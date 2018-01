Voz 1 00:00 besándose Banega cien estudiantes amor

Voz 2 00:04 a jugar

Voz 0544 00:11 me voy a comisaría El último tango en París se había estrenado en Italia una noche de diciembre de mil novecientos setenta y dos a mitad de la proyección un espectador se salió de la sala se fue a comisaría y presentó una denuncia contra la película hay subdirector el fiscal la admitió a trámite ya que opinaba como el indignado señor que la película era un compendio de vicios y contenidos pecaminoso

Voz 3 00:32 qué tal cómo se puede hacer una cosa así

Voz 0544 00:36 el juez condenó a Bertolucci ya Grimaldi el productor a dos meses de cárcel además se les quitó el derecho al voto durante cinco años y la película fue retirada de las pantallas esto es alucinante de qué clase de justicia estábamos hablando pero que era lo que provocaba tanto escándalo la película contaba la relación de una joven francesa con un americano Maduro atormentado por el suicidio de su mujer

Voz 4 00:59 estoy haciendo contigo en este piso el amo bueno digamos que prácticamente lo que estamos haciendo es darnos gusto ya veo que me tomas por una cualquiera que te tomo por una que por una historia no te refieres a una prostituta si una prostituta no solo

Voz 0544 01:17 eres una jovencita Antiqua de complaciente que intenta parece un argumento aparentemente sencillo no escucha será esencialmente una película de amor pues no nada de amor en realidad era una historia terrible sobre la angustia existencial y la soledad del ser humano

Voz 5 01:32 tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre no hay nombres aquí no tenemos nombre que estás lo es posible que lo esté pero no quiero saber nada de lo que ir saber dónde vives ni de dónde eres no quiero saber absolutamente nada tenaz has comprendido nada

Voz 0544 01:47 pero no fue su profundidad psicológica lo que llamó la atención de la gente sino sus escenas de sexo escenas que hoy en día parecen poca cosa pero que en su día escandalizaron a muchas personas dieron fama a la película por entonces la gente se moría por verle el culo a Marlon Brando y sobretodo por encontrar un uso alternativo a la mantequilla del desayuno

Voz 4 02:07 en la cocina hay mantequilla estás ahí porque estabas trae la mantequilla tengo esperando me abajo trae la mantequilla sí porque la escena más

Voz 0544 02:18 polémica y que dio pie a toda clase de fantasías eróticas fue la de la mantequilla que el personaje de Brando utilizaba como lubricante para su dominar a Maria Schneider

Voz 4 02:27 secreto usted familia te voy a contar secretos de familia que haces bulla explicarte cosas sobre la familia esas Santa institución sirve para inculcar la virtud los Salvà

Voz 5 02:41 quiero que repitas mis palabras

Voz 4 02:50 sí

Voz 0544 02:52 puesto con semejantes cartas de presentación la censura franquista en España no dejó entrar ni una sola copia la película estaba terminantemente prohibida pero eso no significó que los españoles nos quedásemos sin verla dígame

Voz 7 03:05 sí yo voy porque va a seguir en coche pero eso no caemos cuatro vamos a decir mientras de Pedro salimos de aquí a primera hora

Voz 0544 03:13 el que podía hacía el viaje por su cuenta hacia Perpiñán la ciudad francesa más cercana a la frontera española donde se exhibía alfil si se salía pronto desde Madrid se llegaba a tiempo para la sesión de noche en el cine Castillejo

Voz 8 03:25 venga chicos al coche que nos quedan muchos kilómetros por delante hasta Perpiñán

Voz 0544 03:29 a las sesiones de sábado empezaban con una Martine ya sin interrupción se proyectaban hasta la medianoche del domingo ex

Voz 9 03:37 se acabó entonces que ha empezar

Voz 0544 03:39 varias agencias de viaje organizaron excursiones los fines de semana para ver la película fletado autobuses desde Barcelona y otras ciudades enseguida los periódicos franceses se hicieron eco de la noticia en pocos meses más de ciento diez mil personas habían visto la película en una ciudad como Perpiñán que no llegaba a los noventa mil habitantes por supuesto la mayoría de esos espectadores eran españoles

Voz 10 04:03 eh Monsieur no son español como estos hambrientos sexuales celtibéricos entonces usted no viene por lo que el tomate no señor yo vengo a ver arte lo que se plantea en esta película es la decadencia sociopolítica de una época que se ahoga en su propia mierda

Voz 0544 04:18 los dueños de los cines incluso invirtieron unos miles de francos por su cuenta para poner subtítulos en castellano a la película

Voz 2 04:27 claro

Voz 4 04:29 luego podría Pray Jovin la Iglesia española enseguida

Voz 0544 04:35 tomó cartas en el asunto

Voz 4 04:37 por aquí no quiero ver ningún kurda pero aquí nadie cree

Voz 0544 04:44 el obispo de Perpiñán indignado con lo que estaba pasando había escrito al cardenal arzobispo de Barcelona para quejarse desde la jerarquía eclesiástica se dio la orden a los párrocos para que en sus homilías abominar de la película de los viajes a Francia para verla

Voz 11 05:03 la otra deja tuvo la lujuria una vez de dejar ahí ya tres

Voz 0544 05:08 el que no debió enterarse muy bien fue el párroco de un pequeño pueblo fronterizo había oído hablar de la película pero pensaba por el título que era una biografía de Carlos Gardel su gran ídolo así que el círculo de Acción Católica del pueblo fletó un autobús para desplazarse a Pérez Jean lo que pasó cuando entraron al cine ya os lo podéis imaginar

Voz 12 05:35 el escándalo y las demandas se sucedieron en varios país

Voz 0544 05:38 dices en Argentina se secuestraron las copias hice abrió proceso contra la distribuidora en Colombia el Gobierno cesó a la junta censora por haber permitido su estreno en Inglaterra fue la primera película en ser procesada bajo las ley de publicaciones obscenas de Gran Bretaña y las escenas más explícitas fueron cortadas entre ellas claro está la de la mantequilla

Voz 13 05:59 pasta no estoy dispuesta a consentir inmoralidad

Voz 4 06:02 en nuestras pantallas que este espectáculo degradante

Voz 13 06:04 depravado a determinar ahora mismo pero las

Voz 0544 06:07 críticas a Bertolucci no sólo llegaron desde los sectores moralistas algunos intelectuales de izquierda le acusaron de haber abandonado suposición de cineasta comprometido Ig grupos feministas se manifestaron también contra la película y subdirector

Voz 14 06:20 que se cree un gran director lo habéis visto su última película trago una lata de Skoda tipo mito una película mejor

Voz 0544 06:29 se quejaban del machismo de la película que presentaba María Schneider como un simple objeto porque no les

Voz 9 06:35 porque cuando te hablo Tiko de impresión de hablar con una

Voz 0544 06:40 también tengo derecho a existir sabes y eso que por entonces no sabían lo que sabemos ahora el engaño al que Bertolucci Brando sometieron a la actriz en la escena de la dominación fue el propio director el que lo confesó en una entrevista de dos mil trece que fue subida a YouTube hace un año provocando la indignación de mucha gente

Voz 9 06:59 es made in the money fue una idea que tuve con Marlon esa misma mañana en el de firmarla pero me porte de una manera horrible con María ya que no le dije lo que iba a pasar sería su reacción combina no como actriz quería que reaccionara al acto de aviación y que gritara de verdad no no creo que ella siempre mi odio por eso a mí e incluso a Marlon Brando porque ninguno de los dos se lo contamos me siento muy culpable por eso sí Gibbs T

Voz 0544 07:32 esta algunos medios han publicado que la violación fue real pero no es cierto aunque eso no quita lo denigrante que resulta engañar a una actriz con una escena que no estaba en el guión y que unos hombres manipulen a una mujer que no estaba en las mismas condiciones que ellos con la coartada artística de buscar una interpretación mejor

Voz 15 07:56 en eh

Voz 0544 08:01 pero volvamos al estreno en España de El último tango en París con la muerte de Franco en mil novecientos setenta y cinco Se pensaba que las trabas para su estreno acabar

Voz 9 08:10 de aquí a que pongan el último tango estamos a un paso

Voz 0544 08:12 pero la película seguía sin llegar a las pantallas los que ya la habían visto presumían del privilegio y de lo cosmopolitas que eran oido hablar

Voz 16 08:20 en Calcuta visto pintan bien viene visto el último tango si la sociedad tolerante la nueva moral la revolución sexual estoy enterado de todo

Voz 0544 08:30 más de dos años después de la muerte de Franco tuvieron que pasar para que el último tango en París llegara a España el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y siete Se hizo un primer pase en dos cines de Madrid y unos días después el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y ocho tenía lugar el estreno oficial en España la gente fue a verla alguno se quedaron tan sólo en las escenas de sexo otros los menos apreciaron su profundidad psicológica hay existencial les toque las hubiera con los años el escándalo y las prohibiciones se olvidaron los verdaderos valores de la película fueron reconocidos por la crítica y el público hoy en día el último tango en París se ha convertido en un clásico hice la considera una de las películas más revolucionarias de la historia del cine