Play Rugby: charla entre el Dr. Saló y Samu Ezeala tras su conmoción; la Champions y así son las hermanas Erbina (11/01/2018)

José Antonio Vera bienvenidos unas semanas en la sintonía de Cadena Ser punto com a perro Vito espacio de rugby en la Cadena Ser en este capítulo número veinticuatro tendremos protagonistas de excepción tendremos al Doctor Saló José Carlos habló de los servicios médicos de la selección española con el que el vamos a afrontar las conmociones cerebrales que ya practicamente nadie que se acerque al rugby ese ajeno a lo que ocurre pasado fin de semana un chico de Barcelona jugador de Clermont debutaba en el catorce Samuel F ala con el que vamos a charlar en apenas unos segundos con la mala suerte de que un placaje una jugada fortuita con dirima Cadagua el internacional francés terminaba con una conmoción cerebral perdió el conocimiento y acababa en el hospital por suerte ya está en casa está en Clermont este joven checo de apenas dieciocho años va a tener después que recuperó de que se recupere va a tener la oportunidad de conseguir una carrera dado que en el mundo de Rubí estamos convencidos de que fue la imagen del fin de semana la tanto en Francia como en el rugby no final y en parte del mundo se ha generado mucha polémica pero no sólo nos vamos a quedar en eso nos vamos a quedar en lo que es la subo la situación lo que es el supuesto de las conmociones con José Carlos habló con el propio Samuel Cela como en cada programa de Pirro ve vamos a conocer la última hora de la Liga génica que vino marcado por la nieve el pasado fin de semana partidos que tenemos en esta ocasión charlaremos con Miguel danés también la actualidad de la ola vuelve la competición femenina después de varias semanas de parón con muchas internacionales convocadas con el seven desde esa convocatoria de de esa concentración no va a saludar en Rubí Pasión Patricia García que nos va a traer en su sección una entrevista múltiple va a charlar con las hermanas termina

Voz 2 02:14 la actualidad de la Liga Femenina no

la actualidad de la Liga Femenina vuelve con sus vídeos bienes va a dar una fórmula matemática para que ese país amigos del rugby cuántos kilómetros tenéis que correr para quemar lo que os habéis pasado de la raya en estas navidades en la tertulia internacional buscaremos a Javier para hablar de la previa de la jornada en la Champions de Cap penúltima jornada de la primera fase como ya se huele a seis naciones aunque todavía faltan pues semanas el maestro Phil nos va a ir acercando poco a poco lo que es este torneo también sus momentos más importantes en el casi siglo y medio que tiene esta competición os recordamos las redes sociales no tenéis en Twitter arroba Play Rugby ser en Facebook Rubi Cadena SER también tenéis un email pero Visel arroba gmail punto com para que no mandáis lo que queráis comentarios quejas sugerencias piropos lo que os de la gana antes de arrancar desde este rincón de España que es Murcia en esta edición número veinticuatro de rugby al agradecimiento

Voz 3 03:29 a la gente de comunicación a Cobo Sport que no es ocho fácil el poder contar con Samuel señala en el programa de hoy vamos rapidamente con esta apertura con el Doctor Saló Iker propio Samu

Voz 1026 03:46 en este capítulo número treinta y cuatro en rugby nos hacemos eco de esa jugada que un poquito marcó el fin de semana en el Top catorce en lo que era ya de por sí una noticia muy importante para el club español como es el debut de un joven jugador de Barcelona como es Samuel este ala con el equipo de dos catorce de Clermont pues una participación que se vio un poco podíamos ensombrecida por esa jugada yo creo que fortuita en la cual pues sigue iba Cadagua va esquivando en un ataque israelí va a aplacar la bajo el ala con la mala suerte de que sufre una conmoción e importante tuvo que se hospitalizado aunque ya está a esta hora de la tarde en su domicilio de Clermont vamos a saludar también al doctor José Carlos a lo de la selección española Samuel señala

Voz 1201 04:31 muy buenas tardes buenas tardes bueno entonces ustedes lo bien todo bien

Voz 1026 04:35 el doctor José Carlos Alonso muy buenas tardes

Voz 1201 04:38 buenas tardes bueno en en pie

Voz 1026 04:40 lugar de preguntas estás bien no ya estás en casa

Voz 1201 04:44 yo no estoy bien ya ya estoy yo

Voz 4 04:46 en tal y bueno yo ahora

Voz 5 04:49 tampoco a recuperarme poco y ya está

Voz 1026 04:52 en en el protocolo médico el doctor que tiempo más o menos marca el reglamento que tiene que estar parado Samu

Voz 6 04:58 bueno el reglamento lo marca un tiempo determinado hay una recomendación de Wall Rumpy paras como tiene hay un retorno gradual al juego que en jugadores profesionales suele se entre uno y siete días pero cada caso es individualizado el caso de Samu por lo que yo he visto es un caso en el en la que hubo hay una pérdida de conocimiento por lo tanto es una una una conmoción cerebral de una mayor gravedad dentro de ninguna conmoción cerebral es leve la conmoción celebrar sólo hay una pérdida de conocimiento en un diez por ciento de las conmociones cerebrales o con toda la emoción de guerra de desamor es una conmoción cerebral grave por lo tanto el periodo de retorno juego será individualizado los los médicos de pulmón ya ya tiene los protocolos y sus rebaños en los cognitivas y tendrá que hacer un protocolo muy interiorizado que yo creo que será de más de siete días de acuerdo normalmente como ya digo sólo un diez por ciento de las conmociones cerebrales producen perdía conocimiento y este es un caso de de una perdía conocimiento Clarà durante un tiempo bastante importante por lo que pude ver por lo tanto tiempo de recuperación yo creo que será mayor de siete días mayor que el protocolo de una conmoción cerebral leve siempre recalcando que no hay conmoción cerebral le de que todas las conmociones hay que tenerlas en cuenta hay así desde The Wall rugby lo estamos contando de la Federación y desde todos los estamentos médicos del rugby

Voz 1201 06:16 todo será un periodo yo creo que no

Voz 6 06:18 individualizado

Voz 1026 06:19 Samu te han comentado algo aún es pronto te han dicho los doctores

Voz 4 06:24 no no yo estoy bien pero bueno hacía por cierto tipo dormía muy bien porque el hospital al hospital y cual no te estoy me dejaron dejaron dormir un poco más ya ya mañana pero eso sí el semana ahí ahí espero que sea absoluta asomarnos precozmente qué tiene que se tiene que vigilar con estas cosas porque después cosas es pues son cosas que te pueden dejar secuelas para cuando sea mayor y tal entonces tiene que vérselas que soy muy joven

Voz 1026 06:55 voy a centrarme en un poquito en en el Doctor Saló el doctor es muy joven Hernando rápido y aunque ha sido un golpe grave es como dice además vemos con mucha madurez Samu con esta situación diciendo que que tiene que parar el tiempo que haga falta en la carrera de chicos que verse nada entorpecida por esta prestación no

Voz 6 07:14 en principio no a ver la importancia de una conmoción única a largo plazo todavía es incierta osea la importancia a nivel médico de una sola conmoción a largo plazo es incierta la relación entre la conmoción cerebral en la encefalopatía traumática crónica tan de moda hoy sobre todo por por el fútbol americano por por Bolivia como conclusión ese temor que existe

Voz 8 07:35 el a la a la cuantía mayor

Voz 6 07:37 Mónica todavía no existe una relación causa efecto clara a nivel científico entre las conmociones cerebrales de repetición y dicha encefalopatía no se conoce cuál es el efecto claro al brazo de una sola combustión sí que está claro que hay que tenerlas en cuenta que un jugador con una conmoción e tiene que seguir un retorno gradual a juego y tiene que seguir en el caso es un jugador profesional ningún jugador qué ha perdido la conciencia pase a parte de ese retorno juego tiene que ser supervisado por un especialista en conmociones Un neuropsicóloga en conmociones con unas pruebas cognitivas para asegurarse de que su entorno al al al juego bastar totalmente a sintomático que no se inquietó con con con con con escasos peligrosos para la salud del jugador de acuerdo hay que está totalmente seguro de que está recuperado

Voz 1201 08:27 ante un retorno a juego y con unas pruebas

Voz 6 08:29 bueno cognitivas es un buque en su neurocirujanos uno psicólogo en en en el claim on lo lo harán de acuerdo pero no está demostrado la cosa no está no está todavía clara la importancia de una sola conmoción al lo largo plazo lo que puede producir sobre el cerebro recordar que la conmoción su alteración funcional no hay ninguna alteración funcional en el cerebro simplemente se produce una alteración funcional de hecho el TAS que eligieron es normal supongo lo que yo he leído no hay ninguna alteración funcional hacemos pido perdón le estructural hacemos un TAC hacemos una resonancia y no hay ninguna alteración a nivel celebra su alteraciones funcionales que si parte de la conmoción que producen puedes alteraciones en la demanda hay una oferta de de la de la base de nivel lo que hacen que es que el jugador procese mucho menos mucho más erróneamente la información por eso la conmoción hay que tenerla en cuenta por es el que retirara jugador con sospecha de conmoción porque el jugador no es capaz de de de de de de procesar la información correctamente está expuesto a más lesiones a nivel físico ya una recuperación más tardía no se retira dan puedes poner una conmoción pero Samuel tiene que estar tranquilo porque seguro que una vez tratado perfectamente iniciase un retorno al juego correcto seguro que va a hacer con las pruebas correspondientes no tiene por qué tener ninguna secuela es recuerda que hasta un diez por ciento de las conmociones a la larga pueden presentar algún tipo de síntoma que cuesta más común de cabeza ama viejos osea no está exento de que que por por seguir muy retorno luego no hay algún tipo de secuela que esté un poquito más pero eso es el la son las mínimas pero hay que tenerlo en cuenta

Voz 1026 10:08 en la prueba fueron bien no Samu el TAD que todo eso

Voz 4 10:11 no no me decidieron no hicieron una prueba es bueno el diez por se bueno sentía mismo después del partido en una pero bueno escáner

Voz 6 10:20 montañas azules el sexo virtual

Voz 4 10:23 pero después de haber me hicieron unas más ya no es ya disponemos hoy ayer por la mañana me hicieron la resonancia y también me dijeron que

Voz 5 10:31 no que nada que no había nada raro

Voz 4 10:33 que está todo perfecto

Voz 6 10:35 es por lo que te digo Samu porque es una relación es una una una lesión que no hay ninguna alteración estructural en el cerebro de una operación funcional simplemente no se es muy es una es una patología muy desconocía todavía no se sabe exactamente lo que ocurre a nivel del cerebro es una alteración simplemente funcional alteración a nivel de la función de las neuronas cerebrales sobre todo el cuerpo cariñoso en las que se produce alteraciones bioquímicas y al celulares entre las células sexuales el jugador pues es capaz de procesar con menor con con con con menor y con menor propiedad la la la información de acuerdo

Voz 1026 11:15 en el doctor porque se ha hablado mucho y siempre se genera mucha polémica cuando situaciones sobre si Samu es demasiado joven así físicamente no está yo le veo físicamente que de una medida hay una composición realmente buena más sede que tenga dieciocho años o tenga veintiséis creo que no había problema en teoría en en que la composición de esa modelo da puedan jugar no

Voz 6 11:38 en principio ninguno haber ahí hay Epidemiología de las de las conmociones existe esa es la la la la conmoción cerebral es la lesión más frecuentes durante los últimos

Voz 1201 11:48 tres años en la premio exige inglesa sea que pesa noventa kilos noventa y seis OPS ciento treinta

Voz 6 11:54 sí era es una es útil en las últimas tres temporadas ha sido la lesión más frecuente en la Premier inglesa y una de las más frecuentes en las todas las ligas profesionales Super quince Champions si Top catorce

Voz 8 12:08 y ella ahí a ir la Liga Celta por lo tanto no sólo le ocurre a Samu le ha

Voz 6 12:15 muchos jugadores Hilario la acción en la que le ocurre a Samu es la acción más frecuente en la que ocurre una conmoción cerebral

Voz 1026 12:22 es fortuita no

Voz 6 12:23 es fortuita en Buenos fortuita en la que Ador es el jugador que más con mociones de la la acción fuego que más conmociones produce es el planeador seguido de la colisión fortuita seguido del plagado de Samu es la opción más frecuente en la que se produce una conmoción un placaje a veces como una evidente mala técnica otra vez es fortuita yo por las imágenes que he visto el jugador contrario va muy muy muy muy muy bajo va con el brazo muy bajo es muy difícil cuando el contrario va tan bajo empate sacarles por debajo de la cadera oponerse

Voz 1201 12:56 que los brazos por delante de los hijos

Voz 4 12:58 eso lo tengo que decir que fue proclama después con tanta velocidad que tenía que bajar aún más difícil es

Voz 9 13:08 entonces gravedad no puede bajar más ahí es imposible claro

Voz 6 13:11 con esa hiel cambia de dirección que es otra cosa claro

Voz 4 13:14 a los bienes desde la tú tienes desde

Voz 6 13:17 desde tu izquierda hacia su derecha el cambia de dirección y es muy difícil si hay una foto en la he visto una foto colgada en la que creemos el perfectamente en aquel va muy muy baja su centro de gravedad reflexiona a la rodilla golpearon el brazo es muy difícil casi no hay espacio para meter la cabeza en una acción fortuita que puede ocurrir y de hecho es la acción que más frecuentemente produce con mociones el planeador evidentemente es una de las cosas que que hay en la conmoción hay dos tipos de probó tres tipos de prevención es una es la prevención primaria que es evitar que ocurra se consigue pues mejorando la técnica de la placa así mejorando la condición física de los jugadores que es lo único que podemos hacer en el rugby es la única prevención que podemos hacer existe la prevención secundaria que es evitar los los síntomas a largo plazo que no ocurran y eso se hace diagnosticado un protocolo correcto pero la prevención primaria es muy difícil de hacer deporte es como Colombia excepto una buena técnica pues la Cage y una buena preparación física pero a pesar de ello

Voz 4 14:16 es bueno como acciones de acuerdo cubren como

Voz 6 14:19 ese no es ve y ocurren promociones en otros deportes de añadiendo otras acciones de la vida en la web Rubio sonoro bueno que más preocupado estaba el tema de la conmoción de hecho casi uno un día entero de la de la conferencia médica de este año lo dedicamos en a en Wall rumbo a la conmoción cerebral habrá vas esa superioridad es como que en Estados Unidos hay más de quinientas mil conmociones al año por niños que en bicicleta no se prohibe a los niños en bicicleta evidentemente era conmociones más serio hay que diagnosticar la sobre todo hay que diagnosticar la retirado jugadores campo tratarlos correctamente o bueno van a existir es sin ninguna ninguna cosa inherente al fuego

Voz 1201 14:55 lo que debemos hacer desde

Voz 6 14:58 los servicios médicos de la Federación es buen rompiese intentas que primero haya el menor número de composiciones posibles con una adecuada técnica de placaje y de entrada preparación física y segundo sobretodo importantísimo reconocer la conmoción e retirada jugador con sospecha o con conmoción simplemente con la sospecha un retorno juego ante problemas a largo plazo

Voz 1026 15:21 la última otra parte y dejamos que se cruza con consultas y operaciones y además está pues si no se solucionan con un casco o eso es han hecho más de cuello que da igual que lleves hay el la

Voz 6 15:32 la cabeza fue una de las grandes grandes polémicas Busto junto con la con la la posibilidad de una de una encefalopatía pero Matías es si el casco protege o no en la última Conferencia de consenso sobre la verdad que celebrar de deporte que hubo en Zurich en en dos mil dieciséis hayan cuyo también nuestro compañero Cristiano Solis de la Federación Española rompe se volvió a recalcar que el casco no protege de la conmoción de acuerdo no existen estudios que digan que el casco científicos que el casco protege de la conmoción en ocasiones es un error además aumenta el número de conmociones porque da acompañantes acción errónea de protección de acuerdo el casco única y exclusivamente protege de lesiones Sepi craneales idas a nivel del cráneo pero no está demostrado científicamente que proteja de la combustión es un concepto erróneo pedir incluso estudios epidemiológicos en el que han hecho este año en Gales en empleadores árbitros en los que los entrenadores hasta dos tercios de los entrenadores los árbitros creen erróneamente que el casco protege de la conmoción el casco no protege de la conmoción no hay estudios científicos que lo eh

Voz 1201 16:34 de acuerdo

Voz 1026 16:36 por eso porque hay tanta polémica pues queríamos tocar esto con una eminencia como es el doctor José Coronado

Voz 1201 16:41 el doctor que muchísimas gracias

Voz 1026 16:44 queda quedando con con su de bueno

Voz 6 16:46 no esto que te recuperas pronto cualquier cosa que necesiten desde la Federación ya sabes que estamos ahí habla de Con doctor Fortuño para que sepa que hablar contigo y que sepas que cualquier cosa que necesite la Federación estamos a tu disposición para lo que quieras me acuerdo muchísimas gracias

Voz 4 17:02 muchísimas gracias

Voz 1026 17:05 sí lo dejamos aquí el doctor Salvador nos quedamos con con Samu que la verdad que nos alegra verte de días después de que también no y además eh ya con ganas y con ilusión de devolver siendo realista cabeza son lo más importante en el mundo del rugby y que pesa tu juventud tiene muy claro cuáles son los pasos a seguir en la verdad que la pena es que

Voz 1201 17:25 era tu debut dos catorce que no puede ceder parte

Voz 1026 17:27 ha ido no

Voz 1201 17:29 su a él he

Voz 4 17:32 eso es bueno que el problema que era de catorce probado pero bueno yo sé que estas cosas a las niñas y además que el partido no sólo el partido sino también por el partido se ha hecho difícil íbamos perdiendo bastante pues fue todo un cúmulo que no fuera la mejor la mejor teniendo de que que hubiera soñado

Voz 1026 17:55 bueno bueno bueno rota también sabíais porque además lo en nuestro programa cada semana hablamos en la sección de Rubio internacional de cómo está esta es justo la semana pasada hablábamos antes de conocer tu convocatoria de la cantidad de bajas de diez doce bajas que tiene claro de los Bucks como se ha tenido que ir fichando deprisa y corriendo sacando chicos de los Espar para para que en el salto o sea que el partido era complicado eso ya se sabía

Voz 1201 18:18 de antemano no no si te partido

Voz 4 18:21 el partido ya se avecinaba complicado aunque íbamos con la con la con la que siempre siempre pero el partido complicado suma Champions si querían dejar a lo mucho más como a los más titulares es querían dejar de reposo Sáez ahí ir por eso pues estos jugadores nos distinguimos un poquito de vocación jugar

Voz 10 18:52 sí

Voz 1201 18:54 bueno es que te dice tu compañero bueno estuvo dirimía Cadagua enero

Voz 1026 18:57 tal y creo que ha sido un montón de personalidad

Voz 11 18:59 esa haberte hay bueno siempre

Voz 1201 19:02 que siempre ayuda eso no me doy de España no había desde Barcelona también a ver

Voz 4 19:07 sí bueno me hizo y después sumaron después muestra pintar que selecciona lo van a ver Sáez de Dean con gran cosa mejor llanas no me me dieron hacer regalos y tal pero es que además yo que es un jugador de dieciocho años en que gente como al Carter como tal cual te digan que no se tiene usted ánimos pues todavía bien

Voz 1026 19:38 pues no te merced de Barcelona con quince años creo a la Academia de Clermont donde te estás haciendo un nombre estás haciendo un hueco eh tu futuro de tu ilusión supongo que pasa por por consolidar su o que te mando en cedido pronto a otro equipo de categoría importante ir creciendo hacerte en Francia no que es la Liga ahora mismo más potente de Europa en cuanto por lo menos en cuanto a enero

Voz 4 20:02 bueno sí a ver yo ahora diecinueve hay hay bueno y bueno en teoría ir se cedido no nos lo que pienso que hemos planteado

Voz 1026 20:18 no no no no digo ahora digo a lo mejor a más largo plazo no cuando ya digamos pasa unos procesos de de formación digo

Voz 4 20:25 es por lo que se ha hablado por lo que se ha hablado de todo para el futuro no no no no pusimos la cuesta de piensan cedido porque era una cosa más parados delantero poco el tocador soy tan hijo muy lo único lo único que se ha hablado más que me han dicho que que lo que tienes que jugar muchos de Ike que más emplean poco a poco vaya haciendo partidos con el primer equipo

Voz 1026 20:58 eso te iba a decir es que estamos hablando de de un chico que acaba de cumplir dieciocho años cuando normalmente los Square sólo a ver gente incluso de veinte veintiuno es la que todavía tienen mucho terreno por delante en tu formación a eso me refería no

Voz 4 21:08 a su paso por empresas como dicen

Voz 1026 21:14 llevas tiempo en Francia en Francia son muy dados a los jugadores que destacan porque tú lo estás haciendo a intentar captar es para la selección francesa te han llamado ya o te han dicho oye Samu estaría dispuesto a jugar con Francia te yo algo

Voz 1201 21:28 es que es una suculenta eh ya o de voy ha saludado ya

Voz 4 21:33 yo no me pone feliz una selección de de calibre de Francia pues se se interese interese a mi hija pero después se tiene que hablar

Voz 6 21:48 no

Voz 4 21:49 con unas personas que que que me él en El Sol presuntamente al igual y vamos a ver

Voz 1201 21:56 estás en un momento de una

Voz 1026 21:57 que es complicada para tomar esa decisión eh tan jóvenes de qué de jugar con España con la que viene jugando en categorías inferiores o aceptar jugar con con una oportunidad tan grande como es Francia

Voz 4 22:10 claro claro y además también es verdad que con Francia jugar muy buenos pues está bien con España iguales con España también también en España también otra cosa que me que que que a favor de España que tengo mucha nieve que había he jugado en España con ellos también está en Quart con ellos lo único que dice todo el mundo cuando más una oferta de Francia pues claro es difícil de rechazarla entonces ya veremos aún no he tomado la presión y ya veremos ya veremos

Voz 1026 22:45 pues lo primero ahora es que se recupere bien que sigas así como estas ahora hay que pronto te veían más de nuevo jugando así no mucho más tarde incluso volviendo a jugar en estos catorce estarán muy pendientes de Di de acuerdo amo

Voz 4 22:58 el primero muchas gracias muchas veces

Voz 12 23:05 eh

Voz 1026 23:10 tras mencionar el masculino porque tenemos varios frentes abiertos la jornada incompleta del pasado fin de semana la jornada que vienen por delante también la diferentes concentraciones del combinado nacional saludamos ya a nuestro especialista a Miguel danés Miguel buenas tardes

Voz 1201 23:27 no hubiera los reyes bien

Voz 14 23:30 no oye bien parece que que al final

Voz 9 23:33 bueno y todo lo celebro

Voz 1026 23:36 en la jornada se quedó corta edad corta de por sí luego la nieve no es la cortó aún más

Voz 14 23:42 en principio para la jornada decimotercera tan producto cuatro partidos conferencias y al final sólo se disputaron tres el Fenoll independiente de Altamira

Voz 16 23:50 la a dirigir Iñaki Muñoz darse por las intensas nevadas en los otros tres partidos que felicitaron todos el domingo recordemos que era siete y para no pillar con la fecha de Reyal a lo más destacado probablemente nadie historia Salvador en Chipre el veintiocho antes de baja Moyano Ángel Baldiri Aleu un partido que pese a lo ajustado marcador final estuvo dominante de momento por los hombres de Juan Carlos Pérez instan y destaca la victoria de la de la sonido veintidós veintiuno ante el Fútbol Club Barcelona un poco lo mismo el había dominando por partido el resultado y al final los hombres Tommy pues hacer Garden embajadores llegaron a este Curtiz apuntó Bosch que ha gozado ideal al final el VRAC Quesos Entrepinares en el tercer partido que su equipo ganó cincuenta y tres pero vale Hernani es un partido que también estuvo marcado por lo tanto es así que al final la Deportiva abultado resultado por la temperatura a este disputaban no los ochenta cuando parlamentario es un poco menos pero bueno nada

Voz 14 24:56 destaca al final toreando

Voz 16 24:58 para para

Voz 1026 25:01 cuando pasa en este tipo de situaciones en un árbitro puede tomar la decisión de forma unilateral es mejor consensuar porque bueno era evidente que el partido estaba para pararlo pero hasta qué punto se lleva el protocolo acabo

Voz 16 25:14 el que tiene encima palabras el árbitro me consta que se bajarla McClain unilateral pero se ha visto en otras situaciones incursión propio de alto nivel es siempre lo consensuar con con los entrenadores e con perdón con los capitales que son la extensión de los entrenadores en el campo ir al final

Voz 14 25:34 con marcador tan abultado no viva Hernani en los ocho minutos

Voz 16 25:37 la de partido a recortar ni estaba en por ejemplo el bonus defensivo por lo tanto no tenía más gracias al ser el único que puede bajar en Asis ocho minutos era por el estado del juego y también por la copiosa nevada que estaba leyendo Valladolid pues lo que da más Un eh una lesión grave de alguno de los jugadores que alterar el resultado final del partido así que a final de tomó la decisión de Joaquín Santoro de determinar el partido deparó promocional yo creo que ofertaba el lo consenso con los capitales como pasiva

Voz 1026 26:12 Nos centramos esta próxima jornada en una jornada en la cual no hay partidos digamos de mucha rivalidad directa está la cosa compensar a lo de abajo en la que quizá destaque son todos el domingo el derbi madrileño entre Cisneros Jesse y Alcobendas

Voz 16 26:28 que además va a ser el partido que se retransmita a priori por Teledeporte en diferido la tarde del domingo el dirigir el colegiado expanden una ciudad universitaria aquí vamos a ver es una pura adaptado para el Sanitas Alcobendas Rugby en el Praga frente a su eterno rival que recordemos está de capa caída porque en este momento está noveno con veinticuatro puntos sin embargo los hombres pintados que siguen terceros con cuarenta y tres

Voz 14 26:58 probablemente en el encuentro

Voz 16 27:01 ha destacado la jornada a la cocinera a las dos que se va a disputar cuatro partidos también muy destacado el Hernani Fútbol Club Barcelona es sería el segundo partido consecutivo ante Tommy lejos de la prisionera ante un rival a priori lo sano porque en este momento no pudo que Barcelona Valls estos pero justamente con el con la Vila que estaba las mismas déjeme de Hernani acabaron permisos vamos a ver porque es una prueba de fuego el otro otro de los otros tres partidos que se disputan a las doce el Bizkaia Gernika retirar Bra Quesos Entrepinares en Urbieta el cine independiente derrumbe recibe al colista de hecho García en San Román

Voz 14 27:42 hoy me las doce serán el Baldiri Aleu donde gracias por debajo de mañana disputa su segundo partido consecutivo Iratxe

Voz 16 27:50 en casa frente al había ido

Voz 14 27:53 por último el partido que esta jornada a la Junta en Pepe Rojo estoy bastante Sara

Voz 16 27:57 no recibe harán por Rice

Voz 1026 28:00 Nos centramos ya el si te parece en la concentración del se ha conocido la lista esta semana una lista amplia en la que destaca bueno al ser más amplia entra más gente hay una salida no va a estar Javier Carrión pero bueno vuelve Lucas Debbie lo cual es una buena noticia que también entra Rafah de Santiago que suele estar en ese grupo de jugadores Adele satélites en torno a las convocatorias también novedad Ignacio Rodríguez Guerra Taylor y destaca sobre todo para mí la vuelta de Iñaki Villanueva Eva

Voz 16 28:31 Iñaki Villanueva vuelve a lo más destacados semana a concentrar desde el pasado ocho de enero Pi pues dará la lista cuando se cumplían dos empresas vas contratación estén a las puertas de Air sea torneo en Sidney que va a comenzar el viernes veintiséis de enero y donde los leones se iban a enfrentar como ya dijimos en su momento a Inglaterra Sudáfrica y Paco Haro Guinea sí que lograra uvas Iñaki Villanueva es la gran novedad sobre lo que puedo ofrecer una variante dejó muy grande a los hombres de Pablo hijo la variante jugó ese saque y conquistas que es que no bastante bien en las primeras series pero la verdad es que es bien porque en el mes que tradicionalmente no tenían un porcentaje alto de conquistar Aida como puede ser INAR Tim que logra súper sería legal pues echarme el resto y lo consiguieron ahora por ejemplo superemos ahí Martín de Campos Meta pues ha convocado el olímpico es pues se podría atacar cobros por dos se frente siento que sea el rival docu era cubrir con Torres los dos laterales desde luego es de lo más destacado pero es muy continuista también adoptaba como decía otra baja de correr

Voz 1026 29:52 pues estarán muy pendientes de cómo evolucione en la convocatoria Pablos fijó un abrazo Biel

Voz 13 29:57 un abrazo

Voz 17 29:59 a no mucha

Voz 1026 30:14 nos marchamos hasta Francia ya está Jesús Moreno que nos ha dejado sumido como cada semana y claro se ha pasado de la raya ya lo advirtió que iba a ser muy complicado ha caído en la tentación Celler de la mano con el turrón con el mazapán y con todo esto y ahora llega la Madre mías vuelve la competición y hay que bajar esos kilitos de más se lo ha mandado su jefe califa no en fin nos va a dejar en esta ocasión una fórmula matemática porque él es un tío de Ciencias aunque también la letra en la domine bien es un hombre el renacimiento haciendo cuentas una fórmula matemática para saber cuántos kilómetros tenéis que correr si os habéis sido un poquito con con los dulces esta Navidad cuánto les saldrán al bueno de Jesús Moreno

Voz 18 30:55 este año algo igual como el preludio de un año voy a intentar explicaron que intenta dar con una fórmula concreta para poder quema todas las calorías que hemos acumulado a lo largo del año aunque intentar quemar la culpa de la objetividad de cubrirse científicos y FISA hemos intentado algunas probablemente la matemática exacta para saber el número de kilómetros que tenemos para poder quemar exactamente todo ese turrón todo eso excesos que hemos excluido bueno tenemos de turrón vale que incluye turrón blando almendra detrás de estos grandes otra Line escriba lo todos los colores tenemos P de polvorones mantecados de hojaldre llena de culminarlo todo tenemos M de mapa de pequeñas luce Fito de la casita de lo Marty vale pues queda otra variable tenemos la fórmula del distancia igual a T ponerme por pene multiplicado por el número cómico mío vale eso dividido por la P que es el puesto en el que juguete del uno al quince a ver multiplicados también estuvimos muy importante poner nombre y el número de abuelas que tengáis una familia Aller ha habido una abuela uno de esos terribles la tía abuela también cuenta e que va con esta fórmula y haciendo unos cálculo así a mí me da exactamente que yo tengo correr dos millones seiscientos mil cien que igual no la formula valer pero que Banon que como podéis tengo que añadir un par de cosas par de filtro Un par veinte ganarle a lo mejor me abuela una abuela tampoco me quedé tanto vale así que bueno que no hablamos que también aparecen Knorozov

Voz 1026 33:36 Rubio femenino hay que estar muy pendientes del regreso de la Liga Iberdrola este fin de semana marcado por las ausentes que pueda haber en esta ocasión porque las jugadoras del Seven están concentradas ya con pero de Matías las del quince pues tendrán su turno la semana que viene afectará sin duda alguna esta jornada del quince no porque ya de cara al siguiente va a haber un parón debido al amistoso que tiene que jugar España contra Escocia en Glasgow en escotes Town vamos a ver cómo viene la jornada saludamos a estas especialistas a Cristina Ganuza el Elena buen hacer

Voz 1201 34:09 buenas tardes era buena Cristina buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1026 34:13 bueno dos partidos para pasado mañana sábado y dos partidos para el domingo Elena además derbi madrileño que se va a mejor relativamente temprano no el sábado

Voz 15 34:23 sí es una cosa bastante rara porque cuando se juega el sábado normalmente se juega por la tarde pero bueno los delitos han decidido jugar a la una del mediodía yes Cisneros Majadahonda que para mí es Si no fuera por todas las cosas que tiene el Cisneros con la selección de sería el partido de la jornada porque ganaron a Crack Majadahonda venía de ganar al Atlético entonces sería un poco el desempate de los de arriba ido también el sábado a las cuatro en un horario más habitual ensanche derecho esta vez un duelo de abajo ahí Sanse necesita ganar como sea que hecho también la que soy yo en este partido va a tener bastante ganado la segunda vuelta

Voz 1026 34:58 para el domingo Cristina que tenemos

Voz 7 35:01 bueno para el domingo empezamos también temprana empezamos a las once de la mañana con fortaleza ese juego ayer perdona un poquito más tarde a las dos y media otro duelo muy igualado como más tocado a comentar la nota olímpico contra crearon duelo también de los de las zonas altas de la tabla

Voz 1026 35:16 un partido para el que va a haber mucha paja porque olímpico tiene varias jugadoras se jugando con el en Cristina recuerda

Voz 1201 35:23 pues sí como ser olímpico tiene

Voz 7 35:25 muchas de sus jugadores más importantes como pueden ser Llera pues es Sabina ya alguna que otra Márquez y poco después el puesto Patricia en este caso cuentas con una sola jugadora en la convocatoria sede con lo que navajas se al menos así que veremos cómo afecta a los dos conjuntos

Voz 1026 35:43 Elena otros equipos que tengan así ausencias importantes para el por el tema del Seven sería el rival de Hortaleza vuestro rival no Inés

Voz 15 35:52 sí exactamente es es junto con olímpico uno de los equipos que es más citas tiene estarán contentas con el siete María Losada María Rivera María Casado

Voz 9 36:02 sí de Marías Raquel García

Voz 15 36:05 ya son tres jugadoras importantísimas para su equipo más que delantera la tres cuartos ustedes quizás un poco porque no es como olímpico que pierde todas las jugadoras atrás en la línea de tres cuartos pero sí creo que que Hortaleza nos va a dar un respiro pero va a venir bien

Voz 1026 36:22 viendo poco el pronóstico vamos a seguir dejándonos Cisneros Majadahonda Elena Cristina como veis

Voz 15 36:29 yo creo que como ya te he dicho podría haber sido uno de los duelos más igualados de la jornada pero menos tiene cuatro chicas no cinco porque están concentradas y una invitada que no sé si podrá jugar o no a cinco chicas en la líneas prácticamente una línea de tres cuartos completa así que yo voy a apostar en ese partido por las

Voz 7 36:50 y yo me decía totalmente con la noche así en el caso de que si no contará con son

Voz 4 36:53 cuando tenía no era muy interesante

Voz 7 36:56 por la fuerte líneas dinero también el fuerte a la fuerte de la anterior Majadahonda ante esta situación creo que Majadahonda tiene todas las de ganar de nada

Voz 1201 37:05 sorprende son secreto hecho Cristina

Voz 7 37:08 bueno aquí a mí me querían empatara o se puede decir empate

Voz 1201 37:11 que decirlo otra cosa es lo que tú pero bueno creo yo creo que no es lo que deberían Alfaro Hortaleza eh lo que tú crees que va a pasar es diferente

Voz 7 37:18 creo que tal y como vienen las cosas por Sanse

Voz 15 37:22 pero a ver qué tal si yo pienso igual de Sanse tiene una chica concentrada y también he hecho ya como siempre a Bárbara pero yo creo que las cosas simplemente por los partidos tan abultados que viene yo entiendo que ocho abultados en contra claro creo que Sanse es un partido que está esperando porque necesitan mucho la victoria en los puntos pero hecho si tiene un momento para dar la sorpresa es este así que yo apuesto por Sanse pero si hay un momento para sorprender

Voz 6 37:50 sí sí

Voz 1201 37:51 para las vascas y que ahora yo sé que me vais a decir que el INEF de Hortaleza se lo va a llevar Hortaleza Bicing se verá

Voz 15 37:58 madre mía que puesta bueno

Voz 1201 38:01 Céline pico Crack

Voz 7 38:03 pues yo me inclinaría por Kraft y creo que viene un poco dolido tras la última derrota ante dineros un equipo que también pues aspira a ganar la Liga pero que esto es un partido clave no donde se va a ver si son Dansa al prime puesto os se queda ya un poco más descolgado

Voz 15 38:18 mira pues aquí yo no voy con crisis olímpico porque creo que ya ha jugado bastantes partidos en las internacionales ya sabe jugar ganó la Copa Ibérica Verona internacionales y creo que también saben jugar sin sus chicas de referencia sí que se lo voy a dar

Voz 1201 38:33 bueno en este último hemos tenido

Voz 1026 38:35 el punto discordante hasta la semana

Voz 1201 38:37 pagamos la semana que viene eh la semana viene volveremos a ver qué ocurre esto

Voz 1026 38:41 semana ensaya una ensaya Elena andaluza que ate de Navidad estaba antes su lesión estaba estaban fallas chicas Un beso fuerte la semana que una de las concentraciones de la previa España Escocia que se tienen que jugar en un beso ambas

Voz 15 38:55 un abrazo era

Voz 19 38:58 no

Voz 1026 39:01 sintonía de Rubí Pasión en esta ocasión Patricia García en dos va a traer una sección especial una entrevista doble con las hermanas termina Amaya el líder no es habitual que dos hermanos o Dos Hermanas en este caso compartan una concentración sí lo hemos visto más en en el ámbito masculino o incluso no deportes pero no tanto en el rugby nacional femenino a nivel de selección patricia en el va a ofrecer esta entrevista doble

Voz 1201 39:28 hola Patrick muy buenas hola muy buenas Vera

Voz 20 39:31 pues aquí estamos siguiente capítulo de rugby pasión no paramos y ahora estamos en la concentración de la selección española de rugby siete preparando lo que va a ser la segunda serie mundial que Sydney como ya hemos comentado alguna vez yo hoy pues quería traerlos algo diferente así que tenemos una entrevista para dos de las jugadoras están aquí conmigo en esta concentración que resulta que son hermanas es un caso muy curioso el de Amaya ruina heroína o la chicas qué tal

Voz 21 40:01 hola qué tal bueno de contar un poco

Voz 20 40:05 eh Amaya cuántos años tienes cuántos años llevas rondar rugby Live cuéntanos un poco cómo es tu primera experiencia

Voz 22 40:13 con la selección española bueno empiece yo la mayor empieza ellos Amaya tengo veinte años llevo jugando a rugby desde que tenía cinco años y me llamaron por primera vez a la selección con diecisiete Ivonne desde entonces he tenido la suerte de de seguir compitiendo al alto nivel así mantener una aquí con las chicas muy contenta de de pertenecer a las León asi entrenando cada día para para seguir manteniendo Becky ir a mí es una de las jóvenes que fuiste a los Juegos Olímpicos de Río ahí donde aquello de la tenemos entre Live cuéntanos cuándo de ellos se le tengo diecisiete años recién cumplidos Iggy yo llevo jugando a rugby un año y medio casi dos al principio jugaba aval a basket lo complementaba con atletismo de pequeña probó el rugby no me gustó nada

Voz 21 41:10 me mire obligamos a ir a un torneo uno de estos prebenjamines pero

Voz 22 41:16 pero no le gustaba nada nada como que no te gusta

Voz 20 41:18 qué es lo que no te gustaba porque el bar

Voz 21 41:21 no me acuerdo

Voz 22 41:24 en cinco años probé por primera vez me gustaba iba a ver los partidos todo lo que quieras pero no jugaba

Voz 20 41:31 sea que te lo estás pasando en grande ahora en esta concentración pasada

Voz 22 41:35 fría lluvia Ibarra madre no si cuando estaba en la escuela provee el basket y bueno con luego crecí y coge una altura bastante alta siguen ahí empecé jugando oí bueno llevaba una buena racha Hay tenía pues oportunidades para llegar a la selección vasca al menos yo estuve jugando ahí en mi club durante cuatro años ya al final cuando Amaya empezó con la selección de Seven y tal empecé a ver el Seve ni me encantó ya de además de atletismo hacía velocidad entonces era lo que a mí me gustaba porque el quince veía mucho mucho contacto y no me gustaban nada y en el se ven cuando vi la evasión y todo lo que corría dije este es para mí y me encantó

Voz 20 42:23 ya hay fue cuando te cambias te entonces no de deporte

Voz 22 42:25 ahí empecé a pensar nuestras estoy igual puedo probarlo oí pero me costó como un año y medio probarlo verano lo probé en septiembre ya dije adiós basket Yola Rubén hay que tener en cuenta que el líder lleva jugando digamos oficialmente un año y medio pero lleva viendo rugby teniendo balones de rugby yendo a entrenar con su padre y sus hermanos desde que nació en donde es claro en un campo de rugby entrenamientos oficiales lleva poco tiempo pero pero pero viendo rugby teniéndola en casa desde desde siempre si yo había

Voz 20 43:07 por lo que dice Amaya porque conociendo a tu padre seguro que conoce muy bien todas las normas de rugby la diferente esas jugadas tácticas etcétera cuánto mide es porque hablas de altura pero cuánto mide

Voz 22 43:20 unos setenta y ocho Food bueno imaginarme a mí al lado suyo es un es una tía muy grande bueno muy bueno para acabar contarnos alguna anécdota

Voz 20 43:33 alguna anécdota no sé qué como hermanas ya ahora la selección no se algo que que pueda va a ser curioso de sabes

Voz 22 43:42 bueno bueno empiezo yo lo voy a todo si quieres salir bueno vamos a contar una anécdota ya que estamos esta primera concentración del líder ha sido justo en la Blume vamos a contar una anécdota relacionado con eso como ya he dicho Patri nuestro padre es bastante friki del deporte de Rubi sobre todo bueno nosotras veíamos muchos vídeos e Internet de las Leónidas de muchos deportes españoles y en muchos vídeos mucho contenido deportivo del del deporte español bueno veíamos pues que todos los deportistas de alto nivel se alojaban en la Blume entonces mi padre siempre pues como para animarnos Nos decía bueno en un futuro igual Amaya estará alojada en la Blume y como una leona líder estará con la selección de básquet porque también se Sevilla todos los vídeos de Vasquéz de la selección y tal ay bueno ahora que estamos aquí a su primera concentración aquí en la Blume pero en el deporte equivocado también me acuerdo que a la hora de comer así si algo no me gustaba siempre nos decía hoy para comer en la UME hay estoy que estoy de acuerdo

Voz 21 44:57 que es hoy mira dónde estamos ahora

Voz 22 45:00 que bueno bueno bueno aquí va hecho un pajarito que sería es una serie no de deporte hace muchos años cuando eso que veis por Youtube algo de Ruud Troy pueden ser así yo antes de eso yo bella siempre vídeos de gimnasia rítmica patinaje artístico y todo cuando Amaya empezó en la selección de empezar a conocer a sus compañeras de equipo y todo el canal de Patricia de News

Voz 21 45:29 el es me las vi todo tras todos los vídeos algunos repetidos vicios Vito

Voz 20 45:39 de noticas muchas gracias por estar con nosotros hoy en rugby pasión es un placer y un orgullo poder tenerlos como cómplices de selección en el campo también compartiendo ahora fuera para todos los seguidores en las seguidoras de del programa vuestra historia o estará anécdota Ike sean muchas más

Voz 22 45:58 un fuerte abrazo y gracias a la citada medida es un beso a dos

Voz 23 46:12 volví

Voz 2 46:20 hay que hablar de Rubí internacional de meteorología en el caso de es

Voz 1026 46:23 Samuel este ala hemos escuchado al doctor salón de esa conversación amplia con con Samuel cual pues si insistimos la deseamos una esta recuperación esta semana en vez de tertulia vamos a convertir esto casi en una especie de consultorio vamos a acudir a Javier bis que saque de última hora por motivos laborales pero vamos a tener toda la información seguro de lo que está ocurriendo fuera de nuestra fronteras porque tenemos previa de una jornada de muy interesante y además hay movimientos en A Merca

Voz 1201 46:48 hola Javi buenas tardes hola verán

Voz 10 46:50 qué tal muy buenas vamos a empezar hablar del en la Champions

Voz 1026 46:53 me parece dejamos el mercado para el final quinta jornada que va a ser determinante que seguro va a dejar a algunos equipos clasificados en el grupo uno vamos a empezar por el orden numérico el grupo uno está realmente entretenido la Rochelle Ulster wons Harley Wings ese equipo pues ya está fuera descolgado pero lo de La Rochelle Ulster huevos con los tres equipos en apenas cinco puntos va a dar mucho que hablar

Voz 10 47:17 hay lío el resumen más simples

Voz 24 47:21 yo

Voz 10 47:23 el el grupo arranca el sábado con el partido entre Ulster La Rochelle Ulster gana la Rosell aún tiene posibilidades si la roció él gana Ulster y se queda Prado

Voz 24 47:42 pica mente fuera

Voz 10 47:44 el resumen el primer resumen los franceses tan con quince

Voz 24 47:49 cero puntos

Voz 10 47:51 los de Belfast están con trece vale entonces el contexto está ahí estepas

Voz 24 47:58 Dios servirá de despedida de Christian Leal

Voz 10 48:00 sano del público de de Ulster

Voz 24 48:03 el el australiano juega su último partido el Rey Gil

Voz 10 48:09 sí bueno esperan despedirse con con esa victoria que que acerque a los irlandeses han los cuartos de final pero ya digo de entrada el resumen

Voz 24 48:20 lo más simples del tema es que si la rosa

Voz 10 48:23 si él gana está prácticamente clasificado de hechos

Voz 24 48:27 ganase con bonus ofensivo

Voz 10 48:29 estaría clasificado matemáticamente

Voz 1201 48:33 Ulster necesitan

Voz 10 48:34 llega para depender de sí mismo

Voz 1201 48:37 en cuanto a la clasificación sí porque jugaré con West la última jornada no claro en coma

Voz 24 48:43 claro y ahí se plantearía pues pues bueno es sabiendo lo que necesita hacer para para clasificarse otra cosa es que lo consiga pero en esa última jornada dependerían de sí mismos deberían de antemano que resultado necesitan contra el equipo de de ella aún con lo cual bueno capital el partido de este de este sábado en Belfast

Voz 1026 49:09 dando por hecho que was gane en en Estupa a Harley Quinn que luego en la Champions en algunos partidos de esos que dices tú menudo pinchazo pues esto difícil que sea perdió que siempre alguna cosa

Voz 10 49:23 pues puede ser

Voz 24 49:25 sea huevos sabemos que están obligados

Voz 10 49:28 a ganar

Voz 24 49:29 aparte búhos vienen de una derrota contundente contra Sara hacen en la Premier que comentábamos la semana pasada que había un ese enfrentamiento decisivo de cara a la clasificación de la Liga inglesa pero también de cara a va a las sensaciones con las que llegarían los equipos a la a la quinta jornada de Champions Iguodala perdieron en casa quince XXXVIII contra Sara

Voz 10 49:53 eh

Voz 24 49:54 con lo cual el equipo desde ya aún llega en este sentido tocado

Voz 10 49:59 aparte con con bajas en el equipo bajas tiempo

Voz 24 50:02 cortantes las lesiones tampoco no están no están tratando bien al equipo de Coventry y entonces ahí tenemos S

Voz 10 50:13 en ese contexto un poco complicado para para el equipo inglés veremos pero bueno eh

Voz 24 50:23 tal y como señalabas dejarle Queens está fuera

Voz 10 50:27 Grupo It is se supone que saldrá con un equipo de circunstancias con lo cual a priori el favorito para ganar el Stubb

Voz 1201 50:40 el equipo el equipo de ideado a Rosell le puede valer incluso con un bonus defensivo no en Belfast quedarse con dieciséis recibiendo haciéndolo última semana Harley

Voz 24 50:49 sí pero hoy ya no dependes de ti mismo implica ya implica la la cuestión que ya hemos indicado en semanas anteriores

Voz 10 51:00 hay y habrá que ver cómo llegan

Voz 24 51:02 el resto de segundos clasificados eh tras ver la la ventaja de campo

Voz 1201 51:10 yo creo que nude se quedarían la ventaja de campo porque si es claro gana a hombre hombre a principio habrá

Voz 24 51:17 tengo veintiuno

Voz 1201 51:19 seguiría con duelos directos además si si a ver La Rochelle

Voz 24 51:23 lo lo decíamos en semanas anteriores que pese a la pese a esa derrota la Rochelle lo

Voz 10 51:28 viene muy bien para clasificarse sea muy bien a partir de ahí bueno lo que decía

Voz 24 51:35 hemos siempre todas las circunstancias son posibles

Voz 10 51:38 pero el equipo de de Patrice Collazo es uno de los favoritos a clasificarse para

Voz 1201 51:47 para los cuartos de final de la Champions otro grupo

Voz 1026 51:50 está tan apretado como este e incluso más el grupo cinco porque además es el que abre la jornada con ese partido entre paz Scarlett un partido que va a ser capital porque Vaz está líder con trece puntos empatado con Toulon doce puntos tiene Scarlett tú nos va a jugar el domingo en teoría tiene que ganar y ahora pues vamos a ver qué ocurre no con ese partido entre Paci Scarlett mañana viernes

Voz 24 52:14 algo parecido al grupo uno del que habla

Voz 10 52:16 Nos

Voz 24 52:17 he hay un partido muy similar