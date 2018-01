The Rock, Christopher Lambert y ChiChi Worker

Voz 1 00:00 quieres hacer falsa inicio si no

Voz 0169 00:03 no porque no tengo tengo algo pero no lo suficientemente de entidad

Voz 1 00:09 sabes que no se pueda decir luego en el programa gracias por preguntar eh yo que sé ya que estamos ayudando es mejor que la semana pasada si has pasado con la semana bien me comió un bocadillo sí

Voz 2 00:23 en todas las semanas poder igual te desmaya no lo que hace es un ayuno muy heavy el Ramadán

Voz 3 00:36 Ramadán de Indonesia eh eh pero que a la pregunta de ahí falso inicio te digo

Voz 1 00:43 no

Voz 7 01:01 muchas gracias gracias a todos

Voz 8 01:05 gracias

Voz 9 01:08 hola muchas gracias bienvenidos al nadie sabe nada de aquí estamos una semana más con la improvisación por Van der una bandera que pone pabellón realización muy grande pero como de una pica de Flandes porque llamaban picas sabes porque es como una lanzan como para picar a un toro ya que incómodo también allá

Voz 3 01:35 los a Flandes lleváis las picas yo

Voz 9 01:39 bueno pues esa pica se llama improvisación que Ana no no no que no la aplica mira tío

Voz 2 01:50 no te queda un poco así no estoy de humor que están vaya hombre estoy de piojos a tú yo no hombre chiquillos avisa hombre eh confío ojo me pica todo lo que pasa que tengo ante los piojos era de de de pie y de pobre Tony ahora hasta la élite económica intelectual

Voz 3 02:19 que es como si yo no recuerdo tanto este Ojo de pequeños sí sí sí que animales como has sobrevivido a la a la falta de higiene sea preparado el para eso ha dicho hacía como que ha sobrevivido a la falta de higiene coño pues cuando era el hábitat habitual del piojo ha sobre como tú decías ha seguido el pie Mohannad estuvieran aquí aquellas dos chica

Voz 2 02:38 has de la semana pasada sabían tanto de higiene las limpias limpias declive

Voz 3 02:46 nombre que el Piojo hay Carmen encontró su cénit las añora con la con la inmundicia el Piojo vale teóricamente como una gamba eh

Voz 2 02:57 son como camarones

Voz 3 03:00 qué me estás diciendo microscópicos ah vale vale microscópicos nota microscópicos que el que me estás diciendo que le puedes quitar la cabeza Un piojo hecho Parla

Voz 2 03:10 la él acababa en la cabeza donde está lo mejor de toda la sangre

Voz 3 03:16 tiene fósforo no derriba yo

Voz 2 03:18 tienes que comen mucho para ganarte ya

Voz 3 03:21 bueno pues es que es verdad es verdad ahí siguen pues mira ya que hablas de niños de dolencias de de cuyos Espasa tu hija tenía una eh pero que tienes bruja Bates bueno a mí lo que me tiene admirado y muchos pelos tiene mucho pelo pero tiene el pelo de varios menos sí sí sí sería un poco se claro claro bueno pues no descarta suerte

Voz 0169 03:41 pero sabes qué pasa que yo admiro a en este caso a la a mi pareja

Voz 3 03:46 qué puede verlo si ha dicho

Voz 2 03:51 que no te sale igual medio bien entrado si tanta eso el vivo lo digo a ella llevo muchos años intentando colocar este tipo de chistes dentro de de sus relaciones sí sí sí que te diste por otro lado que te salga por fin después de haber aprendido como yo lo hacía con la tuya no quiero ese diálogo no te digo una cosa tuve claro

Voz 3 04:32 lejos

Voz 2 04:34 lo pregunto en veo tus Piojo hallado añade Andrés

Voz 3 04:39 no de verdad tú los ves sí sí sí o lo dices porque no no no no bueno yo yo estoy metido

Voz 10 04:44 pasa en la librera

Voz 3 04:46 yo paso pues ahí ahí hay objetos si yo no lo veo es verdad que claro que tampoco me meto menos culpa

Voz 2 04:53 eh tengo llevo gafas por algo ya pero

Voz 0169 04:57 también Kfar me permiten con graduación tú ya sabes

Voz 2 05:01 si das dejó funcionan las gafas pues ya

Voz 0169 05:03 a que lo te yo espero hacerme la revisión procedimientos super amable qué tal amable en serio quiere decirlo porque normalmente vas a siete si te ponen la que gafas

Voz 3 05:12 dedica allí donde fue Se puede decir Madrid en Madrid donde donde esta semana voy a decir la marca la voy a decir la marca un juego góticas

Voz 11 05:20 no Chinchina

Voz 3 05:22 sólo sé que no es Chinchina

Voz 0169 05:24 en Chinchina es un modelo que tiene en los llame Alem si el único porque hay gente que lo ve por acaricia ya son tan Chinchero si no que dejó a Pavarotti quedaban Tutto ese eh que no que no he pues estuve en Chinchina hace una cosa de el programa y eso muy amable muy amable eh qué qué bien trataba al cliente que bien tío pasa aquí por favor que te vamos a ese comercio en Madrid como ya pero en la calle en una calle de Madrid el seis en una calle sí sí sí sí

Voz 3 05:54 pero lo tenían en un en un palomar digo yo y lo han bajado a la calle lo que yo te digo mira de lo que yo te digo es vivimos el velocidad

Voz 10 06:03 la que cuando algo no te gusta de un comercio primero que hace es es en redes sociales y estas mierda se se se dice este tío de aquí es un desgraciado se come mal no vayáis yo digo invirtiéramos esto

Voz 3 06:16 Violeta digamos este comercio es un tío muy

Voz 10 06:18 hable vayan nadie bueno no sé en qué calle estaba quiero que se llene de gente

Voz 3 06:23 bueno su se convierta en un infierno laboral

Voz 2 06:26 también tengo que lo hago

Voz 0169 06:29 también te digo que estamos haciendo una una una mención muy por encima esto no es una mención publicita

Voz 3 06:34 no no lo me importa que según la la la

Voz 2 06:37 la empresa ya

Voz 3 06:40 igual que secundó la semana que viene que me tienen que dar las gafas que decidió hablo de la persona de la persona a persona esta persona esa amabilidad te que ser recompensa persona yo cuando me abrazo

Voz 1 06:51 eh

Voz 3 06:52 decir le dio un beso en el cuello que mucha confianza en sí porque sabe dijese al gracias gracias consigamos no se ha pues no te no es lo que no

Voz 1 07:04 pero me me sentó en aquel momento que ya por vivido es cansino porque llevo gafas de los tres años amigo hace tres años bueno sabemos llevar las medio siglo puesto es decir los cilindro

Voz 2 07:16 eh

Voz 1 07:17 como me ha dolido medio siglo con la gráfica ya entonces tú no te puedes calcular ni yo las revisiones que me echen

Voz 10 07:24 no pensó nunca no quedarte pero si os queda la cara rara los que tenéis es verdad contó el respeto a los miopes que operan de repente el la cara que es como a veces acaba de levantar siempre Berto dejó esto

Voz 2 07:40 no puedo operarme pues no pero

Voz 10 07:47 hay que no puedo operar

Voz 2 07:50 digo una vez un médico

Voz 1 07:55 para operarme porque ya había visto eso de que con el láser con te dejas

Voz 3 08:03 el a ojalá sí

Voz 1 08:05 fui a una clínica muy buena Barcelona llegó la venía a ver si me puedo pero repitió me miro prueba con el de Madrid cierto pero no el tío me hizo la revisión se fue con su bata luego volvió

Voz 10 08:17 olía a tabaco voy a fumar había fumado

Voz 3 08:21 dice tenía los dedos amarillos no dice

Voz 1 08:25 a usted se puede operar usted no se puede operar no yo dice pero es que no puedo o no quiere usted bien a lo mejor es este un gandul Periodismo periodismo Periodismo y el tío dijo no tiene usted una profundidad de córner baja yo no lo te quedas con que jarro de agua fría

Voz 0169 08:47 había que tenías podías bucear en tu córnea digo pero yo no quiero profundidad quiero agudeza dice ya con cambiando el tono como diciendo vaya gilipollas me han tocado y es que no le pueda operar porque depende de la profundidad que tienes te van quitando

Voz 3 09:03 muchas elogios son lo en chicas como tú sabes cosas del ojo a mitad de usuario a veces has hablado de eso y entonces a través de las lonchas es nuevo para mí lonchas de ojo te lo digo muy así por encima hacen con ellas cuando te las quitas no se la ponen los perros puede comprar

Voz 1 09:24 si hay alguien que está hoy hay una experta

Voz 3 09:27 ellos pero antes déjame día vamos a vamos dejando

Voz 1 09:29 cree que me regodeen mi tristeza aceras poniendo los pelos que ven en blanco y negro y en color

Voz 3 09:35 no en serio me dijo no no puedo yo

Voz 0169 09:38 yo yo yo la tristeza mi cara

Voz 1 09:42 eh yo sin gafas que todavía es temas triste ya sin vida

Voz 3 09:50 si tiene una marca del de las gafas en la llega al hueso ya vigílate cincuenta años es es de la austríaca

Voz 1 09:56 médico

Voz 3 09:58 no se puede operar yo le dije vale vale

Voz 1 10:00 vale vale me me hizo una cosa para explorar menos mucho no te lo ha contado para explorar ya iremos

Voz 2 10:08 aquí es que estamos Agus

Voz 1 10:10 esto ahora para explorar irme el ojo me tiró un líquido dilapidador de ojos

Voz 10 10:16 sí que se te queda como si volviera de de

Voz 3 10:18 no me dice lo siguió adelante exacto y me dice el tipo

Voz 0169 10:22 el opio esto es un espacio cerrado claros una clínica en habitaciones no trabajan al aire libre Siglo XXI y entonces me dice a porque no le importó

Voz 1 10:33 cercenar mi futuro no le importó no se puede operar y yo

Voz 0169 10:40 dice salir cuidado un tenga usted cuidado porque el sol de la calle igual le molesta un poco Ivo vale vale adiós adiós me voy al Parking salgo del párking bueno y sabes cuando dicen que alguien muere

Voz 1 10:54 ve la luz pues tiene que ser exactamente eso entró hay que si me entró

Voz 7 11:02 osea

Voz 12 11:05 la luz un rebote lumínico de

Voz 1 11:07 introducir herido ganadero Juanjo

Voz 3 11:11 bueno que tuve que parar Felipe ya el de atrás fans la gente tan amable y al que no le dio no no Canobbio no que veo demasiado

Voz 2 11:20 la

Voz 3 11:21 les decía que no se lo pasé un poco mal me pone un poquito

Voz 0169 11:26 de yo yo porque digestión de voy así y cuánto durará esto pero ya sabes que yo soy un inconformista y fui a otro médico muy bien una y otra vez tristes

Voz 2 11:38 ese médico no fumaba

Voz 0169 11:40 porque no se fue de la habitación en ningún momento y me miro

Voz 1 11:45 y me dijo

Voz 2 11:48 qué pausa moda hasta pausas en mi White House muy guay

Voz 3 11:56 el hecho Miguel Noguera gira pero no trabajar y dejó una pausa no he dicho infinitivo eh

Voz 1 12:03 me dice mira a los ojos

Voz 0169 12:05 esa vez me puse las gafas pero yo quiero ver a la con quién habla

Voz 3 12:09 me dice no se puede ópera no hubo golpes yo que pensé sean llama esto es que los socialistas tienen un chat un chat con treinta mil tío Buenafuente se creo que veremos en un chat que se llama un poco la vida igual

Voz 2 12:29 sí

Voz 3 12:29 ah y el iconos un ojo igual hiciste un chiste un día que les molestó la gente muy rencorosa con eso ya yo qué sé

Voz 0169 12:36 y por lo que pues ahora ya cuando me miraba al espejo no veo no veo ojos veo poca profundidad sólo pelota de tenis veo una pelota de tenis pero viaja ya a Boya

Voz 2 12:46 sabes cuál la tuya me dijo uno oye

Voz 0169 12:49 todo eso contarte lo de hace lucro

Voz 10 12:52 ya ya pero es igual yo el otro día vino una quién de un gremio no me acuerdo quién era y me dice oye dile al Andreu que no gustó nada cuando se metió con Ile corté a medio ofrece digo dímelo tú

Voz 3 13:05 como digo hombre claro yo dice amigo me está contando sería uno colista que te ha dicho al Andrea ya ya ya bueno bastante problema tiene lo dije que no me puedo

Voz 10 13:14 en operar

Voz 0169 13:16 que está el pobre que si eso es así

Voz 3 13:18 yo era pues los rincones por ser justo

Voz 0169 13:21 José en Chile apeló el amable me acuso llámale chicha feliz a Chicho dice

Voz 3 13:26 si no la chicha eh era un amigo de Chechenia

Voz 0169 13:28 o era un trabajador de Chi Chi Chi chi chi chi Walqa eh nada entonces actitud Walker me en una habitación domino al flema

Voz 2 13:36 no no a ve por favor ha empezó como un elogio no acabara

Voz 0169 13:41 aquí nada entonces muy amable porque ya es

Voz 1 13:44 implica a eso de las Ghazi ya ir me felicitaba por las letras que iba viendo

Voz 3 13:49 qué bonito eso está bien porque normalmente

Voz 1 13:51 ponen que ves ahí que ves Itu una de

Voz 3 13:55 está muy bien Andreu

Voz 2 13:58 muy bien hacía algo muy muy Inter

Voz 0169 14:00 es ante también un poco de trata infantil yo quiero agradecer

Voz 1 14:04 me dijo muy bien lo ves es muy bien me felicitaba pero vamos a probar un poquito más y me ponía otra otra otra otra cosa y yo decía dice a que a lo mejor lo ves bien lo otro eh eh

Voz 2 14:20 Catón pero

Voz 0169 14:23 a lo mejor lo ves mejor yo decía pues

Voz 14 14:25 sí muy bien cómo

Voz 3 14:28 como si hubiera sido yo el que generaba que ya ya es que total que salí con las gafas que parecía dos botellas de champán pero convenció de que vaya mejor es lo lo hacen en en Chichén pues un aplauso para él un aplauso para

Voz 15 14:44 sí sí

Voz 16 14:51 nadie sabe nada en la SER vamos a estar aquí hasta las

Voz 17 14:54 dos depende depende si usted

Voz 10 14:57 mucha agravado pues a la hora que usted quiera vamos hasta las dos hoy vamos a estaban los la semana pasada habíamos cambiado si fuimos hacia atrás y hacia delante ante una persona que ha levantado la mano cuando estaba explicando estás en plena Narración

Voz 1 15:12 de Chi de de Chilches tenemos sacando te Abbás Cristina hola adelante Christian

Voz 11 15:19 nada que yo quería comentar la Andreu que para que te aclare de que en vez de corta lonchas la córnea carga harías integral

Voz 1 15:27 claro bien

Voz 11 15:30 la como un pan con una tapa por ahí quitas la amiga como es invitar a su amiga pero quitas material de la córnea y luego la vuelves a cerrar claro si no tienes mucha profundidad pues hay poca amiga que sacar tú no eres apto

Voz 2 15:44 es como te has quedado

Voz 7 15:47 como bien gracias

Voz 2 15:49 he aquí a hablar de todo genital informa de que que de verdad a la gente normal tiene un panecillos yo tengo una gallego momento Cristina tú te dedicas a estos claro mira pues pues bueno eres oculista

Voz 11 16:09 yo sí yo sí automotriz está como él mismo tío que a la revisión tuvo más simpática

Voz 2 16:14 que Chicho

Voz 15 16:21 no te metas con Txiki e ella es Michi no

Voz 1 16:25 ella no esto ella es nuestro no amiga de hoy oye tomemos podría admira la profundidad

Voz 3 16:31 no sólo aquí aquí sin máquinas dime

Voz 2 16:34 verdad

Voz 3 16:35 allí Nate Mc Donalds ha donde a muchas gracias ha quedado perfectamente explicado

Voz 0169 16:42 ahí ha subsanado Mi tontería no pero oye no hay una cosa que es la miopía que sí que te te haré rascar un poquito no veinte

Voz 3 16:50 claro que se ha dicho las lanchas se defiende como gato panza arriba a mí me lo contó

Voz 11 16:56 eso es que antes eso es lo lo anterior es decir antes antes bastantes cortaban la córnea

Voz 1 17:04 si gana como antes

Voz 11 17:07 han abierto han visto que el mejor abrir la tapa

Voz 3 17:10 ah vale vale pues al muy bien los dos te llevas vale te digo una cosa yo no me quiero quitar

Voz 2 17:17 a mí no me habla en la tapa de verdad mira programas lo mismo que me doy con el el la

Voz 1 17:38 el azar ha querido que Raúl Sánchez de Guipúzcoa guipuzcoanos diga en la caja el medicamento pone mantener fuera de la vista de los niños mi hija tiene conjuntivitis qué hago vaya si a la la la cereza

Voz 19 17:54 la al lado paquete visual que mostró con las

Voz 10 17:56 venga bueno vamos a ver Víctor desde Madrid es hoy lo único que ve innecesario planchado el pijama no no no no no enserio ese camino nos lleva al desastre vale para que planchar el pijama ha vas a arrugar para que hacer la cama sílabas a deshacer para que comercio voy

Voz 1 18:14 pagar ya mira hoy antes de venir aquí he ido a una tienda de ropa pedido a ver si tenían pijamas y me he dicho no tenemos ropa cómoda y tú que Chupa Chups no pero hay una categoría la ropa cómoda es la como de ir por casa y luego la ultra como

Voz 10 18:33 es el pijama ya sabéis que ellos un nuevo trabajo ya yo voy por casa igual que voy con la calle

Voz 3 18:38 ha vestido afeitado todo yo me levanto por la mañana me vino

Voz 10 18:41 tome afecto y aquí me quedo así en casa porque yo no yo por junto a muchas veces mi mujer yo noto que que esté casaba conmigo no implica que tenga que ver me hecho unos zorros yo necesito pos producción yo soy un tío

Voz 3 18:56 yo entiendo que hay que ayudarle a quererme que ayudarme

Voz 10 19:03 arte es cuando sale Brad Pitt que salía con barba de cuatro días sucio oí todas las mujeres queda yo voy con cuatro días la gente me pregunta si es que me han hecho en casa me encuentro bien a ver si me tienen que ingresar pues hay que cuidarlo es verdad tú tendrías que hacer lo mismo

Voz 2 19:24 bueno el caso es en pijama bueno ya ve esto Carlos Vela

Voz 3 19:29 de Zaragoza los culturista sonó la cultura lo que el twerking a la ferretería

Voz 1 19:34 eh

Voz 7 19:35 no

Voz 2 19:39 Rebeca de Badajoz de nuestros abuelos bailan

Voz 10 19:41 novena del pueblo la música que escuchaba en cuando eran jóvenes cuando los jóvenes de ahora sean mayores bailarán a ritmo de pit bull en la verbena

Voz 20 19:52 porque yo también me

Voz 10 19:55 fascinó me repugna a la vez lo vi lo mismo me resulta fascinante y luego Bielsa

Voz 3 20:01 Rumanía humedad con el traje ahí el culo de ya

Voz 10 20:06 qué harías si te lo esconde como muy lascivo pero a la vez me Filippo digo qué presencia tiene lo has visto en persona yo pude de que ese pequeño como Un perro sentado

Voz 3 20:19 todo eso es para disimular eso no bueno Mónica de Vizcaya por en todas las casas el armario más sucios donde se guardan los productos de limpieza hombre claro no lo vas a poner en tu habitación no

Voz 10 20:31 bien Neftalí Gómez de Cornellà cuando los hip hop legos sean ancianos pero ancianos de verdad que

Voz 14 20:39 mira que quiere decir que que es que

Voz 3 20:43 pero es aquí quieres pues Irán con ropa cómoda también ahí no lo entiendo no sé qué me pasa no tiende a ver si entiendes esto está más el programa cuando no leíamos preguntas de gente José de Almería si España abandonara el euro como le llamaría is a la nueva moneda

Voz 20 21:00 pues recetas ya había algunas no al quisiera otra mala nueva peseta no no me gusta pese a todo se tornó no

Voz 3 21:11 pues ya lo pensé al Estado la mano vamos a ver qué vale mientras tanto

Voz 1 21:14 lo digo José que guarda haremos esto aquí Porxinos viene al

Voz 3 21:17 algo durante los próximos minutos vamos a ver con quién habla Berto en la Cadena Ser el público amar

Voz 2 21:23 no tarde amable dime querido buenas

Voz 18 21:26 eh que yo quise ver que tú quienes Enric Enrech Enric o Enric hola que yo quería saber a partir de queda en el metro está bien dejar sentada la gente pasa muchas veces que veo a alguien que está en el umbral de la vejez en de la vejez me pasado también que me levanto para ofrecerle mira con cara de de defendido como diciendo no se meten mayor fins a partir de queda deberías dejar sentar a la gente

Voz 9 21:55 complicada eh yo yo creo que es un juego de miradas es mirarle hacer

Voz 7 22:01 cara

Voz 3 22:03 ya te dice no sabes pero antes de levantarte mirarle yo qué sé yo estaba propongo que la gente se ponga un cartel qué donde digas me considero mayor y así ya está claro es es verdad verías gente dieciocho años todavía así es pero bueno eso pasa también con con las embarazadas porque hay un momento a partir del cual tú a tú ves que está embarazada y le puedes dejar la el asiento porque es obvio que abraza claro pero hay una zona intermedia en la que a lo mejor esa chica sólo está un poco gorda ya entonces decirle que él sentarte

Voz 2 22:41 cómo estás embarazada te metes ahí un jardín pero prohibido eh claro es que es completo

Voz 3 22:49 entonces metió muy mal vamos a hacer una pausa para la publicidad

Voz 10 22:53 no no no sentarme nunca que nadie se siente del metro y quedan todas las sillas vacías

Voz 3 22:58 en las sillas

Voz 10 23:01 como un transporte de ganado más y nos hace sufrir que quiten la silla en la puta sillas

Voz 3 23:05 todos allí como animales no

Voz 2 23:08 no lo va a tener éxito

Voz 10 23:10 años yo venir metro esta mañana así tarde que no vas en metro

Voz 21 23:13 no no lo sé

Voz 1 23:16 veinte años no me treinta veinticuatro

Voz 3 23:20 pero

Voz 1 23:21 no no lo sé no sé yo no voy a menudo he venido esta mañana va me encanta el olor a Metro

Voz 2 23:29 la caldos aquella compañía eh si se de humanidad

Voz 3 23:34 Antonio de Vitoria dice y con eso lo vamos a publicidad porque no pide nada yo lo no pide pan dice Antonio me sobra demasiado mes al final del sueldo pues venga

Voz 4 23:47 esto es nadie sabe nada con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 17 23:54 sí

Voz 2 23:59 eh

Voz 3 24:04 más preguntas seguimos adelante en el nadie en primera fila en un espectador

Voz 10 24:09 hemos con nosotros a Pau buenos días

Voz 3 24:11 hola buenos días eh

Voz 0169 24:15 Pau voy a intentar hablar contigo fingiendo absoluta normalidad pero me un kleenex debajo de tus huevos

Voz 2 24:23 no puedo dejar de mirarlo bueno hambre porque el chaval no tener unos la mano no perdón

Voz 10 24:29 la verdad es que no ya

Voz 11 24:31 pero quería decir más me curioso curioso o cotilla todo lo que queráis pero me tomen todo me gusta más teniendo en cuenta que sois tuvo que en el marco del humor pues se ve que nos compenetramos muy bien está gustando mucho

Voz 1 24:51 en el marco me gustaría saber qué impresión tuvisteis el uno del otro el primer día que os conocisteis cuando presentaron qué pensaste tuya Andreu y Andreu que pensó de verdad que ante qué interesante como me gusta es a ponerte

Voz 2 25:04 yo lo que quieras para mí

Voz 3 25:06 tienes bula

Voz 22 25:09 bueno pues no hay que rebuscar un poquito a nuestro pesado

Voz 3 25:14 yo te vi por primera vez no me acuerdo

Voz 10 25:17 eh yo antes que te vi yo creo que por la calle hundía saludando no sé si bueno yo noto yo yo lo tengo claro porque claro para mí tú eras una figura importante conocidas claro yo era más este conocido no era la persona más importante tu vida como acabe convirtiendo mentiras

Voz 2 25:35 ahora pero

Voz 10 25:38 pero claro yo a mí lo que pasa es que yo empecé a tratar con gente de tu de tu productoras si te enterrar antes que contigo y entonces nosotros los de la gente de cansancio de la FIA que trabaja conmigo siempre hablábamos de tipo como el San el el sean crees tu grados decíamos claro San Cristo Gros es el el el Cristo grandes a verla y más cuando hay procesiones siempre sacan las imágenes más pequeñas y luego sale de grande o el Gran Poder no entonces nosotros estábamos viendo por el Terrat pues gente más o menos conocida pues actores pero no faltaba el cromo principal era claro el San Cristóbal póster no y entonces decía Manuel cuando sacan ya cuando te lo sacas la imagen gorda

Voz 3 26:26 llevábamos siete cachondeo que tira de y hundía en la puerta de tu productora enteraste tú eh pero entrar si no era así los sitios si ello este parámetro dentro de otras los entonces entró la risa

Voz 2 26:42 has sacado pues eh

Voz 3 26:48 te diré que desde el otro lado yo preguntaba oye contienen que hecho nuestro escritor

Voz 2 26:53 a M

Voz 3 26:56 ya no es un grupo así hijo en como cómicos y tal

Voz 2 27:01 qué crees que hable con ellos vencían todavía no estamos dando

Voz 3 27:05 no estaban preparados no pues yo no me acuerdo ese encuentro ahí por lo tanto tampoco había lectura así porque seguramente no sabías que éramos nosotros hace veinte viste tres muchachos ya lo saludarte y es la primera vez que fue el teatro directamente a vale vale yo estoy bien el teatro no

Voz 1 27:21 no sé si ahí con tu con tu chao es alto gracioso que tienen su cosa ahí queda pero yo me yo estaba tenso gala contigo ya sea

Voz 3 27:33 ya me puede matar con sus manos claro primero a la lo imponente de tu físico que es algo de lo que no sea una persona que padece por la tele da una imagen pero cuando lo ves es como hablar con con Hércules lo que me encantaría tener el físico de de rock te camino se acaba bueno pero que sin esforzar eh no te lo dieran un amanecer así si Halle pasa como la la cola se disipa llegas interroga rock lleva a comprar el pan y la gente que compre que cómplice vaya de la frutería pruebas de haber sido un aguacate está destruyendo lo rompiendo el hueso incluso tiene melones usted también un melón en sus manos como una maracas eso siempre ya condiciona tu estilo de vida sitios y luego te da otros problemas bueno tú estás más cerca de conseguirlo porque bueno sí físico que tiene ahora voy a poner Zappa Tones de estos como de alzas como de polio bueno pero no unos dos dos dos dos para me voy a poner por spam por dentro

Voz 1 28:50 no

Voz 3 28:51 ya uno tras el día que me a vale vale venga va

Voz 7 28:59 mira mira que están arreglando unas unas joyas señores sobrevolando las cazuelas esto ahora

Voz 2 29:16 no han llegado al rescate de los vientos es que hay

Voz 7 29:30 el equipo

Voz 2 29:34 están los del sexo que sea bien hay que debería no avanza la canción mira mira me está cómo encajar

Voz 7 29:57 hola te Londres lente Fall

Voz 2 30:16 uy pero cada uno toca una canción diferente me escucha este es el único que se a hacer que se sabe hay una cadena

Voz 9 30:37 el pollo están empezando a un grupo que no hace ya poco iba

Voz 2 30:43 mira de rock

Voz 7 30:51 mira que legal de la flauta fuera acaban de conocer el batería sordo lleva un ritmo mental chico pacto Fatah participó por

Voz 2 31:19 mira Luigi di Luigi Luigi vinagre desde Badajoz Luigi vinagre me encanta

Voz 10 31:26 dice la diferencia entre estar Fit y estar Fat es que a la ILE salga barriga

Voz 3 31:32 Justo cuando cuando tú hablabas de cuando hablamos de tu cuerpo

Voz 2 31:36 ahí estaría horas hablando de tu cuerpo gracias mira alguien ha levantado puede decir tú que te que te

Voz 9 31:50 venga vamos a ver me muevo o la buenas noches

Voz 3 31:58 lo que te he dicho buenas noches porque te veo todo oscuro así como usted muy bien te juegas el Black inocuas negro de descargas negro sí sí juega negro tía total black dotado tú cómo te llamas Jesús ves eso me falla no porque

Voz 2 32:14 a llamar Satán debería llamarte no

Voz 3 32:18 querían Doria no hago así espero Dorian Gray darían Black tendría que

Voz 1 32:25 bueno Jesús Rojo una compensación de gimnasio que siempre me hacen mucha gracia se eso sí no

Voz 18 32:34 no escucho una conversación ajena que tiene que ver algo con el Bloc y me hizo mucha gracia quería compartirla que era que había dos personas una de color se pero era negro estaba diciendo

Voz 10 32:46 pero era

Voz 3 32:47 pero teléfono marrón genio berenjena ojos azules

Voz 18 32:55 le pregunta dice bueno el blanco como alaba su su su cuerpo de ley blanco negro eh sí que dice qué suerte tenéis la gente color que Moscú la muy rápido menos me gustó mucho de respuesta elijo el otro que era muy más joven soy adoptado no

Voz 7 33:13 elige

Voz 2 33:13 los negros no

Voz 3 33:18 que es que el negro se tío el moco hay que ha adoptado tú estar todo el tema pegaron toque Éste y el otro no lo leyó por lo que fuera yo les yo negro ahí no estuvo bien por qué no sí dice su giro hombre esto se oye que te iba a decir yo no estoy con el Ebro ahí bueno pero nada como gimnasio para para escuchar cosas de nivel Wire ahora pero no hacer nada sólo es a poner la oreja no

Voz 1 33:51 muy bien pues muchas gracias gracias Jesús

Voz 10 34:02 Iker de Bilbao dice Beethoven era sordo para lo que quería lo llamaban a comer y Mi caso pero bien que compuso la Novena sinfonía oye yo esto de los sordos yo yo tengo Familiar que es sordo que funciona con dos audífono digital de bien pero se hace una cosa con nosotros muy injusta que hago por ejemplo un sordo no me dices algo no te oye te dice Kay

Voz 3 34:26 tú

Voz 10 34:27 qué tal cosa pero siempre reprochar presta atención

Voz 2 34:34 junto al edil de quién te quiere fijar que sí que si te concentras verás

Voz 3 34:41 muy injusto esto verdad como te molesta la repetición claro presupone es que no ha prestado atención siempre pero eso es que no son poco fea e hizo un poco feo

Voz 10 34:52 no es que quería decir tacos se creo que era bueno me olvidado así que sabes que el otro día que Hitler sólo caminaba cuando salí a caminar porque que ilesos ha contado lo malo también salí a caminar le cosas que killer cuando iba a caminar sólo caminaba de bajaba de bajada cuando hacía ejercicio ejercicios se llevaba un coche el coche lo hacía asumir ha estado apunta arriba a la montaña y lo hacía que les pero yo tengo acaba de lo caminado

Voz 1 35:27 Jada y yo hago lo mismo que Hitler a si yo yo vivo en una parte de la ciudad un poco alta si cuando bajo abajo pues bajo caminando pero nunca ha subido caminando te has planteado de con bigote pequeñito

Voz 9 35:42 sabes y empezar a exterminar gente todavía no dan b5 vale

Voz 3 35:52 pero ahora estamos escuchando ya una banda más o menos cohesionados son los mismos pero seis meses después Carlos de Granada con como les digo a mis vecinos y que se ofenda perdón como les digo bien como les digo los vecinos que se ofenda que le voy a meter en su Boozer de los altavoces por la garganta pues siempre a priori ningún periódico sí pero hay un una letanía ya hay un cansancio ese hombre no no no no hay cariño posible no hay Andrés de Madrid el ketchup encima o al lado

Voz 20 36:30 pregunta de qué

Voz 2 36:34 hablamos de comida o juego sexual a comida comida comida la yo

Voz 3 36:40 ya calada es que me me gusta que ha claro tú te gusta bueno Morrazo que chocó moderación mostaza mejor mostaza que hecho si puede ser con mostaza o mostaza antigua decisión que puede ser el millón con mucho grano irá mostaza mayonesa es mostaza mayonesa conocer motoneta

Voz 2 37:02 tú la conoces buscábamos danesa no

Voz 1 37:05 cómo ve

Voz 7 37:08 en Perú perdona voy para vengar la y ahora nos vamos a este programa

Voz 1 37:15 agujetas mental

Voz 3 37:17 una cosa leonesa puede ser que es como la de DJ

Voz 9 37:20 esta es la mayonesa

Voz 2 37:21 bueno no que estoy hablando de mi ahora no no no lo digo que he probado y éste no cómo te llamas amigo Juan Manuel

Voz 1 37:30 que pasen pero puede clasificamos a mundial

Voz 7 37:34 ya muy bien muy bien

Voz 16 37:39 oye el ganado en algunos fallos vio caer algún italiano algún italiano en el estudio no haya mío

Voz 3 37:46 yo me lo que pasa en Perú relacionado con la mayonesa con lo que había dicho que ibas a hablar también

Voz 1 37:52 nada que ver como se llama la el resultado es hay y mostaza ilegítimos Golf Golf gol exactamente igual como el deporte

Voz 10 38:03 así él y me flipa lo que pasa es que yo no puedo usar aquí porque no comparto

Voz 2 38:06 además esta información pero yo voy a un restaurante

Voz 3 38:08 no me pones Golf y me dice si estoy o no si así lo conocemos pues eso aclaro Perú sí ya lo sé es calor sí pero claro trata aquí decir me ponéis golpe encima de la hamburguesa aunque dicho gracias Juan Manuel Manuel

Voz 16 38:34 este es el nadie de la SER y ahora

Voz 9 38:36 ponemos un poquito de música encima de la hamburguesa de la improvisación con mucho gol

Voz 6 38:48 sí el todo

Voz 9 40:26 muy bien es el hombre que cobran los impuestos que cobrador del frac me parece un superhéroe no sí

Voz 14 40:38 bueno oye vamos a entrar en una especie de mini de

Voz 1 40:42 el Ministerio venga vamos que he visto mini misterio

Voz 2 40:49 Mané de Badía del Vallés

Voz 25 40:54 canta visto

Voz 3 40:55 había antiguo

Voz 20 40:58 hombre me ha traído una carta ande tax

Voz 2 41:03 lo que estaba a mi nombre no

Voz 1 41:07 no porque según él lo ponen entrecomillado se estaba tomando una mediana ya padecido en su cartera

Voz 14 41:17 que se acaba la música vale eh

Voz 0169 41:22 debería llamar a Iker Jiménez para comentarle el caso

Voz 1 41:26 no no eso pasa verdad pero es que no lo entiendo no yo tampoco como te puedes ir

Voz 0169 41:34 ayer tomando una mediana y al ir a pagar hostia una carta inglés para no voy a ir a esa persona que pone aquí las direcciones y lo voy a dar aquella algo más en si rascas

Voz 10 41:46 que lo sepa alguien entiende esto es que me misterio pues hasta aquí el misterio

Voz 2 41:52 eh

Voz 7 41:55 sí la tiene

Voz 10 41:57 Carlos Rodríguez de Madrid dice alguien sabe si todos los pitufos machos son calvos he visto la película con mi hijo y se bañan con pantalones y corro pues

Voz 20 42:05 esto Pitu fino parece que no peluca final son Pitufo no se ha visto juega el rol de pitos final pues eh no se ha visto nunca un pitufo sin sin barretina no gorro blanco no es verdad

Voz 10 42:27 mira que me he hecho películas son muy ridículos no pero yo creo que calvos porque pelos de imagínate con pelos peor aún es verdad es verdad no lo han trabajado eso y bueno Jorge digo muy corto común que como un testículo

Voz 3 42:41 va a hombre va imagen

Voz 2 42:44 además desde niños e eh también tienen testículos eh ya ya

Voz 1 42:49 Jorge Capote de Don Benito dice algo hace algunos años me propuse leer todos los libros de Stephen King van a Sé lo que tiene este tío

Voz 3 42:57 lo lleva claro pues como escribe claro

Voz 1 43:00 dice vosotros qué tenéis más tirón que yo podría pedirle que pare un par de años es que no me latía no no que va que va buscarte otro reto que edita cada año que Stephen King si no lo sé pero tiene una producción compulsivas famoso por escribir mucho muy bien además soy soy soy venga te tocar

Voz 2 43:19 sus de Alba Albadalejo qué necesidad

Voz 10 43:22 hay de que se oiga la voz original de los que aparecen doblados en documentales eso realities es como ir a hablar aún pues eso

Voz 0169 43:29 no no es para un poco de arte patente de credibilidad sino parece que todo está inventado es verdad

Voz 1 43:38 si al tío allí

Voz 10 43:41 tienes un poco de inglés pues puede perciba

Voz 1 43:43 no no no me lo que he jodido a veces es escuchar eso te active los subtítulos a mí me pasa que a seguir los subtítulos lo coinciden

Voz 10 43:54 iré a la peli que ponen donde el AVE dos subtítulos no coincide con el doblaje ya entonces yo no puedo ver la peli aunque la entienda si eso títulos tengo que leer los subtítulos claro yo estoy todo el rato obteniendo una disonancia cognitiva ahí muy fea de Rato dice voy hacia allá abajo pone acudo

Voz 2 44:14 no no no no no es eso lo que te

Voz 3 44:17 yo acude oval acude

Voz 2 44:20 no domingo ya ya ya por cierto en el AVE

Voz 10 44:22 a hacer una cosa muy curiosa que haya viajado en AVE últimamente antes en la programación de hoy les ofreceremos la película El se acredita de por ejemplo es una labradas lágrimas de un chorizo

Voz 3 44:37 Camper

Voz 10 44:40 y ahora dicen en la programación de hoy les ofreceremos una película es como a la vez no me lo vendas tanto que luego no me da nada

Voz 1 44:51 claro claro claro siempre hacen eso bueno yo es que ya hace tiempo que no voy a nada

Voz 10 44:56 ah por ciento que no mandarle un porque no me gusta

Voz 1 45:00 tarda mucho a mí me flipa el ave tenía si lo pones de alta velocidad que sea un dos minutos tú quieres ultra velocidad híper velocidad seis vale vale atómica yo creo que lo atómico el otro día dice un amigo en el AVE un juez I know cuando un abogado

Voz 10 45:16 es decir nada que de repente me dicen cambiar el nombre de la wifi del móvil

Voz 26 45:25 yo Colour es una derrota se vive

Voz 10 45:28 notas sobre raíles dice cambiante de la el nombre de la wifi del móvil

Voz 26 45:34 pero cómo que magia asesta yo con cómo lo sabes

Voz 10 45:38 yo porque tenía activada la había visto en su ordenador que salía la wifi de mi móvil como Iphone de Berto dice que que te puede hackear anda digo porque a hackear porque si te ven ven que la wifi de Berto te pueden hackear digo pero yo entonces me me boca arriba digo que tontería me dice sí soy abogado experto en ciberataques

Voz 3 46:02 entonces fue como guau es es Better call Saul no si entonces

Voz 10 46:12 te lo dije pues te voy a hacer caso cómo te llamas

Voz 2 46:15 dice Jesús entonces ahora mi Miret es iPhone de Jesús

Voz 9 46:26 pues si alguna vez lo pierdes la puedes llamar

Voz 2 46:30 bueno hago me queda vendió el Papa su veto a la casa

Voz 10 46:34 mi Fernández desde Twitter dice que siempre llevamos objetos inútiles en el coche bolis que no pintan linternas sin pilas toallitas húmedas deshidratada preservativos pues mira tío de verdad yo tengo tres niños pequeños no te puedes llegar a imaginar lo que saco yo ya

Voz 3 46:53 cosas

Voz 10 46:55 pero robadas verdad niño la apropiado tres urracas de todo eh todo comida en diferentes proceso a medio dije comida buena también alguna fresca que que a veces me da un fruto seco que al mismo recoge me lo comido

Voz 1 47:16 de verdad increíble increíble todo lo que hay ahí

Voz 3 47:19 tú debes ser el el el que odian los limpiadores de coches no sé soy yo hola limpia del derroche joder ya cuando vas limpieza integral cuando te giras tremendos

Voz 1 47:30 dos

Voz 3 47:31 que lo he hecho nunca limpio no o a te lo recomiendo te limpian los bajos se te aunque es que todas bueno todo es bueno pero es que no me vale tío o con el coche sucios no que tardo pueden tardar treinta segundos envolverla dejar como estaba a mis hijos te hacen

Voz 10 47:50 suciedad integral claro

Voz 3 47:52 ya tú le das un coche nuevo y mis hijos se lo dejas a mis hijos

Voz 10 47:57 diez minutos te lo pueden haber dejado como si llevara escuchen diez años de servicio ya ya ya ya

Voz 1 48:02 hicimos corrosivos juegan a la contra no porque ese tiran en sus sillitas sus propias si eso tiene que se lo más incómodo hípica groso da igual les importa no son

Voz 10 48:13 justamente corrosivo son como la sangre del Alien metros una habitación y ya ya ya

Voz 0169 48:19 pero bueno si lo limpias quieras que no pueden ensuciar sobre el Olimpia sino va cogiendo como una escapan unos sedimentos y no es mejor Mamez depende de peleó haciendo como una como una capa que ha que protege el coche ya que la misma mierda claro claro claro

Voz 22 48:33 al final va a ser eso cómo se llama

Voz 0169 48:35 eh combustible sólido fósil combustible fósil se va el coche puedas encender una hoguera a veces vale venga

Voz 1 48:49 diese adiestramiento Costa Cannes Un te toca a ti levantarte ha levantado ante ello eh

Voz 2 49:01 los dos hijos de de verdad estoy viendo gente llevándose las manos a la cabeza así como puede ser este tío así verdad me he levantado como cinco veces y el Luna

Voz 3 49:11 parecemos los dos hijos una familia que el padre dice oye eso es así es decir es la sensación de que la era de que lo hemos hecho una tuvo una yo no pero en viveza ha por tres eh entonces tengo que

Voz 9 49:27 un que le primera fila ir poco a poco que no me canso más hola cómo estás

Voz 28 49:35 él qué quieres hablar de lo que estabais hablando de la porquería y eso me ha ido muy bien gracias

Voz 2 49:42 cómo te llamas mano yo lo hago mejor cuando siempre pregunto nombre

Voz 3 49:46 es verdad localistas bien bueno venga mano porquería a ver es que hace un tiempo Nos encontramos en nuestro portal de el edificio un vomitado en medio del del portal que bien va ganando calidad la a medida que avanza eh muy bien a lo mejor foro Mis hijos por dónde vive a lo mejor fue ver toda la semana pasada a salir de aquí pasaste por lo que me comió un bocadillo bueno venga

Voz 28 50:13 el caso es que pasaron dos días así nadie lo limpiaba hay seguía allí eso iba cogiendo poso total que alguien decidió limpiarlo pero se ha quedado una marca exactamente

Voz 29 50:23 con la forma del bocado o porque es ácido como digo Diego gracias a que hemos es lo que quería preguntaros pues bueno

Voz 2 50:30 darlo todo para igualar

Voz 9 50:42 por te llevo a mis hijos diez minutos

Voz 2 50:45 ves como no tenía que levantarme porque yo ya veía que era

Voz 3 50:48 la era de tu palos pero has visto que bonito broche de oro y no está bien lo que bien acaba ya está pero dejaré una pregunta colgada una cuestión y arriesgas porque acababa Mourinho no quiere acabar con ese ácido voy a dejar una pregunta para que la os rebotes la cabeza

Voz 1 51:04 yo veo la semana que viene de acuerdo José Manuel de A Coruña dice sí por lo que fuese os convertí seis en inmortales convertía se convirtiese sea eh

Voz 2 51:15 oye mira que había quedado bien

Voz 1 51:18 se convirtiese y con el encanta especia clavado a ella del Comerç conversa Si bueno que fuera os Bergés seis o Bill

Voz 3 51:29 ayer ahí se metiera en inmortales

Voz 1 51:32 es con qué edad os gustaría quedaros

Voz 9 51:37 pensar eso ir con la ilusión de la inmortalidad nos vamos de aquí

Voz 2 51:43 el domingo a ti que te hace ilusión a mí me parece una putada pero bueno

Voz 9 51:48 yo no yo me quiero quedar inmortal con un año a punto de andar pero sin andar que me lleven todo el rato como un body yo quiero quedarme inmortal con la suficiente fuerza como para poder decapitar a otro vale la película que me gustó a siempre el tal Christopher Lambert si va stopper Lambert que también o se podía haber hecho inmortal antes de que se les fuera un ojo

Voz 2 52:13 pero hasta la semana que viene adiós