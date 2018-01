SER Aventureros: Comparte tu energía (13/01/18)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio

qué tal buenos días con Bogart que es que llevamos unos días que al ritmo están las carreteras en las montañas si lo queréis perder que será aventureros todavía ha ganado más fuerza Irene la consistencia después de veinticinco para veintiséis años después de las aventuras que monta más de uno y más de dos saliendo como salís por estos mundos de Dios políticos aparte meteduras aparte de de mucha gente que tendría que estar muy preparada para precisamente ayudar a los que van a circular por esas carreteras y autopistas bueno hay hay más de uno que también le echa un par hoy hoy hemos escogido el ejemplo el ejemplo exacto de lo que venimos defendiendo desde hace años años en Ser aventureros de lo que no hay que hacer pero lo podemos ayudar risas bienvenidos y no sintonizáis otra desde la Cadena SER tanto en la Península como en Canarias muy buenos días lo hacéis a través de la doce sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos gracias por cinco dos y muy buenas tardes porque para vosotros estáis escuchando en la tarde del fin de semana es que os cuento que en Estados Unidos está teniendo una cosa absolutamente de locos en cuanto a frío pero que vamos cortos de nieve que también estamos encantados de la vida porque según decían

Voz 2 01:53 mi abuela el refrán era año de año debiendo no señor Ángel Colina buenos días buenos días ojalá ojalá sea así de nieve de bienes que estuvo editorial de entrada tú te gusta

Voz 0258 02:05 pues sí porque ha sido esa musical ya que han puesto que estoy muy bien por cierto no sé

Voz 2 02:10 la de Borja que tiene cara de Antonio

Voz 1025 02:13 qué habría muerto en la segunda temporada de juego

Voz 2 02:15 no he dicho que ha sido uno de los bueno

Voz 0258 02:19 puede pues si no este de bueno vamos

Voz 1384 02:23 la aventura por la aventura de la nieve

Voz 0258 02:25 tiene tiene muchas caras esa esa historia no solamente las que están

Voz 1025 02:29 sí hay muchas cosas de las que contamos que hay mucha gente que no se escucha menos hace caso ya nos escucha que no nos debe hacer el caso es que hoy tenemos a Chema Rodríguez levantando el imperio el suyo propio personal porque tenía mucho trabajo y no ha podido acercarse hasta la radio pero le tengo a través del teléfono porque claro va a ver sección de destrucción y muerte como siempre hola Chema González

Voz 5 02:51 Armando Díaz buenos días pues mejor de de merezco como siempre

Voz 1025 02:54 sí oye que hasta la semana pasada con tu sección de hoy la que estáis preparando tú y tu grupo humano que proyecta sobre todo ese conocimiento de que era

Voz 6 03:06 bueno me equipo de colaboradores pues me había preparado una

Voz 0412 03:09 continuación de de la de la sección de la isla

Voz 6 03:11 tiene que la semana pasada no puede terminar porque nunca

Voz 0412 03:14 en el tiempo suficiente a pesar de que los oyentes reclaman que esta sección tenga cada vez más tiempo

Voz 1025 03:18 sí sí claro es que nos pareció demasiado y a darte hora y media porque el programa dura sólo cincuenta y cinco minutos ya darte en media es que como que salimos tarifario de la SER

Voz 0412 03:27 puesto en media sólo medio tiempo a hablar de de Xavi y luego lo tenía tenía una chica para eso unirlo con la historia de los estrangulado eres el en la India que era que eran asaltantes de bueno lo hago la sección ya de una vez todo esto es una

Voz 1025 03:42 no esto es una te la cabeza hacer contigo todo el espectáculo que hacemos la presentación la presentación de estamos yo yo hecho una pequeña editorial en donde me ha cumplimentado muy bien Ángel Colina con cuatro apuntes tú deberías estar dándole ese ese punto de dulzón de de sabor de de cocina viene

Voz 0258 04:01 esa conexión Chema esa conexión entre los estrangulado les no tiene que ver con con el tema de la semana pasada sí sí sí no no no no es la India pero no entre ellos

Voz 2 04:09 no no no no hay conexión

Voz 5 04:11 el taimado estaba perfectamente estaba estáis ya boda sí hombre pudo desarrollarlo pero sí que está aquí no se da puntada sin hilo

Voz 7 04:20 sí sí sí es es es ese Maitena hacer sorprender oye Chema y si sin

Voz 1025 04:26 traer muy en profundidad en todo lo que ha pasado durante el fin de semana pasado que nosotros hicimos el ser aventureros temprano el sábado por la mañana ya a partir del sábado por la noche se montó una aventura a nivel mundial la gente no se escucha si se echa a la carretera A vivir sus propias aventuras cosa que nos parece bien pelín un poco equipados pero pero a vivir

Voz 2 04:48 la aventura del muy bueno equipados todos la la la historia de los

Voz 1025 04:54 de los cachondos estos del Angliru que son del perfil que yo siempre he defendido de los que te encuentras a las cuatro y media de la tarde en pleno verano chanclas adelante esto Piles dice Si a las cuatro y media ya está la metida vas en chanclas pero lo único que te puedes hacer el daño en esta historia tú has hecho

Voz 2 05:11 mucha ola la llamadita al ciento doce de los cachondos estos no

Voz 0412 05:15 yo no yo estoy yo estoy dedicado al tema de los crímenes y el IE los viajes por el mundo que no

Voz 1025 05:21 no vale pues de déjame que hagamos una cosa voy a saludar a Carlos Barrabés os voy a poner a los dos esta esta pieza de del museo los de pero era también entre todos lo hacemos un comentario vamos a tu sección de parece Chema

Voz 5 05:36 para hacer muy bien muy bien Carlos Barrabés qué tal buenos días buenos días aquí estamos muy bien muy bien

Voz 1025 05:42 en tú ha disfrutado también de de estos días de vacaciones tú has escuchado esta llamada que voy a poner o no vale tienes tu opinión formada ya pero te lo voy a volver a ponerlo sabes no yo creo que la tenía forma

Voz 0258 05:52 hace mucho tiempo yo yo creo

Voz 1025 05:55 que viene la el en el vagón de cola

Voz 2 05:58 sí es insisto esto se

Voz 1025 06:00 ejemplo de lo que durante los últimos veinticinco años en Ser aventureros hemos puesto como ejemplo para que tomen nota de lo que no hay que hacer es decir éste es el

Voz 0258 06:11 ejemplo de lo que no hay que hacer efectivamente adiós a las cosas otras circunstancias que son muy distintas y esto

Voz 1025 06:17 bueno en las historias que hemos vivido en la AP seis en la cincuenta y uno y en todas hay de todos los colores pero esta es un ejemplo claro de EE

Voz 8 06:25 no hay que hacer

Voz 9 06:28 por fracture hacen que pueda ayudarle buenos chicos estamos aquí en El Angliru pero que llamaron ya anteriormente

Voz 10 06:36 ya no hemos pero es que llevamos toda la noche aquí a llevamos cinco horas y bueno pues empezamos a estar un poco

Voz 9 06:42 pero qué es lo que el haber un momento no cuelguen si ustedes que está esperando a la grúa todavía le avance

Voz 10 06:48 era el ciclo de la vulva llegó me mandó la ubicación está cuatro kilómetros y lo que es un chico bajar en camisa sin chaquetas pues las atrás

Voz 11 06:59 podemos enviarles ninguna ayuda ahí al Angliru era

Voz 9 07:03 tienen que esperar a a que llegue el de La Paz Carlos

Voz 11 07:09 mira estoy comentando lo como el jefe de sala y me dice que no que no se va a enviar a nadie que ya lo sabe la Guardia Civil que

Voz 9 07:16 el coche que puede quedar allí que bajó ustedes andando pero vamos vamos vamos ya pues entonces el que está sin ropa tendrá que quedar en el coche esperándolos otros bajar y luego subírselas un héroe

Voz 12 07:28 ya pues eso lo tenían que haber pensado antes de este

Voz 13 07:30 muere con ese estado de la carretera

Voz 10 07:33 no sabía cuánto dedo y ahora llevamos cinco horas aquí esperando a que alguien son los la nieve en la valla está pues la rodilla la nieva aquí como baja vamos

Voz 9 07:46 eh somos mayoría unos ya para saber lo que hacemos eh bueno

Voz 14 07:51 no no subieron eh vamos a ver la alerta es nada

Voz 9 07:54 pero eh pero cinco horas aquí no se bueno pues

Voz 14 07:58 eso sí no se mueven serán más eh

Voz 9 08:03 hagan ustedes el favor lo mismo que bajaron dos compañeros suyos caminando pues hago ustedes lo mismo e hace tres horas eh bueno pues se ustedes se previeron

Voz 10 08:12 este chico que están Camins ahí estamos bueno pues

Voz 9 08:15 esa esa personas esa persona esa persona que se cree en el coche mientras ustedes buena por ropa para él

Voz 10 08:23 el tema es que quién lo sube la ropa

Voz 9 08:26 bueno pues lo pues los que baje los que bajen caminando por ellas

Voz 10 08:30 vuelve a subir venga bajar cuatro kilómetros tres horas andando

Voz 9 08:34 entonces mi evento bueno pues Eusebio sabían a lo que es exponían señor oye pues dame a todos ustedes sabían a lo que les ponían bueno yo digo te que esto voy a Lugo bueno pues me parece me parece perfecto le parece me parece perfecto señor eh bueno útil y ustedes y ustedes ustedes salen con un vehículo sin cadenas fin cadenas cuando hay aviso de temporal de nieve

Voz 10 09:02 pero eso cuatro por puede proponen bloqueos y con todos

Voz 9 09:05 lo dieciséis si venga venga buenas noches señor venga mucho

Voz 15 09:12 por supuesto por supuesto nada

Voz 9 09:14 que venga plena

Voz 15 09:17 eh hasta luego

Voz 1025 09:19 me nosotros nosotros hemos sonreído pero realmente las situaciones ante excavados a verter era un vehículo cuatro por cuatro en esta mesa tenemos unos cuantos cuatro por cuatro no sólo eso sino que nos hemos hecho medio mundo no te garantiza que te de agarre en la nieve sí punto uno no lleva ruedas de invierno que no las llevaba si no llegas cadenas Si sales de aventura tío

Voz 0258 09:41 o sea que que ha preparado lleva comida llevan

Voz 1025 09:43 cuántas llevas muy en el cuadro por cuatro porque cuando te quedas atrapado el oeste ya bases gas no llevas planchas no llevas Palace no quién narices haces ahí

Voz 0258 09:54 además Ponseti otra cosa es que aunque tengan un cuatro por cuatro siempre te dicen no vaya solo un cuatro cuatro dos coches y aparte no sólo por cuatro o cinco iban siete que iba solo todo está

Voz 5 10:09 igual totalmente a veces nos hemos quedado tirado eso dime

Voz 0412 10:13 una cosa no sobre todo esa actitud

Voz 16 10:14 si tan que que que que me parece que que que que

Voz 6 10:18 hemos alguno que nos creemos que tenemos derecho absolutamente a todo hagamos lo que hagamos de claro lo podemos comportarnos comportando como unos auténticos es si tenemos derecho a decirle un profesional que está del otro lado tú aquí como sacarme de aquí tío que macho que ya han bajado Khatun medirlo en chanclas

Voz 0322 10:39 a mí me gusta el cuatro cuatro dos

Voz 1384 10:41 este es el tótem carros también

Voz 1025 10:50 porque mira que este este fin de semana hemos vivido situaciones de todo tipo yo creo que le también hay gente que se ha metido en líos sin necesidad

Voz 7 10:58 insisto eh con toda la región

Voz 1025 11:00 a las autoridades Borno haber preparado X cosas más de las que tendrían que haber preparado dicho eso no todos tenemos ya una edad para no meternos en jaleos OPA o por si sabes que te vas a meter en un jaleo que sepas que por lo menos tienes las los mínimos conocimientos para salir de ese jaleo

Voz 0322 11:17 este es uno de los grandes problemas del mundo occidental diez pues la red no que aquí vivimos con una res para todo hay un momento daban el que si tu gritas mucho de ayudas no bueno estos chicos no sé si luego les sacaron o no pero seguro que crear un debate enorme seguro que al final fueron a ayudar no

Voz 1025 11:40 la Guardia Civil les llamaba cada hora y tal no sé qué punto les llamaba pero los lleva vaya hablando ahora para ustedes

Voz 0258 11:46 es lo que ha creado las redes ha sido un cachondeo la gente se arregle mucho ha habido algún algún comentario que decían bueno estos son son unos cantamañanas pero aparte bueno que que no le gustaba mucho la algunos la con la forma en que contexto

Voz 1025 11:59 a todos ellos han colgó un vídeo que les hizo salir de aventura y les gusta los reto pues si te gusta todo eso prepárate

Voz 0322 12:08 que hay un tema que la gente a lo mejor no sabe olvida es que cuando este señor que hizo cuatro por cuatro dieciséis dice eso lo que él es súper consciente de que enviar gente ahí es es la vida de gente extra

Voz 5 12:21 claro es que claro es muy fácil

Voz 0322 12:23 está tan me Qatar me significa que alguien puede caer el helicóptero se puede puede no tener quién helicóptero pueden tener un accidente yendo a la huelga

Voz 1025 12:34 me imagino Carlos que esos cuatro kilómetros que le queda basta ellos debían ser el infierno y eso que Uruguay va con cadenas con todos ustedes seguro

Voz 0322 12:42 pues puede caros puede ser igual no igual era fácil no lo sé la verdad pero de lo que lo que quiero decir es que el que envía la gente a rescatar es súper consciente de la responsabilidad que asume entonces no

Voz 0412 12:54 sí hay unos que más o menos es también vital

Voz 0322 12:57 pues es mejor esperar claro es pues que se aguanten allí sabes porque realmente el riesgo de enviar a rescatar y lo hemos visto mil veces hay muchos accidentes de equipos de rescate se va o sea eso no no es gratuito que vengan a buscarte a un sitio peligroso significa que estás poniendo la gente en cuestión hay que pensase hay que llaman los equipos de rescate que para eso estar pero hay que llamarlos pues cuando realmente tienes una situación desesperada pero cuando tienes una situación incómoda yo creo que no hay que llamar

Voz 0258 13:26 pero Carlos es que estaba en una carretera con nieve en la que se puede bajar perfectamente metros andando aparte es un puerto que está cerrado dice esta puerto cerrado dice pero bueno como ten con todo terreno voy a subir además un puerto que no tiene no tiene salida sea tu llegas a la cumbre y tres Colo trabajar no puede salir por otra parte con lo cual plan

Voz 18 13:44 vamos a divertirnos subimos en playeras sin cadenas hay más nos saca no no no

Voz 0322 13:52 yo puedo entender que haya gente que haga estas cosas y que les o que le ocurran estas cosas no yo estoy de acuerdo con Chema es lo que es un poco irritante esta situación es la actitud no es dude de exigencia extrema aún a unos equipos joder que están que son los que primero son los que te pueden sacar no y luego que son gente que van a toman un riesgo si es así de simple cada vez que un equipo en rescate pones en riesgo a personas

Voz 2 14:19 bueno pues ahí teníamos la historia

Voz 1025 14:21 de carros quería sumar alguna cosa más hoy

Voz 0322 14:24 nada pues mira que estaba justo fíjate en en en Siberia estos días ha sabido un problemón que se perdieron dos chavales no entonces salieron a buscarlo pues un montón de equipos más de doscientas personas que allí es mucha gente no

Voz 1025 14:40 sí sí sí

Voz 0322 14:42 no fíjate lo que pasó que que los chavales se han salvado porque me pasaron la noche con sus perros y los perros les dieron calor uno de los dos chavales consiguió no dormirse y va despertando a su hermano eran chavales pues muy pequeños y consiguieron ir al despertarlo pues no se congeló y un poco intentar dar una imagen de lo que significa un rescate no rescates que hay una situación dos chavales pues de diez ocho diez años perdidos vale creo que tiene esa edad no estoy seguro pero quería algo así por las fotos no perdidos pues todo el mundo se moviliza es porque es una situación de ultra de emergencia y bueno ya infortunadamente en este caso ha habido suerte gracias a los perros y ya este chaval no se durmió lo Dry pero realmente eso es un rescato es una situación extrema

Voz 19 15:30 sí sí y sí que tú tienes

Voz 0322 15:33 de ser consciente de que pones a muchísima gente en riesgo cuando dar la alarma no vale que se el tobillo un poquito llama tienes en te tiene que pasar algo grave a lo mejor una torcedura del tobillo muy es grave pues puede ser pero hay que hay que tener tomar esa decisión sabiendo que desata es que algo

Voz 0258 15:51 puede causar pero lo que estoy diciendo yo sé que estas estas pero es verdad es que ahora lo ves la gente quiere siempre el Auxilio la ayuda porque lo deis hay gente que va a urgencias a un hospital porque tiene un constipado que esté este sabes que es así Esteve

Voz 1025 16:04 uno de los lo que pasa es que no lo obviamente por por proximidad con la Guardia Civil de rescate de montaña este año uno de los rescates de Benasque porque la personas

Voz 0258 16:17 cuestión que fue rescatado se había enganchado

Voz 1025 16:20 no lo sabían cansado eh y lo estuvieron que bajar caro el piloto del helicóptero se llevaba las manos a la cabeza por por por por toda la de toma de decisión que hay en una situación como ésta dice Steve

Voz 0258 16:33 yo como quietas cancha vamos a ver lo que pasa que terminarán tomando medidas es decir a partir de aquí sí claro

Voz 0322 16:40 no que de verdad yo creo que es un tema occidental de nuestra cultura yo creo que la medida será que te ayudara en mil metros más arriba sea les en la gran diferencia entre nosotros y el mundo emergente es que aquí todo está solucionado y lo que no está solucionado es un reto que se solucione eso está bien sobre el papel pero dada a la hora de la verdad crea un entorno de una exigencia que es insostenible es insostenible no no se puede pagar sostener porque este señor del cual pues cuatro dieciséis que yo creo que no debería decir es sí pero pero es verdad que el tío dice mira Dios

Voz 1025 17:16 pero es verdad caro flecos el otro valiente no porque yo

Voz 0258 17:20 has to be aquí porque tengo un todo terreno con bloquear pero qué me estás contando tío osea

Voz 1025 17:25 no llevar ruedas de de invierno no llevas cadena insisto no llevas nada de lo que deberías llevar en esta todo terreno para meter de esa magnitud

Voz 0258 17:33 cuánta gente hay ahora mismo que tiene todo terreno no sabe cómo funciona

Voz 1025 17:37 pues no me ésa fue mi mi alegato el sábado pasado perdón el domingo por el sábado John me pillé la bajada desde desde Benasque con toda la provincia de nieve hasta arriba las dificultades que tenía mucha gente por no sabía poder cadenas no sabía que su coche era atracción dos y había gente contracción cuatro que no sabía poner la tracción cuatro entonces dices ostras eh aquí hay una un un punto clave yo yo paso ahora ya prácticamente cada año la ahí TV con mi coche vale pero cuando yo me saqué el carné de conducir hace treinta años yo aprendí a conducir con un ciento veintisiete mi coche de hoy no tiene nada que ver con esa ciento veintisiete Champ coche de hoy tiene ABS control de tracción mil millones

Voz 0258 18:23 bueno pues nadie nadie sino

Voz 1025 18:26 has hecho tú que es es nuestro caso pero por por pro porque nos ha tocado porque en esta vida somos profesionales de esto ya hemos hecho un montón de Kus cursos con el RACE con el RACC de todoterreno porque nos ha tocado insisto en la vida pero nadie hace esa esa cosa ese examen extra para para saber la gente atrapada tío no había conducido sobre nieve en su noveno

Voz 0258 18:50 bueno yo tengo voy a decir ahora

Voz 1025 18:52 dime dime in situ no perdón

Voz 0322 18:54 no que ahí también ahí hay las dos cosas una las responsabilidades y te metes que sepa salir pero por otro la responsabilidad de que te digan claramente que no debes meterte no

Voz 5 19:04 es muy importante y eso dio que que está en las dos cosas era claro si tu llegas

Voz 0322 19:09 pone puerto cerrado y quizás no es Tour

Voz 5 19:12 claro claro claro

Voz 0322 19:13 ahora sino pone puertos cerrados es otro tema

Voz 0258 19:15 si te has anuncian que vienen fuertes nevadas piensa te lo que sea muy importante tu viaje ida y luego mira yo ya he vivido una situación de esas era era lanzaba

Voz 1025 19:26 la noche del domingo técnicamente mucha gente no trabajaba qué más te da aguantar el sábado y el domingo por la mañana debía Kate que probablemente tendría las mismas dificultades pero por lo menos ves Isabel que no te vas a quedar atrapado

Voz 0258 19:37 ni cuando nieva fuerte Carlos tú lo sabes igual es decir cuando nieva fuerte en veinte minutos la carretera se te puede bloquear andaría fuerte yo he visto a un tipo que para la se separa bloquea toda la caravana que viñetas para poner las cadenas el tipo no sabe poner las cadenas ya están todos los que te damos bloqueados allí claro pero ya no se pudo continuar

Voz 1025 19:56 no no

Voz 0322 19:57 no pero eso vosotros sabéis bien que cuando pasa algo fuerte pasar rápido estabas diciendo da igual lo que pase después características problemas jugó

Voz 1025 20:12 en fin un abrazo muy fuerte Carlos

Voz 0322 20:14 muy feliz claro Chema estás preparado

Voz 1025 20:17 tiro la cabecera muy listo estoy siempre listo si te ha gustado el momento debate con Barrabés

Voz 5 20:24 me ha gustado siempre Barrabés siempre decía pero lo que sea

Voz 0258 20:27 de nuevo Chema tengo que decirte algo que me vas a decir ese Betis eh ese veto

Voz 5 20:33 pero vamos a dejarlo aquí Betty que juzga el pimpampum de cinco muy

Voz 17 20:38 hasta aquí Chema Vega así todavía

Voz 20 20:46 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 2 21:04 pues con Chema Rodríguez y todo su equipo a dónde nos lleva a Chema a

Voz 5 21:08 qué ganas de ponerme a rebanar cuellos tío

Voz 1384 21:15 yo sexy de

Voz 0412 21:24 hasta mañana pasada hablábamos de Chao que que bueno que fue un asesino en serie muy conocido en los años en los años ochenta porque es uno de el único asesino en serio no me civil no militar asesinos en serie mil

Voz 1025 21:40 verás estamos entrando en Gemma si sigue por el buen camino te ves bien venga pues asesinan

Voz 0412 21:48 que tiene una estatua que la adoramos al otro día Stubbs chats tiene una estatua en Boa bueno este tipo estaba especializado en asesinar viajeros es gente que iba encontrando en India en Tailandia viajero de estamos hablando eso en los años setenta la época y es de los hippies muchos occidentales viajando

Voz 16 22:08 siente hiel les especializó en venerar ir robar a viajeros eh

Voz 0412 22:16 este tipo la verdad es que la tradición suyas debí de de robar viajero Él lo hizo convencieron serie

Voz 0258 22:23 se le venía le venía de mucho más

Voz 0412 22:26 tras que hubo en la India en la India existieron durante varios centenares de años

Voz 6 22:32 una una secta que llamaban los tuvo que eran los los estrangulado Dolores

Voz 0412 22:38 a esta esta secta llegó a según cifras de historiadores de un historiador inglés

Voz 21 22:45 es llegaron a matar cincuenta mil personas aproximadamente

Voz 16 22:49 el líder el líder de los tú en la RAM este tipo de que él llegó a ordenar

Voz 21 22:59 la muerte por estrangulamiento de unos novecientos treinta novecientos cincuenta

Voz 16 23:04 de viajeros aunque él

Voz 21 23:06 personalmente con sus propias manos reconoció haber estrangulado a ciento veinticinco personas

Voz 17 23:12 Holding que él era un animal de mucho cuidado

Voz 0412 23:15 bueno sí estamos hablando es de de una secta compuesta por miles y miles de de personas que se organizaban a siguiendo porque además esto el objetivo era el robo pero tenía una connotación religiosa ellos adoraban a la diosa Cali ir practicaban culto que que dentro de él bueno de de las cosas que tienen que hacer para satisfacer las necesidades y los deseos de la diosa Cali era asesinara a estos viajeros porque se consideraban que era han perniciosos para una bueno se consideraban que que la llegada eso viajeros pues no era no eran buenos y lo que hacían era asesinarlo lo hacían lo más interesante

Voz 16 23:55 a lo que hacía en esta gente que ellos organizó muy bien y ya te digo que que que

Voz 0412 24:01 es porque somos una cosa interesante eran hombres nada más sol son podía haber hombres dentro de la organización

Voz 1025 24:06 se salva las mujeres no

Voz 22 24:08 han permitidas no estaban permitidos

Voz 0412 24:11 dentro de organización los niños desde diez años ya se les introducía en las sectas ellos ya participaban con diez años en su primera

Voz 6 24:19 dato todavía no no no no participaba no en nuestra anulaban eh

Voz 0412 24:25 Nos estrangulado estrangularon viajeros y lo que hacían era en infiltrarse como familias sin filtraba dentro de las caravanas de estos viajeros que llegaban desde Terciado que llegaban destina o que llegaban en Lashkar en en las caravanas ir a lo que hacían era estrangularla con un pañuelo amarillo se les llegaba se les llegaba se les llegaba a reconocer porque porque tenían un un pañuelo

Voz 16 24:48 yo hice que nada las cosas también que que que que tenían esta gente es que

Voz 0412 24:57 entraban con diez años y podían ir subiendo gradualmente in eras como una especie de escalafón militar en el que seguía alcanzaban diferentes rangos de hasta que llegaban al punto estrangulado aquí los señores más mayores los más ancianos terminaron haciendo labores de cocineros espías con esta gente se han hecho famosos han hecho películas de Indiana Jones

Voz 1025 25:20 Caro la segunda B Indiana Jones están ellos como protagonistas no la caza en la India de los niños desaparecidos

Voz 0412 25:26 eso es todo ese indigno con con el se ve las caras con uno de estos común sin ir más letal igual que era uno de estos uno después de uno de estos estrangulado orden pues de en esta tradición de estrangulado es indios que que que eso por los ingleses cuando de mil ochocientos y algo pues fueron los que inicial

Voz 21 25:48 ya no quedaron un departamento de policía Solbes vía exclusivamente para acabar con los especuladores

Voz 16 25:52 en teoría acabaron pero hay quién dice que detrás de algunas de las muchas muertes por estrangulamiento que sigue habiendo en la India tiene

Voz 6 26:01 estando detrás los famosos tú o estrangula Dolores

Voz 1025 26:06 pues lo vamos a dejar aquí espectacular como siempre tu sección muchas gracias Chema entre la voy a poner la te voy a poner la cabecera de cierra insta

Voz 17 26:24 esta semana que viene que esta semana que viene

Voz 21 26:27 Televisión Española la serie está que está rodando en los últimos meses y no se lo mezclo eso jueves por la noche a las once de la noche se estrena en Televisión Española una serie de capítulos que se llama

Voz 0412 26:38 víctimas del misterio entonces

Voz 0322 26:42 digo que me quedo clavando

Voz 5 26:45 Público

Voz 1384 26:47 mal joder es su serie pues tendrían que director como bullying Chema

Voz 1025 28:41 ya sabéis que no fuese decir lo que queráis a de redes sociales en calentito montó con el arranque del programa de hoy Baird gala endeuda acogida de lo que queda ya verás cómo te encaja

Voz 22 28:52 otro chino todavía no dijéramos nos dijeron que es la primera vez que me ha pasado en la historia creo aquí nos dijo un oyente queramos claramente anticomunistas y no sé ni por dónde venía

Voz 0258 29:04 estoy haciendo al yo siempre he sido anticomunista a tus anticomunista antifascista yo siempre he sido un anarquista aburguesado

Voz 1384 29:13 ay perdón ayuda a estas horas de la mañana arreglar

Voz 2 29:16 esto no es tremendo

Voz 1384 29:19 nada de hoy que está compartiendo cuatro tres en estudio

Voz 1025 29:21 creo que no da crédito a todo lo que está escuchando es José Benito Saura es corredor con discapacidad visual

Voz 17 29:30 parte de una historia

Voz 1025 29:32 espectacular que se llama comparte tu energía que ahora os vamos a contar hola José qué tal

Voz 1384 29:38 buenos días antes muy bien claro

Voz 2 29:44 pues yo creo que no vas a pillar pero no no te lo garantizo me lo descubrió dan un poquito de tiempo eh déjame que que esta entrevista va ir con un trocito más déjame que presente

Voz 1025 29:56 al otro lado de la línea telefónica tengo a Carmen Fernández a Carmen buenos días

Voz 15 30:02 buenos días pues yo estoy con mucha envidia de no estar ahí con

Voz 5 30:05 bueno que te queríamos conocer Carme

Voz 2 30:07 Delcy si a estar con nosotros José y asustado por los pelos pero como escarpias directa pero bueno venga empiezo Col

Voz 15 30:16 a

Voz 2 30:17 muy un beso enorme empieza con

Voz 1025 30:19 de ojos eh venga cuéntanos un poco que que es esta historia de compartir comparte tu energía punto com pues comparten energías

Voz 0258 30:26 la idea de de de P que para

Voz 28 30:28 a las personas que tenemos con discapacidad es una gran iniciativa que hace que personas con discapacidad se junten con personas que no la tienen nosotros aprendamos ellos aprendan de nosotros y además nos den su tiempo para salir a correr es salir a pasear hagas amigos no está Florencio esta mañana nos acompaña pero Florencio lo conoció a través de la plataforma haya pasado de ser un conocido a ser un amigo

Voz 1025 30:55 a ver si entiendo bienes tocarme yo mañana te llamo y te digo oye cuenta conmigo entonces que me asigne una persona cómo funciona esto

Voz 15 31:06 comparte tu energía es es una básicamente no me tienes que llamar bueno podemos luego hablar como

Voz 5 31:12 si quieres te cuento

Voz 1384 31:13 no lo puede ser para unas copas también

Voz 15 31:20 la energía como como quieras delito y Florencio sabe mucho de de comprar energía positiva mía es una plataforma que lo que busca es poner en contacto a personas que quieren compartir su tiempo haciendo deporte

Voz 5 31:35 qué bonito nosotros somos somos una empresa que

Voz 15 31:38 de de dilucidar ilusionada si patrocinados carreras populares en en distintas ciudades de España no pensábamos que patrocinar carreras era algo que estaba al alcance de de todas las personas porque es verdad que correr es un deporte muy democrático sólo necesitas unas zapatillas

Voz 5 31:53 no a correr no claro está que no

Voz 15 31:56 dimos cuenta que no todas las personas pueden salir de acuerdo a solas y tienen unas zapatillas hay personas que no pueden salir a correr salvo que alguien con parta su energía con ellos no entonces hay pensamos pues puede que haya muchas personas que estén dispuestas a compartir su tiempo pero que no saben con quién Nicole cómo no entonces ahí y con con la de la mano de de nuestra agencia creativa que es la despensa de la mano de un campeón del mundo de maratón como es partir lo que hicimos fue creado esta plataforma en la que es una plataforma bastante positiva yo creo que José Benito nos puede confirmar este este dato Kiki contamos para ello con con la colaboración de la de la ONCE para que la página estuviese completamente adaptada a cualquier persona con discapacidad visual por severa que cohesión o Figar total entonces tú te das de alta como corredor índices pues yo corro o los martes y los puedes a las diez de la mañana por la zona de El Retiro y mi velocidad series

Voz 1384 33:01 claro que voy a esto me oyó imagínate comer fastidiado el puente eh

Voz 5 33:20 la fase bonita no todos podemos correr yo que luego luego llegado

Voz 28 33:26 maratones pincha allí tiene que estar ahí Florencio venga que llegamos

Voz 15 33:32 lo que hace es el motor de búsqueda por detrás es que te busca

Voz 0412 33:35 es que personas estarían

Voz 15 33:38 dispuestos a cumplen las características de que días corres tú pues que corra más o menos esos mismos días que podría correr por esa misma zona ya a una velocidad parecida ITF tus corredores ideales son estos no del lo que hace es mandarle un correo a través de la plataforma y entonces empieza a correr y hay gente que corre hay gente que camina y hay gente que se plantea maratones como han hecho José Benito oí Florentino recorre nada más eh

Voz 5 34:07 ya

Voz 15 34:10 me plantea retos Hayes bueno hay gente también que esto es una cosa muy importante porque cuando un hoy habla José Benito hablar de de maratones que dejó cuarenta y dos kilómetros como

Voz 1025 34:22 ah sí

Voz 15 34:24 pero es que esta plataforma White que no ha corrido nunca por porque tú dices oye yo no lo he corrido nunca antes a lo mejor te encuentras con otra persona os aún si una persona ciega por ejemplo que no ha corrido nunca porque no tiene con quién se da de alta dice yo con lo nuca ahí a lo mejor se encuentra a otro que ha estado en su casa en el sofá irse hoy pues sí

Voz 5 34:45 pues mira pero pero me ofrezco a correr por correr con pero pero vamos

Voz 1025 34:50 Maricarmen queden voy voy a por ejemplo yo corro yo sé que es cierto que que salgo Rame de guía comprueba para hacerte de guía entiendo que tendré que hacer algo saber algo porque no macho te pones a correr conmigo y lo más fácil es que ya está otro yéndose paquete tenga cómo cómo funciona eh

Voz 28 35:14 esto mira yo te voy a contar el caso que no pasó a a florece y a mí y yo nos conocimos a través de la plataforma que un miércoles por la tarde y quedamos a correr juntos un domingo por la mañana la Liberty

Voz 1025 35:26 sí sí sí no nos cuente si Florenci tiene alguna preparación

Voz 1384 35:35 sí sí sí

Voz 28 35:37 he corrido pero no con personas invidentes que esa guerra fue lo tengo que decir un desastre los brazos parecían dos bloque de hielo que ni se movían pero joder salimos perdón salimos a correr no lo pasamos bien

Voz 1025 35:51 al principio pero él que tenía osea yo por ejemplo hago acordaron hoy contigo que que que que tenemos un acuerdo para enganchar no

Voz 2 36:00 vas a un acuerdo porque tienes cuanta escapa

Voz 28 36:03 edad de visión tengo un cero coma cero cincuenta

Voz 17 36:07 o sea que realmente poquito va a mí

Voz 2 36:11 ahora que somos el puente pero pero no veo sombras muy bien sigo ve un poco más distingo lo bulto pero no suelta

Voz 1025 36:16 además de agradecer porque ahorrando susto ahora mismo vas con un acuerdo vamos con acuerdo si ibamos a Tau como de la mano de no no no de él pone

Voz 28 36:28 es un Palma La Palma de manos para entendernos son así que tienes que llevar el ritmo

Voz 1025 36:32 se va contra Palma para la gente que no se está viendo exactamente una contra Palma y luego ya

Voz 28 36:37 en la primera carrera según a la tercera será un desastre porque él

Voz 15 36:41 la contra Palma no normalmente corre y es al revés no él él

Voz 1384 36:46 tras serio contra a tierra todo lo dicho el reveló dicho

Voz 0258 36:55 no le parece complicado es el ritmo seguir el ritmo porque los brazos tienen mismo ritmo

Voz 1384 37:00 claro pero al final aprende cómo que

Voz 28 37:03 que tú cuando te contacto un ordenador por primera vez

Voz 1384 37:06 no sabía usar los dos idiomas no yo no recomiendo

Voz 15 37:18 te comparte tu energía aislado unos cordiales canto Martín Fiz como Pablo Cantero que es un atleta valenciano ciego que colaboró con nosotros en el en el proyecto hace que nos hacen unas tutoría les contando poco estas cosas pero sobre todo lo que dice José Benito es el punto de la intuición oye nos cogemos de la cuerda íbamos que primer día corremos un poco mejor el se o un poco peor y luego va avanzando el PP desde fuera os cuento que que cada pareja que conozco que porque nosotros fíjate que sólo pensamos en mayo y tenemos a día de hoy más de dos mil personas

Voz 5 37:56 punto de vista

Voz 15 37:58 más de más de ciento cincuenta personas que esas dos mi que también es muy bueno o sea que hay mucha gente que ve que está dispuesta a compartir su tiempo y energía unas ciento cincuenta personas son ciegos de toda España es decir corredores guiados que necesitan un día tenemos en bueno nosotros patrocinados alrededor de unas treinta carreras en toda España y entonces el el punto más que podíamos dar porque en realidad salvo crear la plataforma nosotros ya teníamos poquito que hacer no el punto más que podíamos hacer era invitar a las personas que se plantea el reto de participar en una carrera a que cuando quieran participar en una de las carreras que depende patrocina nosotros les regalamos el dorsal a los dos tanto Alves vía como llegado no

Voz 28 38:45 eh tú tú quieres probarlo yo te invito a que tú corras conmigo una de las carreras

Voz 1384 38:50 por lo mejor que pueda

Voz 28 39:01 vivir en tu propia personal lo que se siente correcta una persona con discapacidad no profesional con muchísimas ganas y con muchísima ilusión de verdad

Voz 1025 39:08 bueno me pareció un plan ADO que este es de los que no ustedes escuchando comparte tu energía Puntocom que un punto com ahí podéis entrar podéis ver todas estas Spirit

Voz 1384 39:18 ya con José Benito

Voz 5 39:21 Carme un beso enorme un beso muy fuerte

Voz 1025 39:27 móntate quiero el programa que vas a guía a los rebeldes mirando hombre un ratito más si no te abrazo y gracias por hacer que sí mucha suerte con este comparte tu energía punto combina de guías pero seguimos que nos vamos al espacio exterior ya tengo aquí a Javier Gregori venga

Voz 13 39:52 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 29 40:13 Javier Gregori qué tal estar muy buenos días

Voz 2 40:15 has a todos al esto historias de estamos tocando y te digo una cosa con lo que hemos visto en la última semana entre la nieve en los que se quedan colgados por ahí todo en el espacio exterior falta gente

Voz 13 40:26 habrá bueno

Voz 30 40:30 encantados pos mira yo pero no por el lleva hacia vengo con un lío en el espacio a principios de esta semana hay un astronauta japonés en la Estación Espacial Internacional Gay meses llaman origen os la que ha liado la que aliado pero que no no no en principio se ha equivocado de repente anuncia sean pido porque en el espacio todos crecemos porque al con la falta de gravedad y y las vértebras de la espalda se estiran sus crecen no pero lo normal es crecer entre dos y cuatro centímetros pues bueno pues se midieron los astronautas este había había crecido nueve centímetros nueve centímetros con lo cual no sólo que Juan que Viena ya puede jugar en la NBA no es que el problema es que luego no cabe en el asiento de la nave Soyuz porque están hechos a medida para medida tal cual como un traje no

Voz 2 41:20 pero no no no no lo vemos hacer

Voz 30 41:26 los incomodísimas los trajes va a hacer están hechos a medida con lo cual tú más o menos tienes un margen de dos cuatro centímetros

Voz 2 41:31 pero la vida nunca sabías registro

Voz 30 41:34 la Dueso intrusos estaban hablando ya los médicos de Ebay que mandar el espacio porque así pueden estirarse que genera problemas de espalda tal cual bueno al final el comandante ruso de que está en tierra que dirige la misión por parte de Rusia que tiene más experiencia que un cabo chubasquero dejó

Voz 1384 41:51 nos ha a ver qué está pasando aquí

Voz 30 41:54 es un problema pero problema de cálculo un problema a medida midia otra vez y lo ha medido otra vez efectivamente sólo ha crecido dos sentido

Voz 2 42:02 a Diego un bellaco o el que le midió que no se nota fue o él mismo pues lenta no debe voy a poner algo de centímetros pero entiendo esto me estás diciendo que la igual ahora la gente que te escuchando Ángela Gárate me estás diciendo que en la Estación Internacional igual escasas nosotros teníamos en el espacio teníamos en casa te pones contra la pared segunda regla y te pueden

Voz 30 42:31 como hacía tu madre cómo va creciendo hombre no obstante pero éste sí pero sí que que medir las porque ya te digo es fundamental el traje de las medidas de hecho López Alegría que es un tío alto

Voz 2 42:43 habrá hecho Montilla de Japón tras José Montilla amparados

Voz 30 42:48 la idea que no un tema menor por eso no porque el traje tengo una medida y los asientos están diseñados para ataques

Voz 2 42:54 directamente no cabía y eso es muy preocupante porque tenía

Voz 30 42:57 cuenta que están sufriendo unas aceleraciones bruscas entonces claro si el día de los el asiento no que protege pues te puedes romper algo no ahí estaba realmente preocupado Loli que habían miedo no sea me niños Biolay

Voz 0258 43:13 a sus doce

Voz 30 43:15 pero gracias a Dios o es simplemente comentario pues el astronauta comandante ruso que tiene más experiencia a que hay un problema de además es el tú

Voz 1384 43:25 el japonés

Voz 2 43:28 ya ha hecho yo recuerdo que López Alegría

Voz 30 43:30 me comentó que había crecido cuatro centímetros la mala noticia es que cuando vuelva a la Tierra vuelves actúa altura anormal

Voz 1025 43:37 vaya que todo lo que has buena pero

Voz 2 43:39 porque la gravedad madre mía la gravedad que vuelve a coger no Gregory la semana que viene más allá de los japoneses y Pau seis seguimos

Voz 0258 45:58 sabe porque es el representante de Podemos

Voz 1025 46:00 no de Dessel aventureros en Australia Jaume peor año qué tal está feliz madrugada

Voz 35 46:09 Z con Sete a que menos mal que me me hace escaso porque yo te que son las dos de la mañana no tengo o no tengo el cuerpo para muchos

Voz 1025 46:20 desde me alegro de que de que que te pasa que no tiene cuerpo para J están mayor ya o qué

Voz 35 46:27 no juega a las que son las dos de la mañana es que cada vez se llama es más tarde

Voz 2 46:32 bueno pero yo no puedo pero pero pero escúchame dado pero pero yo tuve que por noches sale que trabaja que un intenso que tiene

Voz 1025 46:44 da plena del día a las dos de la mañana a poco

Voz 2 46:46 pasa nada imagínate que no sé que esta que ha salido de copas

Voz 1241 46:52 unos ya yo ya no yo eso era antes más hay huelga de trenes aquí

Voz 1025 46:57 vaya por Dios

Voz 1241 47:02 aquí la gente yo que no hay trenes porque no hay trenes han llamado aquí porque por la tarde los los desde los trenes del turno de tarde han llamado como ochenta tíos que han puesto enfermos la misma tarde

Voz 17 47:19 Juan Carlos igual que han comido algo malo tío

Voz 1241 47:23 claro pero ochenta a la vez

Voz 2 47:28 ya que no tienen coche que no te crees que coche ya me imagino pero muchas de pobres usar el coche de pobres como que usar el coche porque me estás diciendo a ver que qué ha pasado en los últimos días que me lo he perdido

Voz 1241 47:40 pero aquí en Australia el coches de pobres y de de gente que no la gente la gente se mueven en transporte público

Voz 17 47:49 ya pero pero bueno sí si hay una huelga de transporte público la gente tendrá que de alguna manera pues tienen Viti tío o el muy lejos

Voz 1241 47:57 estado sé no me pilla lejos me pilla lejos ahora no estaba en ver

Voz 17 48:03 has estaban Pedro qué tal fin antes en la costa oeste bien

Voz 1241 48:08 si los del la Río Tinto Company tienen ahí una una pedazo de Torre en todo el medio de peores enorme los de la Río Tinto Company tú

Voz 17 48:19 todo Company de España están en huelga también eso empezaba a Rio Tinto así la las minas no

Voz 0258 48:31 oye yo me preocupa es que hay huelga de trenes cómo vas a ir a trabajar así no hay que dice que no que no se va a conseguir es coche entonces

Voz 2 48:41 oye María yo no sabía cómo viejos tanto de público de igualdad

Voz 1241 48:47 muy por SM Colina Colina tengo un Porsche

Voz 1384 48:50 no lo tiene aparcado el lavado de dinero no

Voz 17 48:56 en os que Porsche yo no mando pues eh

Voz 0258 48:59 bueno yo también tengo un coche en casa sí sí pero no es muy grande el porche desde con una mesa Hay

Voz 17 49:04 sí sí ya ya sabía lleva el chiste tenía que llega el momento nada más y que Semper Fi calor bien

Voz 1241 49:12 el calor me levantaba a las seis de la mañana ya pegaban al sol calorazo

Voz 28 49:20 pero no sé no pero allí es que son cuarenta grados les

Voz 0258 49:23 el día pero cuál

Voz 1025 49:26 con lo cual como son las máximas de temperaturas ahora en verano ahí que os movéis

Voz 1241 49:31 tengo en pos aquí ha llegado aceras hasta cuarenta y cuatro olla hecho muy fresco y ocho bastante fresco no mira suele llover aquí en Sidney suele llover bastante antes de ayer llovió tormentas pero hacho cuarenta y cuatro esto la máxima cuarenta y cuatro

Voz 17 49:49 hoy comenzará a eso porque claro pero está en Sevilla se quedó sabes

Voz 1025 49:57 claro estás haciendo clases ahí de algo o de

Voz 2 50:00 claro que te en cuarenta y cuatro y más estás haciendo cosas anda diciendo algo o no sólo cámara están trabajando qué

Voz 1241 50:07 ahora estoy trabajando también lo que oyendo ahora me toca trabajar

Voz 1384 50:13 yo es que no le de forma un poco sí

Voz 17 50:18 no no sé qué está pasando el Maestre Miguel Ángel Maestre el cocinero que es famoso aquí

Voz 1025 50:24 con lo está buscando sabes que Normando Normando una oyente una fotografía del lo está buscando Rebecca pero no lo encuentra Miguel maestra en los tienes ya abandonado Rebeca

Voz 17 50:33 no no encuentra usaba está estamos como gente ya famosas ilocalizable no pero ahí vamos lo encontraríamos seguro Miguel Maestre

Voz 28 50:43 es verdadero no teníamos muy difícil eh

Voz 1241 50:46 no lo creo no lo voy a encontrar hace anuncios de radio tú hace anuncios de radio yo le pregunté a mi madre oye tú conoces a Miguel Maestre un chef que es de Murcia y tal vez madre que vosotros tampoco lo conocí no no no no no

Voz 1025 51:04 pero no mucho

Voz 1241 51:05 aquí aquí es famoso es como Arguiñano la ostra

Voz 2 51:11 pero pero no ya te digo una oyente nos ha mandado incluso una foto

Voz 17 51:16 sí nos han dicho este es el tipo del que abra yo siempre pero ya te digo lo estamos pendientes en Murcia si los dientes en Murcia

Voz 1384 51:25 a quién ayudó a que conozcan

Voz 1025 51:28 José

Voz 17 51:29 está ya te digo ha mandado las fotos que no le conoce nadie es que en España tenemos un dato más y está casada con Sasha Newport tiene hijos Claudia Maestre Morgan Miguel Maestre que te pareces de lo sabía tenemos dos datos más seguimos hosteleros localizarle bueno es que no es un fenómeno mira Sonia Sonia Gil buena Ser aventureros aquí tenéis a Miguel Maestre murciano de éxito en Australia no son manda una foto

Voz 1025 52:01 yo ahí me lo decía Beach

Voz 17 52:06 pues a ver si somos capaces anuncios

Voz 1241 52:11 es es brutal el verdad

Voz 17 52:13 pues nada a ver si somos bueno

Voz 2 52:17 a ver si somos capaces notable pues nada Oye lo vamos a dejar aquí vamos vamos porque tenemos

Voz 1241 52:23 lo más no puedo más no puedo más no puedo más

Voz 2 52:26 bueno vale lo que necesita de él

Voz 1025 52:32 como todos si necesitas algo no lo dices

Voz 2 52:34 grita podamos ayudar tiene su página web de Miguel ya te voy a ya pues mandarle un mensaje pero no conté es ahora mismo es que tendremos cuando eres famoso

Voz 1241 52:52 ya

Voz 2 52:53 bueno te anda descansa duerme hasta aquí ser aventurero si este programas así no puedo decir más están felices hasta la próxima semana adiós estaremos en Fitur

Voz 1384 53:04 que me vaya lío

