El Larguero (11/01/2018): La victoria del Barça, Aitor Karanka y la visita de campeones

Voz 2 00:00 bien

Voz 1284 00:45 hola muy buenas noches bienvenidos al larguero de este jueves once de enero

Voz 3 00:52 ya tenemos a los ocho equipos de los cuartos de final de la Copa del Rey

Voz 1670 00:57 digo una cosa

Voz 3 00:58 han quedado unos cuartos de final de la Copa del Rey

Voz 1375 01:00 hay espectaculares con Real Madrid Atlético de Madrid Leganés Valencia Alavés los tres que se han clasificado esta noche el fue el club Barcelona que acaba de terminar en el Camp Nou ganándole cinco cero al Celta una eliminatoria que estaba muy abierta con el uno uno de la ida que ha durado pues veinte minutos lo que ha querido Messi en menos de media hora habían metido ya cuatro al Celta dos de Messi uno de Jordi Alba que ha hecho un partidazo otro de Luis Suárez y otro de Rakitic ya ha marcado ya al final en el ochenta y siete pero en el minuto treinta ganaba el Barça cuatro cero al Celta Messi está en nivel extraterrestre muy con un buen Barça hoy de los Barça que más me ha gustado desde que está Valverde le ha pasado por encima al Celta de Unzué clasificado el Barça en un partido en el que Coutinho ha visto desde el palco que esto es otra cosa que no es el Liverpool tenía una cara de felicidad dijo esto para mí como un niño con zapatos nuevos pues cinco cero con Jordi Alba como digo también magistral que lleva ocho asistencias este curso siete de ellas a Messi de esas siete hoy dos además el Sevilla se mete también eh en cuartos de final de la Champions por increíble que parezca han pitado en el Pizjuán al final del partido escuece tanto la derrota ante el Betis de el otro día tres cinco que eso no sé cuánto tiempo va a tardar en curarse pero está al equipo quinto en Liga a tres del Madrid quinto Liga está el equipo en octavos de final de la Champions que va a jugar contra el United está el equipo en el bombo de mañana de cuartos después de ganar dos uno al Cádiz el público APA una pitada importante al Sevilla goles deben llevar de Correa para el Sevilla ID Álvaro García para el Cádiz habían ganado también en la ida así que clasificado el equipo de Montella por cierto bofetón de Maradona al Sevilla que después de comentar unas declaraciones de Óscar Arias el director deportivo en las que destacaba el fichaje de Montella hoy Maradona ha dicho que es una locura que el italiano ocupe el lugar de Berizzo y que hay miles de técnicos que podrían estar en ese puesto hoy además ha informado Radio Sevilla nuestros compañeros que ayer el delantero del Chelsea interesa al club hispalense para este mercado de invierno enseguida estamos en Sevilla con protagonista y el otro equipo que se clasifica también para cuartos además del Barça y del Sevilla es el español que ha ganado cero dos en Valencia al Levante goles de Leo Baptistao ID Gerard Moreno la ida también se había producido el uno dos así que clasificado El español que tiene la noticia en su entrenador ya lo comentábamos anoche y lo decíamos con Manolete ojo que no lo recordaba a la oferta que ha recibido del stock bueno a esta hora de la noche lo que os contamos es que les toca hecho una oferta que quiere a Quique Sánchez Flores qué ocurre dos cosas que que tiene una cláusula de cuatro kilos que el esto uno quiere pagar y eso que en la Premier Si hay algo que sobra es el dinero podría acabar pagando la pero están en esa negociación si el stock paga el español acepta Quique sale corriendo quiero decir que a Quique le apetece el reto de volver al fútbol inglés ya estuvo en el Watford sí ve con buenos ojos la oferta del stock devolver al fútbol británico entre otras cosas porque no tiene el respaldo

Voz 1670 04:27 que a él le gustaría tener en el club

Voz 1375 04:30 que es un proyecto ahora mismo estancado que no ha crecido yeso a Quique Le arruina desde el punto de vista emocional es un proyecto para Quique agotado no digo que ya esté cerrado pero hay muchas posibilidades que Quique Sánchez Flores clasificado esta noche con el español para cuartos de la Copa se marche en este mercado de invierno al Stoke en la Premier luego estamos más detalles además de todo esto hoy es jueves y en El Larguero tenemos debate la pregunta creéis que el Real Madrid debería fichar en este mercado de invierno a pesar de lo que ha dicho Zidane que no quería nadie sí o no luego van a estar Jesús Gallego Antonio Romero Manolete Mario Torrejón si quieres participar como siempre cada jueves en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta llamas ya están allí esperando amablemente nuestros compañeros los de cada jueves para que ya Messi de opinión nueve cero dos catorce sesenta sesenta te damos cita enseguida mientras en el larguero en el debate de hoy debería el Real Madrid fichar como está haciendo el Barça como está haciendo el Atlético de Madrid incorporando nuevos jugadores se está moviendo el mercado de invierno parecían ha dicho que no quiere es que el Real Madrid debería reforzarse o le vale con lo que tiene nueve cero dos catorce sesenta sesenta por cierto en el Tottenham un apunte más eh se pone duro su presidente Daniel Levy que cierra la puerta además con llave y con cerrojo con candados a la salida de Harry Kane pueda asegurar les ha dicho que todos los jugadores que queremos mantener van a jugar en el tótem han la próxima temporada estoy seguro al cien por cien lo ha dicho en Sky Sports sea que sea habrá yendo Hurricane seguro Apelación ratifica la sanción a Diego Costa lo había intentado el Atlético en competición le dijeron que no apelación le ha dicho lo mismo no le quita la amarilla que vio ante el Getafe la segunda hay por tanto no estará el sábado en Eibar y luego estaremos por Valencia donde ha llegado ya Koke leen el central francés que ha sido presentado en Valencia lo estaremos ahí con Pedro Morata fuera de España habido partido en la Copa de Portugal en la tasa portuguesa cuartos de final a partido único ha ganado el Oporto Moreira ese uno Oporto dos ha jugado Casillas titular yo esto la tecnología de la línea de gol el Ojo de Halcón encargada de avisar al árbitro sin balón entra o no en la portería ha quedado suspendida por el momento en Francia por errores técnicos graves así que la tiene que llevar al taller para repararla en baloncesto ávida Euroliga jornada decimoséptima Panathinaikos ocho cuatro Barcelona setenta y cinco derrota del Barça Valencia Basket seis siete Fenerbahçe ochenta derrota del Valencia también ha sido buen día para los españoles en tenis ya conocemos que Rafa Nadal debutará en el Open de Australia ante el veterano dominicano Víctor Estrella Burgos en un cuadro que le queda bastante fácil nos encontraría confederal hasta una hipotética final en el Rally Dakar os he disputado las esta etapa ya rumbo a las montañas de Bolivia Carlos Sainz ha ganado la etapa en coches recorta cuatro puntos a Peterhansel Joan Barreda es quinto en motos a casi diez minutos la cabeza Carlos I recorta cuatro minutos en cuatro puntos en el basket sí pero aquí cuatro minutos parte de la especial ha sido cancelada para las motos para los quads por la la densa niebla en un Dakar que lleva ya sesenta y nueve abandono bueno todo esto en la portada de este Larguero que arranca ya directamente con este coche a Barcelona donde el Barça gana todo cinco cero al Celta vámonos

Voz 4 07:53 estás en esa sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca se acaba tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso nueve pero tú ya tienes ese poder el poder de poder decir

Voz 5 08:06 mira yo voy tirando quedado pidiese poder sólo te lo da el nuevo polo el poder de vivir tu vida falsa

Voz 1284 08:30 está por ahí Úrsula que en el Camp Nou y creo que está

Voz 6 08:34 en la sala de prensa o la Flaqué y muy buenas la mano

Voz 1296 08:37 tal muy buenas esta Juan Carlos Unzué dando explicaciones respondiendo a esa sociedad Alba Messi que tanto el hecho y al Celta curioso cuando en la conocía también de su paso por Barcelona escuchamos las últimas reflexiones

Voz 7 08:48 MR buenas noches aquí muchas Jones diario As usted pregunta te Juan Carlos crees que podré habéis podido ser víctima de un agotamiento

Voz 8 08:59 Barça Madrid otra vez el Barça pensando en Albalá

Voz 7 09:02 confía eso puede haber influido en el el haber rendido también en casa contra el Barça contra el Madrid al llegar aquí en un cuarto de hora se te va el partido y te deja ser

Voz 9 09:12 no creo que los primeros minutos fuesen como consecuencia de ello no eh sinceramente creo que el tener dos partidos como los que hemos tenido es esta última semana muy exigentes pero con un resultado eh no vamos a decir eh todo lo favorable que nos hubiese gustado pero sí hemos compitiendo con con Barça y Madrid prácticamente con toda la plantilla en en en el campo uno y otro partido yo creo que lo que nos eso nos ayuda o es avenir hoy quizá con con más confianza con mejor autoestima no incluso con la sensación de que yo el primero y posiblemente después de ver ver lo ocurrido puedo pensar que que que estoy equivocado pero prefiero morir idea no y al final entendía que no sabía que saca un equipo muy ofensivo pero también fue la idea hace un mes y la idea era ha como decía antes intentar apretar las más más veces posible al al al Barça en su propio campo esto lo no lo hemos podido hacer demasiadas ocasiones defenderles cuando cuando nos tocaba hacerlo en un en un repliegue y aprovechar las calidades de nuestros jugadores nuestros delanteros para hacerles daño

Voz 1375 10:21 esa era la idea de Unzué que está dando explicaciones en la sala de prensa de cómo el planteamiento que traía de ser un equipo valiente y ofensivo y apretarle al Barça se ha desmoronado en eso en apenas cuarto de hora porque hará un recital en ese tiempo el Barça especialmente un Leo Messi que está al mejor nivel está a un nivel estratosférico ahora mismo en este punto de la temporada empezando el año dos mil dieciocho en año de Mundial a un nivel ahora mismo me imparable no sé no sé ahora mismo que el nivel de la Si se va a poder mantener así durante todo el año pero se han bastado en ese tiempo para resolver la eliminatoria enseguida va a comparecer también Valverde ahora volvemos a y con Frankie a esa sala de prensa que narraba el partido en el Carrusel con Dani Garrido y con toda la banda Icon Marcos López y con Ramon Besa que enseguida vamos a ir con ellos y con el Sanedrín pero está por ahí sí le Rodríguez hola así que muy buenas qué tal muy buenas

Voz 1670 11:07 pues bueno coser y cantar hoy no

Voz 0017 11:10 si el Barça ha entrado viendo el partido ha marcado cuatro goles en media hora y ha podido incluso dosificar esfuerzos e iba al verde hacer rotaciones el equipo por tira no ha perdido todavía desde la Supercopa de España y el público hoy sea divertido sesenta mil personas entrada una vez más flojito en el club comentarán que ha bajado el turismo que hoy hacía frío que la hora no era la ideal

Voz 1670 11:39 que la Copa tampoco engancha pero lo cierto es que el equipo está dando argumentos a la afición para que vuelva al estadio luego Pedro y sobre todo hoy a mí me ha encantado el partido e hasta que ha habido porque luego ha dejado de haber partido está por ahí también Adri

Voz 8 11:52 al a Adrià qué tal hola qué tal buenas noches

Voz 1670 11:54 esperando que salgan por ahí algunos de los protagonistas de uno de ellos ha hecho un partidazo también además de Messi Jordi Alba que ya dijo que para él sería mejor que estuviera Neymar ibamos no es que lo lo está clavando

Voz 0017 12:04 la autopista la que tiene es tremenda la sociedad que forman Jordi Alba Leo Messi el lateral

Voz 10 12:09 el Barça que le ha dado ya siete asistencias de gol

Voz 0017 12:12 esta temporada al crack argentino hoy se han asociado en tres de los goles del Barça dos los ha marcado Leo Messi y uno Jordi Alba y veremos si el lateral zurdo del Barça es uno de los protagonistas que pasa por esta zona mixta estamos pendientes también Manu del estado físico de dos jugadores del Barça de Gerard Piqué que ha tenido que quedarse en el descanso aquí en El Vestuario por algún problema físico ha entrado Vermaelen en su lugar también de de melé que contábamos en Carrusel que se retiraba del campo al final del partido con alguna molestia en la parte trasera del muslo izquierdo que es esa zona en la que se lesionó el delantero francés veremos si tiene algún problema tanteo simplemente son molestias lo que ha anotado us vele te cuento también a esta hora que tenemos ya planning para la presentación de Jerry mina va a ser finalmente el sábado a las doce y cuarto va a firmar su nuevo contrato con el Barça para las cinco próximas temporadas hasta el dos mil veintitrés luego a las dos de la tarde Jerry mina va a dar rueda de prensa en el auditorio del Camp Nou ya como jugador del más del Barça mañana se va a hacer la foto tradicional delante del escudo en las oficinas del

Voz 1670 13:22 club insisto el sábado presentación de ayer

Voz 0017 13:24 Mina como nuevo futbolista del Barça otros doce

Voz 1375 13:27 si los en ese refuerzo once coma ocho millones lo que ha costado el colombiana pues no esperando

Voz 10 13:31 de hecho si que hay Adri Alves con protagonistas y todavía no ha llegado Valverde a la sala de prensa Flaqué

Voz 1296 13:37 todavía no ha llegado acabada ya Juan Carlos son fue fastidiado por esa derrota tan clara confiaban que su equipo competirá hoy mejor pero se ha topado con una sociedad Alba Messi letal esperando ya a Valverde haberse nos cuenta entre otras cosas cómo están Gerard Piqué ellos Vandenberg de vamos a escuchar

Voz 1375 13:50 en directo sobre todo pendiente de esas cuestiones pero saludo ya a Marcos lo que es lo que está por ahí hola Marcos que tal como estamos buenas noches también esta hay Ramon Besa o Ramón muy bueno

Voz 0588 13:58 las

Voz 1785 13:59 hola buenas y no sé si es el rapto de fútbol que más os ha gustado en este

Voz 1670 14:05 pasa de Valverde

Voz 7 14:06 ahora Messi para mí especialmente la primera media hora ha sido de un nivel extraordinario ahogado al Celta así un partido redondo del Barcelona tanto ofensiva como defensivamente y luego esa conexión que fíjate si la conoce Unzué porque lleva tres años fíjate si la conoce y ha sido incapaz de desactivar esa conexión entre Jordi Alba y Leo Messi para mí hemos asistido a los mejores minutos de fútbol fútbol alegre fútbol dinámico fútbol profundo curiosamente un equipo extraño un equipo sin extremos porque estaba jugando por la banda derecha Andrés Gómez un equipo sin Paulinho que era

Voz 1375 14:38 el hombre más importante en el en el centro del campo

Voz 7 14:41 un equipo sin velé obviamente un equipo sin Coutinho pero un equipo que representaba lo que es el Barça es decir el pase la asociación el control el dinamismo el juego los goles ha sido un caudal de fútbol ofensivo en esa primera media hora ha sido es realmente especial

Voz 1670 14:57 es sí luego hay se acababa el partido porque pone el cuatro cero ha sido dejarse llevar a llega al quinto de Rakitic ya en el ochenta y siete pero para ti Ramón ha sido también el mejor rato de fútbol de este Barça de Valverde

Voz 1785 15:07 sí por un por muchas circunstancias sobre todo porque el rival no el Celta recordemos que le había empatado los dos partidos al Barça es verdad que en Balaídos no jugaron Messi Luis Suárez de Iniesta pero el partido del Camp Nou dejó una gran impresión de acuerdo la gran carrera de Aspas rompiendo aún Titi hoy precisamente ese miedo ha corrido casi más y mejor que que Yago Aspas es decir las expectativas hacían prever un partido cerrado abierto irá resultado que es el partido más sencillo que ha tenido el Barça por lo bien que ha jugado creo que además ha estado muy sincronizado y es muy puesto y desde el entrenador a la hora de elegir la la alineación creo que un sabía que conoce bien al Barça hay Valverde empezaba a sonar a chascarrillo esto que decían de que sí sabía cómo jugarle al Barça y a Valverde le hace gracia la copa le hace gracia la Liga yo creo que es la gran suerte que tiene el barcelonismo el entusiasmo de Valverde y el de Messi porque para los cincuenta mil que han ido al campo pues es otra lección para los cincuenta mil que no han ido no entiendo lo que está ocurriendo se al Barça ha hecho una primera media hora que no recuerdo en el catálogo de Messi por completa de habíamos M

Voz 1670 16:20 qué ha sido y es que hasta ahora

Voz 1785 16:22 habíamos visto a Messi a veces goleador a Messi a veces pasador a Messi a veces los en diferentes facetas pero yo creo que ha sido completo tanto asistente como goleador como líder como corrector o sea como como la persona que le ha dicho a Coutinho estás en el palco pues mira para dónde has venido no creo que esto también ha sido como una carta de presentación de compromiso de Messi de que cuando está en forma y quiere pues un jugador insaciable dándose pide pasó Flaqué está por ahí

Voz 1296 16:50 bueno sí dice que está satisfecho con el partido ahí está el equipo muy metido desde el primer minuto y que evidentemente

Voz 0588 16:56 de los cuales como disfrutado escuchamos a la verdad a mi equipo o cualquier otro equipo así siempre pienso que es de los mejores momentos porque ha sido todo muy redondo no eso que siempre esperas por siempre aspira no que el equipo juegue redondo que que sé que genere mucho que no que no le genere nada he bueno en ese sentido creo que el que hemos cumplido con creces no sé si ha sido el mejor momento que todos pero bueno yo creo durante la temporada a lo largo de la temporada siempre se va sucediendo partidos a veces juegas Jenni tienes menos acierto eh y otras pues has peor y bueno ahora es estamos contentos por cómo ha ido el juego

Voz 1296 17:39 arrastra aquí detrás Lluís Flaquer directo en El Larguero de la Cadena SER preguntarte por dos nombres e Gerard Piqué ellos mándenmelo el primero la sustituido en el descanso tiene algún problema en Belén hemos visto que se retiraba al acabar el partido probando se muscular mente no se ha tenido alguna molestia algún problema

Voz 0588 17:54 no el tema de Luis Man creo que no es nada especial en el caso de de Gerar pues tampoco es nada especial pero bueno al alguna pequeña molestia pero vamos que no es no estaba yo dispuesto a arriesgar nada pero nada importante una importante con cuatro cero pensaba que era el momento de hacerlo algún cambio entonces

Voz 1296 18:14 decía en venir ni Piqué con lo cual

Voz 1670 18:16 eh Miguel eso es bueno

Voz 1296 18:19 suena a Adrián Pérez cuando luz pues se había tocado la misma zona que había lesionado le preguntan al ver de nuevo por por por Denver Lady cómo se gestiona el espacio que tiene Jordi actualmente

Voz 0588 18:30 bueno yo Rialb ahí hilo de Messi pues es que es algo que no es de ahora ya viene de lejos pero sí es verdad que es tienes están encontrando más y es han encontrado muy bien lo cual a nosotros nos viene de maravilla son jugadores que además en ese busca Ny yo creo que estar contentos de de de encontrarse porque al final claro nosotros que me al vale de goles a Messi si es que me da Alba entonces pues bueno sentido ahora es que ha colocado el está jugando en banda derecha yo creo que es un sitio en el que se encuentra cómodo también podía jugar por el costado izquierdo pero bueno en cualquier caso estamos satisfechos de igual manera ahí creo que aunque jugar Osmar ahí no lo iba a quitar la la posibilidad de poder subir porque al final lo hace simplemente por inercia

Voz 1296 19:24 estará construirlas para Ernesto Valverde se ve contento y satisfecho esa de que se le exigía a su equipo el jugar un poquito mejor y la verdad es que lo ha conseguido

Voz 1375 19:31 ahora está siendo la asignatura pendiente y hoy las ha superado con nota sigue respondiendo a Valverde en directo a las doce menos diez en el Camp Nou tras el cinco cero al Celta

Voz 0977 19:39 cómo cómo lo vive en uno en en el área técnica en el banquillo cuando

Voz 0588 19:43 las está haciendo tu propia equipo de manera muy diferente a cuando estás en el otro hombre he venido aquí muchas veces con muchos equipos sí ha ido bien y otras muchas Melero hablaba con Juan Carlos Unzue les decía mira hay un partido aquí en el que en primer minuto nuestros expulsaron al portero

Voz 0017 20:06 Iniesta

Voz 1785 20:07 no se hizo famosa al al que deseaba baskonista mientras seguía Valverde volvemos a la sala de prensa Adrià

Voz 0017 20:12 Allard el capitán del Barça para valorar esta victoria frente al Celta bueno es es

Voz 0165 20:19 en a una cifra no se ha dado alguna vez en en algún momento pero pero con una cifra a tener en cuenta y sobre todo pues que Nos nos mantienen en las competiciones en lo más alto y eso es lo que lo que intentaremos

Voz 0588 20:35 mantener sabiendo que que cada país

Voz 0165 20:38 digo pues es una historia Andrés

Voz 0017 20:40 la ley como estáis que es quizá un buen momento para encontrarse con el Madrid en los cuartos de final los apetece encontrarlos con el mal

Voz 0977 20:47 sí

Voz 0165 20:48 no no creo que sea a la palabra adecuada apetecer creo que cualquier rival tendrá el máximo de respeto al final pues bueno a priori puede puede ser que equipos sean más peligrosos que otros pero la competición de la Copa muchas veces demuestra que un rival menor te lo puede complicar pueblo tanto vamos a ver mañana qué qué pasa pero el objetivo que que era pasar lo hemos cumplido y eso lo que no ven

Voz 1296 21:16 has felices llegó Coutinho un flamante fichaje decían que a ti te había sentado fatal ir de los desmentir una foto y dándole la bienvenida al que es un jugador extraordinario que viene a sumar no

Voz 0165 21:26 sí bueno no sé no sé no sé realmente si ha salido eso sí no yo soy un jugador de de club

Voz 0588 21:38 por lo tanto siempre me

Voz 0165 21:41 siempre lo he dicho no en este club tienen que estar tienen que estar lo mejor es por lo tanto creo que que él es uno de los mejores es joven es un talento innato oí bien un club para para seguir creciendo hay más allá de que venga un jugador donó a mí nunca nunca verá a uno que quema pueda jubilar no echarle aquí a los treinta y tres años eso no no es la cuestión no por lo tanto el viene a a su Mari y ojalá podamos cumplir los los objetivos juntos Iniesta Messi

Voz 11 22:16 a Coutinho con un perfil similar a al tuyo

Voz 12 22:20 no sé qué te parece que el Barça haya pagado ciento sesenta millones

Voz 11 22:22 es por el brasileño

Voz 0165 22:24 bueno yo me quedo con que él es uno de los de los mejores jugadores que que hay en su posición yo pienso que que tienen un perfil

Voz 13 22:32 el muy de Locke

Voz 0165 22:34 gusta aquí de un jugador rápido hábil que combina muy bien que tienen las dos piernas que las utiliza muy bien que que llega que hace goles Bono creo que que se va a encontrar un entorno muy bueno para para va a crecer en lo que lo que él es muy bueno y a partir de ahí pues bueno el precio del mercado hoy en día pues marca lo que vale un jugador o no pero son más eh ya de las cantidades de locura que que se pagan lo que nos tiene que dejar felices es que le son jugador nuestro oí y ojalá tenga la mayor suerte del mundo para para rendir como como lo que es una Micah Arrimadas da

Voz 8 23:17 niño tenían taca hará la aquí funciona

Voz 0165 23:21 teniendo en cuenta que ahora el equipo funciona bien con Valverde Boal compensan CACSA harán Colpisa como encajaron a Coutinho también estoy equipo que funciona también pues lo visionó muy fácil

Voz 13 23:32 él es decir que cuando agentes

Voz 0165 23:34 jugador tan bueno y no hay ninguna ninguna pega a la hora de entrar en un equipo no es difícil sería que que tuviésemos un jugador que que no lo hubiésemos con esa capacidad pero

Voz 0977 23:46 no

Voz 0165 23:47 aquí la plantilla cualquier jugador puede puede jugar cada uno tiene sus características Si a partir de ahí pues el objetivo de todos es llegar al final la a conquistar todo y esa es la la mentalidad que tenemos

Voz 11 24:01 Andalucía podría faltar arriban a mí yo me comen de Andrés Iniesta

Voz 0165 24:08 con sí Coutinho llega en el mejor momento de Andrés Iniesta no es eh no me afecta para nada a decir esas son jugador más es un compañero oí todo lo que sea bueno para para el club creo que es bueno para para todos habrá una competencia sana donde el donde el entrenador tendrá que decidir en cada partido quién quién tiene que jugar se siente fuerte ahora mismo la llegada de Putin igualmente me siento bien me siento me siento contento estoy participando pocos contratiempos que puedan hacer que que esa sensación no sea así a partir de ahí pues a a sumar el ha venido para para sumar y en ningún momento habrá nada de extracción tres entre compañeros

Voz 1670 24:58 el al partido ganado

Voz 14 25:00 Amón suplen si absurda manera

Voz 1670 25:03 en el partido de ida donde el Barça jugó con muy buen subtramos en Balaídos escuchando y Andrés Iniesta ahora volvemos a Alves eh y seguirán saliendo protagonistas

Voz 1375 25:11 enseguida escuchemos algo protagonista más es la el pos partido de ese Barça cinco Celta cero y enseguida seguimos en esa a Madrid con Marcos López y con Ramon Besa antes de hablar el sorteo de mañana donde está el Barça como campeón con veintinueve Copas del Rey el Real Madrid con diecinueve Copas del Rey el Atlético de Madrid con diez Copas del Rey el Valencia con siete el Sevilla con cinco el Espanyol con cuatro y el Alavés Leganés Alavés no tiene ninguna es el actual subcampeón el Lega se mete por primera vez en cuartos cuatro minutos para las doce seguimos en el larguero

Voz 15 25:42 anda que no hay deportes pero no la niña quiere rugby para que les rompan los dientes te van a llamar Mari macho y con razón elige otro deporte el que sea

Voz 6 25:51 aquel iría friso que Capel

Voz 16 25:53 este hotel Eyries cada día somos más coma orgulloso patrocinador oficial de la selección española femenina de Arrupe

Voz 17 26:01 tu libertad

Voz 18 26:09 ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez Onda Media escuchas Radio Madrid

Voz 19 26:17 ahora está de moda y ahora en rebajas neumáticos Saur Hitchens calidad premium al cincuenta por ciento la segunda unidad por ejemplo neumático comienzos cinco cincuenta y cinco dieciséis la segunda unidad por solo veintinueve euros a urgir siempre en mal

Voz 1284 26:35 la Agencia Negociadora

Voz 20 26:36 alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 21 26:39 de arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 16 27:08 aquí se había traído la guitarra y recuerdo ahí a la sobremesa era muy divertida sin hasta que Luis comenzó uno

Voz 6 27:15 sus clásicos discursos la sociedad tiene un problema de escasez hay gente sin casa sin empleo gran desconcertados hasta los más especialista

Voz 16 27:25 sabias evitar llorar fue desconcertante borró para siempre la sonrisa en el rostro pero Carlas llamó al Santiago para una última opinión

Voz 22 27:34 pintas cero euros empleados cero euros resultado líquido me los treinta y tres millones

Voz 16 27:40 la situación era insostenible ni Irene consiguió levantarnos el ánimo aquella tarde maneras de amarse a uno mismo vivir para uno mismo para el exterior pero al final el líder Nos reunió en torno a la mesa nos tranquilizó

Voz 6 27:55 todos están pasando cosas estamos contando pero podemos aguantar

Voz 16 28:00 promo relatos La Ventana de Carles Francino

Voz 23 28:04 cadena SER

Voz 5 28:14 viste este este fichaje del año una maravilla viste es inteligente rápido versátil lo tiene todo es un fichaje bárbaro

Voz 25 28:21 este enero el mejor fichaje está en Skoda toda la gama totalmente equipada ya ahora conectada como un Octavia TDI desde dieciséis mil trescientos euros ficha lo ya en tu concesionario Skoda oferta hasta el treinta y uno de enero consulta escuela punto es

Voz 1375 28:35 en El Larguero con

Voz 8 28:37 Manu Carreño

Voz 1284 28:47 bueno pues en esta noche de copas todo prepara para el sorteo de mañana de los cuartos estábamos analizando con Marcos López y con Ramon Besa

Voz 1785 28:53 decía Ramón el nivel de Leo Messi Marcos que no sé si se puede añadir algo más no sé por dónde titulares mañana en el país y en el Periódico de Cataluña en el país el diez de estuvo de diez Marcos

Voz 7 29:05 se porque le toca Yuan a mi compañeros les vale me libro que no es fácil ya escribir de Messi privado momento que tiene una capacidad para reinventarse como jugador y como

Voz 1670 29:16 bien explicaba Ramón antes

Voz 7 29:19 asistencia del tercer gol la asistencia Jordi Alba nace caminando caminando va tomando un café va mirando el paisaje el Camp Nou espera que Jordi Alba venga con un simple pase siempre entre comillas elimina siete jugadores del Celta me parece una de las de las de las jugadas de la temporada hasta ahora y luego está en plan

Voz 1670 29:36 abusó ante el colegio no el que como en el cole qué dices bueno se le para este día

Voz 7 29:40 no es que y además minuto sesenta lo quita Valverde que era algo que no pasaba creo que desde hace diez años once años creo que arrancan el que lo quitó tan pronto como la quitado hoy Valverde es una prueba de que ella está en otra dimensión es ya piensan los partidos buenos y liquidaron el partido contra el Celta somos capaces de ganar al Celta en la primera media hora ya pudo pensar en en la visita el domingo Anoeta que es uno de los campos más complicados que siempre ha tenido

Voz 1785 30:03 yo creo que leo lo que hace es hacerte jugar bien porque como él está jugando a un nivel tan alto como se te ocurra meter un gazapo en plena actuación te miran mal se debe vueltas sí digamos que es contagioso para el equipo y eso es la sensación de que él está bien está feliz ya sabes que el barcelonismo siempre se mira en el espejo de Messi si Messi sonríe sonríe todo el mundo si Messi no firma la renovación todo el mundo teme por Messi es decir la vida transcurre a otra como espejo de de lo que sucede con Messi es el jugador que en este momento le da identidad tal al equipo pero la gran noticia para mí que precisamente a partir de Messi ha quizá empezamos a pensar que va el equipo de Valverde puede jugar muy bien y hasta ahora se había hablado de un equipo sólido un equipo compacto un equipo con aquellos que tienen todos los equipos convencionales pero la gente pensaba que le faltaba Gracia que no tenía el duende aquel que había tenido el Barça hoy por primera vez con Valverde yo sí que he visto un Barça que evoca a los mejores bar son unos números espectaculares pero es verdad que desde que empezó la temporada siempre poniendo en entredicho a la manera de jugar la manera de ganar porque el Barça lo que está haciendo es ser un rodillo ganando ganando ganando ganando pero siempre cuestionando un poco el estilo hoy por primera vez se ha visto que con este esquema con este entrenador se puede jugar como se ha jugado en los últimos daños en Can Barça sido con ellos para terminar el sanedrín pero flaquea ha terminado la rueda de prensa de Valverde que ha hablado de las preferencias para mañana en el sorteo

Voz 1296 31:31 si se da directamente si quería al Real Madrid en el sorteo de mañana de cuartos de final de la Copa hay que reconocer que Valverde ha estado bastante sincera

Voz 0588 31:40 bueno yo creo que hay margen para te refieres así me gustaría ver si usted que me tocará el Real Madrid no la verdad es que no pero bueno no voy a decir pero no quiere decir nada porque lo que dices te toca

Voz 1296 31:53 pero bueno ya lo había dicho

Voz 1670 31:55 mañana sí es correcto no quiere ser gafe

Voz 1296 31:58 lo deja claro que no le gustaría al Real Madrid en Valverde que por cierto ha hablado de Jerry mina dice que tiene proyección juventud de desparpajo y que espera que su adaptación sea rápida pero queda claro que mañana la bola que no quieres la del Real Madrid

Voz 1375 32:10 dicho no quiero hablar más pero bastante ha dicho ha dicho que no quiere al Real Madrid aunque basta que lo días para que te toque pues a mi me gustaría un Barça Madrid dos partidos ahora en cuartos como como

Voz 7 32:20 daría la Champions después de la Supercopa y antes de la charla

Voz 1375 32:22 fíjate lo que puede ser eso ramón y Marcos

Voz 1785 32:25 pero siempre es mejor una final lo hará con todo el respeto para todos los participantes aquellas Finales Madrid Barça de Copa en Mestalla

Voz 26 32:32 ya era finales de de traca osea yo creo que estaría bien volver

Voz 1785 32:36 la reeditar la final tampoco estaría mal Marcos

Voz 7 32:41 tengo la sensación de que Valverde ha sido más sincero que nunca por favor ahora no el Madrid bastantes problemas a ha tenido el Barcelona porque el Madrid es el que le marca el inicio terrible que tiene el Barcelona en agosto es el que le marca también el punto de partida porque el Barça desde desde el partido del del Bernabéu el cero tres es otro equipo otra alegría otro dinamismo y estoy convencido de que de que perjudicaría a los dos equipos en el sentido de que de que afectaría para la Champions es verdad que queda un mes para la Champions del pero estoy convencido que tanto al Madrid como al Barcelona es eliminatoria en caso de que sorteo lo depare mañana tendría mucho impactos

Voz 1670 33:15 pero sobre la mañana sale sorteo Barça Real Madrid o Real Madrid Barça se frota las manos en Londres los del Chelsea en París los huéspedes Sellés porque hay que sí que se machacan entre ellos y luego llegamos nosotros

Voz 1785 33:25 a ver qué queda quién queda vivo de ahí he termino con con de melé

Voz 1670 33:30 eso ha aparecido eh FLA quién ti qué te ha parecido los minutos que está hoy el freno

Voz 1296 33:33 pero pues eh me apareció Gastón pelín más liberado también es verdad que con el partido completamente sentenciado

Voz 1670 33:39 más atrevida sí pero se ha atrevido hacer más cositas

Voz 1296 33:41 alguno de esos que no sabía regalado cuando jugaba en el Dortmund y que le han provocado el fichaje por el Barça alguna asistencia bueno es un proceso poco a poco me ha sorprendido que no fuera titular hoy pensaba que iba a seguir con esa

Voz 0588 33:52 carga de minutos en aumento Party Valverde

Voz 1296 33:54 pero al ver viendo cómo ha ido el parte evidentemente acertado el entrenador pero si me quedo con esa pequeña liberación que parece que poco a poco aunque sí que es verdad que en este juego asociativo del Barça de toque de combinación de lo que te han acostumbrado los Iniesta Messi compañía pues no sé si le va a costar un poquito más participar de ese rondo gigantesco en el Barça

Voz 1785 34:13 que a estar carísimo jugar en este equipo Eli con Coutinho en la grada Ramone Marcos mirando como diciendo madre mía va a estar carísimo jugar aquí se por eso decía que creo que Messi sabía que Coutinho estaba mirando diciéndole

Voz 8 34:26 también está lo sabía

Voz 1785 34:29 mirar y ha contado a ver donde se ponía porque claro ha dicho con Iniesta no me pongo no me van a poner con Messi tampoco Luis Suárez pero sí André Gomes pero resulta que Andre Gomes le gusta al entrenador osea que seguro que ha hecho sus cábalas y en el caso de empleo creo que tiene dos problemas añadidos no sólo uno primero en la falta de confianza en sí mismo porque a los veinte años ha tenido la lesión una lesión muy seria no había estado nunca tan lesionado y por eso creo que está todo el rato tocándose Midi midiéndose mirándose y esto le le quita amputó de confianza y luego va con eh decía Flaqué pues claro tiene que mirar a qué velocidad una cosa es jugar con la pelota a una velocidad tremenda y otra es jugar al espacio que es lo que teóricamente le puede dar un bebé al Barça pero es que hoy el Barça ha acampado en campo del Celta ya ha jugado eh en muy pocos metros lo que necesita es campo para correr entonces en las transiciones sí que puede ser un jugador estupendo y como dijo Valverde que es lo que me quedó de la otra conferencia de prensa la semana pasada a hay que tener un jugador para cada momento yo creo que él piensan muchos momentos de partido seguro que encontrarán momentos con hoy lo ha encontrado para André Gomes algún día para en vez de lo que necesitará ahora sobre todo es lo que más preocupa creo yo a Valverde es que empiecen esta semana a salir jugadores eso sino entonces sí se puede cada conferencia prensa preguntando por los que no van convocados si en el fondo lo que lo que le viene bien

Voz 7 35:51 a Valverde ahora es fíjate la gestión que ha hecho Valverde de la de la Copa del Rey se presenta hace una semana en Balaídos sin Messi sin Suárez sin Iniesta se presenta allí todo el mundo se pone las manos en la cabeza aquí en Barcelona había gente que decía que Valverde estaba tirando la Copa y las vacas sagradas saca un buen resultado con los suplentes con Arnáiz un chico del filial a al al que les siguen dado oportunidades en ese sentido es Justo Valverde llega aquí el partido de vuelta ya ya la hora de partido quita a Messi quita Iniesta le da minutos Adén velé porque en el fondo eh hay jugadores que los que los va a utilizar en determinados partidos fíjate Paulinho no ha jugado ni un solo minuto yo estoy convencido que Paulinho va a ser titular en Anoeta Sergi Roberto tampoco han jugado Nilsson

Voz 8 36:35 claro contra el Chelsea evidentemente

Voz 7 36:37 sí porque la gestión que le ha hecho del cuatro cuatro dos que tan buenos resultados ha dado al Barcelona ahora lo puede alternar ahora el Barcelona tiene una serie de recursos que hace tres meses no tenía por ejemplo Paco Alcácer que está lesionado fue importante en un momento determinado de de esta temporada ahora Coutinho estaba hoy en la grada y en el paro

Voz 1785 36:55 co yo pienso bueno lo que lo lo

Voz 7 36:58 creo que tengo que hacer es cuando me la de Messi el que será nuevo jugador de una extraordinaria calidad pero cuando me la de Messi o o me la de Iniesta sea tengo que devolver igual o mejor y eso genera una competencia en el en el equipo espectacular

Voz 1785 37:12 si me permites Manu sólo un detalle de de ese miedo porque creo que en el Festival de hoy ha sido un jugador que no arrestado por primera vez con la gente se lo miraba con concierta lupa creo que ese miedo al éticamente o sea el físico a manera que corrige a sus disfunciones tácticas

Voz 1670 37:29 es es extraordinaria el problema que va a tener

Voz 1785 37:32 es adaptarse al juego de posición del Barça pero sí con la velocidad y físico que tienes capaz de adaptarse al al dispositivo defensivo del Barça también pueden sumaran la causa

Voz 1375 37:41 sí bueno tengo ganas de ver a Coutinho llame

Voz 1670 37:44 sí juntos él a la sensación que yo tengo es que no

Voz 7 37:47 yo Coutinho Messi Iniesta

Voz 27 37:49 creo que lo eh

Voz 1670 37:51 yo tengo la sensación de que le va a costar más tirándonos del precio porque si hablamos de presión no hablamos de fútbol pero tiene veinte años exactamente them velé ese tiene que ir haciendo hoy tendrá que ir entrando más poco a poco suerte de que ya no el fichaje más caro exactamente se le ha quitado la presión Coutinho que sí que va a entrar más directamente en cuanto se recupere en el equipo titular

Voz 1785 38:09 pero quiero ver leyó con Messi es el único que puede qué o cómo se entiendan los dos si se miren y se entiendan la perfección eso puede ser una cosa de de locos porque son los dos jugadores con más talento salvando las distancias en entremés muy mano

Voz 1296 38:21 según segundo Benach Jordi Alba vamos les escuchará

Voz 0017 38:24 el al lateral del Barça sus valoraciones sobre el partidazo que ha hecho con estas dos asistencias a Leo Messi con su gol también ha marcado yo real

Voz 0977 38:33 bueno he tenido la suerte también de dar dos asistencias a Leo que sé que es muy difícil que la que la FAI y luego con el gol pues bueno una vez más ha visto como como nadie podía meter gol pero bueno la verdad que contento por como tú dices bueno esos pases le oí y luego también pues el nivel que ha demostrado el equipo y sobre todo la primera parte no

Voz 0588 38:56 Jordi estás en el mejor momento de tu carrera

Voz 0977 39:00 bueno a ver al final todos los jugadores pues tenemos momento buenos malos pero pero bueno quizá así que por el nivel de juego de goles de asistencias pues pues sí yo creo que si este momento de forma muy bueno también pues la confianza de los compañeros el cuerpo técnico que al final del que te pone pues eh hace mucho y y la verdad estoy encantado no

Voz 11 39:21 entonces día acaba de decir Valverde que no quiere al Madrid en Copa del Rey estás de acuerdo con tu entrenador

Voz 0977 39:28 si al final es un rival muy complicado al final yo creo que que nadie en teoría lo quiere pero se nos tiene que tocar pues adelante no hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera en cualquier campo con cualquier rival pero pero bueno ya pero ahora mañana a ver qué nos toca no

Voz 0588 39:48 al hilo de tu estado de forma Jordi ahora mismo como uno de los mejores laterales que hay en en el fútbol actual en el mundo

Voz 0977 39:57 bueno al final la gente pues opinan lo que quieren los premios y al final puedo puedo estar de acuerdo o no pero pueblo yo a mantener mi mi estado de forma que que me veo bien igual me tengo que quedar con eso con intentar ayudar al equipo con conseguir pues eh de seguir dando asistencias goles Si yo también defendiendo bien sea que yo el que tengo que decidir eso ya está la gente para para

Voz 1375 40:24 Minaj y saca conclusiones no

Voz 1296 40:27 en qué ocho partidos sin perder este equipo la gente empieza a ilusionarse mucho eh aunque queda mucho todavía por ganar crees que se puede empezar a hablar de triplete

Voz 0977 40:36 aún es pronto aún es pronto está claro que el nivel del equipo está haciendo muy alto estamos consiguiendo que nunca casi goles y luego pues arriba estamos metiendo casi todas las que tenemos eh bueno en niveles muy altos muy buenos difícil mantenerlo porque todos los equipos pasamos por rachas me lo pueden buenas pero pero bueno la gente tiene que estar contenta con

Voz 0588 40:59 con el juego que estamos haciendo no Jordi de decir que la salida de Neymar te ha venido de maravilla y te parece exagerado o lo ves en parte así

Voz 0977 41:08 a lo mejor es exagerado las palabras que dije no yo bueno nunca quiero la marcha de nadie y menos de ahí que era para nosotros un jugador muy bueno lo único que dije en su día y lo mantengo que que cuando me dan en el todo el carril para mí pues mucho mejor al final cuando no tengo a nadie o pueda parecer alguien pero no tengo nadie fijó pues para mí mucho mejor porque puede sorprender más como lo está viendo personalmente me encuentro más cómodo pero no tengo ningún problema con jugar con alguien en banda

Voz 11 41:39 Jordi ha llegado un nuevo compañero en defensa Guillermina más si lo has visto qué te parece como jugador

Voz 0977 41:44 bueno no ha podido ver muchos vídeos final eh yo creo que a la gente que trabaja fichando jugadores está haciendo grandes aciertos eh bueno será un jugador seguro importante para nosotros se tendrá que adaptar como todos los que venimos aquí pero seguro que lo hace rápidamente por pues estilo de juego que he visto en varios vídeos Si ir personalmente pues me gusta la manera que tiene de jugar y poco a poco pues será adaptando al grupo y con el con la personalidad que tienen todos los jugadores de este equipo eh como recibimos a todos seguro que salta perfectamente Hay igual no se la juegan importante en el futuro gracias

Voz 0017 42:24 palabras de Jordi Alba mano en la zona mixta del Camp Nou el último futbolista del Barça que va a hablar en esta zona

Voz 1670 42:29 ahí lo dejamos chavales eh cerramos en el Camp Nou con ese cinco cero del Barça al Celta y lo único esperar a ver qué pasa con Denis Suárez ha hablado Guillermo Amor

Voz 1785 42:37 en la tele hace unos instantes el único que quedado fuera de la lista de Valverde hoy el único ha sorprendido a mí me ha sorprendido que no estuviera Denis Suárez decía el otro día Antón Meana que no va a salir en este mercado de invierno le han preguntado por eso Guillermo Amor y ha dicho esto

Voz 11 42:49 extraña mucho la ausencia de Denis Suárez incluso en la lista de convocados el que lo había jugado todo en Copa significa que el gallego es un jugador transferible

Voz 28 42:57 bueno pues no creo que ningún

Voz 8 43:00 la gente que está en plantilla está en plantilla

Voz 0977 43:02 qué tiene que pasar lo veremos ya te digo próximamente hoy decisión técnica pues ha quedado fuera pero he estado en los anteriores acuerdo en anteriores incluso jugó el partido de de Vigo tuvo ocasión de departir y padre de jugar y es un jugador más en estos momentos de

Voz 1670 43:16 el equipo ha dicho que vaya a salir pero tampoco se queda después de lo del otro día con Griezmann ha dicho que me voy a meter en jardines pero no me voy a meter en Irún jardín puede salir o no podría está puede salir o no puede salir a mí me ha sorprendido que se haya quedado fuera Denis Suárez y yo es un mensaje al jugador o no

Voz 1785 43:30 al final los del Barça aprenderán de Butragueño

Voz 1670 43:35 un abrazo Marcos y Ramón lo adiós compañeros flaco

Voz 1375 43:38 sí sí que he y Adrià un abrazo a los tres buenas noches

Voz 8 43:40 esta mañana chao chao enseguida estamos en Sevilla