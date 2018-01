Karanka: "Después de trabajar con Mourinhote das cuenta de que siendo honesto con el jugador recibes más"

Voz 1375 00:00 hola buenas noches entrenador tenía mono de banquillo no

Voz 1959 00:04 mono mono lo que siempre tiene ganas de volver no jugando es decir meses preguntadas iba a ser un año no sabía la verdad es que va a ser un primer paso algo bonito y bueno en mi carrera he tenía claro que queso cuando tiene que ser o intentar que fuese lo lo mejor posible también y por eso no no me puse si iba a ser un año así que bueno apostilla ya ha llegado

Voz 1375 00:30 pues nada llevaba sin entrenar a Karanka desde que terminó en el miles voraz en marzo de dos mil diecisiete equipo al que subió a la Premier League en la temporada quince dieciséis desde entonces no había vuelto a entrenar y ahora se hace cargo del del Nottingham Forest que qué bueno que casi acaba de aterrizar que te has encontrado allí que son cuáles son las primeras sensaciones de este club histórico que entre otras cosas tiene dos Copas de Europa en su vitrina no

Voz 1959 00:53 sí la verdad es que es es es curioso además porque tiene dos Copas de Europa una Liga es el mundo que tiene más Copas de Europa que te diga la verdad de encontrar incluso algunos han estado la verdad es que por eso ha sido una de las decisiones por las de de venir porque es en el que me gente con ellos me transmitieron sobre todo procesada organización que tenían si aparte de estos pues la la ambición por por hacer proyecto bonencia población proyecto de de subir al aprender ley no pero que es el el sitio donde un club como el es pues tiene que estar

Voz 1375 01:30 lo histórico como decimos firmas por lo que queda de temporada y dos años más acabáis de eliminar al Arsenal en la F el otro día en Liga cómo estáis en qué posición coges ahora mismo al al Nottingham

Voz 1959 01:43 me da baja un poco pero bueno aquí las cosas cambian muy rápido la verdad es que hay que ir paso a paso cuando vienen a estaba bastante peor todavía hay bueno hay hay un grupo de jugadores el otro día se pudo ver que bueno dieron la sorpresa contra contra el Arsenal así que bueno pues despacio portantes que el club tiene ambición el club quiere hacer cosas Si bueno pues aunque tiene seguro que que va todo bien

Voz 1375 02:08 el décimo cuarto ahora mismo la Champions ir con el objetivo de subir a la Premier pero con la paciencia que sabe dar en el fútbol inglés no Aitor

Voz 1959 02:16 sí la verdad que bueno espero porque aquí la rueda de prensa el me han dicho que en los últimos cinco seis años han cambiado diez ocho doce veces entrenador au así que tan tampoco de no haber habido mucho cambio de de dueño de bueno si eso sí pero bueno ahora la nueva propiedad sabrás que desde el principio una me han transmitido muchísima confianza hay bueno pues yo creo que como como se hace cuatro años cuando es la que que mirando a al Dña a los ojos con una comido una región pues que podía confiar en mí pues yo he sentido lo mismo por ahí y espero que sea igual

Voz 1375 02:55 en en en este tiempo desde marzo de dos mil diecisiete cuando cuando dejas entrenar al miles VRAC hasta ahora que te incorporar al al Nottingham has tenido ofertas también ha tenido en la desgraciada pérdida de tu padre que fallecía en septiembre a los a los sesenta y nueve años y que evidentemente pues marca como a cualquiera que haya perdido a su padre no hay más a esa edad siendo todavía tan joven eso me imagino que te habrá hecho decir que no va más de una oferta que has tenido varias e incluso alguna de España no

Voz 1959 03:24 sí la verdad es que bueno como dices han pasado muchísimas cosas sí bueno entonces la la la sede de mi padre pero bueno pues por por otro lado gracias a los pude estar con él ahí pude disfrutar de esos momentos duros por un lado pero muy emotivos y muy bonitos por otro y entonces pues bueno estos días se ha tenido tiempo de todo y sí que es verdad que que he tenido varias cosas en sitios diferentes pero como te digo no quería una cosa que que de verdad me apetecía ese no tenía ninguna prisa estaba disfrutando montón con con mi madre que que no había podido hacer me mucho tiempo y bueno pues entre el proceso sí que ha habido alguna cosa que también me gustaba pero bueno pues por circunstancias tuve que decir que que no oí la verdad es que ha dicho después de meses después de de estar como está todo tranquilo oí venir un club como el forestal no

Voz 1375 04:15 con la afición que tienen con lo cual el proyecto que quieren crear pues él no tuvo ninguna duda decir al Alavés que no es lo que más te dolió

Voz 1959 04:22 hombre la verdad es que es difícil además porque fue en la la situación justo en ese momento cuando cuando peor lo estaba pasado mañana oí es lo que les comunicó en aquel momento no que que mi estado anímico pues no era para para con vestuario y menos en Le en el de la es porque bueno para mí es muy duro estar por Vitoria

Voz 1375 04:41 o alguna oferta

Voz 1 04:44 o de pasta importante también ha dicho

Voz 1375 04:46 no me ha dicho por ahí algún pajarito que siempre siempre hay muchos dice no es que como ella una oferta económica importante no es eso lo más importante para Aitor Karanka tampoco en este caso no

Voz 1959 04:56 nunca lo ha sido que ya en la cara en la en la pocas de jugador cuando he tomado decisiones han sido siempre por por objetivos deportivos sí impersonales Si la misma manera que que me fui del de la estrella del Real Madrid y allí fue por tener la oportunidad de jugar en como el Real Madrid lo que gané cuando volví al Atleti del Real Madrid también tenía otra las cosas y volví así la primera etapa de entrenador el pido era lo mismo hay igual no yo creo que que hay que estar donde tendrá hace quieren el dinero al final si si las cosas bien llegará así no llega en ninguna prioridad pero sobre todo lo que quiero es que tanto de jugador como como un entrenador estar donde de verdad se quiere si el Piratas Oberto y yo ahora aquí me han demostrado que que me quiera Ny ya es lo mejor

Voz 1375 05:45 tampoco es que trabaje Karanka para una ONG que tampoco entienda nadie mal que arranca está aquí pero qué ofertas económicas muy importantes sabemos que ha tenido y que y que evidentemente ese valor a todo no lo económico y el proyecto deportivo donde has aprendido más de crees que te has enriquecido más como entrenador en la experiencia con Mourinho como segundo de Mou o tu experiencia como primero del miles Brown

Voz 1959 06:07 yo creo que he aprendido desde el primer día que empiece el ayudante en el Alcobendas Sport en tercera edición de Madrid creo que no deja de aprender acuerdo pues la primera horas de charlas que daba a los Juegos de Tercera División estaba nervioso yo se sorprendían de haber estando en como los que esto yo que estuviese nervioso pensante de ellos Si fue un proceso que que al principio cuesta etapa la Federación fue fantástica con con los críos con quince dieciséis años aprendiendo los entrenadores que muy buenos estándares que que había aquí no bueno pues los tres años con José que fueron fantásticos y luego ya pues cuando decides ir solo un país como Inglaterra pues es una es un aprendizaje iba a decir diaria pero casi es hora proponen porque aquí es todo todo diferente y allí como aquí es el estilo de manager que tienes que estar en octubre todo pues todavía es más más todos

Voz 1375 07:01 lo que más sabe lo que con lo que más y mejor te quedaste de de de Mourinho la mejor experiencia de haber estado con Mourinho cuál fue dijiste esto esto lo he aprendido por estar al lado de Mou algo que recuerda como especial con especial cariño de aquella época

Voz 1959 07:16 hombre no aprender porque al final es o eso o no o no eres pero sí que es verdad que que sobre todo el miedo que tenía yo a ser entrenador es que a mí no me no me gustaba de ser entrenador que tratar a mis jugadores cómo algunos entrenadores quizás me habían tratado a mí en momentos de no decirme la verdad así muchas veces pero ya que que igual era lo más complicado pero bueno pues después de de trabajar con Jose darte cuenta que que todo el jugador diciendo la verdad siendo honesto y al final y la experiencia de estos tres años y medio que muchas veces les digo a los jóvenes que van a salir del despacho pensando que que soy cualquier cosa pero con el tiempo ya se cuenta que él está diciendo la verdad y la verdad bueno lo haces pues es no porque ahora mismo pues al fichar por el forense siendo un montón desvela que en el momento pues me pondré a por todos los aires cuando

Voz 1375 08:11 ya cuando no jugaba no ir de frente y decir la verdad a los jugadores lo que es la principal experiencia de de del paso de la etapa con Mourinho también aprendí esté a algo que era mejor no hacer de la etapa de Mourinho aprendí algo que había que hacer y algo que era mejor no hacer si tú llegabas a ser primer entrenador

Voz 1959 08:29 hombre yo creo que hay que aprender un poco de todo lo que pasa que cada uno tenemos nuestra nuestra personalidad a ser asistente del Real Madrid que es el primer entrenador para demostrar en España que estar en en Inglaterra al final yo creo que hay que coger y luego durante el proceso a seguir aprendiendo porque como todo el mundo pues cometen errores agregó pidiendo

Voz 1375 08:49 y mapa felicitarte ya no

Voz 1959 08:51 se está al tanto de todo incluso algún jugador y nos puede ayudar un poco

Voz 1375 08:57 ahora no estaría no estaría mal alguno lo has perdido

Voz 1959 09:01 sí es una un chico joven que puede ser interesante pero sobre todo por como hicimos con el Chelsea cuando estaba por todas las no ponen por es ahora por el Manchester para para que el jugador progrese y sobre todo por por ese jugador para que sea una buena progresión y pueda jugar

Voz 1375 09:19 en el minuto es una liga como la Champions de ataque defensa bueno por ahí

Voz 2 09:28 ya verás nada seguro que te echar aunque hable seguro oye ahora ahora parece que está más calmado y bueno veo

Voz 1375 09:33 esa imagen nos transmite desde la distancia pero el pique que tiene con con TJUE están ahí se han calentado más de la cuenta los dos no

Voz 1959 09:40 pero bueno cuando empieza una cosa yo trae al final yo creo que es mejor hablar de fútbol y si no no sale el tema del del tema porque sino dio pasan estas estas cosas que yo creo que no son buenas para nadie

Voz 1375 09:52 mira eso sí lo aprendí a no meterte en demasiados charcos en las ruedas de prensa yo ese tipo de cosas pero bueno seguro que se les pasa el calentón a los dos tiene la Premier ganada el City ya de Guardiola

Voz 1959 10:04 hombre parece que parece que si no además y ahora tantos puntos con la posibilidad de derrotas poderes cuando lleguen partidos de Champions pero bueno está claro que el Manchester el Manchester United para pelear hasta hasta el final Hay en esta ligada nunca sabes pero sí que es verdad que que ahora mismo se favorito se habla mucho del estilo de Guardiola hay de lo que hay

Voz 1375 10:29 sentado implantar con esa manera de jugar en el fútbol inglés y el estilo de Karanka cuáles con lo que has aprendido como como segundo entrenador con experiencia en el miles Braga ahora vas a coger al Nottingham que espera eso que te gustaría que se dijera del estilo de Karanka

Voz 1959 10:44 hombre yo creo que está claro que cuanto mejores jugadores tienes mejor pues jugar y y está claro que cuando Roger al admite para por ejemplo pues tener una plantilla al año siguiente y y fichamos jugadores para poder jugar mejor y jugamos mejor ahí llegamos a la final al año siguiente volvimos a jugar fichar mejores jugadores incluimos directos y bueno pues desde el año pasado estando en la Premier con los Juárez que teníamos pues jugábamos de manera diferente porque no es lo mismo tener que de llevar la iniciativa con con un equipo como el que teníamos hecha sí que tiene que jugar contra los grandes equipos de la Premier League no yo creo que lo que hago es intentar adaptarme a los jugadores que tengo y sobre todo sacar lo mejor de ellos porque al final mejorando a cada jugador igualmente mejoras el el equipo y sobre todo lo que te digo bueno cuanto mejores jugadores tienes pues estilo mi Midas de de jugarlos

Voz 1375 11:37 ahora no sé qué tiene el fútbol inglés que se enganche a todos los que lo a la liga bien como jugador bien como entrenador los los que la seguimos desde la distancia era vemos por la tele tal nos encanta la Premier igual que nos encanta la Liga española pero tiene algo el fútbol inglés no

Voz 1959 11:51 sí la verdad es que por ejemplo fíjate del el sábado jugamos contra el Aston Vila hay

Voz 1375 11:57 fíjate que liga del día

Voz 1959 11:59 la segunda edición de del mundo que puede tener tres Copas de Europa en un partido de Segunda División no y con veintiocho mil personas en en el estadio no yo creo que no es que tenga algo yo creo que que la pasión y todo con con lo que se vive aquí hoy he estado en la presentación con jugadores que ganaron dos Copas de Europa hace

Voz 3 12:19 en el ochenta Hay el respeto que que te tienen niños aquí tú a ellos

Voz 1959 12:24 yo creo que la verdad es que es te engancha todo

Voz 1375 12:26 el partido no ha ido mal el partido para el debut Nottingham Aston Vila con tres Copas de Europa en ese partido en un partido de la Champions y ver en la Segunda inglesa con casi treinta mil personas en el estadio es bonito el estadio te gusta lo que has visto

Voz 1959 12:38 eso no es más que bonito es el título estadio tradicional con la con la grada de hace un montón de años con los bancos tan tan juntos como como eran antes si es que el ambiente que se crea es increíble porque ya tuve la oportunidad de jugar dos o tres veces aquí cuando estaba en el suelo

Voz 1375 12:58 el Real Madrid lo sigues no

Voz 1959 13:00 bueno últimamente menos porque ha estado tan tan liado que que no tenía ni tiempo para nada sigue por supuesto

Voz 1375 13:08 cuando ves que está a dieciséis puntos del Barça que está pasando no como cómo se puede haber cambiado en después de este año tan espectacular no con los cinco títulos

Voz 1959 13:16 sí pero bueno al final es lo que de lo que se juegan en ese club y conociendo la el ex jugador seguro que te volverá seguro que va a estar dando guerra hasta el final y seguro que ya al final algún título

Voz 1375 13:32 crees que necesita fichar a tú crees que el Madrid necesita reforzarse con bastante éxito

Voz 1959 13:40 sobre como para meterme en otro sí que no que no se seguro que

Voz 3 13:45 que lo que lo crearan es porque todos no provienen del equipo oí

Voz 1959 13:51 que hasta el final estarán dando guerra

Voz 1375 13:53 pero en el Madrid

Voz 1959 13:55 no portero joven el tercer portero de la selección en este momento así que bueno pues que lo diga yo sino que que su su trabajo

Voz 1375 14:06 es siempre difícil eso de irse de Bilbao y sobre todo a Madrid no parece que a los jugadores que salen de Bilbao les llama otro ganar aquí me parece que es como algo que hay que pensárselo bien no

Voz 1959 14:16 sí está claro la verdad es que no es una decisión fácil porque bueno pues con el ejemplo de de mi caso sales con con dieciséis años de casa hay bueno pues te crías hay como jugador como como persona en un ambiente espectacular bueno pues a decisión difícil lo que pasa es que por otra parte pues eso tienes que tomar la decisión de de optar a ganar títulos y bueno pues tener la suerte de que tuve yo de de estar cinco años si entre otras cosas ganar tres Copas

Voz 1375 14:44 es que no estuvo mal la verdad que no estuvo mal de Zidane que te gustaría te fíjate que nadie pensaba aquel podría ser un gran entrenador no que que que ha sido un gran jugador pero muchos decían bueno veremos a ver en el Castilla tal fíjate lo que ha conseguido en dos años se les para tienen un referente como técnico después de esos ocho títulos en dos años

Voz 1959 15:05 hombre yo creo que lo que más te llaman la atención de Zizou es la normalidad con con la caseta todo no yo creo que es el virtuosismo quedaran a los títulos que el que está a quince puntos y yo creo que es una con la que afronta con la que afronta todo yo creo que eso es lo que que a mí me me gusta de de ahora mismo

Voz 1375 15:27 pues nada Aitor que te deseamos ustedes llaman muchísima suerte seguro que te quedan muchos años de entrenador anda que no te queda nada pues fíjate con cuarenta y cuatro años hasta que llegue a hasta hasta cuando te ves en los banquillos

Voz 1959 15:39 con lo sé no lo sé porque ya tiene vetado envolver así que eh cosa que que la voy a hacer cuando llegue de verdad todos los proyectos que me gusten porque

Voz 1375 15:50 el disfruto tanto el fútbol sitios donde

Voz 1959 15:54 mente esté a gusto Mourinho te lo llevarían

Voz 1375 15:57 segundo algún año no

Voz 2 15:58 seguro que además es bastante más mayor periodo de hacerlo pero es bueno que te pasa algún jugador que es lo importante que es lo que es eso es lo que has pedido Karanka mucha suerte