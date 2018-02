Play Segunda: Arranca la segunda vuelta (11/01/2018)

Voz 2 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal año estamos aquí bienvenidos al capítulo a ciento treinta y seis de Play Segunda bienvenidos a la jornada veintidós de la Liga Un dos tres después de diez partidos sin perder dijo Álvaro Cervera que el al Cádiz ya sólo le quedan once puntos para llegar a la milonga la milonga debe ser decir que el objetivo de este equipo es sólo la permanencia porque tras ocho visto varias dos empates consecutivos nadie duda de que este Cádiz des claro candidato al ascenso a Primera tiene treinta y nueve puntos efectivamente le faltan sólo once para los cincuenta de la permanencia uno menos les falta al Huesca que tiene cuarenta y que tampoco puede esconder que su tipo ahora es subir de hecho normalmente el líder en la jornada veintiuno acabas subiendo a Primera lo conseguirá no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en cadenaser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con a los mandos arranca a Play Segunda hoy no está Alejandro Rodríguez Toys ha borrado también Paco Hernández así que con el mercado de invierno cambiamos el equipo entero y lo hacemos con los servicios de José Antonio Duro Ladero muy bueno elegido que sólo te has quedado hoy sí pero ahora se encuentra en compañeros de tener un amigo yo te tengo a ti yo estoy contento y orgulloso qué Kent que tenemos que contenidos llevamos en el primer programa de la segunda vuelta en la llamada del ascenso vamos a hablar

Voz 3 01:47 con Alberto Toril de tres partidazos Huesca Numancia

Voz 1643 01:50 el Cádiz Córdoba Rayo Vallecano Oviedos enfrentan primero y cuarto segunda y colista y quinto contra tercero para nuestra entrevista esta semana nos vamos a Pamplona porque Osasuna es noticia por la goleada al Valladolid por lo rápido que silenció de nieve El Sadar para jugar el partido de fin de semana porque sean llevó a la cesión de dos jugadores de Primera y además ha debutado Quique un chaval que mente minutos ha existido ya marcado tuvo un sueño se complica la venta del Córdoba que estaba hecha pero el acto de la firma ha acabado en pelea ahora os contamos y os ponemos al día del mercado de fichajes que en su segunda semana se ha movido y un montón además terminaremos en el consultorio de P segunda nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos de todos los partidos el fin de semana y el cierre con la firma a una Segunda de en la jornada es la XXII comienza el viernes

Voz 1643 03:00 esto suele hacerlo siempre que está Ales pero como bueno está lo voy a hacer yo la clasificación para comenzar la segunda vuelta está encabezada por el Huesca cuarenta puntos el Cádiz segundo XXXIX los dos equipos en ascenso directo luego viene tercero el Real Oviedo treinta puntos los mismos que tiene el Numancia quinto ese al Rayo con treinta y cinco y sexto el Granada con treinta y cuatro por la zona de abajo el Barça B es décimo noveno veintiún puntos el Córdoba vigésimo con dieciséis los vimos tiene el Lorca que es penúltimo hiciera la tabla el Sevilla Atlético también con dieciséis puntos arranca la segunda vuelta que hacemos emplee segunda cada vez que arranca la segunda vuelta elegimos a los mejores de la primera bueno no lo hacemos en Play Segunda vosotros los oyentes desde ahora desde este momento del programa de este jueves da poder votar en nuestra la página web o a través de nuestro Twitter voto pues de nuestros Facebook quién es vuestro mejor once quién es el mejor once de esta primera vuelta en la Liga Un dos tres os aviso votar tiene premios sorteados dos videojuegos Football manager también un pack de productos Mondo que tiene una gafas una camiseta y una mochila así que venga a votar que la próxima semana elegimos el mejor once y elegimos que se lleva a los regalos así viene la jornada veintidós en la Liga dos tres una jornada que analizamos desde ya empleo

Voz 1643 04:24 el primero y el tercero empataron en un partido intenso gran punto ese que sumaron la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Oviedo que les sirve para seguir siendo líderes a los de Rubi terceros al equipo de Anquela por detrás viene el Cádiz ganó al Granada lo hizo uno cero y suma ocho victorias y dos empates en las últimas diez jornadas suma veintiséis puntos de treinta posibles casi nada gran victoria de Osasuna en el partido aplazado del sábado que ese acabó jugó cuando el domingo lo Navarro remontaron ante el Real Valladolid y acabaron ganando cuatro dos con doblete de David Rodríguez el Sporting ganó al Córdoba lo hizo tres dos en la segunda victoria de Rubén Baraja en el banquillo sportinguista hubo finales emocionantes en el estadio de los Juegos Mediterráneos en Vallecas el Almería ganó al Lugo por uno cero con un golazo de falta directa de Rubén Alcaraz en el minuto noventa y uno la verdad buena cara cada vez que marca mete auténticos golazos ir René Ramos paró un penalti en el noventa y tres es la tercera derrota consecutiva del equipo de Francisco el Nàstic se llevó el triunfo ante el Rayo en el minuto noventa y seis ganó dos tres es rompiendo una racha de seis partidos que llevaba sin perder al equipo de Míchel la Cultural Leonesa solo suma una victoria en los últimos dieciséis partidos suele la derrota ha sido ante el Numancia que remontó un dos cero y que acabó empatando a dos también remontó el Tenerife lo hizo en Albacete y los de Martí empezaron perdiendo uno cero que acabaron ganando uno dos y la victoria del Sevilla Atlético ante el Lorca por tres a dos es la primera victoria como local del filial sevillista su segundo triunfo en lo que va de Liga empates además de Real Zaragoza llevar sabe que empataron a uno de Reus y de Alcorcón que también empataron a uno ya seis llegamos a la jornada veintidós de la Liga Un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Alberto Toril muy buenas

Voz 1643 06:11 el resultado sobre todo con ese empate del Huesca que el Oviedo se ha vuelto apretar la parte arriba de la tabla y de hecho hay un dato que me comentaban los compañero Paco Hernández el otro día que llama mucho la atención y es que los cuatro primeros de la tabla llevan al menos los últimos cinco partidos sin perder alguno incluso más como el Cádiz

Voz 5 06:28 bueno eso demuestra lo bien que lo están haciendo que son un equipo muy muy sólido sobre todo como equipo locales creo que están manteniendo una gran regularidad en su en su estadio para estar arriba necesita sacar muchos puntos en tu estadio luego fuera de casa pues tan están demostrando una gran regularidad no yo creo que lo que están arriba son los que están mostrando muy fuerte de lo que está teniendo regularidad y lo que si no se tuercen mucho la cosa pues estarán hasta el final ahí arriba

Voz 1643 06:54 este fin de semana un partido en al Huesca y al Numancia que yo no lo decimos en agosto incluso en la primera jornada de la primera vuelta que fue un Numancia Huesca y en principio será un partido normal de Segunda División y sin embargo ahora es un partido en el que está en juego la lucha pero el acceso directo

Voz 5 07:09 bueno y te indica también que dos son dos equipos que que tiene mucha estabilidad a nivel de club no que están haciendo las cosas que tienen continuidad en el en el proyecto la misma idea luego que tiene un gran criterio deportivo a la hora de fichar de seguir un patrón un patrón de juego de lo de lo que necesita Hay quieren no pues vamos a ver un partido con dos equipos que con con grandes rachas Huesca que que en su campo está siendo intratable prácticamente no ha fallado nada sólo tres empates en once partidos y un Numancia porque viene con con mucha moral sobre todo después del partido de Copa de empatar en campo del Real Madrid con una energía muy muy positiva creo que es un equipo muy fiable en el rendimiento en cuanto al Huesca pues recupera jugadores importantes que la semana pasada lo echó en falta el tipo Melero ir Justo Hernández que al final son jugadores que han hecho el sesenta setenta por ciento de los goles de del equipo y bueno yo creo que que es un partido importante para pues para el Huesca sobre todo porque si es capaz de de conseguir esos tres puntos pues ahora una una hasta una distancia de puntos importante con el tercer puesto no es partido importante del que vamos a ver

Voz 1643 08:14 ante este Huesca Numancia por la parte de arriba que decir entonces del Cultural Leonesa Lorca partido por la parte de abajo muy muy importante yo creo que más seguro para el Lorca que para la para la Cultural pero bueno

Voz 5 08:26 sí yo creo que es un partido de urgencia para los dos tal vez mucho más necesita Lorca que que viene de una racha muy muy mala mala con con cinco derrotas consecutivas y una derrota le dejaría muy tocado para el resto de la temporada incluso con una diferencia de

Voz 6 08:39 eso ya es muy importante porque la culturales en estos momentos que marcan un poco él

Voz 5 08:42 sí el descenso no ha con veintitrés puntos una derrota pues sería ponerse a punto de la Cultural di de puntos en esta competición son ya unos puntos pues casi insalvable no la Cultural necesita yo creo que ganar urgentemente para no meterse en problemas verdad que que es un equipo que que tiene una buena propuesta pero al final empata muchos es creo que es el equipo que más más empates tiene de la competición y luego aparte es uno de los más goleado necesita cerrar su portería hace partido muy abiertos en los últimos partidos creo que la tiene una media de gol el importante de dos goles casi por partido y bueno necesita eso necesita cerrar su portería hacer partido mucho más sólidos y empezar a ganar pues porque se pueden meter en dificultades desde luego

Voz 1643 09:26 aparte de esta cultural Lorca ese Huesca Numancia que ya hemos hablado qué partido Alberto en otra dos a perder a este fin de semana

Voz 5 09:32 bueno yo creo que hay uno que es histórico que es el Real Zaragoza Tenerife pictórico de dos rivales está en primera división que tienen una urgencias muy importante Si bueno y necesitan conseguir la victoria urgentemente el Real Zaragoza vienes de una racha negativa con con cuatro partidos sin ganar está obligado prácticamente a conseguir los tres puntos porque si no se pueden meter en problemas está muy cerca ya del del descenso también tiene una próxima salir de Granada son dos partidos complicados que sí se mete en una situación difícil para un club como el Zaragoza el Tenerife pues bueno intentar ganar para acercarse a los puestos de arriba al final también un club obligado que la temporada pasada hizo una gran temporada X se quedó al final cerca de de descenso y necesita no desengancharse de arriba llega con con muchas bajas y con dudas al final va a tener dificultades Martí en la parte de atrás para formar una buena defensa pero bueno vamos a ver de qué de qué son capaces yo espero un partido en un estadio bonito pues seguramente habrá buen fútbol disfrutaremos

Voz 1643 10:32 pues fíjate seguro que ese Real Zaragoza Tenerife a principio de temporada así que habríamos dicho que era un partido con la lucha por el ascenso directo juegos sin embargo esto es la Liga con dos tres el partido con el playoff y el acceso directo juego a ser Huesca Numancia Alberto muchas gracias y hasta el próximo jueves a Segunda

Voz 1643 10:50 será ahora la última hora de esos partidos más interesantes del fin de semana arranca la segunda vuelta lo hace el viernes a las nueve de la noche con un rayo Oviedo del que vamos a hablar enseguida pero primero vamos a hablar del líder que juega el domingo lo hace a las doce de la mañana a mediodía ante el Numancia ese partido en el Alcoraz en el que está el Huesca en Huesca hasta Luis Abadía sólo nueve horas

Voz 7 11:10 qué tal Oscar en Soria tenemos a José Carlos

Voz 1643 11:12 José hola José Carlos hola qué tal Oscar muy buenas tras el empate ante el Oviedo que es el tercero recibe al Huesca al cuarto con la vuelta a lo decía Toni Lara con la vuelta del mariscal Gonzalo Melero en el centro del campo

Voz 7 11:24 si no sale de una que se método otra el Huesca pero bueno de momento está salvando todas esas situaciones bien el otro día es cierto que fue un buen partido el que se vio ante el Oviedo en el que el Huesca pues marca ganar ese gol de pillería pero luego empata con un sensacional tanto de Aaron se puede considerar como justo pero era importante para el Huesca no ceder terreno no con los equipos que vienen por detrás de hecho no lo hizo porque el Numancia también empataba y mantiene cuatro puntos con la tercera posición aunque es cierto que el Cádiz está pisando el hacer al odio de qué manera ahora recibe al Numancia ya en un partido en el que para nada se fía al Huesca el equipo soriano al que vimos ayer hacer un gran partido en el Bernabéu y sobre todo que sabe que en el Alcoraz tiene que seguir a este ritmo todavía no ha perdido en casa lleva ocho victorias tres empates si quiere mantener esa primera posición que lleva ya ocho jornadas de forma consecutiva como ciudad

Voz 1643 12:13 el Numancia imposible ayer el Real Madrid se confió un poquito y acabaron empatando a dos con doblete de Guillermo no paso el Numancia en la Copa José Carlos está en la Liga intratable pero es para estar orgulloso de gran partido que hizo en el Bernabéu del buen partido de ida que hizo ante el Madrid de que esto lo tiene que valer para seguir esa senda y ese camino y darlo todo segunda

Voz 8 12:34 pues al colas dicho Óscar Soria entera está orgullosísimo de Numancia por esa primera vuelta buenísima que lo tiene cuarto empatado con el Oviedo que es el tercer así que a efectos prácticos tercero a tres puntos del Cádiz a cuatro del Huesca esas eliminatorias de la Copa del Rey dejando en la cuneta a Oviedo Sporting al Málaga de primera división implantando la cara en los dos partidos como decías al Real Madrid con injerencia del árbitro en el primero con los penaltis que si era no eran en fin al margen de eso ayer demostró el Numancia con un equipo de teóricos suplentes que es la apuesta de este año que ha sido premiar a los jugadores que han ido superando las eliminatorias previas el hasta el último día contar con ellos si con ese equipo B el Numancia es capaz de plantarle cara a todo un Real Madrid aunque el Real Madrid tenga también un equipo B sigue habiendo diferencia entre ambos clubes pues uno piensa que si el equipo ha está enchufado y está en buena dinámica por qué no soñar con cotas mayores que en las últimas temporadas que ha sido siempre la permanencia siempre el objetivo a principio de temporada pero con el Numancia es solo ha estado cuatro jornadas fuera de play off de ascenso directo en esta primera vuelta si no aspira a esa pelea pues malamente tendría que darse las las cosas en los cinco últimos partidos tres victorias y dos empates y además con tres partidos fuera de casa con remontadas remontando dos a tres al Valladolid empatando a dos en Osasuna yen León llora viaja a Huesca donde no ha ganado nunca pero con ganas de poner su primera pica Flandes en el Alcoraz con ausencias importantes como la de Julio Álvarez que sigue sin reaparecer sin los dos laterales izquierdos habituales Ripa Luis Valcarce aunque Saúl debutó ayer el fichaje de invierno lo hizo bastante bien con asistencia incluida en el segundo gol de Guillermo tampoco va estar Pablo Valcarce y veremos cómo está Manu del Moral que el pasado lunes sufrió un resbalón por el hielo se golpeó la rodilla ya anda renqueante

Voz 1643 14:15 va a estar seguro Guillermo en punto ayer bigoleador

Voz 8 14:18 en el Santiago Bernabéu nombre que está en racha y que lleva siete goles entre Liga y Copa esta temporada

Voz 1643 14:22 ser un partidazo ese Huesca Numancia el domingo por la mañana a las doce en el Carrusel deportivo Luis Abadía José Carlos muchas gracias y hasta la próxima semana en Play Segunda y luego el segundo de la tabla tiene derbi el caddie juega ante el Córdoba el domingo a las cuatro de la tarde José Ignacio De la Varga caddie muy buenas

Voz 9 14:40 hola qué tal muy buenos también llegará

Voz 1643 14:43 el Cádiz de jugar en Copa ante el Sevilla como este programa lo emitimos antes de la Copa pero puedo escuchar hasta el domingo pues seguramente algunos ya escucha el programa sabiendo es el Cádiz está o no está en la siguiente ronda de la Copa del Rey pero lo que importa para nosotros es pensar en ese partido al fin de semana ante el Córdoba derbi andaluz busca los de Cervera el partido número once sin perder

Voz 9 15:06 para vosotros ni para el Cádiz lo que importa en la Liga

Voz 1643 15:11 en Copa del Rey Juan

Voz 9 15:12 eran o han jugado lo los menos habituales aquí lo que importa es la Liga ese y ganarle al al Córdoba los dichos diez partidos sin perder ocho victorias dos empates dos goles encajados son números tremendos los del equipo de Álvaro Cervera que es verdad que en alguno de estos equipos eh a lo mejor el conjunto de la merecido el empate que Cifuentes la semana pasada ante Granada

Voz 10 15:37 fue posiblemente el mejor del conjunto

Voz 9 15:39 pero la realidad es que estar metido y voluntad inglesa única ganadora Illes sale todo bien ha recuperado a Alvarito salvífico y Álex Fernández está encontrando su mejor versión de es lo decía hace no mucho que está volviendo a disfrutar del fútbol como lo hizo en el Castilla ir poco a poco mercado invernal eu Jeffrey del Lorca Atlético por Valencia es el primer refuerzo para sustituir brindó para ocupar su posición ante eso muy claro el club era esperanzas ganarle al Córdoba a seguir ampliando distancias con los que vienen persiguiendo porque no recortaron Huesca aunque aquí se sigue vendiendo la milonga decía Oltra el otro día de los cincuenta puntos

Voz 1643 16:24 Nos cincuenta apuntó Pérez que el Cádiz los tiene ya casi casi casi en las manos que le quedan once puntos para la permanencia lo normal es que empieza a pensar ahora en otra cosa que si luego no sube como la temporada pasada no será un fracaso de todos modos porque el objetivo es la permanencia pero bueno está bien que Cervera no haga que los suyos piensen otra cosa no

Voz 9 16:43 no lo importante es obviamente echáis sale el inicio de temporada como lo metimos salvarse pero si a estas alturas

Voz 1643 16:52 el puesto de forma conjunta

Voz 9 16:54 cuenta puntos a final de temporada quedó que hacer el Cádiz a día de hoy para no conseguir una vuelta en los puntos que les resta y tiene que dar ese paso al frente entiendo que el discurso de puertas para fuera sea el de la salvación porque es el primer objetivo después cuando se consiga ese primer objetivo se podrá hablar de los demás es una forma también de que haya presión pero a mí no me engaña la ilusión de todos el playoff es pelear porque no por el acceso por el ascenso directo e ir haciéndolo de forma paulatina y la presión que pueden tener Granada que puede tener en Osasuna que a lo mejor Tinell Oviedo esa presión no tiene el caddie a jugar a favor de de esos equipos que más liberado de alas no

Voz 10 17:39 yo creo que lo hace bien pero

Voz 9 17:41 aquí la afición piensa si vale yo cincuenta pues lo primero el superar el primer escalón pero aquí todo junio porque lo volveremos a hacer sobre categoría ya no se consigue bueno pues no la suerte intemporal habrá sido bueno así sacaba bien pero lo de la permanencia un poquito chirriante eh

Voz 1643 18:01 como dijo Cervera otro día nacional hace puntos para llegar a la milonga ésa de la permanencia de abarca muchas gracias

Voz 9 18:07 gran refriega de gripe tiene Álvaro Cervera que te has estado en el banquillo ante el ERE ante el Sevilla resfriado pudo dar Meetic quiera rueda de prensa gripal sobreviene esperemos que el domingo a las cuatro sólo dos días y poco a este algo mejor que no

Voz 1643 18:22 están tranquilos en el Cadí que Cervera no juega sólo elige el once hace los cambios has a Ignacio

Voz 9 18:28 para eso da igual Pelegrí los secuestro

Voz 1643 18:30 del otro gran partido es el claro la jornada va a ser el Rayo Oviedo viernes a las nueve de la noche en Vallecas está Toni López Toni

Voz 11 18:38 hola qué tal muy buenas y mucho más lejos de mi vida

Voz 1643 18:40 a González a la Cali buenas tardes Óscar que no

Voz 0699 18:43 eso me lo habrá contagiado Cervera o no porque ahí estamos pesado

Voz 1643 18:45 tras y la Víctor en lo que has hecho ya

Voz 0699 18:48 la verdad es que sobre todo jugadores del Real Oviedo unos cuantos se han pasado con un proceso gripal durante la pasada semana inadecuada contra

Voz 1643 18:55 nadie la pasada semana así que ya no lo han podido contagiar viene el Oviedo de empatar en casa

Voz 12 19:00 líder de un partido de Entesa

Voz 1643 19:02 es un partido bonito que imparte en el que había muchísimo juego y ahora visita el Oviedo un campo allí toda la categoría si además el único equipo

Voz 13 19:10 ha conseguido ganar en esta Liga en el Carlos Tartiere lo hizo en el primer partido de la temporada dos tres y ahora dos encuentros consecutivos a domicilio ante rivales difíciles primero Huesca como comentábamos ahora el Rayo buena seguir con la buena racha Assens son seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota ha logrado dieciséis puntos de los últimos dieciocho son ya en total treinta desde la plena vuelta los deberes más que hechos en la convocatoria vuelve Juan Carlos el portero también Valentín y se queda fuera por decisión técnica Puig co fabril y están lesionados verdes sancionado y además hay varios apercibidos que aquí tiene que tener cuidado el Oviedo como Forlín llega folk moza Christian el encuentro que va a estar dirigido por Pérez Playas que aquí no trae buenos recuerdos pitó penalti sin existentes ante el Tenerife la temporada pasada hace unos años ante la Cultural un poco alerta tal Oviedo en ese aspecto y luego vamos a escuchar a Juan Antonio Anquela que habla de llevó a eh pasó las Navidades estamos a once de enero todavía no ha regresado

Voz 14 20:06 viene con los Reyes Magos que no espera a nadie cuando venga Beto ha venido yo no sé si es pero siempre les y nos quedamos esperando

Voz 0699 20:13 se pasa el pásalo

Voz 14 20:15 la ahí son veinte minuto veinte ya los Veinticinco comer sino no

Voz 0699 20:22 pues la respuesta de Anquela que el club nos cuenta que es por problemas personales que regresará pero todavía se le está esperando

Voz 13 20:28 que pendientes de si llega para el próximo encuentro que ya será

Voz 0699 20:31 contra el Almería en el Tartiere que grande que en que la es que el que como no gusta escucharles segunda Ghalyoun Charisteas o un abrazo hasta los

Voz 1643 20:37 el Rayo recibe al Oviedo el Rayo de perder en casa ante el Nàstic en el descuento Tony fue un auténtico palacio sí sí segundo a venga

Voz 11 20:46 hasta ya perdido cuando Osasuna cero tres en Liga porque también perdió contra el Tenerife en Copa pero en Liga fue la segunda derrota en casa no Rayo está haciendo un fortín de Vallecas venía con una racha con seis partidos seguidos sin perder igual que que que el Oviedo que de visita ahora roto sorprendente pero es que está siendo un poco el Rayo de este año no no te voy a decir irregular pero no llegamos ver al Rayo que

Voz 1643 21:09 pues a ver al Rayo al cien por cien

Voz 11 21:11 el sesenta o un setenta años llega a estar el Rayo yo creo que quiere Michel que quiere la afición va a costar que mañana esté porque no está rauda Tomás que es uno de los hombres más importantes para para el conjunto de Vallecas ahí en arriba y no juega el que juega Javi Guerra lesionado entonces dos bajas sensibles en apunta que bueno saldrá Trejo de falso nueve como a la vez saldrá hecho de Domínguez y luego habrá que ver en defensa en fin Galán prácticamente sin dorado mañana la convocatoria Michel con firmaremos si esta lavadora o no os y Sandra Amaya Velázquez Abdoulaye igual que tiene alternativa pero bueno un par de bajas sensibles para

Voz 15 21:48 la muchas que ponga dorado que le tengo yo en el fondo

Voz 11 21:51 bueno pues a ver a ver si juego no oye dicho

Voz 15 21:53 a la semana pasada a ver si me bueno

Voz 11 21:55 esa que a ver si se bueno ya ves que jugó el Rayo en Vallecas la penúltima que jugó en el Rayo con un gol de dorado de momentos a que si juega así que vamos a estar en cualquier zona del campo hay nada dos bajas sensibles ya recuperar a volver a la racha volver a ganar por lo menos a volver a hacer un de de Vallecas un fortín

Voz 1643 22:15 me está diciendo de uno que te pregunta para dicho duros y Armenteros ya estuvo en el Rayo Vallecano no

Voz 11 22:19 Armenteros actual Rayo Vallecano pero volvió el Chori volvió Trejo

Voz 1643 22:22 Honda volvió a muchísima gente

Voz 11 22:25 así importante en el Rayo y Armenteros y es posible que vuelva es un rumor que sobre todas líder de América y es que hoy el que era su club hasta el treinta de diciembre el club Santos Laguna estaban a ver si la renovada o no pues hoy ha dado la foto oficial allí en Méjico no estaba Armenteros bien dicen que a esta tarde para rescindir su contrato así que tenemos que estar pendientes hoy Michel ha dicho que no son rumores sólo que no han dicho nada vamos vamos es al final lo que tiene que decir Michel pero como Armenteros vuelva a Vallecas la afición va a estar muy muy ilusionado con la plantilla que ha cerrado este año

Voz 1643 23:02 pues sí con la vuelta de bueno se decide vieja gloria pero de jugadores que han pasado por el Rayo Vallecano que como nos cuenta Toni dos han vuelto ya a casa hay otro vuelve después de Navidad un poquito más el turrón no pudo ser Toni revolver muchas gracias ese rayo viendo en Vallecas partido de la segunda vuelta de la Liga Un dos tres así lo la jornada veintidós en esta Liga aun dos tres otra jornada que vamos a vivir en Carrusel que vamos a contar ya a la próxima semana en Segunda con Alberto Toril y con el resto de compañeros de la cadena

Voz 14 24:09 en Oviedo Quique baraja

Voz 1643 24:11 por Osasuna muy buenas olas muy buenas tardes y cuántos años tienes que lo único que yo no he dicho veinte veinte años veinte años es que estas empezando en esto de futbolín veinte minutos es una asistencia el gol no es que te puedo decir es que felicidades

Voz 10 24:27 muchas gracias muchas gracias y la verdad es que tiene muy contento no porque jugar el primer partido

Voz 5 24:32 en El Sadar

Voz 10 24:34 hay remontar y ganar el partido y encima por pues finalmente un sobre especial para mí no se puede pedir más

Voz 1643 24:41 supongo no bueno estamos a jueves está con el subidón del partido pero habrá un inicio de semana que para qué

Voz 10 24:47 no si ya estoy más tranquilo ya ya ya sin ya todo mucho mejor no pero la verdad es que sí que fueron muy suyo en increíble no pero bueno yo como ya he dicho muchas veces soy consciente de que la realidad es que todavía no ha hecho nada que yo como quien dice dos días y en esto no yo creo que sí pues trabajando mucho para tener más oportunidades y poder aprovechados

Voz 1643 25:08 Juanín veinte años mete gol le das asistencia lo bien que hablas encima eres humilde la leche y además ser Della-Casa además ha nacido en Pamplona Tudela cantera de Osasuna y supongo que hasta de pequeño iría al estadio de pequeño que hace nada

Voz 10 25:22 sí porque yo llegué a Osasuna con ocho añitos mucha muy pequeño en el pasado prácticamente todas las categorías y desde muy pequeño yo he visto siempre Osasuna no hay pues que llegue el día en el que el que pueda jugar en en en el que pude jugar en esta historia no hay ya encima que surge claro que eso es

Voz 7 25:43 eso es algo inexplicable no que cuanta venda Sasuna pensando y soñando un día día había jugar ya que iba a marcar

Voz 10 25:52 claro desde es que desde crío cada vez que nos ha ves un poco aturdido allí siempre quiere es pues trabajar para llegar a ser como ellos soy yo el otro día que tuve la oportunidad de jugar por primera vez allí pues Shas que fue fue como una satisfacción personal increíble

Voz 1643 26:12 si juegas iba sin marca así que te viene a la cabeza de quién te acuerdas que piensa que que se siente

Voz 10 26:18 pagos en el momento de la verdad que es algo en el momento como ya he dicho es que no no daba créditos a no sabía ni dónde estaba no sabía delito porque sea no me imaginaba que que que se diera no lo que sé yo iba en ese momento cosas acuerdas de de gente pues importante no como puedan ser tu familia tus amigos no oí puede dedicarle luego la madre Arena es una persona importante para mí fue todo espectacular

Voz 1643 26:46 qué queda bien y me acordé de Diego Martínez que es el hombre quemado la oportunidad de debutar con Osasuna

Voz 10 26:51 sí está claro el míster ya lo he dicho casi una persona que ha trabajado mucho combinadas de pretemporada que me ha ayudado a mejorar muchísimas cosas en cuanto al táctico en cuanto a los estudios

Voz 5 27:01 virtuales y a mejorar la calidad de las

Voz 10 27:04 decisiones que son cosas que son detalles que parecen se que no tienen importancia pero son luego los en este sentido ha una persona que ha trabajado mucho conmigo que has pero igual al momento en el que mal visto mejor si la oportunidad que me dio pues yo pues intente aprovecharla el mal Sima aportara al equipo por ahí yo creo que que lo pude hacer

Voz 12 27:28 para triunfar en la vida Quique

Voz 1643 27:29 es que hacen falta dos cosas una ser muy bueno eso está claro si eres bueno en lo tuyo acaba llegando alto pero luego se necesita a alguien que te dé una oportunidad como antes Dati Diego Martínez tienes la suerte de que no suena hay un tío que el año pasado por ejemplo trabajaba con el Sevilla Atlético con un filial que le gusta dar aportadas a la gente joven como contigo lo ha hecho ido momento tu esa confianza se la ha devuelto con creces

Voz 10 27:51 está claro en un mundo tan complicado tienes que tener también la suerte de que un entrenador le gusta es que apueste por Ike que te da la oportunidad y luego pues tú eres el que te lo tienes se lo tiene que ganar y hacer el resto en y en ese sentido pues ya conocíamos a Diego pero es una persona muy trabajadora muy metódica muy dedicada Hay ir está claro que también es una persona te regala nada Osa el el se fijan mucho el rendimiento de esos jugadores sí siempre opta pues temen que cree que mejor están hoy yo creo que en ese sentido ajustado

Voz 1643 28:25 es que la llegada de fichajes de invierno ahora por ejemplo la llegada de Borja Lasso te quite minutos en el primer equipo y de disfrutar más todavía de lo que has hecho ya

Voz 10 28:32 buenos ah yo creo que es un grandísimo jugador de techo que el año pasado hizo un gran años aún no y al final yo creo que que es buena no a nosotros queremos lograr el ascenso hoy y queremos que estén hace los mejores no hay ya al final un cuadro sus características pues va a hacer que haya mucha competencia interna que al final eso hace que mejoremos todos los jugadores entonces yo tengo que trabajar como uno más pues para tener mis oportunidades y el ya que las tenga aprovechan las finales lo que va a marcar que pueda jugar más

Voz 1643 29:04 no veo la tabla ve cosas son hasta octavo pero realmente estáis a dos puntos del play off y con un partido menos que tiene que aspirar Osasuna en esta segunda vuelta

Voz 10 29:13 pues está claro que que nosotros tenemos que aspirar siempre a lo máximo no osa tenemos que queremos ascender de categoría no ir como estamos todos pero bueno sabemos que no es un partido que estamos ahí con todos no oí yo creo que que si sea hacemos buena segunda vuelta cuidamos mucho los detalles volvimos a dejar la portería a cero que en definitiva es seguimos mejorando en ese tipo de detalles yo creo que vamos a estar arriba sin ninguna duda

Voz 1643 29:43 te la voy a poner fácil la siguiente la última has cumplido el sueño jugar en El Sadar bueno jugar con Osasuna jugar en El Sadar marcar un gol yo creo son tres sueños te el siguiente de la cierra los ojos cuál es el siguiente sueño de Quique mala

Voz 10 29:58 pues lógicamente como como jugador de Osasuna pues allá de hoy sería el ascenso a Primera División no sea ese sería un sueño que que bueno sería algo que ni en las mejores imaginas no pero está claro que que por encima de todo está el el objetivo colectivo el equipo no voy a día de hoy nuestro objetivo exigiendo y más si puedo ser partícipe esto pues ésa sería lo lo nunca

Voz 1643 30:26 pues no le gusta es que lo diga pero yo yo te voy a hacer una cosa Quique Joseph de Leganés en Leganés se dice que los sueños se cumplen

Voz 10 30:33 ojalá sea así ojalá sea así

Voz 1643 30:35 sí cuando te retires de esto que te queda mucho porque tiene veinte años yo le voy a decir a mi compañero Javier Laquidain digo cuando Quique Haase retiren Osasuna jugó en Primera Tai tantas temporadas fichara de comentarista porque Quique con veinte da gusto hablar

Voz 10 30:48 muchas gracias muchas gracias

Voz 1643 30:50 muchísimas gracias a este rato en Play Segunda que te siga yendo muy muy bien que cumplas todo tú sueñas y nada que si Osasuna acabado subiendo a Primera ese cumple tu sueño en junio pero vamos a Segunda

Voz 10 31:02 va ojalá ojalá que que reciba esa llamada porque habrá sido ahora es síntoma de algo bueno muchas gracias

Voz 1643 31:09 pues Quique muchas gracias un abrazo

Voz 10 31:11 un abrazo a nosotros también

Voz 1643 31:13 jugador que ha debutado con un Osasuna hace nada hace dos partidos ha jugado en Oviedo ha jugado ante el Valladolid y está cumpliendo uno de los sueños que tenía desde pequeñito como nos gusta a nosotros a los de este tipo de cosas en el programa ahora vamos a hablar de algo que yo creo que la gente de Córdoba no lo va a gustar tanto ahora estamos

Voz 4 31:29 toda la Segunda División en Play Segunda

Voz 19 32:02 pues la verdad es que todavía han pasado prácticamente veinticuatro horas y no nos acabamos de enterar muy bien porque cada uno tiene una versión a ver estaba todo acordado el veinte de diciembre hubo un acuerdo firmado sellado pactado oí bueno estaban de acuerdo tanto la parte compradora con Jesús León un empresario cordobés Luis Oliver viejo conocido del mundo del el fútbol aquí en Primera en Segunda División y la parte vendedora en este caso Carlos González máximo accionista del Córdoba estaban de acuerdo en todo en la forma de pago en los plazos absolutamente en todo el mismo miércoles por la mañana se ayer en una notaría en la calle Serrano en Madrid en el último momento la parte vendedora el Córdoba se levantó de la mesa y dio por rotas las negociaciones y hoy hemos conocido además que no es que están rotas sino que están paralizadas porque hasta el día veintidós de enero que es la junta extraordinaria sionistas del Córdoba serán

Voz 5 32:50 de margen para intentar reconducir un poco la

Voz 19 32:53 la situación lo cierto es que Jesús León y Luis Oliver dicen que han cumplido con todo lo pactado firmado y que estaban en todo de acuerdo pero ahora Carlos González dice que no existían garantías de pago al menos no las que ellos esperaba y que por eso todo ha quedado de momento en suspenso vamos a ver que lo que ocurre

Voz 1643 33:10 es que lo que ocurre porque hasta ese día veintidós de enero ahí tiempo José Antonio Alba muchas gracias un abrazo

Voz 0699 33:15 no se produjo al final la firma de la venta

Voz 1643 33:18 del Córdoba las firmas que si se van produciendo son las de los fichajes en la segunda semana de mercado los movimientos se nos acumulan menos mal que está José Antonio Duro para recuperar todos

Voz 21 33:31 el mercado arde Ejido prácticamente cumplimos diez días desde que se subió la persiana de dos mil dieciocho tenemos refuerzos a pares en una semana bastante intensa para todos aunque más en la Cultural allí Pablo Campos y Carlos Martínez han contado ya cuatro refuerzos para el conjunto del Reino a Moutinho han unido Ángel el japonés y de Gucci y el último en llegar Sergio Marcos que lleva ya un par de días entrenando con el equipo también son muchos al menos en intención lo refuerzos a aterrizar en el Artés Carrasco de Lorca ya lo han hecho Gareth dos desconocidos como Malle aunque es difícil que los de Fabri recién llegado a Lorca cubran con garantías la baja más importante de un Eugeni que cambia su objetivo de salvación porel del ascenso lo más directo posible

Voz 22 34:17 asegura que tienen existente y creo que todos los jugadores sabido con empalmar te excita se cree que Nagano estabilidad a la plantilla ya muy buenas tardes

Voz 21 34:33 Eugène y ha llegado directo a Cádiz directos han llegado Saúl García Soria Márquez al Nàstic y puede llegar Jony que estaba a punto de volver cedido a Gijón ilusionante y convincente de la misma forma que lo puede ser más todavía de cara a la zona alta Becerra para el Huesca veremos si llega el movimiento de reporteros aparte se espera que se muevan Fausto tiene Araujo también Dumitrescu el delantero del Alcorcón que ha dejado ya Madrid ir crecía mediante va a llegar a Tarragona o eso es al menos lo que esperan los del nuevo

Voz 1643 35:04 no será el único en llegar porque confirma el Nàstic la cesión la llegada del delantero Álvaro Vázquez que se une a los fichajes ya de Market de Matilla ir de Arzo como decimos el mercado se mueve y se mueve por minuto cada ahora tenemos un par de fichajes segunda División vamos ahora con el consultorio de Sergio Sanz

Voz 1643 35:40 la coronas entre la del Consultorio de segunda como cada jueves con el tío que más sabe de segunda de toda España nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola Serge muy buenas muy buenas Óscar Qué tal tenemos hoy tres preguntas que no llegan por Twitter como hoy son más de las habituales vamos con la primera sí a capella capón la primera serie de Álex Delgado García arroba deje siete que te que preguntar qué qué te parece el fichaje de Eugène y por el Cádiz cual ves como mejor refuerzo invernal por un momento de todos los que se han hecho

Voz 24 36:10 bueno a mi me parece que es un muy buen fichaje una muy buena incorporación yo debería bueno en los partidos con el Lorca me parece que no jugador clave con el Lorca hay que cuando uno ha estado su ausencia lo ha notado muchísimo a los que tiene bastante calidad que tiene llegada que puede comparar son diferentes pues eso puede comprar su labor con la de Gonzalo Melero con un jugador que tanto está la brillando en el Huesca y a mí me parece todo un acierto suele comparar con Aketxe pero yo creo que es bastante diferente no me parece que sea el tipo de jugador que es Aketxe que es un hombre que se mueve más cerca del área y que busca el disparo con la buena zurda que tiene guionista tiene más recorrido un golpeo tan fino como el que puede tener Aketxe pero me parece que tiene quizá más recorrido y que es un jugador con una proyección enorme además con hambre de de sí un faro es un jugador que bueno pues ha pasado a la Segunda División B a Segunda hora con opciones de llegar a primera me parece todo un acierto y me parece que es el de momento de momento yo creo que es el jugador que que puede ser de los más brillantes que se han hecho en este mercado de invierno por ejemplo hay otro es Giuly que veremos el rendimiento que da cuando se recuperen el Lugo porque hay que decir que llegaba lesionado y que cuando tú lo sabes bien cuando llegó como revulsivo por ejemplo al Leganés funcionó de maravilla un jugador muy destacado y queda mucho margen todavía por delante para ver quién es el mejor jugador que incorporarán este mercado de invierno entonces yo creo que huyen y Julie Si muestra lo demostró cuando llegó como revulsivo al Leganés pueden ser cosa ciertos muy importantes

Voz 1643 37:33 la siguiente pregunta llega desde Oviedo Lass y médula azul arroba médula de azul cientos XXVI te preguntas si besa la Oviedo capaz de aguantar ahí arriba lo que queda de año Si tuvieras que señalar alguna carencia del equipo de Anquela serio

Voz 24 37:48 a ver a ver de capaz de aguantarse porque veo que ha pasado mal malísimo momento cuando incluso se llegaba a dudar por alguno de el de Anquela consiguió superarlo y puntilloso a cambiar

Voz 6 38:00 el sistema con un ajuste la línea de cinco atrás convertirse en un equipo muy sólido superar los problemas que tenía fuera de casa grande le estaba costando yo veo que pueda terminar arriba que pueda subir eso es otra historia pero que termine peleando hasta el final de comer porque es un equipo que además ahora va a recuperar va a hacer fichajes sin ficha por ejemplo va a tener datos

Voz 24 38:17 sé que bueno al final salió la la lesión que siempre es una pena explorar en el menisco pero le va a tener fresco porque ha estado dos meses parado iba a llegar como un tiro también al tramo final de la temporada al jugador que veterano goleador va a recuperar a Fabra en el mes de febrero mediapunta del que se habla maravillas si hay que reforzar una posición yo creo que sobre todo delantero no porque si le pasa por ejemplo los ha pasado con Toché tiene Linares pero quizá pueda estar algo algo

Voz 6 38:45 más to home fichar un delantero que además yo creo que lo que está buscando lo quiere porque apostó fuerte y lo conoce también por por Koné lo que pasa que luego las diferencias económicas fueron imposibles de salvar un delantero que también pueda caer un poco blanda para ocupar la posición de Saúl ver Hong cuando quizás del juegue algo más algo más por dentro como hemos visto a veces meterse hacia dentro que pueda caer hacia la banda izquierda para mí sería perfecto

Voz 1643 39:08 pues la última pregunta Nos Lass y Matías García arroba hoy

Voz 16 39:12 qué te pregunta cuál es la clave para ascender este año vista la mitad del campeonato yo que soy un ventajista

Voz 1643 39:18 Le diría Matías que claro lo que hay que hacer es un punto más que el tercero ganara la final de los play o pero seguro que estuve escapado aportar aquello

Voz 6 39:26 bueno yo lo que creo es lo que siempre siempre defendido Oscar no no hay nada nuevo en esto encajar encajar poco más que encajan poco sobretodo intentar mantener la portería a cero en muchos partidos porque luego me dices bueno encajar poco vale pero sin Cajasur uno cero uno uno cero uno cero no entonces al final al final no te vale no pero manteniendo la portería a cero no es un simple estadística estadísticas que lo hemos visto por ejemplo el Real Oviedo que decíamos estaba en una situación complicada consiguió con Alfonso Herrero mantener cuatro Alfonso recetó a la defensa obviamente tres pero que hubo cambio de portero con durante cuatro partidos seguidos portería a cero encajó un gol forma desgraciada en Huesca está ahí arriba el Cádiz sabes que es muy difícil abrir la lata de ha llegado a incluso más siete victorias consecutivas sin y luego en empate vuelve a ganar es muy difícil hacerle gol hemos visto que hay otros equipos como padres en bueno hablábamos el Huesca incluso no que está arriba con la hace muy poco muy poquito goles hay otros equipos que no consiguen hacer goles

Voz 25 40:24 sí les cuesta mantenerse Correa cero

Voz 6 40:27 y lo pagan mucho creo que el Cádiz ha marcado los mismos goles me parece que lo mismos que el Zaragoza fíjate el Zaragoza y fíjate el Cádiz no pero claro es mantener la portería a cero defender bien yo creo que en todas las categorías no son en segunda división pero en la segunda más todavía porque las diferencias arriba nosotros no son tan grandes como puede ser en Primera si consigues defender bien y mantener tu portería hacer bastantes partidos puede parecer algo opio pero no lo es porque por ejemplo tener mucho potencial arriba como tiene el Real Valladolid sino defiendes bien no es suficiente

Voz 1643 40:57 lo decimos siempre es el ejemplo Valladolid marca muchísimo pero lo meten casi lo mismo que marca sanos la clave para estar arriba en segunda la clave siempre mantener la portería a cero el equipo menos goleado acaba estando arriba Serge muchas gracias responde a las preguntas hasta el próximo jueves en Play Segunda un abrazo

Voz 6 41:14 un placer a vosotros adiós

Voz 1643 41:30 claro que lo puntos hemos hecho en Tengo una losa dice la mala noticia o cómo se han librado al ex y Paco sale verá hoy del programa que se han marchado yo creo que es porque no tienen es decir los puntos adelante seguramente les habría ganado claro por eso no quieren estar de la competición hoy duro es entre tú yo yo siempre cumplo mi guarismos con me dicen bueno a ver si cumplen más que yo en cuarenta

Voz 3 41:54 hasta cuarenta y dos cuadros con es malo

Voz 1643 41:57 estoy un cuarenta y uno es esta jornada además que tengo a David Fernández que marcó el otro día con el Alcorcón en Reus pues yo tengo cincuenta y cuatro puntos diecisiete puntos de Jaime Matas con eso doblete ante Osasuna que no sirvió de nada

Voz 20 42:08 bueno al final como dos escucharte con Barja ganó

Voz 1643 42:11 el Osasuna ha sido el que más me ha apuntado no dorado que cuenta con Toni si Michelle para dorado pero te lo pide todas las semanas pero estaba lesionado no jugó el otro día por eso ya pero no avisa ni me vais a Palacio no me lo dicen vi yo lo dejo mi equipo yo la semana pasada estaba con el Leganés con la Copa luego con la Liga y me de desconectó de lo que hace el Rayo Vallecano que la gente venda

Voz 0699 42:31 bueno a no ser que fichó por el Nàstic que tiene bastante pinta sobre todo lo de llevó a yo no tengo un equipo lo tengo que como suplente y no sé si dejarlo aparte

Voz 1643 42:39 es también lo tiene bueno yo quiere tener no está lo está esperando un poco bueno en la jornada yo tengo cincuenta y cuatro tu cuarenta y uno en la gente que mira por no haber paredes Naranjo ha hecho noventa y ocho los mismos que Enric y FBI luego EFE Cádiz Agadir Club de Fútbol noventa y cinco a la gente que que sabe que ha dominado la última jornada allí en la general que yo tengo mil doscientos cuarenta cuatro puntos estoy el ciento setenta y ocho quemadas el casi dos mil no está mal que yo voy a sacar pecho no está mal no sabía entonces pero claro tengo mil doscientos cuarenta y cuatro es que Javier Frías llevar ya mil quinientos diez puntos yo no me cojo ya que al final definiendo en toda la segunda están muy por detrás porque deja yo Jito de Manolete que lo nombramos todas las semanas mil cuatrocientos cincuenta y ocho y Juan Antonio Burgos mil cuatrocientos cuarenta y nueve los mismos que Julio III todo García nombre que suena cada uno pero bueno nombre son raro pero de segunda porque están ahí arriba están pugnando por ganar la camiseta eso es así que en este mes de diciembre del Nàstic Chile ves tú fichaje cada hora acabamos de dar un momento poner la mesa del Nàstic y lo mismo Rodrigo Fito la víctima ya que a tu mito y Álvaro Vázquez Álvaro Vázquez también el hermano del de Operación Triunfo si te Raúl era el malo de Álvaro Vázquez Álvaro Vázquez es el amparo de Raúl el que triunfa en Operación Triunfo bueno esta gente triunfará nosotros no vosotros seguro que os vais a poder llevar la Play Station cuatro que regalamos a final de temporada Isidoro hoy ya dicha dicho al programa arranca la encuesta para votar a los mejores de la primera vuelta podéis ganar dos videojuegos Football manager un pack de productos de fumando así que venga a votar a votar una cosa de segunda para para que hagáis vuestro mejor once en esta jornada vamos a darnos antes duro yo las mejores pistas para hacer esa alineación

Voz 3 44:27 es comenzamos con el Rayo Oviedo los locales llegan tras perder en casa ante el Nástic cuenta

Voz 0699 44:32 con las bajas de Raúl de Tomás por sanción las ya conocía