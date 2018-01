Las Noches de Ortega - Camela

Voz 1 00:00 no no no

Voz 2 00:04 ahora no lo contrario sí no

Voz 5 00:49 ahí dentro

Voz 7 01:18 buenas noches Ángeles Dionisio Miguel Ángel Camela

Voz 8 01:25 un grupo que ha pasado a la historia de la música porque sus letras conciernen a los oyentes narrar historias de amor que tienen que ver con nosotros

Voz 9 01:34 si decía la verdad en la pena

Voz 8 01:43 a la mujer de al lado que las canciones más sencillas son las que dicen las verdades

Voz 9 01:55 me muero sin obstáculos

Voz 8 01:57 me falta el aire cuando no te veo esa es la

Voz 5 02:00 es verdad

Voz 8 02:01 te quiten buenos el disfraz intelectual apreciamos esa sencillez que unos decía que esconde la auténtica verdad dejémonos de falsos sentimientos enrevesados disfrutemos sin prejuicios de Kameni

Voz 9 02:21 sí

Voz 8 02:32 todos conocemos a personas que han vivido historias como las que cuenta Camela incluso nosotros mismos en ocasiones podemos vernos reflejados en sus letras sin embargo hoy quiero que conozca is a una persona a la que le ha pasado todo lo que cuenta Camela en todas sus canciones esta noche viviremos la emoción como tal vez nunca lo hemos hecho Camela el amor la tristeza la alegría la pasión y una invitada extraordinario

Voz 9 03:03 ella

Voz 8 03:12 María Matilde Sánchez buenas noches buenas noches todas las canciones de Camela las reflejan a usted todas mes reflejan cómo se dio cuenta me imagino que fue poco a poco sí fue poco a poco iba escuchando por la radio canciones de Camela hay me decía mira toma pasado a mí lo escuchaba otra canción ya con esto también me ha pasado a mí también me compré un una cinta de caset hundía ajá la fui escuchando oí con mapas Au todo todo y luego con la discografía completa vio que exacto y así contó con toda la discografía y todo todo lo que decían esas letras en algún momento u otra subida me había pasado le había pasado

Voz 4 03:56 qué tal te como que tiene ella

Voz 8 04:03 no tenga yo exacto Éste es el título de esa canción de Camela sea Carmen vamos a escucharla brevemente si tienes comenta en qué momento libio usted algo semejante perfecto cuando salió para intentar no recordarle

Voz 10 04:28 sitio pues esto fue al noventa y dos que yo estaba muy enamorada de un señor

Voz 4 04:35 dijo Cuesta

Voz 8 04:41 le costó acostumbrarse a vivir sin él muchísimo muchísimo porque a mí me daba mucha rabia

Voz 10 04:47 o por por una o mujer más joven más guapa yo me preguntaba veo por qué que que tiene la belleza que no tenga claro me preguntaba por qué le gustan sus caricias y la mía no

Voz 4 05:11 no

Voz 8 05:12 y usted se iba hundiendo en la tristeza o yo no podía ser feliz

Voz 1174 05:19 hoy damos otra canción de de Camela ahí nos cuenta cuando le ocurrió o lo que lo que en esa canción

Voz 9 05:25 dime

Voz 8 05:33 cuando pensó que viviría un mundo de ilusiones forzaría un mundo de Pasión María Matilde

Voz 10 05:38 en el año noventa y dos también

Voz 8 05:42 año intenso intenso intenso que le pasó

Voz 10 05:46 lo que yo después orbitar seño anterior me enamoré de nombre que yo estaba convencida de que era ir definitivo pero me engañó vale me engañó no no me quería voy jugó con mi sentimiento era un amor de mentira como cómo lo supo

Voz 8 06:06 Matilde me lo dijo una amiga lo comentó una amiga

Voz 10 06:08 sí sí me dijo no te quieres no te quiere te que tiene arte tiene en orbita así director me dijo un día María Matilde piense un poco por vida ese cariño sabe que que no puedo aceptar con él porque él sólo tiene Far seda que dura suele dijo eso medio

Voz 8 06:39 recordemos que estamos conversando con María Matilde es una mujer a la que le han ocurrido todas las cosas que cuenta Camela en todas sus canciones sentó hacen qué siente cuando de repente tiene un bajón sentimental y alguien le canta precisamente lo que le ocurre OCE tengo sentimientos encontrados

Voz 10 06:59 por un lado me alegra que esto que me ocurre a mí representaría algo como una todos no me siento en este modo partícipe no en un esa corriente en ese río generar de la vida pero también me da pena no que claro que otros estén sufriendo lo mismo que yo es un sentimiento yo ya digo doble doble encontrado Camela niña enamora

Voz 9 07:26 cuando a Villa

Voz 8 07:33 cuando ocurre esto María Matilde cuando está usted mirando la cara de ese hombre mirando al mar mientras la luna le mira a él

Voz 10 07:43 noventa y dos también lo es que fue un año muy joven mientras Barcelona y Sevilla Vivian en auge si mi corazón se podría

Voz 8 07:52 pero pero por qué qué qué es lo que había ocurrido creo que es lo que está viviendo

Voz 10 07:56 dos usted pos porque me enamoré yo lo quería morir

Voz 8 08:07 bueno para eso no hace sufrir sí porque es que él no era para mí recordemos a los oyentes que estamos conversando con María Matilde la única mujer en el mundo la que le ha ocurrido todo lo que cuenta Camela en todas sus canciones escuchemos otra titulada olvida esas maniobras

Voz 10 08:38 la droga dice sí sí porque empecé a toquetear con sustancias alucinógenas que dice LSD setas yo no me ponía estar culo de ácido pero que medite sustancias psicodélicas en generar María Matilde así que metamos Jaume al en aquella época yo quería diluir mi millón cuando fue eso cuando ocurrió en el noventa y dos también eran noventa y que fue fue un año negro lo que yo vivía en el noventa o no tiene nombre me juntaron todas las desgracias

Voz 9 09:08 otra canción deja embarazada sí del señor

Voz 10 09:20 que miraba el mar y la luna les reflejaba madre mía y esto fue en el noventa y dos sentidos pero como pueden pasar tantas cosas en un año bueno porque una no da mucho de sí ya pero tanto si Chita organiza bien si te sabes organizada bien un año damos juego si es verdad o claro está para lo que se está claro zambullí pero un año bien aprovechado Madre de Dios santísimo un año te pues era pan mierda parte de arriba abajo va a ser feliz y luego deprimente y luego ser Feli otra haber llenan arte de uno y de otro lado para que la gente no aprovechado los años

Voz 8 09:59 en todo caso se queda embarazada usted exacto

Voz 10 10:01 quedó embarazada de mi hija Loreto que me cumple veintiséis años en febrero muy bien qué tal como está la que bien lo que pasa es que ahora lo ha dejado con el marido bueno esto pasa ahora bandido Juan no es no es trigo limpio tampoco parece ser que era chiqueros ya pues ha heredado la mala suerte que yo tengo el otro día me viene a casa con con el Nene porque yo soy abuela ya me viene a casa y me dice mira que Juanes yo no sé muy enfadado me vengo aquí con el Mende

Voz 8 10:35 a mí me da me da mucha penita todo bien

Voz 11 10:48 yo

Voz 8 10:49 le ha sorprendido bueno yo esto ya me lo ve

Voz 12 10:52 deben y Robbie Keane

Voz 13 10:54 hoy vamos a decirle lo que sorprende sí

Voz 8 10:58 la más que que el hecho de que Camela de esquiva a sus sentimientos sino que incluso los nombres coincide no sea que se llame Juan el marido de su hija es impresionante era hay una conexión esta conexión qué tal usted con Camela de verdad es es caso de puta maravilla lo que hago ahora estoy en una fase ir que lo único que quiero es que no ver llorar a millor esto no ve llorar a mi y así lo dije yo si voy a casa del Juan no haga llorar a mi hija muy bien porque no

Voz 1174 11:39 Nos llamada Fernando Fernando buenas noches

Voz 14 11:42 el para que nos llama amigo porque me ocurre algo muy similar a lo que le pasa a esta señora

Voz 15 11:50 las canciones de Camela también le representan no no les pasa con quién le pasa exacto esposa con con con quién asume con su verte claro

Voz 14 12:03 los líder me reflejan mi vida todo

Voz 1174 12:07 todos los los las composiciones los líder solamente de de Franz Schubert

Voz 15 12:14 que pongan un líder cualquiera uno cualquiera cualquier a ver compañeros poned un líder de Schubert por favor cualquiera

Voz 16 12:23 no

Voz 14 12:26 pero el viento me pasa a mí esto le ocurrió pasado mi cálculo provoque rugiendo Roca Rico quedan es mi morada como la Honda sigue la onda así corren mil lágrimas eternamente renovada Gento me ocurrió tal cual tal cual

Voz 15 12:43 pasó esto austeras noventa en el

Voz 17 12:47 pero vaya con el con el año noventa y dos eh

Voz 14 12:49 sí es que yo soy el que miraba el mal

Voz 8 12:52 el miraba el mago como el que miraban mal

Voz 14 12:55 el en la luna más llamativo le la cuerda

Voz 15 12:59 no eres tú si es él era el padre de mi hija

Voz 14 13:03 el padre eso quema

Voz 15 13:06 estuve en la drogadicción

Voz 14 13:08 además Matilde estábamos en parámetro distinto emociones giro a mí así van por derroteros puesto emoción en escribe Franz Schubert y a ti las tuyas te las describe Camela San mezclamos de futuro

Voz 10 13:24 pero yo te quería claro

Voz 14 13:26 no me admiración yo no te han miraba

Voz 15 13:29 jo puta de calma me he pasado la pensión

Voz 14 13:34 voy a pasar la pensión porque mi vida es un torrente farragoso y un bosque rugiendo

Voz 15 13:38 ante una roca rígidas hijos muta

Voz 1174 13:47 María Matilde como pudo haberse enamorado de este impresentable por mucho reflejo de la luna en el

Voz 10 13:53 es el reflejo también en el rostro se Camela

Voz 4 13:59 yo tengo unas cuantas para la verdad que me

Voz 18 14:08 eh esto es

Voz 10 14:10 no es que tenía un lado amigo me vino a hablar de él y me dijo que no podía

Voz 4 14:18 con él está blando IPI de tu hijo a puerta porque se a Airbus y nosotros no

Voz 10 14:31 va diciendo que lo nuestro no podía funcionar porque él es más intelectual y es de Schubert y la verdad es que se enamoró de otra lo que yo sufrí que yo le dije a mi amigo que les hablara de mí que yo sólo quería que él supiera de mi Ken todavía me recordaran

Voz 4 14:50 Bill estás es porque mi voz y no le hecho tanto eh eh y a quién me vi a mí a lleva oí a Iggy transmite en la SER la eh

Voz 10 15:38 cuando le pasó esto en el noventa y dos se volvió a enamorar volví a enamorarme de quién Pekín de Jordi Pujol

Voz 4 15:48 y tengo creo yo

Voz 10 15:53 Puyol si me enamoré de York pudor pero no veíamos en el Palau de la Generalitat como como curso se Puerto marco conmigo porque él me citaba una hora allí en el Palau de la Generalitat para las ocho llegaba tarde se Rey se reía de mi veía veía mi tía de después de la rueda de prensa voy a verte a ver espérame allí no llegaba así siempre llegaba tarde yo de verdad me miraba el reloj

Voz 4 16:27 tu hija está jugando con lo llamativo cuando estoy con dos goles

Voz 10 16:36 Matilde Lite enfada siempre Matilde cuanto duro su historia con Jordi Pujol pos hasta que supo que yo estaba embarazada de de mi Loreto ahí me dijo ahí ya hay ahí así que no puedo seguir contigo se retiró y bueno ya yo sufrí muchísimo vaya que yo estaba muy enamorada de arte de ese político pequeñito hoy

Voz 8 16:57 quería pero en cuanto yo le dije que me iban a ser

Voz 10 17:00 el al Loreto ya no ya no quería ni por un momento que me hace

Voz 4 17:04 no quiero que me afecte junto a cada carrera por eso porque yo no puedo estar sin cadenas estaba tan segura pero yo me equivoqué

Voz 10 17:24 cómo acabó la historia con con Jordi Pujol post me merme de valor y se lo dije no le dije mira Jordi vengo a decirte que que sea terminado que yo yo yo no ya no por seguir a todo

Voz 8 17:43 pero usted seguía queriendo a Jordi Pujol

Voz 10 17:46 cura Joao al a a Jordi Pujol como muros tú pero les decía que no por orgullo

Voz 9 17:51 claro

Voz 10 17:56 decía mira Jordi muchos momento

Voz 4 18:01 dos hora no yo pero yo lloraba

Voz 1174 18:09 yo cuando lo dejó lloró como un chiquillo Jordi Pujol cuando yo lo dejo

Voz 4 18:14 venga

Voz 1174 18:18 cientos de llamadas están produciendo en esta hora mágica de la noche muchos oyentes para los que las canciones de Camela también reflejan al detalle momentos exactos de su vida la radio se hace maravillas a esta hora en la Cadena SER la comunicación consigue su máximo exponente aquí si en el centro mundial de la radio tampoco nos vengamos

Voz 9 18:37 el IVA

Voz 4 18:42 no no Pablo buenas noches

Voz 15 18:45 también las canciones de Camela reflejan su vida

Voz 14 18:48 bueno yo voy un poco más allá como más allá

Voz 15 18:54 a ver

Voz 14 18:57 como todo juntos todas las todas las canciones que están compuesta en la historia

Voz 15 19:02 eso pues eh describen pero eso es imposible no no

Voz 14 19:06 coño que yo digo que Parker canción que que que que haya existió esa ya compuesto

Voz 10 19:12 pues sí narra una parte de mi vida pero

Voz 15 19:14 es imposible son que lo que sí pero que son muchas cosas las que describen las canciones que canción

Voz 14 19:20 cualquiera que quiera cualquier cualquier canción que usted quiera ponga la ya verás

Voz 15 19:24 a ver compañeros poned al azar cualquier canción que tengamos minero en el noventa y dos fue minero en el noventa y dos bueno se será una casualidad pongamos otra compañía sí pero cuando les pasó esto usted otra casualidad contamos otra por favor compañeros otra canción abrazar no no no pudo pasar esto

Voz 14 19:55 en Madrid a una vieja con un sombrero paraguas de papel de arroz y cañas de bambú

Voz 10 20:02 cuando fue tenerlo claro

Voz 14 20:04 es un Centro de gravedad permanente sino variar a lo que entonces yo pensaba de las cosas de la gente

Voz 2 20:14 que decir

Voz 1174 20:21 insisto en que es casualidad otra canción al azar él

Voz 14 20:26 sí pero no me para no que no me pasó esto en el año noventa y no puede no yo ojos y de un cementerio impusiera pues un montón de de muertos no de zombis empezaron a rodear menos si no lo máximo

Voz 5 20:42 que no gracias por su llamada Adiós amigo

Voz 10 20:50 lógicamente a un mentiroso que esto no era verdad todo lo otro hombre difíciles sí pero pero voy a lo de los zombis es todo esto estáis esto se demuestra que mentía mentía este hombre quería ponerse por encima de mi exacto exacto su orgullo por encima de que eran todas las canciones no sólo las de Camela pero le hemos pillado eh al al hijo de la grandísima puta es muy bueno estoy

Voz 4 21:26 no mi libro por qué hago aquí

Voz 5 21:39 cadena SER a ver cuándo le pasó esto

Voz 9 21:59 cinta

Voz 10 22:02 cuando me ocurrió en qué año sexto en el noventa y tres

Voz 15 22:06 no sorpresa sí sí sí sí la verdad es que no me no fue fueren noventa y dos

Voz 5 22:14 ah

Voz 1174 22:31 a quién no sabía por qué quería

Voz 10 22:33 a Jordi Pujol Jordi Pujol Jordi no me si iba a la cabeza de Jordi mira que yo lo intentaba por pasiva yo me miraban en el espejo me decía Jordi Pujol vete Jordi Pujol maneras no me selva no me iba Puyol sufrió mucho usted por Jordi Pujol como los sufrir por Jordi Pujol él no me hacía caso y eso me enganchaba me engancharon enganchaba yo lo veía muy liado con Barcelona noventa y dos yo se sigo decía eh tú lo decía mírame mírame yo me desnudaba entera si Mírame Mírame como pues preferir unas olimpiadas a este cuerpo Pujol quiere decir nada mutantes

Voz 9 23:16 pero

Voz 10 23:19 vaya vida ha tenido usted no no no creemos que solamente en el año noventa y dos sólo un año noventa y dos y que sólo sea el resto de mi vida siguió insulsa

Voz 4 23:36 buscando una jarra por qué no se porque le quiero mucho

Voz 1174 23:48 y cómo es su vida ahora María Matilde después de ese año noventa y dos tan intenso imagino que hará más relajada marxista bueno con los problemas de su hija que se ha separado de los Juan pero más o menos

Voz 10 23:59 bien si estoy bien el tema Juan a mí me matan a mí Iker Juan se burle de mi chiquilla de era de la Loreto mi hombre no me deja vivir con la paz que yo quisiera claro entre eso y que de vez en cuando me levanto y aún pienso en Jordi Pujol voy trampear pegando osada mi vida podría ser peor si podía ser peor pero también podía ser mejor ahí estoy en ese en ese Inter como he dicho estoy en ese Inter Rec ese interregno está y así no puedes vivir

Voz 19 24:37 Miguel que

Voz 20 24:39 no

Voz 10 24:43 sí

Voz 8 24:44 veo muchísima suerte muchas gracias que se arreglen los problemas entre la Loreto ayer Juan si es que se tienen que arreglar sino que usted sea muy feliz se lo agradezco muchísimo a ver si me

Voz 21 24:57 tu de la cabeza tiene que hacerlo eso sería digamos el primer paso

Voz 10 25:02 ya te da exacto que me quite de la cabeza de la chiquillada si si sale un topo que al menos que sea exactamente sobre todo miniatura extra yo busco que mi nieto estoy si la Loreto dijo Juanan destaca como polvo por su cuenta pues vale pero que que chiquillos te bien que eso lo importar eso que es el bien de él bien de Elche que lleva eso es sólo santo

Voz 22 25:34 las

Voz 8 25:36 gracias María Matilde por haber estado con nosotros y vuelva cuando cuando usted quiera muchísimas gracias de verdad un fuerte abrazo y a vosotros queridos oyentes es deciros que volveremos el viernes que viene a la misma hora aquí la gran cadena SER en este humilde programa que pretende tan sólo que os entre tengáis

Voz 22 26:01 el así noches eh eh

Voz 17 27:51 sí