Los retos de la alimentación infantil y la culpabilidad (Programa completo)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 2 00:18 ya bueno fuego Anne falda

Voz 3 00:38 la la la la

Voz 2 00:40 muy buenos días

Voz 0187 00:43 cómo están bienvenidos un sábado más sabio que el Henri concitó de la radio en el que trabajamos el equilibrio entre vida sana vivirá feliz donde pues nos preocupamos cada vez más por conocer nuestro cuerpo for sentirnos bien dentro de él

Voz 4 00:56 en los días Isabel buenos días Ángela qué tal muy bien y tu primer sábado de la normalidad ella después de vuelta de Navidad

Voz 5 01:02 esta pasado todo todas las comilonas ya deberíamos ponernos un poco a tono después del programa además de la semana pasada donde aprendimos no como recuperar nuestra vida de nuestro cuerpo después de todos los excesos de la Navidad no has puesto en práctica o no

Voz 4 01:20 Stephen ellos tienen

Voz 6 01:21 pero no me digas que no apetece ya apetece apetece si hace falta volverá a la rutina porque si no vaya locura bueno y además tenemos preparado un programa para volver al cole pero literalmente os así alguien algún rezagados ha quedado todavía por ahí te acuerdas de la banderita de polvo pastillas y cuando hay bienes pues hoy ya no hay excusa

Voz 0187 01:39 no fuera para volver al cole

Voz 6 01:42 darán porque venga pues empezamos empezamos

Voz 7 01:45 eh

Voz 8 01:54 en cambio

Voz 9 01:58 no

Voz 1490 02:16 LIC

Voz 4 02:21 decíamos que hoy volvíamos al cole

Voz 0187 02:23 te queremos dedicar el programa a los más pequeños los niños cualquier oportunidad es buena para hablar de alimentación infantil pues las bases de un adulto bien nutrido Icon hábitos saludables es siempre siempre desde la infancia siempre los gusta Ángela recordar

Voz 6 02:36 algunos datos que ilustran muy bien lo que contamos aunque no sean muy alentadores que eso suele pasar pero son necesarios la verdad para concienciarnos de cómo están las cosas a nuestro alrededor y lo importante que es cuidarse y sobre todo cuidar a los más pequeños y activa el dato que ya lo hemos dado en más de una ocasión la Organización Mundial de la Salud dice que el veintiséis coma dos por ciento de los niños entre seis y nueve años tiene sobrepeso y el dieciocho por ciento son obesos para que te hagas una idea en España que nos pilla un poco más cercano no sabemos mejor una idea cuando hablamos de nuestro entorno pues un cuarenta y tres por ciento de los niños españoles de esta edad entre seis y nueve años son los que padecen sobrepeso u obesidad osea es casi la mitad de la población infantil

Voz 0187 03:17 pasada si tenemos datos importantes aprender a comer puede parecernos sencillos y pensamos simplemente en coger un tenedor y una cuchara y comernos la comida de de un plato nosotros solos sin embargo aprender a comer incluye muchos más factores que no nos podemos dejar en el tintero por ejemplo si a un niño se acostumbra a a que sus padres le den de comer siempre la comida triturado pueblos son más chiquitín cuando es en chiquititos llegará un momento que o haciéndoles el avión cito no hasta que tienen más de tres años pues llegará un momento en que estos niños tendrán serios problemas para para aprender a comer sólidos para reconocer esas texturas entonces creo que bueno que es importante marcar unas pautas para cuándo empezar a dar los niños sólidos e que los niños aprenden a aprendan a distinguir las distintas texturas que les dejemos tocar los alimentos al principio sobre todo no todas estas cosas que hemos hablado más veces

Voz 6 04:06 sí a estas costumbres como el ejemplo que tú has puesto le añadimos pues una alimentación cargada a veces de zumos de galletas de bollería de cereales y bueno en definitiva de productos procesados no que por desgracia no es anormal no encontrarse niños que se alimentan a base de de estos productos pues estaremos contribuyendo esto que hablábamos no que nuestros hijos pues acostumbren a un tipo de sabor que no se corresponde con la comida sana en realidad que que adquieran unos hábitos que luego conforme pasan los años pues es muy complicado quitarse no y al final eso es salud claros

Voz 0187 04:39 es muy importante sobre todo que aprendan a distinguir los alimentos que son buenos alimentos que están llenos de kilo calorías vacías que es lo que siempre decimos aquí pero al final también hay que tener en cuenta que estos alimentos suelen tener una Palate la habilidad muy muy elevada es decir les resulta muy agradable cuando lo comen porque o bien porque son muy dulce eso porque son muy salados y al final les sacaban enganchando a este tipo de sabores entonces ahí nosotros como adultos como padres como madres tenemos también que ofrecerles variedad alimentos que realmente sean saludables pues

Voz 6 05:07 me parece presentamos a nuestros invitados de hoy que son muy especiales y así tú bueno confronta un poco opinión con ellos de ver si los las pautas que tú nos das de alimentación infantil saludable ellos la siguen olas sigue

Voz 4 05:18 veremos veremos cómo vamos a grabar

Voz 0187 05:21 buenos días chicos gracias por acercarnos a la radio un sábado por la mañana voy a presentar parece pues mira tenemos aquí a Alejandro

Voz 1490 05:28 que tiene cuantas Alejandro diez nueve

Voz 0187 05:32 casi diecinueve y casi diez tenemos Adán

Voz 1490 05:35 ni que tienen nueve a Pablo que tiene nueve también por aquí están a Carlota que tiene nueve Marta que tiene nueve osea

Voz 0187 05:43 todos tienen nueve menos Alejandro que casi casi tiene diez vamos a hablar hoy de de alimentación a ver qué os parece vale lo que os gusta lo que nos gusta no vale mentir e indigno alimentarnos cosas raras os pregunto frutas y verduras comemos así o no

Voz 1490 05:57 a veces sí a veces sí a veces no vale cuando ponen

Voz 0187 06:00 verdura en el cole a la comemos sí siempre toda sí sí vale la verdura que menos te gusta repollo coliflor vale como te gusta más en trocitos o en qué

Voz 1490 06:11 lema Queremos en crema o haciendo trampas Dani pues todos los días como verdura pero algún día por ejemplo pues a veces no como una vez al mes algo que te gusta la verdura o no

Voz 0187 06:25 depende de qué tipo de verduras a Pablo yo sé que le gusta mucho la fruta y la verdura y le gusta mucho el pepino a que sí si me

Voz 4 06:33 lo comen así con un poco de alianza

Voz 1490 06:36 sí lechuga tomate vale si tú a favorita fruta favorita el melocotón o pero eso no vale como fruta eso es trampa yo iba melocotón solo has sin almíbar venga vale pues ahora vamos con las chicas por ejemplo por ejemplo zumo sí o no si suele llevar zumo

Voz 0187 06:57 los al cole bueno algunas veces

Voz 1490 07:00 pero todos los días no no no la fruta como la Tomares algunas veces en zumo hay otras veces partido y Marta tú pues la piña me la cama además no todos los días cómo disfruta no no algunos días no

Voz 0187 07:17 oye y si un día me levanto sin nombre que hago desayunos y Ozil o me voy al cole sin sin desayunar quién de aquí se va al cole sin desayunar todos desayunar desayuno vamos al hay que desayunamos galletas y tenía el hábito de tostadas pero se sea galletas muchas pocas

Voz 1490 07:37 en antes comía muchas pero ahora estoy mejorando yo era

Voz 0187 07:42 ahora pocas galletas con que con de de leche

Voz 1490 07:45 sí yo pues un poco variedad a veces es un vaso de leche con cereales otras veces con tostada tostada y cereales leche alguna vez por ejemplo se pone como una macedonia o un yogur con fruta sólo un yogur natural con fresas con nosotros

Voz 0187 08:08 secos frutos secos con muchos Pablo Pablo qué desayuna

Voz 1490 08:12 ya es leche con con la o con cereales a ERC El medio de allí con un Barça en serio sí yo leche con Colacao galletas galletas a mí no me yogur yogur

Voz 0187 08:30 Puri que más sólo un yogur si o no

Voz 1490 08:33 con vale y quienes llevamos al cole para media mañana normalmente me llevo un pan que es negro pero simplemente es integral hay un día a día un amigo un Papa un bocadillo de ese sí decía que estaba podrido con Bale que hay dentro del aquí pues ahí un poco haría jamón lomo chorizo cada día

Voz 0187 08:55 es una cosa pero muy ocasión

Voz 1490 08:57 eh pues depende a veces me yo galletas Flood da veces un yogur de ver si nadie estuviera mirando que Unión haríais convoca ahí ya Villa lituano que te llevaría si nadie te mirara

Voz 0187 09:15 un bate osea os gusta más el chocolate

Voz 1490 09:19 pero vamos piensa el chocolate en nada de aquello te gusta ley tú que te llevaría si te dejan que les llevaría no

Voz 12 09:25 no sé pues

Voz 1490 09:28 qué bocata de foie gras vale ya alguien de aquí se llevaría un bollo yo ya no días debe claro me llevaría a veces hay a veces hay como

Voz 13 09:45 Hoyos que tienen o sea que tienen como muchísimo más mantequilla ahí

Voz 1490 09:50 grasa chocolate siempre es cuando el humor

Voz 13 09:53 es como casete como que sucede como una bola de mantequilla chocolate ahí piso asqueroso

Voz 1490 10:01 vosotros sabéis que las galletas

Voz 0187 10:02 bollería lo sabe y no vale sabéis que a veces se utiliza por ejemplo dibujitos animados y cosas es decir las cajas para que vosotros los ahí Si pida dice ese tipo de cosas lo sabéis también no se pongan bien por ejemplo incluyen un regalo por ejemplo también vosotros podéis ese tipo de cosas porque tiene un regalo yo no

Voz 1490 10:26 nada ya soy muy mayor era no no y Pablo nada no nada alguna vez alguna vez a Agüera bueno lo único que dan en Quito sí

Voz 0187 10:38 no me gustan casi nada esa tú eres capaz de comprar

Voz 1490 10:40 voy bollo sólo por lo que viene dentro a veces sí depende depende cartas especiales que un amigo que Dani tiene sí pero si no nada

Voz 0187 10:54 pues muchísimas gracias por haber venido vamos a hablar ahora con las mamás a ver si lo que habéis dicho

Voz 14 11:00 no

Voz 0187 11:02 o os va a crecer un poquillo la nariz

Voz 1490 11:04 venga adiós adiós

Voz 12 11:09 bueno ahora tenemos aquí con nosotros ha

Voz 0187 11:12 a dos mamás belenes la mamá de Alejandro y Arantxa es la mamá de Marte y Pablo entonces bueno ellos nos han contado oye parece que lo hace muy bien eh que si comen fruta que se comen verdura que si no sé que ahora yo creo que me contéis aquí la verdad venga Belén que le pasa hijos con el brócoli entonces no

Voz 15 11:31 no el brócoli se lo poco a poco poco

Voz 0187 11:33 poco a poco y yo no he conseguido dárselo en casa pero en el cole si porque era eso que en el cole se lo comen y luego en casa

Voz 15 11:40 pues porque en casa no les obligamos a comérselo y nos es más fácil darle una cosa que es más sencilla y no nos provoca problemas ni conflictos pero es verdad que el brócoli luego él me ha dicho bueno que se lo ponga en casa el brócoli pero cuando todo es muy difícil meterle ciertas verduras o brutas que no que no quiere esa estaba bastante limitado aunque poco a poco pues lo vamos intentando cosas quede en casa ni siquiera yo me sorprendo que no las ha probado nunca en el colegio pues de repente ves el menú hizo la comido dices pues éste no es mi niño pues sí

Voz 0187 12:15 bueno entonces entonces a favor de los comedores escolares en ese sentido no

Voz 15 12:18 es decir los comunidades si el menú que ponen en el en el comedor escolar sí que está bien organizado

Voz 0187 12:26 sano lo que les dan sí sí estoy a favor que creo que es una forma de enseñarles a comer es lo que te digo me refiero por porque les dan un otra variedad de comida que a lo mejor nosotros en casa no le daríamos y además ahí yo creo que también se produce mucho el efecto imitación no es como todo se lo están comiendo como todos los probando yo también lo voy a aprobar

Voz 1490 12:42 sí

Voz 0187 12:42 pues porque no digan que no lo he probado así sobre todo porque bueno yo

Voz 15 12:45 a experiencias que muchas veces el no ha sido nunca un buen comedor de probar cosas nuevas sin embargo a raíz de entrar en el cole pues sí que ha aprobado muchas más cosas las ha Aído ya incorporando no has a las comidas que que suele comer habitualmente pero que a mí me ha costado mucho y el cole en ese sentido me lo ha facilitado también es verdad que el coles dejan repetir a veces que no es una cosa que que sea buena no sé si es un día especial por algo así pero si no pues pero vamos en general yo sí estoy a favor de los comedores siempre y cuando el menú este revisado y se en un nutricionalmente sano para ellos

Voz 0187 13:20 Arantxa cuando te dan el menú del cole los niños intentas adaptarlas las cenas a ese menú más o menos depende como es de tiempo no perdió la teorías es dando

Voz 1268 13:30 la teoría es ésa sí que intentamos a nosotros por la noche bueno pues a la teoría Hay lo que nos gustaría in los propósitos pues está una verdura Rita Hay algo a la plancha y luego el día a día bueno pues hay veces que no hace rectificar pero bueno yo en mi casa tengo a un muy buen comedor y sobre todo pues es lo que decía Belén que Pablo lo prueba todo a cualquier cosa nueva está dispuesta a probarlo y no no no es negativo ante cualquier nuevo sabor sin embargo Marta que que aunque hemos dicho que come fruta y verdura bueno pues no es cuesta

Voz 0187 14:06 a un poquito no cuesta esas texturas

Voz 1268 14:09 nuevas y sobre todo que es muy reacia aprobar y cuando prueba prueba ya desde desde el

Voz 0187 14:14 sabiendo que no le gusta pensando que no les vamos a Rosa ya digo es que

Voz 1268 14:18 imposible con esa actitud que que nos vaya vaya a gustar y sin embargo en el comedor pues comer muy bien a mí me facilita el que bueno pues no llamar la atención en el cole sí que prueba ciertos alimentos que en casa pues nos cuesta un poquito más y utilizáis a veces lata

Voz 0187 14:33 Tica que bueno que muchas madres utilizan de cómo no les gusta la verdura le pongo Se lo camufló con un toma un poco hay toma tenerse que el caso es que al final la verdura nuestra por ningún lado o no plantamos Humberto

Voz 15 14:45 es el dura bueno va poco a poco antes sí sí la técnica al camuflaje es

Voz 0187 14:54 pero bueno ya

Voz 15 14:55 damos cada vez menos la verdad intentar que hombre lo que pasa es que yo entiendo que a lo mejor una verdura así cocida con un poco de vinagre au sale aceite bueno pues a mí me puede gustar pero a ellos no tanto con lo cual pues un Tomatito tomate no que he hecho

Voz 0187 15:13 antes específicas claro si tomar

Voz 15 15:16 Teo Si bueno algunas veces el brócoli con con Bésame el pues si es más fácil que lo pueda o regado también

Voz 0187 15:25 con un poquito de aceite si con poquito aceite vosotros sabéis que las galletas son voy a mí no me habéis notaremos aquí que se desayunaba mucho galleta se hay otras alternativas de desayuno ya logos pasaré unos días

Voz 1268 15:40 sí son muy cómodas

Voz 0187 15:42 ya que fijaros un desayuno que podría estar fantástico un yogur con unos cereales hay cereales que están muy bien por ejemplo arroz inflado con unos frutos secos con unos frutos rojos eso le da una energía al niño que vamos al patio oí mucho más ya que bueno que a lo mejor también amor también es culpa nuestra no que al final acabó vamos poniendo lo que es más fácil lo incluso una tostada con un poco de jamón no algo así y eso también podría estar muy bien a la hora de de desayunar próximo cuando el niño lo lo tolera hay niños que no quieren no hay niños que son capaces de sea de irse sin desayunar

Voz 1268 16:13 yo en dados nosotros en nuestro caso no pasa nada más levantarse les cuesta muchísimo desayunar a los dos no tiene nada que ver un desayuno los días de diario con el fin de semana a semana que bueno pues tú estás pan con un poquito de tomate límites Un punta de jamón no más y la verdad es que tienen que llevar un rato levantados entonces nosotros en mi casa pues les obligó prácticamente a tomarse la leche o el yogur en el caso de Marta intento la media mañana del cole pues un poquito más y más fuerte cita

Voz 0187 16:46 de ahí pero me di mañana bocata no sale apostar siempre por un bocata bueno yo ya

Voz 15 16:51 hola intento que sea bocata de pan pan

Voz 0187 16:54 de pan pan pero pero no pan negro porque al dibujo

Voz 4 16:57 pan negro no logro no no lo oye no lo practica práctica

Voz 15 17:01 el pan pero barra me refiero nada de paz de molde no os sino pues una un plátano que es lo que más fácil para ellos de comer o un yogur debe ver una fruta de estas que hay de apretar no que son buenos no comas como de bebés pero bueno la verdad es que se me rápidamente algo así sí pero vamos intentando galletas y eso no ya con el atracón de

Voz 0187 17:23 va va ha servido de vale

Voz 1268 17:26 sí yo intento bueno pues sobretodo

Voz 15 17:28 yo

Voz 1268 17:30 fruta y y luego en función de día pues sólo tirar mucho de pues son fue con unos Colindres algún que Sito también intento ponerles algo de pan pero pan pan me en realidad no pues más bueno pues unos kleenex algo que les ayude a

Voz 0187 17:47 aguantar la media mañana y lo que lo un poco mal pero a media mañana un bocata sería fantástico acordaros siempre que la fruta siempre mejor que en zumo por aquello de que bueno la fruta en zumo pasa directa en primero y la fibra mayoritariamente se queda en el exprimido eso estamos hablando de un zumos naturales no estamos hablando de un zumo del bote y además es demasiado y trato de carbono que va a pasar de golpe al torrente sanguíneo luego siempre es mucho mejor que la fruta se coma entera que sea más tique para que el niño también va a tener mucha más sensación de saciedad si que si la come informa de zumo y luego preguntarnos también por ejemplo cuando vais a la compra veis que ellos les influye todo esto que hablábamos de de las cajas con muñecos de los cereales que traen no sé qué os dejáis llevar un poco por eso o ahí soy bastante estrictas

Voz 15 18:37 no yo ya eso intento no dejarme llevar porque al final además muchas de las veces cuando le he comprado alguna cosa que me ha pedido alguna galleta algún cereal total es por el regalito y al final me lo he tenido que comer yo

Voz 0187 18:52 no es un poquito antes de mamá Basauri ya te comes

Voz 4 18:54 todos los del valenciano ya no ya no entonces no

Voz 15 18:59 intento que no también es verdad que ya va entendiendo una edad que puede comprender que no tiene sentido el comprar una cosa para luego no comer tela por Un juguete tampoco la mayoría de las veces pues tampoco es que sirva para mucho no Eto'o en la compra y luego comprar Si miro ahora ultimamente bastante que las galletas no lleve en aceite

Voz 0187 19:21 Palma ACT Palma

Voz 15 19:23 eh porque bueno pues eso ya como que me he dado un poco más de miedo hay bueno y a la hora de de los embutidos que sean ibéricos Bono un poquito ir controlando poco a poco

Voz 0187 19:33 y hacer bollería vosotras en casa con aceite de oliva con huevos sí sí a hacer de vez en cuando no tienes mucho tiempo cuando todavía

Voz 1268 19:41 claro a mí me gustaría mucho más de lo que hago sí que es verdad que solemos hacer bueno pues en ocasiones

Voz 0187 19:46 el Pentágono

Voz 4 19:49 sí sí sí la tarta es esta

Voz 1268 19:51 Ana Oria o incluso hacemos galletas preámbulo ellos pues el día de su cumpleaños hacemos galletas en las llevan en este tipo de cosas

Voz 1490 19:59 hola cada día

Voz 0187 20:01 os dais refrescos o la bebida base es el agua

Voz 15 20:05 si el agua el agua no nuestra casa también se

Voz 1268 20:07 no toman algún refresco pero de forma muy muy puntuales

Voz 0187 20:11 vale esa como algo muy ocasional pero no tenemos siempre una botella de refresco

Voz 1268 20:15 ha estado para nada no no en mi caso además suelen comer con agua se que en el comedor por ejemplo Pablo alguna vez sí que pide leche y les darle

Voz 0187 20:23 es verdad en el comedor les dan opción debe de tomar agua o tomar así

Voz 1268 20:26 pero en casa por ejemplo además que no piden otra cosa que que no sea agua

Voz 15 20:32 si me caso igual yo agua y ocasionalmente si sales a comer o cenar por ahí a lo mejor algún refresco sin burbujas pero ocasionalmente pero en casa

Voz 0187 20:43 no no

Voz 15 20:44 estamos no has Kevin es sí pero es que tampoco tomar ese tipo de refrescos más bien de naranja y Si y sin burbujas como cosa excepcional y además que tampoco lo piden ellos quiero decir bueno digo ellos propio totalmente chiquitita entonces pero generalmente piden agua sea si es algo que les gusta el agua hay lo tiene normalizado

Voz 0187 21:03 Temas chuches como vamos bueno solo ya

Voz 15 21:06 pero me encantan

Voz 0187 21:08 Nuestro la que usted sabe que os cuento es una cosa que bueno que creo que siempre de decirlo es muy importante tanto a nivel de chuches como a nivel de comida yo lo veo mucho la consulta no utilizar nunca la comida como premio como castigo es decir cómo te has portado muy bien hoy vamos a hacer no sé qué o cómo te has portado mal esto qué íbamos a hacer no lo hacemos porque al final la gente sabe todos los niños llegan y se convierten en adultos tienen esa asociación de utilizar seguir utilizando la comida como premio como castigo yo creo que eso nosotras como madres tenemos el trabajo de nunca hacer esa es decir te has portado bien

Voz 1490 21:43 sí

Voz 0187 21:44 iremos al cine o haremos lo que sea pero nunca social lo con comida y es verdad que las chuches son algo que se utiliza mucho como premio como castigo yo lo veo no es como Kevin transportado compramos nabos chuches y además no se a vuestras que os parece a veces yo me llevo a las más a la cabeza cuando de repente vas a la farmacia y le dan una chuches vas a comprar jamón de york ilegal chuches y al final dices pero bueno sabemos salió de casa sin comprar absolutamente ninguna tuyo porque es verdad que por ejemplo yo en mi casa no tengo hábito de comprarlo pero al final el niño llega con los bolsillos llenos de sitios porque todo el mundo elevando y eso que os parece

Voz 1490 22:18 bueno yo la verdad es que lo de

Voz 1268 22:21 a usarla comida como castigo como premio Loi en su momento hace un montón de tiempo ahí me llamó tantísimo la atención que intenté precisamente no hacerlo claro luego pues vuelve a la teoría la práctica no nosotros por ejemplo sí que es hablemos pues bueno más que como premio como castigo pues en el momento más relajado no pues un viernes

Voz 6 22:43 bueno pero ahí es poca como diversión jazz Tamas

Voz 1268 22:45 es más enfocado premios en casa la verdad es que chuches no suele haber pero los fines de semanas un momento de bueno nosotros además vamos muchos fines de semana al pueblo y entonces ellos moneditas de un euro entienda esto sería así que forma parte de subir de su hábito con nueve años en principalmente en fin de semana comprarse chuches y demás intentamos limitarlo al fin de semana y todos no pero

Voz 15 23:14 es verdad pero es verdad que estamos envueltos en un mundo en el que efectivamente va a la farmacia aunque sean las ocho de la tarde

Voz 4 23:23 ya no es un chupa chups vengo sorprendió periodistas y el chupa chups

Voz 15 23:28 sí más llevaba la otra niña que es más te grita que no puedes comer un chupa chups a las ocho de la tarde porque nosotros en casa no somos de con de comprar chuches ni de ni de comer chuches vamos pero tengo hay una bolsa de chuches caducadas que voy tirando claro porque digo que es imposible

Voz 12 23:42 lo comido no es así la realidad pues mucho

Voz 0187 23:46 muchas gracias por haber venido hacemos un pequeño resumen de lo que está bien y lo que está mal les parece empezamos por un súper desayuno que podría tener por ejemplo en el caso de Marta un yogur que decíamos que no le gustaba la leche vaso de leche y luego fijaros el tema del Colacao de este tipo de cosas por no decir marcas probar el cacao puro porque está muy bien vale un poco de o puro está genial para hacérselo al Chile gusta realmente tener la leche con con sabor a chocolate y luego pues no se olvide del Papa le podemos poner un poco de jamón de york podemos hacer te de yogur con ser unos cereales ricos y unos frutos secos unos arándanos a media mañana pues lo ideal no bocata o fruta cortadito nunca perdí yo sé que tú Arantxa le pones a veces uvas y cosas así que les he visto que van con un tape luego la comida como lo hacen en el cole hay bueno y los niños

Voz 1490 24:33 también cuanto un poco no la merienda volvemos otra vez a bocata fruta y yogur no tenemos muchas alternativas la cena algo ligerita no haber Zurita enmascarada todavía muy bien pues cuando un pesca muchísimas gracias por haber venido chicas muchas gracias a vosotros

Voz 0187 24:52 ahora la reseñada Isabel Bolaños

Voz 13 24:54 paso a paso más cómodo ahora en España un cuarenta y tres por ciento de los niños de entre seis y nueve años padecen sobrepeso u obesidad es que aprender a comer puede parecernos sencillos y pensamos en coger un tenedor y una cuchara y sin embargo incluye muchos más factores que no podemos dejar en el tintero como siempre Ángela Quintas nos ha iluminado con unas sencillas pautas para que los más pequeños de la casa estén bien nutridos por ejemplo acostumbrar los a las frutas y las verduras con el ejemplo si los padres o cuidadores no están habituados a tomarlas ellos tampoco nunca lo estará no a los zumos al menos habitualmente da igual que sean caseros e industriales en todos perdemos la fibra la moderación en un fumo caben tres naranjas que enteras Un niño nunca se comería y la masificación y las tres cosas son necesarias no saltarse el desayuno antes de ir al cole y por supuesto no la bollería y las galletas también son bollería cuidado con el marketing infantil también llevamos años viendo anuncios publicitarios para convencerles de que esa bollería nociva son productos enriquecidos y la mejor opción para estar sanos y empezar el día con energía nada más lejos de la realidad por supuesto controlar el menú del cole adaptar el menú siempre a las estaciones en enviar no Masó pase alimentos calientes en verano más ensaladas arroz pasta legumbres siempre la comida acompañada con agua muy importante cuidar tentación los niños como todos también comen por la vista con estas pautas conseguiremos reducir esos porcentajes de sobrepeso y obesidad y que nuestros pequeños estén muy sanos

Voz 16 26:27 han pasado horas

Voz 1268 26:32 eh

Voz 17 26:33 han nos quedan

Voz 9 26:45 esto

Voz 4 26:56 buenos días Raquel Calonge feliz año feliz no estaba ensayo muy bien pues aquí de vuelta representa el dos mil dieciocho pues mira especialmente me encanta eso de que termine

Voz 12 27:10 eso no quiere decir digo menca

Voz 4 27:12 te porque es par y termina en ocho me encanta yo creo que va a ser un gran año pues déjame que te presenten tenemos aquí a Raquel Calonge que es coach especialista en autoestima y en gestión de emociones Joy como empezamos el año pues mira voy a aprovechar iba a decir tu blog que se llama la bienvenida cada punto com tu página web que se llama Raquel Calonge punto com así que les decimos el Instagram bien pero alguien ya estamos muy bueno te lo agradezco

Voz 12 27:42 ya han pasado las fiestas ya han pasado por fin no lo hemos comido todo bueno el que se lo haya comido bueno bueno bueno yo hemos comido todo

Voz 4 27:50 eh tú no lo no lo hemos comido todo

Voz 6 27:55 y claro ahora ya estamos en enero

Voz 12 27:57 Dios tras no aparece la culpabilidad y qué hacemos con la culpabilidad es bonita manera de empezar como

Voz 6 28:05 estemos

Voz 12 28:06 bueno pues la la culpabilidad es otra emoción más ya hemos hablado aquí otras veces de las emociones Si ya sé que a priori parece que es una emoción mala pero ya sabemos que las emociones son todas importantes son todas poderosas todas nos dan información lo que pasa es que unas son más incómodas que otras unas Nos gustan más que otras que tú siempre y eso es entonces la culpabilidad pues no es agradable de sentir bueno pero si está ahí es por algo totalmente eh como como sabes ya te has venido vendiendo sí pues en este caso la culpabilidad viene a decirnos que probablemente Nos hemos pasado por alto alguno de nuestros valores bueno todos sabemos lo que los

Voz 6 28:44 espero venga a ver un significado más

Voz 12 28:46 Creta pues para que nuestros oyentes lo tengan así como claro de una manera corta los valores son algo que hemos decidido bien por educación por entorno por cultura por lo que sea que es importante para nosotros y en algún momento por algo por alguien nos lo hemos plantado un poquito a la torera Bali cuando en las saltamos qué pasa no sentimos mal cuando no saltamos nuestros valores y no somos coherentes con lo que hemos decidido lo que hemos pensado y actuamos de otro modo pues ahí entramos como en ese conflicto interior que a veces también decimos no que como que fuéramos varias personas se no no vale pienso una cosa quiero comer bien y quiero ponerme bien estas Navidades pero vamos me lo he comido todo como tú dices ya aparece la culpa claro vale para darnos una información para darnos así como un toquecito de oye que quizás te has pasado esto quería que tus valores no no los has cumplido no probablemente tu valor sea llevar una vida sana hombre equilibrado no beber demasiado alcohol hacer deporte y en estos días es complicado seguir ese ritmo de normalidad que todos nos proponemos no cómo se relacionan nuestros valores con nuestras emociones

Voz 0187 29:55 que se gestionan no se gestionan como hacemos

Voz 12 29:57 eso es justo por eso cuando se han saltado algo ida pronto te das cuenta que no es coherente con lo que con lo que piensa su incluso lo que dices pues ahí interiormente te sale como una alarma no coman rojo hay pum pum de dice oye cuidado cuidado no estamos en el camino correcto no estamos en el camino que nos hace felices hay que reconducir y claro es bueno también darse unas licencias luego también cada uno el tipo de exigente que sea pero las Navidades especialmente aquí por un tema cultural al sol las navidades que ya sabes que nosotros lo celebramos con Begoña vida comer entonces pues bueno perdonad se pasa nada no pasa nada íbamos a empezar pues el quince de enero no o el diez de enero vale vamos a empezar y a comer bien a seguir una dieta tuya eh dos vemos a unos hábitos saludables volvemos a sentirnos bien pero no vamos a sacar el látigo tampoco pasa nada no no lo que pasa que la culpabilidad ahí está para acertó en lo sabe y cómo gestionamos la frustración por no haber podido cumplir en estos días lo que debería haber hecho porque claro a veces también no la frustración de he fallado además de la culpabilidad no también la frustración yo creo que van un poco cogidas de la mano a veces sí si no el himno sólo a veces las emociones no vienen sólo de una en una veces vienen como una mezcla de dos no estoy un poco triste con un poquito así como de melancolía que a veces no sabes ni siquiera identificar me pasa esto la frustración también es muy incómoda pero la frustración por ejemplo te viene a decir que sí que puedes conseguir el objetivo pero por otro camino todas tienen un mensaje es muy chulo lo que pasa que normalmente los solemos malinterpretar y entonces ahí pues los flagelo vamos pero la frustración te dice que sí que vas bien pero a lo mejor puestas salido un poquito del camino no pasa nada reconducimos si la vidas todo el rato volver volver volver bueno entonces para todos aquellos que en este momento tengan sentimientos de culpa no pasa nada no pasa nada reconduce dimos volvemos otra vez a hacer a replantearnos cosas a ponernos nuevas metas para este año es solía adelante porque yo creo que todo eso también se aprende no y sobre todo que hay que vivir claro pues ahí está lo divertido que si no nos equivocamos que rollo no eso es así que vuelta a empezar otra vez bueno pues venga volvemos que disfrutemos también cuando no hemos del camino eh que no vayamos a si no es que esas vidas ahí tan cuadrículas tampoco bola no hay que experimentar cosas y ahí está también un crecimiento muy bien bueno pues hoy hemos hablado de la culpa te esperamos dentro de unos días bueno dentro de unas semanas para cuando queráis para hablar de no sé ella no intentaremos algo seguro que muchas gracias Raquel a vosotros lo hizo daño hasta

Voz 19 32:50 adiós adiós

Voz 9 33:14 aquí el programa de hoy Isabel Bolaño

Voz 6 33:17 Nos encontramos el sábado que viene bueno el sábado que viene todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com siempre tenemos los audios el programa en la web de la Cadena Ser en Ivor escena iTunes en la aplicación de la Cadena Ser que nos escuchen esos por favor

Voz 0187 33:31 así que no es escriban si tienen alguna duda

Voz 6 33:34 a Vioque y arroba Cadena Ser punto com Nos vemos la semana

Voz 4 33:37 que para la semana que viene hasta luego