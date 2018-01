SH466 La historia de los Tercios

Voz 1 00:00 sangre y sufrimiento costó a dos tercios españoles la toma de la ciudad de nada sirvió la firma de la tregua de Amberes con las Provincias Unidas de los Países Bajos cuando en mil seiscientos veintiuno subió al trono nuestro Monarca Felipe IV la idea de la España imperial que Olivares había metido en la cabeza del Rey fue la causa principal de que nuestros soldados retomaran la ofensiva

Voz 3 00:36 escuchamos en este nuevo bloque el

Voz 0772 00:38 comienzo de una de las dramatización es clásicas de de Ser Historia La rendición de Breda que emitimos hace varias temporadas y que recoge el tema principal del que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia los tercios la historia de los tercios se ha convertido con el paso de los siglos casi en un referente me atrevería decir casi como una suerte de mito en la historia de España en esa historia de de España imperial un grupo de del Ejército que allá donde iban pues de alguna forma sembraba el el miedo el terror en ocasiones siempre siempre para defender Andy y asegurar el poder del del Imperio español allá por donde caminarán en mis manos tengo un la red diciendo un libro fantástico que yo creo que merecía la pena que volviera de nuevo a la luz fue publicado por primera vez en el año mil novecientos noventa y nueve pero la editorial de Esparta Ferro lo reedita en este año dos mil diecisiete su título es de Pavía ahorro Croix nos habla precisamente de la historia de los tercios españoles Julio Albi autor de este libro bienvenido a Ser Historia

Voz 0649 01:42 qué tal encantado como

Voz 0772 01:44 cómo cómo eran esos tercios españoles hemos hablado de ellos muchísimas veces en en en nuestro programa pero lo cierto es que también hay mucha mucha leyenda no como comentaba ahora a su a su alrededor fueron quizá un instrumento de la política de los Austrias no quizá el el instrumento más fuerte más y más intenso de de esa política

Voz 0649 02:06 posiblemente si vamos juntó a la diplomacia ahí alarmada pero pero sí pero efectivamente como dice esa ahí un mito montado en torno a los tercios una más que un mito una mitología yo diría pero durante años se ha había escrito muy poco sobre ellos es decir la gente hablaba sobre los tercios pero no sabía muy bien de qué estaba hablando tenía unos conocimientos demasiado genéricos no de ahí el libro intentando concretar un poco

Voz 0772 02:39 quién podía entrar en estos tercios como cómo era el acceso al a esta parte del ejército español

Voz 0649 02:45 pues durante la gran época de los tercios al final ya cambió pero durante la época de oro de los tercios era absolutamente recluta voluntaria no tiene apuntaba el que quisiera sí tenía o un mínimo de reconocimiento de condiciones físicas pues era aceptado pero era ya digo al final ya o empezó a haber levas forzosas pero los tercios ideales los mejores era los reclutados por voluntarios sólo reclutada por los pueblos y ciudades

Voz 0772 03:18 bueno no lo hemos comentado pero no estamos como ven moviendo en la Edad Moderna de la Historia de España los siglos XVI y XVII sobretodo que es cuando cuando los tercios españoles brillan con con especial El fulgor imagino que que esa vida dentro de los tercios sería muy muy muy dura no

Voz 0649 03:37 sí sí sí sin duda alguna era una vida muy dura bueno pues por eh no sólo las condiciones propias del de la guerra sino porque realizaban largas campañas en como en todos los ejércitos del momento pues las pagas llegaban mal y tarde pero bueno tampoco hay que olvidar que la vida en general en esos años en esos siglos incluso para gran parte de la población también era extraordinariamente dura no es decir que aparte del riesgo personal no es evidente que un soldado de los tercios viviera físicamente mucho peor que un campesino

Voz 0772 04:19 imagino que en en esa en ese escenario de de crisis económica continua sobre todo con con las bancarrotas que caracterizaron tanto lo el reinado de Felipe IV era un modo de vida más o menos han asegurado eh modo de vida relativo no porque el propio Soldado el propio ex soldado de los tercios españoles era quien tenía que poner sus propias armas caballo etc

Voz 0649 04:45 sí es una cosa curiosa pero así era bueno y las armas no porque los Tercios de Infantería si lo pero muchas veces también lo que hacías que se las daba el Rey se deduce siendo de su sueldo una cantidad hasta que lo acabará de pagar pero sí era una una cosa curiosa pero así era hay que pensar que estamos hablando en un periodo en que se empieza a formar el Estado lo entonces el Estado como tal aparato tenía una serie de limitaciones que posteriormente fueron desapareciendo

Voz 0772 05:21 juegos de armas eran los imaginamos pues muchos de los que nos están escuchando seguramente tienen ahora en mente las imágenes de la de la última gran película que ha hecho el el Capitán Alatriste donde aparecen esos tercios españoles con con esos soldados cualquier qué tipo de armas eran las que llevaba los soldados de los tercios

Voz 0649 05:40 bueno había tres tipos de armas básicamente en las picas que era una especie de Lanzas largas luego arca Boozer sin mosquetero que eran dos tipos de armas de fuego ido unas características precisamente de los tercios y lo que lo que les dio en gran parte su superioridad fue que desde fecha muy temprana en los españoles demostraron una especial afición al las armas de fuego y a su utilización en esos adelantaron muchos años al resto de los ejércitos europeos

Voz 0772 06:13 quizás sea es lo que lo comentaba al principio yo no sé si exageraba un poco no pero en la la huella que ha quedado por ejemplo de los tercios españoles en en los Países Bajos es de cierto desasosiego no de cierto miedo de cierto terror por todos los saqueos todo lo que conllevaba no era un cuerpo de grupo militar no me atreveré de cien un cuerpo de élite pero un cuerpo militar que generaba miedo en en los enemigos y se convirtió en definitiva en un en un referente de la guerra en en la época

Voz 0649 06:43 sí bueno yo creo que también hay que precisar que sin duda vamos que que sí que crearon miedo en algunas ocasiones pero sobre todo tanto como es sólo que crearon fue admiración de sus propios enemigos es decir eran considerados como unas tropas espléndidas pero insisto no sólo dentro de la monarquía hispánica sino lo pues los ingleses y los holandeses los franceses los mismos turcos podían obviar los pero lo precisamente porque era un enemigo muy peligroso y muy eficaz no pero ya digo al mismo tiempo admiración la prueba eso es que muchos de esos países en momentos que no estaban en guerra con España mandaban gente a los tercios para instruirse no porque eh lo que ahora se llamaría la doctrina punta la doctrina del día en que la tenía ahora los tercios si donde sea aprendí sea lo que era la guerra de la época era sirviendo en los tercios más que en las filas de los ejércitos de cualquier otro país es decir que si mucho sentido pavor y eso pero yo subrayó haría más la admiración y el respeto ante la calidad de esas unidades

Voz 4 08:09 hemos de ser cautos en nuestra estrategia y sobre todo irá eran muy fino para que la operación sea todo un éxito invirtiendo el menor esfuerzo posible

Voz 5 08:17 que eso general vos sois todo un experto no ha habido ciudad en Europa que se haya podido resistir a vuestras maniobras militares

Voz 4 08:25 gracias comandante de pero me preocupa la ubicación de breve es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado está repleta de canales hay zonas fortificadas

Voz 6 08:35 en efecto

Voz 1 08:36 brindan no era como las demás

Voz 6 08:39 Ambrosio de Spínola había cosechado

Voz 1 08:41 lo grandes éxitos al frente de los tercios españoles en los Países Bajos el militar genovés hizo siempre gala de un conocimiento preclaro del movimiento de tropas y su distribución por tierras ríos y montañas pero obrita era distinto al mando de Justino de Nassau estatud ver de las Provincias Unidas de los Países Bajos la ciudad vendería cara su derrota como así fue

Voz 3 09:16 Julio Albi autor de Pavía

Voz 0772 09:19 Jarro Croix esta historia de los tercios españoles cuando hablamos de de los tercios precisamente como en este fragmento de la dramatización de La rendición de Breda siempre nuestro imaginario en el norte de Europa no a los países a los Países Bajos pero imagino que que habría otros referentes no geográfico es también donde destacaron estas élites militares

Voz 0649 09:41 sí desde luego los tercios fueron sobre todo un lo que se podría llamar una fuerza de proyección rápida es decir los tercios se enviaban a cualquier punto de crisis teniendo en cuenta la extensión de la monarquía hispánica bueno pues estuvieron luchando desde se les envió a Brasil Celso envió a Irlanda por supuesto a Flandes pero también en todo el Mediterráneo en en Lepanto la fuerza real de española en Lepanto eran la Infantería de los tercios porque en aquella época las batallas navales eran cuerpo a cuerpo no por fuego de artillería con lo cual los tercios por ejemplo fueron decisivos en Lepanto es decir que si los tercios no porque todos hablamos siempre de los Tercios de Flandes pero la verdad es que se les mandaba a cualquier punto del mapa donde fuera necesario trozos

Voz 0772 10:39 en la primera parte de esa entrevista hace unos minutos hablábamos contigo en julio en el de esas armas que llevaban los soldados pero como era la uniformidad porque claro lo vemos también un poco en las películas cada uno va vestido de su padre y de su madre como se distinguía luego en el campo de batalla como sabían que eran del mismo bando

Voz 0649 10:58 es que era era verdad en la uniformidad es un proceso que decía antes estamos hablando de Estados embrionario con capacidades embrionarias no y entonces ningún Estado de la época ni siquiera el español que seguramente era el más rico uno de los más ricos de Europa podía pagar uniformes excepto para unas muy pequeñas guardias reales no entonces efectivamente cada uno vestía como quería lo que pasa es que siempre se llevaban símbolos distintivos en el caso de España lo habitual por ejemplo era llevar una cruz roja de San Andrés cosida o en el jugón o llevarla en el sombrero por ejemplo las plumas rojas serán típicas de la de España yo solamente eso solar

Voz 0772 11:41 serás eso solamente ese distingue cuando tienes al al soldado ahí delante

Voz 0649 11:46 bueno claro pero piensa que las armas de entonces alcanzaban bastante

Voz 0772 11:51 por eso por supuesto

Voz 0649 11:53 hay que añadir las banderas que piensa que en aquella época había una bandera por cada cien tu pico hombres nada más no es decir que un ejército era un verdadero bosque de banderas y las banderas sí que normalmente tenían signos distintivos muy claros no

Voz 0772 12:10 es soldado una vez retirado tampoco tenía la vida la vida fácil aunque en ocasiones recibía cierta y y bueno cierta Hacienda por parte de del Estado como cómo era la vida del soldado retirado

Voz 0649 12:24 hombre pues pues muy dura claro porque de nuevo con la idea de Estados en formación presupuesto del Estado no tenía forma humana de pagar a todo lo de pensiones a todos los soldados que se retiraban aunque fuera inutilizados por heridas no y entonces sí que había plazas para precisamente para soldados inutilizados solían ser plazas en Fortaleza así eso donde podían vivir con cierta tranquilidad pero bueno pero la gran mayoría de los soldados el día que se licencia van pues coger el petate hice volvían a andando a su pueblo como podía no aunque también es cierto que algunos de ellos podían conservar ah bueno pues algunos premios pecuniario que habían recibido durante el servicio o no pero bueno estamos hablando en una época en que cualquier trabajador tanto militar como civil cualquier persona empleada cuando cesaba en su trabajo pues el ponía en la calle sin contemplaciones

Voz 0772 13:33 ya como última pregunta Julio Albi autor de este libro de Pavía a Roglà cuando desaparecen los tercios tal y como lo entendemos en el siglo de oro en los siglos XVI y XVII

Voz 0649 13:42 pues los tercios desaparecen con el cambio de dinastía cuando llegan los Borbones a a España Felipe quinto por un decreto decide que cambiar el nombre de esas unidades es tan gloriosas en las convierte en regimientos según el modelo francés no es decir deja el modelo español que eran los tercios que es una originalidad española e ir de propagada a todo la monarquía hispánica los cambiar el regimiento que era el modelo francés dentro del proceso si se quiere dar francesa miento de España que se produce con el cambio de dinastías

Voz 0772 14:21 interesantísimo como siempre en la historia más cercana a nosotros esto es tercios españoles en el libro de Julio Albi nuestro invitado de Pavía a Croix que acaba de reeditar ediciones de experta Ferro Julio Albi muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de historia