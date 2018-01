Entre tiempos: ¡Rebajas!

Voz 0142 00:00 entre tiempos las hay de invierno y de verano aunque en una y otra época la esencia es la misma comprar comprar y comprar ofertas llamativos descuentos tarjetas de crédito que echan Mo montones de ropa y sobretodo gente mucha gente en tiendas y centros comerciales hoy vamos a hablar de rebajas de su historia también si les apetece les contaremos cómo se inventó la caja registradora imprescindible en cualquier comercio además como cada domingo me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Ana más Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 2 01:11 se de bellas carreras practicando en nuestro balance anual inauguramos hoy una gran venta extraordinaria venta poso balance que consideramos del mayor interés para usted en los actuales momentos le agradecemos que nos honra con su visita a se de dietas carreta

Voz 0142 01:28 este era el texto del anuncio que cedería es carretas utilizó como reclamo el dos de enero de mil novecientos cuarenta para anunciar sus primeras rebajas la idea tuvo mucho éxito días después de comenzar esta venta pues balance cedería carretas celebraba la gran acogida de la campaña y que las señoras harán la tienda todos los días estos almacenes embrión de Galerías Preciados situados en la calle del mismo nombre en el centro de Madrid fueron fundados por el empresario asturiano Pepín Fernández a su regreso de Cuba en los años treinta tiempo después reaccionó el Corte Inglés cuyo fundador también había conocido en Cuba esta práctica de descuentos empezó a utilizar la palabra rebajas entonces la feroz competencia entre el Corte Inglés Galerías Preciados los popularizó las rebajas en la Fonteta de la SER conservamos una entrevista Ramón Areces presidente de El Corte Inglés en mil novecientos setenta y dos en ella José Luis peques le preguntaba por las rebajas

Voz 3 02:29 inventó las rebajas Don Ramón o y quién lo sabe desde los fenicios ya existían rebajas no puede obligar no puedo olvidar que el comerciante tiene que vender los nueve pero lo que nace nunca lo que mueve y entonces en nuestra en nuestro poder en nuestras casas nuestros almacenes las mercancías cada día pierden valor pierde valor porque salen nuevas creaciones nuevas modas y nosotros tenemos siempre que estar a lo que nace a lo que sale bajando la desvalorizó dando lo que tenemos en casa entonces lo que no venden las rebajas lo tira se vuelva a rebajar más inclusive enloquecer ser legal a pero pero tenemos como norma como principio que ninguna mercancía estén nuestros almacenes más de un año usted limpia las estanterías como las plazas de toros limpian los corrales exactamente qué

Voz 0142 03:16 desde deben todos los años

Voz 3 03:18 hombre en vez se vende más enero diciembre enero y en el verano junio y luego el que menos ponen lo es siempre en el mes de febrero porque es un es un mes está está entre invierno verán lo que no hay ninguna de las es una cosa indefinida entonces el es el mes peor para la empresa

Voz 0142 03:35 las rebajas se convirtieron en todo un fenómeno social del que incluso se hablaba en el nodo en enero de mil novecientos sesenta y siete estas eran las once hartas

Voz 4 03:47 el arresto palabras mágicas que han convertido la cuesta de enero en una carrera de obstáculos para reponer los armarios con prendas flamantes por poco dinero los precios están a la vista aquí no se engaña nadie el que quiera picar que Piqué

Voz 5 04:02 televisores del Te7 bien

Voz 4 04:03 quinientas pesetas más baratos aún están los trajes de novia el anzuelo tiene cebo de gangas en los grandes almacenes las señoras aguantan con abnegación empujones codazos y nervios para la mejor administración del presupuesto familiar así se evita que el dinero tranquilos los en los bolsillos del marido como emo

Voz 0142 04:21 Nos oído tradicionalmente esto de las compras se ha relacionado con las mujeres por eso en tiempo de rebajas allá por mil novecientos noventa y dos podíamos ver en televisión un anuncio de Galerías Preciados como este dorados

Voz 6 04:36 dormía dormido conmigo pero esta amañadas levantado Maribel donde quiera que estés por favor llámame Ésta es María si alguien la conoce vale la veo a alguien te has leído pero como nervioso

Voz 7 05:00 inca

Voz 1473 05:01 al terminar esto es un calvario

Voz 7 05:04 no

Voz 8 05:05 cuanto más los gracias a partir de mañana muchas mujeres abandonarán su hogar comiencen las enormes rebajas de galerías y sólo mañana con precios irrepetibles y cantidades muy limitadas despide de detuvo

Voz 0142 05:18 en cada época las canciones de moda han sido la sintonía de los anuncios en tiempos de rebajas además los personajes más populares los más influyentes la serie son las películas de moda han puesto cara y voz a su publicidad por ejemplo este fue el spot que protagonizó la actriz Carmen Maura inusual en esta etapa

Voz 9 05:41 el rum con los que deje de llover que no me llamen por teléfono que lleven ascensor señores y taxis ni un que se abran los semáforos que se a partes ocho verde que separa la Tierra

Voz 1490 05:52 qué tengo que ir a narró

Voz 0142 05:54 incluso Iñaki Gabilondo participó en un anuncio de rebajas en mil novecientos ochenta y ocho

Voz 11 06:00 toda la familia Sánchez ha estado en las rebajas no me diga doña Rosa que no se ha comprado nada en las rebajas de verano de El Corte Inglés por supuesta Iñaki que yo también me he comprado algo que como siempre menos de lo que ella quisiera

Voz 1490 06:10 es que en El Corte Inglés no sabes adónde mirar hay tanta variedad los precios están tan rebajados a abandonar la rebajados sigue vamos a ver vamos a ver dígame qué cosas le han llamado más la atención pues las faldas los conjuntos las blusas que se yo me quedaba muy bien sí sueño con tantos largos diseños colores adornan algunos sabe qué decir

Voz 12 06:32 entre los precios ayudan a tomar esa difícil decisión

Voz 1490 06:36 los precios menos que nada porque estaba todo partidismo hay faldas y blusas desde mil novecientos noventa

Voz 11 06:40 he leído unas bermudas pantalones cortos

Voz 1490 06:43 lo mío siempre pensando en lo me dices que es verdad y tan baratos mil cuatrocientos noventa y cinco sin que la sentaban por qué porque a mi mujer todos los síntomas lo que le sientan bien las blusas preciosas y que combinan con todo mira ahí quizás con lunares con flores tropicales

Voz 11 07:00 bueno vale que vais a ocurrir al señor Gabilondo no se preocupe a mi me gusta enterarme de todo a Iñaki que ama este pues mire apunta

Voz 1490 07:09 de señoras en un estanque haya a la derecha vimos unos conjuntos que para qué contarle había allí una señora muy Gordan no se la imagina porque

Voz 14 07:21 así son los mejores bazas del año en El Corte Inglés

Voz 0142 07:24 ni punto de comparación aunque citas como el Black Friday o el Cyber Monday empiezan a quitarle protagonismo a las tradicionales rebajas baten récords cada año un par de datos estadísticos los españoles gastamos en rebajas en tiempo de rebajas un tercio del presupuesto anual destinado a ropa además siete de cada diez consumidores confiesa que durante esta época de descuentos adquiere artículos que no tenía pensado comprar

Voz 15 07:53 emprendía

Voz 1473 07:54 en dos

Voz 0142 08:10 hablando de rebajas y de tiendas consideramos que es un buen momento para conocer la historia de la caja registradora porque alguien se imagina cómo se organizaban las tiendas sin ella hasta principios del siglo XIX lo que se iba recaudando se echaba un cajón y la contabilidad se hacía a mano un método poco fiable ya que el registro de las ventas estaba a expensas de numerosos errores y abundaban los hurtos de los empleados que fácilmente se guardaban el dinero en el bolsillo no quedaba rastro alguno del delito vamos que ese algunos empleados tenían las manos demasiado largas era una ruina

Voz 1473 08:48 anda no está harto de que le robaran

Voz 0142 08:51 su negocio el tabernero estadounidense James Richi ideó la forma de registrar de manera mecánica hay precisa las operaciones de venta de su tienda la primera máquina que inventó era una especie de reloj con un teclado en el que las manecillas marcaban cantidades de dinero una marcaba los dólares y la otra los centavos este prototipo no no tuvo mucho éxito pero Urruti lo mejoró quitando el reloj y añadiendo teclas con las cantidades exactas de dinero el invento se patentó con el nombre atención de cajero incorruptible y eso fue en mil ochocientos setenta y nueve

Voz 16 09:33 en mil

Voz 0142 09:36 cientos ochenta y dos un hombre llamado John Patterson compró dos registradoras para su tienda minorista en seis meses consiguió no sólo reducir su deuda sino un beneficio de cinco mil dólares así que decidió junto a su hermano comprar la fábrica las patentes de ritmo Patterson además mejoró el invento añadió la máquina un rollo de papel que fuese registrando todas las operaciones así cuando se pulsa una tecla aparecía una tarjeta con un precio perforada el rollo de papel marcado con columnas para los dólares también para los centavos

Voz 1473 10:10 no lo ha entendido para que quede más claro

Voz 0142 10:13 en plan cinco agujeros en la columna de un dolar indicaban que se habían hecho cinco ventas por esa cantidad de dinero ahora más claro verdad difícil entenderlo se puede decir que las máquinas registradoras se vendieron como churros Ipad persona acabó convirtiéndose en un nuevo mesías de los negó

Voz 16 10:33 se puso como meta vender una registradora por cada cuatrocientas personas

Voz 0142 10:38 a ello ideó nuevos métodos comerciales que incluían un manual de ventas y la formación específica de sus vendedores por supuesto la baza de la publicidad los anuncios de la época mostraban un chimpancé y un caballo operan con una caja registradora para demostrar lo fácil que era el Harlem en fin lejos quedan aquellos primitivos artefactos que ya son sólo objeto de museo hoy en día gracias a la tecnología ya son aparatos electrónicos con lectores de códigos de barras escáner detectores de billetes falsos E incluso con contadores de dinero en efectivo por peso

Voz 17 11:40 Viera está Nos este Don Juan Cué tú eres Pedro pero

Voz 0142 14:31 hemos puesto un poco complicado porque una recopilación musical relacionada con las rebajas pues no es fácil

Voz 1473 14:37 de conseguir anime da pero por la señorita oye y a pesar de todo resuelve la jugada te traigo una lista de canciones que no hablan de rebajas pero recogen el espíritu de un ya conocido en todo comercio que se precie que es el dos por uno Colo Colo Colo el dos por uno musical sí sí porque te traigo canciones que bien valen por dos porque cuentan con Sampe Els con fragmentos de otras canciones aunque mira para ser sincera esta idea la rapiña un poco de aquí nuestro técnico Marcos Granado Marcos saluda ahí le tienen porque ello no sé si te acuerdas que hace un par de programas antes de vacaciones puse esta carecen de Fininvest de acuerdo me acuerdo una canción muy potente verdad bueno pues cuando acabó el programa Marcos me comentó que un fragmento del tema concretamente ST

Voz 19 15:24 parte de esta canción de Ekin

Voz 1473 15:37 amiga de ahí lo del dos por uno la canción de Kanye y conteniendo el Sampe de Crimson la aquí incluso te puedo decir que es un tres por no lo ha entendido porque la información pues resulta que ese coro femenino que suena de fondo también nace de otra canción de un grupo que se llama continente Numbers IQS solo que un poquito más acelerada oye pues la idea me gusta bastante dame más ejemplos la verdad es que hay muchísimos de una página dedicada a esto usa Apple que señala cuáles son esos fragmentos y que como curiosidad dice que la canción más empleada de la historia que es esta el y miembro desde de Winston sea empleado la friolera de dos mil setecientos noventa y cinco veces en serio entonces creo que terminaremos antes diciendo en qué canciones no aparece pues mira como tampoco queremos aburrir al personal vamos a pasar a otro ejemplo muy reciente el de este ex de Dj Killer cantado por ni ahora

Voz 20 16:35 a buena o mala quieres vas

Voz 21 16:44 bueno pues yo aquí hijo

Voz 1473 16:50 estoy guitarra la conozco yo claro porque forma parte del archiconocido María María era como yo que bonito de Carlos

Voz 22 16:56 a Ghana

Voz 1473 17:02 sí pero si hay unos reyes del empleado eso son Da Bank

Voz 23 17:13 sí

Voz 1473 17:18 vuelves atraer a tu robots favoritos del programa y todavía no me has traído lo que te queda aquí en fin no sé si canción de edad Pang que no tenga base en otros temas y sólo te a poner un ejemplo la voz robótica de esto que suena Technology es una pequeña reforma hecha al Video Games de Ronnie

Voz 22 17:35 pero quién es ese

Voz 1473 17:44 hablando de Video Games sabes que Lana del Rey también tiene una canción que se llama así

Voz 6 17:49 si no eh eh eh

Voz 1473 18:02 sí fue una de las canciones que la lanzaron al estrellato bueno pues otro grupo que también te presenta en su momento monarquía hicieron una versión muy curioso porque no es que incluyeran Un santo el suyo es que a una de sus canciones propias definir alive le quitaron su letra le añadieron la del del Rey que casaba a la perfección y les quedó una versión más que reseñables entonces a este caso ya no se le puede considerar sampler nótese decir yo creo que no que entraría un poco más en la categoría de Mashad que es la unión de varios temas en uno solo para poner el ejemplo más claro te traigo a un duo electrónico británico llamado a insólito que mezclaron a las con las cantantes brandy Mónica

Voz 16 19:11 y este resultado

Voz 1473 19:21 me encanta veo que encaramos Un final de sección en plan bailo para los que es estén yendo ahora la cama o los que estén despertando pues que lo hagan por todo lo alto vamos a ver a Nat tú eres discotequera

Voz 22 19:32 mientras no me pongas reggaetón si me gusta lo has bailado todo desde toda la estancia

Voz 1473 19:39 bueno sino todo un noventa por ciento que lo que Miki Fobos entonces esto te va a encantar porque seguro que lo has dado todo con esta canción por supuesto yo con corona me he dejado los pies y las caderas que todo pues después de Corona seguro que más de una vez ha sonado es una a mí me ponen esto bailando íbamos el combo perfecto pues entonces el tema con el que cerramos hoy te viene como anillo al dedo porque ese como existe vamos

Voz 25 20:20 ya te digo ya te lo han dicho Obregón unas improvisaciones facilona lonas para recuperar la voz del cantante después de una temporada pachucho les llevaron a hacer la combinación perfecta entre los dos temas de Corona ellos nada el resultado se llama of the night y la banda que obró el milagro Bastilla

Voz 26 20:52 yo qué sé venga venga Rice tú a última hora

Voz 27 23:14 de

Voz 28 23:14 ya está bien ya está bien

Voz 0142 23:21 ya está por aquí Ana más Solana hola qué tal que sonido recuperamos hoy buen esta semana Ana venimos muy literarios debe ser el efecto de todos los libros que nos han dejado los Reyes Magos por eso queremos hacer un pequeño homenaje a Umberto Eco que esta semana cumpliría ochenta y seis comenzamos entonces con un perfil que hacía Joan Solés del escritor con motivo de su fallecimiento el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis

Voz 0946 23:44 Umberto Eco empezó a escribir artículos de prensa muy joven con el seudónimo de da luz a lo largo de su vida publicó siete novelas cinco obras infantiles

Voz 12 23:54 de ensayos contrariamente a lo que la gente por pensar

Voz 0946 23:58 al contrario de lo que la gente pueda pensar explicó en su última entrevista que concedió hace unos tres meses Mis libros no han inspirado los artículos en nutrido Mis libros con la experiencia de mi actividad periodística que podía ejercer libremente sin rigor academicista recopilando ideas y observando fenómenos todo ello alimentó mis libros debidamente filtrado escritor culto auto irónico y a menudo irreverente su último libro año cero es precisamente una crítica feroz a la labor periodística que ejerció durante sesenta y cinco años

Voz 0142 24:35 es un tema que parecía interesarle a eco era el de Internet y las nuevas tecnologías de las que hablaba así

Voz 29 24:40 se han que hay imágenes pero hay muchísima escritura supongo que visón ya les llegue al periódico luso el problema es que hay que leer muy deprisa esto se vuelve peligros si la eche muerto sus visitas pero si se lee mucho Ana él

Voz 0142 24:59 la pantalla del ordenador te llega la conjuntivitis

Voz 29 25:02 el éxito neolítico y por lo tanto volvemos a los libros son optimista yo soy optimista porque aún un óptima situación economica debuta la ven detrás de que tengo una estupenda situación económica gracias a la venta de los libros no no las indicios de que compita no a la venta de Niza ordenadores

Voz 1473 25:22 sobre política hemos recuperado de nuestra fue uno Teka este corte

Voz 27 25:27 hostia mandando inquieto Batasuna que vamos a tras tanto al que existía el poder no

Voz 30 25:34 ya hay muchas otros casos en los que vamos a todas por ejemplo en Italia volvemos a tener a los fascistas en el Gobierno

Voz 31 25:39 la dominación española del no

Voz 30 25:42 y dentro de poco pues os españoles dominada en el norte de Italia

Voz 0142 25:45 cuando recogió la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes le quitaba importancia a los premios hablando así

Voz 27 25:50 Titán un premio CEC apostase inteligente no pensé que te lo dan los que se ir que hago de tute

Voz 30 26:00 mire usted cuando te dan un premio Sir es suficientemente inteligente jamás piensa que te lo dan por méritos propios

Voz 32 26:05 a ver que se nota que no negó parábola

Voz 28 26:09 Oprah hago trataba tuve AQMI

Voz 30 26:12 o porque eh el nuevo eh

Voz 33 26:15 me fui bueno el año pasado porque no se bueno

Voz 32 26:17 dentro de dos años lo que aquí tan un premio que y simpático chárter personas

Voz 30 26:22 por lo tanto lo que uno piensa es que les gana un premio porque le caes bien a ciertas personas

Voz 27 26:27 es el el profesor esos empate que aquí soy moto contento las personas también son simpáticas pues es un un una gran alegría

Voz 0142 26:36 terminamos con un audio en el que habla de las nuevas tecnologías pero los medios de comunicación

Voz 27 26:41 de Johnny nuevos medios de comunicación quiso vuelo procedente de tutti

Voz 30 26:49 si ése es un planteamiento que yo desde luego suscribo por completo creo que cada nuevo medio de comunicación que aparece no mata ningún otro que existiera precedente mente

Voz 27 26:59 la la la sospecha le tío lo usa ATA cuando Benita Adrià negó Diane dice tanta no Coming chato llegar el hecho a funcionar independiente

Voz 30 27:13 pero esto de mermelada es un concepto es todo un concepto porque ya en los años setenta lo emplee cuando empezaron a proliferar las

Voz 27 27:22 eh emisoras e independientes le prive sembraba no di Vega alternativa política las primeras que hubo parecieron una auténtica alternativa política hoy mano mano que usó no multiplicada AT luego a medida que se multiplicaron a los un tutor de los tests Stiller han asumido todas el mismo estilo uno se llega

Voz 31 27:43 la Pola Lagat yo no

Voz 27 27:46 nunca privadas estaba metiendo un extra dice ni extra fascista comunista palabro tutti los tesoros

Voz 30 27:54 que uno cuando giraba el día pues ya no sabía si estaba oyendo a una emisora fascista o comunista o o de derechas o de izquierdas porque todas planteaba ahora mismo día algo

Voz 27 28:03 que pecó elogió plato de magma en la etapa ecuestre está sucediendo sui Internet

Voz 30 28:09 por eso hablaba de mermelada y esto mismo es lo que está sucediendo en Internet

Voz 27 28:12 no sucede con el teatro desde que luego me de John Allen fetiche fenómeno cuál es la posición del editó de me dicha espió Beno cuadre tipo de la comparecencia disfrute Imelsa a las darme la latinización es de un mes

Voz 30 28:33 bueno todo por el final es la mar la merme la fijación de un de en medio porque esto no pasa con los libros no pasa con con las con las revistas repasa con los periódicos porque en los periódicos se ve la cabecera osero sabe quién escribe en los periódicos con lo cual ya sabes a tendencia que tiene derechas izquierdas lo que sea pero en todo lo demás les digo es una una conversión en mermelada de esos nuevos medios

Voz 34 28:55 ya saben que sigo atenta a sus peticiones en sí ya que en el número de whatsapp seiscientos noventa y seis seiscientos veinticinco cero cero uno a sus mensajes de contestador en el noventa y uno quinientos treinta y dos ochenta cero cuatro ya sus correos electrónicos en SER entre tiempos arroba gmail punto com pianos ese sonido que les apetece volver a escuchar ya saben que si está en nuestras manos y sobre todo en nuestra Fonteta lo buscaremos e iremos conformando así nuestra particular evoca Teka

Voz 0142 29:22 hasta pronto Ana en nada me tenéis aquí otra vez hasta luego María hasta la próxima canción hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy se quedan con el boletín informativo y después ser consumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene

Voz 1 29:37 se ha acabado

Voz 35 29:49 oye