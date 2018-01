SH468 La Basílica de San Isidoro de León

Voz 1 00:00 en más

Voz 0772 00:04 continuamos en Ser Historia después de conocer R las vicisitudes las contra aventuras de Marcelino Orbest este payaso oscense tan desconocido viajamos a la Edad Media los siglos XI XII y lo hacemos desde el Museo de San Isidoro en la ciudad de Leh

Voz 0772 00:30 la Basílica de San Isidoro seguramente es uno de esos monumentos románicos más espectaculares de la historia de la cristiandad su importancia trasciende no solamente a la historia de la Península Ibérica a la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa más allá de ese objeto increíble quizá hoy el marchamo de calidad la etiqueta de personalidad de San Isidoro ese cálido Doña Urraca que ha sido identificado con

la cena por Jesús

Voz 0772 01:03 la cena por Jesús hemos estado en San Isidoro hemos vuelto a hablar con Raquel González que es eh directora técnica de este museo y eso es lo que nos ha contado sobre las novedades que podemos ver en el Museo de San Isidoro de León y cómo proyecta estos nuevos meses que se nos avecinan con infinidad de novedad

Voz 0772 01:31 Raquel Jaén bienvenida de nuevo a Ser Historia

Voz 5 01:34 muchas gracias estoy encantada de estar aquí con nosotros

Voz 0772 01:37 cuál es el origen del Museo de San Isidoro en León

Voz 5 01:41 pues este museo nace como un importante monasterio eh tenemos la fortuna de que fue Monasterio fue palacio real y también fue parte de la zona defensiva de la ciudad con lo cual confluyen aquí tres elementos primordiales dentro de la Edad Media que han podido llegar hasta nuestros días

Voz 0772 01:57 imagino que lo monumentalidad viene dado un poco por la importancia de de del Reino de León de aquella época en que en qué siglo estamos ahora

Voz 5 02:04 pues principalmente en el siglo XI es cuando se configura todo este entramado arquitectónico el Reino de León era uno de los reinos más importantes dentro de la cristiandad con lo cual fue su etapa de mayor esplendor aunque luego ha tenido otras como el siglo XII con una importante es que lo importante monasterio medieval en el siglo X seis y bueno de más evolución histórica no

Voz 0772 02:28 esa evolución histórica antes lo comentábamos a lo largo de esos mil años de de Historia del edificio imagino que habrá sufrido infinidad de vicisitudes de invasiones de de guerra de batallas de reutilización para para otros fines

Voz 5 02:42 pues sí ha sido una gran empeñan empeño histórico desde el principio con la instalación del Palacio de los Reyes un momento de máximo esplendor después con el monasterio del siglo XVI un importante scriptorium también lo es decir que pero posteriormente pues ha habido otros momentos más duros no dentro de la historia por ejemplo la invasión de las tropas napoleónicas que trajo consigo pues incendios destrucción de parte del edificio así como el saqueo de de importantes bienes históricos y artísticos

Voz 0772 03:10 y a pesar de todo ello quizá la la joya de del museo que oyes son las pinturas del Panteón se conservan como casi como si hubieran sido realizadas el día anterior

Voz 5 03:19 pues sí la verdad es que somos muy afortunados lo tenemos que agradecer en parte al clima no de León porque es un clima frío y seco con en esa zona no tienen muy muchos cambios térmicos eh y eso ha permitido que se mantengan las pinturas casi como si como si estuviéramos viendo las efectivamente consideran hecha ayer de hecho las pinturas datadas entre el año mil noventa y el mil cien en cambio nunca han sido restauradas sí que han sido tratadas para su conservación pero nunca han sido restauradas así que en mi opinión somos muy afortunados porque podemos verlas en el lugar en el que fueron creadas y además con sus colores originales quería comentar también que estamos camino la iluminación del panteón y que el año dos mil dieciocho para nosotros va a ser muy importante porque vamos a conseguir uno de nuestros sueños que es la rehabilitación completa del edificio con todas las capillas que tenemos cerradas gracias a la Fundación Monte Madrid que nos ha aportado el este valor económico que necesitábamos porque no se imaginan ustedes lo que cuesta mantener un edificio de estas características

Voz 0772 04:16 quería insistir un poco en eso no es muchas ocasiones este tipo de pinturas en otras iglesias en otros ambientes incluso en museos pues están en lugares acondicionados de temperatura de humedad es cierto que estamos en un edificio antiguo con los problemas que eso acarrea pero las las pinturas están perfectamente consolidadas ya adaptadas al clima de León al clima frío de León porque el Panteón en ver en el invierno y realmente hace frío eh

Voz 5 04:44 sí así es soledad nosotros tenemos medidores de la sobre todo de la humedad de la filtración que es lo más peligroso y también se ha puesto un sistema para que no se impacte directamente los rayos del sol no para que no impacte la luz porque hacer técnicas fresco es un poco lo más peligroso pero respecto a lo demás necesitan especiales cuidados para su conservación la que como te decía nuestro somos muy afortunados

Voz 0772 05:07 cuando se hizo la última reforma del del museo mañana

Voz 5 05:10 cero data de los años sesenta e Illa óptimo los mismos cambios hemos hecho durante en el año dos mil trece dos mil catorce que fue cuando sale a la luz el estudio de investigación del cáliz que se trasladó esta pieza hice abre una sala nueva lo que las la torre de el cáliz aquí en este año con motivo de las reformas que estamos haciendo de restauración que hemos abierto una nueva sala la sala capitular desde el siglo XII como como zona para exponerlas abriría medieval

Voz 0772 05:38 acabas de mencionar el cáliz que es quizá el mayor reclamo no en los últimos años de de este museo junto con las pinturas es la figura estrella del Museo de San Isidoro de León

Voz 5 05:47 sí por supuesto que sí mucha gente más entendida en arte e español hay demás conocía este museo principalmente por las pinturas pero desde luego a nivel internacional lo que no ha posicionado en el en el mapa si me permites Nacho ha sido el Calero Doña Urraca por supuesto

Voz 0772 06:04 y más allá de la de la tradición de que sea fue utilizado

pero no en la

Voz 0772 06:09 eh la última cena de Jesús por lo menos lo hemos comentado en otras ocasiones con Margarita Torres el que ella fue la la la que lideró un poco en la la investigación es lo que se creía en el siglo quinto que era el cáliz utilizado en la en la Última Cena no es un es un objeto casi mágico con mucha fuerza con con mucho eh poder en el sentido de que sigue atrayendo no a mucha gente y me imagino que los visitantes vendrán con esa curiosidad no de ser testigos de estar viendo pues una reliquia unas supuestas reliquias de La última cena de besos

Voz 5 06:40 por supuesto Nacho yo creo que independientemente de nuestras convicciones religiosas au de poder nuestras creencias me parece muy importante que este estudio que han hecho Margarita Torres y José Miguel Ortega lo que nos hace es encontrar la historia de esta pieza que ya era una pieza maravillosa dentro de la parte que tiene de orfebrería medieval con unidades a partes derrumbada no es aparte del siglo I esa combinación de de dos momentos históricos pero es que además con este estudio investigación lo que ha conseguido es localizarlos la pieza en el siglo IV en el Santo Sepulcro de Jerusalén ya sólo esa historia que los primeros con cristianos consideraran que era que era la pieza más importante quizá de la cristiandad pues para nosotros es muy importante por supuesto

Voz 0772 07:19 una pieza que además de verla en esa vitrina en la esa limitación perfectamente condicionada iluminada que parece que te hace viajar en el tiempo a ese siglo cuarto quinto también tenéis en otra habitación una manera de de recrear tridimensional mente la la pieza y poder manejar la casi en la mano no como yo he tenido la suerte ahora hace unos minutos de de poder hacerlo

Voz 5 07:39 pues sí la verdad es que somos muy afortunados por un lado ubicamos la pieza en esta torre que está datada en el siglo XI por contextualizar la históricamente no una pieza que en realidad aunque los cuencos debo Nixon del siglo I como te decía no hay proceden del Santo Sepulcro fue Doña Urraca luego en el siglo XI quién estableciese relicario para la reliquia no todas Arzo debería medieval entonces cuando salió a la luz el estudio investigación decidimos trasladarlo hasta torre medieval para que estuviera en su contexto pero a la vez de ahora este proyecto tan maravilloso que tenemos con HP que nos alegramos mucho de que no estuvieran cuenta nosotros habiendo tantas posibilidades en este país pues permite a la gente a los visitantes acercarse más a la pieza a poder tener una interactuación personal con ella im también nos permite acercar la historia pues a las nuevas eh personas nuevas no es personal es acercar al museo quizá hasta más atraídos por las nuevas tecnologías esta mezcla de historia hay elementos de lo más puntero en tecnología para nosotros nos pareció muy interesante

Voz 0772 08:39 como sucede con cualquier museo es renovarse o morir en este caso no es morir sino irá ampliando

Voz 6 08:44 eh piezas y objetos Si no

Voz 0772 08:47 los escaparates no de del material que hay en el propio del propio edificio estáis trabajando ahora en la rehabilitación restauración y conservación de unas pinturas también espectaculares que imagino que en poco tiempo pues podrán ser visitadas por el público

Voz 5 09:00 sí así es ser trasladado la puerta del siglo XVI para ubicarla en su lugar original porque bueno intentamos darle al edificio eh retomar los orígenes no retomarlo como como estaba como está originariamente como se cree uno y luego las pinturas renacentistas que en su momento fueron arrancadas porque bueno en ese momento se consideraba que era más importante la parte medieval ahora lo vemos con otros ojos no pero el eh también hay que entender o o por lo menos contextualizar los movimientos que se han hecho de conservación uno de restauración cada uno en su momento en ese momento se consideró que era que era lo más importante y ahora hemos conseguido recuperarlas gracias a un proyecto de Patrimonio de la Junta de Castilla y León se van a restablecer en su lugar original y la verdad es que estas son maravillosas porque no sabíamos exactamente cómo iban a estar conservadas están haciendo una muy importante labor de restauración están quedando fantásticas yo creo que a todo el mundo el momento que se abra al Schwarzer apasionante

Voz 0772 09:57 doy fe de ello porque he tenido la fortuna de poder verlas hace hace pocos minutos iba a ser una de una joya más de las muchas con que cuenta la increíble colección del Museo de San Isidoro no solamente importante por las piezas sino también por el propio edificio que que lo abraza que le da que le da que le da vida Raquel González directora técnica del Museo de San Isidoro de León muchísimas gracias una vez más para habernos ayudado un poquito más de historia muchas gracias Nacho