SH469 Los misterios de la esfinge

Voz 1 00:00 de Egipto un país de tesoros ocultos secretos enterrados y misterios ancestrales por resolver tal vez el mayor de todos es la esfinge nadie sabe con certeza quién la construyó ni cuando se trata de un misterio con cuatro mil años de antigüedad pero los últimos descubrimientos científicos están ofreciendo nuevas pistas la aparición de nuevas teorías desafía la versión tradicional de la Historia podrá resolverse el enigma de la esfinge de una forma totalmente inesperada

Voz 0772 00:43 continuamos en Ser Historia aquí en la Cadena Ser lo hacemos con un corte de un documental de National Geographic dedicado a la esfinge que seguramente uno de las esculturas más emblemáticas del mundo faraónico se encuentra en la zona oeste la zona oriental mejor dicho la zona este de la meseta de Giza al pie de las de las pirámides ya es algo que ha cautivado desde la antigüedad hasta nuestros días ha cautivado de tal pasión de tal manera que que hay algunos autores en la antigüedad como Herodoto que no la menciona y que levantó pues las los interrogantes de muchos coetáneos de autores posteriores a él que se preguntaban como un monumento tan emblemático de Egipto de los faraones no pude haber sido mencionado por por por Herodoto no la verdad es que como digo es de uno de esos referentes en donde el misterio la historia los enigmas históricos todavía están muy pendientes esperando una respuesta para para ser y para ser resueltos José Miguel Parra egiptólogo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 3 01:50 qué tal Nacho encantado de volver siempre

Voz 0772 01:53 José Miguel Parra es nuestro egiptólogo habitual aquí en Ser Historia les especialista precisamente en la construcción de las pirámides en estas primeras dinastías de de la historia de Egipto nos retrotraemos hacia el año dos mil seiscientos grosso modo antes de nuestra era hace casi pues más de cuatro mil quinientos años la primera pregunta que te quería hacer José Miguel es que es la esfinge

Voz 4 02:16 bueno la esfinge es bastantes cosas en principio es un animal extraño es un cuerpo de León

Voz 3 02:25 en cabeza

Voz 4 02:26 particularmente particular porque estuvo muy pequeña para para el cuerpo que tiene una aspiración ese sentido bastante prosaica los animales en Egipto tienen significados en este caso el León tiene un significado de procesión de la de la gente durante casi saraos entonces teniendo en cuenta que se construyó es una época muy confieren resaca pues la esfinges entonces

Voz 4 02:58 un poco de la de la necrópolis y por eso tiene ese aspecto tan dominante oí así si llenos de a los que se acercan desde abajo desde el centro del Valle hacia el resto de los de los templos en las pirámides de Segi

Voz 0772 03:16 no en vano los y los egipcios de la actualidad no en vano como digo Le Le llaman abuelo Hall el padre del del terror que es quizá o es una etiqueta que ha quedado de forma casi ancestral desde desde la antigüedad y además este León de unos setenta metros de longitud por casi veinte de de altura en realidad está enclavado en una antigua cantera es decir es una suerte de de escultura gigantesca ha realizado a partir del aprovechamiento de de de algunos de los bloques que ya había in situ

Voz 4 03:47 si a veces al excavar los bloques se considerase sabe de hecho es para cosido el ejemplo de que es el templo de la si estás esto volverás es es muy baja pues quedó una especie como de Bonn que improvisaron para darle forma definitiva de León sentido por mi cabeza de faraón consumo summer rallado ingresarlo allí no siempre es un aspecto bastante llamativo

Voz 3 04:21 la la entrada a la espera porque dice

Voz 0772 04:26 en cualquier caso esa orientación tan tan exacta hacia hacia el este hacia el sol en el amanecer no es está hablando sin lugar a dudas de ese vínculo solar no yo tengo aquí anotado en mis notas pues la identificación con Arasti una de las de versiones de de del disco solar como uno de esos arquetipos que están identificados con el culto de la esfinge

Voz 4 04:50 sí efectivamente las pirámides hoy grandes Colinas gracias rayos que a Sol que sistemas para acceder al al firmamento incluyen el el sol hacia acabáis aparece justo con la línea marcada la esfinge en tres gusto las dos suspira sabes esperen ni la fila de o la de Keops irresoluble ya que aparece como el siglo del jeroglífico de lo bisonte que es poco además el nombre que tiene la la a la gran pirámide es el horizonte de utilizar el nombre el hombre egipcio de este Stefano

Voz 0772 05:30 eh tú qué opinas José Miguel Parra como egiptólogo el estas teorías que dicen que bien podría ser un monumento prefiera o Nico hay que pensar que la la cabeza de la esfinge tal y como la vemos en la actualidad es más pequeña en proporción al al cuerpo de del del León que en época prehistórica pudo haber sido cabeza de león y que fue rey reutilizada adaptada por algún faraón de la cuarta dinastía algunos de los faraones que construyeron las las grandes Pirineo en las grandes pirámides de la meseta de Giza pudo haber sido la esfinge un tótem de una cultura única que luego fue reutilizada en época de los faraones

Voz 4 06:13 bueno la faraónica sería el principio de la cultura faraónica no sería nada raro que allí puede haber habido alguna solamente rocoso que estuviera la forma concreta particular que hubiera llamado la atención de sus habitantes que luego se convirtieron en Egipto para no es no es nada extraño que no tendría nada de fascículos interesante hay un aspecto que era de la cabeza lo que no ir a la cabeza águila Gaesco coacción que reside pero hace poco parece haberse haberse resuelto ese es que yo he querido ver Sigma o cómo lo queremos llamar interesante es que alguien ha cogido utilizamos por senador ha colocado un esqueleto que León iba cuesta la misma amaño que tiene las si encima de las Inge ha colocado una acaba de ser humano todos están encajadas perfectamente porque es que no hayan de reducido por haber hallado la cabeza sabe de las seis es simplemente que es un león Ángela colocado encima usaba cabeza humana las dos

Voz 4 07:29 a la misma a la misma al mito tamaño entonces eso hace que tenga en ese aspecto tan tan particular quizás nos ayude a comprender un poco más la la pira fines sobre la cual además se duda un poco de la cronología mejorcito ya está seguro de cuál es la clave decía Si faraón Keops si es que entre él Vies cuesta el estoy así es posterior pero siempre la época de la construcción de las pirámides de Giza

Voz 0772 07:59 José Miguel estás hablando de una serie de elementos que que son controvertidos en relación a a la esfinge de la meseta de Giza te invito a que escuches con nosotros Un testimonio sacada del mismo documental The National Geographic del que escuchábamos un fragmento al principio en donde está del Man un Egipto o alemán uno de los abanderados por así decirlo del estudio de pirámides de la esfinge uno de los mejores conocedores de este periodo de la de la Historia de de Egipto pues va un poco a contracorriente no de siempre se ha dicho que la esfinge fue construida porque frena al estar junto a la calzada de la pirámide de este faraón pues él rebate un poco esta esta teoría

Voz 6 08:39 en pressing lo planeó todo con tanta minuciosidad Piqué resultaría sorprendente que hubiera dejado una montaña de Roca intacta dentro de la propia cantera hasta con gamos treinta años más tarde cuando se supone que cafre había estallado la esfinge todos estos descubrimientos indican con total seguridad que fue Kung Fu quién creó la esfinges Félix

Voz 7 09:10 a lo decías

Voz 0772 09:15 siempre se ha vinculado la esfinge con con que friend con este faraón de de la cuarta dinastía hacia el grosso modo dos mil quinientos más o menos antes de nuestra era el constructor de la segunda pirámide de de la meseta sin embargo está del Man ya pues hace prácticamente dos Decca das anunció que él no creía que que fuera que friend sino seguramente su padre el faraón Keops y según las las fuentes egipcias por una serie de de detalles estilístico no es así José Miguel Parra

Voz 4 09:46 sí en efecto él él comenta por ejemplo que el primer faraón del que se sabe

Voz 5 09:52 que se construyó se hizo una estatua forma de sin fe es diez veces es concretamente el sucesor directo de de que Dios no no que frene y eso les sirvió a él para pensar que efectivamente

Voz 4 10:07 a aparecer Geox reproducir

Voz 5 10:09 pero la esfinge su hijo inspirados directo decidió seguir ese ese estilo de de construir estatua que al mismo tiempo se suele decir que la lata besa la cara de las que se asemeja mucho a la de las escasos hace de que fueren si yo no soy experto en enero cuando las veo no sé me parece nada en cambio sí se me parece mucho es para las cosas que que comentaba estar el mal quizás asemeja mucho a esa pequeña estatuilla de marfil que se conserva que es la única que se conservamos de de Keops estará el Museo de El Cairo muchos labios abultados os hagáis achatada y eso pues habrá hace que me resulte su teoría mucho más creíble que la que sugiere que es que frene el el constructor de la de la escena

Voz 0772 11:00 hay algunos elementos como el las rayas del del tocado Ne me es la presencia de la barba a la forma de los ojos que no solamente encaja más con la estatuaria de la época de de que os que de la de que friend pero bueno en cualquier caso no es un interrogante más no que hay en este monumento uno de los más emblemáticos abuelo Hall el padre del terror como llaman los los egipcios a esta esfinge de la de la meseta de Giza José Miguel Parra ya como última pregunta se ha hablado muchísimo sobre la supuesta presencia día de de habitaciones y se tretas sólo secretas reutilización de algunos huecos en el interior de las fije como tumbas en época posterior yo por ejemplo he tenido la oportunidad de visitar el a la Cámara que hay junto a la cola de de la esfinge sí que es cierto no que la que la esfinge eh muchos no lo creerán pero tiene diferentes huecos no en en algunas partes de esa veta en donde se levanta o de la propia estructura de León

Voz 5 12:03 sí es una una cosa curiosa pero en modo alguno son esas habitaciones ese templo de los conocimientos resguardados por civilizaciones desaparecidas son como tú has visto de agujero que hay en la cola pues hay que recordar que son dos o tres como mucho alrededor que no sabe muy bien si son comienzos de excavaciones de de ladrones de tumbas o de gente que estaba intentando encontrar algo debajo de la de la esfinge y al no encontrar nada eh pues lo dejó los abandonado que por otra parte la meseta de gas camisa cuando llueve y además en Egipto ellos hay mucho se pueden formar rentabilidades eh artificiales a mejor dicho lo cavidades naturales que que pueden dar qué pensar pero en realidad no hay no hay nada extraño en la de la esfinge es una ya es bastante extraña ella se como para tener que buscar nuevos nuevos en Vic que que los la explicación y la verdad es que la pirámide de Keops cuenta es otra de las de las teorías que utiliza uno de los argumentos que utiliza esta del van para explicar qué es lo que os el constructor porque hemos dicho antes que es el guardián del horizonte dentro como delante de sus patas tiene templo que eso templo dedicado a las tres aspectos del sol de modo que el templo que está justo antes os papas es el horizonte porque es el punto donde se levanta esa cuesta el son curiosamente la pirámide también hemos como de antes y después y para los egipcios es el horizonte dejó de modo que la esfinge es la guardiana del horizonte y eso les sirve para montar el argumento de que efectivamente es su consultor porque construyó

Voz 8 13:52 es un gran guardián para proteger

Voz 5 13:55 su pirámide en este caso está constituida formada por el por el temblor presentadas por el por el templo que tiene a sus pies es otro de los argumentos más de de esta Man que es un señor que que a veces piensa y piensa muy bien

Voz 0772 14:08 y desde luego y piensa y sabe ver donde nadie ve pues en entre esa magia entre ese simbolismo entre esa iconografía que nos han dejado los antiguos egipcios que va más allá de la simple interpretación de la aspecto que pueda tener un objeto pues a a simple vista no es yo creo que el el el futuro de la egiptología en muchas ocasiones va en ese sentido no en interpretar los símbolos tal y como los quisieron ofrecer y dejar por por escrito en el caso de textos o buen forma artística por medio de de figuras de estatuas au de relieves como es el caso de la maravillosa esfinge de la meseta de Giza en los últimos minutos aquí en Ser Historia hemos intentado compartir con con todos ustedes con todos vosotros algo más de información sobre este León de piedra con nuestro compañero José Miguel Parra egiptólogo José Miguel muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia