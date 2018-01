SH467 La influencia del culto a Mitra en la Navidad

Voz 3 00:00 pero sabemos que promueve el trescientos setenta y ocho en la época de Teodosio I el Grande se declara que el nacimiento de Jesús es el veinticinco de diciembre pero probablemente con la consciencia de que el pueblo pagano que todavía no se ha convertido el cristianismo y cuya conversión se pretende por la unidad del imperio se súper ponga la fiesta del verdadero sol invicto que es Jesús no ha mitra precisamente de quién diremos que tenía relativamente pocos adeptos sino realmente de Helios fuego Apolo el sol que eso sí que tenía muchos por lo tanto lo que hace la Iglesia es casualmente superponer el nacimiento de la fecha de nacimiento de Jesús sobre el nacimiento de mi Trapero de verdad de verdad mitra le interesaba menos lo que quería era su tour superponer el nacimiento de Jesús son el nacimiento de cebo Apolo

Voz 0772 01:23 entusiasmo de la voz que acabamos de escuchar de Antonio Piñero el doctor Antonio Piñero catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid uno de los máximos expertos en el origen del cristianismo en la historia del cristianismo primitivo hablando de una figura que yo comentaba en el primer bloque de nuestro programa la figura de de mitra que como uno de esos dioses paganos que bueno pues influyó mucho influyó en un grado muy muy muy elevado los orígenes precisamente del cristianismo de los primeros pensadores que poco a poco en los primeros siglos de nuestra era construyeron esa nueva forma de pensar a partir de una religión también construida casi ex novo luego lo lo vamos a desarrollar aquí en nuestro programa en este nuevo bloque de Ser Historia yo quería dar la bienvenida de nuevo a Pedro Ortega el ex director de la revista misterio Ars secreta Pedro Feliz Navidad bienvenido de no

Voz 0772 02:22 el que ha compartido con nosotros ya en varias ocasiones minutos aquí en nuestro programa hablando de temas muy variados de la revista Misteri que yo recomiendo desde aquí dedico hace un par de números creo que fue un reportaje bastante intenso a la figura de de de mitra IS culto que hunde sus raíces también un poco en los orígenes del del cristianismo Pedro conocemos los orígenes reales de mitra

Voz 5 02:50 bueno conocemos lo que los textos los han dejado y además tendríamos que irnos muy muy muy atrás mucho antes del Imperio romano de hecho la primera mención que además es una mención muy esporádica es en la cultura de mitad ni estamos hablando del siglo XIV antes de Cristo pero es una referencia muy de pasada claro estamos pensando de momento en que los textos y las fuentes que nos quedan de esa época pues se han perdido donde sí empieza a parecer con un poco más de intensidad es en los belgas en la India a ellas empieza de hablar de de un Dios mitra en todo ese pacte du tan tan tan enorme iba a ser después cuando pase al mundo persa allí me va a tener una función importante dentro de los textos llamados a Vestas y es en el en el mundo persa del mundo año donde digamos se forja a lo que podría ser el el embrión del futuro mientras romano ahí en ese mundo persa mitra lo que lo que es es un dios de los contratos es un Dios que garantiza un tratado entre dos personas cuando dos personas llegan a un acuerdo digamos que lo formalizan ante ante mitra que es el que va a velar por que ese acuerdo se cumpla en los términos establecidos

Voz 0772 04:12 es curioso como una divinidad tan tan tan extraña no a nuestra cultura occidental pues puede haber tenido esa influencia en los orígenes del cristianismo lo escuchábamos al principio en las palabras de de Antonio Piñero que no lo había dicho en una entrevista que precisamente habéis hecho vosotros en en la revista misterio que está colgada en Youtube que quizá el el aspecto solar no del del culto a mientra que es en definitiva un elemento un común denominador a muchas religiones de la de la antigüedad es lo que hace que ese veinticinco de diciembre que era la fecha en donde se dice que nació el dios mitra pues nosotros hayamos heredado o copiado un poco no en nuestra cultura judeo Chris

Voz 5 04:53 sí estamos hablando bueno habría que es remontarnos un poquito antes del Imperio romano al mundo helenístico la hegemonía de de Grecia como en las religiones mediterráneas empiezan a surgir lo que se llaman cultos misterio el de ISIS y será Apis por ejemplo que proviene de de Egipto tenemos el de la magna pero o Cibeles ya tease que bueno es es es otro otro personaje interesante que todavía podemos comentar porque es precisamente otro dios que muere y resucita osea que hay tendríamos otro otra concatenación de cristianismo con una religión Misteri K y cómo no el mismo que más o menos por las fuentes de las que disponemos que son fundamentalmente arqueológicas y pie gráficas podríamos hablar de un inicios del abismo entre el siglo I y el siglo II después de Cristo en tiempos de Trajano y obviamente mientra es un dios solar

Voz 0772 05:48 hundió Solari además por lo que estabas comentando ahora esos aspectos de de iniciación esos aspectos que es todo aquello relacionado con la iniciación parece que está ofreciendo una imagen de algo oculto hago algo esotérico algo que va un poco al margen de de la normalidad religiosa que se vive un poco en la sociedad de de del exterior bien un poco dado también por esos orígenes también tan convulsos del del cristianismo no quizá copiaron esos elementos de de de huir de esa bueno es para evitar la persecución que pudieran tener no

Voz 5 06:19 pues fíjate lo curioso de las religiones misterio es que en ellas lo que se hace es a propagar el mensaje de maestro a discípulo y tiene que haber una iniciación por ese motivo esa iniciación se la llama ese conocimiento se llama misterio y de ahí el nombre de religiones Misteri casi pero fíjate lo curioso y lo que decías de las concomitancia con el cristianismo es que por primera vez en la historia estamos encontrando religiones el metabolismo como el cristianismo que ofrecen la vida después de la muerte al hombre esto es un hecho insólito hasta ese momento en la historia de las religiones ya que en ese momento es un momento en el que digamos el la la el culto que mencionaba el profesor Piñero de cebo Apolo se está imponiendo en Roma pero sólo para la los ciudadanos romanos osea que todo aquel que no es ciudadano rumano de primera clase que no digamos es de o de o bien las colonias en cualquier parte del Imperio pero no vive en Roma está condenado al no a una nota la Legión entonces es en ese momento dónde surge pues por un lado al cristianismo también otras religiones como el mismo que de alguna manera quién ofrecer ese más allá a sus adeptos y por eso es el momento en el que empiezan a a triunfar ambas religiones

Voz 0772 07:38 es una religión como decías ahora absolutamente solar con esa fecha clave el veinticinco de diciembre que estamos celebrando hoy como día de la de la Navidad el solsticio de invierno que eh lo enlaza también pues con los calendarios agrícolas con también una una tradición milenaria no que se que se nos escapa un poco de las manos hoy en pleno siglo XXI hablar de los solsticio de los Equinoccio quizás un poco bueno pues vale pues muy bien no haya gente que vaya a Stonehenge ya estos sitios para intentar y y a cruzar ese puente no con el con el pasado no pero en aquella época esas religiones solares tienen un peso muy grande precisamente por los calendarios agrícolas y la fuerza que ello implicaba en la cotidianidad no de de esa vida era el alimento en definitiva no

Voz 5 08:22 así es es que claro tenemos que pensar que desde la evolución del hombre lo que desde el hombre primitivo en es cazador recolector hasta que llega un momento en el cual empieza a darse cuenta de que el ciclo solar está dictando el crecimiento el nacimiento de las flores de las plantas de los frutos entonces empieza a conocer cómo se relaciona eso con con los astros entonces en aquellos momentos en los que el las noches son iguales a los días que son los Equinoccio dos o los los momentos en los que el sol y tienen mayor duración durante el día o menor duración que es el caso del solsticio de invierno pues son fechas determinantes para su digamos su ciclo vital de alimentación entonces el solsticio de invierno que es este día elegido del sol invicto es el momento en el que digamos la noche ha llegado ya a ser el a tener la mayor duración de durante el año y a partir de ese momento los días van a empezar a crecer entonces ese momento está representando el triunfo del sol porque el sol ha dejado de caer empieza a crecer

Voz 0772 09:35 un una metáfora realmente sugerente de lo que es la vida y el renacer un poco en el más allá no que era la una de las de las metas te de esos primeros cristianos el la Navidad en definitiva está muy identificada con con la con la astrología con la astronomía de de la época no porque estaba ciencia hay la creencia en las estrellas iban casi de la iban casi de la mano no lo escuchábamos en la primera parte del programa como los reyes es magos en realidad eran reyes astrónomos que venían de de de las estepas de de Irán con una tradición milenaria vinculada a esta ciencia el propio culto a mitra más allá de esa fecha del veinticinco de diciembre lo comentábamos antes al comienzo del programa tuya micrófono cerrado me decías que una de las representaciones más conocidas de mitra que es este personaje sujetando un la figura de un toro también podría estar relacionada con con ese culto con esa visión de las estrellas

Voz 5 10:30 sí así es bueno vamos a concretar un poco cómo era esta religión en Mitrovica los mitra en la región mientras eran en comunidades muy pequeñas no sólo no sobrepasaban las cincuenta personas unían en una estancia generalmente subterránea de forma rectangular con dos bancadas a los en los lados más largos sí bueno el techo era abovedado con tachó de estrellas representando la bóveda celeste ir al fondo hay una representación que se repite en todo a lo largo de todo el imperio romano desde Hispania lo Dacia norte de África y que es la llamada Taurocast ponía la Taurocast es la representación del sacrificio del toro por parte del Dios mitra vemos a mitra con un vestido blanco y con la capa roja o azul con gorro frío que es como el gorro de los pitufos para que una idea los oyentes y él tiene un puñal en la mano y está clavando clavándole en el costado de un toro ir digamos acuden ante ese momento una serpiente y un perro a lamer esa sangre y por otro lado un escorpión está edificando los testículos del toro aquí se ha propuesto una una significación puesto que no tenemos textos que lo avalen pues se ha especulado con que bueno siendo una religión solar digamos vinculada con lo estelar podía estar representando un momento astrológico del año concreto porque tenemos el toro que sería la constelación de Tauro tendríamos a mí traer que sería pesas es la constelación de Perseo lo que tenemos es el escorpión que podía ser la la la constelación de Scorpions y entonces ese momento de la Tauro tenía podía ser un una un momento en el año en el cual todas esas constelaciones estuviera en una determinada posición

Voz 0772 12:25 curioso como muchas de estas religiones y lo comentábamos ahora no en palabras de Antonio Piñero eh surgen de la surgen de la nada al igual que el cristianismo hace dos mil años surge de prácticamente de la nada iban tomando de aquí de allá diferentes elementos esto es lo que te contaba a eh Pedro tenga Antonio Piñero hablando precisamente de cómo es ese origen casi de laboratorio de del culto de mitra

Voz 3 12:57 mira ahora mismo tenemos que pensar en un sistema religioso que a todas luces parece como si una serie de personalidades del Imperio Romano sostenidas por el emperador Adriano reciben torno al ciento treinta ciento treinta y cinco sentados en un gabinete ciertamente pasándose en elementos orientales crean una nueva religión de del mismo modo que la deshará Apis beneficio se creado una manera digamos laboratorio tal es un producto de laboratorio para que sirva a una población Greco parlante en Egipto aquí también a subsidiar bosque que son los egipcios autóctonos que poco a poco van sabiendo griego pues del mismo modo es una creación para los varones y fundamentalmente pensada para dar una estructura moral ética y evitaría a las gentes del Ejército

Voz 0772 14:11 lo decía de una manera muy muy clara a Antonio Piñero catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid el experto en los orígenes del cristianismo Pedro Pedro Ortega director de la revista Misteri chica me imagino que compartirlas con él no la idea de de ese de esa creación de de laboratorio no de de la religión de mitra pues en definitiva lo mismo que el cristianismo

Voz 5 14:35 ah sí bueno hay aquí en lluvia pone la nota que me llama la atención desde mi formación de historiador del arte es que si nos fijamos decía antes que la Taurocast ponía estaba representado de la misma manera de en todos los lugares del Imperio es que qué o quién creo quién prototipo esa imagen quién hizo esa el primera Tauro autonomía que se copia de una manera totalmente exacta en todos los lugares variaciones a la represión puede que a lo mejor en los colores aunque muchos de los hemos sido pero las representaciones tan icónica Aitán singular que sí que daría pistas a pensar que es una idea digamos preconcebida que se trata de de difundir porque no

Voz 0772 15:20 hay variantes no no iba antes

Voz 5 15:23 es curioso y hay estado investigando bueno hay algunas ni que ETA autóctonas que vienen de la época griega podrían haberse fijado en ellas para lo que sería la elaboración de este esquema de la la Eurocup ponía o sea que sí que hay posibilidad y luego también es verdad que el toro es un animal emblemático en todas estas culturas es un el toro es un animal que que se sacrifica Ike no lo puede hacer todo el mundo porque el toro en aquella época era muy caro de digamos de alimentar de mantener eran el símbolo de la potencia viril no entonces el sacrificio del toro era como o el acto que tenían los poderosos para con los demás de sacrificar algo y bueno pues luego pues repartirla entre entre sus compañeros no tan afortunados con con la suerte que que el tenía

Voz 0772 16:17 uno de los paralelismos que yo veo también entre la religión de mitra los inicios del del cristianismo es que mitra como escuchábamos ahora en la en la voz de Antonio Piñero pues fue casi una una religión creada para los soldados para los soldados de de Roma al igual que el cristianismo eh eh tomó muchos elementos quizá de ese culto de mi trapos para extenderlo todo lo todo lo que pudiera no por la mayor parte de la población de Roma

Voz 5 16:42 pues he ahí volvemos un poco a eso que comentábamos antes de él la búsqueda de qué opción se les ofrecía a todos aquellos que no eran ciudadanos rumanos entonces ahí está la cuestión del digamos que la otra despectiva que no afirma que el militarismo sea una religión de laboratorio piensan que es una religión que viene del mundo persa por esas en presencia de la de la mitra en Persia que comentábamos al principio el caso es que es una religión que se difunde a través de las legiones romanas parece bueno unos opinan que el núcleo está ahí en Persia como decía pues son los los propios legionarios los que digamos van haciendo a través de un rito de iniciación captando esos adeptos que digamos según se mueven las legiones van propagando ese culto de Mintra y por eso no es una religión con grupos grandes de adeptos sino que digamos llegan las legiones a una localidad están durante un tiempo funda la Comunidad hice llevan a marchas entonces ahí entramos en esa en esa cuestión de de que si efectivamente el el culto de mirar pues puede ser el origen persa o más allá esa religión de laboratorio pero que que trata de digamos compensar a aquellos que no tienen un credo en el que creer ya que no son ciudadanos del imperio romano y por ello pues bueno tanto el el cristianismo como él mismo tratan de buscar esos actos y en otra parte de de la entrevista al profesor Piñero él afirma una cosa y es que él mismo no podría haber tres enfado nunca ha no podría haber triunfado sobre el cristianismo porque dejaba fuera a la mitad de las mujer abre la meta de las personas que son las mujeres puesto que el culto mientras eco era un culto único para para hombres aunque haya alguna cosa que comentábamos antes que que resulta también interesante si quieres la un aspecto de feminidad en el culto Mi trae el culto y era una proceso de iniciación en siete niveles el el primer de ellos el primero de ellos sería el cuervo el el último de ellos sería el padre entonces si hay todo un escalafón que se corresponde con planetas del sistema solar como Mercurio Marte Júpiter y es curioso como el segundo nivel de iniciación es el de el llamado Nimbus que quiere decir novio está auspiciado por el planeta Venus es en el momento en el que ese iniciado ha pasado la primera fase y ahora se convierte en esposo de mitra y en ese momento es considerado la digamos un ente femenino puesto que se casa con Un dios masculinos esto también tiene que ver con el cristianismo puesto que todos sabemos que bueno pues la las se dice que el amor la mujer la dedicada a la religión cristiana se casa con Dios pues de alguna manera este culto Mi tráfico tienen también esa peculiar característica de ese matrimonio fémina izado con la deuda de Mintra

Voz 0772 19:46 es curioso no como leyendo un poco entre líneas al final se encuentra en infinidad de elementos paralelos entre el culto de mitra los orígenes del cristianismo que van más allá de esa fecha de nacimiento de mitra con el veinticinco de diciembre que es la que adapto luego adoptó o mejor dicho la la cultura cristiana para el nacimiento de Jesús no que es el punto de partida que hemos tomado para para hablar de del culto de de mientra con nuestro invitado Pedro Ortega pero la expansión lo decías ahora llega a partir de de las legiones el Imperio Romano ocupa desde el extremo occidental es es decir la península ibérica Portugal lo que ahora Portugal España pues hasta hasta bien entrado el continente eh asiático hay bueno pues las legiones iban de aquí para allá deambulando iban dejando su semillista del del culto a mientras sí que es cierto que como comentabas en en pequeños Corpuscular pero también en la península Ibérica no imagino que habrá referentes a eso escudos de mitra

Voz 5 20:44 pues sí fíjate hay dos lugares sumamente importantes uno de ellos quizá no no tan conocido pero es el que nos ha dado el vestigio arqueológico más importante es la población de Cabra en Córdoba allí se ha encontrado en la U lava

Voz 0772 21:02 Taurocast ponía la representación de adoptado el Tauro

Voz 5 21:05 tenía una escultura magnífica de primer nivel a nivel artístico y que se puede ver hoy en día en el Museo de Arqueológico de Córdoba pero digamos el pueblo de cabra digamos sintiendo ese mismo como suyos al han elaborado han reconstruido mi creo que se puede visitar allí en la en la en la localidad de Cabra con la con una copia de de la Tauro tenía pero que yo recomiendo efusivamente puesto que es algo bueno en algo pues muy muy importante y muy peculiar también en en nuestro en nuestro país el segundo punto que quizá en importancia le gana aunque no hemos encontrado esa Taurocast Sonia es Mérida en emérito de Augusta pues había también una colonia importante de hecho uno de los restos arqueológicos que se pueden visitar allí es la casa del Mitre con un mosaico tremendamente espectáculo hablar y luego he andado indagando un poco en en Astorga Astori gusta bueno pues Si nos fijamos en la en la catedral podemos ver en uno de los detalles un ángel apuñalando un toro pero consultando tratan buscando fuentes a ver si eso podía ser un resto muy trágico parece ser que no que que es esa ni que Taurocast Ana que mencionado al principio pero aun así pues es una cosa que se nos pierde un poco en el tiempo y sobre todo por el hecho fundamental de que el los textos relacionados con el mismísimo no han sobrevivido o no sabemos si existieron todo lo que sabemos del culto a Mintra es por lo que los cristianos nos han dejado escrito sobre de lo hablan los mil eh

Voz 0772 22:54 es curioso Estarás escuchándote hay al hacer referencia a esta figura de de de ni que con con el toro vemos siempre el e intentamos buscar no el el origen no de el trasfondo realmente cultural que puede haber en en cualquier aspecto de de nuestra religión porque en definitiva lo decía Antonio Piñero al principio he mitra es una religión de de laboratorio el cristianismo también es una religión de la de laboratorio salvando las las distancias porque tiene infinidad de de de de piezas de S complicado puzzle tomadas de una religión de cultos paganos de una tradición de otra que nada tienen que ver pero bueno han eh han conducido hacia hacia el mismo sendero y todo hay que decirlo la mayor parte de las religiones a lo largo de la historia han funcionado así han copiado unas de otras y es quizá lo que les da un poco la la magia y el sentido y esos elementos en común convierten a bueno pues crean lazos de unión entre culturas diferentes continentes donde aparentemente no hay nada absolutamente que les pueda unir pero esa forma de pensar esa forma de de creer durante miles de años es quizá el el aspecto más llamativo de todo ello el culto a mitra es el referente que hemos querido abordar en este programa especial de de Ser Historia dedicado a la Navidad hoy veinticinco de diciembre lo hemos hecho con Pedro Ortega director de misterio Ars secreta Pedro lo dicho feliz Navidad Ci muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a

Voz 5 24:26 un poquito más de Historia frenan y todos

Voz 7 24:34 ah sí