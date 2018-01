Ana Asensio

Voz 2 00:00 yo empecé como actriz aquí en Madrid soy madrileña es bueno actúen un par de series de televisión en muy jovencita decidí que bueno que quería irme a vivir aventuras hiló justifique con la idea de que me iba a Nueva York a aprender inglés y a seguir estudiando interpretación entonces bueno me fui allí durante un año yo llevo yo que es una máquina maravilloso

Voz 3 00:28 los un mecanismo de palancas resortes marchas igual que un reloj bien ajustado siempre preciso gracias

Voz 4 00:38 este año no había suficiente crisis tampoco sabe no había vivido suficientes especie está alguna manera pensé que que quería intentar quedar

Voz 2 00:45 me allí poco más de tiempo como en el pasado ya había trabajado de modelo cuando era más jovencita con a través de una agencia de modelos me responsabilizaron bueno pues en esa ese tiempo que pase irregular esperando mi mi mi permiso de trabajo que fueron cómo no nueve meses macabra los los ahorros estatal bueno viví una experiencia de alguna manera que si hay que vivió aventuras bueno eso fue lo que me inspiró a escribir esta película

Voz 5 01:08 doy gracias a Dios por haberla conocido porque si tienes la suerte de estar con ella escribirá el mejor guión que hayas escrito en toda tu vida

Voz 2 01:16 en el dos mil once decido qué quiero dirigir una película no estudiado cine no ha escrito nunca un guión

Voz 6 01:25 basta con tener una idea un papel todo lo que quieres decir luego contratar a quién para que ponga las cosas en su sitio si tú no lo tienes claro

Voz 2 01:33 pero bueno tengo una idea muy clara que es esta película que sucede en unas horas en un día en el que la Cámara es muy próximo el personaje va con ella a lo largo del día icono del dos mil quince fui capaz de rodar la película y este año se ha estrenado

Voz 2 02:04 no parece muy interesante mostrar ese lado de de Nueva York desde el punto de vista de una neoyorquina de alguna manera porque llevo allí muchos años ya pero también desde el punto de vista abrumador de una persona que acaba de llegar que es el caso del personaje protagonista no como la ciudad a veces es tan intensa los sonidos los los olores los colores todo que como casi paralizante no sabes por dónde empezar es de alguna manera te da la sensación de que hay tantos caminos en elegir bueno sí me me pareció muy interesante mostrar calles que que no son habituales

Voz 10 02:35 así en qué zona en la ochenta y tres comparta ha venido seguro que quieres vivir tan alejado no está lejos papá es mal sitio desde las setenta y nueve

Voz 3 02:44 no cada niño es mal sitio desde la ochenta y seis esa zona

Voz 2 02:48 muy bonita quería filmar la película en un plano secuencia entera

Voz 11 02:53 la primera secuencia de mal de Orson Wells curaba a seis minutos sí que yo creo que no era tan nervioso quizás fueran tres o cuatro ópera montó la película partir de entrada

Voz 2 03:02 así es como lo visualicen en el dos mil once obviamente todo el mundo absoluto disparate bueno pues la por el tema de logística en no tener presupuesto obviamente para bloquear las calles para organizar cosas pues al final lo hice así después modifique y quería filmar cada escena sólo secuencia también eso fue modificado al final porque me di cuenta que en el en la segunda parte de la película me hacía falta para rellenar esos silencios y para generar más tensión me hacía falta una mayor cobertura en el en el rodaje como estilo en cuanto a la historia como quería que la para contar esa historia también una de mis grandes inspiraciones son las películas de los hermanos Dardenne me encanta ese ese tono naturalista y cómo te mete unas historias muy simples pero tan compleja siguiera de de pequeños detalles más antiguo me me fascina Cassavetes y como bueno como filmaba sus películas con esa energía y la Cámara mano improvisación para los buenos son mis como mis influencias más importantes y luego hay un tono surrealista es la película que pues estoy más inspirada en las películas de Polanski de los años setenta es extraño pero cuando descubría un director de cine hace ya muchísimos años fue la primera vez que vi una película con unos ojos diferentes a los míos de actriz o de espectador plano no fue la película azul de esquí sufrido que ha perdido la vida en el accidente se su hijo también descubrió que los que fue como un mundo de de entender que el cine era otra cosa diferente para mí no la pues el director como como que me abrió los ojos de alguna manera desde entonces es cierto que sí que estaba viendo las películas con otra perspectiva pero a raíz de hacer esta pienso mucho más en la edición porque esa es la parte más qué ha sido más difícil para mí la edición y la posición de la cámara

Voz 13 05:07 puedo asegurarle que la Cámara no estará nunca en el alambre la Cámara quedará fue roba haremos el bungalow por la ventana así que solamente se verá la cama lo único que importa es la cama de acuerdo

Voz 2 05:16 por qué eligen poner la cámara en este sitio en tienes es cierto que siempre que veo una película ahora estoy pensando en esas decisiones

Voz 13 05:23 director de un director es una persona quién constantemente el están haciendo preguntas unas veces tiene la respuesta que otras noches me di cuenta que

Voz 2 05:29 para la película aparte que me ha llegado o no la historia de lo que ha pasado han puesto música a uno otra cosa que como cuando cuando introducen la música cuando no

Voz 2 05:43 yo lo escribí antes de que Trump estuvieron el poder los

Voz 10 05:46 si la firmeza ante él está aquí trabajas ahora donar

Voz 15 05:50 quiero comprar la catedral de San Patricio quizá para derribarlo y levantar allí una estructura polivalente muy audaz

Voz 2 05:58 es perfecto porque entra en el debate que está a la orden del día sin embargo a mí no me sorprende es que que sea como algo nuevo cuando en realidad esto es la historia de la de la historia del país es que todos son inmigrantes

Voz 16 06:11 América América América

Voz 2 06:15 además es que cuando conoces son americano siempre te dicen entre ellos mismos se dicen pero tú que eres a no yo soy irlandés o hoy soy italiano osea están diciendo que sus sus raíces sus sus tatarabuelo ya en este caso y que ese mismo Trump está casado con emigrantes que hay una base que está sustentada por una inmigración ilegal y eso está ahí les interesa a ellos no

Voz 17 06:38 una pequeña incursión All Good podría mantener te mientras escribes más obras teatrales

Voz 2 06:42 la verdad es que no me importaría para nada me parecería super curioso ver cómo cómo esto lo hace mente hollywoodiense la verdad me encantaría ver lo que lo que les ocurre hacer ellos se seguro que hacen súper comercial bueno

Voz 4 06:57 no harían mucho dinero sí que estaría muy contenta

Voz 14 07:03 ha sido voy a