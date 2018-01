Magdalena: "Estuve ocho horas atascada en la AP-6 por la nevada del fin de semana"

Voz 1 00:00 Magdalena desde Toledo buenas noches buenas noches

Voz 2 00:05 qué tal pues mira un poco mejor algún constipado pero bueno

Voz 3 00:10 cómo está este año e aunque parece que todos los años decimos lo mismo pero es verdad que este año

Voz 2 00:16 yo es que el constipado me la he cogido en el atasco

Voz 4 00:20 de la nacional se sí

Voz 2 00:23 sí sí pues mira fue el día seis de enero un adelantamos el viaje vamos a salir el domingo pero viendo veníamos de Portugal viendo las previsiones que había pues bueno decidimos adelantar el viaje cuál es mi sorpresa que normalmente siempre tiramos por El Tiemblo Ávila

Voz 1 00:45 sí sí sí

Voz 2 00:47 la Toledo y te evitas la AP seis bueno Coma había previsión de nieve y tal pues decidimos nada pues oye himnos por la que si la sorpresa Fulvio cuando llegamos al peaje sobre las cinco de la tarde más o menos no nevaba José un poco de agua de aguanieve que desde Salamanca al que a la llegada del peaje cuando vamos y nos dicen que nada que nos desvían a la Nacional VI porque ha habido un accidente múltiple lo que es totalmente falso

Voz 1 01:23 esto en el peaje que está a unos setenta kilómetros de Madrid

Voz 2 01:26 eso es en ese entonces qué pasa que claro de nos dicen que no podemos pasar porque ha habido un un accidente múltiple y que nos debería por la Nacional VI cuál es nuestra sorpresa que nada más nada un par de kilómetros ya no se podía circular osea que yo era una ratonera sean horrible llamando al ciento once porque es que no había nadie nada más que coches atravesados uno para yo fuerte estaba bien apartada y nada pero claro los coches que te que querían pasar pues siete atravesaban entonces al des a partir de que ya hayamos allí parados unas tres horas más o menos Diego una pareja de la Guardia Civil supo qué majos no si intentaban de ayudar en todo lo que lo que podía y nada osea así que estuvimos pues

Voz 1 02:23 sobre unas ocho horas

Voz 2 02:27 de los primeros que llegamos aquí a la Nacional VI

Voz 1 02:31 es que no se podía circular

Voz 2 02:33 cuando nos derivaron a la Nacional VI ya estaba todo nevado osea que entonces en el peaje de la AP seis no nevaba donde estaba nevando eran la Nacional VI entonces claro que derivan porque dicen que hay un accidente múltiple pues sí normal pues si no puedes pasar te sales entonces yo lo que no entiendo a ver si según dice Fomento y el Gobierno tenían esas previsiones desde el viernes porque no tomaron medidas porque es que si llega una nevada te llega por sorpresa pues vale pero es que si ya lo sabían cómo están harto de decirlo en la televisión y en todos los sitios que desde el viernes aviesa previsión de nevadas pues poner los medios antes si no tres mil personas dentro de los coches sí bueno yo hago por lo menos llevaba muy combustible fuerte llenamos el depósito al máximo pero claro qué pasa que ya la nieve de tapar tubo de escape ya o tienes que tienes que quitar el contacto porque sino es normal te oficial dentro del coche poner monóxido de carbono

Voz 1 03:41 claro que entonces era tanto el hielo

Voz 2 03:44 que que que que nada ya no era ni ella era nieve hielo sea yo mesa me bajé del coche un montón de veces para hablar con la Guardia Civil que por favor que ya no podíamos más que pues me llegaba pues casi que te diría un unos veinte veinticinco centímetros de nieve

Voz 1 04:02 el sueldo levantaba un hombre a mi un día lo que es totalmente el cabría la ventanilla

Voz 2 04:09 coche porque llegaba alguien haya marque toda la nieve del cristal me caía dentro del coche los limpiaparabrisas te tenías que bajar a quitarle toda la nieve cada dos o tres minutos porque no podías ponerlo una grúa que se Nos atravesó que casi que claro es que no nos podíamos mover

Voz 1 04:29 entonces la casi que no estaba

Voz 2 04:31 una bandada que bueno que sí que no que no lo hubiésemos podido contar bueno te sigo contando la historia

Voz 3 04:38 sí por favor Magdalena antes de que continúe quiénes iban en el coche

Voz 2 04:42 pues mi marido y yo yo el gato que el dato por desgracia se me perdió en San Rafael

Voz 4 04:47 sí ha aparecido a todos

Voz 1 04:53 claro el ya estaba ya un meses

Voz 2 04:57 el transportín o porque es normal

Voz 1 05:00 mi impresión que emita a la hora de llegada a Toledo

Voz 2 05:02 las cinco y media de la tarde como mucho no llegara a Toledo al día siguiente osea el domingo salí de San Rafael a las tres de la tarde gracias vamos la gente de San Rafael maravillosa sea tal y como llegamos por la noche que fue cuando se me perdió el gato tres chicos en un todo terreno haciendo para que pudiésemos aparcar y pudiésemos ir donde estaba que fuimos los primeros en llegar a las escuelas nacionales donde estaba la la teniente de alcalde que habían llevado mantas que su casa también lleva comida Coca Cola sospecha y fruta chocolate osea extraordinario sea la verdad es que la gente de las personas de San Rafael tanto los chicos jóvenes como los mayores se portaron vamos un diez maravilloso porque luego a la mañana siguiente cuando bueno la mañana a la tarde siguiente cuando ya decidimos ya después de la UME también llegaron a las tres y pico de la mañana nos dieron a las cinco de la mañana un cardo que ya eso ya no sentó un poco mejor ya no es preparar unas especies de Camas que llevan porque claro ya en el refugio no sólo estábamos dos ya había un montón de personas nos prepararon en las escuelas en cada en cada aula pues pusieron siete ocho camas y entonces pues claro ya fue más llevadero porque por lo menos estabas allí entonces es lo que te esta vaga lo que te estaba comentando que que la película no es como la cuentan porque a nosotros los que Nos desviaron por la Nacional VI nosotros nuestra idea no era himnos Plan nacional sí porque por ejemplo yo por la Nacional VI uno he pasado en mi vida

Voz 1 06:54 nada

Voz 2 06:55 Nuestra osea nosotras además habíamos está mirando por internet encima ya

Voz 1 06:59 a a la a tráfico y te sale una maquinita

Voz 2 07:03 kilómetro estás pero cómo voy a saber el kilómetro que estoy si es que no sé ni dónde estoy pero todo esto con una maquina o sea que no es ni una pero esto donan que más o menos pero claro tienes que contestarle a un robo si no si no no no no te sirve no te sirve de nada o sea que que en realidad tienen culpa precisamente a los conductores que que no debemos porque además ellos ya la previsión está la tenían desde el viernes porque no tomaron medidas el viernes que está muy bien en el fútbol y los demás atrapados la miles de famosas estrellas un poco de más que nada porque ahora no te podido llamar que tenía pensado las restantes porque no me encontraba en y con ánimos

Voz 1 07:46 con dos cero Sin estuvieron coches

Voz 2 07:50 sobre unas ocho horas

Voz 1 07:53 sí sí sí

Voz 2 07:54 poderse mover sin poder hacer pis porque claro no te podías bajar porque igual te venía un coche por la derecha

Voz 1 08:00 que tenía porque sin a mi vamos que me da igual

Voz 2 08:02 ponerme a hacer pis donde pudiera pero es que ni poder hacer tease claro no me atrevía a beber tampoco mucho líquido porque si encima no puedo hacer Tizi me pongo a beber líquido como nos las arreglamos entonces de verdad que fue

Voz 1 08:17 a ver horrible luego ya cuando cuando ya salimos solo

Voz 3 08:23 la cuando les dejaron salir fue porque porque fue una máquina quitanieves porque

Voz 1 08:27 te comento yo te voy a comentar como yo sale vale yo salí ayudada por la Guardia Civil Millán bien

Voz 2 08:35 Se ser serán unos seis de tráfico detrás

Voz 1 08:41 es una máquina quitanieves pero que no valía para nada porque el suelo estaba helado o sea te iba quitando la nieve pero el coche que sí

Voz 2 08:52 conseguimos a duras penas con marchas largas llegad de vez en cuando ser coche se paraba aquí te vamos una odisea ya te digo que es que te lo ponéis parece que no es ni Real osea que es que yo a veces lo pienso y me parece que me tira todo lo que he vivido sobretodo el miedo que pasa las porque ya tú sabes lo que vas haciendo tú pero tú ves coches que te adelanta que te patina que casi que te dan otro que te pasa por el otro lado que que además ya ponían los paneles que dejara porque es una carretera de doble sentido

Voz 1 09:25 el millonario entonces ahí

Voz 2 09:28 sí un tanto tantas personas creen que sí que pueden pasar Hinault hicieron caso osea se pusieron adelantar normal por la izquierda que pasa que colapsaron que luego las máquinas quitanieves no podían pasar hasta que no quitara los coches que habían pasado por la izquierda porque además los que venían de frente tampoco podían pasar porque tenían un tapón

Voz 1 09:55 o sea que en realidad todos tuvimos un poco de culpa porque si ya te están diciendo que no adelante es que circule por la derecha para dejar libre para poder pasarla

Voz 2 10:08 las máquinas quita nieve y hay tanto burro suelto que no hace caso y si se creen que sí que van a poder salir y no podían salir a veinte metros más allá ya estaba atravesados en la carretera entonces claro lo que estábamos allí los primeros teníamos que estar esperando hasta que quitara los que intentaban pasar sin poder pasar o sea que en realidad lo que es la actuación de la Guardia Civil de Tráfico ejemplares ya que eso de que va hemos yo te digo porque lo viví en primera persona y además estuve allí osea que no es lo que he escuchado ni lo que me han dicho sino que lo

Voz 1 10:49 sí o sea la UME ya te

Voz 2 10:51 sí en cuanto llegaron de Cruz Roja osea todo

Voz 3 10:55 claro que este la UME la Cruz Roja llegaron al pueblo

Voz 1 10:59 me llevaron al pueblo a San Rafael ya ya habían llegado

Voz 2 11:06 claro pero que no te lo pierdas que es que llegamos al pueblo solos no había ni Dios en el pueblo sea nevando que el cristal ni es que no veías porque es que

Voz 1 11:18 no dan abasto el coche quitabas

Voz 2 11:21 vive de limpiaparabrisas pero nada a los dos minutos estaba otra vez sin saber dónde ir o sea que es que no sabíamos donde nosotros llegamos a San Rafael sin saber dónde ir hasta que no aparecieron estos tres chicos con un todo terreno ayudaron pero es que nosotros al pueblo llevamos totalmente solo yo te estoy diciendo que fuimos los primeros

Voz 1 11:41 en su pueblo

Voz 2 11:45 sí porque primero dijeron que era en el polideportivo pero como allí hacía más frío pues entonces cuando llegamos tenían toda la calefacción puesta para que hombre no pudimos quitarles las sumó

Voz 1 11:58 tras la bajada mojada nos dieron las mantas luego además uno de Guy de pueblo que también estaba ayudando me llevo porque yo

Voz 2 12:07 no en el coche me dejé en la medicación que que llevo lo menos mal que la tenía mano esa que no la metiera en la maleta porque es que yo venía a mi casa novicias a quedarme

Voz 3 12:17 no no claro la dormido otra mucho ternera otra noche fuera claro

Voz 1 12:21 hoy entonces agua sin diríamos ya te digo

Voz 2 12:23 son menos

Voz 1 12:25 preparados no pero claro no te esperas y pasar por Ávila por ir te podía coger si resulta que es que no es que nosotros cogimos la nivel

Voz 2 12:36 lo que íbamos ella sino que nos metieron en la nieve

Voz 1 12:39 y aquí es que nos metieron porque claro nos dicen lo de un accidente múltiple

Voz 3 12:43 de esos indicadores siendo después lo lógicamente

Voz 2 12:46 ves no te ponía nada osea todos los indicadores llegabas al peaje cuando vas a pasar una señorita te dice que te tienes que desvía a la Nacional VI porque ha habido un accidente múltiple osea una bomba no dio un accidente dijo una colisión múltiple claro se dice bueno pues oye esto es que además

Voz 1 13:06 ese momento no estaba nevando ahí seas donde empezó a nevar después pero que a mí por ejemplo que venía tolere hubiese da perfectamente tiempo a pasar el que no sé por qué te dice que ha habido una colisión múltiple sino es verdad porque en ningún momento se ha visto ni nada que haya habido ninguna por qué pasa si lo ves y dices pues oye era verdad pero no era verdad estarían planeando a ver cómo hacer nos metieron ya te digo en una ratonera

Voz 2 13:34 once aquello era una ratonera allí no pasó nada

Voz 1 13:39 pues porque no sé por qué no estaría en el MOMA

Voz 2 13:41 de pasar pero tú imagínate coches atravesados

Voz 1 13:44 en todas direcciones la luz es

Voz 2 13:48 lo es sin poder moverte osea y además que te daba igual que tuve yo es que te venía un coche que iba a dar y te quedabas dentro del coche porque decían que hago

Voz 1 13:56 pues me quedo aquí oye si me dan pues mala suerte o ya fue ya te digo eh o ring líos o no

Voz 2 14:06 pues llegamos domingos sobre las tres y cuatro de la tarde más o menos pudimos llegar porque ya te digo porque claro preguntamos y nos dijeron que sí que a Toledo podíamos venir bien pero digo bueno pero si es que mi coche estaba totalmente digo si es que yo no podemos con mi coche está totalmente tapado por la nieve Salmerón con coche bajo que es uno

Voz 1 14:32 a ver que gracias a eso pude

Voz 2 14:34 para San Rafael porque hubo personas porque eso lo pasamos tres coches para San Rafael en ese momento

Voz 1 14:40 sea como personas de las que estaban detrás que se quedaron un montón de hora más todavía

Voz 2 14:47 yo me arriesgue y conseguí conseguí salir de allí entonces cuando nos dijeron que si salíamos en ese momento bueno ya claro cuando salimos del pueblo que la verdad chica jóvenes de veintitantos años con palas

Voz 1 15:02 sacando toda la nieve que había debajo del coche con un cepillo tirando todo

Voz 2 15:06 o sea de verdad que lo que es

Voz 1 15:09 en San Rafael vamos extraordinario yo no he visto de verdad otra persona es que además totalmente al turista que no recibían nada a cambio que que simplemente estaban ayudando y es que a mí me tengo que sacar el coche de allí un señor mayor porque yo te lo juro que yo es que estaba con un Estado que ni me atrevía salir y entonces claro ya había

Voz 3 15:33 me imagino también El cansancio el mal dormir en las escuelas claro

Voz 1 15:37 después de venir un viaje largo que yo venía de ello

Voz 2 15:41 o sea que no es que venían ir es Salamanca ni de Ávila

Voz 1 15:46 un viaje

Voz 2 15:46 largo y entonces es esto y más que nada ya el estrés pasado

Voz 1 15:50 durante la tarde noche toda la madrugada y hay además es que no dejaba de nevar

Voz 2 15:59 o sea que la cosa era esta que es que no dejaba que seguía nevando seguía nevando oí sin saber cuándo iban a poder salir de allí y luego encima claro también yo tenía el problema añadido de Mi gato que es que salí dos o tres veces incluso de las escuelas a buscar Rato

Voz 1 16:16 pues ese día

Voz 2 16:17 precisamente fue llegar a San Rafael vimos un coche que estaba parado marido se bajó a preguntarle si había algún hotel o algo declaró porque como nos vamos a quedar en la mitad de la carretera si es que era imposible entonces como ya había hecho sus necesidades senil transporte indicó pues miraran lo limpio porque claro y el pobre gato estaba incómodo en ese momento sacó el transporte sale el gatillo para mí que el gato se había vuelto a meter en el coche es que yo le vi meterse en el coche y claro luego ya no te podías que estar allí para la digo va pues Saro cuando apartemos ya lo cojo como ya le había puesto una toalla porque llevaba toallas en el coche digo pues le meto nada que el gato no aparecía ACB que entró Ivor como es muy asustadizo en Trump volvió a salir

Voz 1 17:04 ahora ha aparecido en la en redes sociales lo estaban vamos está puesto lo están apostando en el pueblo pero aún no he tenido noticias

Voz 2 17:14 entonces pues mira yo estoy salimos tres si regresamos todos

Voz 3 17:21 cómo es el gato lo digo por ser unos días buscándola

Voz 2 17:24 esto es un gato común es un gato de pues mira pobre chico estaba abandonado era un bebé pequeñito oí que lo traje a mi casa y era uno más de la familia esa sin amarillito tirando a agita con unas necesita blancos a lo que es un gato normal no es un gato un gato corriente pero nada además se llama Pinotti por si alguien lo ve que si lo además es muy cariñosos saques que es un gato muy cariñoso claro un gato que no ha salido nunca a la calle

Voz 1 17:54 sí hombre

Voz 2 17:56 siempre en casa pues la verdad es que sí y entonces es lo que te comentaba que la verdad es que deciros una cosa es vivirlo otra porque en cada momento tu vida está en riesgo por los golpes que te podían

Voz 1 18:10 que que podía dar otro coche aunque ya

Voz 2 18:12 digo lo de la grúa fue de verdad horrible porque labró desde luego si no llega a dar es que no nos queda aplastados

Voz 3 18:21 Magdalena pues ojalá que que aparezca Ping hizo bueno al menos estar en casa ha pasado no se ha quedado en una anécdota muy desagradable pero al menos nos puede llamar ya desde casa tranquila

Voz 2 18:35 sí sí lo que pasa es que vamos que ya te digo que yo en invierno no vuelva saliste casi porque vamos es de verdad que es horrible

Voz 1 18:47 pero bueno ya mira lo único que eso que quería

Voz 2 18:50 si no me está haciendo mucho darle las gracias a todo el pueblo de San Rafael a soltar de esa la Guardia Civil de Tráfico al aún me a Cruz Roja

Voz 1 19:01 al ciento doce porque claro que les tiene una paliza les llamé no sé cuántas veces ahí

Voz 2 19:07 entonces pues nada darle las gracias a todo el mundo y también si somos un poco realista yo pienso que hay algunas personas en el Gobierno que tenían que que dimitir

Voz 3 19:22 Magdalena pues dicho quedan muchísimas gracias gracias