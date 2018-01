Los emigrados durante la crisis

Voz 1 00:00 era septiembre de dos mil trece cuando Fernando Rubio se subió a un avión para encontrar un trabajo de administrativo que le permitiera vivir

Voz 2 00:09 llevaba un año sin empleo desempleados sin ayudas y sin nada envejecido nuestra oportunidad así la cogí y me aterra la manta a la cabeza hay en marcha Escocia

Voz 1 00:19 más de cuatro años después allí tiene a toda su familia su mujer que le siguió poco después y encontró trabajo en la misma empresa y su hijo que va a cumplir dos años porel ahora les gustaría poder volver a Vizcaya su ciudad

Voz 2 00:32 Nos gustaría que pudiese crecer rodeado eso de sus familias pero volver no está resultando tanta la verdad es que aunque diga que la economía mejora las oportunidades de empleo que estoy viendo

Voz 3 00:44 tampoco no hay unas condiciones muy

Voz 2 00:47 dignas no estaría que las condiciones que unos ofrecieran los permitiesen vivir dignamente a nuestra familia que es que no sean contratos temporales que sea contratos estables es lo que buscamos

Voz 1 01:01 las condiciones del retorno eran fundamentales para Ana Gonzales se marchó a Irlanda en febrero de dos mil catorce y allí trabajó como desarrolladora de Software hasta que en agosto pasado decidió volver pero no estaba dispuesta a hacerlo a cualquier precio

Voz 5 01:16 el resto de Europa las condiciones de de vida respecto al trabajo son bastante mejores también a la hora de los de los salarios conseguí un salario ya competitivo ya no digamos precios que en otros sitios sino competitivo a nivel de España tampoco es tan sencillo por ejemplo el informática realmente tú si estás trabajando para un proyecto un cliente de motos no necesitan que todos los días unas oficinas tiene aún que hacer algunas gestiones de casa en la mayoría sitios de Europa te dejan entonces yo también estaba buscando algo es una compañía más europea pero no España

Voz 1 01:47 la oportunidad llegó de la mano de volvemos una asociación que tres españoles retornados crearon hace dos años para que el camino de vuelta de los que quieren regresar sea un poco más fácil en dos años siete mil trescientas personas les han contactado y en algunos casos como el de Ana han conseguido encontrar una empresa que responda a las expectativas de quienes quieren volver Raúl Gil es uno de los fundadores

Voz 6 02:10 el gran miedo que tienen los inmigrantes que quieren volver es uno el freno a su carrera profesional dos en con el choque cultural inverso no sólo a nivel social sino sobre todo a nivel empresarial cambiar de una cultura laboral o empresarial muy avanzada a una mucho menos avanzada como la española el miedo aún jefe demasiado español de comía muy de presidencialismo es absurdos muy de antes no cuando ellos han conocido otras metodologías diferentes en el que el al trabajador se le valora Soledad formación continua se le permite trabajar desde casa cuando necesite conciliar no como nosotros decimos que el talento no volverá cualquier

Voz 1 02:41 Ana ha sido contratada por la filial española de una empresa finlandesa con un contrato indefinido

Voz 5 02:46 no quieren gente simplemente rotando todo el rato no quieren a tienen su gente fija que hace posible que este entusiasma en la compañía que aporte porque al fin y al cabo cuando cuanta más estabilidad tiene luego más eres capaz de aportar devuelta a la empresa pero no tienes que preocuparte de el mes que viene expira el contrato a lo mejor no me lo alargan unos eh

Voz 1 03:03 también por esto dice que no podría estar más contenta con su vuelta a España

Voz 5 03:07 es lo que mucha gente luego busca a la hora de volver que trae ese pedacito de de fuera para mejorar un poco las condiciones de que hay ahora mismo en España

Voz 1 03:26 durante los años más duros de la crisis si llego a alrededor de noventa mil salidas de españoles al año incluyendo en esta cifra un treinta por ciento de nacionalizados cuántos están volviendo de los miles que se fueron durante la crisis Amparo González es investigadora del CSIC

Voz 3 03:42 están aumentando las entradas de españoles que han recibido algún tiempo fuera esto es cierto lo único es que no sabemos cuándo se fueron esto españoles asumimos que algunos de ellos son de los que se fueron durante la crisis pero pues como pasa siempre en este ámbito la información que tenemos es muy parcial bastante inexacta respecto a los momentos de los fenómenos que mide

Voz 1 04:10 esta es según González una de las oportunidades perdidas de la crisis

Voz 3 04:14 hacía falta desarrollar herramientas nuevas pero esto pues no se ha hecho en parte porque visibilizar este fenómeno es algo que bueno es obvio que nunca interesado al Gobierno no ha sido una prioridad

Voz 5 04:28 estadísticas desde volvemos están trabajando con

Voz 1 04:31 varias administraciones públicas para poner en marcha planes con incentivos para el retorno uno de los más grandes es es de Castilla La Mancha que empezó en los últimos meses de dos mil diecisiete y seguirá durante este año con ayudas económicas y asesoramiento pero para Raúl Gil hace falta un plan nacional

Voz 6 04:48 con lo que en España es un plan a nivel nacional no del Gobierno de España que elimine en poco o las discriminaciones que pueda haber por territorio porque si uno quiere es de Toledo pero quiere volver a Madrid también debería tener ayuda también apueste por retornar a todo tipo de perfiles no sólo los muy cualificados que lo tiene más sencillo no

Voz 1 05:05 un plan para que como pide Fernando desde Escocia haya una oferta atractiva para los emigrados que quieren volver

Voz 2 05:11 me encuentro donde vivo pues eso gente que con carreras que que está trabajando en lo suyo con unas condiciones que en España ni ni sueña con ellas y es por ello que creo que los poderes públicos también punto las empresas deberían hacer un esfuerzo

Voz 8 05:25 conjunto para para atraer a todo el tal

Voz 2 05:28 lento que que es que por una razón u otras ha tenido que ir

Voz 9 05:32 nada menos

Voz 10 05:34 ah

Voz 11 05:37 no

Voz 7 06:08 abc

Voz 11 07:09 claro a ver

Voz 14 07:20 ya