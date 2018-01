Iniesta, sobre Coutinho: "Habrá una competencia sana donde el entrenador tendrá que decidir"

Voz 1 00:00 de prensa empieza a hablar el capitán del Barça para valorar esta victoria frente al Celta bueno es es

Voz 0165 00:07 en a una cifra

Voz 2 00:09 Nos ha dado alguna vez en en en algún momento pero pero bueno nace

Voz 0165 00:15 está a tener en cuenta y sobre todo pues que no nos mantienen en las competiciones en lo más alto y eso lo que lo que intentaremos mantener sabiendo que que cada partido

Voz 1 00:27 es una historia Andrés tal y como estáis es quizá un buen momento para encontrarse con el Madrid en los cuartos de final los apetecen encontrarlos con el Madrid

Voz 0165 00:36 no no creo que sea una

Voz 3 00:39 la palabra adecuada apetecer creo que que cualquier rival tendrá el máximo de respeto al final pues Bono a priori puede puede

Voz 0165 00:49 es el que equipos sean más peligrosos que otros pero la competición de la Copa muchas veces demuestra que un rival menor te lo puede complicar por lo tanto vamos a ver mañana qué qué pasa pero el objetivo que que era lo hemos cumplido oí

Voz 4 01:04 es que no deja felices llego Coutinho un flamante fichaje decían que a ti te había sentado fatal y desmentir una foto y dándole la bienvenida al que es un jugador extraordinario que viene a sumar no

Voz 0165 01:15 sí bueno no sé no sé no sé que realmente sí ha salido eso sí no yo soy un jugador de de Kluge y por lo tanto siempre me siempre lo he dicho no en este club tienen que estar tienen que estar lo mejor es por lo tanto creo que que les uno de de los mejores es joven es un talento innato oí viene a un club para

Voz 5 01:43 para seguir creciendo hay más

Voz 0165 01:46 ya ya de que venga un jugador donó a mí nunca nunca habrá uno que quema pueda jubilar o echar de aquí a los treinta y tres años eso no no es la cuestión no por lo tanto el viene a a su Mari y ojalá podamos cumplir los los objetivo juntos Iniesta

Voz 6 02:05 a Coutinho con un perfil similar a

Voz 0165 02:07 tuyo y no sé qué te parece que el Barça haya pagado

Voz 6 02:10 ciento sesenta millones por el brasileño

Voz 0165 02:12 bueno yo me quedo con que él es uno de los de los mejores jugadores que que hay en su posición yo pienso que que tienen un perfil el muy bien de lo que gusta aquí todo rápido hábil que combina muy bien que tienen las dos piernas que las utiliza muy bien

Voz 5 02:31 que que llega que hace goles

Voz 0165 02:34 bueno creo que que se va a encontrar un entorno muy bueno para para crecer en lo que lo que les muy bueno y a partir de ahí pues bueno el precio del mercado hoy en día pues marca lo que vale un jugador o no pero son más allá de las cantidades de locura que que se pagan lo que nos tiene que dejar felices es que les un jugador nuestro oí y ojalá tenga la suerte del mundo para para rendir como como lo que es

Voz 7 03:03 Andrés Amorós Jamis Micah la arribada da da Coutinho tenían contacta hará la Keep Fun sí

Voz 0165 03:08 es una Ruth teniendo en cuenta que ahora el equipo funciona bien con Valverde compensan CACSA harán compite como encajaron a Coutinho yo estoy aquí porque funciona pues lo muy fácil cuando un jugador tan bueno y no hay ninguna ninguna pega a la hora de de entrar en un equipo no es difícil sería que que tuviésemos un jugador que que no lo hubiésemos con esa capacidad pero aquí la plantilla cualquier jugador puede puede jugar cada uno tiene sus características Si a partir de ahí pues el objetivo de todos es llegar al final la a conquistar todo y esa es la la mentalidad que tenemos

Voz 8 03:49 anda el cielo Coutinho preguntan con Mc podría falta

Voz 0165 03:52 arriban a mí yo me en Andrés Iniesta se preguntan si Coutinho llega en el mejor momento de Andrés Iniesta no no no me afecta para nada y es decir esas son jugador más es son compañero oí todo lo que sea bueno para para el club creo que es bueno para para todos habrá una competencia sana donde el donde el entrenador tendrá que decidir en cada partido quién quién tiene que jugar eso siempre fuerte ahora mismo una llegada de Putin igualmente me siento bien me siento me siento contento estoy participando pocos contratiempos que puedan hacer que que esa sensación no sea así a partir de ahí pues a a sumar él ha venido para para sumar y en ningún momento habrá nada la extracción entre entre compañeros estaba al partido no nosotros me me da lo mismo preguntan pero el partido del Barça jugó con suplentes en Balaídos escuchando lleva Andrés