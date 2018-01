Mª Amparo, desde Francia: "Me fui de España porque no puedo enseñarle a mis hijos que se conformen con lo que hay"

Voz 0020 00:00 María Amparo desde Francia muy buenas noches hola buenas noches Adriana qué tal María Amparo gracias por llamar

Voz 1 00:07 gracias por este maravilloso pues nada yo quería hablar un poquito de cómo funciona quién Francia lo de la lo de las quitanieves las autor rutas y todo esto yo mi marido trabaja el Renault tras el ex jefe de taller bueno el uno dentro de su trabajo llevaba todo lo que es la la concesión de las máquinas quita de la de una de las autor rutas de Jaime que es una de las zonas que donde más nieve en Francia bueno pues es decir que que hubo no quiere los protocolos de seguridad no tiene nada osea los protocolos cuando todo esto no tienen nada que ver con los que tienen allí en España por qué vamos a ver qué dice el las quitanieves las quitanieves tienen que estar desde el minuto uno

Voz 2 01:04 a pie de carretera sabiendo que va a nevar sí pero es que la previsión esa tienen quince días

Voz 1 01:11 antes claro claro por eso digo que quince días antes que no es la primera vez que que jefe de autor rutas viene a a viene taller Pigué sacar todas las máquinas todas las máquinas que quedan previsión de nieve que a lo mejor luego no

Voz 2 01:28 era tan intensa pero hay que tenerlo previsto la palabra previsión Fred visión exactamente luego el sala

Voz 1 01:39 tras la la autovía antes de que de que empiece a nevar no esa autovía antes de que empiece a nevar ir posible hoy ha salido la noticia de nude de la de Hunan Salinas que lo que está

Voz 0020 01:56 por Murcia lo he visto

Voz 1 01:59 exactamente que ahora están funcionando a pleno pulmón qué es no señores las si se compra antes tienes que abastecer te antes de todo eso no puedes tener ahora la salida porque si se da el caso que no hay bastantes años

Voz 0020 02:17 claro

Voz 1 02:18 osea vamos a ver yo son cosas que que

Voz 2 02:22 me me choca al me chocan mucho que no me llamó la atención porque

Voz 1 02:27 he aquí un colapso que lo hay sea colapso los hay pero hablamos de de cinco horas los seis horas de paralización de de autovía o o ruta nacional pero no veinticuatro que es la pena a ver a ver qué pasa allí en España porque sino que Si creo no creo recordar mal el año pasado ante Dios fue en Valencia en el Portillo de Buñol que hubo veinticuatro estuvieron veinticuatro horas donde estaban las quitanieves y las desaladoras donde estaba es que es que eso no puede ser

Voz 0020 03:00 qué es lo que le ocurre a María Amparo

Voz 1 03:05 falta de estación evidentemente porque tú tienes los meteorólogos a mano no tiene se del él es el la previsión meteorológica mano tú lo tienes que prevenir tú lo sabes aquí os era lo que funciona funciona así a que un dónde están las estaciones de de las autovía saben de primera mano cuando va a nevar con más o menos con qué intensidad manso menos ya lo tienen claro entonces sí que se que El primer día es un poco más caótico

Voz 3 03:42 sí pero no al no al al

Voz 2 03:45 vamos a llegar a veinticuatro horas de cola no aquí es inviable y aquí me iba con una intensidad vamos queda Amparo porque desde donde llama usted

Voz 1 03:56 pues yo vivo al de todo de la frontera con ginebra

Voz 2 04:03 en plenos Alpes sociedad

Voz 1 04:06 entonces al pues entonces claro eso por un lado y luego otra cosa de la que ellos llamada que que ha dicho bueno es que cortan la carretera el sábado para dejar pasar a a la gente que bajaba Marruecos pues mire usted señor yo creo que la carretera se corta todos los domingos a los camioneros es por cuestión de darle paso salida a los vehículos particulares y turismos sólo se corta el paso a los camiones que que son que no llevaban mercancía veces Pérez hereda

Voz 0020 04:42 sí porque lo pensado para molestar lo menos posible a todo el mundo pero es verdad que claro que es difícil contentar a todos al final unos vamos en función de los otros no

Voz 1 04:51 sí pero es que normalmente en Francia el domingo no deja no deja paso de camiones los camiones están totalmente parado pero no es de ahora es de muchos años atrás es de muchos años atrás y no tiene nada que ver que estos señores Kosovo ajenos lisiados eran cada uno o va su marcha pero vamos a ver si el domingo tú pero de vez en las autovías mucha llegada hay mucha afluencia de turismos evidentemente tienes que descansar descansa en fin eso

Voz 3 05:26 pues no era un poquito lo que yo quería con cargo porque la verdad es que sigo un poco las noticias de aquí de España ya ahí me me

Voz 0020 05:34 la verdad es que me choca ver claro cuánto tiempo a usted viviendo en Francia María Amparo

Voz 1 05:39 cuatro años cuatro yo voy a

Voz 0020 05:42 y qué tal la vida eh

Voz 3 05:48 yo estoy súper contenta ha sido muy difícil la verdad que no porque la ELA

Voz 1 05:53 tengo un nuevo idioma una nueva cultura es pues eso un poco un poco difícil yo pero no es estamos después de estos cuatro años la verdad es que estamos ya muy estabilizados trabajando súper contentos vamos que que hemos tenido mucha suerte yo lo digo

Voz 0020 06:16 fue duro al principio pero ya ha pasado lo peor

Voz 1 06:19 sí fue duro porque porque claro salimos y salimos cuando niños pequeños muy pequeños sí claro serles con los niños no tiene familia no tienes a nadie volviera amigos y quiénes son cosas cuesta un poco el idioma vienes con el idioma pero claro

Voz 0020 06:39 no es lo mismo Marte

Voz 1 06:42 como yo digo de libro unas cuantas de libros una cosa en la calle de dos veces cuesta pues es un poco hasta que te vas adaptando oí bueno pues ya ya van saliendo las cosas

Voz 3 06:56 en fin eso el otro día también había otra llamada de este chico que se había ido que era pero sí sí

Voz 1 07:03 que hablaba de conocer otra cultura no otros amigos otra familia otra estoy totalmente de acuerdo con el yo yo la verdad es que a mí yo lo digo que ser yo aquí he encontrado una vida otra cosa de lo que está establecido el conocer sobre todo otras culturas porque si algo tiene que a mí me encanta de Francia es la la cantinela de mezclar multiculturales que es es increíble

Voz 0020 07:41 porque se marcharon María Empar

Voz 1 07:44 pues no no bueno trabajo trabajo más nos teníamos que estábamos de acuerdo con la con la bajada con la bajada salarial que hubo nosotros pues somos mano de obra muy cualificada claro de de verte un jornal todos los meses de tres mil cuatro mil euros a este con Jornal de mil doscientos haciendo las mismas horas yo no señores lo siento pero no estoy de acuerdo es que no estoy de acuerdo ahora con la recuperación que bueno no lo estamos recuperando pues eran eh yo Forqué yo veo mis amigos que se han quedado allí ahí veo cómo van marchando y claro yo vamos a ver yo estoy de acuerdo que que te conformes con una bajada de de ochocientos novecientos euros pero no pretendo decir que estáis bien que que que voy saliendo de la crisis porque nos está saliendo de la crisis no a ver Caliendo era sí pero a qué precio ya a que padeció más aparte bueno a veces hemos estado pasando allí las Navidades con la familia de todo esto

Voz 3 08:56 otra cosa que me ha chocado mucho

Voz 1 08:58 no ha sido los precios el precio de los alimentos es que están al mismo precio que aquí en Francia hay muchas cosas que están al mismo precio que aquí en Francia entonces no entiendo no entiendo como una economía famoso ya se puede con conozco al como que pretendan como que pretenden poner bueno puesto mejor dicho lo precio a los precios de mercado que son tan sumamente altísimos que que no es que no no lo entiendo simplemente entonces pues claro la familia estoy le di pues no sea yo os quiero mucho ha sido muy a gusto con vosotros pero que no podemos compartir la esta esta vida si no yo no puedo enseñarles a mis hijos conforma te con lo que te dan no si tú vales lo que vale más no te quedes ahí no no simplemente porque

Voz 3 10:06 vamos a ver si no estás de acuerdo con lo que hay evidentemente tienes que cambiar ya sea a pesar de que tengas que cambiar de país

Voz 1 10:16 o mirar hacia otro horizonte pero pero como dice el refrán no eres un árbol mueve T

Voz 3 10:28 de todas maneras yo también veo un poquito aquí ya cambia mucho la mentalidad y aquí yo veo que que la gente joven bueno incluso gente más mayor aquí hay mucha mentalidad de movimientos a la gente la familia está muy dispersa pues está norte sur este oeste de Francia inclusive salir al extranjero pero no sea no son de mentalidad de de quedarse en el mismo sitio la misma ciudad no yo a mí ya me me parece un poco una una mentalidad poco medieval no está está dónde está tu familia porque está tu familia o porque pues mira nacido había vivido ahí te tienes que quedar allí no si tu vida está en otro lado yo creo que tienes que probar la vida es corta o no la verdad es que no pero pero no te puedes quedar con el hay que podría ser y no fue nada yo prefiero yo prefiero probar y no es pues volver

Voz 0020 11:34 los niños adaptados completamente ya

Voz 4 11:37 a la vida leo más sí

Voz 3 11:39 si ellos pues ya las costumbre francesas comer a las doce ya que es un poco chocante como las doce el idioma muy muy bien

Voz 0020 11:50 claro los niños muy bien con cuántos años llegaron al amparo si le apetece compartirlo

Voz 3 11:58 sí pues yo llego con siete años

Voz 0020 12:01 sí sí todo no hacía

Voz 3 12:03 se hacía diez meses

Voz 0020 12:07 sí le costaría un poco más al mayor

Voz 3 12:10 sí ahora yo pues se le costó un poquito más orquestas

Voz 5 12:14 no no hablaba nada nada francés

Voz 3 12:17 y luego pues claro para todos amigo de la familia

Voz 5 12:21 ya

Voz 3 12:22 entonces claro quieras o no desde un punto cuando desde un punto de vista que él ha estado siempre muy muy protegido por por todos por toda la familia muy templo muy recogido edito a ver si eso cara en casa conmigo ahí ya empezado pero pero bueno el pequeño pues nada yo bueno dice yo he estado yendo a que caiga la nieve para salir con el riñón

Voz 0020 12:48 María Amparo ha sido ha sido un placer conocerla gracias por llamar gracias por contarnos su punto de vista profesional a través de de la profesión de su marido gracias también por contarnos cómo cómo está siendo su vida en Francia que sean muy bien

Voz 3 13:03 gracias Adriana un beso muy grande bueno a todos los chatines tras personas que que nos acompañáis un fuerte abrazo desde Francia María

Voz 0020 13:14 pero con entré morriña novecientos cien ochocientos

Voz 3 13:17 sí