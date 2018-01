"Cada vez que se produce un avance en materia de igualdad surgen reacciones sociales que lo ponen en duda"

Voz 1727 00:00 las nueve menos veinte las ocho menos veinte en Canarias el único movimiento político estimulante en este comienzo de año que está resultando un poco tristón

Voz 1 00:07 es el movimiento feminista Mujeres de todo el mundo de todas las edades de todas las clases sociales y situación han salido a la calle con distinto motivo en distintas fechas pero todas para decir basta ya se ha dicho tanto Se está diciendo con tanta fuerza y con altavoces tan poderosos por una vez como el de Hollywood que esta ola feminista aspira a ser definitiva fue durante mucho

Voz 2 00:30 eso tiempo las mujeres no han sido escuchadas ni se les ha creído cuando se atrevían a contar su verdad al poder de los hombres pero el tiempo se les ha acabado

Voz 1 00:43 así

Voz 2 00:44 no quiero que todas las niñas que no se estén viendo ahora sepan

Voz 1 00:49 que hay un nuevo día en el horizonte antes nunca más ojalá como decía Oprah Winfrey y ese nuevo tiempo que tiene que llegar

Voz 1727 01:06 no será rápido no sea fácil como comprobamos cada día a las mujeres porque en esto todas somos expertas y como cada vez que el feminismo toma impulso y ahora este impulso es muy fuerte pues surge la reacción disfrazada de mil maneras la última esta semana en forma de tribuna en el diario Le Monde y firmado por un centenar de creadoras muchas de ellas reconocidas anti feministas y cargando contra el movimiento yo también en el que se denuncia el acoso sexual en Hollywood y con qué argumento pues con el argumento increíble de que se pueda confundir acoso con coqueteo cuesta creer que alguien pueda plantear en serio que nadie confunda lo que es el juego de la seducción en el que juegan dos y el acoso que es un abuso de poder en el que sólo juega uno hemos invitado a dos mujeres que trabajan en distintos ámbitos en la igualdad Manices solito presidenta de la Fundación Mujeres buenos días buenos días Pepa Bárbara tardó muy buenos días hola buenos días es doctora en Estudios Inter disciplinarias de género y experta en violencia de género derechos humanos debate improductivo nos dijo Marisa obsoleto cuando les invitamos a un debate improductivo de llamas a este que ha generado este grupo de mujeres francesas

Voz 3 02:14 sin sin productivo porque básicamente lo que hace es desviar la atención de la cuestión de fondo no es decir que cada vez que se ha producido un avance en materia de igualdad tú acabas de decir surgen reacciones sociales que ponen en duda la utilidad de la reivindicación feminista que básicamente hacen una cosa que que que es muy peligrosa yo creo que es poner en duda la palabra de las mujeres que denuncian no que eso es uno de los principales obstáculos que tenemos para que las mujeres estén seguras no porque es lo que se discute es la la utilidad de que las mujeres denuncien cuando son atacadas eso es un argumento un clásico de la oposición al feminismo el desprestigio de feminismo es un argumento clásico que utiliza in it is claro cuando se presentan estos debates como un debate entre mujeres como un debate dentro del feminismo realmente lo que produce es que tenemos que utilizar muchísimo tiempo para a contar que esto no es feminismo para explicar lo evidente que no hay nada más agotador no ibas a absolutamente cansado y absolutamente improductivo

Voz 1727 03:16 el consiguen algo Stars respuestas reaccionarias consiguen penetrar en la sociedad

Voz 4 03:21 bueno yo creo que lo que consiguen es una reacción mayor de movimiento feminista nos encontramos en una cuarta ola en estos momentos estamos dando la como tú decías hace un instante no nos vamos a bajar conocemos muy bien cuáles son las estrategias de la ideología patriarcal de sistema patriarcal y bueno pues la única forma que tenemos para rebatir las es seguir sensibilizando para dejar claro cuál es la línea quienes sin que en ningún caso es borrosa frente a las agresiones sexuales y a todas las violencias que se ejercen hacia las mujeres y acceso

Voz 1727 03:50 los cuerpos Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días Pepa lo hemos invitado a Jabois hoy sobre este tema de de de de las francesas nos decía una feminista francesa la que preguntábamos ayer sobre el el manifiesto decía yo recomiendo a Francia que mira a España que lleva mucho tiempo investigando y que tiene criterio que tiene protocolos para al detectar la violencia machista hacia claro

Voz 1389 04:12 que es tradicionalmente el primer exportador mundial de manifiesto sabemos

Voz 4 04:16 siempre hay algún sea Deferr

Voz 1727 04:18 el mismo de lo que sea no hay algún bastante

Voz 1389 04:21 a grosso en ese en ese manifiesto sobre todo nada más y nada más comenzar a leerlo el contexto que utiliza para salir es decir ante las denuncias que se están produciendo células que están provisiones está producido por violación estamos haciendo porcentajes están pronunciado por acoso están produciendo por amenazas es decir no hay la nueva o la esta esta ola contra el puritanismo que sin que es el puritanismo que no se puede ligar enseñando el pene y pidiéndole a una mujer que te Pastor torpe que es lo que hay de Estados Unidos es decir que estamos estamos en ese nivel que hay que sí que se entiende por puritanismo dicen que sale este comunicado en ese contexto tan peligroso un contexto absolutamente delictivo nun contexto de violaciones en un contexto de denuncias constantes no denuncias por apoya la mano una pierna aprobar un beso que depende del contexto y de su texto el que se produzca denuncias simple y llanamente por violaciones problemas que se han producido y siempre con una condición estas denuncias contra hombres que en su momento tenía muchísimo más poder sobre sus víctimas es decir seguramente haya más acoso son más violaciones son asientos de oración con subalternos au con hombres anónimos es decir pero estamos hablando de hombres con todo el poder el mundo para hacer eso por lo tanto sintiéndose absolutamente impunes estamos hablando de abuso

Voz 1727 05:25 de poder de abuso de poder videojuego que sólo juega uno

Voz 1389 05:28 en la otra parte no quería jugar

Voz 1727 05:30 Jabois buen fin de semana igualmente un beso no ha habido ninguna ola feminista lo decíamos ahora sin sin que se haya desarrollado la conveniente resistencia que es la que ha ido frenando el que fuera la definitiva no a cada ola la resistencia y la reacción frenando la siguiente bueno esta que aspira a ser la definitiva qué retos cien aspira a ser la definitiva porque las casi con la cabeza aspira a ser definitiva que retos inmediatos tiene Marisa solito

Voz 3 05:57 yo yo creo que yo siempre digo que el movimiento feminista está haciendo muy bien su trabajo no porque

Voz 4 06:02 que efectivamente lo que son

Voz 3 06:04 los márgenes de la sensibilización social sigan ampliando cada vez más no de hecho yo creo que somos muchas las mujeres sorprendidas de la respuesta callejera por ejemplo no es decir que ahora mismo las últimas manifestaciones cuando salimos a la calle que es mujeres que tenemos ya cierta edad ya sabes no pues estamos viendo cómo hay muchísimas que estábamos preocupadas porque porque estábamos muy solas

Voz 1727 06:26 que no veíamos jóvenes y sin embargo pues en este mundo

Voz 3 06:28 esto no es así cuando hemos puesto encima de la mesa a reivindicaciones seria sobre los derechos de las mujeres la sociedad ha respondido de una manera muy mayoritaria

Voz 1727 06:36 ustedes ven pero Bárbara es muy joven buena yo te

Voz 4 06:38 con cuarenta y un años pero también soy joven en cualquier caso sí que creo que ahora mismo los retos del feminismo como decía también Marisa en primer lugar es fracturar y desmontar todo este sistema patriarcal que nos que nos acosa menos agrede por supuesto construir un camino un nuevo sistema en donde se garanticen los derechos que se protejan los derechos humanos de las mujeres y en ese sentido sí que a mí me parece importante recalcar que que somos un movimiento fuerte lo que queremos también es que nuestras demandas se conviertan en hechos como decía la sufran listas no di note Words entonces a partir de aquí lo que queremos es que haya políticas públicas exista leyes que protejan y garanticen los derechos humanos de las mujeres

Voz 3 07:16 sí yo tiene cada razón bárbara y en ese sentido quizá el mayor reto no está en el propio movimiento feminista no sino en que las instituciones y las políticas hagan lo que han dicho que iban a hacer y que normalmente no se ha hecho ese yo creo que es el reto que tenemos en este momento y que tiene que ver con la calidad de la intervención pública es decir las instituciones tienen que ser conscientes de que no todo puede estar al albur de la reivindicación de las mujeres sino que hay que tomar partido por esta pelea y que en realidad estamos construyendo una una sociedad mejor por lo tanto estamos hablando de una cuestión que es política y que debía estar en los programas de gobierno

Voz 1727 07:50 que mueve las estructuras de poder en el mundo entero en esta es la resistencia que va a encontrar el movimiento sin sin ninguna duda porque luego hay otro salto es verdad que que la legalidad es la primera las leyes las políticas públicas la intervención pero en España hubo que hacer mucha pedagogía porque cuando se crea la ley de violencia de género parecía con la expectativa que se creo que con la ley Se acababa con la violencia machista no primero la ley pero luego la realidad no hay hay implementarlas para modificar la realidad y eso requiere un salto muy importante bárbara

Voz 4 08:21 bueno el movimiento en ese sentido además es es unos de los principales protagonistas en exigir a los Estados que

Voz 3 08:28 plan sus obligaciones internacionales en el mar

Voz 4 08:30 lo de la prevención de la asistencia de la reparación

Voz 3 08:33 integral a las víctimas y tenemos muy claro

Voz 4 08:35 lo que eso es lo que queremos exigir en cualquier caso que las

Voz 3 08:38 ella se cumplan y que existan recursos especializados para ti

Voz 4 08:41 Sender y para proteger también a todas las víctimas de las diferentes formas de vida

Voz 3 08:44 dije machista si yo la además en relación con manifiestos de estas características de yenes tuviéramos diciéndole de de impulsar que las instituciones hagan lo que tienen que hacer hay que pensar que cada vez que es que la gente famosa gente como plataforma pública da argumentos que haga creíble que las mujeres mienten no en realidad está dificultando la aplicación de esas políticas no porque todas las organizaciones tenemos muchas mujeres que se quejan de que no se las cree en los juzgados por ejemplo muchas personas que ponen en duda la existencia de la brecha salarial etcétera etcétera Esto da argumentos a esos obstáculos contra los que no tenemos que en fin

Voz 1727 09:22 la mía había creer a las mujeres pues a propósito de la violencia sexual hay que decirlo a propósito de la discriminación laboral y hay que decirlo cada vez que abordamos un tema de desigualdad efectiva querer a las mujeres Barberá Tardón Marisa