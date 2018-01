SH466 El enigma del vaso

Voz 1 00:00 no me creéis pero yo vi a los Iberos dominarla hace más de dos milenios Joan mire sus dibujos en la cerámica IVI aplica su inspirarse en ellos siglos después la bella diosa de meter protegía sus cosechas las mujeres tocaban ancestrales melodías con extraños instrumentos vi como todos alegres eran ricos y felices en sus hogares pero de pronto todo cambio quedaron atrapados entre los dos imperios más potentes del Mediterráneo

Voz 0772 01:00 comenzamos un nuevo bloque aquí en Ser Historia viajamos a Valencia muy coqueto hemos comenzado hemos iniciado con un fragmento de un vídeo promocional del yacimiento ibérico de Lliria como digo en Valencia uno de los lugares más increíbles en los queremos cercar a conocer está espectacular cultura de de poca Pérez romana nos vamos a mover entre los siglos IV tres dos antes de nuestra era pues con una serie de de vestigios arqueológicos que han llegado hasta nosotros que nos hablan de un pueblo muy sofisticado de un pueblo realmente avanzado para el excepto que tenía en aquella época de este tipo de de culturas y cuyo contacto con Roma pues supuso no solamente pues uno de los grandes momentos de eclosión del mundo ibérico sino ese intercambio de influencias culturales como digo han llegado hasta nosotros de de mil formas y de mil representaciones tanto artísticas como literarias en definitiva de un montón de de perfiles de perfiles culturales hasta el próximo mes de marzo de dos mil dieciocho podemos disfrutar en el Museo de Prehistoria de Valencia de una exposición que quiero recomendar desde aquí el enigma del vaso obra maestra del arte ibérico una exposición que gira alrededor de una de las obras emblemáticas descubiertas en este yacimiento de de Lliria el vaso de los guerreros estamos en el siglo III antes de nuestra era y como digo otra a raíz del del cual pues podemos tomar un hilo conductor para conocer cómo era el mundo ibérico de este periodo Jaime Vives Ferrándiz bienvenido a Ser Historia

Voz 2 02:34 hola buenas Jaime Vives

Voz 0772 02:36 Ferrándiz es el comisario de esta exposición uno de ellos junto con Elena Bonet y queremos hablar con él sobre la historia de este vaso no podemos ver ahora en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Facebook arroba SER Historia o en el Facebook que Ser Historia algunas fotografías de este espectacular vaso Jaime cómo cómo se descubre este vaso como decía habrá que era del siglo III antes de nuestra era hasta nosotros

Voz 0929 03:02 pues bien el vaso llega hasta nosotros con una Historia que forma parte también de ese enigma no como hemos llamado la exposición llega a través de excavaciones arqueológicas del parte de las aquí la investigación que lleva a cabo el servicio de investigación prehistórica de del Museo de Prehistoria en el año treinta y cuatro en aquellos años el servicio de investigación prehistórica estaba excavando en Lliria en el en el yacimiento del Tossal de Sant Miquel que así se llama a que ha sido identificado años después en la investiga acción por esa esa identificado allí la la la antigua ciudad de de ETA salir ahí se ubicaba una una gran ciudad de que bueno que generaba pues una actividad económica una gran población etcétera y allí bien en las excavaciones en aquel año XXXIV en concreto en una mansa nada que comenzaban a a medida que bueno que se enumeraba en en los departamentos que iban excavando en las habitaciones tal pues en los departamentos que ellos llamaron doce trece catorce ese excavó un recinto cultural un recinto sacro ir despacio el activamente pequeño quizás identificado como un pozo motivo aparecieron una serie de fragmentos cerámicos que es lo que ocurre compuestos resultaron ser unas obras obras magníficas no de la alfarería hay del arte ibérico y en concreto uno de ellos es esta cerámica el que llamamos vaso de los guerreros por aquel entonces se denominó perdona en aquel entonces se denominó en cuanto lo descubrieron que empezaron a ver la decoración que tenía pintada lo llamaron el vaso de el de los guerreros con coraza y por la característica decoración de las alzas de los de los guerreros sin embargo luego se ha realizado un poco pues que no quizás las que llevaban eran protectores no eran aptas metálicas que pensar en cosas metálica sino en protectores de textiles eso de cuero

Voz 0772 05:05 lo más llamativo de este tipo de objetos de un objeto cerámico más allá de de la FAS toxicidad que que pueda generar un hallazgo arqueológico relacionado con piezas de oro o de otro tipo de metales es la cantidad de de de preguntas que hace al arqueólogo y la cantidad de respuestas no que también ofrece a la investigación para que ese uso por qué en qué contexto que se rompió no porque apareció fragmentado todas esas preguntas pues incitan como digo es reflexiones al investigador para intentar reconstruir la historia

Voz 0929 05:36 sí sí efectivamente IS a partir de ese hilo de las preguntas que tiramos a en relación a ese título de la exposición el vaso cuenta en plural también los enigmas del vaso y así se ha estructurado la exposición y a partir de preguntas básicas que día en la investigación arqueológica como bueno donde se encontró para que ese utilizo que representa claro el friso el friso decorados enigmático en sí mismo hoy ha sido fruto durante estos ocho años de la investigación y de la ida a duras que ha suscitado pues de pues ese es un es un claro ejemplo de de de diferentes visiones contradictorias pero bueno mutuamente también enriquecedoras no en algo de algún modo a sobre que que hasta ahora ha presentado ahí a ultimamente también pues es hace llegados puestos a ver eso en su contexto la pieza en su contexto es decir en su en su lugar de hallazgo puede ser este espacio concreto del que ha hablado este pozo motivo o también el edificio en el que se encontró y luego en una escala mayor la ciudad antigua ciudad de de ETA en la que se encontró o el paisaje en el que estaba un paisaje en el que quizás diferentes comunidades se podían agrupa eh regularmente a lo largo del año en actividades ceremonias etcétera En este lugar sacro a partir de dos las preguntas posa como hemos estructurado la exposición con la pieza obviamente central protagonista que es el va sobre los que Re2

Voz 0772 06:59 eh lo comentabas antes al principio de esta charla Jaime Vives Ferrándiz comisario de la exposición el enigma del vaso del Museo de Prehistoria de Valencia que quizá la propia esencia de de esta pieza este relacionada con algún tipo de ritual no y que esa ruptura esté vinculada pues eso algún sacrificio con todas las comillas del mundo no pero en ese contexto un poco religioso

Voz 0929 07:22 ah si así lo planteamos a partir de los datos que ofrece la lectura de de aquella excavación del año treinta y cuatro es decir de la excavación ofrece unos datos de objetos que se recuperaron y que te que estuviéramos en el Museo de Prehistoria ah pero los estudios posteriores de esa excavación y el estudio de concretos también de nos ha permitido reconstruir e interpretar pues que pudo suceder allí y los datos pues bueno son en este sentido en este sentido apuntando a una actividad ritual ritual quizás no estrictamente religiosa sino ritual en su sentido más amplio es decir los rituales cualquier cosa a la que le damos énfasis no se separa de alguna manera lleno algún grado de actividades cotidianas los ritual engloba una actividad por ejemplo comensal no de reunión y de compartir bebida y comida algunos de los objetos que se encontraron junto al vaso apuntan a este sentido hay muchísima Copa muchísimo plato jarras entonces así que planteamos que dentro de esas suites calidades habría habría una participación de te habría una una una cierta bueno aún con una parte importante sería compartir a comida o bebida algunos detalles de esos rituales en los escapan obviamente pero desde luego cuáles son los datos otra vez de la excavación pues que el el amortizar el sellar esos pasos el romperlos la y el y el dejarlos en un espacio cerrado junto a otros junto a otras piezas que formaron parte de esa esa exactos rituales fue importante también eso significativo para entender qué tipo de sociedad fue aquella

Voz 0772 09:03 el propio vaso en si este basó de hallado en en Llíria en el año en la década de mil novecientos treinta ya en sí mismo código suman una pieza extraordinaria no estamos acostumbrado acostumbrados a a ver en otros lugares de la Península sobre todo en la zona de Andalucía cerámica ibérica pero carente de cualquier tipo de decoración antropomorfos es decir solamente hay decoración geométrica sin embargo es en la en la zona de de Valencia en donde estas cerámicas ibéricas pues están decoradas con figuras humanas como en este caso de de guerreros no lo que le convierte en una pieza como digo is extraordinario en sí mismo no

Voz 0929 09:39 si el la tradición de decorar con las figuras y personajes de animales la cerámica se encuentran sobre todo en la costa oriental de la Península con diferentes focos indiferente extradiciones entre todas ellas y vistas en conjunto pues el vaso de los desde luego destaca en su ejecución técnica por eso se ha planteado y así se recoge el catálogo y en la exposición pues que obviamente un maestro lo he ejecutó esta esta obra If I quizás Kubot tenía también continuidad en algunas otras piezas que hay algunas hay algunas otras piezas que pueden récord en las que se puede reconocer un cierto estilo una semejanza solución mes de ejecución similares pero desde luego destaca está como el modelo o la obra maestra de de aquella a la que ya producción

Voz 0772 10:40 sí decía que en esta exposición El enigma del vaso que podemos ver hasta el mes de marzo de dos mil dieciocho en el Museo de Prehistoria de Valencia además y bueno pues contamos no solamente con piezas arqueológicas lógicamente AMRO torno al a la figura emblemática de de este vaso sino también los cuadernos los elementos que rodearon esas fotografías del año XXXIV del momento de la investigación que nos ayuda a conocer un poco cómo era la arqueología no de la década de mil ochocientos treinta pues como decías antes Jaime hace ocho hace más de ochenta años

Voz 0929 11:13 si esta parte está parte es muy interesante y es fundamental y si a veces no se le presta la atención debida en muchas exposiciones en realidad lo que hablamos es del propio proceso de generación de conocimiento no con todas estas y todas las actividad que hay alrededor de la generación de conocimiento en arqueología pues genera un material ese material merece ser expuesto también sí porque digo esto pues porque el material habla de el del propio trabajo no de investigación desde luego los cálculos en sí mismos no los cálculos que llevaron a a la poder reproducir las decoración del vaso no no sólo a partir de este fotografías sino también pues el todo el desarrollo del a esos esos cálculos son obras maestras en sí misma es también historia de la investigación hoy en día esos eso ese trabajo de reproducción hace de otra manera con mucha fotografía incluso con modelos tres de tener en aquellos años era un calco con papel vegetal al directamente sobre la pieza luego también hay una documentación muy interesante sobre el propio proceso de excavación diarios donde ahí como decía antes ese podemos obtener datos importantes sobre que había en la excavación e que se encontraba en qué posición en que relata con qué relaciones con otros objetos de estos diarios son una joya documental del Museo de Prehistoria porque recogen vosotros las campañas de excavación en los yacimientos en los que se actuaba ir por supuesto fotografías si otra documentación relacionada pues con los trabajos de atril con el trabajo de archivo y documental del museo que nos ha parecido interesante e importante poner junto a las propia contra la propia a la propia pieza original

Voz 0772 12:55 quería recomendar desde aquí la página web Museu Prehistoria valencia punto es en donde van encontrar no solamente referencias muy interesantes a esta exposición el enigma del vaso que podemos ver en el Museo de Prehistoria hasta marzo de dos mil dieciocho sino un montón de actividades que hay alrededor de esta de esta exposición que ayudan a completar el conocimiento sobre el mundo ibérico en este en esta bueno comarca tan tan especial en esta franja del Mediterráneo oriental de la de la península Jaime Vives Ferrándiz comisario de la exposición muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia