Entrevista a Rozalén - (12(01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 3 00:00 va a sonar dos veces en diez minutos encanta canta Nos gusta rozar muy buenos días muy buenos días voy a contarlo Pepa Bueno más crudo de la crisis catalana en días muy convulsos periodísticos políticos días donde había mucha inquietud yo llego por la mañana muy pronto si está todo fatal pero ayer ayer me fui al concierto arrozales

Voz 1727 00:38 si no he dormido nada pero Pine llena de energía y Garrido

Voz 3 00:42 por qué me fui al concierto de arroz que nos quiten lo bailao bienvenida muchas gracias yo ese día

Voz 1474 00:48 entre medias sueño que verte

Voz 3 00:50 en cuentas cuantas puertas hay que pintar porque me parece que es cierto lo que decía compartimos yo me sumo la idea de de que el año dos mil diecisiete esa idea de de Pepa Bueno de que el dos mil diecisiete realmente supone algo mucho más importante que no tiene que ver con lo político que no tiene que ver con grandes cambios cinco nuevas fronteras sino con un cambio de percepción con respecto a la figura de la mujer y a todo su entorno cuantas puertas habría que pinta

Voz 1474 01:15 estoy totalmente de acuerdo hay que pintar demasiadas puertas violetas hay y ahora que bueno que que que desperté está esta canción la cantidad de mensajes que me están llegando de gente de mujeres que que han vivido algo parecido no pues pues me hace reconocen verdad

Voz 1727 01:35 ese reconoce no me asusta me asusta

Voz 1474 01:37 pero es verdad que yo creo que no hay mujer que no haya vivido en su piel pues una humillación no por parte del del hombre bueno evidentemente que yo con la edad que tengo aquí en la situación en la que yo vivo ahora pues sé que si yo hubiera vivido en otra época no podría hacer lo que estoy haciendo ahora pero queda tantísimo para hacer cuando cuando encima lo que más claro lo que más me ponen la la tilde de Vega llenas los asesinatos en casa que te que te que te asesinen en casa se que cosa más más tétrica más duro la he por eso por eso hay que hay que moverse que posicionarse no yo me di cuenta canto a la mujer desde hace mucho tiempo pero el tema de decir soy feminista pues claro que sí es como tú no no lo eres no tú no crees en la igualdad y ahora que bueno que también siempre he estudiado mucho sobre esto pero me pues dado a mí cuando me preguntan eres feminista digo no encuentro una razón para no serlo esa tanto de buscar una razón para no ser no pero bueno así es ante igual te te das cuenta de que hay un conflicto ahí con los conceptos no pero bueno el machismo es el que mata no el feminismo ese mismo busca igualdad muy bueno hay que ir educando a la gente ya está no porque yo creo que que estamos lleno de estamos rodeados de gente feminista que aún no lo sabe

Voz 1727 02:51 me interesa también la creadora roza en la Puerta Violeta como aparece aparecen tu vida porque ya vemos qué discurso conciencia tienes feminista pero como aparece la la Puerta Violeta como es el proceso de creación

Voz 1474 03:01 bueno mira sinceramente me hicieron una regresión consciente yo vengo de la psicología yo lo que estuviese psicología y esto va a sonar muy místico pero es que fue así me bueno es estas imágenes se crearon en mi cabeza en un momento en el que bueno yo tenía que que que ver algo no entonces pues luego me di cuenta de de de ciertas cosas de de similitudes de de porque yo veía una niña que esa esa misma niña era yo de cosas que bueno que no estaban bien dentro de mí que tenía que mejorar y que tenía que liberar a ir al final pues mira uno también cuando crea lo hacen pensando en un en de una manera luego pues incluso yo ahora cuando escuchó la canción pues pienso yo en realidad lo que quería decir eran otras cosas no muy así se ha transmitido pudimos

Voz 3 03:51 es que tú lo que estás haciendo es terapia con nosotros

Voz 1474 03:54 yo cuando creo hago terapia personal eso lo primero ir como a mí me funciona porque me libera me yo saco muchas cosas que que no me gustan y que y que tengo que mejorar las las saco en las canciones pues eso eso sirve la gente porque son lo que te sirve a ti al final es lo que les sirve al resto porque son

Voz 1727 04:11 es la misma cosa porque es verdad hay una cosa que ha dicho que me encanta Toni siempre de los creadores cuando dicen que su criatura tiene vida propia al poco de crearla no dices igual hubiera dicho otras cosas pero la criatura había nacido ya tenía vida propia y casi no podía intervenir no exactamente

Voz 1474 04:29 pero si eran como imágenes de deliberación lo que me venía

Voz 1727 04:31 el rato a la cabeza del eso la la la vela clave un barco no es así cuando cuando lo lo lanzan Salman era como

Voz 1474 04:39 esto es lo que yo quise sentir no queremos atravesarlo

Voz 1727 04:42 nunca jamás ninguna puerta de intimidad que no quiere un invitado invitada este problema pero este año que ha sido muy liberador para muchas mujeres a raíz del movimiento yo también ha sido liberador porque consiste en decir en primera persona a mi me pasó y le han preguntado a ti te pasó

Voz 1474 05:00 sí me han preguntado claro que sí de la tengo claro es lo que te digo yo que no hay no hay mujer que no haya vivido cierta humillación yo yo además por un lado me siendo siendo cantautora que soy mujer entre hombres casi todo me siento muy respetada de verdad que que mis compañeros me tratan de maravilla tal pero pero sí que en cuanto empecé a estar expuesta yo notaba que a mi se me exige mucho más por ser mujer no es por ejemplo el bueno el aspecto físico no

Voz 1727 05:28 la tiranía de la imagen exacto había gente que era

Voz 1474 05:30 como uy esta niña es normal y corriente no es un pívot lazo y está está ahí no que pasa esto es raro

Voz 3 05:36 bueno eso hay matices se lea

Voz 1474 05:40 no bueno al menos hay gente que que que puede qué opinaba no al menos por ser mujer ya ya opinan sobre el tu aspecto físico porque siempre hay un componente sexual hay que al hombre no se le exige eso de primeras y luego bueno pues si yo en mi en mi vida personal pues claro claro

Voz 3 05:57 en el exorcismo Pepa que hace rezar en el último disco es va mucho más allá de lo íntimo y personal llega también al al a lo musical porque libera muchos por ejemplo que creían que el reggaeton era una cosa terrible va la machista y fea y zafia pues pues no

Voz 4 06:17 sí

Voz 3 06:19 me

Voz 4 06:21 buen reventón

Voz 3 06:22 es la salsa que el reggaeton es la música latina de mayor impacto la historia no es la salsa ni flamenco donde hay una comunidad latina representativa en cualquier lugar del mundo ha triunfado y nunca consiguió ningún otro género ni la bachata ni los no es también el folclore solamente el reggaeton consiguió penetrar tan profundamente a la sociedad

Voz 1474 06:41 claro es que el reggaeton es un ritmo básico primario que éste existe desde hace mucho tiempo y es verdad yo tengo un conflictos

Voz 3 06:48 yo creo básico primario también aplicó a las letras mucho

Voz 1474 06:50 claro yo cuando cuando hice la canción de girasoles milita rica no suena a reggaetón claro luego en la producción pues me os aún momento de por qué no redentor yo de primeras entré allí dije ay Dios mío que esto suena a reggaetón no no quiero yo eso luego era por qué no por por qué no porque el reventón tiene que ser de de la gente que tienen esas letras machista porque no cojo yo mi letra qué dice otras cosas Le pongo hay que un reggaeton híper porque yo quiero

Voz 1727 07:18 no tuvo frutas haciendo lo que más te lo pasas bien cantando y me lo que quiere es que sea tu canción hasta ahora no

Voz 1474 07:25 si bueno fue el primer Single yo ya sabía también cuando cuando lo lanzamos digo me va a caer alguna alguna me cayó claro pero la mayoría de la gente no cuando yo le decía pero porque él no porque no porque no el reggaeton porque tiene que ser de ellos no

Voz 3 07:39 Nuestra estás dejando muchos titulares tenemos que hacer una pequeña pausa para mimos por el momento el titular de la entrevista es porque quiero

Voz 1727 07:51 no

Voz 3 07:51 ha sacado de contexto también de eso atribuido a otro en otro entorno en fin lo vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos por si uno puede pelear porque quiere él

Voz 1727 08:02 de este vienes hacen los titulares de las ocho por favor

Voz 3 08:05 es que buena idea hacemos una pequeña siguen ustedes y luchando Hoy por hoy con Toni Garrido va bueno y con Rosales

Voz 5 08:19 ah

Voz 1474 08:22 los faros dilatada clave

Voz 5 08:25 con encontrada

Voz 3 08:28 en el fondo si queremos hacer justicia vamos a hacer honor a la verdad una creadora pero en el fondo deberíamos por ejemplo situará tu abuela como creadora de aquí hay que ponerla a cada uno lo suyo cuenta esas rozar encantado

Voz 1474 08:42 pues bueno mi abuela es gran protagonista de este disco sobre todo porque bueno hay tres historias que que son la historia de de mi familia en su historia in yo tengo la suerte de eso de tener una pedazo de mujer mil mi familia yo digo es que es matriarcal claro porque todo gira en torno a ella es de las personas más sabias que que que tenía delante y encima pues la la tengo en casa ya desde desde niña siempre me ha me ha explicado todo de una manera brutal es una transmisora de la información genial y inmueble mucho las manos tiene muchas historias potentes y entonces elegido tres eh porque tiene muchas más que que también se han puesto un poco delante a mí en estos dos años y que me ha apetecido contarlo porque también ella está en esa edad no tiene ochenta y siete ochenta y ocho años está ya en en ese momento punki y en el que todo lo que piensa lo de suelta por la boca es fascinante lo que aprendo lo que aprendo de ella y como me conozco yo cuando me pongo

Voz 3 09:41 volvió a fumar a los ochenta Pepa los ochenta

Voz 1727 09:44 cabal un chaval en aquel concierto al que te referías vimos Un vídeo de una conversación suya con ella si hay hay cinco homínido documento

Voz 1474 09:51 danés porque antes de sacar el disco pues yo quería hablar o sea que mi abuela fuera que en contar a esas historias no es también hablábamos de feminismo con ella que me es muy gracioso ver pues a mi abuela a

Voz 1727 10:02 con una naturalidad la huelga hablando de cualquier tema que le planteas no con una naturalidad tan agradecida creído una sabiduría popular enorme no sí

Voz 1474 10:11 entonces pues eso hablábamos de eso hablábamos de de su hermano que es es nuestro desaparecido de la Guerra Civil española que encima empecé a escribir la canción y hace un año en contra la fosa común dónde está en Arganda del Rey entonces bueno cómo no voy a contar yo eso cómo no lo voy a contar después de de de vivir en casa por lo que ha supuesto que luego bueno mi mi mis padres tienen unas historieta ve muy potente yo soy hija de sacerdote secularizado mi padre fue sacerdote diez años cuando lo enviaron al pueblo de mi madre se enamoraron y todo eso pues mi abuela que es súper católica también pues lo tuvo que sufrir y luchar

Voz 3 10:48 que a mi me gusta mucho es decir se sale así que esta es la abuela de Rosales

Voz 6 10:56 en aquellos tiempos la mujer queda en su casa da Barré todo lo que yo hacía de abordar pero no fueras a ningún sitio sin un habido saberlo sí sin embargo no son después tenía en libertad

Voz 3 11:11 esta es la historia

Voz 7 11:29 Korac

Voz 3 11:36 Intel te hace pasar por España pasa es el desgarro de alegría que es paradójicamente lo que ha vivido este país este país pasó del desgarro alegría quizás en un periodo de entre medias Nancy pasamos de la de la de de la dictadura más dura una democracia sin haber siquiera pensado entremedias que es lo que estaba ocurriendo

Voz 1474 11:55 pero aquella alegría porque yo encuentro donde está si no no sé si hubiera habido esa alegría esta canción la empecé a hacer cuando encontré la fosa fue cuando pueda terminarla con este final feliz y trajimos a mi abuela que ella ya no sale casi de de Le Tour pero ella claro decía antes de morir yo me voy a donde están mi hermana llevarle una flor estuvimos dos horas en en esa fosa que están el cementerio antiguo de Arganda del Rey yo pocas veces he visto tan feliz a mi abuela

Voz 1727 12:26 cerrando la herida no Ferrando Ferrando en ese sentido Randolph pero desde luego figurando sí sí te cura Nélida porque

Voz 1474 12:32 eh porque ella ha vivido ochenta años sin saber nada nada absolutamente nada no se supo casi nada de la muerte nada del paradero entonces ella pues ya todos están muertos mi bisabuela los hermanos ella es la única que ha podido decir mina pues están un cementerio no está en una cuneta además

Voz 1727 12:48 era de la de la quinta del biberón la historia ahí es la de matices dieciocho años no

Voz 1474 12:53 sí fue el único que no regresó al pueblo de me ese pelotón que alguien lo mataron unos meses antes de que acabara la guerra bueno pues en mi casa claro eso ha sido un dolor permanente no yo aunque yo no lo viví eso pero mi abuela yo desde niña pues he escuchado siempre el dónde estará mi hermano no o esa frase matador ha de la canción que cada vez que canto me rompo canallas me lo han matado porque esa esa frase es es que las recuerda al pueblo porque es un pueblo pequeño

Voz 1727 13:22 cuando rompes que decía Toni cuando rompes con alegría hay edita en ninguna parte de homenaje porque cantaba no sí sí he cantado encantaba

Voz 3 13:30 además en esa familia acá hasta es la madre derrotarle encantando

Voz 8 13:36 eh

Voz 9 13:39 lo describe como lo desayuno de médico de Familia ingente cantar

Voz 3 13:43 todo mi madre la verdadera

Voz 1727 13:45 esta de mi casa es bueno bueno canta que te mueres mira si pero todo negro

Voz 1474 13:52 que afina como nadie ya sabes que escribió en su

Voz 1727 13:54 cuenta de Twitter estos días Felipe Benítez Reyes dice la canción derrocarle para la que escribí la letra es la historia de amor de tus padres exacto lleva más de cuatrocientos mil reproducciones en Youtube y casi trescientas miden en Spotify nunca unos versos míos habían llegado a tanta gente Felipe es uno de mis escritores favoritos

Voz 1474 14:15 tengo la suerte de que sea mi amigo y los carnavales de Cádiz del año les dije Felipe yo yo quiero cuenta la historia bis padres yo no sé existe a la altura de describir algo así le conté por encima la historia me escribió en una mañana un letón que yo alucinaba igual cuando se es la historia que más me ha costado a contar porque mis padres pues tenían un poco el miedo de devolver a a a sacar pues ese tema que con lema

Voz 1727 14:42 cuéntalo cuenta historia

Voz 1474 14:44 es que eso es pues pues hace diez años entonces pues cuando es enamoraron porque era era sacerdote de vocación lo es no porque eso es

Voz 1727 14:52 yo hice lo para

Voz 1474 14:54 claro fatal porque las bueno el qué dirán las críticas que tuvieron y luego porque querían casarse por la Iglesia entonces hasta que pudieron casarse por la Iglesia pues bueno pues tuvieron que que sufrir mucho tanto que casi no me han hablado de ese tema no es como un tabú en casa

Voz 1727 15:09 pero tuvieron premio contigo eh claro

Voz 1474 15:12 no yo con este disco he dicho aquí hay que sacar toda la luz porque cuando uno habla de las cosas es cuando se están las los traumas lo que hacen es enquistarse y se pudre y hay que amputar

Voz 3 15:23 con las cosas con menos argumento hicieron el pájaro espino así que todo aquel creador que esté escuchando por favor hay una historia ahí

Voz 1474 15:31 pero eso es muy poco les tengo que sacar buenas avezado

Voz 3 15:35 bueno la música pues no tiene complejos ni tiene límites no los tiene pues le canta a la manera de Violeta Parra autoras

Voz 5 15:50 es como descifrar si sin ser sabio compete

Voz 3 15:56 a México con un aire de ranchera

Voz 5 16:06 mira te mi foto escribís que al instante

Voz 10 16:09 quién es la mirada triste la risa forzada y tu cliente año

Voz 3 16:14 tras su camino como un hay límite

Voz 4 16:19 pero luego esto

Voz 3 16:24 lo eso es una cosa nuestra veremos encontrado un aire reconocible escuchen este fragmento pequeño

Voz 4 16:34 eso no no no tengan fuertes también Silvia Pérez Cruz

Voz 10 16:49 qué pasa eso

Voz 1727 16:52 hombre es que la alambrada no es ha marcado mucho a todos Silvia sé que está ahí versionando la alambrada yo entonces abre copiado atentado fallido pacto fallido

Voz 3 17:03 bueno nos hemos dado cuenta de algo interesante todos tus discos terminan con puntos suspensivos con derecho a quién me ha visto este último cuando el río suena todo se suspensivos imaginamos que deben significar algo Patti

Voz 1474 17:17 sí es que yo soy mucho de de puntos suspensivos porque para mí es evidente lo que viene después los silencios esos que son tan importantes por la expresividad no por la entonación cuando el río suena ya no hace falta de hacinaban ya si cada uno pues también lo termina como puso

Voz 3 17:36 precisamente de eso lo siguiente porque queremos jugar contigo a dejar puntos suspensivos que tu completa vamos a hacerlo con además la actualidad a veces es un poco intensa ahí

Voz 1727 17:46 entiendo

Voz 3 17:47 vamos a sí contiguo a la podemos convertir en algo distinto

Voz 1474 17:49 es psicológico lo sabes no

Voz 3 17:51 pues a eso vamos gratis además por la mañana viernes nosotros vamos a poner frases tú tú las completo termina vale venga va la primera

Voz 11 18:00 cuanto peor mejor para todos

Voz 3 18:03 en cuanto peor para todos mejor

Voz 11 18:05 Ford para mí el suyo beneficio

Voz 3 18:08 es impresionante beneficio propio tuyo

Voz 1727 18:13 yo no sé si pierde me pierdo

Voz 3 18:15 qué político dijo beneficios políticos

Voz 9 18:18 el primero eh

Voz 12 18:20 España es una gran nación y los españoles

Voz 4 18:26 mucho

Voz 13 18:27 españoles correcta perdón pero es el vecino el que elige al alcance el alcalde el que quiere que sean los vecinos el acalde correcto correcto

Voz 1727 18:41 con él es fácil hay que repetir me da la primera

Voz 3 18:46 la mañana de Talavera

Voz 4 18:51 esta menor o dicho de otra manera es cosa

Voz 3 18:56 es la última

Voz 1727 19:00 somos todos tenemos

Voz 1474 19:03 hay era tenemos pues persona dijo que algo así somos centímetro pero

Voz 3 19:07 en seres humanos personas os seres humanos

Voz 1727 19:10 sí pero que joya en porcentaje de acierto es muy elevado

Voz 3 19:14 qué parte de tu música te quería ti misma para evadirse de la realidad hemos pasado tiempos intensos y muy convulsos y ahora parece que está un poco más tranquilo pero espérate que parte de música te sirve como para evadirse de todo lo que ves alrededor que no

Voz 1727 19:28 yo escucho muchísima música y muy diferente es verdad que no tengo prejuicios para nada hay me gusta mucho el hip hop me gusta el flamenco me gusta lo que más escucho es canción de autor evidentemente pero escucho de todo punk también mucho rock tiene mucha alegría roza la enmienda que toca temas es duro si en sus canciones e intensos que decimos nosotros tienen mucha alegría y mucha energía y eso eso transforma la dureza en otra cosa siempre hay que acabar con algo positivo que lo negativo siempre también desembocan una enseñanza así que hablo la psicóloga

Voz 3 20:05 el hablan de cosas positivas mañana rezar en va a estar en Badajoz encierra Teba y la de mis padres y ocho en Santa Cruz de Tenerife Lanzarote el XX otra vez en Tenerife La Palma hasta una especie de canario en unos cuantos días tratan muy bien hay en consulten ustedes las fechas en su web si pedimos que se hace es camiseta de gira tipo Metallica hay ten tenemos y con mensajes muy guacho pues mucho

Voz 1474 20:33 a la Puerta Violeta sí

Voz 3 20:35 el adjudicada el Nazareno un verdadero placer placer

Voz 1474 20:40 es mío mi millones de gracias porque me hacía mucha ilusión esta entrevista

Voz 3 20:46 yo creo que no habrá que descansar un poco

Voz 1727 20:51 la FIA Garrido un beso enorme María Cruz

Voz 3 20:54 ya bueno muchísimas gracias a encontramos el próximo lunes rezar la siga seguimos en hoy

Voz 14 20:58 es más válida cambiará de todo es por Blanco

Voz 15 21:13 me

Voz 14 21:15 al

Voz 16 21:28 ah

Voz 1 21:30 sí