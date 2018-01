¿Debería el Real Madrid fichar en el mercado de invierno?

Voz 1375 00:00 de Youtube campeonas que estar aquí en El Larguero también vamos con el debate la pregunta debería fichar el Real Madrid este mercado de invierno a pesar de lo que ha dicho

Voz 1 00:07 lo que no quiere a nadie ni nada sí

Voz 1375 00:10 o no Antonio Romero Manolete creen que sí

Voz 1 00:12 gallego Romero creen que no se ve Romero no

Voz 2 00:15 el gallego gallego y Torrejón Katerin uno Romero no puede estar en los dos de correcto Romero bueno que creen que sin este gallego y Torrejón no este caso podría ya está ahí la verdad lo largo de la tarde

Voz 0239 00:26 ha decidido poner que se me llevó que porque así porque me decido creo que ellos porque así porque te lo voy a explicar gallego y te lo explico por qué cambia porque todos los que están queriendo matar a Zidane por lo que ha dicho que darían cuenta Mario Torrejón por ejemplo más gallego y Mario Torrejón en la cabeza de la manifestación se darían cuenta de que el Real Madrid el problema del Real Madrid no es fichar a no fichar en enero que Zidane tiene una plantilla suficientemente buena como para ser imposible de mejorar ahora sí vale nosotros

Voz 2 01:00 pero por qué voy a decirlo por delante ya ya lo sé

Voz 0239 01:03 no cuesta entenderlo digo tal están pito que es muy difícil es muy difícil mejorar la plantilla que tiene el Real Madrid en enero y que todos los que querer matar a Zidane que es el principal el que se opone principalmente a la llegada de fichajes se darían cuenta de que fichar no es la solución del Real Madrid en este mes de enero

Voz 2 01:22 bueno no he entendido nada pero no lo bueno buenas noches fácilmente este hecho es fácil si es la primera de aplicaciones móviles esto está muy claro el Romero dicen que no me has yo voy a lo mío

Voz 1372 01:47 bajo tú eres el que quiere matar a Zidane por decir que no venga fichajes pero no tiene que fichar porque todos coincidían que en septiembre tenía la mejor plantilla de Europa por no por más que lo haya hecho Zidane no la puede haber tirado Tom totalmente a la basura segundo el Madrid no puede fichar porque si después de que haya salido Zidane entre rueda de prensa diciendo no quiero a nadie a nadie el Madrid ficha a algún jugador a Zidane ya lo hunde miserablemente no se lo merece tercero para que va a fichar el Madrid por ejemplo un delantero de campanillas para que Zidane luego sigan anuncio

Voz 1501 02:20 no hay delantero de campanillas para para que Zidane luego sí

Voz 1372 02:23 poniendo a Benzema ya que Cristiano Ronaldo pues entonces es que tirar el dinero hay que esperar a final de temporada tirar con lo que hay y sacaba

Voz 1501 02:30 que se unió al margen de estado de forma que seguro que el Madrid es muy mejorable evidentemente no está en su mejor momento en un mal momento al margen de eso hoy no juzgarlo así es

Voz 2 02:39 ah y tendrá que fichar a Javi de estado de forma

Voz 1501 02:42 pero la plantilla es difícilmente mejorable mira una plantilla que evidentemente ha perdido la James sea Morata pero que ha ganado juventud que son una pandilla de futuro que tiene un once titular espectacular y que tiene

Voz 3 02:52 una serie de jugadores en el banquillo como Ceballos Marcos

Voz 1501 02:54 Sensio etcétera etcétera que son claro

Voz 2 02:58 soy del Barça

Voz 1501 02:59 no no porque son difícilmente mejorables lo que pasa lo que pasa que están en un momento de forma claramente mejorable pero eso no depende de fichar a depende de que mejor

Voz 0239 03:07 no sé yo si ficha de mejorar la competitividad del

Voz 1501 03:10 esto déjame un segundo pasáis pueda jugar la Champions cuántos futbolistas hay que puedan mejorar la plantilla era al Madrid ninguno cero y además no solamente como dice Gallego ciudad

Voz 1372 03:22 Doña un nombre Alexis Sánchez para meter goles costaría dos duro e mejor que Benzema aunque en Christian Guardiola un poco serio que dos meses Di María meses

Voz 0239 03:38 diciéndonos que el Madrid está como loco por fichar a Kepa vosotros que mejoraría la plantilla el apetito

Voz 2 03:44 no pero están como locos por fichar a Kepa

Voz 1501 03:46 bueno que lo bueno fichar pero ni en junio en todo momento el Real Madrid

Voz 2 03:50 no yo creo que decir que en enero

Voz 1501 03:52 que el mercado de fichajes con lo que han estado a punto de hacer pero que han cambiado opinión eso también en opinión perdón han empezado a sondear a Zidane si quería que estuviera que para el mercado de enero ya ha dicho que no

Voz 1372 04:09 Peter Pan permite permitirme que pasta fichado de Manson historias fichado para junio Pino fichado di yo creo que el

Voz 0239 04:18 pero Manolete si estoy muy fácil áreas todos listillos una pregunta Kepa aquí por ejemplo se mejoraría la competitividad de la plantilla sigue por ahora de la antigua ahora mañana mañana

Voz 1501 04:29 no es un texto portero mejor día Paco

Voz 0239 04:31 es que no tiene un problema

Voz 1501 04:34 portería urgente urgente no lo tienes otra cosa es que te parezca que

Voz 2 04:37 el portero tiene casa madre yo creo que la mejoraría si estuviera dispuesto a que tú crees que lo avale como no está dispuesto

Voz 1372 04:47 quizás los tiene que tirar con lo que tienes por ese lado

Voz 2 04:51 lo es por encima de Zidane luego encima

Voz 1372 04:55 el está ser Zidane es administrar la plantilla que tiene darle más minutos a gente que ha venido este verano joven con futuro

Voz 0239 05:02 qué delantero centro dime qué delantero centro competitivo para meterle guindilla Benzema tiene la plantilla al remate

Voz 2 05:08 como ejemplo Marco Asensio juez del jugador lo siquiera sabemos lo que quiera porque juega de nueve Benzema sea que ayer por qué no juega estamos hablando de rendimiento de forma no

Voz 1372 05:24 Manolo a una cosa es que tú quieres mover el mercado y hablar toda la noche

Voz 2 05:29 la comisión

Voz 0239 05:32 y otra cosa es obligar al Madrid a fichar y mete un problema que atraviesan era así nosotros consideráis que Asensio puede jugar de delantero centro

Voz 2 05:39 no me parece que entonces siquiera el Madrid Cristiano Ronaldo lleva siete también perdió a Ronaldo han cambiado las eso otra ventanilla han cambiado las plantas

Voz 1375 05:51 ya desde que muchos dijeron que en verano la plantilla de Madrid era la mejor del el fútbol del mundo de cuando

Voz 0239 05:58 fíjate que te te apretando para quien viene estoy

Voz 2 06:01 portando un dato que me estoy

Voz 1375 06:04 el dato es información parcial estoy diciendo que lo que se dijo entonces era sin Coutinho sin de melé que estaba lesionado sin Gerry minan el Barça sin coste hay sin Vitolo en el Atlético que Angie

Voz 1501 06:15 ahora por eso el la pregunta Madrid Madrid reforzado

Voz 1375 06:18 Barça el Atlético sigue siendo la mejor plantilla

Voz 1501 06:20 el Madrid sin ninguna duda ninguna duda otra cosa es que esté en un estado de forma pésimo que lo está en un estado de forma pésimo porque no perdona

Voz 2 06:28 pero creo que este lunes no mira Marcelo está ahora mismo habrá que habrá que meterle

Voz 1501 06:35 ahora mismo a principios de enero está en un estado de forma muy malo pero Marcelo en forma es el mejor lateral izquierdo del mundo

Voz 2 06:41 claro pero Sergio Ramos treinta puntos pero espero que mañana el once aquí el once ideal de

Voz 4 06:48 el mundo del año dos mil diecisiete hay cinco

Voz 2 06:51 jugadores del Madrid Borja ha elevado el año pasado a quién vas a traer ahora nada de lo que Exxon que lo Ramos Marcelo Modric

Voz 0239 07:02 Cross Cristián e del Barça comiéndose los mocos

Voz 2 07:06 tres años es otra cosa

Voz 1501 07:11 comparte minutos a a Mayoral y resulta ahora no quieren

Voz 0239 07:16 otra cosa es que a vosotros os duele Florentino Pérez Sagasta en la pasta pero depende de la clave es el tío IS el tío que más goles está metiendo en el caso considera que lo Zidane que no le iba a poner que iba a encontrar una liga menor

Voz 1501 07:30 hombre que luego española inglesa y alemana así que pude

Voz 2 07:33 aquí va a poner al final a Benzema Cristiano no es una cuestión de ponerle al final gallega

Voz 0239 07:38 lo que no es una cuestión de ponerle al final es una cuestión de aumentar el nivel competitivo de una plantilla que en diciembre se ha caído

Voz 1501 07:46 gallego no llame Ana desde la puerta del Bernabéu que hay colas para hacerse los abonos de invierno por por Ricardi

Voz 1375 07:51 con quién estás con Romero Icon Manolete si debería fichar el Real Madrid este mercado invierno o con Gallego y Torrejón no deberían fichar este mercado invierno nueve cero dos catorce sesenta sesenta Jean

Voz 2 08:02 además la razonada romería Manolete gallego ya

Voz 1375 08:05 Torrejón vámonos con las llamadas de los oyentes

Voz 5 08:08 no

Voz 6 08:11 venga repita conmigo Viernes doce de enero viernes doce de enero o te de Euromillones bote de Euromillones cincuenta millones de euros cincuenta plantará cincuenta millones de euros repita cincuenta

Voz 7 08:30 Felipe irrepetible este viernes bote de cincuenta millones de euros y además participas en el sorteo del millón sólo en España juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 9 08:47 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro Es

Voz 1375 08:49 F M ochocientos diez Onda Media

Voz 10 08:52 en el Festival dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio Queens of the Stone AIDS Massive Attack Alice in Jack Johnson Future Islands Tale Impala Nine Inch Nails Casey o Franz Ferdinand casa Vian chasis Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres W punto Matt Ul Festival punto es

Voz 11 09:15 sabes que me he comprado un Volvo UV cuarenta pero que si no he dicho nada Oye esto estén

Voz 12 09:21 hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid que hay ciento setenta y cinco unidades de V cuarenta Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble ciento setenta y cinco unidades poroso

Voz 13 09:35 oyentes de la SER escuchar esta acción ratio discurso ahora ha

Voz 5 09:42 J de emisiones

Voz 13 09:45 adiós Barcelona con esta doce empezó

Voz 14 09:47 cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil la cosa que quiere decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera subida pero ve Guaro

Voz 5 09:58 hombre la estación ratio dispuso ahora mira J I has visto de misiones J la estación J ratio dispuso ahora uno Barcelona La estación J uno se equivoca a J Radio veces pero da igual en los inicios de la radio y agua pero no lo hizo la primera adiós

Voz 15 10:26 que lo Cadena Ser lo queremos ser perfectos

Voz 5 10:30 no queremos gustar uno uno J J de emisiones ratios

Voz 16 10:39 lo matan

Voz 17 10:53 pero con Manu Carreño

Voz 15 10:57 vamos al turrón

Voz 18 10:59 Enrique muy buenas noches

Voz 1501 11:03 de ahí que haya más aclarar al principio de todo que Romero va con nosotros hay Romero Gallego y Torrejón con Manolete

Voz 1375 11:09 siguen y casa he empezado frío pero menos calentando de dónde llamas Enrique tuvo otro nuestro

Voz 2 11:15 claramente de dónde delegado de León

Voz 1375 11:17 es que debe vamos movido mal de tiempo pero bueno crees que de fichar el Real Madrid mercado invierno sí o no

Voz 18 11:24 yo creo que lo claro yo creo que no porque no pueden

Voz 19 11:29 pues controlador tiene que coger las banderillas retiré yo creo que le falta

Voz 2 11:35 eso es

Voz 19 11:36 luego hay un problema cual problema problema psicológico fiscal hay que hacer aseguraba por de cabeza dos buenísimos asesores Arnaldo que tiene catorce millones más lo que se sabe bien que tiene quemadas pero es que es un poco es que para ir uno por uno ha cazado a Marcelo Marcelo tiene que pagar quinientos mil euros mañana o pasado no va a la cárcel todo eso psicológicamente afecta al equipo son los que tienen que hacer es poner un equipo de asesores Valentí lo que tiene que hacer ese compadre

Voz 1375 12:10 os jabón tu opinión Enrique sí que debería fichar al Real Madrid

Voz 2 12:14 no me ha quedado claro no el primer voto de Enrique para gallego y para Mario no debería fichar jugadores el primer voto para ganar hoy para Torrejón PAO joya hola bárbara

Voz 20 12:27 hola buenas noches buenas noches no te llamas DGT cómo ha ido el día con esto bueno mira ahí que mejore mejores sí pero también peores

Voz 2 12:37 sí también me voy a estar lado habrá peores siempre digo lo digo voy a dar lo mejor siempre está por ver Bárbara que es que no que no que no hay debate no entre

Voz 21 12:51 pero mira además que es una cosa de lógica hasta hace un cuarto hora tenía la mejor plantilla tenía al mejor entrenador tenía mejor es tomar mejores camiseta va mejor si yo bueno yo ahora charla mañana ya es pasado

Voz 2 13:08 ya ya me tienen fichados

Voz 21 13:13 lo único que basta que sigue lo lo lo que ha dicho Enrique tiene parte de razón lo que hay que mueve la hay que hacerle que esa esa gente fin que están ganando hundir

Voz 18 13:26 curiosa pues que me quito el culo nombres tan relajado porque eso no quita no están en en modo hacen

Voz 1501 13:36 en modo cien pasa lo que pasa te saca el Barça dieciséis no

Voz 18 13:39 los tanques pero sabe lo que pasa que ahora se vista los budista andaluz se está estamos siempre que Estados si llegamos la debí tenemos la la filosofía de Tao estamos siempre sentado eso el Dalai Lama andaluz hombre ya te digo de Granada no no por entonces ha ido

Voz 22 14:01 no hay otro pero yo conozco otro que no

Voz 18 14:05 en este país donde replicaba Barack

Voz 2 14:08 a voto para para Mario dos cero uno Un beso bárbara

Voz 18 14:11 cita Sasha bueno gracias por llamar

Voz 2 14:13 hola Lorenzo hola

Voz 1375 14:16 de dónde nos llama Lorenzo de Madrid el mismo centro de Madrid yo donde

Voz 3 14:23 he de Plaza Castilla

Voz 1375 14:25 está muy bien cerquita aquí de la radio no está muy lejos pues no sé qué crees tú si el Madrid debería fichar o no ahora en invierno

Voz 3 14:32 Madrid debería y yo como madridista que soy a la columna prácticamente en algo la columna del equipo

Voz 2 14:45 o sea que hay que renovar

Voz 3 14:47 vamos a ver yo yo sí crearía un portero que es muy necesario en este caso Kepa si luego tenían noten tenían que haber renovado al PP sí que Pepe todavía daba experiencia atrás con un añito quiere o dos fichar un punta que que sería en este caso Nine no es lo que yo creo

Voz 2 15:30 una cosa modesta no hay más y más clarito no se puede más clarito no se puede decir Madrid necesitará la columna vertebral de la portería un central y un delantero

Voz 3 15:41 un central y un delantero porque del medio centro tenemos muchos cierto cierto es medio centro tenemos mucho este de fútbol eh se ha visto de fútbol Lorenzo pues bien entrenado

Voz 18 15:56 pues ya me parecía a mí ya me entiende

Voz 2 16:00 el voto para Romero Manolete el Madrid debería fichar

Voz 3 16:04 efectivamente muchas gracias por el voto Lorenzo

Voz 2 16:06 de nada un abrazo dos uno para gallego y para entrenar a este Arrigo Manolete del Álvarez doble de cuando saca los estatutos del debate

Voz 0239 16:17 hoy desde acabamos de ganar mejor vamos hoy Doña Doña

Voz 2 16:21 Carmen buenas noches cómo estáis

Voz 23 16:24 muy bien muy tu nombre cómo estás

Voz 2 16:35 sigue siendo un cielo feliz año de todo corazón

Voz 23 16:39 también Annie Le preguntamos dónde lleva porque

Voz 2 16:41 la Cármenes de Madrid

Voz 23 16:44 a aceite de Mora

Voz 2 16:46 pero no de Moratalaz

Voz 23 16:52 vale pero ahora porque tenemos un equipo muy bueno lo que pasa claro estamos en horas bajas pero que muy muy bajas no sé lo que habrá que hacer con el paso jueves un poco la moral yo esto ya no lo entienda mi me están quitando la poca vida que me que soy una votación a ver de qué equipo me estoy porque al padre

Voz 2 17:25 el gusto

Voz 1375 17:28 dejé tenga usted todavía mañana lo que yo

Voz 2 17:30 no quiera usted como me la puede clavar así

Voz 23 17:34 claro porque tampoco P

Voz 1501 17:52 si doña Carmen no clava gallego y a mí ya no creo nada en la vida

Voz 15 17:55 sí

Voz 23 17:55 que no había nada en la vida

Voz 1501 17:58 así sino la llega a doña Carmen llegaron peón nada

Voz 1372 18:01 Carme sabe de fútbol más que nosotros

Voz 23 18:05 eso lo que me poquito ahí ya cómo se llama con historia esto es una vergüenza

Voz 1375 18:18 dime una cosa Carmen la última ahí te dejamos quieres mañana el Barça en el sorteo de Copa

Voz 2 18:24 ahí está ahí está ahí está mi Carmen Un beso y cuya te gracias por llamar una de los valientes en el último botes de Rafael moda Rafael hola buenas noches donde nos llamas

Voz 25 18:34 de Vilassar de Mar Vilassar de Mar van

Voz 1375 18:37 si cree usted que el Madrid debería fichar en invierno

Voz 25 18:40 si me permitís una reflexión la pregunta era si el Madrid debe fichar o no ahora correr eso es

Voz 2 18:47 ahora en el mercado enviar no eso es vale pero no especificó

Voz 25 18:50 qué debe fichar hasta que no siempre eh cuidado entonces yo creo que el Madrid debe fichar un entrenador

Voz 2 18:58 ah sí

Voz 25 19:04 ha preguntado quién debe fichar o no

Voz 2 19:07 el mente Jorge

Voz 25 19:09 me el decir que tiene que fichar un nuevo entrenador está claro claro claro convenido

Voz 2 19:15 es respetable gracias

Voz 25 19:17 ya bueno visto que resulta que yo creo que Zidane es un plus no tiene mucha idea de fútbol él sabe jugar muy bien a fútbol pero de entrenar no tienen idea los jugadores van cada uno a su aire estar en Dios

Voz 1501 19:33 la OTAN parece suficiente no toca

Voz 25 19:35 lo que resulta que están ganando los partidos o perdiendo por la por haberse for respaldado por alguna alto alto alto

Voz 1372 19:48 como tú sin

Voz 2 19:51 que no está jugando a nada por lo tanto falta un timón y el timones

Voz 1501 19:56 títulos de diez pero eso es poco vamos

Voz 2 19:59 no debería fichar el Madrid donará un entrenador gracias por la llamada dispone del voto Rafael venga buenas noches un abrazo buenas noches saludó a todos para usted

Voz 0239 20:08 este ha sido el voto que más le ha dolido Rodero de todos bueno lo que más ha dolido no ir contigo esta noche ya por no decir con Manolete Manolete Manolete yo no quiero mucho respeto mucho en Internet

Voz 1375 20:24 Internet ha quedado así la votación sesenta y uno por ciento si debería fichar el Madrid aún así treinta y nueve por ciento

Voz 2 20:30 ah no no voy a hacer es el mejor a victoria en un palo al lado un pero un palo mano Nastun

Voz 1501 20:37 sí que lo vale sólo vale vale sois muy de You Tube vosotros gallego sí sí sí sí sí estamos aprendió mucho llevo muchos digo bueno pues

Voz 0239 20:43 ha creado un canal ya os diré Jaume iré dando información el de la mano de un canal de la Mancha tú no