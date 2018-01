Sarabia: "Me sorprendió la destitución de Berizzo"

Voz 1 00:00 hola buenas enhorabuena hombre

Voz 2 00:02 lo agradezco más cansado ya descansando en casa un rato no

Voz 1 00:06 descansando allá después del partido de hoy

Voz 3 00:08 la mañana el bombo de las doce y media sorteo de cuartos de final os pedía entrenando Estarás en casado como te vas a enterar

Voz 1 00:16 no estoy entrenando bastante largo no no lo eran los los astilleros lo lo alguien a los saltara

Voz 3 00:25 alguna preferencia

Voz 1 00:27 pues la verdad es que no que no más que ir a por él a a muerte es verdad que bueno recordarle es más duro que otros pero bueno el que nos toque vamos a ir a

Voz 2 00:36 a tope lo importante que no está al Betis en el sorteo eso es importante que hubiera pues ya tiene que la verdad está haciendo la semana no

Voz 1 00:47 se está haciendo largas es verdad que no tuvimos a partir de hoy pero aquí se vive mucho el el derbi bueno queda

Voz 3 00:54 yo todavía cuando acabe este acabando la temporada llegará el el Sevilla Betis pero os ha molestado al Goss ha aparecido que ha habido algún exceso en la en la celebración bética

Voz 1 01:04 bueno yo lo celebran como como si hubiesen ganado algún título pero bueno cada uno lo celebra como quiere la verdad que nosotros no hubiéramos celebraba así

Voz 3 01:16 qué sensación da que ha sido un poco si la goleada la celebración pero que que se ha hecho un poco larga para para vosotros y como sevillistas pero que a lo mejor no sé si en caso contrario hubiera ocurrido igual dices tú que no hubiera sido igual

Voz 1 01:30 no obviamente hubieramos alegra muchísimo como ellos pero no hubiéramos celebrado

Voz 2 01:38 tanto exceso cuánto se tarda en cerrar esa herida Pablo

Voz 1 01:42 pues esperemos que que poco en primer paso ganando en casa otra vez a ver el el siguiente partido sí partido otra parte al final esto se se cierran si es verdad que no es Jove a todos pero pero bueno son partidos que qué hecho bien es verdad que no estoy cometimos bastantes errores pero es verdad que que hay que pasar página al final si te quedas en ese partido no remontada todo que por ahí se va a hacer aún más cuesta arriba

Voz 3 02:15 lo que da la sensación es que hay demasiado no sé si pesimismo evidentemente influye el resultado el derbi pero el cambio de entrenador los fíjate hoy ya también en la ida cero dos clasifica Ice termina el partido y escuchan pitos lo entiendes

Voz 1 02:32 la gente está Liga con con sobre todo el resultado del otro día pero bueno nosotros no podemos hacer otra cosa que trabajar más aún si cabe estamos trabajando en sede centrados en el míster Un un concepto coger sus ideas rápido oí en en ganar partidos que al final es lo que en lo que va a hacer que quiera

Voz 3 02:59 joe y lo digo porque estáis vivos en todas las competiciones mañana sorteo de cuartos de Copa estáis en octavos de la Champions contra el United que respeto estáis quintos en la Liga a tres puntos del Real Madrid quién lo diría no

Voz 1 03:12 es verdad que estamos vivos en todas las verdad que a veces la mejor o peor pero los resultados están ahí nosotros he clasificatoria hablando pues estamos bien bueno estamos en octavos donde quiera eso no es el objetivo que tenía el club a principios de temporada y vamos a intentar pasar a la siguiente ronda para para poder hacer Historia incluye este año y en Copa estamos en la siguiente ronda al final con con los resultados estamos estamos bien satisfechos pero es verdad que a lo mejor y a veces pues se podía haber jugado mejoro o algunas partidos que tanto ver pues de otra forma pero pero el equipo tiene que seguir adelante porque está vivo en todo íbamos a por todo desde luego

Voz 3 04:00 no va mal la temporada allí sin embargo con todo eso que se ve desde fuera yo no entendí muy bien y ha habido mucha gente que no ha entendido muy bien el cambio de entrenador pero a vosotros a los jugadores como como como lo vivisteis tú te sorprendió que se cambiara de técnico estando como estamos vivos en las tres competiciones y que ese fuera ha dicho

Voz 1 04:18 lo mismo sorprendido pero no pero bueno son decisiones que se toman en la dirección de otra que que a mí me sorprendió porque porque no esperaba como tú decías estábamos en el intensificado si de mar pero pero es verdad que el qué es que las sensaciones a lo mejor es no eran las mejores y eso la directiva de lo que lo que es lo que se ha basado para para también al técnico nosotros ahora mismo estamos importa conmigo porque decir lo que no lo hace de poder seguir luchando por todo sí sí sí

Voz 3 04:59 oye y hay hay mucha diferencia habéis notado ya Weiss pocos días todavía pero se ha notado mucho el cambio avisa aporta habéis notado que ha aportado más Monte la de lo que aporta haber dicho

Voz 1 05:10 bueno son entrenadores distintos cada uno tiene su filosofía y al final cada uno e a sus sus propios métodos y es verdad que bueno pericia tenía cosas muy buenas y Yeste técnico es más trabaja mucho más la en una parte de organización y de orden al campo y al final pues bueno nosotros ha considerado que he ido estamos intentando coger todos los conceptos lo antes posible para para esto sería refleja

Voz 3 05:42 tú te sientes más cómodo en ese esquema Un poco más organizado un poco más táctico lo digo porque hasta ahora es bueno está sino de los jugadores que más está jugando junto con el inglés el el central tanto con Berizzo como ahora con Monte La Ser es un jugador importante donde te encuentras más cómodo

Voz 1 05:58 yo me encuentro bien Laure todos los esquemas en el si es verdad que que necesitábamos un poquito más de orden porque es verdad que que el prólogo a la a la contra nos cuesta mucho mejor de la transición no no juego estar bien no es nada palabra yo creo que vamos a dar un paso yo al fin y al cabo todo lo que sea bueno para el entrenador y para para el equipo de club es lo que lo que yo busco porque al final si el equipo va bien todos los jugadores lo que están jugando los que están jugando menos si todos vosotros salimos salimos fortalecidos entonces eso es lo que lo que tenemos que pensar en nuestra cabeza no pensar en cosas externas y pensar en que en que todo y todos vamos a hacer

Voz 3 06:52 pues nada Pablo que enhorabuena que que estáis en ese momento un poco de bajón y hay cierto pesimismo por lo que ha pasado sobre todo en el derbi enhorabuena por el pase a los cuartos suerte mañana en el sorteo gracias por estar en El Larguero este ratito

Voz 1 07:05 bueno muchas gracias muchas gracias a vosotros