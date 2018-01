'Unidad de vigilancia lingüística' (12/01) | “Rajoy, Vladímir Puto y la cópula del PDCAT os desean Feliz 2016”

Voz 1 00:00 habla muy mal

Voz 0827 01:24 pues telepáticos y los móviles que Gaggan son insuperables pueden ir a votar que no se le ha ocurrido a alguien que está en Bruselas es vete tú a saber están barajando esa buena primera unidad de vigilancia de este año nuevo en estos momentos de tránsito al pues siempre solemos guiarnos hoy hay mucha fiesta poco dormir mucho comer mucho beber Orly ambos nos dice Tsai García Abascal

Voz 2 01:48 son las tres las cuatro en Canarias solas tres de las cuatro en Canarias

Voz 0827 01:50 con las nubes las cuatro en Canarias pero bueno no solamente no salíamos con la hora que es un clásico en cualquier tiempo en cualquier estación el cambio de hoja del calendario y en las vacaciones pues hacen que a veces confundamos nuestra propia realidad con la realidad de los otros y no siempre es así no recuerda Diego de orador que empezó a trabajar antes del ocho de enero que fue el día en que en que en el que abrimos Hoy por hoy de esta manera

Voz 0073 02:15 aquí en España el primer día laborable del dos mil dieciocho que el primer día laborable del dos mil dieciocho comienza hablando de

Voz 0827 02:21 la descoordinación imprevisión bueno pues eso de descoordinación porque el ocho de enero fue el primer día laborable para Pepa para ti Francino para mí también pero que se lo digan a otros millones de españoles como Roberto Sánchez o como Diego nuestro vigilantes imponer también nos limitamos al de ubicar en el calendario al pobre San Silvestre bueno de hecho para el último día del año las carreras populares pues estamos

Voz 8 02:44 a San Silvestre XXXI de enero San Silvestre

Voz 0827 02:48 sí pero no pues nada San Silvestre treinta y uno de enero pero como nos gusta llevar la contraria a todo el mundo la carrera popular que lleva el nombre de San Silvestre la celebramos hasta ahora por lo menos el XXXI de diciembre no sólo sucede con los glía con los días que hemos también con el nuevo año llevamos unos días dudando cada vez que tenemos que poner una fecha entre el ya abandonado dos mil diecisiete o el vigente dos mil diez de hecho aunque algunos parecen anclados en otro tiempo como nuestro vigilado favorito por méritos propios Mariano Rajoy que oye pasan los años y no falla la Unidad de Vigilancia así felicitaba el año nuevo a todos los españoles

Voz 2 03:28 si termino deseándole a todos ustedes y a sus familias lo mejor para el próximo año dos mil dieciséis para el próximo año dos mil dieciséis que sinceramente falta nos hace a todos

Voz 0827 03:42 hoy está en el dos mil diez es verdad que el dos mil diecisiete ha sido un año como para tirar a la basura pero hombre pasar pasar ha pasado presidente bueno en esta unidad tenemos más líos con el calendario alguno histórico y muy interesante con el que nos envía Rafael Urturi llama la unidad de vigilancia al autor Javier Sierra que se refiere al año en el que los Reyes Magos llegaron a adorar al niño Jesús cuyo nacimiento es el origen de la Navidad como el año cero

Voz 9 04:11 estamos en la Palestina de de ese enero de el año cero de ese enero de el año cero hace frío hace mucho

Voz 0827 04:20 así que en enero del año cero bueno Raphael el vigilante no recuerda que nuestra cronología histórica el año cero no existe Se pasa del año I antes de Cristo al año I después de Cristo pero hay más como nos referimos no nos referimos al nacimiento sino a la llegada de los Reyes Magos que pisaron Belem según la tradición en enero del año siguiente no sería ni siquiera el año cero ni el año uno sino que sería ya enero del año dos después de Cristo desde luego el inexistente año cero nunca pero Rafel pide además otro error en la ficción narrada en la que se imagina una conversación entre los Reyes Magos y el Rey Herodes en la que hablan de lo cerca que ya están de Belén y entonces dicen lo siguiente

Voz 2 05:04 así que estar ustedes muy cerca efectivamente

Voz 10 05:08 en menos de diez kilómetros aquí estos son menos de diez kilómetros de aquí

Voz 0827 05:14 de diez kilómetros de aquí bueno en aquel tiempo ya sea el año un joven año dos después de Cristo es imposible que los reyes ni nadie hablase de distancias en kilómetros porque el sistema métrico decimal se adoptó muchísimo después en la última década del año del siglo XVIII siendo vago seguiría siendo amago siquiera bueno a lo mejor siendo Lagos lo podían imaginar a Roberto e los romanos las distancias de otra manera en pies en pasos en lengua en leguas lengua o lenguas mientras o en Millas así que en la ficción estarían a unas dos leguas de Belén más o menos si es que estaban a diez kilómetros en estas medidas actuales la verdad es que Ilan muy fino nuestro de vigilantes bien es verdad que tampoco hablarían en español los Reyes Magos dije para entenderse con Herodes pueden necesitarían algún traductor pero bueno oye la y la vigilancia desde luego es muy interesante también es interesante esta vigilancia hablando de viajes una vigilancia sobre una ciudad de China

Voz 11 06:18 en China todo es a lo grande la Gran Muralla china a la ciudad perdida la ciudad perdida pero rincones

Voz 0827 06:23 para perderse de verdad comenta la ciudad perdida de China no deseamos que un país que tiene dimensiones continentales no haya ciudad ciudades perdidas o dejadas de la mano de Dios pero la ciudad en las que nos referimos era la ciudad vida claro la ciudad aclaró perdida donde la ciudad prohibida del cine de aventuras lo delante de los emperadores chinos durante quinientos años prohibida porque nadie podía entrar ni salir de ella sin permiso del esperado

Voz 12 06:54 muy buenas

Voz 0827 06:58 las Navidades ya las hemos pasado navidades que están cargadas de tradiciones las cabalgatas por ejemplo a las que Red nombraron en la información del tiempo en Televisión Española ha defendido

Voz 13 07:09 llega mañana a partir de media mañana va a ir barriendo todo el oeste peninsular ya a la hora a las últimas horas de la tarde de momento de las cabalgadas de momento de las cabalgadas esperamos que las lluvias las cabalgatas

Voz 0073 07:19 el Rey de reyes empezar peor las lluvias afectarán al centro Mónica López

Voz 0827 07:23 es catalana y entre el cabal cada catalanas en Qatar en la cabalgata castellana se quedó en cabalgada después dice de Rice para rematar ya el mestizaje que está muy bien esto del mestizaje entre los idiomas es verdad que cabalgata Hay cabalgada tiene significado sinónimos se pero para ese desfile festivo con jinetes con carrozas se ha consolidado el término cabalgata y quizá sea para dar lugar a malentendidos porque una cabalgada además de otras cosas lo veo venir en la sexta acepción coloquial es practicar el coito entraron colegial coloquial si Si bueno así lo dice graves y hay gente que se pone de los nervios con una drag queen en una cabalgata imagínate si los niños tienen que ser una cabalgada de Reyes sería desde luego un escándalo Radio Valencia también tienen una cabalgata peculiar según escuchó Mario Suárez en una conexión que hicieron en Hoy por hoy

Voz 14 08:26 en las mangas se asoman al balcón del consistorio desde donde hacen

Voz 0827 08:28 un parlamento está cada Alba Agatha

Voz 14 08:31 claro la verdad Agatha se celebra el domingo pero

Voz 0827 08:34 esta cala al vagar siguiendo el espíritu del gran Piedrahita podría ser una cabalgata bajo la lluvia en donde todo el mundo al final acaba calado eh porque ha llovido ha llovido mucho ya Nevado ha nevado mucho que bueno es lo que pasa cuando aprieta el frío

Voz 15 08:48 Dios Aroca regresan a esa ciudad del no

Voz 2 08:51 no

Voz 15 08:52 donde uno dulces

Voz 2 08:55 la razón

Voz 0827 08:56 dulce nieve o grandes nevadas que es lo que hemos tenido aunque no sabemos si tan espectaculares tan tremendas como las que anunciaron también en el Telediario de Televisión Española y contempló muy helado Pablo Montes

Voz 16 09:09 en La Rioja a los Reyes han traído lluvia nieve y más frío la cota de nieve ha bajado a los quinientos metros y según la EMT se podrían alcanzar espesores importantes de entre cuarenta y cuarenta y cinco metros de nieve otros cuarenta y cuarenta y cinco metros de nieve en tan sólo veinticuatro horas

Voz 0827 09:25 imaginaria dicen espesores importantes buena Joseba

Voz 2 09:28 Diarra si lo que se va liarme seis no vea la velada

Voz 0827 09:31 es que llegar a espesores de la nieve complicó mucho la operación retorno de las Navidades con millones de desplazamientos en las carreteras aunque en la última unidad de vigilancia del del año del año diecisiete te acuerdas Francino deseábamos un plácido retorno como el de esta operación de verano

Voz 17 09:47 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias empezamos acercándonos a la Dirección General de Tráfico porque ya está en marcha la segunda fase de la operación salida en la que se prevén unos ocho coma tres desplazamientos en la que se prevén unos ocho coma tres no sé cómo está en aquella hora las desde luego hubo

Voz 0827 10:03 mucho más de ocho coma tres desplazamientos en esta pues muchísima más la masa de coches y la nieve colapsaron vías como la AP seis en donde miles de conductores quedaron atrapados hemos hablado mucho lo de ello esta semana el director general de Tráfico echó balones fuera dijo que claro en esa autopista de peaje pues como no es de su responsabilidad pues no tenía nada que hacer porque él ya tiene otras responsabilidades así quizás excesivas tal y como se expresó en la Cadena Ser el pasado lunes

Voz 18 10:31 la decisión de la gestión interna de la AP seis no corresponde a la dirección

Voz 0827 10:35 Gerard de tráfico vosotros los corresponde

Voz 18 10:38 gestionar los cientos de miles de carreteras

Voz 0827 10:42 rociera que hay en el resto de España España va bien con cientos de miles de carreteras ni una más ni una menos lo dice el director general de Tráfico bueno él no atinó en los números nosotros tampoco afinamos por ejemplo con el nombre de la famosa autopista colapsada esto lo escuchó José Antonio Barrionuevo en ningún caso me dijeron que no viajara y que no se metiera en el atolladero en la ratonera que fue finalmente la AP sesenta y seis la AP sesenta y seis cuando ya lo fue la AP sesenta y seis como la Ruta sesenta y seis no fue una ratonera fue la AP68 eso es lord que igual bueno pero olvida que estábamos hablando de la seis solamente es decir pero insistimos después nombrarla bueno en este caso fue la propia DGT nos dice Diego de orador

Voz 17 11:25 vamos a la Dirección General de Tráfico porque la nieve está provocando incidencias en otras carreteras Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 19 11:32 buenas tardes pues de momento la isla

Voz 0827 11:34 seco de equidad pero sí pues sí quizás Patricia Arriaga la pobre confundir a deseos irrealidad es claro a la mojada AP seis acabó llamándole AP seco bueno nuevos expedientes X que incorporamos a la Unidad de Vigilancia es verdad que algunos partidos independentistas catalanes tienen un lío de bueno de Henares dice hay alguna dirección del P de Cat por ejemplo que es una dirección muy excitante según nos dije Pelayo García lo escuche esto en la competencia en Onda Cero

Voz 0073 12:12 desde Catalunya nos llega una última hora que confirma los movimientos en el independentismo catalán para esta misma tarde hay convocada una reunión de la cúpula del PDK Ashley cúpula del PDK

Voz 21 12:24 otra cabalgada otra cabalgada

Voz 0827 12:27 estaba desvelando Roberto Bueno también tenemos este larguísimo partido que disputó hace días Garbiñe Muguruza no lo envía Héctor estés sano

Voz 22 12:35 Garbiñe Muguruza se tuvo que retirar por tercer año consecutivo el torneo

Voz 0827 12:40 de Payne en Australia veinte

Voz 22 12:42 tres horas y media de partido y la humedad veinticuatro horas y media de partido Israel Edar le hicieron abandonar con fuertes calambres

Voz 0827 12:50 bueno tuvo fuertes calambres oye Muguruza tuvo muchísima suerte porque lo normal después de veinticuatro horas y media de partido es que te mueras directamente pero sabemos que a los periodistas las cifras no son del todo bien Julián Vega por ejemplo nos corrige esta traducción de porcentajes en la que también se nos fue la mano hablábamos de los buenos datos del turismo el año pasado ya al referirnos a Extremadura dijimos esto en la SER

Voz 0073 13:15 Extremadura es la región donde más crece la llegada de turistas extranjeros un cincuenta por ciento el doble un cincuenta por ciento el doble

Voz 0827 13:22 no efectivamente un circuito a ciento uno es el doble es un cincuenta por ciento sería el doble si fuera el cien por ciento no tiene razón el vigilante solamente tenga una duda eh no es no es por salvar a la compañera es si este crecimiento del cincuenta por ciento es el doble del que ese registro claro el año pasado esto a lo mejor podría ser en todo caso tal y como lo expresamos siembra dudas y no me extraña que el vigilante no se haya llamado la atención y tampoco les salen las cuentas a José Antonio Izquierdo tras escuchar esta información sobre el paro de Madrid creíamos que lo del empleo iba muy bien bueno pues es un dato tremendo del que el PP está sin embargo muy satisfecho

Voz 23 14:00 Madrid se queda por debajo de los tres millones y medio de parados por debajo

Voz 0827 14:03 de los tres millones y medio de parados dos mil diecisiete

Voz 23 14:06 el Gobierno regional estos datos son una muestra de recuperación

Voz 0827 14:08 bueno una muestra de recuperación sido estamos por debajo de los tres y medio tres millones y medio de parados sólo en Madrid la cosa desde luego sería muy preocupante

Voz 24 14:23 hombre

Voz 7 14:25 bueno hay algunos que van a contracorriente

Voz 25 14:28 hemos comprobado en la pasada semana también se ha quedado sorprendidos Sergio revive así se llama en Twitter al enterarse de que Toni Garrido

Voz 0827 14:37 no conduce que eso podría ser normal pero el caso es que conduce también dentro de su casa así al menos eso es lo que se desprende de esto que ha dicho esta misma mañana cuando hablaba del duque de Edimburgo es la persona camina mejor

Voz 26 14:50 las manos detrás de plantación hoy nadie netamente a que sea capaz de caminar con las manos detrás intenten en sus casas sino van conduciendo intenten en sus casas sino van conduciendo intenten no en sus casas sin

Voz 0827 15:03 han conduciendo bueno Toni lo que solemos hacer la mayoría de las personas no conducir dentro de nuestras casas y tampoco está mal este expediente que nos envía Manuel Delgado las carreteras españolas al parecer últimamente tienen surtidores de policía

Voz 0073 15:19 la joven de veinte años que fue arrastrada por el pelo y forzarla a entrar en el coche conducía su ex novio y que él terminó estrellando contra un surtidor de policía contra un surtidor de polifonía la petición

Voz 0827 15:31 Atica pero el surtidor de policía ahí queda como un gazapo suponemos que cuando suponemos no era un surtidor de gasolina y también tenemos este caso de personificación quizás llevado demasiado lejos un sudario que se mueve y ronca el hombre llevó dentro de una boda

Voz 2 15:47 estas de plástico al Instituto de Medicina Legal cuando estaban a punto de empezar la autopsia el sudario empezó a moverse ya Roncal el Ciudad que empezó a moverse ya Roncal

Voz 0827 15:55 Geri general que empezó a moverse arrancar fue el individuo que estaba sudario dentro de no sé si llamarlo sudario porque como todavía no estaba muerto cuando dentro de lo que fuera por cierto ya metidos en materia a Leo de Ubrique les suena raro que usemos la palabra resucitación teniendo otra más común como es resurrección como no hay pruebas aviso puede siguieron la

Voz 27 16:15 eh es es la resucitación es la resucitación resurgir

Voz 0827 16:19 pero de nuevo con el Móstoles y tú te engancha este bueno en realidad ambas palabras están en el diccionario tanto resucitación como Resurrección resucitación ha llegado un poquito más tarde la segunda hace referencia a volver a la vida un muerto pero muerto muerto mientras que la segunda es un término médico que se refiere a esa acción devolver a la vida con maniobras y con los medios adecuados a los seres vivos en estado de muerte aparece aparente eh que resucitar muertos después de Jesucristo no tenemos no dijimos no así que se emplea este segundo término señalada la diferencia y usando la en sentido metafórico oye pues cada cual juzgará sin este contexto sería más adecuada la una o la otra

Voz 29 17:06 sí

Voz 0827 17:10 un mando de muertos que Elvis no haya muerto pues es una de esas leyendas urbanas más extendidas en todo el mundo sobre leyendas urbanas Ángel Gutiérrez Lope que tengamos muy claro lo que son por esto que escucho en nuestra Ventana de la Navidad

Voz 30 17:25 Canal mi los cánticos quiero aprovechar para zanjar una polémica una leyenda urbana que no es cierta una leyenda urbana que no es cierta yo me crié en una leyenda urbana

Voz 0827 17:35 que no es cierta es una precisión innecesaria nos dice nuestro vigilante Ángel porque si algo tienen las leyendas urbanas es que no son ciertas el Diccionario unos dice que una leyenda urbana es una historia inventada y además extravagante que circula entre la gente como si fuera verdadera como si fuera pero que nunca es una historia cierta Isabel Ramírez también se pregunta si tenemos claro en la Cadena Ser que ir sin marcharse son verbos sinónimos vamos que viene a ser lo mismo no lo dice por esto que escuchó en Carrusel Deportivo

Voz 31 18:03 desde el Barça reconocen que Aleix Vidal tiene ofertas tiene varias ofertas y que será él quien decidirá si irse o marcharse si irse o marcharse mira

Voz 0827 18:15 así la opción es irse a marcharse yo apostaría todo mi patrimonio aire a que esto iba a que se va Ciesa pero las opciones seguro que se va y Alfonso Sanz también quiere un poquito redundante afirmar que una cosa perdure siempre el vigilado en este caso es ilustre ex Imanol Arias

Voz 32 18:32 no tiene el peso de los roles quizá no pero no en la familia es un la familia es un estamento que en la civilización occidental perdura siempre perdura siempre con con unos esquemas muy muy muy similares

Voz 0827 18:47 esta es una vigilancia hecha con decimales porque sí que suena un poquito redundante aunque perdurar es en sentido estricto durante esto no necesariamente durar siempre así que lo de perdurar siempre no creemos que sea una equivocación durar y perdurar son verbos semejantes como similar y asimilar son palabras genéticamente similares aunque en este caso una de esas adjetivo y la otra es verbo y claro en este contexto la utilización de una pueblo otra chirría bastante

Voz 2 19:19 sí aquí en el límite entre las provincias de Cáceres y Ávila sigue lloviendo lo ha estado haciendo con fuerza durante toda la mañana aquí en Tornavacas en Cáceres donde nos encontramos estamos a siete grados de temperatura aunque se prevé que esta temperatura siga bajando y de cara a las próximas horas estas rectificaciones puedan caer ya en forma de nieve en algunos puntos del Sistema Central sur de la provincia de Ávila sur de la provincia de Segovia está activada ya la alerta amarilla por nieve se pueden acumular Art hasta diez centímetros en cotas superiores a los mil metros de cara a mañana la situación continúa bastante asimilar en ese aviso por nevadas

Voz 0827 19:53 también continúa bastante asimilar suponemos que el compañero quería decir el compañero de televisión en este caso bastante similar y Mario Suárez se pregunta porqué A vivir que son dos días llaman Orchestra a lo que toda la vida hemos dicho que es una orquesta

Voz 33 20:07 eh nada hemos visto diversos niños con sus familiares que estaban esperando los Reyes fuera de de hecho había también una una orchestra una una Orquestra y ha sido muy muy hemos

Voz 0827 20:20 porque extra bueno nuestros oyentes nos ayudan siempre Catalanes organizada si eso es Orchestra bueno pero sí fíjate en castellano también también en castellano la palabra decidió extra otra la registrada en el diccionario digamos que es una palabra válida la puedes decir no desde luego tan válida es tan válida como la otra aunque notan están irán dando como la palabra orquesta pero resulta que nos hemos encontrado ahí que no solamente en catalán en el diccionario de la lengua española también está la palabra Orchestra así que podemos decir orquesta Orchestra pero aunque suene menos la otra aunque suene heridos pero cuidado que hay otros ligeros cambios mucho más comprometidos como llamar a Vladimir Putin Vladimir puto esto sucedió también a Televisión Española y los Quijada David Sanz

Voz 0073 21:03 hoy de nuevo desgarro ya ataúdes a las puertas del hospital

Voz 0827 21:09 el presidente ruso Vladimir Putin Vladimir Putin Putin ha calificado el lo de llamar así al presidente ruso no Santos y yo no se lo llamaría

Voz 2 21:18 pues nadie lo están y esta semana Frantino andábamos un poquillo atascados como la AP seis con la palabra

Voz 0827 21:25 en la que bucear en esta unidad de vigilancia pero claro llegó Rodrigo Rato al Congreso no se iluminó

Voz 34 21:31 sólo consideramos su saqueo no eso es el mercado dormido

Voz 27 21:34 es el mercado amigo bueno pues eso la palabra de hoy es el mercado amigo ID ella nos habla esta semana el amigo Alejandro Martínez pues si es el mercado amigos hiló ha sido desde siempre desde que apareció el dinero dijimos adiós al trueque

Voz 2 21:51 viene de tan lejos lo de mercado que ya los académicos incluyeron esta palabra en su primer diccionario la definieron como la concurrencia de gente a comprar vender algunos géneros como diría hoy José Mota las gallinas que entran por las que van saliendo han pasado casi tres siglos desde entonces y los géneros han cambiado y mucho del mercado de esclavos au de ganado hemos pasado al mercado de fichajes o de divisas pasando por el mercado laboral tan incompatible con el mercado negro el mercado ha crecido y con él los lugares en los que compramos o vendemos les suena esto

Voz 35 22:24 no quiero eso

Voz 2 22:28 así el popular imprescindible mercadillo pero como se quedó pequeño inventamos el supermercado Hinault contentos llegó en el mercado con la globalización el mercado se sofisticada nosotros muy sofisticados adoptamos algunas palabras del inglés como el merchandising sacrificando otros términos más nuestros como comercialización o promoción comercial tanto hemos sofisticado el mercado que incluso creamos una ciencia entorno a él la mercadotecnia bueno pues eso ya veremos un poco locos comprando también nombrando

Voz 0827 23:05 a algo tan tradicional como el mercado que siempre estuvo ahí bueno el mercado de palabras estropeadas nos ocupamos aquí cada viernes pero ya hoy viernes primera unidad de vigilancia ando un poquito

Voz 2 23:16 pasado señores si me lo permiten

Voz 0827 23:19 sí me voy a ir pues soy un poquillo cansado gracias recordamos nuestra dirección de correo que es un dvd arroba Cadena Ser punto com ha estado activa durante las Navidades se ha visto en esta unidad ya saben sin algo equivocado que seguro que sí pues a llevo cargo el próximo viernes es verdad el próximo viernes La Ventana y por lo tanto la uva en Soria Soria pura cabeza Extremadura que alguno se pregunta las que Extremadura está muy lejos no

Voz 2 23:47 podía no eso significa a ver si me lo explico yo te haga