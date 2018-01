Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares señora Margaret hacerle me llama Mataharis o además de mi libertad también quiere quitarme el nombre Mataharis esté significa el ojo del amanecer es así sí señorita Mata Hari donde estaba la noche en que Alemania nos declaró la guerra a los franceses el tres de agosto de mil novecientos catorce estaba en Berlín y quién era su acompañante esa noche un admirador de mis espectáculos le importaría decir a este Tribunal el nombre de ese admirador los hombres con los que me relaciono suelen tener esposa hijos no seré yo quien les destroza la vida revelando sus identidades lo haré yo entonces aquella noche estaba usted cenando con el jefe de la Policía de Berlín y me juego la mano derecha que brindaron para celebrarlo pues le deseo que se maneje bien con la izquierda para cuando su mujer Lehman

Voz 2 00:53 dura

Voz 0772 00:57 bienvenidos a Ser Historia acabamos de escuchar un fragmento de la crono ficción que va a ser el tema principal de la primera hora de Ser Historia vamos a hablar de una de las figuras más emblemáticas del mundo del espionaje del exotismo oriental de comienzos del siglo XX Mataharis una bailarina en realidad a neerlandesa Hero holandesa pero con una historia increíble detrás de yo nuestra segunda hora de intentaremos a completar el mundo de la historia hablando de la biblioteca de Tombuctú una historia realmente increíble de los indios Pueblo unos indios muy desconocidos todo ello pues condensado como siempre en dos horas repletas de Historia aquí en la Cadena SER hasta las tres y media las dos y media en Canarias soy Nacho Ares y les dimos la bienvenida vamos a intentar hacer Historia comenzamos

Voz 4 02:02 Jesús Callejo bienvenidos de nuevo a Ser Historia Albion hallaron Nacho Arés como has empezado el año feliz año día en cuanto es que los demás que los demás huy tiene que ser eso

Voz 0772 02:12 ahora te marcarán los objetivos que hacemos todos sí pero de año de bajar lo que hemos cogido en

Voz 5 02:18 en la en la Navidad eh

Voz 0772 02:21 en esta ocasión traemos la semana pasada estuvo Javier Javier Sierra como Cross Utah esta semana estás tú Jesús como crono náutica hablamos de los Reyes Magos ya estamos en la dinámica normal de del programa traemos un personaje eh femenino un personaje bastante conocido quizá por el en el trasfondo cultural de todos nosotros quién no ha oído hablar de la figura de Mata Hari sí pero realmente con una historia detrás de ella bastante bastante interesante bastante suculenta relacionado con nuestro país como con España también que es muy muy desconocido siempre está bien hablar de de mujeres sí

Voz 4 02:58 hombre y además muy poquito en el año pasado se cumplían esos cien años de su ejecución y es verdad que es una mujer que artísticamente según los que la vieron no valía gran cosa que no sabía avanzar como ella presumía que no fue buena espía que lo comentaremos que no era especialmente guapa pero sin embargo a pasar a la historia como siempre este Cronovisor comienza con una cruz lo ficción

Voz 0772 03:26 la dramatización con actores en este caso de Mona León Siminiani escritas sobre la figura de Mata Hari que vamos a escuchar la detección Jesús

Voz 3 03:35 ficciones

Voz 1594 04:13 cuántas veces hago

Voz 7 04:13 raíz de la traición en la historia de la humanidad

Voz 1594 04:16 cuántas veces alguien ha engañado a alguien o le hecho creer algo para su propio beneficio cuántas trampas sea entendido cuántos corazones se han roto porque lo prometido nunca llegó a ser deuda a tradiciones una de esas cosas que parece que no pasa de moda se de en la época que se de con los valores de un lado del otro la traición se mantiene intacta tristemente siempre es nueva las personas que pasan a la historia por la traición a la que fueron sometidas tienen una doble cuenta que cobrar la de las personas que le traicionaron Illa de la historia que lo tiene que reparar

Voz 8 04:57 Mataharis bailarina espía

Voz 9 05:01 ustedes quizá no lo entienden pero para una mujer en este siglo sólo hay una cosa vital poder tomar sus propias decisiones una mujer debe reclamar su libertad para poder equivocarse tanto como un hombre como ellos poder levantar la cabeza después de cada error si pudiera volver a hablar con mi hija y darle un solo con

Voz 10 05:25 dejo sólo le daría ese se libre Luis cesó

Voz 7 05:30 lo quién eres les pese a que

Voz 10 05:33 le pese

Voz 7 05:34 sin embargo con la tutela de su padre será un milagro que llegue a convertirse jamás el algo remotamente parecido a una persona

Voz 11 05:43 cuando habla del padre de su hija se refiere al capitán Rudolf McClain supongo a ese bastardo protestó señoría la acusada trata de poner en tela de juicio la moral de un honorable miembro de la Sociedad ley alcohólico un maltratador muy distinguida capitán señor fiscal propia esto señoría

Voz 12 06:00 señorita por favor este tribunal les ruega que se abstenga de hacer comentarios límite pese a los datos como si este tribunal le interesara mucho

Voz 13 06:08 venia señoría El Ministerio Fiscal no veía dónde quiere

Voz 1 06:11 dar mi colega de la defensa con esta línea de interrogatorios

Voz 11 06:13 Soria se está juzgando a una persona por razones muy graves la historia de mi cliente demostrará que no todo es lo que parece Le dejaré proseguir abogado pero entretenga gracias señoría señoritas él es cierto que conoció al capitán Mc Leod su ex esposo a través de un anuncio en el periódico es cierto así

Voz 7 06:32 yo era muy joven y los uniformes lo confieso siempre han supuesto una debilidad para mí lo único bueno que me trajo ese hombre fue llevarme a la isla de Java con él cuando mi hijo murió el hombre que era débil se dio a la bebida yo me refugio en la cultura japonesa allí aprendí a ser la bailarina más exótica y cotizada de París de algo tendría que vivir no querer

Voz 11 06:55 ya a su vuelta a Europa en mil novecientos dos se separaron legalmente consiguiendo el divorcio en mil novecientos seis Así es

Voz 7 07:02 hice las ingenió para quitarme la custodia de mi hija nunca le perdonará esos

Voz 11 07:08 ha tenido usted una vida dura lo que podía

Voz 7 07:10 todo para sobrevivir no tengo más preguntas señoría su turno señor fiscal proceda por favor gracias señoría haya damos tranquilo y contenida Mataharis señora Margaret Mata Hari o además de mi libertad también quiere quitarme el nombre

Voz 1 07:28 Mata Hari sí

Voz 7 07:29 significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 1 07:32 señorita Marta Haring donde estaba la noche en que Alemania nos declaró la guerra a los franceses el tres de agosto de mil novecientos catorce estaba en Berlín

Voz 7 07:41 delito y quién era su acompañante esa noche un admirador de misses

Voz 1 07:45 tan Julio le importaría decir a este Tribunal el nombre de ese admirador los hombres con los que Mr

Voz 7 07:51 no suelen tener esposa e hijos

Voz 1 07:54 no seré yo quien les destrozó la vida revelando sus identidades lo haré yo entonces aquella noche cenando con el jefe de la Policía de Berlín y me juego la mano derecha que brindaron para celebrar pues le deseo que se maneje bien con la izquierda para cuando su mujer le mandé Cerga es un tranquilo contenida Mataharis eres un lenguaje acusada hay algo que no entiendo señorita Mata Hari porque una bailarina de su talla y fama se convirtió de la noche a la mañana en una espía al servicio de Alemania o lo que es lo mismo en una enemiga de Francia en el primer

Voz 11 08:26 el gran conflicto en Europa a escala mundial se está dando por sentado que mi cliente es culpable de las acusaciones cuando aún no han sido demostradas reformular en mi pregunta por qué fue a casa del Embajador alemán en Amsterdam el señor eu Ken Kramer cuando ya había estallado la guerra yo a casa

Voz 1 08:43 señor fiscal me temo que no entiende usted a los hombres

Voz 8 08:47 yo no voy a sus casas son ellos los que vienen a mí

Voz 16 09:00 como

Voz 8 09:04 el Imperio alemán en persona llamando a la puerta del humilde morada es un placer verle pero no recuerdo que te hubiéramos una cita el gustos miro pudo pasar siempre tan educados pase puedo ofrecerle algo OMS conformarse con una copa el gran con el lo verdad buena memoria es increíble que pueda recordarlo teniendo en cuenta lo que debimos aquella noche señor Kramer me acuerdo de todo

Voz 7 09:31 con lo que hicimos aquella noche en Berlín por la cara que pone el también espero que sepa perdonar me por este desorden de maletas y baúles segura que ya está enterado de que dejó Amsterdam

Voz 8 09:42 algo de lo oído si a París cierto permítame la curiosidad por qué deja su Holanda natal que es neutral en este conflicto para regresaran países

Voz 7 09:51 el embajador se que preferiría que me trasladar a Berlín pero es París la ciudad que mediana Teri triunfar como artista y quiero relanzar mi carrera o más bien necesita resucitar estas en la ruina Mata Hari nacional no puedo quedarme aquí de brazos cruzados a esperar a que los franceses ustedes los alemanes resuelvan sus diferencias entiendo

Voz 8 10:19 dígame Mata Hari ha pensado en aprovechar su estancia en París para no se diversificar sus habilidades en otros campos complementarios al mundo del espectáculo Campos

Voz 7 10:30 comentarios qué quiere decir eso usted de mosto

Voz 8 10:33 dado sobradas aptitudes para relacionarse con los personajes de la política y de la diplomacia es una mujer con idiomas con acceso a espacios reservados Isabel apretar la tecla adecuada para que los hombres le cuenten sus secretos Kramer qué quiere de mí día seré franco le estoy pidiendo que lleve a cabo tareas de espionaje para el imperio alemán esquí por sus servicios pueda ofrecerle hasta veinte mil francos vaya eso es mucho dinero no es mucho al menos si se compara con mi caché que dices jamás te han parado tanto pero tú negocia negocia si vuestros servicio son útiles a Berlín la suma aumentará considerablemente solo depende de usted que tendría que hacer nada seguir con su vida inestables en una casa bonita rehaga su carrera artística amplíe su agenda de generales y ministros cuando los tenga Nos interesa que consiga cualquier información confidencial que nos pueda ser útil llave peligroso Mata Hari le daré un par de días para que se lo piense

Voz 1 11:40 desde ese momento comenzó a actuar como una espía con el código en clave

Voz 7 11:44 se XXI para que te pregunta si ya lo saben señoritas

Voz 1 11:47 cuál fue la primera misión de espionaje que el embajador le encargó para ejecutar en suelo francés

Voz 7 11:53 ya se lo he dicho ninguna el embajador sólo quería que si me enteraba de algo se lo contasen nunca les reveló Lena que conste en acta continúe dígame

Voz 1 12:02 si Alemania no le encargó ninguna misión por un mes después ya en París solicitó una entrevista precisamente con el jefe del contraespionaje francés

Voz 7 12:11 eso no tiene nada que ver con los alemanes pedí esa reunión tras enterarme de que habían herido a Vadim en el frente de verdad

Voz 1 12:22 explicarle a este Tribunal quién es el único

Voz 7 12:24 dado que encontrarán en el registro del Gran Palais de París desde que comenzó la gran guerra alto rubio de ojos azules hasta los hombres en el bar del hotel se dieron la vuelta para mirarle la noche en que aparece

Voz 3 12:43 buenas noches le importa quiénes la barra no tiene que esto sí que no te lo esperabas un bello uniforme paralela arte la noche disculpe mi osadía me he visto entrar en la sala resistir es usted Mataharis la famosa bailarín soy un gran admirador suyo gracias soldado supongo que yo debería corresponderle al cumplido confesando Le que ahora yo también soy una gran admiradora suya disculpe soy un estúpido no me he presentado nombres batín más lo soy oficial del Ejército ruso aliado de Francia luchó contra los alemanes en el sector occidental pero esa está muy lejos de aquí no ser Hawn desertó por su puesto que estoy de permiso una semana penas luego tengo que recrea donde se aloja en una aquí en el Gran Hotel no sabía que los sueldos reloj habían mejorado tanto creo que le ha dado pena al tesorero del batallón y han dato todas las patas atrasar cinco mil francos esas mucho dinero para alguien tan joven cuántos años veintitrés casi le dobla la edad me he hecho la promesa de regresar a las trincheras sin una sola moneda no me gustaría que otros desgastada mitinero en caso de que Mena no dejaremos que cuánto tiempo tienen de permiso en siete noches quiero olvidarme de todo lo que también y de estos siete días como si fuera el último pero no puede evitar decirle que tranquilo si te haces esos minutos los pasar juntos madre mía qué peligro vaya te veo venir Mata Hari ni se te ocurra enamorarse

Voz 9 14:38 han pero supongo que lo lo pude evitar Vadim me invitó a alcohol a bailar y a subir con él a la trescientos cuatro esa semana me llevó a las joyerías demandó a los reservados del Maxime me consintió como una niña ensalzó como una reina nunca se que mejoraría tanto de un hombre pero nadie le dice al amor cuando llamar a tu puerta sin embargo todo tiene un final Vadim se le acabó el permiso se fue

Voz 12 15:17 me engendró en Paris nunca volví a ser la misma

Voz 1 15:29 una historia muy bonitas Madame pero no a parte del tema que ocupa este tribunal cuando el para que se puso en contacto con usted señor Kramer

Voz 7 15:36 quiere usted es simplificar notado señor fiscal pero la vida no es sencilla

Voz 1 15:41 eso no es cierto que el señor Kramer le escribió por las fechas de las que usted habla lo presento el tribunal la prueba número tres señorial la carta en cuestión hallada entre los objetos personales de las señoritas porque

Voz 3 15:53 Peña no llamarte Mata Hari

Voz 1 15:54 en esta carta del señor Kramer la escribe preguntándole banalizar al menos aparentemente no es así

Voz 7 16:00 la tiene no la verdadera información

Voz 1 16:03 esta alojó a primera vista porque está escrita con tinta invisible un método muy practicado por los servicios secretos alemanes al someterla al efecto del vapor de agua en la escritura secreta sale a la luz podría leerle la auténtica Carta el tribunal

Voz 7 16:20 a la gente H XXI infiltrarse en los estamentos militares del ejército galo y obtenga información sobre próximos movimientos bélicos

Voz 9 16:29 en la frontera con Berdún recuerdo a esta carta vagamente vagamente

Voz 1 16:36 sin embargo dos días después usted se entrevistó con el capitán Jobs

Voz 7 16:40 aquel mismo día recibí otra carta para mí mucho más importante era de Vadim en ella me decía que había sido herido en el frente cerca de Beatle tenía lesiones graves

Voz 17 16:50 pulmón por gases asfixiantes IP

Voz 7 16:53 pérdida de visión en el ojo izquierdo tenía que ir a verle pero Beatle zona militar por eso necesitaba un permiso especial sólo la du podía proporcionar melón John Le con Chi si no es indiscreción si es indiscreción Le conocí no necesita saber más pretende hacernos

Voz 1 17:10 creer que sólo fue a ver a la ducha para pedirle

Voz 7 17:13 Miso que no intentó matar dos pájaros de un tiro son sacándole la información

Voz 11 17:17 les pedía Kramer protestas señoría denegada puede

Voz 1594 17:20 pensar lo que quiera aunque es cierto que si lo pensaste que sólo fuera de manera fugaz buenos días vengo a ver a Messi

Voz 12 17:38 lo siento señora meses sólo recibe con visitar o éste no sabe con quién hablan no soy señora si una señorita

Voz 1594 17:44 dígale a la que Mataharis quiere verle si no lo hace inmediatamente y le aseguro que se arrepentirás pero desde una trinchera está bien pase lo está esperando gracias

Voz 17 18:02 Magán Mata Hari cuánto tiempo no sabía que había regresado a París

Voz 7 18:07 claro que lo sabía capitán velado

Voz 17 18:09 días por recibir me siempre es un placer verle pero por favor siente se puedo hacer por usted capitán he venido a ver

Voz 7 18:18 lo que te muestras necesita no puedo en el toxina necesito iraquí tal ahora pero que te acabo de decir

Voz 17 18:23 del pero eso es zona de guerra porque querría ir allí

Voz 7 18:27 hay un soldado de la infantería rusa ha sido herido en el frente y desearía ir a verle vaya así que un hombre ha alcanzado por fin el corazón de la insondable Mataharis veis estas en desventaja ahora

Voz 1594 18:40 va a creer algo de yo sólo quiero propone

Voz 7 18:43 cerrarle cuidados considero mi deber ayudar a nuestros soldados cuando lo necesitan

Voz 17 18:48 suele confieso que estoy impresionado Madame como cualquier francés me tomo el amor muy en serio

Voz 12 18:54 le daré ese permiso cuente con él

Voz 7 18:57 gracias lado nunca le he pedido nada pero en este

Voz 9 18:59 caso me parecería un desperdicio no hace

Voz 17 19:02 era un mejor uso de su talento de este amor que demuestra por nuestra causa usted quiere consolar a un soldado amigo John Le propongo ayudar activamente a todos nuestros chicos estaría feliz de ayudar pero no veo cómo puedo serle útil sin que el contrario alguien como usted Madame sería una excelente ayuda en esta contienda entre usted y yo Madame esta guerra no se ganará con las armas sino con la inteligencia o lo que es lo mismo con información usted Mata Hari con sus contactos con su facilidad para hacer amigos usted podría suministrar nos mucha información me está intentando reclutar como espía espía agente de inteligencia

Voz 7 19:49 no lo puedes aceptar te recuerdo que ya espías para los alemanes lo haré por un millón de francos además del permiso para ir a Fidel pero te has vuelto loca se entera cualquiera de los dos bandos te mataran por el permiso

Voz 17 19:59 no se preocupe ya le he dicho que lo tendrá pero un millón es mucho dinero aunque insisto Phil en formación fuera relevante por ejemplo si consiguiera entrar en el cuartel general alemán puedo hacerlo tengo muy buenos contactos entre las alemanes como si fuera la amante del príncipe heredero de Alemania no he sido estuve con él en Berlín y en Egipto y puedo volver a hacerlo cuando quiera admiro su osadía si fuera hombre sería un gran soldado va algo más como mujer se lo aseguro necesitará el permiso para ir a cuanto antes está bien está bien vaya beatle cuide de ese soldado y regrese les diré entonces cómo puede convertirse en los ojos de Francia para ganar como buenos días buenos días matando lo tiene hace Mataharis como sea jugando a tenor todo un lo conseguirá

Voz 1 20:53 así que fue usted a siendo espía alemana espía francés eso no es traición madame es doble traición protesta

Voz 11 21:01 no no demuestra nada se limita a hacer acusaciones sin presentar pruebas esos pruebas

Voz 1 21:06 el abogado pero no sé si a Madame Mata Hari le van a gustar que quería decir eso Madame pretende que creamos que siendo espía para dos potencias enemigas fue usted capitel sólo para dar consuelo a un enfermo insinúa insinuó que usted fue a con una sola misión revelar al enemigo la estrategia de su defensa por eso

Voz 3 21:26 no no

Voz 11 21:29 por del orden enlazada señor fiscal explicó que se con gusto señoría

Voz 1 21:36 presento la prueba cuatro de este proceso una carta del soldado Vadim Tudor del ejército de infantería rusas enviada a mi persona

Voz 7 21:45 aquí de Vadim entregue Mela

Voz 1 21:50 pido permiso para leer un extracto de su contenido señoría concedido procedo a leer conocía la señorita Mata Hari en París en el Gran Hotel he de reconocer que desde el primer momento mirando pone el estancado con sus ningún hombre podía rusa aunque podría resistirse

Voz 8 22:09 es sin duda una mujer un tanto ante Ronaldo recomendables y lo que uno busca es una fiel esposa

Voz 11 22:19 en definitiva en definitiva Mata Hari Mata Hari es toda una aventura

Voz 1 22:28 así es esta mujer a ojos de su amor verdadero por cierto su única defensa todo este proceso señor juez el ruso fue sólo uno más en su particular colección de uniforme tengo aquí una lista de hecho el doce de Julio almorzó con el subteniente jalón del quince al dieciocho vivió con el comandante belga de bufo y el treinta de julio salió con el comando

Voz 11 22:50 ante esta mujer señoría trató de seducir a los agentes que fueron a pesar la paseándose desnuda por la habitación ir repartiendo bombones en un casco prusiano pero trastos que tiene que ver eso con la acusación de espías uu proporcionará información a ninguno de los dos bandos quizá acusarme quien acusa una mega sí pero una traidora el fiscal tiene algo más que alegar sí señoría

Voz 1 23:32 como última prueba quiero presentar este telegrama en el que se confirma que los alemanes pagaron a la acusada por sus servicios

Voz 11 23:38 quería este documento es real pero sólo confirma que Alemania anunció el pavo no Kenny defendida recibiera y no hay que pasar por alto que describieron en un código secreto quemado un código que ya conocíamos para asegurarse de que Francia lo descubriera era una trampa señor juez el fiscal está usando mi defendida como un chivo expiatorio para conseguir una sentencia moral Fes T profeso es injusto no hay suficientes pruebas contra ellos Bale este soltados de esos cuerpos por causa de nuevas Fasa el juicio queda visto para sentencia la esperada el veredicto en la prisión de El Asad extra extra

Voz 19 24:29 Schuster

Voz 11 24:40 este tribunal condena a la acusada a la muerte por fusilamiento la ejecución se llevará a cabo el quince de octubre de mil novecientos

Voz 3 24:47 los diecisiete en el castillo de los

Voz 0522 24:59 en nombre del pueblo de Francia la señora Margaret H L Mc Leod ha sido declarada culpable de cometer actos de espionaje contra Francia idea ayudar al enemigo por estos hechos ha sido condenada a muerte desea decir una última palabra soy inocente sólo espero que la Historia haga justicia

Voz 7 25:19 Jacob combinó nombre

Voz 0522 25:20 vendarle los ojos si hacen la al poste no son no

Voz 1594 25:23 yo quiero ver pero hacen porte sino por ellos tienen miedo de que les reduzcan mientras dispara

Voz 0522 25:29 el presente en armas apunten a Dios caballeros fue algo

Voz 1594 25:41 qué hace señor está muerta es mi deber asegurarme estaba ya muerta señor

Voz 0522 25:51 dónde van no he dado la orden de retirarse donde van donde van vuelvan allí

Voz 21 26:04 en este crono ficción han participado Ana Alonso como a Mata Hari Jos Gómez como el fiscal Héctor Checa como el abogado Íñigo Álvarez de Lara cómo Vadim el Jose Pinto como Kramer Rafael de la Rica como lado las voces invitadas de Julio López Roberto García Alejandro Otegi hijo Juan Aranaz adaptación de Alejandro Silva y Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan ocho realización y diseño sonoro Alejandro Otegi producción David Tomillo dirección Mona León Siminiani

Voz 12 26:44 este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes

Voz 17 26:48 les cualquier parecido con la realidad

Voz 12 26:51 puede ser una coincidencia

Voz 4 27:01 Jesús lo introducción que tú decías antes a mí me recordaba un poco el la figura de de Cleopatra no sé si eso está claro y nadie lo discute es decir en esos cuarenta y un años debiera sacó mucho provecho echó a su vida ya se movió libremente por Europa tuvo la mala suerte de que las coincidió en la Primera Guerra Mundial tuvo una segunda mala suerte que es convertirse en espía y una tercera Mara más mala suerte que es no saber espía entonces la pillaron rápidamente como él

Voz 0772 27:25 hombre tengo aquí mi teclado preparado para meter en la máquina del tiempo en el Cronovisor una fecha una vez más a donde no sandías

Voz 4 27:33 a vez a Madrid una etapa no tan conocida pero fue clave en la vida de Mata Hari ella viene varias veces a Madrid sus espectáculos a los espectáculos de cabaré nocturnos IS primo el espectáculo que todavía no era conocida porque en este año que vamos a citará ahora que es mil novecientos seis es cuando haya cambia su nombre por el artístico de Mataharis la fecha que vamos a señalar ahora en este Cronovisor es ni más ni menos el quince de enero de mil novecientos seis

Voz 23 28:11 sí

Voz 7 28:15 adelante Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 17 28:26 sí

Voz 12 28:37 en efecto Jesús

Voz 0772 28:38 extraído a un lugar de de de de empaque exactamente

Voz 12 28:43 estoy sobrecogido nos hemos puesto un frac estamos escuchando y viendo un espectáculo de música oriental de dejaba quién es esa mujer que vemos ahí encima del la escena

Voz 4 28:54 Mario es muy dejar esa que se mueve de una forma voluptuosa bueno ya has visto que se ha llenado no hemos viajado esta vez muy lejos ha ido a que pase la pelota bajo el clásico estamos en peligro Kursaal para que impongan los oyentes también Sagan idea no evidentemente ya no se llama Centro Kursaal ha pasado por distintos nombres llamó el teatro Madrid Cine Madrid y ahora somos unos grandes almacenes una marca que no vamos a decir pero en ese momento y además por la fachada que tiene una cosa muy neoclásica pues el espectáculo era como muy llamativo para que te hagas una idea Nacho en este lugar es donde se exhibía las mejores cupletista del momento ahí estaba la bella chinitos la Marina Anita Delgado antes de convertirse en la maja de Kapoor tala entonces estamos hablando del sitio de referencia lo que para que este éxito donde estamos ahora que es de noches solas ha pasado de las diez de la noche pero por la mañana un frontón vienen aquí a jugar al frontón que es uno de los juegos de moda por la noche se convierte en en Music Hall manos pues ahora es cuando estábamos hemos conseguido una entrada gracias a nuestras influencias y la mujer que vemos en el escenario es ni más ni menos que Mata Hari porque se ha cambiado su nombre es nombre de Lady McClain que utilizaba el apellido de su marido de este oficial militar holandés del que ya se ha divorciado de su maltratador de tomo y lomo pues quiere hacer sus galas aquí ha triunfado en París y aquí viene no es demasiado conocida todavía estamos hablando de mil novecientos seis piano no ha empezado la primera guerra mundial y todavía está como tranquila liberada y no es ninguna espía para no pero fíjate lo estamos viendo vemos que hay como cierta expectación pero también hay silbidos un baila con unos velos

Voz 0772 30:41 la mano yo estoy acostumbrado a ver este tipo de bailes si no sabe muy dotada muy singular destreza en el arte

Voz 4 30:46 no sabe cómo preparada para ser lo que ya dícese que sea presentado como una princesa

Voz 24 30:51 esa japonesa que es domina perfectamente las artes eróticas de danza

Voz 4 30:57 que sabe bailar la avanzado el siete velos hasta el momento no ha ningún velo entonces si te parece Nacho como somos tan hábiles en nuestro Cronovisor tengo la crónica periodista periodística del momento en que ella se exhibe aquí en Madrid

Voz 0419 31:11 todo estaremos la crónica de un periodista

Voz 0772 31:13 no se va calentando acaba de estirar dos veces

Voz 0419 31:16 hay estar

Voz 25 31:17 en el cómputo global de ese primer baile que fui muy ya tengo muy

Voz 4 31:23 esperado y mis espectacular lo cuenta el periodista Francisco Serrano Anguita lo cuenta con estas palabras porque es al día después pero como nos vamos a adelanta para que con sus palabras no refleje perfectamente lo que ahora

Voz 8 31:36 mismo tuyo estamos Jesús que los vítores empieza nada

Voz 0772 31:39 a fondo porque mira ya ya no son dos modelos son cuatro velo ya es todo va subiendo de tono eh

Voz 4 31:44 eran tres

Voz 26 31:47 dice así Serrano aunque tal por fin sobre el platillo portátil apareció Mata Hari desnudos los pies envuelto el cuerpo en amplias gasas de tono gris que revolotea van en los giros de un avanza lenta grave con mucho estirar los brazos mucho empecinarse en puntillas intentar las manos hacia las bambalinas echar para atrás la cabeza agitando la rizada melena en pista de aquellos se prolongaba comenzó el bullicio ahora hay que ataba ron barato un poco Mata chinche es la tomaba con la ganas pronto unas medias tú tango tango

Voz 4 32:28 Mataharis desconcertada interrumpe la danza arreciaron los bastonazo los taconeo los silbidos hasta que la bailarina que dos inmóvil en el escenario con un gesto de rabia idea orgullo rasgó las gasas y se desprendió de ellas entonces sí que Table Tiago los aplausos

Voz 0772 32:52 la vas que es es una historia increíble de una mujer con treinta años ahora mismo en esta actuación en en Madrid ella había nacido en los Países Bajos en mil ochocientos setenta y seis con el nombre de Margarita destruidas dl hay fallecería como anunciamos tristemente conocemos la historia falleció en el año mil ochocientos diecisiete coma pues no no no la podremos salvar lo podemos salvar desde luego que no está increíble Mata Hari ha servido casi de de de mito de de referencia para infinidad de bueno de de películas de libro eso es lo que ha sido un la la inspiración de de de muchas de muchas personas de mucha gente vamos a escuchar si te parece tenemos varios cortes en este Cronovisor tenemos el primero de ellos de un documental de Canal Historia en donde se nos habla de su pasión por la danza esos orígenes esa relación que tenía con el con el hinduismo nació en Holanda bajo el nombre de marca Gertrude hace le pidiera hija de un fabricante de sombra sí se casó muy joven con John Mc Cloud un oficial del ejército colonial bastante mayor que ella recibió cuando fue destinado a ya Sumatra allí conoció el hinduismo y aprendió la danza de los vemos los jóvenes oficiales de la guarnición adoraban a esta bella mujer holandesa sin embargo su marido era alcohólico y la maltrataba de vuelta en Europa se separaron Leigh Lima Claude como Margaret hace hacía llamar se trasladó a París y adoptó el nombre artístico de Mata Hari que significa ojo del día en París se dedicaba a bailar la danza de los velos y enseguida alcanzó fama internacional tenía muchos amantes incluido el heredero de la Corona alemanas al menos eso decía ella el ojo del día escuchábamos en este documental de Canal Historia e Jesús Mataharis se convirtió quizás ese exotismo no algo nunca visto en la en la Europa occidental de aquella época en un referente Mateo es decir casi cultural de del momento

Voz 4 34:59 bueno cultural de bon vivant mujer libertino la porque te puedes imaginar que a la vez que tenía muchos seguidores muchos amantes pues las mujeres la pone a caldo porque sencillamente estaba mostrando un aspecto de la feminidad que aquí en Europa ya no te digo en España pues estaba mal vista pero ya no la importadores rompía velos nunca mejor dicho no para está liberación de la mujer en el el espectáculo clave lo hemos visto en esta crónica periodista periodística del Madrid de mil ochocientos es es que ya se quedaba desnuda

Voz 26 35:32 pero no defectos había una parte que no

Voz 4 35:35 nunca mostraba ella estaba con los pies descalzos con esos velos que poco a poco se va desprendiendo se iba anotando su anatomía para ver una parte que nunca

Voz 0772 35:45 ahora me dices la mano derecha m me caigo me caigo loco que cada muerte

Voz 4 35:50 no eran los pechos baja eso llama la atención a no tenía ningún tipo de pudor en enseñar sus partes más íntimas más bajas sin embargo la parte delantera entona enseñaba entonces eso llamado mucho la atención dice por qué por porque recordamos de que tuvo ese marido en fin bastante bebedor borracho un poco el culpable indirecto de que muriera su primer hijo cuando estaba en esta carta en Java y entonces por qué ocurre esto porque dice que en un arrebato de celos porque ya por entonces le ponía los cuernos a su marido le arrancó un pezón de un mordisco entonces sella avergonzada de esa parte anatómica no quería que fuera visto en público donde se podría desprender de cualquier otro ropaje menos de eso de Bono llamaba mucho la atención porque era como un poco contradictorio dicen bueno porque de esa parte no se desnuda para todo esto es lo que hizo que esta mujer fuera bueno pues muy solicitada por los hombres no tenía ningún tipo de reparo en admitir que le encantaba por ejemplo los militares cualquier persona te tuviera un uniforme ya ganaba bastante para conseguirla ya una de sus frases célebres es es decir que prefería acostarse con un militar pobre que con un vaquero rico usa eso ya te da idea de que los uniformes la ponía el japonés y eso hizo tan el que fuera muy solicitada cuando llega la Primera Guerra Mundial en mil ochocientos catorce por distintos estamentos militares ella le pilla la primera guerra mundial en Berlín en comercios imaginar pues ya tenía también amante relacionados con el Alto Estado burocrático incluso con los embajadores ejemplo el embajador por alemán en Ámsterdam que ya tiene una relación muy íntima sí que le propone por primera pues bueno conseguir información para espiar a favor de Alemania es decir como ella viajaba mucho aparece porque que tú tienes facilidad no tienes relaciones públicas porqué no te Elías también con distintos personajes políticos y militares de ese país que estaba pensando la guerra si nos pasos información el problema de esta mujer es que pilló que era muy goloso este vamos a llamarle nuevo oficio que le estaban proponiendo Portillo ganaba unos diez mil francos por ejemplo por día cuando bailaba en el Olympia de París muchísimo y es el que el sonido los a unos mil euros pero lo que la propone mucho más goloso entonces claro espiar para para Alemania la daba unos réditos mucho mayores problema es que cuando llega a Francia y empezar a conseguir información también sus contactos franceses la afición oye porque no no es conseguir información de Alemania unos la pasa si también te pagamos se convierte en una doble espía ya al convertirse en dobles pero muy bien gana dinero pero allá de alguna manera estaba firmando su sentencia

Voz 0772 38:36 es mucho más peligrosa hay que ser muy hábil para estar trabajando en dos bandos y mantener la Isère capaz de mantener la alerta en en ambos sentidos para que no para no ser descubierto si te parece Jesús vamos a escuchar un nuevo corte de este documental de la historia del espionaje de Canal Historia en donde habla Wolfram Krieger que es un profesor de la Universidad de Marbury donde nos habla precisamente de ese aspecto más del mundo del espionaje de de Mataharis

Voz 7 39:06 con Mataharis se vio inmerso

Voz 27 39:07 en la desagradable situación que supone ser utilizada como espía por dos mandos Alemania Francia esta desafortunada mujer quedó atrapada entre dos fuegos y existía un miedo lógico a los espías y a la traición Mata Hari cayó víctima esta circunstancia a los agentes de contrainteligencia están sometidos a mucha presión debes mostrarles eficacia pero ella no era precisamente el prototipo de rectitud moral teniendo en cuenta los principios de la época

Voz 28 39:41 no no

Voz 0772 39:43 la historia se va convirtiendo en algo más hollado estaba pensando un poco en esa escena

Voz 12 39:49 Mario de previo a la a la Primera Guerra Mundial

Voz 0772 39:53 el la presencia de una joven en este caso en Madrid como hemos escuchado al comienzo de de este Cronovisor en esta actuación de enero del año mil novecientos seis imagino también que estaría un poco relacionado lo que contaba antes no ese exotismo todo aquello que que viniera de Oriente en las teorías de Madame que estaban en muy en boga en aquella época es el momento también de la de la Gran Guerra con la muerte de millones de personas que que buscan ese ese contacto con los seres queridos quizá el aspecto menos divulgado no de la de la de la Primera Guerra Guerra Mundial Mata Hari entra pues en en ese escenario en en un Madrid en el que empieza a conocer gente de de Francia gente de Alemania el K ya acaba acabó firmando un poco su sentencia como digo en ese en ese contexto en tan tan tan

Voz 4 40:43 por qué el Madrid un bolso porque Madrid cualquier país neutral claro claro era un país neutral de boquilla oficialmente pero precisamente por ser un país neutral aquí estaban todos los espías sus espías británicos franceses alemanes porque porque pueden hacer sus chanchullos sus negocios con mucha más facilidad entonces el que fueron es neutral a ella venía bien hecho se hace espía dicen parte porque la gun un salvoconducto para moverse libremente por Europa desde entonces bueno era mala espía informaba de aquí para allá de Chu informó y eso es lo que le costó caro no de un desembarco de submarinos alemanes en las costas de Marruecos que sólo lo podía saber si alguien la Dama esa información privilegiada hemos comete el error de divulgar

Voz 0772 41:27 pero no ejecutaron al que le dio la información

Voz 4 41:29 el ya lo decía en el juicio claro decía a ver el que me pasa me la información será el que comete el delito no dice si saben que estaban haciendo algo mal remar no se da cuenta que la mensajera la que transmite es espacio también es una especie pero bueno la pasan la información pensando que ya es discreta Llanos discreta para nada es una de las características óseas a pesar de que vestía de una forma como muy rigurosa de negros siempre iba con un con un sólo una sombrilla que les servía casera bastón pero luego cuando se quitaba ese abrigo de pieles negro pues ya era otra cosa no era la exuberante Mata Hari es que Madrid en aquel momento y nos tenemos que situar eximió cientos catorce es muy importante patilla bien a partir de ese momento los centros catorce mil ochocientos es decir dieciséis ella está aquí haciendo sus distintos espectáculos judía en en el Gran Kursaal como hemos dicho incluso puso a la Alhambra que también hay hacia sus actuación

Voz 18 42:17 es

Voz 4 42:18 bueno incluso la proponen ir a Barcelona la ponían un piso y todo nuevo un senador catalán que ya dejó claro ésa fue como una su última salvación pero no quiso no quiso email que era el que la pretendían aquel tanto sabía perfectamente por sus fuentes que la iban a pesar en París pero ya estaba esperando que en París va a tener pues como una especie de te salvación por parte de los contactos que ya tenía no sirve de nada se sabe que escribió cartas a todo el mundo y los que eran sus antiguos amantes al final hacen la callada por respuesta bueno pues en Madrid en el momento que estamos viviendo Madrid

Voz 24 42:49 antes haberlo estábamos hablando de la época que Alfonso XIII por entonces estaba como jefe de Gobierno Eduardo Dato

Voz 4 42:55 Nelson momento habían muchísimos espías y aquí en España que éramos neutrales había partidarios de Alemania ya había partidarios de los aliados entonces esos parte Darius los germanos así los aliado filón eran los que mantenían también un poco en tensión eran parte de habernos germano flojos en la derecha a la iglesia a los militares porque pensaban que Prusia en aquel momento pues era lo que había que hacer no Pay resuelto a ganar y a poner bien las cosas en Europa y sin embargo los francófonos decirnos que estaban a favor de los aliados que había gente pues muy importante no por ejemplo Azorín o los grandes escritores como Unamuno estaban a favor de los aliados Baroja no pues ya sabes que yo llevaba la contraer todo el mundo y ahora germano filo no estaba convencido pero no daba igual Horta llegase por ejemplo el intelectuales de la época del momento era neutral y eso que tenía mucha influencia germana no por sus estudios filosóficos pero ahora neutral eso te da idea de que había una tensión política que que en España se vivía con una cercanía todo lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa pero eran neutrales para que te hagas una idea Nacho España juega el papel de neutralidad en la Primera Guerra Mundial lo mismo que Suiza hacen la Segunda Guerra Mundial una neutralidad ficticia pero suficiente para que este tipo de cambalaches sirvieran Mata Hari se movía a su gusto con la tapadera de que era una bailarina exótica pero entremedias lleva ciento este tipo de trapicheos económicos que haya un hacia nada sin previo pago como ilógico

Voz 0772 44:27 hemos lo de era era era pues su su trabajo no si te parece vamos a escuchar a Juan Eslava Galán el escribió Suu Historia de la Primera Guerra Mundial contada para para escépticos en donde habrá un poco de la de la implicación pues derribando un poco el mito no luego hablaremos también un poco de del mito de Mataharis ese mito erótico como trascendido hasta nuestros días pero eso es lo que nos contaba Juan Eslava sobre sobre este hecho el papel de Mata Hari en la en la Primera Guerra Mundial

Voz 29 44:55 bueno el papel fue mínimo porque tienen mucho daba por lo que tiene de morbo que era una bailarina supuestamente japonesa en realidad era holandesa sí bueno era famosa por su postura por sus en fin por todo eso no pero luego como espía no como espía simplemente pues la cosa esta clásica de que el hombre cuando se cuenta con una mujer muy hermosa que de darse importancia la cuenta cosas y ella puede eso de ese tipo de espionaje fue el que eso no a acostarse sobre todo en España en en España que entonces era un país neutral y por lo tanto un vivero de espías de uno y otro lado aquí tuvo cierta abstracción en Madrid junto a la cama con con alemanes y me lo contaba los franceses o viceversa no y al final pues bueno pues la cogieron los franceses quizá una trampa provocada por los propios alemana

Voz 30 45:52 iba a fusilar

Voz 0772 45:59 Mata Hari Margaret Thatcher druida de L nacida en los Países Bajos en en Holanda en mil ochocientos setenta y seis y fusilada como decía ahora Juan Eslava Galán en mil novecientos diecisiete con con apenas cuarenta años no ni cuarenta y uno en esas primeras actuaciones en en España tenía treinta añitos treinta primaveras el caso es que se convirtió en un referente quizás más a posteriori más la la el el mito que trascendió quizá por por esa sexualidad de del mito femenino que por realmente por la importancia de de los del trabajo de espionaje de las cosas que destapar a lo largo de la guerra si se ninguna duda

Voz 4 46:38 de hecho había espías mucho más famosos espías masculinos y femeninos y sin embargo ella es la que ha pasado a la posteridad luego las una guerra mundial nos acordamos de más nombres de espías

Voz 0772 46:45 la primera siempre sale por qué

Voz 4 46:48 por lo que decimos porque supo jugar más o menos bien sus bazas digo más o menos bien porque si hubiera jugado bien no lo hubieran fusilado en el diecisiete pero sí es verdad que marcó un estilo un estilo en aquel momento tanto en lo que venía de Oriente lo exótico lo sensual ya no te digo el striptease pues eso atraía a la gente y sobre todo al público masculino pero ella sí que supo dar esas pinceladas un poco de de no sólo de sensualidad que evidentemente la tenía y la destilaba por todos sitio sino de escándalo herido ella sus amantes eran amantes mi escogidos o bien eran militares o incluso gente de la música hasta el punto de que se sabe que tú tuvo también sus escarceos amorosos con Giacomo Puccini ni más ni menos o con Jules Massenet es de los grandes compositores del momento Cham no hacía ascos a ninguna de esas actividades en cuanto tuviera una buena libremente

Voz 0772 47:43 lo lo lo llamativo de todo es que el su importancia trasciende incluso su muerte porque ya es bueno es fusilada en mil ochocientos diecisiete su cuerpo es han recuperado y su cabeza se conserva hasta el año mil novecientos cincuenta y ocho en el museo de criminales de Francia

Voz 4 48:01 es que desaparece algún algún admirador alguna admirador que quería la cabeza

Voz 0772 48:06 de de Mata Hari Taro pero antes

Voz 4 48:08 la autopsia del cuerpo cuando ya la fusil Anne en ese bosque de piensan el quince de octubre hace una autopsia del cuerpo ya descubrimos un dato muy significativo de los doce soldados que estaban dispuestos a fusilar la sólo tres balas tres no cuatro inciden en su cuerpo uno en el corazón que la Mata evidentemente el tiro de gracia que el sargento con lo cual ya sabemos que mucha gente no disparo

Voz 26 48:30 o dispararon al aire no la quería entrar por alguna razón en fin llámalo por permito por morbo por

Voz 4 48:39 esa sensación de que estás fusilado a una mujer que además fue un juicio pues totalmente amañado y que las pruebas no eran contundentes para daba igual había que hacer un escarmiento y lo hicieron hilo o la cabeza queda embalsamada ya el cuerpo pues te puedes imaginar no con las prácticas de los estudiantes medicina de la Sorbona pues queda totalmente destrozado pero a la cabeza que no como como una especie de reliquia pagana desaparecen años cincuenta dicho no se sabe nada estará posiblemente en el despacho de algún acaudalado millonario o excéntrico que le interesa saber que tiene el cráneo si es que no está modificada a la cabeza no lo sé el cráneo de Mataharis

Voz 0772 49:13 que a lo mejor lo tiene no sabe qué es de

Voz 4 49:16 no sabe qué qué has del ICO que la mitificada porque pronto se parecen hacer películas Greta Garbo once sabes la divina pues hace esa primera película de ella y de hecho algunas de las escenas de la película se utilizaron como escenas reales incluso hay alguna fotografía que aparece ella

Voz 25 49:31 eh en el poste atada

Voz 4 49:34 dónde la van a fusilar que no es una fotografía auténtica del diecisiete tiene que ver con un fotograma de películas posteriores que se han hecho ir pues eso hace que el cine ya se convierta en mito sino no hubiera escrito biografías de ella no hubiera pasado al mito mira te voy a contar una de alta muy significativa que también la metafórico dicen que el que la mujer que la delata aquí estando en Madrid es Raquel Meyer Raquel Meyer por entonces pues imaginar que era una institución era una Abd era el alma que canta era una mujer de rompe y rasga se enceló con esta mujer porque ella pensaba Se sabe que erróneamente pero ella pensaba que se estaba tirando a su marido somos Emilio Gómez Carrillo pues como que no estaban había casados en aquel momento pero la gusto dice que fue ella la que les delata el hecho es que Gómez Carrillo con el tiempo al cabo en los años como el rumor era público de que a través de Raquel Meyer la delatan y la prensa en París ella tiene él tiene que es creer un libro es culpando se libró absurdo que no venía a cuento pero que de alguna manera mitificar porque es un libro de los años noventa cuando ya pasan más de diez años de la ejecución que esta mujer pues todos estos elementos son los que hacen que esta mujer que tendría que haber pasado más o menos sin pena ni gloria se convierta Don Vito las películas Raquel Meyer los libros de sus amantes con tanto sus aventuras horas sus estancias en el Palace en el Ritz en los dos hoteles principales de Madrid etcétera etcétera Todo eso va creando una aureola de una mujer que en principio a su biografía no tiene mucho que sacar pero mirando su mito ya sabes que hay gente que cuando muere se convierte en leyenda el caso de Mata Hari es una mujer que se convierte en leyenda y eso es lo que permite que ahora mismo haya hecho una serie de televisión donde se vuelva otra vez a revivir con algunos datos falsos otros auténticos pues toda la Pompeya de ya desde Holanda Java hasta que llega

Voz 0772 51:23 muy llega ese mito como dices ahora la televisión Paulo Coelho en el año dos mil dieciséis publicó una novela a la espía

Voz 4 51:29 llegarle también habla de de ella

Voz 0772 51:31 es la última pregunta que hemos hecho a Juan Eslava Galán eh cuál es el origen del del mito de que cuál es la razón de ese mito en el en relación a Mataharis

Voz 29 51:42 bueno ya entonces entonces no obviamente la prensa sensacionalista que ya la vía pues le dio mucha no le dio mucho bombo al al fusilamiento de masas Javi no porque yo tenía fama como no no era precisamente la la bailarina más famosa animal deseada pero bueno sobre su fama vino a raíz de la muerte no pero después sobre todo ha crecido su fama mucho más porque se han hecho un par de películas que que ella tiene como co protagonista ella no obviamente exagerando mucho lo que fue su personaje no entonces de ahí de ahí viene la fama de la que goza actualmente no actualmente ese prototipo de la espía pero realmente ha habido espía importante formadas como decía la duquesa recientemente fallecida futura claro pues ha pasado inadvertida frente a las enmiendas a la que tiene es todo un símbolo