SH467 Breve historia de la Navidad

Voz 1 00:00 el verano no entendía de gentes sea abalanzado sin miramientos ya fueran ricos pobres ni siquiera respetaba la familia de los elegidos la temperatura en las fechas estivales será alta y el calor en las zonas desérticas aledañas a Nazaret era muy elevado José que había perdido a su primera esposa vivía en una casa de acomodada en el barrio de los Artesa su trabajo de carpintero le permitía tener una vida holgada sin muchos lujos la verdad pero más cómoda que la de otros vecinos cuyo trabajo estaba ligado a las duras tareas de Alcampo María la nueva esposa del carpintero era un

Voz 2 00:45 el joven singular callada y reservada había vivido desde niña en el templo de donde José la tomó el verano anterior

Voz 3 00:56 eh

Voz 4 01:00 yo

Voz 0772 01:02 Feliz Navidad es lo que tenemos que decirlo primero comenzando este programa especial de hoy día de Navidad para desearles que hayan tenido una Nochebuena fantástica con toda la familia o con los amigos con la gente querida el agente no querida también qué es lo que pasa también en estas fechas como siempre llega un programa especial de SER Historia aquí en la Cadena Ser para intentar conocer cuáles son los entresijos de de esa tradición milenaria de casi dos mil años de historia que arraigado tanto en Occidente que nos ha convertido en lo que somos que creamos sonó pues es un referente muy claro de nuestra cultura de nuestra forma de pensar de nuestra ética de nuestra moral podremos sacar infinidad de aristas no al prisma maravilloso de Occidente cuyos pilares como digo pues en muchas ocasiones están basados de una manera muy firme en la historia del del cristianismo y aquí en esta próxima hora de Ser Historia lo queríamos hacer en un primer bloque con un buen amigo compañero autor de varios trabajos dedicados a la historia de la de la Navidad que ya nos atiende desde la Cadena Ser en Burgos Francisco José Gómez bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 5 02:11 muchas gracias Nacho que tonos pues feliz Navidad lo primero que hay que decir no igualmente eso es

Voz 0772 02:17 eh Fran ese bueno Fran es amigo mío de la carrera de toda la vida yo lo llamó Fran Francisco José Gómez es autor como decía ahora de varios libros dedicados a la historia de la Navidad precisamente uno de ellos es Breve historia de la Navidad publicado por la editorial en auto el uso de nos acerca muchos de las muchas de las curiosidades de los entresijos de los problemas de los enigmas históricos que están alrededor de de esta tradición Fran Francisco cuando comienza a celebrarse la la Navidad tal y como la entendemos ahora

Voz 5 02:51 bueno pues saber es que esto es una pregunta que tiene su historia porque los primeros cristianos no celebraban la Navidad prácticamente en el primer siglo no aparece ningún testimonio de que se hable se celebra de la Navidad porque los cristianos lo que les preocupaba realmente era la segunda llegada de Cristo que había dejado entrever claramente que algunos de ellos no moriría en algunos de los discípulos antes de ver la segunda venida de Cristo y el fin del mundo lo que pasa es que fue pasando el tiempo no llegaba la segunda venida de Cristo y entonces hubo que replantear Luis empezarán a preocupar por cubrir esas lagunas de la biografía de Jesús en el siglo II sabemos que los cristianos tenían ya la tradición de la Pita pero no la celebraban podemos decir que claramente claramente sabemos que a mediados del siglo IV gracias a un escrito que son las de position martirio que es una especie de calendario mártir vial de los cristianos ya se habla de veinticinco de diciembre como el día del nacimiento de Cristo entonces podemos decir que no una manera aclara en el siglo IV aunque diferencias según algunas comunidades y partes diferentes de del Imperio romano ya en el siglo IV es cuando se celebra la Navidad como tal

Voz 0772 03:57 en este bloque que empezábamos ahora con ese fragmento de una dramatización que emitimos aquí hace tiempo en Ser Historia senos recordaba un poco la la contradicción aparente que hay en en muchos elementos de de la Navidad tal y como la entendemos en la actualidad a al relato que nos cuentan el el Nuevo Testamento no porque hoy lo celebramos el veinticinco de diciembre en la segunda parte hablaremos a nuestro programa de del culto a mitra de esas religiones solares que pudieron haber influido en en los primeros cristianos pero Francisco José el el hecho de que se celebre el veinticinco de diciembre choca de lleno no con con ese relato de los pasteles de los pastores durmiendo al raso de de muchos elementos que quizá nos hace pensar que realmente el nacimiento de Jesús fue en primavera y no en no en invierno

Voz 5 04:45 sí porque realmente a pesar de lo que podamos creer y de las imágenes que tradicionalmente hemos visto desde niños en la temperatura baja mucho en Galilea entonces más aún en los meses de invierno claro pensar que un veinticinco de diciembre a lo mejor estaban los pastores velando al raso las las ovejas pues es bastante complicado sabemos que eso se hace en aquella zona de del Mediterráneo de Un mundo mediterráneo más o menos entre marzo y octubre entre marzo y octubre entonces si hacemos caso de esa nota o de esa de ese renglón en el que pone que había pastores al raso tuvo que ser entre marzo y octubre

Voz 0772 05:22 además la la vida de Jesús siempre está relacionada con con historias de profecías e historias vinculadas un poco a ese pasado de la Historia de del judaísmo el simple hecho también del de de que naciera en Belén cuando todos a lo largo de su vida y así aparece en los textos de de Mateos Marcos Lucas y Juan siempre se habla de Jesús de Nazaret cómo se puede entender esa aparente contradicción de nación Belén pero luego nadie el Le Le vinculaba con esta

Voz 6 05:50 dudas

Voz 5 05:51 pues vamos a ver el hecho es que parece ser si hacemos caso al relato que el evangelio que Jesús bueno nace en un momento en que están desplazándose María José efectivamente a cumplir con el mandato imperial de centrarse en la lugar en el lugar de origen de la ciudad de origen de de José he efectivamente a Jesús siempre se le conoció como Jesús de Nazaret y muchos historiadores creen que Jesús realmente debió nacer en lo que sucede es que no tenemos nada tan claro como una partida de bautismo para poder a una partida de nacimiento mejor dicho como para poder asegurarlo así de todos modos parece claro que tal y como dices las profecías de judías decían que El Mesías tenía que nacer en Belén por eso hacen muchos de los historiadores de algunos teólogos también piensan que Jesús aunque no nazis en Belén no le quedaba más remedio en el relato bíblico que nacer en Belén podemos asegurar que nació en Belén pues no podemos asegura que en una acción Belén pues no parece poco probable pero tampoco podemos decirlo a ciencia cierta lo que sí que es cierto es que al Mesías no le quedaba más remedio que nacer en Belén muchos historiadores piensan que eso se pudo incorporar más tarde

Voz 0772 06:56 más tarde a una tradición que como decía al principio sigue muy viva entre entre nosotros Fran Francisco José Gómez estamos hoy celebrando esta Navidad aquí el estudio de Ser Historia Se nos ha llenado de de duendes navideños yo quería presentarte a uno que lo tengo aquí muy a mi izquierda que se llama Candela

Voz 6 07:18 Candela qué tal feliz Navidad estás contenta de estar aquí con nosotros celebrando la Navidad y creo que tienes algunas preguntas no para para tienes una primera pregunta que que es una cosa que a ti te llaman mucho la atención cuáles

Voz 7 07:33 cuál es el origen de los Reyes Magos

Voz 5 07:36 huy pues los Reyes Magos parece ser que venían de Persia que eran astrólogos y que por eso vieron la estrella de Belén que está bien documentado que hubo una serie de estrellas en aquellos años que coinciden con la fecha de nacimiento de Jesús se ponen en el camino y un dato histórico que permite ver que realmente los Reyes Magos hicieron un viaje largo es que cuando llegara ante Herodes Herodes una vez enterado de que había nacido el Mesías pide que se maten a todos los niños menores de dos años luego entre la aparición de la estrella del viaje y la localización del Niño Jesús pasaron dos años parece ser que de ahí es de donde vienen los Reyes Magos posiblemente dicen algunos historiadores de una zona que se llama a Batasuna de los Magos que allí había muchos astrólogos que podían conocer las profecías de del nacimiento del hijo de Dios y por tanto también y se pusieron en camino cuando observaron a esas estrellas

Voz 0772 08:35 además fíjate Candela que estamos hablando de los Reyes Magos tuvo tuvo cuanto sea identificas a los Reyes Magos cuántos son los Reyes Magos

Voz 6 08:42 tres tres no pero Fran

Voz 0772 08:44 la tradición nos dice que no siempre fueron tres a lo largo de la historia fuero uno dos tres cuatro e incluso decenas de ellos no

Voz 5 08:52 sí porque en un primer momento claro el testimonio del Evangelio sólo dice que llegaron unos magos entonces sólo llegaron unos magos pero no especificaba el número entonces un tiempo en que se pusieron hasta doce porque se pensaban que eran como los doce apóstoles osea la nueva humanidad que Cristo quería recrear que Jesús quería recrear igual que las doce tribus de Israel dieron origen a Israel pues doce personajes que venía entre otras partes que no eran Israel sí que iban a seguir a Jesús lo que sucede es que con el tiempo los teólogos fueron pensando y en concreto orígenes que sí habían llevado tres presentes oro incienso y mirra pues hayan llevado uno cada uno y por tanto tenían que ser tres más

Voz 6 09:34 lo voy a hacer una pregunta Candela nuestro donde de Navidad tú conoces el Belén no si el belén el Belén aparece María aparece José aparece Niño Jesús y quién más está en el Belén estrellan la estrella arriba junto con ellos en el pesebre no te suena dos animal es que hay dos animales humor y bueno bueno

Voz 0772 09:59 pues estos animales verdad Francisco no aparecen en los evangelios canónicos tienen su origen en el burro o la mula y el buey no como digo no aparecen en los Evangelios que todos conocemos sino que tienen su origen en evangelios apócrifos Ángeles que en un principio fueron dejados de lado no de la tradición cristiana

Voz 5 10:20 sí efectivamente y también en algunos salmos que hacen referencia a que incluso los animales como la mula o como el buey reconocerán al Mesías y sin embargo los hombres no lo reconocerán no entonces es lo que sí que es cierto es que estos animales tuvieron después un valor simbólico muy fuerte con la aparición de los belenes porque la mula simbolizaba al pueblo judío queda torpe y terco y no quería ver en Jesús al Hijo de Dios al Mesías y sin embargo el buey que es trabajador y dócil pues es el pueblo cristiano que da calor al niño con su aliento reconoce al dijo de Dios en Jesús que es un animal mucho más familiar y mucho más Cyril de de tratar con el que con la terca mula

Voz 8 11:01 José hay unos hombres que quieren verlos quiénes son no esperamos a nadie ayer ya los visitar a nuestros vecinos Mi familia de Jose no llegan hasta mañana de quién se trata hables pasar ser bienvenidos bien María conoce conoces mi nombre quién eres de dónde vienes somos barcos que venimos de los lejanas piernas de Persia de Persia dices en efecto hemos cruzado los montes a Gross siguiendo una estrella que nos ha traído hasta aquí hasta vuestra casa sólo queremos ver al recién nacido para ello obsequiarles con estos ricos presente es oro incienso y mirra sobre regalos para El Mesías José el sueño tenía razón pero cómo puede ser posible otros magos aguardan con impaciencia poder saludar al nuevo mesías también un grupo de pastores ha venido solicitó a este barrio de los artesanos Nazaré alentados por una voz que les pedía honrar el nacimiento del nuevo mesías

Voz 9 12:10 que un mal que muy suben

Voz 10 12:18 escuchábamos un nuevo fragmento de esa drama

Voz 0772 12:20 la acción de de Ser Historia hace unos años en donde se recreaba el nacimiento de Jesús de Nazaret en bueno pues fechas más o menos distante eso o parecidas a las que estamos celebrando ahora este día veinticinco de de Navidad Si Fran nuestro duende navideño que lo tengo como digo aquí a mi izquierda precisamente a colación de algunas de las cosas que han comentado los Reyes Magos en en esta dramatización quería preguntarte algo que es lo que le quieres

Voz 6 12:47 preguntara Frank Candela

Voz 7 12:49 la estrella de Belén

Voz 5 12:52 bueno la historia de la estrella de Belén es que hay una en un momento concreto entre sigue entre el año ocho y el IV antes de Cristo apareció una estrella muy brillante en el cielo esa estrella parece ser que se formó porque varía dos astros a varias estrellas coincidieron en el mismo eje de longitud entonces desde la Tierra se veía un punto luminoso muy intenso que se veía por la noche a simple vista no hacía falta utilizar ningún tipo de aparato para verlo entonces esto aparece reflejado en algunos documentos chinos aparece también reflejada en documentos de astrónomos persas que toman nota de ello Iris creadores piensan que esa pudo ser la estrella de Belén pero a unos dicen que la estrella se movía y que la estrella fue guiando a los Magos hasta posarse cima de la del Portal de Belén entonces de la Casa de Nazaret bueno decía Santo Tomás de Aquino que la estrella se movía Voluntad y luego desapareció evidentemente las estrellas no poder moverse así es un hecho milagroso efectivamente es una interpelación posterior claro mucho milagrosos sí

Voz 0772 14:00 no pero lo que es característico aquí es el el hecho reforzando un poco lo que decías al principio no de de hecho de esos reyes magos que que en realidad eran astrólogos eran gente de Ciencias vinculadas un poco al mundo de las estrellas

Voz 5 14:14 totalmente pero aparte de eso es que nosotros representamos común cometa y esto se debe a que den posteriores representaciones en el siglo XIII en concreto Giotto que es un pintor que tiene mucha importancia años sin tiempo después en los autores posteriores representó el cometa Halley como la estrella de Belén en su en su pintura de la Natividad en la capilla de la arena de Padua y entonces pues se ha tomado de esa manera pero le el lo que pudo ser efectivamente fue un punto luminoso que se veía claramente que parecía una única estrella pero que realmente eran varias que coincidiera cuyo brillo coincidía hice súper ponía dando lugar un brillo muy intenso efectivamente esto es lo que pudieron observar

Voz 6 14:54 la estrella el propio

Voz 0772 14:58 escenario donde se recogen las las figuras que recrean ese momento del nacimiento el el Belén son bueno pues arquetipos casi culturales y sociales que marcan un poco las fechas en las que nos encontramos el Belén Francisco José Gómez autor entre otros trabajos de Breve historia de la Navidad cuál es el origen del de los belenes cuando empiezan a aparecer en en en los salones de las casas o en las casas más modestas más ricas de de la época

Voz 5 15:26 bueno lo primero que aparece que decir en Nacho el Belén Belén viviente en la representaron hace representaciones allá por el mediador Alta Edad Media ya en el siglo XI aparecen representaciones en las iglesias y en los monasterios en las que se representaba la la Sagrada Familia de adoración de los pastores la duración de los Magos pero hubo que prohibirlas porque parece ser que se producían una serie de abusos e después de esas celebraciones de los personajes que era al menos queridos en la representación entonces el Papa Inocencio III lo corto

Voz 0772 15:56 eso es que las corrían a gorrazos no

Voz 5 15:58 claro porque resulta que el pueblo cristiano en la en la intención de hacer ver que estaban convencidos de que el padre de Jesús era era Dios no era José pues a la al hombre que hacía de San José en la representación el día de Nochebuena durante la celebración de la Misa de Gallo con una mujer ataviada como María yo un niño pequeño pues la gente amarilla cuando la actriz a la mujer que hacía de María pues la aplaudía la lanzaba piropos y cuando tocaba al niño para que no se moviera habitualmente niños recién nacido en el pueblo o lo acusaba la gente aplaudía pero cuando lo hacía José se le llamaba de todos el insultaba en muchas veces acababa en el río osea de alguna manera representando de esa manera que ellos están convencidos de que no era el Real transacción años hace tercero lo prohibió porque dijo que era una una gran cantidad de desmanes pero claro San Francisco de Asís que era un hombre muy piadoso oí Moix emocionado ante el misterio de la Encarnación de Cristo pues entonces en la noche de mil doscientos veintitrés en la ciudad de derecho en Italia en el valle de Recio pues Piqué quiso hacer una representación del mismo tipo solo que en esta ocasión la hizo en un establo celebró la misa de celebró la misa del Gallo en un establo con una mujer ataviada como María un hombre ataviado como José y una imagen del Niño Jesús y bueno del en ese momento en el que estaba predicando en la homilía San Francisco de Asís inclinó al tomar la imagen la apretó contra él la beso dice que todos vieron cómo la imagen cobraba vida durante un momento este milagro ese corrió por toda la cristiandad rápidamente aquí la gente entendió que Jesús quería ser madurado en las casas en imágenes exactamente igual que había hecho San Francisco de Asís con esa imagen que el beso de El cristiano devoto despierta el Niño dormido por eso o y los cristianos cuando terminan las misas de Navidad empezando por la misa del gallo se besa una imagen del Niño Jesús pasan por el pasillo central a besar la imagen del Niño Jesús y a partir de ahí en el siglo XIII aparece ya la primera imagen de Belén en España en una población de de Palencia que se llama Baltanás de finales de siglo XIII es una vida Egipto se extendió rápidamente la costumbre

Voz 0772 18:05 una tradición que como decíamos siempre debe de de diferentes fuentes y en este sentido todos tenemos de la imagen de la Navidad relacionada con un objeto muy particular ya hay por ese camino va un poco la la última pregunta que te quería hacer nuestro nuestro duende navideño Candela Candela cuál era la pregunta

Voz 7 18:26 de dónde viene el árbol de Navidad

Voz 5 18:29 muy de San Bonifacio que es un santo el siglo VIII que estaba predicando a las tribus germanas del norte de Europa que pensaban que en los árboles vivían los dioses germanos pues llegó un día de Navidad en San Bonifacio yo había colocado en hilar Gul había colocado en ese árbol cintas había colocado velas ya había colocado también en ese árbol que ellos creían que vivían allí las divinidades paganas que en teoría iban a ofender y todo eso lo hacía San Bonifacio había colocado manzanas para representar que era el árbol de el paraíso que comieron Adán y Eva de ese Manzano que comieron nada Nieva por el cual vino la condenación al romper la promesa que había hecho nada Nieva a Dios de que no iban a comer deseado con el mandato de no comer desarboló por eso a partir de entonces en las casas cristianas especialmente en Francia y en Alemania se empezaron a colocar árboles el árbol típico debía zonas el abeto primero con manzanas luego se convirtieron en bolas que representan el pecado el árbol del Paraíso justo debajo del árbol se colocaba el nacimiento se colocaba en la la Sagrada Familia y el portal de Belén que era la salvación el árbol el por el que llegó el pecado el y lo el misterio de la Encarnación porque llega la salvación ya es ahí donde empieza

Voz 0772 19:42 es curioso no cómo se retroalimentan la forma de pensar la forma de de creer en definitiva siempre en en el en el mismo camino no el cristianismo a lo largo de estos dos mil años ha tomado elementos de de tradiciones paganas e incluso no notan paganas vinculadas a aspectos que nada tienen que ver con la con la religión en definitiva pues es un poco el el reflejo de lo que de lo que hoy somos que aunque que en muchas ocasiones ha perdido quizá ese ese trasfondo más más más religioso no deja de ser una época especial como con bueno pues con infinidad de de de argumentos para intentar bueno pues sacar a la luz lo mejor de cada uno o por lo menos que que la magia no de de la Navidad que es algo que yo creo que nunca se va a perder pues siempre esta ahí no es no es así Frank

Voz 5 20:31 sí yo eso lo vamos eso es muy bonito ver la evolución de los

Voz 11 20:35 eh símbolos a lo largo de la lo largo de

Voz 5 20:37 la de las agonías algo de las religiones en la historia de la religión y como la unas van cogiendo elementos de otras cosas van incorporando en este sentido sigue que decir cristianismo aprovechó fechas aprovecho elementos que eran sagrados para otras culturas no incluso lugares concretos pero ni en ese sentido también hay que decir que hay que reconocerle se crea o no se crea quiero decir a la Navidad una cosa muy hermosa y es que lo ha dicho muy bien esa magia procede de la idea de que si hay un Dios ese Dios se pone de parte de los hombres se hace un nombre se hace un hombre sencillo se hace un hombre que nace en un portal viene a vivir la vida de los hombres para enseñarles a vivir de otra manera claro eso traslada a los hombres de aquel momento una una una imagen de la divinidad que hasta ese momento no se tenía en todo el mundo antiguo y que después pues sabemos que tuvo mucho éxito pues porque por vez primera hundidos en vez de ser alguien distante y ajeno como los dioses clásicos de paganos no se ponía de parte del hombre y le prometió una vida mejor y efectivamente a partir de ahí ha desarrollado puesto todo un mundo de sentimientos y de buenas intenciones es deseos de mejora que tanto creyentes como no creyentes comparten nos ayudan a a reforzar nuestra vida y nuestras buenas intenciones y proyectos vitales

Voz 0772 21:47 yo creo que es la la esencia o la conclusión final con las que con la que nos tenemos que quedar no en este primer bloque de de Ser Historia hemos estado hablando con hijos Jose Francisco José Gómez autor de un libro espectacular brillante que yo quiero recomendar desde aquí Breve Historia de la Navidad en donde no solamente van a encontrar muchos de los argumentos que se han comentado en estos minutos sino infinidad de planteamientos más para conocer ese origen curioso de la de la historia de la de la Navidad

Voz 6 22:18 Candela qué te ha parecido la charla que hemos tenido con France sobre la Navidad te ha gustado sí conocía muchas cosas son las desconocidas las Bescam sí pues mira ya con eso que te vas como buen Duende de la Navidad por lo menos hemos hecho águila la buena acción del día muchísimas gracias Candela Ferine olvidar Fran lo dicho compañero amigo compañero de carrera que así es desde hace ya casi treinta años cómo pasa el tiempo Santo Dios

Voz 0772 22:46 que un abrazo muy fuerte feliz Navidad Ci como digo siempre muchísimas gracias Fran por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 5 22:53 nada muchas gracias a vosotros por mantener estas inquietudes culturales tan importantes para nuestra Historia de Occidente para los valores occidentales en definitiva que han traído muchas cosas buenas también a a nuestra cultura y también feliz Navidad para tiene un abrazo y también todo muy muy cordial para todos los oyentes

Voz 0772 23:12 un abrazo