SH468 Recreaciones de la Antigua Roma

Voz 1 00:00 no se comprenden y la formación y el mantenimiento del vasto imperio romano sino un poderoso ejército bien equipado entrenado paga habría limitado las famosas legiones aseguraron dentro de su diversidad la unidad de los territorios ocupados por Roma pero no sólo fueron un instrumento de conquista sino también de civilización Urbanismo Integración y Promoción Social un modo de conseguirla muy preciada ciudadanía romana era servir durante veinticinco años un Cuerpo del Ejército

Voz 2 00:35 por otra parte

Voz 1 00:36 los ingenieros y contingentes militares levantaron puentes acueductos días ciudades que son la base de nuestras grandes infraestructuras pero el legado de Roma va más allá

Voz 0772 01:00 el legado de Roma ha llegado hasta nosotros de de mil formas lo podemos encontrar grandes museos la las piezas arqueológicas los textos de los autores clásicos que nos reflejan un poco cómo era esa vida cotidiana en muchos momentos de tanta historia republicana de Roma como la ya en la época imperial casi mil años de historia grosso modo no entré al año quinientos antes de nuestra era y el año quinientos después de Cristo todo ello ha fascinado la cultura occidental es la base de lo que hoy somos es cierto que Roma bebió de fuentes Se mucho más antiguas pero también no deja de ser menos cierto que ese último eco es el último el telón de fondo me atrevería decir pues es quizá el el referente que hoy tenemos desde el punto de vista cultural hay algunas personas que van un poco más allá no escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión española esa fascinación que ha generado y ese importancia que tiene el mundo de Roma en lo que en lo que hoy entendemos no nuestra sociedad actual en los últimos años ha bueno pues proliferado en diferentes lugares de tanto de España como de Europa de otros lugares de El del mundo lo que se denomina pues una suerte de recreación histórica es decir grupos de personas interesadas en la historia de la arqueología que lejos de utilizar el un término que mucha gente que cuando los ve por primera vez utiliza que es el de disfraz que van disfrazados de romanos en absoluto es una recreación fidedigna van vestidos de romanos como si fueran como si fueran tales marcó Almansa bienvenido a Ser Historia

Voz 3 02:36 sal vete a todos los oyentes si sale a Mato

Voz 0772 02:39 la muchísimas gracias Marco Marcos yo le conocí en la Ciudad de Úbeda hace hace poco más de un mes en ese sexto certamen de novela y Certamen Internacional de Novela Histórica de de esta ciudad y me llamó mucho la atención el el grupo en el que él trabaja que es antigua Clio y la la calidad de esa recreación de de de de del Vestuario de la forma de combate incluso casi se meten en el propio papel de de los romanos ahora cuando entraba en el estudio de la Cadena SER de Ser Historia decía no en la pena estar reconocía porque ni recuerdo tuyo con el casco de legionario la armadura todos esos pertrechos no Marco Común hace vuestra pasión por la por la recreación imagino que vendrá un poco por la pasión por la historia no

Voz 3 03:27 claro lo que nosotros bueno en mi caso particular que ya llevo diez años haciendo recreación histórica romana nace un poco para sentir un poco la historia no que estudiamos que vemos en las películas yo como hice la carrera de Historia hay alguno de los miembros de antiguas murió también en las están haciendo lo que queríamos sentir era que es lo que está que es lo que siente el que estamos estudiando el romano que está estudiando no más allá aprender más allá de tocar un poco la historia de lo que vemos en las películas que estamos

Voz 4 03:59 bien a leer documentarse le

Voz 3 04:02 es lo que nos aparece en las en la universidad lo que estudiamos no pero realmente para aprender un poco más hay que sentirlo es una forma nueva de aprender qué es el sentir el tocar la historia y eso también lo hacemos a recreando divulgando la Historia

Voz 0772 04:19 no decía ahora en la introducción es una moda no que se ha puesto en boga en los últimos años porque hace apenas diez quince veinte años no había nada de esto

Voz 3 04:28 pues por lo menos no tenía Leko no que

Voz 0772 04:30 lo que tenía ahora claro es claro es que en

Voz 3 04:33 en España por desgracia en muchas cosas en esta somos un poco tardíos en a la hora de comenzar con la recreación ya que esto realmente comienza en Inglaterra no en los años setenta principio y la verdad es que esos ha ido extendiendo por el resto de Europa pero a España no llega hasta bien pasado los años dos mil dos mil cinco dos mil seis

Voz 5 04:54 es con un con incipientes pequeños grupitos en en en

Voz 3 04:59 España in nosotros pues nacemos varios años después en este caso en el dos mil catorce Antiqua Clio

Voz 4 05:08 además es que con un boom de recreación en España muy importante no de distintas épocas que que se recrean en la península

Voz 0772 05:17 luego lo recordaré pero hay una página web que es Antiqua Clio punto com Antiqua con Cuba lo con G Antiqua Clio punto com dónde vais a encontrar bueno solamente la forma de contacto con con este grupo increíble sino todas las actividades y cómo trabajan como decía al principio de una manera muy muy intensa de dónde sacáis la información para apuestas recreaciones históricas por ejemplo los trajes las armaduras todo estos pertrechos como como los hacéis porque también es muy artesanal no también el del trabajo

Voz 3 05:48 claro ahí ahí digamos dos vertientes no por donde sacamos la la información una sobre todo es evidentemente como historiadores no investigamos investigamos documental Most vamos a las fuentes primarias las fuentes clásicas luego también vamos a las fuentes secundarias y terciaria entonces a partir de ahí empezamos a conocer qué pasa que luego la parte artesanal es la que se añade para a la hora de construir el material bien comprando lo en páginas especializadas o en parte artesano

Voz 6 06:19 por Herreros au o o trabajadores del cuero por ejemplo de la madera

Voz 3 06:24 pero hay un hay un elemento fundamental que es para enseñar y para para conocer qué es lo que se llama la arqueología experimental recogía experimentales para nuestros oyentes la una especie de de rama de la arqueología que está teniendo gran auge de peso dentro de lo que se la arqueología en en sí ya no casi no se considera como una una rama de la misma que es comprobar el equipo o cómo se fabricaba ciertos equipos no en este caso el equipo editado civil romano se pueden extender a cualquier ámbito de la vida civil de la cocina de de fabricación de flechas prehistórica de lo que sea no entonces en nosotros en el mundo romano lo que hacemos es comprobar por ejemplo que formaciones romanas se podrían ser viables según las fuentes basamos en las fuentes pero luego lo comprobamos o porque ciertos elementos del casco son los que tienen no que porque tiene un cubre nuclear más amplio en ciertos momentos au no o qué elementos del casco tiene o qué nivel de penetración por ejemplo podría tener una espada que es una cosa que cuando nosotros lo explicamos pero eso

Voz 0772 07:33 pues comprobado hoy sacrificado alguno de los vuestros

Voz 4 07:35 hombre al a tanto a tanto no llega o no pero si lo que hace

Voz 3 07:40 hemos es con gel balístico con con una piel de cerdo cuerpo de cerdo y pude hacerla la comprobación del nivel de penetración y es un como curiosidad dato curioso es que nosotros tenemos en cuenta por ejemplo las películas que vemos con una para poder atravesar media Aspada el cuerpo una espada entera que podía atravesar no eso es imposible ni con unas para romana ni con una espada medieval con prácticamente con ningún tipo es para en Aspada armado lo único lo único que entraría sería la apunta sería como máximo cinco centímetros como muy mucho porque es suficiente como para matar a una persona para llegar a la yugular que son dos centímetros una cosa así

Voz 4 08:21 hoy la zona de de pulmón la el fémur

Voz 3 08:25 el azar la zona femoral todas esa zona son sitios muy muy cerca de la piel entonces con dos centímetros y además la la formación de combate es un combate en punta en el motor en el modo romano entonces no hay el son son punzada rápidas doce no te puedes entretener en meter una Aspada hasta la meta de la misma en el cuerpo porque todos los órganos los músculos todo eso pesa entonces a la hora de extraer la espada eso es a lo mejor un segundo y eso es vital porque he podido costar la vida el enemigo va acompañado no va solo

Voz 0772 08:59 te puede costar la vida además el observándose el hace unas semanas

Voz 3 09:04 hace un mes en Úbeda recuerdo

Voz 0772 09:07 que el el peso no de de todo aquello que que llevabais con cuánto pesa el equipo normal de un legionario pues no

Voz 3 09:15 ah y tenemos un peso total para que vea que muy bien ha dicho al principio que no el disfraz lo que hacemos sino que recreación histórica fidedigna son cerca de los treinta y cinco kilos de peso cada uno eso con el equipo normal

Voz 0772 09:28 lleváis a Fermín colgado a la espalda

Voz 3 09:31 sí

Voz 4 09:32 casi casi como la como a un niño de hoy también el diálogo pero luego hay que sumar el equipo de marcha

Voz 3 09:39 entonces cuando hacemos las marchas experimentales que también probamos hacer varios kilómetros andando con todo el equipo que hacemos veinte kilómetros andando con toda la impedimento lo que pesa es cerca de los cuarenta y cinco kilos empezamos a llevar eso que lo metros pesa aunque lo más todo el equipo eh

Voz 4 10:00 esfuerzo pero es muy divertido

Voz 0545 10:03 en el año XXV antes de Cristo según nos refiere Dion Casio se funda la nueva Colonia Augusta emérito la denominación merita obedece a que su primer contingente colonial son estos veteranos de las legiones quinta décima quiénes van a formar parte de esa inicial población de un nuevo territorio el territorio lusitano poco Román izado un territorio que se va a incorporar al proceso político de Augusto en la península ibérica años más tarde otra nueva generación de Ciudadanos ya plenamente Román izados conocedores de los usos y costumbres culturales de Roma serán los que realizarán la gran producción monumental de la nueva capital Augusta emérito capital que sin duda se aproximará a los esquemas metropolitanos como se puede ver en los conjuntos del Foro el teatro y todos los recintos monumentales de la nueva colonia emeritense

Voz 0772 11:02 escuchábamos a Trinidad Nogales del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida en este documental de Televisión Española hablando precisamente de de de ese marco histórico de ese marco espacial arqueológico que rodea un poco al al tema del que estamos hablando no la pasión por la antigua Roma con Marco Almansa de Antiqua Clio ese grupo de recreación histórica que yo tuve la suerte de conocer hace poco tiempo y que me me fascinó no me me impactó no por la la exactitud

Voz 7 11:30 de de bueno de esa emular no en el mundo

Voz 0772 11:35 lo antiguo a partir de las fuentes a partir de la fuentes escritas de arqueología de referencias indirectas Si la propia experimentación como decía marcó ahora imagino marco que el esto lo sé yo por otros grupos de recreación histórica vosotros tenéis contacto con con otros grupos similares en en Europa porque yo sé de algunos sitios donde se montan verdaderas batallas de de de frikis casi tanto si estás de del mundo de la antigua Roma con con con cientos y miles de de legionarios casi en vivo que parece que estas dentro de una máquina del tiempo como este programa retro trayendo dos mil años no

Voz 3 12:12 claro además mira tenemos la la suerte de que al menos como en España hay varios grupos de mundo romano de lo que nosotros llamamos enemigos de Roma no los bárbaros que para nosotros que no eran tan bárbaro se de cómo aparece como lo quieren aparentar en las películas o la en el imaginario popular rais pero

Voz 4 12:32 no es la verdad y la verdad es que la verdad es que si no nos hacemos batallas en Mérida incluso en León en varios sitios de de España y la verdad es que lo

Voz 3 12:42 debían porque nos juntamos podemos juntarnos unos trescientos creadores en un evento incluso en algún momento más y en algún otro año hemos estado bueno yo he estado en en Lyon varias veces en Roma y en Lyon en Francia nos hemos juntado unos dos mil creadores de toda Europa imagínate dos mil recreados que eso es algo único en en en Europa en general en una batalla de quinientas seiscientas personas imagínate la adrenalina que puedes tener ahí que realmente no te juegas la vida pero como nos metemos tanto en el papel en ese rol que realmente hay que hay que jugar porque es una afición y por tanto no se va a matar a al al un compañero amigo de recreación pero sí la adrenalina que te metes la moción el sentir el ponerte los bellos de punta ahí preguntarte qué es lo que hago aquí en en esta batalla empezar ese ese combate es una de las cosas más emocionantes no oye yoga en este caso junto con otros oficiales de y de la unidad que o de otras unidades de de otras legiones porque a nosotros hacemos por legión no hacemos por por el Ejército en otro tipo de unidades no entonces los mandos tenemos que estar muy bien coordinados de un grupo a otro también para la orientar la batalla poder ganarla o perderla en caso de que esté capacitada las batallas son pactadas reglas

Voz 0772 14:14 tengo que decir incluso que os metáis en el papel de una manera tan intensa que yo vi con mis propios ojos como a varios soldados de tu cuerpo cuando rompieron filas les mandase flexiones se como castigo

Voz 4 14:29 sí la verdad la verdad es que la verdad es que sí porque bueno es la disciplina del Ejército

Voz 3 14:33 esta no es esencial no eso lo sabemos por las fuentes entonces hay que reclamar lo bueno y lo malo por así decirlo

Voz 4 14:40 todos bueno pero el y en ese caso hay que hay que cumplir ese rol no de de ser oficial que el

Voz 3 14:48 Mario son por lo general tiene que cumplir esa disciplina sino la rompe perdone si la rompe tiene que tiene su consecuencia que es el castigo como bien viste hubo flexiones y hubo golpes con con la Betis y con algo

Voz 1 15:01 el de

Voz 3 15:03 el avala de mando de Elop tío de centurión lo que sea Ibai y la verdad es que eso también lo creamos eh pero no exportamos luego somos amigos y nos llevamos todo el bien el siguiente paso yo creo que es hablar latín bueno no hay otros nuestras órdenes son en latín

Voz 4 15:19 muchas veces hemos mantenido algún pequeño diálogo de

Voz 3 15:26 Cannes de las canciones por ejemplo lo son todas son en latín las nuestras entonces las cantamos

Voz 4 15:31 a la insigne a el lema es en latín evidentemente hay que recrea también la lengua no

Voz 3 15:38 de lo que estás recreando las órdenes sobre todo pues la evidente evidentemente la explicamos en español pero que entre nosotros podemos hablar en español en latín perfectamente

Voz 0772 15:50 cada uno de vosotros tienen una suerte de Al de alter ego tú por ejemplo eres Marco Almansa pero tiene es tu personaje a través del cual te te manifiestas es un personaje real es un personaje inventado

Voz 3 16:01 bien pues eso la mucho de nosotros y nos basamos en sobre todo en los nombre romano cada uno tenemos nuestro nombre romano evidentemente

Voz 4 16:10 lo que pasa es que yo ya llevo mi nombre romano desde que nací Marco ya es en sí ya iba predispuesto a a ser romano no pero en la la cuestión es que el el nombre

Voz 3 16:22 y a nosotros nos basamos Gene pega Fes con textos para hallar nuestro nuestro nombre nueva o hacemos composiciones de de esos nombre no hubiera

Voz 4 16:31 la nómina que para qué

Voz 3 16:34 en una similitud a día de hoy no es nuestro nombre y dos apellidos porque es nuestra composición Un poco más posterior germana

Voz 4 16:42 pero el nombre inglés de el fenómeno de ahora

Voz 8 16:49 es el mismo que en latín entonces nuestro nombre no sería

Voz 3 16:53 Arco por ejemplo en mi caso sino en en

Voz 8 16:56 en la antigua Roma sería a cuela

Voz 3 16:58 pero tenemos a a otros que es Seaman Flowers porque también son apodos

Voz 6 17:03 el tipo de pelo por la altitud a la altura

Voz 3 17:06 lo que sea no porque si son ciegos esquí Pío por ejemplo es porque lleva el bastón que es el equipo que es el más palaciegos entonces pues aquel en el que el rápido a hacer sus el alto el barrio tal Volker todo eso o nombres de mujeres no como veloz

Voz 4 17:23 la lluvia yo qué sé

Voz 3 17:25 en lana Matí día todos son nombres de OPA ETA habita todos son nombres de de romanas que existieron en la época pero lo que a lo mejor las composiciones por ejemplo de nombre el apellido pues ya lo vayamos para que tampoco sea no nos nombre hemos como una un emperador ou pero es algo tan tan famoso no algo más de Llano de pueblo como última pregunta Marco y además sí que te interrumpa quiere decir la con nosotros en eso de los de los nombres muchas veces nosotros cuando vamos del siglo XXI porque va va para diferenciarnos o vamos del siglo II después de Cristo vamos del siglo XXI no para que lo que siempre decimos muchas veces no llamamos por el nuestro nombre romano llevo muy pocas veces les puedo llamar

Voz 4 18:15 el nombre de Real lo tal pero

Voz 3 18:19 por ejemplo el nombre de la Legión que es la Legio decimocuarta Gemení Vic tres tiene tiene sus apellidos también no es su titular ha por puesta por los emperadores es la Legión una la que nosotros tengamos la antigua Clio

Voz 0772 18:34 decía Marco que como ultima pregunta no solamente recrea es desde el punto de vista histórico con mucho detalle batallas etc sino también me comentabais hace unas semanas que ahora os metáis un poco en esos cultos orienta listas el culto ahí Si por ejemplo para recrear un poco también lo que es la la vida cotidiana

Voz 3 18:51 los soldados claro porque fíjate la como del Imperio Romano están están grande pues abarca lo que son muchas provincias muchos territorios entonces todo esas esos territorios tienen unas religiones como bien sabes en en Egipto que tú que tú quieres especialista en ello la la el culto a es es tiene en época romana se lleva a Roma el culto muy trágico de Oriente también lo hacemos en la asociación anticuario hay son cultos que tienen mucho arraigo sobre todo en el ejército romano el culto me metódico el mundo civil en a la hay en la divinidad de Isis y Osiris doce de hecho valor en en Hispania hay un paseo en Mérida Pompeya hay un templo entonces son cultos que están muy arraigados en la cultura popular romano entonces nosotros queremos en este siglo II después de Cristo que es el momento álgido ese Imperio romano en nosotros hacemos esos cultos que están también en auge el petrarquismo Ellis y el culto hay seis y entonces nosotros vamos a a provocar a esa recreación digamos vamos a intentar recrear lo marfil lo más fidedigna posible no estamos documentando a a día de hoy para ver cómo es lo que llevaban los sacerdotes las la sacerdotisa que vestimenta llevaban sobre todo la oración que podría haber si es que se conserva algo o sobre todo el uso ya de la lengua que es la más más difícil ya no sería en Egipto en egipcio perdón en Roma ya al quizás utilizarían el copto o quizás el el latín para ir simplificando también un poco lo que es el el culto hay seis pues a lo mejor ya no es alguien que viene de Egipto a hacer el culto a Roma sino que ya es un propio romano que hace el culto y entonces él no sabe copto Páramo gol y y es un analfabeto digamos de lenguas pero si sabe latín entonces a lo mejor las oraciones ya son en latín entonces habría que ver en qué clase social tendríamos que situarnos en ese culto de Isis y lo hacemos de forma oficial por el Estado podemos utilizar el copto o el latín si lo hacemos en en clase social baja sería el latín solamente esas cositas esos detalles lo hacemos nosotros para ir lo más fidedigna posible todo eso lo convierte en un trabajo realmente

Voz 0772 21:16 de fascinante esta recreación histórica que nos ha presentado Marco Almansa de Antiqua Clio recomienda la página Antiqua Clio punto com Mi también tenéis el facebook Antiqua Clio para poder contactar con ellos para poder conocer un poquito más eh su trabajo hoy esas recreaciones maravillosas que yo tuve la suerte de ver in situ en esa batalla contra los bárbaros y un montón de cosas más en la ciudad de Ubeda hace hace poquito más de un mes Marco Almansa muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 3 21:47 muchísimas gracias a Santi Nacho Ares para la invitación y ahí les invito a todos los oyentes a que como somos de Madrid la Asociación todos los oyentes está tenemos la asociación abierta a que nos vean

Voz 5 22:00 en los distintos eventos hay que

Voz 3 22:04 puedan participar y asociarse con nosotros y sentir y tocar la historia