SH469 Geografía humana de la represión franquista

Voz 1 00:00 Asunción a Isabel son como la noche y el día Asunción es una fervorosa católica que no cree en la política Isabel no se considera creyente y fue una activa sindicalista pero ambas tienen algo en común sus hermanos están enterrados en esta fosa de Piedrafita de Babia

Voz 2 00:18 pueblo de León cercano Asturias mira

Voz 3 00:21 es tu todo es la fosa

Voz 4 00:24 es una por aquí otra por ahí está ahí los acribillaron a todos se escapó por ahí y le dispararon y está por ahí en una finca

Voz 1 00:36 en mil novecientos treinta y seis los hermanos de asunción como muchos otros huyeron a Asturias en mil novecientos treinta y siete cuando los nacionales dominan ya el norte deciden volver a casa confiando en que no les ocurriera Lara

Voz 5 00:49 el eres bien hacer ver a mí me mandaban al frente

Voz 6 01:01 se presentan el día uno de noviembre dos como así todo corpiño en salir dijo y me voy a cazar nos inteligente y nos presente yo soy cristiana católica apostólica llevarlos al cementerio y que yo viniera aquí porque quiero abrazar

Voz 5 01:43 por deber

Voz 6 01:46 on

Voz 5 01:47 por mi padre

Voz 6 01:50 porque mi madre y mi padre descansarán tranquilos

Voz 4 01:54 lo que sus hijos están allí con ellos yo a pesar de no sé soy creyente en eso de la Iglesia si eso todo yo comprendo que los cementerios han hecho para llevar allí los seres queridos muertos queridos y sin querer o sea que los cementerios para que están hechos

Voz 6 02:13 para enterrar a los muertos

Voz 0772 02:30 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia precisamente hablando de testimonios de de la represión escuchábamos a dos mujeres eh asturianas comentando un poco esas vivencias que habían tenido en la época de posguerra a finales de la década de mil novecientos treinta testimonios muy duros que yo creo que muchos de los que nos están escuchando ya sean jóvenes mayores y ancianos de alguna forma han vivido y su círculo más cercano no por ejemplo ese es mi caso que mi familia es de toda de León de de Asturias y en ocasiones en ambos en ambos bandos y que decirlo Chan Sun sentidos han vivido de manera muy cerca esas esos sentimientos que escuchábamos en en este en este fragmento del documental de televisión en los pies hemos minutos como digo vamos a hablar de la represión franquista vamos a hacerlo desde un punto de vista muy particular desde un punto de vista de la geografía humana Geografía Humana de la represión franquista es el título de este libro que tengo mis manos publicado por la editorial Cátedra hace poquitos meses cuyo autor Cut Maro Gómez profesor de la Universidad Complutense nos acompaña en los estudios de la Cadena Ser Guzmán bienvenido a Ser Historia

Voz 2 03:43 gracias en un placer

Voz 0772 03:44 la primera pregunta que te lo decía antes a micrófono cerrado que es la geografía humana que seguro que muchos de los que nos están escuchando siempre este tipo de investigaciones en archivos documentos en de alguna forma en arqueología no que lo identifica precisamente con eso con la historia con la arqueología con el arte pero la geografía humana que tiene que ver con con la historia cómo podemos indicar la cómo podemos encajarlo

Voz 7 04:09 bueno la mafia es el paisaje y el paisaje

Voz 2 04:13 es una manera también de de referirse al paisaje de la represión por un lado fue sobre todo la gente que que recibió la gente común que sufrió el grueso de de esta política por otro lado intentar contar que eso fue distinto en función de los Territori

Voz 0772 04:28 ellos también la carrera el te lo decía también antes de comenzar yo tenía mis luchas similares disputas con algunos profesores yo estudia Historia Antigua en la Universidad de Valladolid año si alguno tenía durante los tres primeros años tuvimos algunas asignaturas de Geografía geografía económica climatología en primer curso que yo pensaba dio pero qué demonios tiene esto que ver con con la con la con la historia no pero pero es cierto ellos me me daban la explicación que que tú acabas de decir good Maro es no la geografía no solamente son ciudades no solamente ubicaciones en mapas no solamente son listas y nombres de ríos sino es la la presencia humana en ese espacio y cómo transforma el ser humano ese espacio a partir de de de sus propias acciones

Voz 2 05:12 sí eso es como tú bien dices es complicado luego de explicar no porque la documentación suele aislar no solo o no solemos centrar en hechos concretos buen biografías de personas destacada no nos olvidamos pues de de esa de esa implicación de la gente es de las sociedades y de una cuestión tan tan dura como fue la Guerra Civil y la dictadura que transformó la sociedad española

Voz 0772 05:37 yendo un poco al al meollo de esta charla contigo sobre Kinca yo esa represión esa represión franquista

Voz 2 05:43 bueno yo yo creo que el que sobre todo sobre la gente común desde luego es menos conocida y la que sufrió el impacto de la mayor parte de ésta es una política que era sobre todo de control y de exclusión social no sólo también de eliminación pero no sólo de eliminación pues fue la gente común gente que no tenía responsabilidad y cargo político destacable

Voz 0772 06:07 y además gente de los dos bandos sí claro

Voz 2 06:10 entre de los dos bandos es una cosa que que hay que intentar desterrar no sea el franquismo o la dictadura se va consolidando traspasa el aparato que ha formado en la guerra y va consolidando en torno a una dictadura militar unipersonal así decirlo eso supone que también elimina a sus propios competidores su enemigos es algo que tenemos que empezar a integrar

Voz 0772 06:34 claro además el el el hecho de de intentar desplazar hacia un lado solamente lo sucedido con la con la represión es pues eso es una etiqueta que quizás en los senos ha vendido no durante las las últimas décadas la represión pues actuó en en en ambos lados es cierto que más sobre los que están en contra de de del régimen no pero hay hay personas que estuvieron por ejemplo en en en uno de los bandos porque Le nacieron allí tuvieron la mala fortuna o la buena fortuna de estar en ese lado Illes Illes vino no hay condicionó no solamente su propia vida sino también de generaciones posteriores

Voz 2 07:10 sí lo que hay una movilización forzosa guerra yo creo que tenemos que incorporar sin necesidad de copiar todo lo que viene de fuera no pero algunas cuestiones de la historia europea sí que son interesantes y hay una movilización forzosa no es que la gente fuera alegremente la gente fue arrastrada a un conflicto y conflicto ya moderno a un conflicto con un gran despliegue militar quizás lo atípico del caso españoles que eso se transforme en en un aparato dictatorial no toda esa energía o fuerza que se despliega en la guerra pues acaba consolidando y acaba cayendo sobre la gente que intenta mostrar en el trabajo que cambia la vida de la gente no no sólo una cuestión política

Voz 0772 07:55 desde luego que cambió como se manifiesta esa represión cuáles son las evidencias y porque claro siempre pensamos bueno pues algo a alguien le le detienen y lo meten en la cárcel pero imagino que habrá mil formas de reprimir no el pensamiento de la conducta

Voz 2 08:11 tú lo has dicho formas la verdad es que eso en el cambio total de de sociedad en primer lugar lo que es es una parálisis de lo de lo que de lo que venía anteriormente no de lo que se identificaba como como un cambio eso eso ya es bueno pues desde la perspectiva es que hoy podemos identificar pues hombre mujeres pues ya es un cambio a la vuelta a la a la separación tradicional a la educación tradicional es Un es un expolio económico es una es una depuración no sólo de lo público es una depuración laboral en todos los sentidos también lo privado y bueno es un cambio en la escala en la escala social e incluso que las capas medias ciudad modernización que sea veía bueno empezado a instaurar en sobre todo las grandes ciudades españolas pues ese eso sí ralentiza ya hay un cambio en la estructura social y en la economía que también está todavía por por estudiar con datos seriamente

Voz 0772 09:10 contratos que tú has intentado son sacar de de por medio de la documentación en archivos eh cómo cómo ha sido esa investigación para llegar a este proyecto final Geografía Humana de la de la represión franquista desde ese punto de vista de la de la de la geografía porque yo siempre me pregunto se ha ganado tanto de la Guerra Civil se han dicho tantas cosas queda algo por decir imagino que sí

Voz 2 09:34 bueno claro que queda algo por preguntarse queda algo por saber no problema en España son también los archivos y lo decimos sino por por culpar a nadie no pero a veces los alumnos se tienen que ir a Londres tardan menos que podrá ceder aquí a un papel el Ministerio de Interior o alguna cuestión de esta no eso no es no es sólo puede comprobar cualquier ciudadano a mí cuando una

Voz 0772 09:57 les voy a contar una anécdota que esto es real cuando fui a sacarme el carné de investigador en la Biblioteca Nacional yo estaba acostumbrado pues ha yo estudié egiptología la Universidad de Manchester y allí pues el acceso era libre a la a la biblioteca recuerdo que la funcionaria me pide el DNI el lugar donde vivía para demostrar que yo vivía en ese sitio me pide la factura de la luz o del gas dije señala vamos a dejarlo en ya ya buscaré promedio no

Voz 2 10:26 sí es muy complicado es que hay unas cosas que son

Voz 0772 10:29 surrealista

Voz 2 10:31 estás en estas alturas de la era digital no que uno tiene que entrar se encuentra una cosa que llaman los archiveros tarjeta roja totalmente en todo el mundo el fútbol lo sabe no puede seguir oiga como que no todas bueno ha sido un trabajo pues largo de más de seis años pues casi veinte activos muchos internacionales y luego militares que hay una parte que ha desclasificado hay que decirlo yo creo que es la que está en la que está permitiendo ver cosas nuevas realmente no de lo que se transformó en la población civil en en un objetivo de guerra el origen de la de la represión pero luego lo que interesa también la gente percibe esa situación no son esas dos dinámica no desde arriba y desde abajo lo que la gente pensaba en ese mismo momento no después no con la elaboración de la memoria o los recuerdos sino con sus propios documentos ha sido fundamental en los papeles de la gente que uno tiene de de los abuelos au de y que se encuentra incluso por ahí tirado pues eso es algo riquísimo fundamental de nuestro patrimonio idealmente no es hacer

Voz 0772 11:39 está a esa geografía humana los archivos militares son son accesibles es decir es cada vez la la imagen que está vendiendo el Ejército en los últimos años es es de esa apertura no para intentar alejarse un poco de ese aspecto más casposo de de de la de de la época pues franquista son son accesibles como digo son más abiertos son más abierto la hora que sí está

Voz 2 12:03 ah bueno están dispersos no pero lo va estar en Ferrol Sevilla en cada región militar iraquí tienen su propio sistema intermedio pero respetando eso pues son más abiertos en hecho realmente un trabajo de apertura y de mejora la imagen

Voz 7 12:18 en algunos vas con un pen drive te lo llevas en otros pues no puedes entrar entonces esa esa cuestión eh

Voz 2 12:25 qué manejarla pero pero la de la documentación que están poniendo a los investigadores está permitiendo ver cosas que no conocíamos

Voz 0772 12:35 la los activos internacionales que claro la gente que nos está escuchando pensar que pueda haber de España qué interés puede haber España para que haya documentos importantes en esos archivos en Londres con otras capitales europeas

Voz 2 12:46 pues por ejemplo en en Londres y todos los cónsules emiten e informes practicamente diarios de la situación de la población española no estamos hablando el hambre en ese tipo de de de factor que luego la Segunda Guerra Mundial va a ser determinante en las grandes poblaciones lo que va a ser la guerra de ocupación de los grandes territorios esos eso también se se anticipan España no siempre habíamos hablado se sabía no de los bombas veo Guernica etc pero el factor de ocupación de grandes poblaciones es algo que se está ensayando aquí también

Voz 8 13:21 cada párroco hacía un informe cada cinco años sobre se llamaba estado de las almas sin ganar y el que se hizo que se hizo durante la República fue el XXXII el siguiente eran el XXXVII en realidades estado de las alma lo que ya nada ni lo está de las almas no era sino un informe político social del pueblo no van a misa no se casan

Voz 9 13:47 divorciada no quiere que deben le leen periódicos disolvente prensa comunista esto está perdido

Voz 8 13:56 ni a mí ni me saluda y me tratan como un hombre decías mientras han como un hombre entre de bueno pero este este esta situación en el XXXII ya hablaban de que un noventa por ciento de la gente pues ni quizás una iglesia ni nada iban por otro lado esta eran plenamente consciente de que el rebaño ya estaba puedo otro con otro sitio no

Voz 0772 14:24 escuchábamos a Francisco Espinosa Maestre Historiador un documental la represión franquista en Fuentes de Andalucía Maro Gómez autor de este libro Geografía Humana de la represión franquista publicado por Cátedra uno de los detalles que a mi más me sorprendió por ejemplo cuando estuve haciendo un reportaje para televisión de un tema que no tenía absolutamente nada que ver con con la con la represión pero sí que fue una serie de sucesos extraños que acaecida en alrededor de de una de una fosa común es que eh uno de los nietos de los que estaban allí enterrado me estuvo enseñó

Voz 10 15:00 todo en una especie de de de museo que tenían pues que había pues muchos colgantes de crucifijos

Voz 0772 15:06 los de vírgenes es decir había eh habían fusilado a a personas que en teoría no tendría que ser del del otro bando es decir eran personas muy religiosas personas que como decíamos antes pues habían estado en en en ese lado de la frontera y quizás por por mala suerte por equivocación

Voz 2 15:26 claro es que hay que ir desterrando esa esa visión no de de rojos y azules buenos y malos aquí lo que ocurre es que hay un golpe militar rompiendo

Voz 0772 15:36 los la la geografía española no entonces quién es quién se posiciona de un lado que ese posiciona de otro pues acaba acaba de esa manera por eso tenemos tantos desaparecidos además lo tengo aquí anotado era un poco la la la doble moral de de del franquismo no esa idea de era lo que había vamos todos como como marionetas siguiendo un poco porque es que no puedes hacer otra cosa ellos recuerdo con un familiar que yo pues que durante el franquismo me estaba prohibida la la la Asociación no sea había tres o cuatro hablando en la calle venía los grises y te separaban dice bueno pues es que no se podía hacer digo bueno pues no se habría que luchar un poco por por ello no por por intentar cambiar las las tornas no Il y luego la la imagen también del cine el cine debido sean importante para cambiar un poco la idea colectiva de esa realidad de de España que lo vemos en las películas no donde una familia muy numerosa con un sueldo relativamente pequeño pues podía pagarse una televisión podía pagarse absolutamente de todo se vendía otra realidad que combatió un poco la idea de de la represión que que intentaba pues se fluir un poco entre los habitantes no

Voz 2 16:49 claro ahí hay hay una cosa interesante no que es muy difícil de llevar que la la interiorización de todo eso cómo se produce a un nivel el público como bien tú dices no que es toda la propaganda o por ejemplo en Madrid la nada más acabar la guerra empieza la reconstrucción de la zona universitaria como si no hubiera pasado nada no es algo interesante pero luego la la la interiorización de eso es el propio miedo nunca hay una generación que no lo transmite entonces yo creo que la combinación de ambas cosas bueno pues lleva no no directamente a un olvido deliberado no pero a una cosa que nos ha hecho pasar página de mala manera

Voz 7 17:25 no hemos podido pasar página entre otras cosas porque no se ha explicado bien todo lo que ha ocurrido hay muchas familias como si hoy al principio no que están rotas por la falta de

Voz 2 17:36 de algo tan básico en en el mundo cristiano general como es el duelo no entienden

Voz 0772 17:40 tus

Voz 2 17:40 no a tus seres queridos y eso está por encima de la de las ideologías yo creo que eso claro el franquismo sobre todo a partir de los años cincuenta lo combate con una imagen

Voz 7 17:50 feliz que es también la que queda en en en la siguiente generación la Iglesia qué papel tuvo la iglesia

Voz 2 17:58 bueno en la Iglesia hay que decir que también

Voz 11 18:01 eh interioriza la la segunda

Voz 2 18:03 pulida como una persecución ilegalmente en la guerra sapos se produce una persecución religiosa altísimo

Voz 1 18:10 no

Voz 2 18:11 pero la Iglesia la vez legitima el golpe la sublevación no lo eleva lo eleva a nivel de cruzada si eso permite a los católicos de matar en guerra pues en la en la posguerra intenta o controla y gestiona una parte importante de ese estado con lo cual a la iglesia hasta hasta bueno pues yo diría que los comienzos de la Transición con el cambio en el Vaticano II pues tiene un una parte muy importante en la gestión de todo sea aparato

Voz 0772 18:38 que además yo creo que es un poco la la idea que ha trascendido las generaciones que que es que viven ahora no los los más jóvenes no esa quizás ese dar la espalda a la Iglesia también viene un poco no solamente por la falta de de de fe sino por el el papel que desempeñó durante la la la transición mejor dicho durante el franco mismo antes de la de la de la transición no de posicionarse de una manera muy clara ante evidencias que que que son inasumibles no por la por la ética y la moral esas salidas bajo palio de Franco después de todo lo que había pasado pues son muy poco aceptables no

Voz 2 19:15 claro esa imagen es muy difícil de justificar justificar y luego en el nivel este que estamos hablando no de interiorización pues hay una generación que quizá la anterior a la nuestra pero que muy general en toda la geografía no que es los abusos del nacional catolicismo no la conciencia la represión bueno desde la educación y todo eso junto con esa imagen más tradicionalista pues hace que sea muy difícil

Voz 0772 19:43 digerirlo aquí en Ser Historia hemos hablado en otras ocasiones de cómo era esa libertad en en la prensa en el cine en los teatros de espectáculos y casi eróticos que había justo antes de la de la Guerra Civil por ejemplo en el año treinta hay seis en en el Circo Price con esas actuaciones de una mujer desnuda entre entre entre leones al realmente y además no no era algo erótico que se vendiera como tal porque vemos las imágenes ya había niños en el en el entre los espectadores no sé concepto totalmente diferente que nos cuesta ahora pensar después de todo lo que sucedió ya como ultima pregunta Guzmán Gómez autor de este libro Geografía Humana de la represión franquista hasta cuando se extiende la represión

Voz 2 20:26 hay una primera etapa que es la que más eh

Voz 12 20:29 estudié aquí detenidamente en el XXXVI y hay un cambio importante en diciembre el XXXVI cuando fracasa la entrada frontal en Madrid cuando

Voz 2 20:37 se intensifica la la fijación de la población como objetivo de ahí nace la represión esa etapa se extiende hasta el año cuarenta y uno que es cuando se movilizan los primeros los principales servicios militares que realiza en esa clasificación de la de la población de ahí eso pasa Se traspasa bueno pues a lo que ya se conoce más entre comillas pero poco estudiado no que es la Dirección General de Seguridad hasta ahí es la primera etapa más dura a partir de ahí que no desciende desciende las cifras pero se normaliza fundamentalmente a través del aparato de orden público militar o sea para tonos hasta el año setenta y cinco y si me apuras hasta el año setenta y ocho con la Constitución

Voz 0772 21:20 una historia que como decía al principio más de uno de los que nos está escuchando se va a sentir reflejado cuando le las páginas de este libro Geografía Humana de la represión franquista Guzmán Gómez profesor de la Universidad Complutense autor de este libro publicado por Cátedra muchísimas gracias como digo siempre nuestros invitados por habernos ayudado a hacer un poquito más de historial