonó cuando la niña tenía seis años durante la Segunda Guerra Mundial vivía en Holanda hay pasó mucha hambre y penalidades de hecho esa inanición determinó su físico escuálido e impidió por ejemplo que cumpliera su sueño de ser bailar

Voz 3 00:51 Mina esa esa ETA

Voz 4 00:59 demasiados versus nada bailarina de ese esbelta pago excesivamente esas piernas no se parecen alambres francamente

Voz 0229 01:09 Pargo la flota Kutxa creció y floreció como una jovencita de gran Bella

Voz 1 01:13 qué cambia recuerdas aquella chiquilla flat mucho que cuando los veía venir se escondía llevaba las piernas pintada siempre de proteína

Voz 0229 01:22 comenzó a trabajar en el cine en mil novecientos cincuenta participando en varias películas británicas con papeles insignificantes en mil novecientos cincuenta y uno viajó a la Riviera francesa para trabajar en la película americanos en Montecarlo baje asistía como espectadora la artista hay escritora Colette autora de la novela Yeti

Voz 5 01:42 yo estoy satisfecho a quienes el día

Voz 4 01:52 muy buenas tardes disculpen disculpe la interrupción pero estos muy impactante

Voz 0229 01:56 Let se quedó fascinada con la joven la sacó del rodaje y se la llevó con ella a Broadway donde se estaba preparando la adaptación musical de su novena Audrey Hepburn interpretó durante dos años el papel de Ci en los escenarios papel que le valió ser elegida para la película que definitivamente lanzaría su carrera cinematográfica vacaciones en Roma

Voz 6 02:17 yo siempre sea porque pues no sé por complacer la usted la persona más amable que conocido

Voz 0229 02:23 la película estaba diseñada en un principio para el lucimiento de Gregory Peck pero fue Modric quién se llevó los mayores halagos era el año mil novecientos cincuenta y tres Audrey tenía veinticuatro años el pelo corto las manos temblorosas cuando recibió el Oscar por este papel

Voz 4 02:40 esto es demasiado ingeniera dar las gracias a todos aquellos que a lo largo de meses y años han ayudado guiado y me han dado tanta estoy verdaderamente agradecen que realmente se

Voz 0229 02:59 eran los años cincuenta la época de las actrices despampanantes llenas de curvas a los Sophia Loren Marilyn Monroe

Voz 6 03:05 no es la lo lo brille Sophie

Voz 7 03:08 valoren fíjese bien en ella más Haendel

Voz 0229 03:10 cada fin ahí elegante de Audrey supuso una ruptura en la moda femenina impuso los zapatos planos y la sobriedad en los diseños que modistos como viven Chi creaban para ella

Voz 1 03:20 señoritas fíjense bien en la modelo americano la ley Ademar adiós

Voz 0229 03:26 el pelo corto y el flequillo a mitad de frente se convirtió en una de sus señas de identidad y en uno de los peinados más imitados del mundo entonces y ahora

Voz 6 03:34 es su cara tiene gancho quiere decir tener como suele decirse de de las personas que tienen cierto encanto si eso gratis

Voz 8 03:45 sí

Voz 0229 03:51 sus papeles fueron muchas veces de Feliciano como es sobrina una cara con Angelo My Fair Lady

Voz 1 03:57 yo soy una señora en una tienda de flores sino también que vende las enmedio en la calle pero no hay me tomará sino chanchullo en fin Nolis este dijo que llegaría enseñarme pues aquí estoy para esos dispuesta a pagarle no a que lo haga de balde y el meta común trapos

Voz 0229 04:10 también de lo cuela como en dos en la carretera o Desayuno con diamantes

Voz 1 04:14 supongo que usted cree que soy muy descarada o que estoy loca no la creo más loca que cualquier otra persona usted en todo el mundo lo quiere pero no me importa todos vivimos en el manicomio

Voz 9 04:23 o de idealista como en Historia de una monja soy el doctor fortuna supongo que será la nueva sin Lerma en en lo que creo que tengo que ayudar en el quirófano docta se espero que lo aguante mejor que la última hermana lo intenta sus

Voz 0229 04:36 panderos de rodaje y los directores que trabajaron con ella siempre hablaban de su ternura y su amabilidad ejemplo Cary Grant solía decir lo que siempre pido por navidad es otra película con Audrey Hepburn Billy Wilder aseguraba que bastaban cinco minutos ha sonado para enamorarse

Voz 10 04:52 eh tácticos que según ella no había ido a escuelas Damien dramático de había oído hablar de Estaràs ni siquiera charla frente a ellas éticamente nació con ese torneo lo y para ella actuar era tan natural tan fácil

Voz 0229 05:07 Billy Wilder le dio dos de sus mejores papeles en Ariane junto a Gary Cooper en Sabrina junto a Humphrey Bogart y William Holden de compañeros

Voz 11 05:15 la avanzada de la noche y al otro lado de la calle están tocando las Villadangos es el modo que en plena aquí para decir mire la vida a través de un cristal color de rosa

Voz 0229 05:28 Stanley Donen también la dirigió en varias películas chalada Dos en la carretera y Una cara con ángel

Voz 1 05:34 vehículos sólo pensar en ello podría hacerlo permítame que sea yo el juez no la llevaría a París y no tuviera la absoluta seguridad país

Voz 0229 05:42 en esta película Una cara con ángel Audrey pudo hacer las dos cosas que más le gustaba bailar y cantar en My Fair Lady también bailó pero no la dejaron cantar inmune a su disgusto la doblaron en las canciones pero en una cara con ángel no así cantaba Audrey Hepburn

Voz 3 05:57 a él

Voz 0229 06:08 sí

Voz 12 06:13 sí

Voz 0229 06:14 a pesar de su éxito con todas estas películas y otras como que los que no perdonan Sola en la oscuridad Audrey Hepburn nunca consideró que el cine fuera el centro de su vida

Voz 6 06:27 quienes ese dediquen en esta clase de trabajo casi nunca lo dejan a no ser que a no ser que sus alumnos les permita continuaba

Voz 0229 06:33 Audrey no estaba mal de salud cuando en mil novecientos sesenta y siete se separó de su marido el actor Mel Ferrer se casó con un psiquiatra italiano decidió abandonar el cine nunca he llegado con nuevos lo contaremos más detalladamente la sección desde el bourbon pero básicamente fue para cuidar de sus hijos se trasladó Romay vivió como una persona corriente durante varios años

Voz 6 06:54 soy buena cocinera podría ganarme la vida con ello se coser y limpiar la casa planchar aprendí a hacer todas esas cosas aunque nunca tuve ocasión de hacerlas para no

Voz 0229 07:05 en los nueve años que estuvo alejada del cine no dejaron de llegarle ofertas para que volviera gracia no le interesa

Voz 13 07:12 no no no no no puede puede no no no no puedo más estos es ridículo esto es absurdo que este poniéndolo con dimito como usted ni siquiera considera las ofertas

Voz 0229 07:24 no regresaría a las pantallas hasta mil novecientos setenta y seis con la película Robin y Marian en la que Audrey son Connery daban vida a unos Lady Marian y Robin Hood ya viejos y cansados

Voz 1 07:33 varias qué haces con ese hábito

Voz 5 07:36 Boehner he vuelto a casa Marian la guerra ha terminado ahora son la madre quién te puedes volver a Jerusalén

Voz 14 07:42 ah sí

Voz 15 07:50 desde mediados de los años cincuenta ya está prácticamente el día de su muerte Audrey Hepburn se dedicó en cuerpo y alma a la defensa de los niños necesitados

Voz 6 07:57 es el enfoque más sensato del verdadero entendimiento de la plaza nimio

Voz 0229 08:01 pues embajadora de buena voluntad de Unicef enviada especial de la Organización para Somalia los niños africanos se convirtieron en sus hijos de corazón

Voz 14 08:11 aquí Alar

Voz 0229 08:13 una de las cosas que siempre de Seat en mi vida

Voz 4 08:16 energéticos y vuelvo al mismo no tanto recibida

Voz 14 08:21 aquí

Voz 0229 08:22 Audrey Hepburn trabajó en una treintena de películas ganó un Oscar y logró cuatro nominaciones más también consiguió un Emmy un Tony y un Grammy siendo una de las pocas personas que han ganado los cuatro premios grandes del mundo del espectáculo su última película fue Always para siempre de Steven Spielberg estrenada en mil novecientos ochenta y nueve en la que interpretaba a una oye

Voz 16 08:49 mi avión está yo eso lo recuerda una bola de fuego y ahora estoy aquí en el bosque y cortándose el pelo bien esto es que estoy muerto puesto loco

Voz 0229 08:59 el murió el veinte de enero de mil novecientos noventa y tres a los sesenta y tres años de edad víctima de un cáncer de colon su casa de Suiza al lado de sus hijos de su tercer marido el actor holandés Robert Bonner

Voz 17 09:12 es un festín Si la noche de Nochebuena se votó Audrey pudo levantar si bajar al comedor para pasar unas horas con sus hijos y conmigo no iba Es tarde cuando se metió en la cama me dijo Éstas han sido las mejores Navidades de mi vida

Voz 14 09:28 murió en menos

Voz 18 09:31 eh

Voz 8 09:34 eh

Voz 19 09:37 eh eh