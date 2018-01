SH466 Conocemos por dentro el futuro Gran Museo Egipcio

Voz 1 00:00 ah no

Voz 0772 00:13 a prácticamente desde que tengo uso de razón hace casi dos décadas de razón Egipto lógica me refiero lógicamente eh se comenzó a hablar empezó a correr el rumor de la existencia de un proyecto de un increíble majestuoso proyecto para construir para levantar un nuevo Museo Egipcio nuevo Museo de Arqueología faraónica que sustituyera un poco al Museo del Tahrir al Museo de la plaza del corazón central de la ciudad de El Cairo de la capital de Egipto en donde se iban a exponer pues todas las grandes piezas de del mundo faraónico pues bien ese proyecto poco a poco con el paso de las décadas va cobrando cuerpo parece que se va convirtiendo en una realidad a lo largo de los últimos años hemos vivido muchas etapas de inauguración de clausura de futura inauguración de un nuevo retraso nueva clausura el edificio está como digo cobrando forma se puede ver muy cerquita de de la zona de las pirámides donde se encuentra en la meseta de Giza las pirámides de Keops que fueren ibicenco unos allí Se espera que a finales del próximo año a finales de dos mil dieciocho tenga lugar la inauguración de este Gran Museo Egipcio que no va a ser un museo que sustituya al de Tahrir no va a ser un museo con grandes obras maestras de la historia del arte faraónico sino que va a acoger sobretodo el tesoro de Tutankamon con muchas piezas que hasta ahora han permanecido en los almacenes hay que pensar que el tesoro del faraón niño pues tiene casi más de cinco mil objetos Hinault todos ellos exponen en el Museo Egipcio que hoy conocemos en la plaza de Tahrir además de este tesoro de Tutankamon va vamos a poder ver pues grandes obras de la historia del arte faraónico muchas de ellas grandes desconocidos que por circunstancias diferentes por su tamaño o porque no se ha encontrado el momento preciso para poder exponerlas pues han estado los almacenes han estado en lugares quizá menos visibles para los grandes circuitos turísticos hace unas semanas tuve la oportunidad de viajar a Egipto gracias a un viaje de prensa organizado por Sama Travel quiero dar desde desde aquí las gracias a toda la ayuda que nos prestaron para poder realizar este este trabajo y la visita al Gran Museo Egipcio allí de la mano de Islam Mustafá que es coordinador de medios de comunicación del museo y uno de los técnicos que habla un español bastante bastante bastante bueno tuvimos la posibilidad como digo de de poder compartir con él algunos minutos en este Gran Museo Egipcio los laboratorios de trabajo que es la única parte del nuevo enclave que hoy por hoy está abierto no al público pero sí para el trabajo de los expertos de los especialistas que bueno pues lleva como digo de trabajando pues casi dos o tres años sino me si no me falla la memoria pues bien islámico estafa e a nuestras preguntas de cuando se inaugura realmente el Gran Museo Egipcio cuál es el secreto pido que tiene este nuevo gran museo no respondía de esta forma

Voz 3 03:38 estamos planeando horas tener una inauguración parcial de las guerrillas galerías de rey Tutankamón y también las grandes escaleras al fin de él el próximo año no marzo más estoy Aprilia era el plan antiguos ha cambiado por razones pero aquí lo más lógico y también lo que estamos haciendo ahora es tener el museo una un grado eh vamos a después de las elecciones presidenciales que empezamos desde agosto o septiembre pero claro que vamos a publicar

Voz 4 04:09 bueno es que la verdad aquí no no concentramos en las obras maestras o las piezas más famosas del museo pero trasladamos solamente las piezas que sirven nuestra identidad del museo pues o no vamos a trasladar todas las piezas que estamos acostumbrados deber y también de explicar en el museo y los otros museos solamente aquí porque si hacemos una comparación muy rápida aquí la área de exhibición del museo es cinco veces más grande del museo antiguo y también el tamaño o el número de las piezas que están expuestas aquí es casi la mitad de las piezas ahí en el museo tiene más de cien mil veinte eh mil piezas que también tienen doscientos mil piezas en los almacenes pero aquí solamente tenemos cincuenta mil en exhibición permanente y otra cincuenta mil en nuestros almacenes pues aquí no concentramos en las piezas más famosas sólo concentramos en las piezas que nos ayudan a enviar un mensaje concreto del museo o las distintas de museo como hicimos nuestro trabajo el escenario de la exhibición del Museo

Voz 0772 05:28 como decía al principio la única parte que hoy es visible más allá de la enorme estructura de cemento y hormigón con esas grúas que desde la carretera de Alejandría de algunos museos perdón de algunos hoteles que hay alrededor del espacio que va a ubicar el nuevo museo como mera ambos el antiguo meridiano el joven pic en la actualidad la única parte de el de este nuevo espacio que trabaja y que funciona sólo es laboratorios de restauración un enclave que desde luego supera cualquier expectativa que se pudiera haber tenido en un principio en relación a lo que se iba a llevar a cabo en este lugar en el Gran Museo Egipcio no es laboratorios son extraordinarios lo conozco quizá ningún referente ningún paralelo con esa calidad no solamente en el componente humano que quizás es lo más importante sino en los medios en los aparatos en la infraestructura en la distribución de diferentes espacios espacios picados pues a los orgánicos a piedra a madera restos humanos en definitiva un montón de de espacios perfectamente acondicionados para lo que se espera de una gran institución común gran museo como el que va a ser el Gran Museo Egipcio para el siglo XXI islámico estafa no se adentró en uno de esos laboratorios dedicado precisamente a los elementos orgánicos y esto es lo que descubrimos con él

Voz 3 07:02 estamos aquí en el primer laboratorio dedicado para conservación de todas las piezas orgánicas como papiro como las sandalias de rey Tutankamón que claro que tenemos unas piezas el expuestas en el Museo Egipcio pero esa pieza estaban en los almacenes del museo cuando recibimos esas piezas aquí estaban en un estado muy muy mal preservado preso en estamos mucho tiempo para que votamos primero documentar su estado actual también a buscar en toda la documentación que tenemos para saber exactamente cómo fue estas piezas que que tenemos como esta cuál es su el lugar original para que podamos recuperar la forma original de esas sandalias pues es un gran trabajo por nuestros conservadores que están trabajando aquí son los conservadores mejor conservadores en Egipto que están trabajando ahora en Brandes tenemos aquí una cooperación con Japón que están dando unos dos préstamos como una parte de financiación del proyecto son préstamos que Egipto el gobierno egipcio va a devolver todo ese dinero después de tener en museo abierto y también al mismo tiempo tenemos cooperación técnica cooperación técnica para dar cursos de preparación y entrenamiento para nuestros conservadores y al mismo tiempo con darnos unos materiales que estamos utilizando como este o las hojas así que estamos usando para en envolver en nuestras piezas son hace pues son muy seguros también protejan de todas estas piezas sin ningún problema en

Voz 3 08:54 día veintiuno viene del Museo Egipcio es un papiro muy importante porque es una parte de Libro de los Muertos no tenemos muchos ejemplos del Libro de los muertos

Voz 3 09:10 se considera como una Master Peace es una pieza muy importante para nosotros si pieza maestra porque viene de un tiempo muy importante es la dinastía XXI no teníamos muchos documentos que datan a esta época de al mismo tiempo es un papiro real de una reina que estaba en este

Voz 0772 09:39 me el gran protagonista la gran estrella del nuevo Museo del Gran Museo Egipcio para dos mil dieciocho o dos mil diecinueve cuando se inaugure realmente va a ser Tutankamon el tesoro de Tutankamon como decía antes quizás se ve de una manera bastante angosta en el actual Museo de la plaza de Tahrir el que mus el que visitan todos los turistas con vitrinas que bueno es prácticamente son las mismas que colocó Howard Carter el descubridor de la tumba en la década de mil novecientos veinte y que si bien es cierto que la parte del Tesoro con la máscara las joyas los ataúdes antropomorfos pues fue remodelada y acondicionada hace practicamente pues quince años creo que fue lo cierto es que el conjunto general de la exposición de Tutankamon tal y como está hoy deja mucho que desear el Gran Museo Egipcio se ha marcado como objetivo ofrecer al gran público una nueva visión del tesoro del faraón niño eh las expectativas dicen que la inauguración total del museo será en el año dos mil veintidós coincidiendo con el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamon una fecha realmente increíble sobrecogedora me atrevería decir para todos los que amamos la egiptología para todos los que amamos la historia del Antiguo Egipto pues bien muchas de esas piezas están siendo ahora trasladadas al Gran Museo Egipcio a estos laboratorios que hemos visitado están siendo tratadas allí para que en pocos meses en pocos años puede ser disfrutadas por el gran público

Voz 3 11:24 desde el el cinco mil pies hacia hemos trasladado hasta ahora más de tres mil cincuenta piezas solamente tenemos menos de mil piezas están ahora expuestas en el Museo Egipcio si Tahrir esas piezas están en una buena conservación no tiene no necesitan mucho trabajo de conservación pues ya hemos aplazado el tiempo de trasladarlos aquí al museo solamente una semana antes de inaugurar un museo porque no tiene mucho tiempo para conservar y también un equipo de nuestros conservadores han ido también van a ir varias veces al Museo Egipcio de ahí para hacer cualquier proceso de conservación necesario para esas piezas para que tengamos a esas piezas preparadas listas a nuestras inauguración porque no se puede eh eh tú es trasladar todas las piezas dejar las baterías ahí vacías ir en mucho tiempo solamente queremos trasladarlos sí sí el momento de inaugurar un museo para quien para que no tengamos un tiempo el pasado enero Melis este collar estaba expuesto en el Museo Egipcio antes el Tahrir también estaba conservado antes pero cuando recibimos esta pieza aquí hemos descubierto que la conservación de esto espiar no fue correcta también el orden de estas piezas cuando hacemos comparación entre las fotos originales de esas piezas el estado actual cuando recibimos esta pieza que no es el correcto orden pues hemos decidido desmantelar otra vez todo el cuidar como pegamos aquí a ponerlos en el orden correcto como el estado original con hemos descubierto en la tumba de Tutankamón es algo que necesita vencer dos meses o tres meses para hacerlos pero también es que como James de nuestro conservadores muy paciente para acertada es

Voz 0772 13:23 en muchas ocasiones se ha criticado yo he de reconocer que yo he sido quizá uno de los más ácidos a la hora de realizar esas críticas con los métodos de trabajo empleados por los egipcios a la hora de restaurar su patrimonio eh me ha tocado más de una vez pedir disculpas porque realmente creo que esas esos comentarios estaban fuera de lugar es cierto que ellos han cometido errores han cometido errores en la manipulación en como hacen muchas cosas como ese proyecta luego es en televisión etcétera pero también nos tenemos que mirar a nosotros mismos no es la primera vez que nosotros en un país tan aparentemente evolucionado desde el punto de vista de las técnicas arqueológicas como pueda ser España como digo no es la primera vez que metemos la pata no nos equivocamos y hacemos verdadera el chapuzas pero bueno todo eso ha quedado atrás Egipto es en la actualidad uno de esos referentes en el mundo de la restauración es cierto que cooperan con muchos extranjeros pero muchos de los conservadores egipcios están formados en lugares como Europa Estados Unidos en otros continentes han sabido revertir en su propio patrimonio pues muchos de esos conocimientos que han adquirido fuera prueba de ello lo encontramos en estos las oratorios del Gran Museo Egipcio las técnicas de trabajo son realmente extraordinarias en muchas ocasiones son innovadoras o incluso pues permiten que sea cuando no se tiene la certeza final de cómo es el trabajo que hay que desarrollarse y digo que dejan las puertas abiertas un poco a las expectativas de nuevos trabajos que puedan realizarse en el futuro

Voz 4 15:05 estamos ahora en el laboratorio de la madera todos los objetivos

Voz 3 15:10 objetos que tenemos aquí o las piezas son fabricadas de madera también son muy muy afortunados porque estarán responsables de la conservación y restauración de la mayoría de la colección de la de Tutankamon porque la mayoría de su colección fabricada de madera lo que estamos haciendo aquí es

Voz 4 15:30 algo como Eric E

Voz 3 15:32 Ohrid descubierto de la colección de rey Tutankamón porque varias veces cuando recibimos piezas aquí con falta de documentación cuando estamos trabajando en estas piezas descubrimos

Voz 4 15:45 en información nueva

Voz 3 15:47 modificado la documentación que tenemos también añadimos varias informaciones muy interesantes

Voz 4 15:54 como el tipo o o la calidad de de madera que estaban utilizando todo eso todo

Voz 3 16:02 de esas formaciones son muy importantes porque reflejan las relaciones exteriores de Egipto en ese tiempo como Egipto y llegó a varias veces del mundo

Voz 4 16:10 pero para importar y exportar el la madera toda la colección de rey Tutankamón estaba dividida entre el Museo Egipcio en Tahrir

Voz 3 16:20 en el Museo de Luxor con el tiempo

Voz 4 16:23 si pudiéramos utilizar estas piezas para hacer unas pruebas de las material que utilizamos de conservación para saber exactamente si es un material son adecuados para que esta versión uno también puede ser que con el futuro vamos a descubrir y maneras o tecnologías nuevas para ayudarnos a saber exactamente más información sobre esto y como creemos devolver otra vez todas las piezas caídas a su lugar original imaginación no tiene lugar en nuestro trabajo si tiene vemos una información firmada cien por ciento trabajábamos y empezamos a devolver esas piezas a su lugar original sin no tenemos una información dejamos esto

Voz 3 17:08 para las generaciones futuras o próximas generaciones iban tendrán más oportunidades para cuando para eso

Voz 4 17:19 porque ahora el desafío más grande que enfrentamos aquí en la conservación es la oración previa no no quiero decir que es conservación incorrecta pero era la restauración conservación correcta en ese tiempo pero ahora hemos descubierto maneras y tecnologías más eficientes

Voz 0772 17:42 para ir acabando con esta visita rápida al Gran Museo Egipcio que hemos realizado hace pocas semanas lo queríamos dejar de de visitar pues una de las salas que a mi más me llamaba la atención que es el trabajo de las grandes piezas de esas piezas que pesan en ocasiones decenas de toneladas Ike muchos museos en la actualidad pues no tiene la infraestructura o los medios necesarios para poder mover las para poder transportar las para poder en definitiva trabajar con ellas y a largo plazo exponerlas al gran público el Gran Museo Egipcio Nos lo cuenta Islam Mostafa coordinador de medios de comunicación en el en el museo nos habla de esta sala de este nuevo laboratorio que precisamente está diseñado para eso para poder trabajar con esas gigantescas estatuas a las que nos tienen acostumbrados los faraones

Voz 4 18:35 sí pues como he dicho en mi introducción que tenemos aquí dos laboratorios de las piedras uno para los tamaños pequeños que podemos

Voz 3 18:44 como seres humanos podemos leer

Voz 4 18:46 hay a trabajar ese es el segundo laboratorio que tenemos para los tamaños grandes también en la inauguración parcial que estamos planeando tener el año que viene tendremos las galerías Derek Tutankamón y las grandes escaleras las grandes escaleras donde tendremos ochenta y siete piezas estarán expuestas para reflejar la evolución de la civilización egipcia desde la época prehistórica hasta la época grecorromana pues este es el laboratorio dedicado para restauración conservación de las piezas que serán expuestas en las grandes escaleras desde el decenio de ese laboratorio es totalmente diferente que los otros laboratorios porque aquí hasta esta puerta principal vimos los coches que vienen con las antigüedades y también con eh grúas podemos mover las piezas por ejemplo tenemos allí un capital de una columna que sólo ves a más de diez Tones o diez toneladas solamente capital de una columna su podemos imaginar cómo pesa el resto de esta Klum también tenemos aquí piezas de todas las partes de Egipto se mezcla de Ahmed viene de Luxor tenemos una estatua de alabastro de Merinos el fundador de la tercera de aquí quiero aclarar una cosa como he dicho en la escuela de restauración conservación de Egipto no adicionales las cosas perdidas o no a partes adicionales para las piezas solamente guardamos la parte original pero en unos casos excepcionales teníamos que ir a desayunar unas partes no a Barack guardar el equilibrio de esas bien

Voz 0772 20:40 una gran expectación es la que está generando los trabajos en el Gran Museo Egipcio que Dios mediante será inaugurado a finales de este año que va que va a entrar ahora en dos mil dieciocho si no es ahora en dos mil dieciocho seguro que es en dos mil diecinueve dos mil veinte por lo menos una inauguración parcial de alguna desde de las salas con los tesoros de Tutankamón y un montón de cosas curiosas yo tuve la oportunidad de de visitarlo gracias a ese viaje de prensa organizado por Sama Travel a los que quiero dar de nuevo las gracias desde aquí para poder compartirlo con todos vosotros en estos últimos minutos de Ser Historia