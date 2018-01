SH469 Neandertales en Croacia

Voz 0772

01:30

hace unos meses tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño recorrido aquí en estos micrófonos en Ser Historia hablando de algunos de los enclaves más importantes de Croacia fue un viaje organizado por la Oficina de Turismo de de este país que no es invitó al que queremos dar una vez más las gracias por todas las atenciones que recibimos en esa semana maravillosa recorriendo en este país de la costa europea entre el itinerario que teníamos había un lugar que a mí me apetecía mucho visitar quizá por la lejanía de mi formación como historiador en el mundo antiguo por lo que me llamaba la atención el el poder saborear la magia que emana de los lugares en donde se han realizado grandes descubrimientos ese sitio fue CRA Pina al norte de de Croacia uno de los yacimientos de neandertales más importantes del continente europeo sabemos que la mayor parte de los restos que han aparecido en este lugar pertenecen pues a individuos de hace unos ciento veinticinco mil años parece un viaje muy atrás en el tiempo pero una vez que estás allí disfrutas de tal manera de insisto de la magia de ese de ese parque temático casi de ese museo de de la conservación del lugar exacto en donde aparecieron los restos de esos neandertal les a finales justo de del siglo XIX que te sugiere infinidad de preguntas no más allá de los clásicos quiénes somos adónde vamos de dónde venimos no sabemos que los neandertales aparecen hace unos doscientos treinta mil años antes del presente a finales del pleistoceno desaparecen seguramente hace unos treinta mil años por esos cambios de temperatura que hubo en el continente europeo uno de los espacios donde estaban los últimos reductos de este de este homínido los primeros hallazgos de neandertales no sea tan en Croacia sea dan en otros lugares como Bélgica Jibril dar eh Alemania también todo ello en el primer tercio o a final a mediados perdón del siglo XIX es una época en donde la ciencia de la Prehistoria empieza a tomar cuerpo y se toma interés por esos hallazgos que empiezan a remover un poco la conciencia un tanto conservadora que la iglesia había marcado a lo largo de la historia empiezan a plantearse esas primeras cuestiones esas primeras dudas sobre el origen del ser humano más allá de de el simple hecho de que Dios creara la la vida sobre la Tierra pues con una chispita de de de magia no la teoría de la evolución de Darwin en los primeros científicos que como digo plantean esas dudas vienen a reforzar un poco el valor de todo esto que estamos contando ICREA Pina en el año mil ochocientos noventa y nueve empieza a sumarse como uno de esos referentes claros de hallazgos de neandertales como siempre sucede de una manera casual hemos estado con Yuri Casabona que ese manager director y conservador de el Museo de neandertales de de CRA Pina la hemos preguntado un poco que Nos late la la historia de la hallazgo de este lugar increíble en el norte de de Croacia algo que nos ayude a entender un poco la importancia de de lo que allí estamos viviendo en ese marco natural increíble que hace casi ciento veinticinco mil años pues una familia de neandertales utilizó pues era muy similar a como lo podríamos hacer en el presente algo realmente sobrecogedor el hecho de poder mirar la pared de una montaña sabiendo que otras personas hace decenas de miles de años estuvieron ahí viviendo sensaciones realmente