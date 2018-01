SH468 El Payaso Marcelino

Voz 1 00:00 tú me tu

Voz 3 00:10 a las dos de la tarde ese Goodman una trabajadora afroamericana de un pequeño hotel de Manhattan entró con cuidado en una habitación seguida del gerente y un policía la habitación estaba ligeramente desordenada

Voz 4 00:24 vieron fotografías esparcidas encima de la cama albunes si habían caído al suelo en una silla

Voz 3 00:31 cerca de la ventana apoyada contra el respaldo había la de una mujer y en un rincón se amontonaban tres trajes de teatro sobre un baúl un hombre estaba de rodillas junto a la cama con las manos firme y desesperadamente apretadas y la cabeza sobre los brazos no dijo nada cuando entraron el policía lo tocó lo movió con suavidad y entonces vio hilillo de sangre que le caía hacia la mejilla desde un agujero en la sien imagino que se ha quitado de en medio el mismo opinó el policía necesito su nombre

Voz 5 01:05 Orbest le informó el gerente Marcelino Orbest ya

Voz 7 01:17 el texto que acabamos de escuchar interpretado por nuestro compañero Julio López fue publica

Voz 0772 01:22 dado el catorce de noviembre de mil novecientos veintisiete en El Periódico Time en Estados Unidos haciendo referencia al al último encuentro que había tenido con con este mundo uno de los payasos más importantes de la historia del circo de la Historia Universal muy poco conocido en en España que ha dejado una honda huella quizás como sucede con esos grandes héroes de nuestra historia que son más conocidos fuera que dentro pero desde luego la figura de Marcelino el Príncipe de los payasos este payaso oscense que hasta el veinticinco de febrero podemos disfrutar en una exposición maravillosa que no se reencuentra con este hacedor de de risas de del mundo del del teatro del malabarismo de toda aquello vinculado al mundo de del circo pues como digo nos va a hacer recuperar de la memoria uno de los personajes Se tristemente olvidados con un final a lo largo de sus días no menos triste casi algo que entre un poco en ese mundo del teatro como decía ahora no algo idealizado algo hay muchos grandes artistas han vivido esos momentos de eclosión esa llegada del cine como sucedió en la en la vida de de Marcelino Orbest el Yell y el ocaso el ocaso porque ve que su trabajo ya no es como antaño ese doble perfil psicológico ese doble perfil profesional que podemos encontrar a lo largo de su biografía Jesús bosque bienvenido a Ser Historia

Voz 8 02:54 hola buenas

Voz 0772 02:56 eso es bosque es uno de los comisarios de de esta exposición Marcelino el Príncipe de los payasos Marcelino ves nació en el año mil ochocientos setenta y tres en Huesca y falleció en Estados Unidos en mil ochocientos veintisiete Jesús como decía ahora es uno de esos grandes olvidados de la historia de del circo en España de la propia Historia de España

Voz 8 03:17 sí sí sí es cierto hay que tener en cuenta que fue un gran artista llenaba un un teatro que tenía cinco mil doscientas localidades dos sesiones diarias así mes tras mes año tras año toda la prensa de Estados Unidos seguía sus pasos hasta tal punto de que hasta la más pequeña cosa que lo ocurría como que un día peluca en el escenario eso fue motivo de un artículo de prensa su película su peluca roja y sin embargo aquí en España realmente no sabíamos quién ves no sabíamos que era un alguien paisanos nuestros que estaba triunfando en Nueva York y no lo sabíamos por ejemplo en Aragón y en Jaca que es la tierra que le vio nacer entonces sí ciertamente alcanzó toda esa fama lo sabíamos

Voz 7 04:08 aquí pero también cayó en el olvido también cae en el olvido allá donde tuvo

Voz 8 04:12 éxito también en Nueva York al igual que Gran Teatro donde actuó el hipódromo que en aquel momento era el mayor teatro del mundo el más fastuoso pues también habrá hoy en día allá en la Quinta Avenida vemos un rascacielos que tiene como nombre hipódromo que entras en el hall y ahí al fondo una fotografía en blanco y negro del hipódromo original pero que estoy seguro que casi nadie de neoyorquinos más que más se conozca la ciudad tampoco sabrá por qué le viene ese nombre tan extraña un rascacielos de no a que interviniera de Ricardo Pérez

Voz 0772 04:48 Marcelino Marcelino reveses como decía ahora ese de esos personajes en el en el olvido lo comentabas ahora Jesús bosque comisario de esta exposición que insisto podemos disfrutar en en Huesca hasta el hasta el veinticinco lo de de febrero Marcelino el Príncipe de los payasos como comienza su carrera artística tengo entendido que era pues como sucede con muchos artistas no con con apenas cinco seis años él se rola a una compañía itinerante de de malabaristas y encuentra pues casi de por medio de la FAR su su vocación y su gran pasión no

Voz 8 05:21 si realmente conocemos poco esos orígenes sabemos que nacen Jaca pero que apenas está ahí como tres años pensamos que luego está en Zaragoza que ahí es donde se une a los Martini es con los llamaban a la familia de artistas pues con con pocos años debe ir con ellos se siete ocho a los once sí que hay una cierta constancia de que debuta y bueno pues era una época difícil oscura pero mismos Martini en periódicos de la época son acusados de compra de niños para en el circo bueno aquello de que como sucede un poco ahora con los futbolistas no como exactamente qué era compra un niño pues bueno dentro de aquella digamos familia es más o menos pobres pues que bueno pues se me llevo al niño tendría algo de dinero pues bueno pues vete a saber el caso es que se va con los Martini que es él considera que realmente son su familia porque tan apenas mantiene contacto nunca habla de su padre de su madre y que a veces la nombra pero poco sabemos que tiene una hermana pero para él aparentemente los martinis en en su familia ya con ellos pues ya recorre España acababa en Barcelona de allí pasa en Europa Ibarra continuando de una compañía a otra tienes el transcurso Europa triunfa en Londres y luego llega ya la la gran espectáculo hoy epopeya en Nueva York

Voz 0772 06:41 en ese asalto a Estados Unidos el se consagra como decíamos ahora

Voz 9 06:44 a lo decías Jesús pues

Voz 0772 06:47 lleno absoluto en esos teatros de con más de cinco mil localidades si él consigue hacer algo que es realmente difícil no es hacer reír muchos piensa que ser cómico que hacer reír es algo muy muy sencillo pero todo lo contrario el utiliza su propia técnica una técnica singular y única hay además un lenguaje muy particular porque él nunca hablaba no él sólo silbar

Voz 8 07:10 bueno es silbado así era empieza como acróbata irregularmente y además con un papel de Augusto que dentro de los tipos de payasos es aquel que son poco como el más torpe al que le recibe ciertos golpes entonces bueno él él era como el que enredada con todo es decir estaban preparando los tramoyistas el siguiente número yo salía a escena intentando supuestamente ayudarlos Gerald todo un tropezar todo un caerse todo hacer reír no dejarles hacer el trabajo que tenían que hacer no era ese tipo de de cómico es

Voz 0772 07:47 coreografía estudiada que es que parece que es casual que va por ahí tropieza no no pero es que eso lo conozco porque he trabajado con con con actores de de este gremio es absolutamente todo coreografiado perfectamente pautado que es donde reside la la dificultad

Voz 8 08:02 está pero pero la verdad es que parecía que era todo lo que ocurría con el sombrero hacía números daban saltos la OPI se lo saltaba caía de cabeza se volvía a poner el sombrero en la cabeza es decir era era una acróbata era pequeño medía uno cincuenta y siete regusto fuerte entonces sí que en esos primeros años el hablado un entrenamiento más muy duro con los Marty que físicamente el exigían mucho poder estar en esas condiciones luego quizás podemos hablar luego de su declive pero también cuando fue se va haciendo más mayor uno a cero es de las causas que que va ocasionando este declive es que el no puede hacer a que llegados a aquellos ejercicios físicos que hacía de más joven pero sí que era él él es realmente se crea su propio personaje también de alguna manera también es motivo también digamos de ese declive que estamos anticipando porque tampoco digamos evoluciona está tan seguro de que eso es lo que lo que él tiene que hacer que piensa que eso siempre va a poder continuar haciéndolo no

Voz 12 09:18 ah si bien

Voz 0772 09:31 escuchamos de fondo en la canción Moon Light and Roses es un tema musical que está perfectamente identificado con la con la vida de de Marcelino Orbest el Príncipe de los payasos porque es la música que dicen que sonaba cuando él se pero ese ese tío no en en noviembre de del año mil novecientos veintisiete eh Jesús bosque comisario de esta exposición el declive yo lo comentaba un poco al principio de de Marcelino del país son Marcelino bien un poco de la mano de de las nuevas tecnologías del momento no el cine el cine que empieza a cubrirlo absolutamente todos a cierran teatro esas se cierran circos para dar paso a salas de proyección y él no supo adaptarse algo que sucedería luego con muchos artistas de cine que al llegar el cine sonoro ellos no supieron adaptar adaptarse al al sonido no son diferentes etapas no que en este caso bueno pues la llegada del celuloide parece que le pilló un poco en en fuera de juego a Marcelino

Voz 8 10:29 si pillado pillan poco tanto a él como al Gran Teatro del hipódromo de Nueva York y que Marcelino haber Marcelino también lo intenta de hecho él hace dos películas ya un poco a poco desde hace ya más tardía no pero no tienen el éxito que el que busca se conservan estas películas bueno de una de ellas hay hay

Voz 9 10:51 las cuatro o cinco fotos aparecen en una revista de la época y en base esas fotos que son fotogramas hemos reconstruida animando las esa película Illa otra hay una historia muy curiosa porque se conservan cuatro segundos de esa de esa segunda película que los hemos conseguido y que es un poco la la gran atracción cuando bajamos entramos en la exposición porque es Marcelino él

Voz 8 11:18 que no es saluda quitándose el sombrero porque entramos a eso

Voz 9 11:21 espectáculo son esos cuatro segundos que digo es una estoy conservados

Voz 0772 11:25 es llamativo no porque él lo decía al principio se rodeaba con todos los grandes incluso fue Charlotte el que Le Le le invitó un poco a a reciclarse no ya ya decirle que que se metiera también un poco en el en el mundo del cine ya ahí salió también el el otro perfil de de Marcelino quizá por ese desarraigo esa de esa infancia tan tan difícil era un personaje que en el escenario hacía reír a todo el mundo pero de puertas afuera debía de ser pues bastante Ariz

Voz 9 11:53 co

Voz 8 11:55 sí a ver si podemos decir que es un personaje con luces y sombras y nosotros no queremos decir allí maravilloso todo no vamos a ver el se divorcia dos veces en su segunda mujer en el divorcio el acusa de ciertos malos tratos es el estreno en la cárcel por maltrato a un caballo pues una noche es decir era una persona pues orgullosa fuerte carácter

Voz 0772 12:22 también queda por lo que decía ahora no esa infancia dura de no haber tenido padres de haber tenido una

Voz 8 12:28 una compañía de teatro como como

Voz 0772 12:30 como familia pues sí Chiara sonó pues eso te te que genera cierto desarraigo y de ser de todos los sitios y de ningún

Voz 9 12:37 no bueno sí sí cierto desarraigo

Voz 8 12:41 bueno pero era una persona que además tuvo mucho dinero muchísima fama yo entiendo que eso también es difícil de digerir bueno entonces y ahora volvemos también no entonces si eso es un personaje poliédrico luces y sombras que nosotros pensemos en poco querido remarcar también a lo largo de la exposición nosotros para una tesis de entrada es la persona que el personaje porque él prácticamente desde el principio se construye un personaje digamos que nacional a la vez de hecho y lo oculta mucho eh subidas reales decirte no no ejerce de aragonés pero es que él digamos no ejerzo de nada hace un montón de bien mito sobre cómo el entrada el circo a cual más extraño siempre lo culta e entonces es eso cuando se quita el maquillaje realmente no es una persona a la que por la calle le reconociera es decirte que entonces ese seguimiento de esa parte humana ha sido compleja e I el retazos que hemos ido pues a través tres documentos y demás de divorcios y otros donde nos dan esas pistas de cómo era esa persona también realmente

Voz 0772 13:42 bueno gran personaje en cualquier caso de la de la Historia de España de la historia de del circo e Jesús bosque comisario de esta exposición Marcelino el Príncipe de los payasos esas hablado de esa introducción que sale el propio Marcelino saludando a unos qué es lo que vamos a ver realmente en la exposición cuáles son esas piezas que el visitante no tiene que dejar pasar por alto

Voz 8 14:03 bueno pues yo soy un hombre de teatro que son nosotros planteamos la exposición como una representación es como si fuéramos pasando de un acto a otro un escenario a otro planteamiento de qué es lo que dice es que no nos perdamos pero obviamente tenemos esos esos cuatros único segundos que se conserva Alden animados que que es que no salud además cuando entramos a su función y luego lo que tenemos es una serie de documentos originales de sus actuaciones muy hermosos en aquella época en mil novecientos cinco mil novecientos diez allá en el hipódromo de Nueva York es una preciosidad esos sube Books que se publicaban para que la gente se les llevar a esperar presentación pues podemos contemplar en vitrinas tenemos una serie audiovisuales como nueve audiovisuales donde les van explicando también lo que es lo que rodea pero es decir es es que estamos es que ha habido una guerra mundial toda una serie de transformaciones estamos pasando esto es una road movie que vamos pasando de un escenario a otro de un tiempo a otro y es difícil o imposible comprender al personaje sin comprender en qué nos estamos moviendo entonces a base de documentos como audiovisuales también nos dan esa visión de conjunto creo que es muy interesante porque aprendemos también no yo creo que poco eso como road movie que es decimos lo que lo importante no es lo que ocurre al final sino en lo que es el camino la exposiciones iguales si ir captando por el camino pues estas pequeñas perlas que nos va dando de de información de Eli de la persona y luego lo que tenemos es cuando llevaban poco toda de Clive para mí es el final nos tenemos que fijar ahí porque nosotros nos planteamos vamos a ver Marcelino va acaba ahí como habéis contado suicidándose en la habitación de hotel es decir bueno esto es todo salimos de la tiende bueno y todo esto a toda esta fama todo este dinero todo esto en grande encumbramiento al final para que eso no puede ser porque además no es así y entonces sí que al final hacemos por un lado un homenaje a toda esa generación de de gente que sí que alcanzó la fama y ahí te vamos a Charles Chaplin Buster Keaton Gary gran etcétera judío actuaron con Marcelino Marcelino actuó con ellos no pero hay otro en esa dentro de esa galería de de payasos y de artistas otros que no alcanzaron una forma pero que están al nivel de igualdad te hace meses amenazar a toda una generación eso por un lado y por otro lado pues no voy a desvelar ese final pero sí que hay en boca de una pequeña niña cubana que llega a Nueva York Art de esas regada en una sociedad que no conoce una lengua que no tampoco conoce con el frío de allí viniendo de Cuba qué nos cuenta en unas memorias un libro que es absolutamente nadie conoce porque es totalmente minoritario porque no llegó a ser una escritora famosa qué nos cuenta la importancia para esa niña yo otras niños de de de su generación pobres en Nueva York el ver a Marcelino actuar como eso fue un rayo de luz a algo que les iluminó a lo largo de su existencia para nosotros eso justifica digamos una vida también es importante tal quedarnos con este final

Voz 9 16:57 desde luego que si una vida dedicada al mundo del teatro como

Voz 0772 17:02 decía nuestro invitado Jesús bosque comisario de esta exposición Marcelino el principio de los payasos con sus luces y sus sombras como tiene la vida de cualquier persona es lo que lo en definitiva lo que lo humaniza este gigante

Voz 9 17:13 de eso de la historia de de

Voz 0772 17:16 del circo Jesús lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado hace un poquito más de Historia