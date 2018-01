Los mejores y la vocación política

Voz 1910

00:00

Elena Salgado cree que en el Gobierno deben estar los mejores aunque no tengan vocación política como fue su caso es una afirmación muy discutible primero porque da la impresión de que las dos cosas son incompatibles o forma parte de los mejores o que tiene vocación política y segundo porque si los mejores no tienen vocación política los gobiernos se convertirían en puras plataformas técnicas algo que no es lo que votan precisamente los electores la experiencia y la historia demuestran que los mejores gobiernos no sólo los integrado por los mejores técnicos sino por los mejores políticos en cualquier caso está claro que la señora Salgado no tenía vocación política en cuanto pudo es decir rapidísimamente se volvió a la empresa privada respecto a la salida a Bolsa de Bankia que dice produjo durante su mandato la vicepresidenta aseguró que no hubo la menor intervención de su Ministerio ni miramos para un lado ni dejamos de mirar simplemente no era una cuestión de nuestra competencia dijo es una pena que aún no siendo cuestión de su competencia la responsable de economía de este país en aquel momento no mirara ni dejará de mirar a un operación financiera realmente tan importante porque hubiera hecho quizá por pura vocación política se habría dado cuenta de que algo estaba rematadamente mal pero claro los mejores que no tienen vocación política sólo se meten en su puros asuntos